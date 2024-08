10 modelos gratuitos de controle de tempo

De uma forma ou de outra, todos nós controlamos nosso tempo durante o dia.

Seja observando diligentemente o relógio, bloqueio de tempo sua agenda, ou gritar "Alexa! Defina um cronômetro para 25 minutos!" Todos nós fazemos isso. 🙃

Esses métodos podem ser convenientes o suficiente ou simplesmente fazer o trabalho quando estamos em apuros, mas, na verdade, eles não são o uso mais produtivo do seu tempo e podem custar mais caro a longo prazo! Além disso, diferentes setores usam os mesmos técnicas de gerenciamento de tempo de maneiras diferentes, o que torna os processos personalizados de economia de tempo cruciais para a eficiência e a lucratividade de qualquer empresa.

A parte difícil é realmente criar esses processos personalizados da maneira correta. Isso requer pesquisa, tentativa e erro, atenção aos detalhes e, acima de tudo, muito tempo. É por isso que você precisa de um modelo de controle de tempo em sua vida. 🙌🏼

Os modelos de controle de tempo são o recurso ideal para ajudar as equipes a saber quanto tempo as tarefas levam, quanto elas foram concluídas, quanto custam e muito mais. Eles também são personalizáveis para qualquer caso de uso! Portanto, seja você um advogado, escritor freelancer, consultor ou mãe de cachorro que fica em casa, seu modelo de controle de tempo atenderá às suas necessidades específicas.

Continue lendo para saber mais sobre gerenciamento de tempo usando modelos, como encontrar os melhores e os 10 principais modelos de controle de tempo para ClickUp, Excel e Google Sheets. 🤓

O que é um modelo de controle de tempo?

Os modelos de controle de horas são tabelas, planilhas, pastas ou listas pré-construídas para ajudar as empresas e os funcionários a controlar o tempo gasto no trabalho. Como um cortador de biscoitos, os modelos se sobrepõem a diferentes ferramentas de gerenciamento de tempo para ajudar as equipes a usar o software com mais eficiência e em toda a sua extensão.

Usando o atalho do Global Timer do ClickUp para controlar o tempo em uma tarefa da sua lista

Esses modelos podem vir já adaptados a um caso de uso específico ou ser facilmente personalizados para se alinharem aos processos existentes da sua equipe.

Como modelos de planilha de horas ou outros modelos de agendamento os modelos de controle de tempo reúnem insights importantes sobre o tempo que você gasta no trabalho, em diferentes tarefas, projetos inteiros ou com clientes, facilitando a identificação de áreas de melhoria e a visualização de sua produtividade ao longo do tempo. Controle de tempo do projeto é uma parte fundamental do gerenciamento da produtividade de qualquer empresa, independentemente do tamanho ou do setor, mas os modelos de controle de tempo oferecem muito mais do que um simples cronômetro - eles permitem que você adicione notas, rótulos, edições e dados adicionais às suas entradas com facilidade.

Os melhores modelos incluem até mesmo fórmulas automatizadas para calcular salários baseados em tempo ou horas faturáveis. Mas o que mais você deve procurar em um modelo de controle de tempo de primeira linha?

O que faz um bom modelo de controle de horas?

Mesmo que você seja o líder da equipe bloqueio de tempo se você é um especialista em gerenciamento de tempo, há muitas outras partes móveis que fazem parte do gerenciamento adequado do tempo do projeto, e seu modelo está aqui para ajudar! Aqui estão os principais recursos obrigatórios que você deve procurar em seu próximo modelo de controle de tempo:

