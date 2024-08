As 10 principais ferramentas e softwares de melhoria contínua em 2024

Ao avaliar constantemente seus processos e fluxos de trabalho, você pode identificar áreas vulneráveis e elaborar planos para resolvê-las. Se você se ater a isso, minimizará os gargalos, oferecerá produtos e serviços de melhor qualidade melhorar a organização e o moral dos funcionários e, por fim, impulsionar o crescimento.

Isso parece ótimo na teoria, mas como você pode fazer isso acontecer? A resposta está nas ferramentas de melhoria contínua. Elas oferecem opções robustas para analisar processos, definir objetivos e metas, gerenciar documentação e visualizar fluxos de trabalho para manter seus negócios em andamento.

Aqui, apresentaremos a você os 10 melhores softwares de melhoria contínua, discutiremos seus prós e contras e o ajudaremos a escolher aquele que se alinha com seus objetivos e fluxos de trabalho.

O que você deve procurar nas ferramentas de melhoria contínua?

Aqui estão algumas das principais características de toda ferramenta eficaz de melhoria contínua:

Painel de controle abrangente : Ele deve exibir vários tipos de dados de forma clara e bem organizada para ajudá-lo a identificar até mesmo os menores problemas e agir sobre eles

: Ele deve exibir vários tipos de dados de forma clara e bem organizada para ajudá-lo a identificar até mesmo os menores problemas e agir sobre eles Opções de automação de tarefas : Ele deve permitir que você automatize tarefas repetitivas e que seus funcionários se concentrem em atividades que agreguem mais valor à empresa

: Ele deve permitir que você automatize tarefas repetitivas e que seus funcionários se concentrem em atividades que agreguem mais valor à empresa Integrações : A ferramenta deve funcionar perfeitamente com ferramentas populares de produtividade, comunicação e colaboração, comomapeamento do fluxo de valor *Ferramentas de visualização: Deve oferecer recursos que permitam visualizar processos e fluxos de trabalho, aprender mais sobre eles e identificar áreas de melhoria

: A ferramenta deve funcionar perfeitamente com ferramentas populares de produtividade, comunicação e colaboração, comomapeamento do fluxo de valor *Ferramentas de visualização: Deve oferecer recursos que permitam visualizar processos e fluxos de trabalho, aprender mais sobre eles e identificar áreas de melhoria Recursos de definição de metas : Deve permitir que você defina metas claras para as quais sua equipe trabalhará

: Deve permitir que você defina metas claras para as quais sua equipe trabalhará Opções de análise: A plataforma deve permitir que você acompanhe os KPIs de cada projeto e gere insights valiosos para melhorar o desempenho futuro

As 10 melhores ferramentas de melhoria contínua para usar em 2024

Analisamos vários softwares de melhoria contínua e escolhemos a dedo os 10 melhores. Essas ferramentas estão repletas de recursos para ajudá-lo a monitorar os processos de sua empresa, conduzir uma análise de causa raiz com facilidade e orientar sua equipe na direção certa.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Como uma plataforma de produtividade tudo em um, o ClickUp é flexível para suportar diferentes metodologias de melhoria contínua para ajudar a transformar a maneira como você administra sua equipe de projeto.

A primeira etapa do processo é saber o que você realmente precisa melhorar e Painéis do ClickUp com cartões personalizáveis são perfeitos para isso. Eles funcionam como salas de controle para supervisionar e analisar até mesmo os aspectos mais minúsculos de seus negócios, projetos e equipes.

Use os Dashboards para gerenciar Sprints, fazer cálculos, avaliar e gerenciar cargas de trabalho, alocar recursos e priorizar o trabalho ! Com todas essas opções, você basicamente mede o pulso da sua empresa, identifica áreas ineficientes e trabalha para a melhoria contínua.

Se você não quiser criar seu Dashboard do zero, aproveite as vantagens do ClickUp Modelo de painel de gerenciamento de projetos .

Como definir metas é vital para manter sua empresa no caminho certo e aumentar a eficiência , tente Metas do ClickUp . Defina metas e cronogramas claros e meça seu progresso para manter seu navio no rumo certo.

Com o ClickUp, você pode visualizar processos em Quadros brancos use várias visualizações de projeto para ver as coisas claramente de diferentes perspectivas, crie e gerencie documentos relacionados à empresa, automatize tarefas e muito mais!

melhores recursos do #### ClickUp

Dashboards para uma visão geral de alto nível

Definição e monitoramento de metas

Modelos fáceis de usar

Quadros brancos personalizáveis para visualização de processos

Automação para tarefas repetitivas

Várias visualizações de projetos

Criação e gerenciamento fáceis de tarefas

mais de 1.000 integrações

Limitações do ClickUp

Alguns usuários mencionaram que tiveram problemas para usar os recursos de automação

Pode levar algum tempo para se acostumar com a ampla gama de recursos da plataforma

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Incêndio KPI

Via: Incêndio de KPI O KPI Fire ajuda você e os membros da sua equipe a facilitar o aprimoramento contínuo por meio de recursos que se concentram em brainstorming, solução de problemas, criação de estratégias e adaptabilidade

Esse software de execução de estratégia é uma fonte única de verdade durante todo o processo. Você pode ver o status, a integridade e o cronograma dos seus projetos em gráficos resumidos, ou seja, painéis que oferecem uma visão geral rápida das informações essenciais.

Você tem muitas outras visualizações que oferecem informações vitais sobre o estado de seus projetos e permitem identificar pontos fortes e fracos, como a Visualização de benefícios, a Visualização de lista e a Visualização de linha do tempo.

O KPI Fire incentiva o envolvimento dos funcionários com o recurso Idea Funnel. Esse é o lugar para coletar e avaliar ideias para superar desafios e problemas relacionados ao projeto. Você pode priorizar as melhores soluções e personalizar a abordagem correta de resolução de problemas.

O KPI Fire permite que você crie sua abordagem do zero ou use modelos de fluxo de trabalho que espelham métodos padrão como PDCA, Kaizen, Charter Only e DMAIC.

Melhores recursos do KPI Fire

Vários recursos de brainstorming e criação de estratégias

Várias exibições para monitorar projetos, incluindo gráficos de resumo

Funil de ideias para envolver os funcionários na melhoria contínua

Biblioteca rica de modelos de fluxo de trabalho

Limitações do KPI Fire

A interface pode parecer básica para alguns usuários

Planos de preços mais diversificados e transparentes seriam uma vantagem

Preços do KPI Fire

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o KPI Fire

GetApp : 4.6/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 20 avaliações)

3. Rua do Processo

Via: Rua do processo Fluxos de trabalho caóticos e falhas de comunicação são ocorrências comuns em sua empresa? Você pode deixá-los no passado se for para a Process Street!

Essa plataforma avançada e sem código tem tudo o que você precisa para assumir o controle dos seus fluxos de trabalho, organizar seus processos e preparar sua empresa para o sucesso.

Com seu editor de arrastar e soltar fácil de usar, o Process Street permite que você crie fluxos de trabalho e organize tarefas em um instante. Como o Process Street emprega IA, você pode minimizar o risco de erros e garantir que os fluxos de trabalho se ajustem à sua empresa como uma luva.

Com integrações incorporadas e IA, você pode automatizar tarefas repetitivas e permitir que seus funcionários se concentrem em atividades que melhorem os processos de negócios.

A plataforma também oferece poderosos recursos de análise que permitem examinar cada parte de seus fluxos de trabalho, rastrear KPIs e identificar áreas que exigem atenção.

Melhores recursos do Process Street

Foco no gerenciamento de processos

Sem código

Editor de arrastar e soltar

IA para automatizar fluxos de trabalho e tarefas repetitivas

Integrações incorporadas

Opções de análise robustas

Limitações do Process Street

Alguns usuários mencionaram que a plataforma é relativamente cara

O domínio de recursos avançados requer tempo

Preços do Process Street

Inicialização : uS$ 1.000/ano

: uS$ 1.000/ano Profissional : A partir de US$ 5.000/ano

: A partir de US$ 5.000/ano Empresarial: A partir de US$ 20.000/ano

Process Street ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 350 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 550 avaliações)

4. Rever

Via: Rever A Rever foi projetada com uma filosofia simples: resolver problemas, reduzir custos e aprimoramento de processos .

