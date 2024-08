15 melhores alternativas e concorrentes do TimeCamp em 2024

Você já ouviu falar da Lei de Parkinson?

É a ideia de que o trabalho se expande para preencher o tempo que você definiu para ele. Portanto, se você recebeu três dias para fazer uma tarefa que, na verdade, leva apenas 30 minutos para ser concluída, ainda assim levará os três dias previstos para realizá-la.

A conclusão aqui? Quando você sabe que tem tempo para matar, você o fará. Mas o lado bom da lei de Parkinson é que ela também funciona ao contrário. É por isso que você precisa de todo o seu domingo para ir ao supermercado, fazer pilates e preparar o jantar, mas apenas oito horas no dia seguinte para reestruturar todo o seu departamento, escrever uma proposta de negócios e resolver a fome no mundo.

Tudo se resume a gerenciamento eficiente do tempo ! E aplicativos de gerenciamento de tempo como o TimeCamp, obtiveram sucesso com essa ideia. Controle de tempo do projeto o controle de tempo do projeto /%ref/, a revisão da alocação de tempo, a comparação de relatórios de tempo e o bloqueio de tempo são algumas das melhores estratégias para superar os desafios da lei de Parkinson - e alguns dos recursos pelos quais o TimeCamp é mais conhecido.

...Mas será que o TimeCamp é a solução perfeita? gerenciamento de tempo para você? Com sua etiqueta de preço, você vai querer se sentir confiante com sua resposta!

Antes de começar a preencher automaticamente suas informações de faturamento na página de vendas do TimeCamp, dê uma olhada neste artigo para encontrar as 15 melhores alternativas ao TimeCamp para equipes de qualquer tamanho e em todos os setores. ⏱

O que é o TimeCamp?

via TimeCamp TimeCamp é software de controle de tempo para ajudar freelancers, equipes e agências a aumentar sua eficiência por meio do gerenciamento eficaz de tempo, presença e faturas.

Todos os recursos do TimeCamp giram em torno do controle e da revisão do tempo - quer você esteja solicitando folga, identificando quais tarefas drenaram seu dia ou comparando sua produtividade ao longo do tempo, o TimeCamp tem uma solução para você. Também é uma ótima ferramenta para consultores que rotulam seu tempo faturável com taxas diferentes ou faturam vários clientes regularmente.

Rastreamento de orçamento no TimeCamp

Sério, quando se trata de ferramentas relacionadas ao tempo, o TimeCamp está um passo à frente. Aqui estão alguns de nossos recursos favoritos do TimeCamp:

Controle de tempo automatizado para eficiência no seu dia a dia.

Relatórios de orçamento, tempo e funcionários.

Registro e aprovação de planilhas de horas.

Faturamento e taxas faturáveis.

Gerenciamento de tempo e presença.

Mais de 70 integrações com ferramentas de trabalho populares, como o ClickUp. 😍

Muito legal! Exceto quando você quiser dar um passo adiante no gerenciamento de tempo... então é hora de investir em outro software para ajudar a fazer isso acontecer.

Encontre números precisos instantaneamente usando fórmulas simples ou avançadas nos campos personalizados do ClickUp

O TimeCamp é excelente em relatórios e registros de tempo, mas não oferece maneiras de fazer mudanças positivas e impactantes na sua produtividade. Você provavelmente procurará um software adicional ou uma alternativa ao TimeCamp se estiver buscando recursos para:

Criar fluxos de trabalho na mesma plataforma em que você controla seu tempo.

Simplificar os processos do início ao fim.

Delegar e reorganizar tarefas entre sua equipe.

Acompanhar o progresso em direção às suas metas de várias maneiras.

Adicione mais personalização aos seus relatórios de tempo e insights.

Comunique-se com as partes interessadas e gerencie-as.

Além disso, o TimeCamp pode ser bem caro. 😳

Embora ofereça uma opção gratuita limitada, o plano básico do TimeCamp começa em US$ 6,30 por pessoa, por mês. Isso significa que você terá que desembolsar tanto ou mais pela assinatura do TimeCamp do que pela sua assinatura atual software de gerenciamento de projetos .

