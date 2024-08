10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para freelancers em 2024

Trabalhar como freelancer é pura felicidade na maioria das ocasiões. Entretanto, se você não tiver um sistema para gerenciar todos os seus clientes e projetos freelance, estará se preparando para muitas frustrações e, possivelmente, para perder prazos.

Mas você sabe disso. É por isso que você está no mercado procurando o melhor gerenciamento de projetos software para freelancers. Para sua sorte, estamos explorando 10 softwares para freelancers software de gerenciamento de projetos para freelancers atualmente.

Essas ferramentas podem ajudá-lo a gerenciar vários clientes, agendar projetos e acompanhar o progresso. Antes de entrarmos nos detalhes, porém, vamos esclarecer algumas coisas:

O que você deve procurar nas ferramentas de gerenciamento de projetos para freelancers?

O custo é um dos principais aspectos a serem considerados antes de escolher uma ferramenta de gerenciamento de projetos freelance gerenciamento de projetos freelance ferramenta. Afinal, é provável que você trabalhe sozinho e queira manter seus custos indiretos baixos.

Mas isso não será um grande problema, pois você pode acessar muitos softwares de gerenciamento de projetos gratuitamente.

(DICA: A primeira ferramenta desta lista é gratuita e repleta de recursos essenciais de gerenciamento de projetos)

Qualidade 1: Várias visualizações

Visualize suas tarefas com mais de 15 exibições no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

Você deseja um software de gerenciamento de projetos que facilite a programação de suas tarefas escopo do projeto e linhas do tempo. A ferramenta de sua escolha deve ter várias visualizações, como Visualização Kanban do ClickUp calendário, lista e exibições de tarefas, só para citar alguns.

Qualidade 2: Acompanhamento da progressão

Obtenha uma visão geral de alto nível de como as iniciativas alinhadas estão progredindo com o widget Portfolio no ClickUp

Os freelancers sabem que os clientes gostam de ver o progresso de seu projeto. Por isso, é melhor usar uma ferramenta que seja fácil de compartilhar o progresso de seu projeto.

Seu software de gerenciamento de projetos freelance deve ter um recurso de relatório para mapear seu progresso para todos os seus clientes exclusivos. A possibilidade de dividi-los em portfólios específicos ajuda você a se manter organizado.

Qualidade 3: personalizável e colaborativo

Crie painéis de controle personalizados no ClickUp para obter uma visão geral de alto nível de todo o seu trabalho

Sejamos realistas: os trabalhadores autônomos são únicos e lidam com vários tipos diferentes de projetos. É importante usar um software de gerenciamento de projetos para freelancers que possa ser adaptado e personalizado de acordo com suas necessidades específicas.

Mais importante ainda, a ferramenta escolhida precisa oferecer suporte a mais de um membro quando você precisar adicionar mais um membro ou cliente ao seu projeto painel de controle do projeto . Mas, acima de tudo, o melhor software de gerenciamento de projetos para freelancers deve ser fácil de configurar e usar.

Agora que você sabe o que procurar, vamos nos aprofundar em 10 ferramentas a serem consideradas para o gerenciamento de projetos como freelancer.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para freelancers

Converta suas ideias em tarefas no recurso ClickUp Whiteboard

Há um bom motivo pelo qual listamos o ClickUp como o melhor gerenciamento de projetos para freelancers. Para começar, o ClickUp tem um plano gratuito com todos os recursos essenciais de que você precisa como freelancer.

O ClickUp promete três coisas: Planejamento, colaboração e acompanhamento de projetos . Esse prático software de gerenciamento de projetos lhe dá acesso a várias visualizações, incluindo Gantt, lista, calendário, quadro e caixa. Você também pode criar uma visualização mais personalizada a partir de qualquer uma das mais de 10 visualizações do ClickUp.

Converta comentários em tarefas do ClickUp ou atribua-os para transformar instantaneamente pensamentos em itens de ação

Com o ClickUp, você pode conversar com os clientes em tempo real no painel do projeto. Os clientes podem deixar comentários ou atribuir alterações por meio de comentários @. Você pode compartilhar anexos, sejam imagens, documentos ou arquivos de código, tudo no ClickUp.

Você não precisa perder nada graças às notificações em tempo real e a uma plataforma central onde tudo é fácil de acessar e compartilhar.

