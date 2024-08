10 melhores softwares de controle de ponto de 2024 (recursos do aplicativo e preços)

Como disse certa vez a icônica April Ludgate, "tempo é dinheiro, dinheiro é poder, poder é pizza e pizza é conhecimento"

Quer ela soubesse ou não, April resumiu com precisão a importância de gerenciamento do tempo e software de controle com essas poucas palavras. Mais ou menos. 🍕💜

O software de controle de tempo é indispensável para qualquer equipe, agência ou freelancer que queira aumentar a produtividade, acelerar o andamento de um projeto , bloco de tempo seu dia, e muito mais. Essas ferramentas podem ser usadas pelos membros da equipe para marcar a entrada e a saída, organizar a carga de trabalho e registrar o tempo gasto em tarefas individuais para otimizar os dias de trabalho e manter a agilidade durante a semana.

E mais, controle de tempo do projeto é vantajoso tanto para empregadores quanto para empregados. Ao aproveitar ao máximo o seu tempo no trabalho, você terá mais tempo para se concentrar na família, em projetos apaixonantes, relacionamentos e hobbies. 🏆

O maior desafio é investir no software de controle de tempo certo para atender às suas necessidades.

...e com o número de softwares à sua disposição, esse processo de tentativa e erro pode ser uma grande dor de cabeça. 😳

Mas você veio ao lugar certo! Criamos esta lista detalhada dos 10 melhores aplicativos de controle de tempo para orientar sua pesquisa e ajudá-lo a comparar os principais recursos, prós e contras, preços e classificações.

O que é um aplicativo de controle de tempo?

Um aplicativo de controle de tempo é uma ferramenta on-line ou móvel que registra o tempo que você gasta no trabalho, em determinadas tarefas ou em vários projetos durante o dia, a semana, o mês ou até mesmo o ano! Os insights desses aplicativos podem ser usados para ajudá-lo a entender melhor sua produtividade ou para calcular com precisão a folha de pagamento ou o tempo faturável.

Ao entender para onde vai seu tempo durante o dia e quanto seu tempo realmente custa, os funcionários e as empresas podem tomar decisões mais informadas sobre como otimizar os processos e aumentar a lucratividade geral.

Especialmente para funcionários horistas e terceirizados, o software de controle de horas é usado para monitorar turnos, intervalos para almoço, PTO, tempo de doença e muito mais! Além disso, algumas equipes dependem dele para atender às exigências do estado, do sindicato ou de requisitos do projeto .

Já parece muito, mas ainda há muito mais que um software de controle de tempo pode fazer! A verdadeira questão é: de quais recursos você realmente precisa?

O que você deve procurar em um software de controle de horas?

A beleza do software de controle de horas é que ele tem o poder de combinar toneladas de diferentes recursos técnicas de gerenciamento de tempo em um aplicativo conveniente e intuitivo - idealmente.

Encontre números precisos instantaneamente usando fórmulas simples ou avançadas nos campos personalizados do ClickUp

Nem todo controle de tempo ou aplicativos de bloqueio de tempo os aplicativos de bloqueio de tempo não têm a mesma funcionalidade, facilidade de uso e eficiência de custo que os outros, e é por isso que é fundamental saber o que você está procurando antes de comprar. Aqui estão nossos cinco principais recursos obrigatórios em um software de controle de tempo útil e de alta qualidade:

Rastreamento global de tempo : Iniciar e parar o relógio digital toda vez que você alterna entre janelas do navegador, tarefas ou reuniões não é o melhor uso do seu tempo. Procure um software que possa registrar, gerenciar e somar o tempo gasto em todo o seu trabalho.

: Iniciar e parar o relógio digital toda vez que você alterna entre janelas do navegador, tarefas ou reuniões não é o melhor uso do seu tempo. Procure um software que possa registrar, gerenciar e somar o tempo gasto em o seu trabalho. Relatório de tempo : Obter uma visão de alto nível de suas entradas de tempo, estimativas, linhas de tempo emarcos do projeto o ajudará a tomar decisões estratégicas em relação aos seus processos.

: Obter uma visão de alto nível de suas entradas de tempo, estimativas, linhas de tempo emarcos do projeto o ajudará a tomar decisões estratégicas em relação aos seus processos. Fórmulas : As fórmulas o ajudam a calcular facilmente os principais números automaticamente, incluindo tempo trabalhado, custos por hora, orçamentos e muito mais.