Ouch. 💸

Felizmente, você tem muitas opções! O TimeCamp é uma das várias ferramentas que ajudam as equipes e as empresas a obter seus gerenciamento de tempo sob controle - e trouxemos 15 das melhores alternativas ao TimeCamp para dar início à sua pesquisa de software!

As 15 melhores alternativas ao TimeCamp em 2024

O TimeCamp pode parecer o pacote completo no papel, mas quando chega a hora de dar passos significativos em sua produtividade, ele simplesmente fica aquém.

Dê uma olhada nos 15 principais concorrentes do TimeCamp e veja como um novo software de gerenciamento de tempo pode ajudá-lo a superar os gargalos e aumentar a eficiência como nunca antes!

Controle o tempo, defina estimativas, adicione notas e veja relatórios de seu tempo de qualquer lugar com o Global Timer do ClickUp

O ClickUp é a única plataforma de produtividade multifuncional poderosa o suficiente para reunir todos os seus projetos, dados e equipe em um único centro de trabalho eficiente e colaborativo. Independentemente do tamanho de sua empresa ou do orçamento, o ClickUp oferece soluções completas para equipes de todos os setores com centenas de recursos avançados para controlar o tempo, definir estimativas, gerenciar sua carga de trabalho e otimizar seu dia - tudo em uma única tela.

Discover **Melhores práticas para gerenciar o tempo com uma base de conhecimento !

Melhores recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5 por usuário, por mês

: uS$ 5 por usuário, por mês Negócios : $12 por usuário, por mês

: $12 por usuário, por mês Business Plus : uS$ 19 por usuário, por mês

: uS$ 19 por usuário, por mês Enterprise: Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 5.510 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.510 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.510+ avaliações)

2. nTask

via nTarefa o nTask é um sistema de gerenciamento de tarefas e ferramenta de gerenciamento de projetos que permite aos usuários criar e gerenciar tarefas e colaborar com os membros da equipe. Inclui uma visualização de calendário para agendamento, um gráfico de Gantt para visualizar o progresso do projeto e um recurso de controle de tempo para controlar as horas faturáveis.

Para agências ou organizações que desejam fornecer mais visibilidade e diretrizes para orçamentos, o nTask tem opções diferentes para projetos faturáveis e não faturáveis.

Exemplo: Os projetos faturáveis podem ser categorizados por uma taxa fixa, taxa fixa por tarefa, taxa horária por tarefa e taxa horária por recurso.

Melhores recursos do nTask

Quadros Kanban de arrastar e soltar

Datas de vencimento planejadas e reais

Espaços de trabalho dedicados

Alocação de recursos

nLimitações de tarefas

Anexar arquivos grandes ao compartilhar leva mais tempo do que o normal

Adequado apenas para equipes com menos de 50 membros em comparação com outras alternativas ao TimeCamp

Preços do nTask

Premium : A partir de US$ 20/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 20/mês para 5 usuários Business : A partir de US$ 60/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 60/mês para 5 usuários Enterprise: Entre em contato com a nTask para obter uma cotação

nTask ratings and reviews

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

3. Relógio

via Relógio O Clockify é um software de controle de tempo que permite que empresas, equipes e indivíduos monitorem seu tempo e entendam onde seu tempo é gasto principalmente. Recursos avançados, como automação de tarefas ou integração com sistemas de terceiros, como o Zapier, estão disponíveis para tornar o controle de tempo mais fácil e eficiente.

Os usuários têm diferentes opções de relatório para escolher, incluindo semanal, de despesas e de atribuição, para se aprofundar nos detalhes do tempo registrado. Por exemplo, o relatório semanal permite que os usuários visualizem o tempo total gasto em projetos em uma determinada semana, comparem-no com o tempo estimado e tenham uma visão geral do seu desempenho ao longo do tempo.