Recursos do ClickUp

Prioridades para organizar as tarefas em prioridades urgentes, altas, normais ou baixas

Permissão e direitos de acesso para controlar quem tem acesso ao quê

Atribua comentários e deixe anotações em arquivos de imagem para trabalhar de forma mais colaborativa

Metas do ClickUp para definir o que você deseja concluir em um determinado período de tempo

Mapas mentais do ClickUp para fazer um brainstorming de ideias de projetos e obter a opinião do cliente

Prós do ClickUp

Uma tonelada demodelos de projetos gratuitos para você começar rapidamente

ColaboraçãoDocumentos do ClickUp para organizar e compartilhar informações de todos os seus clientes

Integrações poderosas com Quickbooks, Google Drive, Teams, Jira, etc.

Um recurso de controle de tempo global para medir quanto tempo você gasta em um projeto

Um práticoaplicativo móvel para gerenciar projetos em qualquer lugar

Contras do ClickUp

A ampla gama de recursos pode ser esmagadora

Os recursos de pesquisa poderiam ser mais rápidos (atualizações em breve! 😉)

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece um plano gratuito rico em recursos e planos premium acessíveis como segue:

Ilimitado : uS$ 7 por membro por mês

: uS$ 7 por membro por mês Business : uS$ 12 por membro por mês

: uS$ 12 por membro por mês Empresa: Preço disponível mediante solicitação

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Segunda-feira.com

Segunda-feira O Board View pode personalizar os detalhes de exibição do cartão e ser dividido em grupos

Se você está procurando uma solução de gerenciamento de projetos para freelancers, certamente já ouviu falar do Segunda-feira . Esse software de gerenciamento de projetos é robusto e uma opção comum para freelancers com muitos clientes ou projetos complexos.

O Monday se concentra no aproveitamento dos dados do projeto, na colaboração e no rastreamento abrangente do projeto.

Recursos do Monday.com

Exibições de Kanban, calendário, lista e gráfico

Automação da carga de trabalho nos planos premium

Quadros e documentos privados

Painéis de projeto e fluxos de trabalho altamente personalizáveis

Notificações de alteração do status da tarefa

Prós do Moday.com

200+modelos para freelancers* Aplicativos para Android e iOS para planejar e monitorar tarefas de projetos freelance em qualquer lugar

Você pode criar um painel de projeto para cada quadro de tarefas ou combinar vários quadros

Marcos para acompanhar o progresso do projeto

Integrações avançadas com outras ferramentas populares

Contras do Moday.com

Um plano gratuito muito limitado (apenas 3 quadros Kanban e 2 membros de equipe no plano gratuito)

Os planos premium são bastante caros em comparação com a maioria das ferramentas que analisamos

As permissões em vários níveis só estão disponíveis no plano empresarial

Pode parecer complexo no início

Preços do Moday.com

O Monday.com tem um plano gratuito e quatro outros planos pagos, conforme mostrado abaixo:

Básico : uS$ 8 por mês por usuário

: uS$ 8 por mês por usuário Standard : uS$ 10 por mês por usuário

: uS$ 10 por mês por usuário Pro : uS$ 16 por mês por usuário

: uS$ 16 por mês por usuário Plano empresarial: Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do Moday.com

G2 : 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 3.000 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Monday.com !

3. Trello

Via Trello Se você mencionar quadros kanban para qualquer freelancer, a mente deles imediatamente se voltará para Trello . Esse software de gerenciamento de projetos opera principalmente em quadros Kanban. O Trello é uma excelente opção para um freelancer que gosta de visualizar projetos em quadros.

Recursos do Trello

Quadros, listas e cartões para detalhar e organizar as tarefas do projeto

Automação de botões para simplificar os fluxos de trabalho

Modelos para a maioria das funções de gerenciamento de projetos

Painel central para visualizar um projeto, datas de vencimento, tarefas e marcos

Plug-ins para ampliar a funcionalidade

Profissionais do Trello

Melhores visualizações de quadros Kanban

Funcionalidade confiável de arrastar e soltar

Muitas opções de personalização

Usuários ilimitados no plano gratuito

Armazenamento ilimitado

Contras do Trello

Apenas 10 quadros no plano gratuito

Limites limitados de tamanho de arquivo para anexos

Não é possível atribuir tarefas a outros colaboradores no plano gratuito

Não há controle de tempo nativo

Difícil de começar a usar

Preços do Trello

O Trello vem com um plano gratuito para sempre e três planos pagos.

Gratuito

Padrão : uS$ 5 por mês por usuário

: uS$ 5 por mês por usuário Premium : uS$ 10 por mês por usuário

: uS$ 10 por mês por usuário Enterprise: uS$ 17,50 por mês por usuário

Avaliações e resenhas do Trello

G2 : 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 22.000 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Trello !