A plataforma tem modelos de melhoria contínua, como um painel de controle em tempo real onde você pode acompanhar atividades e rotinas, ver seu progresso e monitorar o desempenho geral da sua equipe .

Com listas de verificação digitalizadas, você pode garantir que a equipe faça seu melhor trabalho. Isso é especialmente conveniente para Gemba Walks - um método que conecta a alta gerência às pessoas "no local" Ele permite que você entenda melhor os processos de seus funcionários e encontre maneiras de otimizá-los juntos.

O Rever permite que você atribua tarefas às pessoas certas e monitore o progresso delas, minimize os gargalos e acompanhe as principais métricas.

Um dos princípios fundamentais por trás da melhoria contínua é fazer com que seus funcionários se sintam ouvidos. O Rever faz isso acontecer com suas opções de gerenciamento de ideias. Todos podem contribuir com suas sugestões, e você pode escolher as melhores e encontrar uma maneira de implementá-las.

Melhores recursos do Rever

Painel de controle em tempo real

Listas de verificação digitalizadas

Opções robustas de atribuição de tarefas

Gerenciamento de ideias para o envolvimento dos funcionários

Limitações do Rever

Falta de opções de categorização de ideias

A plataforma às vezes pode apresentar falhas

Preços do Rever

Entre em contato para obter preços

Rever avaliações e comentários

G2: 4.6/5 (mais de 20 avaliações)

5. O jeito enxuto

Via: A maneira enxuta Como está implícito em seu nome, essa ferramenta de melhoria contínua se baseia na metodologia Lean, que se concentra em reconhecer e criar valor com menos recursos e eliminar o desperdício.

A plataforma ajuda você a envolver toda a sua organização na melhoria contínua por meio do Muro do Conhecimento. Todos os espaços de trabalho têm esse espaço, e é nele que você e sua equipe podem fazer brainstorming, compartilhar atualizações e informações valiosas, comunicar-se e discutir projetos. Você pode curtir, comentar, mencionar pessoas, fixar publicações e usar notificações inteligentes para garantir que não perca informações importantes.

Ao identificar oportunidades de melhoria, use o The Lean Way para criar planos de ação e atribuir tarefas a membros específicos da equipe. Como a plataforma oferece opções avançadas de análise e relatórios, você pode monitorar o progresso de cada tarefa e verificar os KPIs para garantir que está no caminho certo. Você também pode definir metas e ficar de olho nas métricas relevantes.

Com os widgets e quadros personalizáveis da plataforma, você pode dar vida aos seus dados e monitorar as melhorias por meio de tabelas, gráficos e quadros.

melhores recursos do #### The Lean Way

Foco em Princípios do Lean * Muro do conhecimento para implementação da melhoria contínua

Definição de metas

Widgets e quadros personalizáveis

Análises e relatórios robustos

Limitações do Lean Way

Novos usuários podem precisar de algum tempo para se acostumar com a plataforma

Preços do The Lean Way

Para 25 usuários : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Para 50 usuários : uS$ 18/mês por usuário

: uS$ 18/mês por usuário Para 100 usuários : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Para 200 usuários : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Para 400 usuários : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Para 800 usuários : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Para mais de 1.000 usuários: entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

The Lean Way ratings and reviews

G2: 4.5/5 (1 avaliação)

6. Q-Optimize

Via: Qmarkets Deseja ter controle total sobre todas as etapas da melhoria contínua, desde a concepção até a medição do ROI? O Q-Optimize pode ser a ferramenta que você está procurando!

Parte do Qmarkets, um popular software de gerenciamento de inovação, o Q-Optimize funciona dividindo sua jornada de melhoria contínua em vários estágios.