Melhores recursos do Clockify

Bloqueio rápido de tempo em seu calendário

Gráficos de atividade de tempo em um painel

Categorização e marcação de tempo

Extensão para Chrome e Firefox

Limitações do Clockify

Interface menos intuitiva em comparação com outras alternativas do TimeCamp nesta lista

As equipes podem precisar de treinamento extensivo para aprender todos os seus recursos

Preços do Clockify

Básico : uS$ 3,99/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 3,99/usuário por mês, cobrado anualmente Standard : uS$ 5,49/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 5,49/usuário por mês, cobrado anualmente Pro : uS$ 7,99/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 7,99/usuário por mês, cobrado anualmente Enterprise: uS$ 11,99/usuário por mês, cobrado anualmente

Clockify avaliações e comentários

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.000 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas ao clockify !

4. Trilha de alternância

via Trilha do TogglTrilha do Toggl é um excelente software de controle de tempo, especialmente para freelancers e equipes remotas que desejam manter o controle de seu trabalho. Os usuários podem medir e analisar facilmente seu fluxo de trabalho rastreando o tempo gasto em tarefas, o que lhes permite tomar decisões informadas sobre em quais tarefas devem dedicar mais ou menos tempo.

Os gerentes acharão o recurso Schedule Reports to Email muito útil! Você pode configurar relatórios automáticos de planilha de horas para serem entregues consistentemente em sua caixa de entrada. Isso permite que você acompanhe o tempo gasto em tarefas e projetos e planeje seu cronograma de trabalho com mais eficiência.

Experimente ***Controle de tempo no ClickUp* !

Melhores recursos do Toggl Track

Cálculos de folha de pagamento para prestadores de serviços e funcionários

Relatórios resumidos, detalhados e semanais

Arredondamento de tempo para o intervalo mais próximo

Rastreamento em tempo real ou off-line

Limitações do Toggl Track

Os membros do plano gratuito não podem fixar os registros de tempo usados com mais frequência para facilitar o acesso

Não é adequado como umgerenciamento de equipe ferramenta por si só

Preços do Toggl Track

Equipe : uS$ 9/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 9/usuário por mês, cobrado anualmente Empresa: uS$ 15/usuário por mês, cobrado anualmente

Toggl Track ratings and reviews

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

5. Colheita

via ColheitaFerramenta de controle de tempo Harvest ajuda as empresas e as equipes remotas a manter o controle de suas horas, projetos e orçamentos. Os usuários podem controlar seu tempo, revisar planilhas de horas em tempo real, gerar faturas e gerenciar despesas.

O Harvest tem um recurso conveniente chamado Timesheet Reminders que envia automaticamente um lembrete aos membros da equipe. E ele não enviará lembretes a uma pessoa que já tenha registrado ou enviado seu tempo. A funcionalidade é personalizável e excelente para faturamento, gerenciamento de projetos e avaliações de desempenho.

Os lembretes de controle de tempo podem ajudar os funcionários a manter o foco e evitar distrações, pois eles são lembrados de registrar seu tempo em intervalos regulares ao longo do dia!

melhores recursos do #### Harvest

Relatórios de capacidade para entender as cargas de trabalho da equipe

Integrações com PayPal e Stripe para pagar faturas on-line

Filtros para visualizar o tempo gasto em tarefas e projetos

Dados precisos de planilha de horas e custos

Limitações do Harvest

Falta de recurso de atribuição de tempo em lote para empregadores que trabalham com vários freelancers

O plano gratuito vem com apenas um assento e dois projetos

Preços do Harvest

Gratuito : 1 assento, 2 projetos

: 1 assento, 2 projetos Pro: uS$ 10,80/assento por mês, cobrado anualmente

Harvest avaliações e comentários

Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações) **Mais alternativas ao Harvest !

6. Médico do tempo

via Médico do tempo O Time Doctor é um software de controle de tempo que ajuda empresas e indivíduos a entender melhor onde estão gastando seu tempo. Ele é executado em segundo plano em computadores e dispositivos móveis, rastreando os aplicativos e sites usados e fornecendo relatórios detalhados sobre cada atividade.

Seus aplicativos favoritos, do gerenciamento de projetos ao CRM, podem ser perfeitamente integrados ao Time Doctor para que você possa gerenciar seus projetos em um único local.