4. Asana

Exemplo de Asana's recurso de calendário de equipe da Asana Asana é um potente software de gerenciamento de projetos, embora não seja especificamente voltado para freelancers. Dito isso, o Asana é excelente se você quiser uma ferramenta sem muitos detalhes para gerenciar projetos complexos.

Com a Asana, você pode visualizar os projetos em uma visualização de quadro, linha do tempo e lista. Esse aplicativo de gerenciamento de projetos também pode ajudá-lo a automatizar gerenciamento de tarefas por exemplo, definindo automaticamente as datas de vencimento. **Comparação entre Asana e ClickUp !

Recursos da Asana

Formulários para solicitar e enviar solicitações de projetos

Metas para descrever o que você precisa concluir e quando

Tarefas e subtarefas para planejar todo o trabalho do seu projeto

Marcos para visualizar e compartilhar o progresso com os clientes

Seções para manter os projetos organizados

Painéis e gráficos personalizados para uma visão geral de todos os projetos

Controles de permissão e privacidade para definir quem acessa o quê

Prós da Asana

Muitos recursos no plano gratuito

mais de 200 integrações com ferramentas poderosas, como Slack, Google Calendar, Harvest, DropBox, Google Drive, etc

Profissional, mas intuitivo e fácil de usar

Contras do Asana

Os planos pagos são um pouco caros

Pode ser difícil de usar

Preços da Asana

A Asana tem um plano gratuito e dois planos pagos, conforme mostrado abaixo.

Premium : uS$ 10,99 por mês por usuário

: uS$ 10,99 por mês por usuário Business: uS$ 24,99 por mês por usuário

Avaliações e resenhas da Asana

G2 : 4.3/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.5 (mais de 11.000 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Asana !

5. Noção

Via Noção Enquanto Noção pode ser vista principalmente como um ferramenta de anotações ele também pode funcionar como um aplicativo de gerenciamento de tarefas para freelancers. O Notion funciona melhor para freelancers no campo criativo, por exemplo, escritores freelancers, devido aos seus recursos de anotação e documentação.

Ele também é uma das poucas opções de software de gerenciamento de projetos gratuito e robusto desta lista.

Recursos do Notion

Recursos de anotações e documentação

Visualizações de quadro, lista e calendário para visualizar projetos

Incorporação de conteúdo avançado ao planejar tarefas na ferramenta de gerenciamento de projetos

Filtros para acessar rapidamente tarefas e projetos

Colaboração em tempo real

Notificações sobre alterações de status, conclusão de tarefas e comentários

Prós do Notion

Muitos modelos de comunidade para ajudar você a começar

Interface de usuário simples

Seguro graças à conformidade com SOC2 e ao logon único SAML

Níveis granulares de funções e permissões

Exportação do espaço de trabalho, incluindo projetos, tarefas e outros detalhes

Contras do Notion

Recursos limitados de gerenciamento de projetos e tarefas

Planos premium caros

Preços do Notion

O Notion tem um plano gratuito e três planos premium, como segue:

Plus : uS$ 8 por mês por usuário

: uS$ 8 por mês por usuário Business : uS$ 15 por mês por usuário

: uS$ 15 por mês por usuário Enterprise: preços disponíveis mediante solicitação

Classificações e resenhas do Notion

G2 : 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Confira estes_ Alternativas de noções_ !

6. Colmeia

Via ColmeiaColmeia é o aplicativo de gerenciamento de projetos ideal se você estiver procurando uma ferramenta de gerenciamento de tarefas e reuniões combinada em uma só. Esse aplicativo ferramenta de gerenciamento de projetos também é excelente para usar seus modelos personalizados e para funções detalhadas de controle de tempo.

Recursos do Hive

Várias exibições (Gantt, tabela, calendário, kanban, portfólio) para planejar e visualizar seu projeto

Modelos de gerenciamento de projetos

Rastreamento de tempo

Notas colaborativas

Formulários compartilháveis para coletar e enviar solicitações de projetos

Calendário no aplicativo

Prós do Hive

Potentes integrações com ferramentas líderes do setor

Chats nativos em tempo real

Projetos ilimitados

Anotações de reuniões colaborativas ilimitadas

Emojis personalizados no aplicativo de gerenciamento de projetos

Contras do Hive

Alguns relatam que ogerenciamento de projetos móveis é lento

Os usuários podem achar que ele é um pouco caro para suas necessidades

Preços do Hive

O Hive está disponível em três planos: um gratuito e dois pagos.