Múltiplas visualizações para ver seu calendário, tarefas, projetos e tempo de todos os ângulos

para ver seu calendário, tarefas, projetos e tempo de todos os ângulos Controle de tempo flexível que lhe permite gerenciar o tempo gasto em diferentes aplicativos, tarefas e janelas

que lhe permite gerenciar o tempo gasto em diferentes aplicativos, tarefas e janelas Campos personalizados para manter as principais informações relacionadas ao tempo à mão e calcular faturas com precisão

para manter as principais informações relacionadas ao tempo à mão e calcular faturas com precisão Relatórios de tempo para uma visão de alto nível da sua produtividade diária, semanal ou mensal

para uma visão de alto nível da sua produtividade diária, semanal ou mensal Integrações para ampliar a funcionalidade do seu modelo e manter suas próximas reuniões, eventos e compromissos juntos

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

Parece muito, mas esses cinco recursos apenas arranham a superfície quando se trata do número de recursos de controle de tempo disponíveis para os gerentes atualmente! O truque é encontrar um modelo que tenha todos eles e seja projetado para ajudá-lo a usá-los da maneira mais eficiente possível.

10 modelos de controle de tempo

Seu modelo de controle de horas funcionará como um base de conhecimento para todas as informações relacionadas a tempo - e tempo é dinheiro! Portanto, essa é uma decisão importante. Mas você não está sozinho, estamos aqui para ajudá-lo. 🙂

Vasculhamos a Web em busca dos melhores recursos de controle de tempo para diferentes casos de uso e estamos aqui para compartilhar 10 dos nossos favoritos! Quer esteja trabalhando sozinho ou com uma equipe, aqui estão os 10 melhores modelos de controle de horas para ClickUp, Excel e Google Sheets.

1. Modelo de controle de tempo de consultor do ClickUp

Ideal para: Todos os trabalhos relacionados a consultoria

Acompanhe como você está gastando seu tempo em cada projeto de cliente com este modelo da ClickUp

Os consultores monitoram o tempo que gastam com o cliente para cobrar seus clientes com precisão e manter um registro das tarefas concluídas. Fazer isso manualmente pode ser um processo tedioso, mas, felizmente, há várias ferramentas disponíveis para ajudar a simplificar o processo! 🛠

Uma dessas ferramentas que queremos colocar em seu radar é a Modelo de controle de tempo do consultor ClickUp -projetado especificamente para capturar tarefas, reuniões e todas as atividades relacionadas ao cliente.

O ClickUp oferece aos consultores a flexibilidade de controlar o tempo por meio da Web, do desktop ou do aplicativo móvel. Ele também permite que eles coletem dados e insights sobre como estão gastando seu tempo, permitindo que ajustem suas estratégias de acordo.

Para os gerentes de projeto, eles terão uma visão completa de todas as tarefas e projetos em andamento. (Bônus: se a sua equipe de Contas a Pagar precisar de um rastro digital para verificar as faturas dos consultores, eles terão uma visualização de lista para verificar os detalhes das tarefas)

2. Modelo de alocação de tempo do ClickUp

Ideal para: Estabelecer estimativas de tempo para cumprir prazos

O modelo de alocação de tempo do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar melhor seu tempo e seus recursos

A alocação de tempo é essencial porque ajuda os indivíduos e as organizações a trabalhar dentro de um determinado prazo. Ela o motivará a concluir as tarefas mais rapidamente e garantirá que nada seja esquecido ou negligenciado.

Antes de iniciar qualquer trabalho, defina metas e calcule quanto tempo cada tarefa levará, e calcule quando ela será concluída. Isso ajuda a garantir que as tarefas não fiquem inacabadas por muito tempo, o que torna a realização das tarefas mais rápida e eficiente. ⚡️ Modelo de alocação de tempo do ClickUp facilita esse processo estratégico. Faça o download como uma ferramenta de integração para que os gerentes definam expectativas de trabalho ou ofereçam recomendações de tempo para tarefas cotidianas:

Equipes de vendas : Prospecção, preparação de planos de vendas e participação em reuniões de vendas

: Prospecção, preparação de planos de vendas e participação em reuniões de vendas Equipes de marketing : Gerenciar contratados, criar conteúdo e pesquisar concorrentes

: Gerenciar contratados, criar conteúdo e pesquisar concorrentes **Equipes de desenvolvimento de software : Geração de relatórios, escrita de código ecoleta de requisitos

3. Modelo de gerenciamento de tempo pessoal ClickUp

Ideal para: Agrupamento de tempo para ajudar a atingir metas de produtividade

Maximize seus dias e atinja suas metas com o modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp

Use o Modelo de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp para fazer mais em menos tempo e evitar se sentir sobrecarregado. Organize suas categorias de vida (Fitness, Família, Autocuidado, Trabalho, Intervalos, Social e Finanças) em tarefas individuais. A partir daí, adicione campos personalizados para capturar as informações mais importantes: datas de início e de vencimento, estimativas de tempo, tempo registrado e muito mais!

Esse modelo de planilha de horas funciona como um rastreador de tempo e uma lista de tarefas, tudo em um só lugar. Com a tarefa que você criou, mude para uma visualização de Calendário para ver o detalhamento do dia ou da semana.

Ao concluir as tarefas, marque-as na lista para ajudá-lo a manter o controle e a concentração. Revise sua lista em intervalos regulares para garantir que esteja progredindo e ajuste sua programação conforme necessário. 🔍

Dica profissional: Todos os modelos do ClickUp são totalmente personalizáveis. Basta configurá-lo uma vez e fazer quaisquer alterações no modelo ao longo do caminho sem começar do zero!

4. Modelo de controle de tempo ClickUp Gantt

Ideal para: Entusiastas de gráficos de Gantt e controle de tempo para projetos complexos cronogramas de projetos

Visualize vários projetos em um único gráfico de Gantt no ClickUp

Os gráficos de Gantt ajudam a monitorar projetos complexos, fornecendo uma representação rápida da linha do tempo, das dependências e dos marcos do projeto. Isso facilita a identificação de possíveis conflitos de programação, atrasos e áreas em que podem ser necessários recursos adicionais.

As planilhas de gráficos de Gantt estáticos deixam de fora um componente essencial do cronograma de um projeto: o controle automático do tempo! ⏲

Se você é um entusiasta dos gráficos de Gantt, vai adorar o Modelo de controle de tempo ClickUp Gantt . O modelo oferece três exibições separadas (semanal, mensal e anual) para visualizar um ou vários cronogramas de projeto a qualquer momento. É possível iniciar o cronômetro de tarefas ou registrar manualmente o tempo monitorado, sem sair do gráfico de Gantt!

5. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo ClickUp

Ideal para: Qualquer estágio de sua jornada de gerenciamento de tempo

Planeje sua semana com precisão, garantindo que cada tarefa seja contabilizada usando o Modelo de Cronograma de Gerenciamento de Tempo do ClickUp

O modelo Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp foi criado para ajudá-lo a criar o hábito de estimar seu tempo. Com esses dados, você poderá fazer alterações em sua agenda e criar espaço para trabalhos e experiências significativas. 🌱

Ao priorizar seu trabalho, você pode gerenciar seu tempo com mais eficiência, concentrando-se primeiro nas tarefas mais importantes e urgentes. Concluí-las antes de passar para as tarefas menos críticas também o ajudará a proteger sua energia criativa e sua capacidade de raciocínio para o trabalho mais importante.

Esse modelo de planilha de horas tem três visualizações diferentes do ClickUp para você começar sua jornada de gerenciamento de tempo:

A Lista de registro de atividades resume todas as suas atividades por dia

resume todas as suas atividades por dia A visualização Workload **mostra todas as suas estimativas de tempo

**mostra todas as suas estimativas de tempo A visualização da Tabela de Atividades Diárias agrupa suas categorias por Tipo de Atividade

6. Modelo de controle de horas do ClickUp

Ideal para: Controle de horas para freelancers, prestadores de serviços e funcionários que trabalham por hora

Crie uma programação de trabalho que atenda às necessidades da sua equipe com o modelo de programação por hora do ClickUp

O modelo Modelo de controle de horas do ClickUp foi desenvolvido para ajudar os gerentes a garantir que os funcionários e colaboradores sejam pagos por suas horas regulares e extras. Com um cronograma visível da folha de pagamento por hora no ClickUp, os gerentes e colaboradores têm total transparência nas atividades da folha de pagamento.