A primeira envolve a criação de um desafio de melhoria para coletar sugestões relacionadas à mudança de estratégia ou aos pontos fracos de sua empresa. A segunda é a reunião e votação das melhores ideias. Cada ideia é automaticamente digitalizada, portanto, não há risco de duplicação.

No terceiro estágio, a AI seleciona as ideias e as encaminha para o departamento ou pessoa relevante com base em sua categoria. As ideias são então analisadas e as que têm maior potencial são filtradas.

A quarta etapa é a implementação das melhores ideias - você cria e atribui tarefas e acompanha o processo com o recurso de adoção de ideias da plataforma.

O estágio final envolve análise e relatórios. É aqui que você mede o ROI para cada estratégia de melhoria e use painéis intuitivos para rastrear os KPIs. O Q-Optimize permite identificar e recompensar as pessoas e as equipes que mais contribuíram para o sucesso de uma ideia.

Melhores recursos do Q-Optimize

Permite que você fique de olho em todos os estágios da melhoria contínua

Com tecnologia de IA

Incentiva todos os funcionários a contribuir

Fácil atribuição e controle de tarefas

Limitações do Q-Optimize

Alguns usuários mencionam que os relatórios poderiam ser mais voltados para as pessoas

Preços do Q-Optimize

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Q-Optimize

Sem avaliações

7. KaiNexus

Via: KaiNexus O KaiNexus é uma ferramenta de software de melhoria contínua que se concentra na colaboração. Todos os membros da equipe são incentivados a dar sua opinião e contribuir para melhorar os processos da empresa.

Opções como compartilhamento de conhecimento e quadros de gerenciamento visual permitem que você e sua equipe façam brainstorming, discutam ideias de melhoria e votem nas melhores.

Você também pode criar repositórios contendo as maneiras mais eficientes de lidar com uma tarefa ou um processo e garantir que seus funcionários não saiam do curso.

Os repositórios vêm com funções de pesquisa avançada, o que significa que você pode encontrar a solução para o seu problema com apenas alguns cliques. Essas funções também evitam que você e sua equipe façam a mesma melhoria duas vezes.

O KaiNexus permite que você veja o impacto e as métricas de suas melhorias em tempo real. Graças a isso, você pode fazer as alterações necessárias em tempo real e garantir uma navegação tranquila nas águas traiçoeiras da melhoria contínua.

Melhores recursos do KaiNexus

Interface intuitiva com várias opções de personalização

Quadros de gerenciamento visual

Compartilhamento de conhecimento

Rastreamento de métricas em tempo real

Limitações do KaiNexus

Vários usuários mencionaram que as atualizações frequentes podem causar confusão

Algumas personalizações exigem contato com o suporte ao cliente da plataforma

Preços do KaiNexus

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o KaiNexus

G2: 5/5 (5 avaliações)

8. Integrify

Via: Integrify O Integrify não é uma ferramenta de melhoria contínua propriamente dita - é uma plataforma de automação e gerenciamento de fluxo de trabalho. Mas ela pode ser mais do que útil para aprimorar seus processos de negócios.

O principal recurso do Integrify é o construtor de processos de arrastar e soltar de baixo código. Ele ajuda você a superar os desafios que sua empresa enfrenta, desde a perda de tempo com tarefas repetitivas até a descoberta de Fluxos de trabalho de CRM para lidar com a conformidade e determinar com precisão estruturas de gerenciamento de projetos .

Use o construtor para atribuir tarefas, dar aprovações, deixar notas e comentários e trabalhar com sua equipe em tempo real para garantir o máximo de colaboração.