Confira o_ **Integração do ClickUp e do Time Doctor !

Melhores recursos do Time Doctor

Verificação automática da presença dos funcionários e das planilhas de horas

Widget de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para monitorar as cargas de trabalho dos funcionários

Capturas de tela, gravações de tela e níveis de atividade

Painéis de controle e relatórios personalizados

Limitações do Time Doctor

O monitoramento de tela pode capturar informações pessoais ao fazer capturas de tela aleatórias

Falta de ferramentas nativas de gerenciamento de projetos em comparação com outras alternativas do TimeCamp

Preços do Time Doctor

Básico : uS$ 70/usuário por ano

: uS$ 70/usuário por ano Standard : uS$ 100/usuário por ano

: uS$ 100/usuário por ano Premium: uS$ 200/usuário por ano

Time Doctor classificações e resenhas

Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

7. Pagamento

via Pagamento Com a ferramenta de controle de tempo do Paymo, as empresas podem controlar quanto tempo os funcionários gastam em várias tarefas, projetos e clientes. Além disso, Paymo tem relatórios automatizados para ajudar os gerentes a alocar recursos e fazer orçamentos em tempo real com base na atividade dos funcionários e nas horas faturáveis. Dados de registro de horas podem ajudar os clientes a receber faturas precisas, o que pode levar a um melhor relacionamento com o cliente e a um aumento da receita. As empresas também podem rastrear o tempo faturável e não faturável com a ferramenta de rastreamento de tempo da Paymo, melhorando sua compreensão dos custos e maximizando os preços.

Melhores recursos do Paymo

Edição de tempo em massa para tarefas e projetos

Estimativas e faturamento de projetos

Cartões de planilha de horas de membros da equipe

Temporizador da Web a partir de um navegador

Limitações do Paymo

Não há gerenciamento avançado de tarefas no plano gratuito

Integrações disponíveis apenas nos planos pagos

Preços do Paymo

**Gratuito

Inicial : uS$ 4,95/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 4,95/usuário por mês, cobrado anualmente Pequeno Escritório : $9,95/usuário por mês, cobrado anualmente

: $9,95/usuário por mês, cobrado anualmente Empresarial: uS$ 20,79/usuário por mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Paymo

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

8. Em tempo hábil

via Em tempo hábil O aplicativo Timely ajuda você a gerenciar melhor o seu tempo, seja você uma empresa ou um indivíduo. Com o Timely, você pode controlar o seu tempo para qualquer projeto com apenas alguns cliques. Ele simplifica a forma como as pessoas organizam seu trabalho e suas agendas, permitindo que sejam mais produtivas. Ele também permite que você defina lembretes, crie tarefas e acompanhe suas metas, para que você se mantenha no topo do seu trabalho.

O aplicativo também vem com recursos adicionais, como registros detalhados de trabalho, ferramentas de orçamento e acompanhamento de metas em tempo real. Como resultado, você pode monitorar facilmente quanto tempo gasta em cada tarefa ou projeto e identificar as áreas que precisam ser melhoradas.

Melhores recursos do Timely

Integrações nativas e APIs abertas para conectar dados em sua pilha de tecnologia

Listas de tags para padronizar a forma como você informa as horas registradas

Aplicativos para Mac, Windows, iOS e Android

Rastreamento automático de horas

Limitações da Timely

Problemas com o desempenho da IA causam mais trabalho para os usuários solucionarem problemas

A precisão do tempo pode ser um problema se você estiver mudando de fuso horário

Preços oportunos

Inicial : uS$ 9/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 9/usuário por mês, cobrado anualmente Premium : uS$ 16/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 16/usuário por mês, cobrado anualmente Ilimitado: uS$ 22/usuário por mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas oportunas

Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

4,7/5 (mais de 600 avaliações) G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

9. Tempo de Mesa

via DeskTime O DeskTime ajuda as empresas a tirar o máximo proveito de suas equipes, aumentando a visibilidade do desempenho dos funcionários e melhorando o envolvimento.