No guia Getting Started (Introdução), obtenha dicas sobre como personalizar seu modelo. Em seguida, explore as visualizações Calendar e List e escolha uma (ou algumas) que você considere mais útil para a visibilidade cotidiana. 🗓

Dica profissional: Reduza a desordem na visualização do ClickUp Calendar alterando as configurações do cartão de tarefas, para que apenas as informações mais relevantes sejam exibidas em um relance!

7. Modelo de linha do tempo preenchível ClickUp

Ideal para: Criar um cronograma de projeto personalizado desde o início

Crie um cronograma de projeto usando uma lista ClickUp neste modelo simples e preenchível

Uma linha do tempo em branco é uma ótima ferramenta para estabelecer a sequência de seu projeto, evento, aula ou atividade. Especialmente para projetos que não se encaixam perfeitamente nos moldes de seus fluxos de trabalho e processos. Modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp oferece várias exibições e campos personalizados para permitir a visualização de tarefas e o controle do tempo à medida que são concluídas. Veja a seguir alguns recursos incluídos nesse modelo para sua inspiração:

Visualização de linha do tempo : Uma forma linear de visualizar e programar suas tarefas

: Uma forma linear de visualizar e programar suas tarefas Visualização de quadro : Uma ferramenta ágil com uma interface de arrastar e soltar para mover facilmente os cartões de tarefas de uma coluna para outra

: Uma ferramenta ágil com uma interface de arrastar e soltar para mover facilmente os cartões de tarefas de uma coluna para outra Campo personalizado de dinheiro : Uma quantia de dinheiro formatada em qualquer moeda para visualizar os custos alocados e reais

: Uma quantia de dinheiro formatada em qualquer moeda para visualizar os custos alocados e reais Campo personalizado de barra de progresso: Uma barra de progresso calculada automaticamente que rastreia a conclusão de subtarefas, listas de verificação e comentários atribuídos

Há várias etapas envolvidas na criação de um cronograma de projeto personalizado. Primeiro, reúna o máximo possível de informações sobre o projeto: metas, tarefas, recursos, orçamento e cronograma. Em seguida, organize todas as tarefas que precisam ser realizadas em fases e crie tarefas. Em seguida, determine como as tarefas são interdependentes e quais tarefas devem ser concluídas antes que a próxima possa ser concluída.

Assim que uma linha do tempo aproximada for estabelecida, o cronograma poderá ser refinado à medida que você avança! ⚡️

8. Modelo de controle de tempo do advogado ClickUp

Ideal para: Todos os trabalhos relacionados a advogados

Gerenciar seu tempo de forma eficaz é fácil com o modelo de controle de tempo do advogado do ClickUp

O controle de horas para advogados ocupados pode ocorrer no final da semana, do mês ou no encerramento de um caso. Mas com o poderoso software de controle de tempo se você tiver um software de controle de tempo, será mais fácil fazer do controle de tempo um hábito diário. 💪

Se estiver sentindo fadiga de aplicativos, experimente Modelo de controle de tempo do advogado do ClickUp . Essa ferramenta facilita para qualquer advogado o gerenciamento de planilhas de horas semanais, quinzenais e mensais em visualizações organizadas.