Graças à API aberta, você pode integrar seus fluxos de trabalho a aplicativos populares de comunicação, contabilidade, colaboração e autodisciplina aplicativos e levar a funcionalidade a um novo patamar. 🪄

O Itengrify também oferece poderosas opções de relatórios em tempo real para garantir que seus fluxos de trabalho funcionem perfeitamente. Painéis e relatórios visuais ajudam você a ter uma visão de cada detalhe e a ver se alguma parte precisa ser ajustada.

melhores recursos do #### Integrify

Criador de processos com pouco código

Incentiva a colaboração

Relatórios abrangentes em tempo real

Painéis e relatórios visuais

API aberta

Limitações do Integrify

Aprender o básico pode levar algum tempo

Alguns usuários afirmaram que gostariam de ver mais flexibilidade nas opções de relatórios

Preços da Integrify

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o Integrify

G2 : 4.4/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

9. Visão geral

Via: Visão geral O Planview é uma plataforma de gerenciamento de portfólio e trabalho que pode ter um valor incrível para a melhoria contínua. A plataforma engloba várias soluções, e a que você pode usar para fins de aprimoramento é o Planview AdaptiveWork. Ela se concentra na conexão do trabalho entre equipes e departamentos para superar os principais desafios.

A primeira etapa é identificar as áreas de melhoria, e você pode fazer isso com as opções de análise e relatórios do Planview. Os dashboards, tabelas, gráficos e relatórios personalizáveis permitem que você tenha uma ideia clara do desempenho de suas estratégias atuais e o ajudam a identificar as que precisam ser refeitas.

O Planview também oferece opções excepcionais de planejamento, como o planejamento de cenários. Crie cenários hipotéticos para verificar o efeito de possíveis mudanças e ver se elas fazem sentido.

Depois de implementar melhorias, você pode acompanhar o sucesso delas por meio de KPIs e visualizações e fazer alterações (se necessário) ao longo do caminho.

Melhores recursos do Planview

Planejamento de cenários

Análises e relatórios abrangentes

Rastreamento detalhado de KPIs

Diversas ferramentas de visualização

Limitações do Planview

Alguns usuários consideram o preço muito alto

Há uma curva de aprendizado mais acentuada

Preços do Planview

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Planview

G2 : 4.1/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 500 avaliações) Capterra:4.2/5 (mais de 150 avaliações)

10. Caixa de planejamento

Via: Caixa de planejamento Deseja uma plataforma flexível que priorize o trabalho em equipe e a facilidade de uso? O Planbox preenche todos os requisitos e pode ser sua solução de melhoria contínua.

Essa plataforma ajuda você e sua equipe a unir forças e trabalhar juntos nos problemas que prejudicam sua empresa e a impedem de atingir seu verdadeiro potencial.

O Planbox aplica uma abordagem orientada por desafios à melhoria contínua. Você e seus colegas de trabalho discutem áreas potenciais de melhoria e as transformam em desafios. O que é ótimo nessa plataforma é que você pode convidar colaboradores externos para dar suas ideias e ajudá-lo a encontrar a melhor solução.

O Planbox oferece opções para brainstorming, comentários, discussão e votação de ideias. Você pode até mesmo salvar desafios para reutilizá-los mais tarde.

Outro motivo pelo qual o Planbox pode ser uma escolha inteligente são suas opções de análise. Você obtém uma visão detalhada de cada métrica e entende se a sua solução foi um sucesso ou se precisa de uma reformulação.

Melhores recursos do Planbox

Foco na colaboração por meio de desafios

É fácil definir desafios

Excelentes opções de análise

Flexível e personalizável

Limitações do Planbox

Os aplicativos móveis oferecem uma experiência limitada

A interface pode parecer desatualizada para alguns usuários

Preços do Planbox

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Planbox

G2 : 4.8/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 30 avaliações) GetApp: 4.9/5 (mais de 20 avaliações)

Embarque no trem da melhoria contínua

No cenário corporativo atual, o sucesso depende da adaptabilidade e da capacidade de se manter relevante.

As ferramentas de software de melhoria contínua podem ajudá-lo a detectar pontos fracos nos processos da sua empresa e transformá-los em vantagens. Elas apoiam cada etapa de sua jornada de transformação e a tornam menos turbulenta. Comece a usar o ClickUp para aproveitar suas ferramentas de melhoria contínua em sua organização!