No DeskTime, os membros de sua equipe podem fazer uma pausa digital em seus computadores usando o recurso de tempo privado. Quando ele é ativado, todo o rastreamento da atividade do computador é interrompido. O DeskTime não listará nenhum site que seus funcionários visitam se você optar por não perguntar.

Outro benefício adicional é que, quando sua equipe usa aplicativos e programas específicos, como o Microsoft Excel ou o Adobe, o DeskTime exibe não apenas o tempo total gasto, mas também o título dos documentos ou arquivos e o tempo gasto em cada um deles.

Melhores recursos do DeskTime

Rastreamento de URLs e aplicativos para monitorar a produtividade dos funcionários

Cálculo de custos para ajudar no gerenciamento da folha de pagamento

Rastreamento automático de tempo

Rastreador de tempo Pomodoro

Limitações do DeskTime

Não é adequado para equipes que realizam tarefas longe da tela

Recursos básicos limitados no plano gratuito

Preços do DeskTime

Lite : Gratuito para apenas 1 usuário

: Gratuito para apenas 1 usuário Pro : uS$ 6,42/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 6,42/usuário por mês, cobrado anualmente Premium : uS$ 9,17/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 9,17/usuário por mês, cobrado anualmente Enterprise: uS$ 18,33/usuário por mês, cobrado anualmente

Classificações e resenhas do DeskTime

Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

10. TMétrico

via TMétrica A TMetric é uma ferramenta de controle de tempo e gerenciamento de projetos criada para que as equipes aumentem a produtividade e a eficiência. Os usuários podem definir taxas de cobrança, gerar relatórios e faturas detalhados e controlar seu tempo em diferentes projetos e tarefas. Além dos recursos integrados de calendário e gerenciamento de tarefas, a ferramenta também permite que as equipes agendem reuniões, compartilhem informações e acompanhem o trabalho.

A cada 10 minutos, uma captura de tela do monitor de um funcionário é feita usando a Captura de capturas de tela. Alguns funcionários podem se sentir desconfortáveis com esse nível de monitoramento. Portanto, se você tiver uma política antivigilância, considere outras alternativas do TimeCamp nesta lista!

Melhores recursos da TMetric

Taxas faturáveis para um espaço de trabalho, membros do espaço de trabalho, projeto ou cliente

mais de 50 integrações para medir o progresso e a atividade em qualquer ferramenta que você use

Gerenciamento e controle de folgas

Sistema de relatórios flexível

Limitações da TMetric

Aplicativo autônomo de controle de tempo sem recursos avançados de gerenciamento de projetos

A precisão do tempo depende do check-in e da manutenção consistentes do usuário

Preços da TMetric

Gratuito

Profissional : A partir de US$ 18,75/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 18,75/mês para 5 usuários Business: A partir de US$ 26,25/mês para 5 usuários

TMetric ratings and reviews

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

11. Trackabi

via Rastreamento O Trackabi oferece ferramentas analíticas avançadas para ajudar as equipes remotas a medir seu desempenho com mais eficiência. Usando painéis de análise integrados, os usuários podem gerar facilmente relatórios detalhados que fornecem informações sobre o andamento do projeto ao longo do tempo. Isso ajuda as equipes a identificar possíveis problemas logo no início, para que possam corrigir o curso conforme necessário, sem esperar até o final do projeto.

O Trackabi Desktop Timer tem configurações automatizadas de controle de tempo: O usuário pode escolher os aplicativos que usa para trabalho e entretenimento.

Por exemplo, um usuário pode definir o cronômetro para iniciar o acompanhamento quando abrir o software de gerenciamento de projetos e parar quando abrir a lista de reprodução do Spotify. Com essas configurações, o sistema pode iniciar ou interromper automaticamente o cronômetro quando o usuário mudar de atividades de lazer para trabalho ou vice-versa.

melhores recursos do #### Trackabi

Gerenciamento de licenças de funcionários para acompanhar as licenças atuais e planejadas

Funções e permissões de acesso do usuário para controle de timesheet

Diretório de clientes para estruturar melhor os dados nas planilhas de horas

Áreas pessoais e da empresa separadas em projetos

Limitações do Trackabi

Falta de recursos nativos de gerenciamento de projetos

Interface de usuário desatualizada

Preços do Trackabi

Inicial : Gratuito para 5 usuários

: Gratuito para 5 usuários Business : uS$ 16/mês para 5 usuários, cobrado anualmente

: uS$ 16/mês para 5 usuários, cobrado anualmente Business Plus : uS$ 20/mês para 5 usuários, cobrado anualmente

: uS$ 20/mês para 5 usuários, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato com a Trackabi para obter uma cotação

Avaliações e resenhas do Trackabi

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

4,7/5 (mais de 40 avaliações) G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

12. Observação de atividades

via ActivityWatch Essa ferramenta de código aberto permite que você acompanhe suas atividades diárias e monitore o grau de produtividade de suas atividades e projetos diários ao longo do tempo.

Com o ActivityWatch, você terá uma melhor compreensão das atividades em que está envolvido e quanto tempo está gastando com elas. Você pode usar os dados para identificar padrões em seu comportamento e descobrir maneiras de melhorar sua produtividade ao longo do tempo.

Se você não estiver familiarizado com uma plataforma de código aberto, o ActivityWatch também pode ser integrado a outros aplicativos para tornar o controle de tempo ainda mais poderoso!

Bônus: confira_ **As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos de código aberto em 2024

Melhores recursos do ActivityWatch

página "Raw Data" para baixar todos os pontos de dados coletados como um único arquivo

Ícone da bandeja para gerenciar quais serviços do ActivityWatch devem ser executados

Visualização de categorias para adicionar, editar e definir regras

Filtragem de dados confidenciais para pausar o registro

Limitações do ActivityWatch

Falhas na precisão do tempo, especialmente quando um usuário tem uma janela do navegador aberta, mas está olhando para outra janela

Falta de recursos de gerenciamento de projetos para empresas

Preços da ActivityWatch

O ActivityWatch é gratuito

Avaliações e resenhas do ActivityWatch

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

13. Hora de sempre

via Sempre O Everhour é um software de controle de tempo projetado para simplificar a forma como as equipes gerenciam seus projetos. Ele ajuda a estimar o esforço, controlar o tempo gasto em tarefas e otimizar o fluxo de trabalho para melhorar a colaboração e a produtividade da equipe. Essa ferramenta também permite que os usuários definam lembretes personalizados para datas de vencimento ou tarefas atrasadas.

Com o Everhour, suas equipes podem planejar e gerenciar projetos de uma forma que complemente os fluxos de trabalho e os processos. Ele inclui rastreamento de tarefas, linhas do tempo, alocação de recursos e recursos de gerenciamento de despesas. Isso permite que você divida grandes projetos em tarefas menores. Sincronização entre o Everhour e o ClickUp !

Melhores recursos do Everhour

Faturamento flexível

Taxas de tarefas personalizadas

Temporizador Pomodoro

Visualizações de lista e quadro

Limitações do Everhour

Falta de personalização avançada para resumos de tempo

Falta de categorias de tempo para categorizar tarefas e projetos

Preços do Everhour

Gratuito

Lite : $5/usuário por mês, a partir de 2 usuários

: $5/usuário por mês, a partir de 2 usuários Team: $8/usuário por mês, a partir de 5 usuários

Everhour avaliações e comentários

Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

14. Equipe Hubstaff

via Equipe do Hub O Hubstaff é uma solução de controle de tempo projetada para ajudar as empresas a gerenciar sua equipe remota e acompanhar o progresso de seus projetos. Os empregadores podem acompanhar a atividade dos funcionários, definir metas e controlar os custos de mão de obra. O Hubstaff facilita o acompanhamento do dia de trabalho de cada membro da equipe e garante que todos tenham os recursos e as ferramentas para concluir seu trabalho.

O Hubstaff também inclui recursos avançados de relatórios e análises que podem fornecer informações valiosas sobre o desempenho dos funcionários e as áreas que precisam ser melhoradas. Ele se integra com os populares ferramentas populares de gerenciamento de projetos, como a Asana slack e Trello para que os empregadores possam ter uma visão mais detalhada do progresso de cada membro da equipe.