Solo : $0

: $0 Equipes : uS$ 12 por mês por usuário

: uS$ 12 por mês por usuário Empresa: Preços disponíveis somente mediante solicitação

Hive classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

Bônus:_ Software de controle de tempo para freelancers !

7. Todoist

Via TodoistTodoist é um aplicativo popular de lista de tarefas para tarefas pessoais e de trabalho. Como um gerenciador de tarefas, o Todoist se destaca pela simplicidade, organização e por garantir que você esteja no topo de todo o seu trabalho freelance para um gerenciamento completo do projeto.

Além disso, o Todoist simplifica a entrada de tarefas por meio da análise de linguagem natural e da funcionalidade de tarefas recorrentes. Por exemplo, se você digitar "complete a tarefa XYZ amanhã", o Todoist reconhece a data de amanhã e define um lembrete de notificação.

Além disso, todas as suas tarefas são automaticamente classificadas em categorias relevantes (hoje, próximas ou uma visualização de filtro personalizada) para aliviar sua carga mental. Dessa forma, o aplicativo mostra apenas aquilo em que você deve se concentrar agora.

Você também pode convidar clientes e outros colaboradores para discutir um projeto nos comentários e compartilhar o painel de controle do projeto ou tarefas específicas.

Recursos do Todoist

Classificação de prioridade para todas as suas tarefas em vários projetos

Subtarefas para simplificar o planejamento e as verificações de progresso

Modelos de projeto

Extensões e widgets para expandir a funcionalidade do Todoist

Lembretes para tarefas sensíveis ao tempo

Notificações para alertá-lo quando os colaboradores comentarem, concluírem uma tarefa ou deixarem um comentário

Quadros no estilo Kanban e visualizações de feed de calendário

Encaminhe seus e-mails para o Todoist como tarefas

Histórico de atividades para acompanhar o progresso

Prós do Todoist

Integra-se com mais de 70 ferramentas

Recomendações de produtividade com base em pontos fortes e características

Favoritos para acessar rapidamente tarefas e projetos importantes

Rótulos e filtros para pesquisas rápidas

Temas com mais de 10 cores para combinar com sua personalidade e estilo

Todoist contras

Versão gratuita limitada (você só tem direito a um máximo de 5 usuários por projeto)

As notificações podem ser repetitivas e incômodas

É necessário pagar para acessar as funções de usuário

Preços do Todoist

O Todoist tem três planos:

Free

Pro : uS$ 4 por mês por usuário

: uS$ 4 por mês por usuário Business: $6 por mês por usuário

Avaliações e resenhas do Todoist

G2 : 4.4/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.900 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas de lista_ !

8. Basecamp

Via BasecampBasecamp é uma ferramenta on-line de colaboração e gerenciamento de projetos. É a única ferramenta sem um plano gratuito nesta lista. No entanto, os planos pagos têm recursos essenciais de gerenciamento de projetos que os freelancers desejam.

Para a maioria dos freelancers, o Basecamp é centralizado, fácil de usar e oferece suporte a muitas integrações.

Recursos do Basecamp

Painel de controle de uma página para todos os seus projetos, cronogramas e tarefas

Mensagens e bate-papos em tempo real para simplificar a comunicação com clientes e outros colaboradores

Tarefas acompanhadas de prazos e lembretes de notificação

Visualizações Kanban para uma rápida visualização de vários projetos

Suporte a arquivos na nuvem para Notion, DropBox e muito mais

Profissionais do Basecamp

Repleto de recursos

Sem limites de armazenamento

E-mails de resumo diário do progresso do projeto

Contras do Basecamp

Não há versão gratuita

Integrações limitadas

Mudar de um produto para o outro é bastante agitado para concluir as tarefas

Preços do Basecamp

O preço do Basecamp é de US$ 11 por mês por usuário

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2 : 4.1/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 14.000 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Basecamp_ !

9. nTask

via nTarefa Uma das coisas que podem atraí-lo para o nTask como freelancer são seus planos pagos acessíveis, a partir de apenas US$ 3. E mesmo que você escolha o plano gratuito, o nTask oferece muitos recursos essenciais de gerenciamento de tarefas. Infelizmente, em comparação com outros aplicativos de gerenciamento de projetos desta lista, o nTask não tem quadros Kanban no plano gratuito.

o nTask é fácil de usar para projetos freelance, e os planos pagos não limitam o número de membros da equipe que podem ser adicionados.