: As fórmulas o ajudam a calcular facilmente os principais números automaticamente, incluindo tempo trabalhado, custos por hora, orçamentos e muito mais. Classificação e filtragem : Notas, rótulos ou etiquetas o ajudarão a organizar e acessar facilmente seus registros de horas.

: Notas, rótulos ou etiquetas o ajudarão a organizar e acessar facilmente seus registros de horas. Integrações: Encontrar um software de controle de tempo com muitas integrações o ajudará a visualizar e gerenciar o tempo gasto em diferentes aplicativos com facilidade.

A boa notícia é que: Há muitos softwares que atendem a esses critérios - e vários que vão além!

10 melhores ferramentas de controle de tempo

Você não achou que faríamos você se virar sozinho em sua pesquisa de software de controle de tempo, achou?

Teste seus novos conhecimentos sobre gerenciamento de tempo para encontrar a ferramenta de controle de tempo dos seus sonhos usando esta lista detalhada como guia. Compare os principais recursos, prós e contras, preços e classificações dos 10 melhores softwares de controle de tempo para encontrar o melhor software de controle de tempo para você!

Controle o tempo, defina estimativas, adicione notas e veja relatórios de seu tempo de qualquer lugar com o Global Timer do ClickUp

O ClickUp é o único software de produtividade multifuncional poderoso o suficiente para consolidar seu trabalho em vários aplicativos em uma única plataforma - incluindo o tempo gasto em outras guias, aplicativos e tarefas! É o aplicativo de controle de tempo ideal para indivíduos e gerentes que desejam ficar à frente de sua produtividade com Controle de tempo de projeto do ClickUp do ClickUp, um aplicativo gratuito Extensão para o Chrome para rastrear o tempo entre janelas e muito mais!

Além disso, o ClickUp é o único software de controle de tempo que oferece Visualização da carga de trabalho para ter uma visão geral da quantidade de trabalho que cada membro da equipe está programado semanal ou mensalmente.

Use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para ver quem está adiantado ou atrasado e arraste e solte facilmente as tarefas para realocar recursos

Melhores recursos do ClickUp

Controle de tempo flexível de qualquer dispositivo, janela, aplicativo ou tarefa com o cronômetro global

Crie planilhas de horas, relatórios e insights personalizados com owidgets de controle de tempo* Planeje sua semana com antecedência com estimativas de tempo por tarefa ou carga de trabalho

Adicione contexto a cada registro de tempo com notas sobre como você usou seu tempo

Calcule automaticamente o tempo faturável para obter precisão em todas as faturas

Filtre, classifique e categorize suas entradas de tempo com rótulos

Limitações do ClickUp

Pode ser um pouco difícil aprender a se adaptar ao rico conjunto de recursos do ClickUp

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda!

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5 por usuário, por mês

: uS$ 5 por usuário, por mês Negócios : $12 por usuário, por mês

: $12 por usuário, por mês Business Plus : uS$ 19 por usuário, por mês

: uS$ 19 por usuário, por mês Enterprise: Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 5.510 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.510 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.510+ avaliações)

2. Em tempo hábil

via Em tempo hábil O objetivo da Timely é tornar o processo de planejamento de tarefas mais simples e eficiente, oferecendo aos usuários acesso à tecnologia de agendamento automático. Isso garante que as tarefas sejam sempre concluídas no prazo, sem exigir qualquer intervenção manual dos usuários. A ferramenta de controle de tempo também possui uma análise avançada que ajuda os usuários a determinar quais atividades consomem mais tempo e esforço para que possam tomar decisões informadas sobre a melhor forma de usar seus recursos.

Os recursos da Timely permitem que os usuários colaborem com outras pessoas, definam lembretes, monitorem o progresso e fiquem em dia com as tarefas. Sua interface de arrastar e soltar facilita muito o gerenciamento de vários projetos e a priorização de tarefas.

Em geral, a Timely simplifica o gerenciamento de tarefas para equipes e indivíduos, fornecendo uma interface intuitiva com recursos poderosos que permitem que os usuários se mantenham facilmente organizados e sejam mais produtivos no seu dia a dia!

Melhores recursos do Timely

Integrações nativas e APIs abertas para conectar dados em sua pilha de tecnologia

Listas de tags para padronizar a forma como você informa as horas registradas

Aplicativos para Mac, Windows, iOS e Android

Rastreamento automático de horas

Limitações da Timely

Problemas com o desempenho da IA causam mais trabalho para os usuários solucionarem problemas

A precisão do tempo pode ser um problema se você estiver mudando de fuso horário

Preços oportunos

Inicial : uS$ 9/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 9/usuário por mês, cobrado anualmente Premium : uS$ 16/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 16/usuário por mês, cobrado anualmente Ilimitado: uS$ 22/usuário por mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas oportunas

Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

4,7/5 (mais de 600 avaliações) G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

3. Trilha do Toggl

via Trilha do TogglTrilha do Toggl é uma ferramenta de controle de tempo que permite aos usuários controlar facilmente o tempo gasto em diferentes tarefas e projetos, além de fornecer relatórios detalhados e análises que podem ajudar as equipes a identificar áreas em que podem melhorar a eficiência e a produtividade.

Esse é um software de controle flexível que pode ser personalizado de acordo com as necessidades específicas dos fluxos de trabalho da equipe. Para ver quais atividades estão gerando receita, atribua taxas faturáveis a espaços de trabalho, membros da equipe, projetos ou membros do projeto!

Além disso, ele pode se integrar a outras ferramentas, como GitLab, Notion, Adobe XD e muito mais. Isso torna acessível o uso do Toggl Track em conjunto com outras ferramentas e plataformas que sua equipe já utiliza.

Gerencie o tempo da sua equipe com o_ Integração do Toggl Track e do ClickUp !

Melhores recursos do Toggl Track

mais de 100 integrações com extensões de navegador do Chrome e do Firefox

Cálculos de folha de pagamento para prestadores de serviços e funcionários

Aplicativos da Web, móveis e de desktop

Rastreamento em tempo real ou off-line

Limitações do Toggl Track

Os membros do plano gratuito não podem fixar as entradas de tempo usadas com mais frequência para facilitar o acesso

Não é adequado como uma ferramenta de gerenciamento de tarefas por si só

Preços do Toggl Track

Equipe : uS$ 9/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 9/usuário por mês, cobrado anualmente Empresa: uS$ 15/usuário por mês, cobrado anualmente

Toggl Track ratings and reviews

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4. RescueTime

via RescueTime O RescueTime é um software de controle de tempo totalmente automatizado que é executado em segundo plano em computadores e dispositivos móveis, controlando as plataformas e os sites usados e fornecendo relatórios detalhados sobre o tempo gasto em diferentes atividades. Um dos principais benefícios do RescueTime é que ele ajuda os usuários a obter insights sobre o uso do tempo e a identificar distrações e desperdícios de tempo, que podem ser tratados para aumentar a produtividade.

Esse aplicativo de controle de tempo também oferece um recurso útil chamado Focus Work Goal, que avalia seu estilo de trabalho e agenda de reuniões para fornecer uma meta de foco diária. Os usuários podem definir metas de produtividade e receber alertas quando estiverem gastando muito tempo em atividades não produtivas, como mídia social ou sites de entretenimento.

melhores recursos do #### RescueTime

Integrações com softwares de calendário, como o Google Calendar e o Outlook

Treinamento inteligente ao longo do dia para mantê-lo no controle das tarefas

As Focus Sessions bloqueiam sites improdutivos e que causam distração

Aplicativos para Windows e Mac para monitorar a atividade na área de trabalho

Limitações do RescueTime

Não é suficiente para o gerenciamento de projetos e tarefas

Sem recursos de colaboração

Preços do RescueTime

Entre em contato com o RescueTime para obter detalhes

Avaliações e resenhas do RescueTime

Capterra: 4,6/5 (mais de 120 avaliações)

4,6/5 (mais de 120 avaliações) G2: 4,1/5 (mais de 70 avaliações)

5. Relógio

via RelógioClockify é um aplicativo de controle de tempo que pode ser usado para controlar a quantidade de tempo gasto em projetos e tarefas. Ele permite que os usuários criem planilhas de horas precisas, definam taxas de cobrança para seu trabalho e gerem relatórios detalhados sobre o progresso do trabalho. Para usar o Clockify, os usuários precisam criar uma conta no aplicativo e, em seguida, fazer login para começar a controlar o tempo no painel do Clockify.