O modelo Folder também vem com campos personalizados sugeridos para que você possa começar imediatamente:

Dia da semana : Um campo suspenso com opções, incluindo os dias da semana

: Um campo suspenso com opções, incluindo os dias da semana Nome do advogado : Um campo de pessoas para especificar qual advogado, paralegal ou assistente jurídico está monitorando as horas faturáveis

: Um campo de pessoas para especificar qual advogado, paralegal ou assistente jurídico está monitorando as horas faturáveis Número do caso : Um campo de texto para colocar o número do caso em que um advogado ou grupo de advogados está trabalhando

: Um campo de texto para colocar o número do caso em que um advogado ou grupo de advogados está trabalhando Nome do cliente : Um campo de pessoas para especificar o cliente

: Um campo de pessoas para especificar o cliente Taxa por hora: Um campo de dinheiro para inserir a taxa por hora

Dica profissional: Controle o tempo, crie tarefas e visualize sua agenda em qualquer lugar com o aplicativo móvel ClickUp!

9. Modelo de controle de horas do Excel

Ideal para: Trabalho autônomo e contratado para pequenos projetos

via MicrosoftModelos de controle de horas no Excel são os melhores para serem usados se você for um freelancer ou prestador de serviços e quiser controlar seu tempo de entrada, tempo de saída e intervalos para refeições todos os dias da semana.

Essa planilha de controle de tempo é muito bem projetada. Ela tem seções organizadas para as informações de contato de uma pessoa, detalhes do cliente e resumo do acompanhamento de tarefas. Ela não tem uma seção ferramenta automatizada de controle de tempo portanto, planeje cerca de trinta minutos extras para reunir seus dados e calcular o total de horas. 📈

Depois de controlar suas horas, você pode usar essas informações para criar faturas para seus clientes. Essas faturas mostrarão a quantidade de tempo gasto no projeto e o valor total devido.

Check out Alternativas do Excel para aumentar a produtividade pessoal e da equipe!

10. Modelo de controle de tempo do Google Sheets

Ideal para: Uma experiência fácil de usar, melhor do que o Excel

via Smartsheet Se o seu cliente precisar de informações adicionais, como descrições de tarefas e resultados do projeto, uma planilha do Excel de controle de horas poderá parecer confusa. O modelo de planilha de horas diárias do Google é perfeito para capturar uma visão detalhada de todas as horas trabalhadas em tarefas e projetos. 🔎

O modelo pode ser usado para ajudar indivíduos e organizações a entender como estão gastando seu tempo. Além das seções de custos fixos, horas estimadas e horas reais, ele também oferece uma seção dedicada que pode ser usada para ajudar a identificar áreas em que a eficiência, os recursos e a produtividade podem ser melhorados.

Saiba mais_ Alternativas do Google para gerenciamento de projetos!

Recupere sua produtividade com modelos de controle de tempo

Muito mais é necessário para controle de tempo do projeto do que um simples cronômetro pode suportar - é por isso que você precisa de um modelo de controle de tempo para cuidar do trabalho pesado! Mas nem todo modelo de controle de tempo pode oferecer a mesma funcionalidade..

Seu setor, caso de uso, tamanho da equipe e estilo de trabalho são grandes fatores decisivos na busca pelo seu próximo modelo. Mas, felizmente, há recursos de gerenciamento de tempo suficientes no mercado para garantir que você não tenha que fazer nenhum sacrifício em sua pesquisa de modelos! Embora a pesquisa em si possa ser assustadora, ela não precisa ser! Especialmente se você escolher um modelo de uma das plataformas de produtividade mais bem avaliadas da atualidade - o ClickUp . 🙂

Visualize seu tempo de todos os ângulos com mais de 15 visualizações no ClickUp, incluindo Lista, Quadro e Calendário

Com centenas de recursos que economizam tempo um vasto Biblioteca de modelos e mais de 1.000 integrações o ClickUp é o único software poderoso o suficiente para reunir todo o seu tempo, projetos e equipe em um único hub de trabalho centralizado. Registre-se no ClickUp e deixe que ele elimine o incômodo do controle de tempo de suas mãos. 🙌🏼