Recursos do nTask

Quadros kanban de arrastar e soltar

Modelos de quadros Kanban pré-criados para facilitar o planejamento e a visualização do projeto

Classificação de prioridade e status de tarefas

Vários responsáveis e colaboradores para tarefas

Comentários sobre as tarefas

Subtarefas e dependências de tarefas

Bate-papo da equipe para se comunicar em tempo real com os clientes

Cronômetro automático para controlar a duração da tarefa

Agenda de reunião e discussão para capturar rapidamente as instruções do cliente

nTask pros

Tarefa abrangente e ferramentas de gerenciamento de projetos para gerenciar projetos

Formato de lista de verificação para gerenciar suas tarefas

Fácil de configurar e usar

Relatórios de progresso robustos

nTask contras

O plano gratuito não tem um quadro kanban

Ocasionalmente, carrega lentamente, mesmo com uma conexão forte com a Internet

Preços do nTask

o nTask tem um plano gratuito e três outros planos premium.

Premium : uS$ 3 por mês por usuário

: uS$ 3 por mês por usuário Business : uS$ 8 por mês por usuário

: uS$ 8 por mês por usuário Enterprise: Disponível mediante solicitação

nTask avaliações e comentários

G2 :4,4/5 (mais de 10 avaliações)

:4,4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 90 avaliações) **Bônus: As melhores ferramentas para trabalhar em casa! ### 10.TickTick

Via TickTickTickTick é um aplicativo de lista de verificação, gerenciador de tarefas e lista de tarefas. Essa ferramenta de gerenciamento de tarefas pode ser simples, mas pode funcionar perfeitamente para freelancers com poucos clientes regulares.

A interface simples do aplicativo permite que você comece a trabalhar rapidamente em seus projetos, sem problemas ou atrasos. O calendário do TickTick é um dos pontos mais fortes do aplicativo. Especificamente, você pode visualizar o calendário em cinco modos diferentes, por exemplo, diário, semanal e mensal, dependendo do que for melhor para você.

Também é possível compartilhar itens verificados e listas de tarefas com clientes e outros colaboradores com um simples clique. Em termos de ferramentas de gerenciamento de projetos, o TickTick funciona melhor como um aplicativo de lista de tarefas.

Recursos do TickTick

Tags para categorizar as tarefas de seu projeto por cliente ou tópico

Lembretes personalizados para todas as suas tarefas e projetos

Sincronização em mais de 10 plataformas, incluindo

Entradas de voz (para suas tarefas)

Transforme os e-mails dos clientes em tarefas com apenas alguns cliques

Organize as tarefas em pastas, listas, verificações e itens de tarefas

Cronômetro Pomodoro paramantê-lo concentrado em um projeto Prós do TickTick

A versão paga é relativamente econômica em comparação com a maioria das ferramentas desta lista

Interface imersiva e fácil de usar

A capacidade de programar tarefas recorrentes pode aliviar algumas cargas de suas mãos

Filtros personalizados eníveis de prioridade personalização

Funcionalidade de ruído branco para aumentar sua concentração mesmo quandotrabalhando em casa* Histórico de listas e atividades, resumo e estatísticas para determinar o progresso

Analisa datas em linguagem natural

TickTick cons

Popups irritantes na versão gratuita

Opções de personalização limitadas para software de gerenciamento de projetos

A simplicidade do Tick Tick sacrifica a robustez necessária para um software de gerenciamento de projetos, especialmente quando se trabalha com muitos projetos ou clientes

Preços do TickTick

O TickTick oferece um plano gratuito e um plano premium a partir de US$ 27,99 por ano.

Avaliações e resenhas do TickTick

G2 : 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 80 avaliações)

ClickUp: A única ferramenta de gerenciamento de projetos freelance de que você precisará

Como freelancer, você quer algo simples, mas robusto, para lidar com as tarefas e a carga de trabalho que vêm com o trabalho freelancer. Você também quer aumentar sua produtividade e mantenha um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional .

O ClickUp pode se tornar um parceiro confiável para todos os seus trabalhos freelance .

Compartilhe facilmente atualizações, links e reações enquanto consolida conversas importantes com a visualização do Chat no ClickUp

Por exemplo, os redatores autônomos apreciarão o ClickUp Docs e as integrações nativas do ClickUp com o Google Drive, o Gmail e o Slack. Por outro lado, os desenvolvedores autônomos adorarão a facilidade com que o ClickUp se integra a aplicativos como o Jira e o outras ferramentas de desenvolvedor .

Com o ClickUp, você pode acessar todos os recursos necessários para gerenciar clientes, projetos e uma infinidade de outras tarefas de freelancer. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .