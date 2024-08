10 melhores alternativas e concorrentes do Harvest em 2024

Você sabia que 44% das empresas lidam com erros de planilha de horas regularmente?

Não é nenhuma surpresa que os proprietários de empresas e freelancers de todo o mundo estejam tentando encontrar maneiras de minimizar os erros de registro de horas . Uma das melhores maneiras de reduzir as chances de erros é encontrar o software de controle de horas perfeito!

O Harvest está entre os mais populares ferramentas de controle de tempo por aí, pois oferece aos usuários uma maneira simples de monitorar o tempo gasto em vários projetos e tarefas . O Harvest tem muitos recursos excelentes que tornam essa ferramenta particularmente útil para equipes remotas e proprietários de empresas, como faturamento, criação de relatórios e integrações.

No entanto, o Harvest pode não funcionar para todos. Alguns usuários podem achar difícil navegar por ele, enquanto outros prefeririam ter mais recursos disponíveis por um preço mais baixo. Portanto, se você estiver enfrentando problemas semelhantes com o Harvest, este resumo é para você.

Aqui estão as 10 melhores alternativas ao Harvest disponíveis atualmente!

O que é o aplicativo Harvest?

O Harvest é uma ferramenta de controle de tempo que oferece às empresas uma maneira de:

Obter informações sobre o progresso da equipe

Gerar relatórios sobre projetos em andamento e anteriores

Transformar o tempo registrado em faturas

A grande vantagem do Harvest é que os usuários podem obter uma avaliação gratuita de 30 dias. Depois disso, você pode continuar usando o Harvest gratuitamente com limitações, como assentos e recursos.

Por que o Harvest pode não funcionar para todos

Por melhor que seja o Harvest, ele vem com uma lista de desvantagens que podem ser um obstáculo para alguns usuários. Para obter uma visão completa das várias experiências dos usuários com o Harvest, reunimos algumas das avaliações mais comuns em Capterra um site popular que ajuda você a encontrar o melhor software para suas necessidades.

A maioria dessas avaliações foi feita por usuários que trabalham nas áreas de marketing, consultoria, e-learning, saúde e TI. Aqui estão as reclamações mais comuns:

A entrada manual consome muito tempo e aumenta o risco de erros humanos

Falta de resumo de atividades para usuários regulares

Falta de personalização

Integração limitada

Falta de opções adicionais para o recurso de orçamento

Não há visão geral do projeto para usuários comuns

Não há histórico de taxas cobradas

Dito isso, as melhores ferramentas de controle de tempo devem oferecer recursos que evitem que você perca tempo com tarefas administrativas básicas, ofereçam a flexibilidade necessária para trabalhar da melhor forma possível e proporcionem uma experiência de usuário perfeita e agradável.

Por isso, aqui estão nossas 10 principais alternativas ao Harvest para considerar usar em 2024!

10 melhores alternativas ao Harvest para conferir em 2024

1. ClickUp #### O melhor para gerenciamento de projetos, colaboração em equipe e produtividade tudo em um

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

O ClickUp é a solução definitiva de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade desenvolvida com centenas de recursos avançados para simplificar seu fluxo de trabalho, ajudá-lo a consolidar seus aplicativos e gerenciar a carga de trabalho da sua equipe . Seja você um freelancer, uma pequena empresa, uma agência ou uma grande empresa, verá que o ClickUp é útil para apoiar suas operações diárias e para muitos outros casos de uso.

O que torna o ClickUp uma excelente ferramenta e uma das melhores alternativas ao Harvest é que, ao contrário do Harvest, o ClickUp oferece uma plataforma totalmente personalizável, o que significa que qualquer equipe e empresa de todos os tamanhos pode configurar o ClickUp para atender às suas preferências e fluxos de trabalho exclusivos para dar suporte aos negócios à medida que eles crescem.

Para melhorar a produtividade da equipe, otimizar o fluxo de trabalho, acompanhar o andamento do projeto e garantir que os projetos sejam entregues no prazo, ele oferece um recurso integrado de controle de tempo que permite medir o tempo gasto em tarefas e gerenciar recursos de forma eficaz em suas equipes.

Além disso, o recurso de cronômetro global do ClickUp pode ajudá-lo com o seguinte:

Rastrear facilmente o tempo gasto em tarefas em seu espaço de trabalho

Criar e personalizar planilhas de tempo

Visualizar um relatório detalhado sobre seu tempo

Adicionar estimativas de tempo às suas tarefas

Adicione notas às suas entradas de tempo

Marque o tempo como faturável para um faturamento adequado

Insira e edite o tempo manualmente, caso sejam necessárias alterações

Pesquisar e filtrar registros de horas

Acumular o tempo e ver um total combinado de todo o tempo gasto em tarefas e subtarefas

E muito mais

Acompanhe o tempo, defina estimativas, adicione notas e visualize relatórios de seu tempo de qualquer lugar com o cronômetro global no ClickUp

E como o ClickUp está disponível no celular e no desktop, você pode iniciar, pausar e parar o tempo em todos os dispositivos, adicionar seu tempo manualmente caso se esqueça de iniciar o cronômetro e até mesmo adicionar etiquetas personalizadas para rotular e organizar seu tempo.

As etiquetas de controle de tempo permitem que a equipe tenha uma visão granular de onde o tempo é gasto para que os processos possam ser continuamente aprimorados Em suma, o ClickUp é um balcão único para todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos, gerenciamento de carga de trabalho e controle de tempo. Simplifique ainda mais o seu trabalho simplesmente integrando o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos, incluindo ferramentas populares como Google Workspace, Slack, Front e muitos dos rastreadores de tempo desta lista, para sincronizar todo o seu tempo no ClickUp e reunir todo o seu trabalho em um só lugar.

Principais recursos