Um recurso exclusivo que o Clockify oferece é a alteração da hora de início do cronômetro em execução. Por exemplo, se você esquecer de iniciar o cronômetro no início do dia, poderá ajustar manualmente o cronômetro para refletir quando começou a trabalhar. O recurso é particularmente útil para aqueles que não controlam seu tempo regularmente. Isso evita que você cobre demais dos clientes ou trabalhe mais do que deveria!

Melhores recursos do Clockify

Bloqueio rápido de tempo em seu calendário

Gráficos de atividade de tempo em um painel

Detecção de aplicativos ociosos

mais de 80 integrações

Limitações do Clockify

As equipes podem precisar de treinamento para aprender todos os seus recursos

Interface menos intuitiva

Preços do Clockify

Básico : uS$ 3,99/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 3,99/usuário por mês, cobrado anualmente Standard : uS$ 5,49/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 5,49/usuário por mês, cobrado anualmente Pro : uS$ 7,99/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 7,99/usuário por mês, cobrado anualmente Enterprise: uS$ 11,99/usuário por mês, cobrado anualmente

Clockify avaliações e comentários

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.000 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

6. Flutuação

via Flutuação A ferramenta de gerenciamento de recursos Float foi projetada para ajudar as organizações a otimizar seus processos de gerenciamento de recursos. Ela oferece análises e algoritmos avançados para fornecer informações detalhadas sobre recursos, como funcionários, finanças e processos.

Esses dados podem ser usados para otimizar a eficiência, reduzir custos, aumentar a lucratividade e tomar decisões informadas. O planejamento e o acompanhamento de recursos em tempo real com o Float permitem que as organizações reajam rapidamente a quaisquer mudanças.

Usando seu recurso de análise, as organizações podem identificar tendências e oportunidades, ficando à frente de seus concorrentes. Isso ajuda as equipes a tomar decisões melhores com mais rapidez e a serem mais produtivas!

Melhores recursos do Float

As ferramentas financeiras capturam as horas faturáveis registradas da equipe para gerar faturas

Lembretes automatizados via Slack, e-mail e celular

Planilhas de horas pré-preenchidas com base em tarefas agendadas

Comparação entre horas estimadas e reais

Limitações de flutuação

Curva de aprendizado acentuada para criar um fluxo de trabalho estável na plataforma

Falta de recursos avançados de exportação de dados

Preços do Float

Planejamento de recursos : uS$ 6/pessoa por mês, cobrado anualmente

: uS$ 6/pessoa por mês, cobrado anualmente Planejamento de recursos e controle de tempo: $10/pessoa por mês, cobrado anualmente

$10/pessoa por mês, cobrado anualmente Complemento do Pacote Plus: uS$ 6/pessoa por mês

Float avaliações e comentários

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

7. Pilha de horas

via Pilha de horas O HourStack é um projeto e ferramenta de gerenciamento de tempo que ajuda os usuários a se organizarem, aumentarem a produtividade e atingirem suas metas. Os usuários podem organizar as tarefas em blocos de tempo, priorizar tarefas e gerenciar suas atividades diárias a partir de uma única visualização.

A interface moderna e intuitiva do HourStack permite que os usuários visualizem o progresso ao longo do tempo com barras de progresso, capturem rapidamente pontos de dados com notas e tags e alternem tarefas entre dias e semanas com facilidade. Esse aplicativo de controle de tempo permite que você fique por dentro dos projetos com recursos como lembretes de tarefas, filtragem avançada e suporte a espaços de trabalho colaborativos.

Melhores recursos do HourStack

Visualizações de calendário individual e de equipe para otimizar as programações

Relatórios personalizáveis com filtros, agrupamento e classificação

Exportação de arquivos do Excel, Google Sheets e CSV

Temporizadores de calendário com um clique

Limitações do HourStack

A precisão do tempo depende do check-in e da manutenção consistentes do usuário

Curto período de teste gratuito para experimentar qualquer impacto real na produtividade

Preços do HourStack

Pessoal : uS$ 9/mês para 1 membro, cobrado anualmente

: uS$ 9/mês para 1 membro, cobrado anualmente Equipe: uS$ 12/mês por membro, cobrado anualmente

HourStack ratings and reviews

Capterra: 4,8/5 (10+ avaliações)

4,8/5 (10+ avaliações) G2: 4,4/5 (5 avaliações)

8. Pagamento

via PagamentoFerramenta de controle de tempo do Paymo permite que as empresas controlem quanto tempo seus funcionários gastam fazendo coisas diferentes. Ela ajuda as equipes a aprimorar seus processos de faturamento e cobrança, fornecendo dados precisos e detalhados de controle de tempo - um de seus principais benefícios.