Melhores recursos do Hubstaff

Planilhas de horas geradas usando os dados de controle de tempo de trabalho de sua força de trabalho

17 relatórios de tempo diferentes, incluindo folha de pagamento automatizada

Crachás de conquistas virtuais

Rastreador de tempo ocioso

Limitações do Hubstaff

Integrações nativas limitadas (mas tudo o que você precisa é oIntegração do ClickUp e do Hubstaff!)

Não é compatível com o Chromebook desktop

Preços do Hubstaff

Área de trabalho gratuita : apenas 1 usuário

: apenas 1 usuário Desk Starter : uS$ 5,83/usuário por mês, inclui 2 usuários

: uS$ 5,83/usuário por mês, inclui 2 usuários Desk Pro : uS$ 8,33/usuário por mês, inclui 2 usuários

: uS$ 8,33/usuário por mês, inclui 2 usuários Enterprise: Entre em contato com a Hubstaff para obter detalhes

Avaliações e resenhas da Hubstaff

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.300 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

Check out these_ **Alternativas para o Hubstaff !

15. Wrike

via WrikeWrike é uma plataforma de colaboração e gerenciamento de projetos baseada na nuvem, criada para ajudar as equipes a gerenciar suas tarefas, projetos e fluxos de trabalho. Ela permite que os usuários priorizem com base na urgência, acompanhem o progresso em tempo real e colaborem com partes externas.

O recurso Timelog Categories do Wrike pode ser usado para ajudar os membros da equipe e os gerentes a monitorar o tempo gasto em diferentes tarefas de um projeto. Ele fornece uma maneira eficaz de monitorar a produtividade para determinar onde os recursos devem ser atribuídos.

As categorias do registro de tempo podem ser divididas em três tipos principais: baseado em tarefas, baseado em projetos e baseado em recursos. Um exemplo baseado em recursos seria o de um designer, gerente de produto ou engenheiro de software.

Verificar mais Alternativas ao Wrike !

Melhores recursos do Wrike

Painéis de projetos

Automação de fluxo de trabalho recorrente

Prova em vários formatos de arquivo

Planejamento de recursos de projeto

Limitações do Wrike

O rastreador de tempo no aplicativo está disponível nos planos Business ou Enterprise

Os gráficos de Gantt são um recurso pago

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe : uS$ 9,80/mês por usuário

: uS$ 9,80/mês por usuário Empresa : uS$ 24,80/mês por usuário

: uS$ 24,80/mês por usuário Empresa : Entre em contato com o Wrike para obter uma cotação

: Entre em contato com o Wrike para obter uma cotação Pinnacle: Entre em contato com o Wrike para obter uma cotação

Avaliações e resenhas do Wrike

Capterra: 4,3/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.900 avaliações) G2: 4,2/5 (mais de 3.200 avaliações)

Leve o gerenciamento de tempo para o próximo nível

Há muitas alternativas de TimeCamp para escolher, mas começar com qualquer uma das 15 opções listadas acima é o melhor lugar para começar!

Cada alternativa cobre o básico quando se trata de monitorar, visualizar e tomar decisões estratégicas relacionadas ao gerenciamento de tempo de forma eficaz, mas somente uma ferramenta alinha isso perfeitamente com o restante do seu trabalho. E essa ferramenta é o ClickUp. 🙂

Visualize suas tarefas e seu tempo com mais de 15 visualizações no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

Em primeiro lugar nesta lista - e em nossos corações - está o ClickUp, a alternativa ideal ao TimeCamp em termos de recursos, flexibilidade, preços e muito mais.

O ClickUp não só tem a mesma força no que se refere à funcionalidade de gerenciamento de tempo, como também oferece todos os recursos de gerenciamento de projetos para os quais você teria que contar com outro software se continuasse com o TimeCamp.

Acesse inúmeras ferramentas que economizam tempo, várias visualizações de projeto tarefas ilimitadas, membros e muito mais quando você se inscrever no ClickUp hoje !