Com esses dados, os usuários podem gerar faturas precisas e transparentes, o que cria melhores relacionamentos com os clientes. Além de rastrear o tempo faturável e não faturável, a ferramenta de rastreamento de tempo Paymo também pode ser usada para entender os custos e melhorar os modelos de preços.

Os gerentes de projeto também podem usar a ferramenta para definir cronogramas de projetos e prazos. Por exemplo, o gerente de projeto estabelece marcos para os quais cada membro da equipe deve trabalhar e, em seguida, acompanha seu progresso com check-ins regulares.

Melhores recursos do Paymo

Visualizações diárias, semanais ou mensais da planilha de horas

Configurações de personalização da planilha de horas

Relatórios de gráficos de pizza e de barras

Gerenciamento de recursos

Limitações do Paymo

Não há gerenciamento avançado de tarefas no plano gratuito

As integrações só estão disponíveis nos planos pagos

Preços do Paymo

Gratuito

Inicial : uS$ 4,95/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 4,95/usuário por mês, cobrado anualmente Pequeno Escritório : $9,95/usuário por mês, cobrado anualmente

: $9,95/usuário por mês, cobrado anualmente Empresarial: uS$ 20,79/usuário por mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Paymo

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

9. Médico do tempo

via Médico do tempo O Time Doctor é um software de controle de tempo que ajuda empresas e indivíduos a entender melhor como estão gastando seu tempo. Ele é executado em segundo plano em computadores e dispositivos móveis, rastreando os aplicativos e sites que são usados e fornecendo relatórios detalhados sobre o tempo gasto em diferentes atividades.

Um dos principais benefícios do Time Doctor é que ele ajuda os usuários a obter insights sobre suas distrações e desperdícios de tempo, que podem ser tratados para aumentar a produtividade. O software também oferece uma gama de software de monitoramento de funcionários recursos para ajudar os usuários a se manterem no caminho certo.

Melhores recursos do Time Doctor

Verificação automática da presença e das planilhas de horas dos funcionários

Widget de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para monitorar as cargas de trabalho dos funcionários

Funções de usuário e configurações de permissão personalizadas

Painéis de controle em tempo real e relatórios personalizados

Limitações do Time Doctor

O monitoramento de tela pode capturar informações pessoais ao fazer capturas de tela aleatórias

Não é nativosoftware de gerenciamento de projetos Preços do Time Doctor

Básico : uS$ 70/usuário por ano

: uS$ 70/usuário por ano Standard : uS$ 100/usuário por ano

: uS$ 100/usuário por ano Premium: uS$ 200/usuário por ano

Time Doctor classificações e resenhas

Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

10. TickTick

via Tick Tick A principal característica do TickTick é que ele oferece uma maneira clara e estruturada para qualquer pessoa gerenciar sua lista de tarefas. No TickTick, os usuários podem criar listas de tarefas, definir lembretes e priorizar suas tarefas.

O TickTick também é um aplicativo prático de controle de tempo para equipes remotas e colaboração. Os usuários podem compartilhar tarefas e listas, atribuir tarefas aos membros da equipe e acompanhar o progresso dos projetos da equipe. Isso pode ajudar as equipes a se comunicarem de forma eficaz e garantir que todos estejam na mesma página. Isso resulta em um ambiente de trabalho mais produtivo e eficiente.

Em vez de digitar tarefas, os usuários podem usar suas vozes para adicioná-las às suas listas de tarefas! O aplicativo TickTick converte suas palavras faladas em texto e as adiciona à sua lista usando reconhecimento de voz.

Melhores recursos do TickTick

Hierarquia de organização simples (pastas, listas, tarefas e itens de verificação)

Várias exibições de calendário e assinaturas de calendário

Lembretes de localização

Cronômetro Pomodoro

Limitações do TickTick

Não é adequado como uma ferramenta de gerenciamento de tarefas por si só

Funcionalidade limitada de controle de progresso

Preços do TickTick

Entre em contato com o TickTick para obter detalhes sobre preços

Avaliações e resenhas do TickTick

Capterra: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

4,8/5 (mais de 80 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

