<strong>Gerenciando os entregáveis do projeto com modelos e exemplos</strong>

Atualmente, as equipes usam o termo "entregáveis do projeto" como se fossem doces em um desfile. Às vezes, é difícil determinar o que o cliente ou os membros da equipe interna querem dizer quando usam esse termo.

E é ainda mais desafiador ficar na mesma página se você não tiver um processo claramente definido para determinar e gerenciar as entregas do projeto. Sem o gerenciamento estratégico de projetos, o Project Management Institute afirma 67% mais projetos fracassam definitivo.

Não é de se admirar que o seu gerente de projeto provavelmente se sinta mal quando alguém acrescenta outra entrega a um projeto já mal planejado.

Não tenha medo! Estamos aqui para ajudar!

Vamos ajudá-lo a descobrir como agregar valor aos seus clientes de forma consistente, priorizar tarefas para o gerenciamento do escopo e otimizar a distribuição de recursos .

Este guia explica como alinhar as equipes internas e externas em relação aos resultados do projeto para manter os clientes satisfeitos, as equipes mais eficientes e as margens de lucro no verde.

O que são entregáveis de projeto?

Os entregáveis do projeto são as tarefas individuais que cumprem uma escopo total do projeto e contribuem para os objetivos do projeto .

Assim como Roma não foi construída em um dia, não é possível concluir projetos sem contribuir com insumos. É isso que os entregáveis do projeto são: os blocos de construção em seu plano do projeto .

Tipos de entregáveis do projeto

Os tipos de entregáveis são determinados pela função e por qual equipe é responsável por entregá-los. Por exemplo:

Interno vs. externo

Agrupe as tarefas em sua Quadro Kanban por status, campos personalizados, prioridade e muito mais no modo de exibição Quadro do ClickUp

As entregas não são apenas para os clientes. Eles também funcionam como uma forma de ajudar suas equipes internas a se manterem no caminho certo.

Por exemplo, um entregável interno pode ser um rascunho de blog que um redator de conteúdo envia à sua equipe de edição. Um entregável externo seria o rascunho final do blog que o redator de conteúdo apresenta ao cliente.

Processo vs. produto

Reorganize sua Checklist do ClickUp arrastando e soltando seus itens

os entregáveis de processo são tarefas processuais que ajudam a levar o projeto adiante (por exemplo, lista de verificação de auditoria de marca). Por outro lado, os entregáveis de produto atendem às especificidades dos serviços descritos no escopo do projeto (por exemplo, guia de marca concluído).

Grande vs. pequeno

O ClickUp Workload View fornece insights sobre as métricas de seu projeto para estar um passo à frente

É fundamental dividir as entregas de acordo com o tamanho ou o impacto no andamento do projeto para estimar com precisão as cargas de trabalho e priorizar alocação de recursos . Por exemplo, uma grande entrega para um projeto de desenvolvimento de site seria terminar o banco de dados do catálogo de produtos.

Por outro lado, uma pequena entrega pode ser criar modelos para páginas de produtos individuais.

Tangível vs. Intangível

Fazer com que sua equipe integre uma nova plataforma como o ClickUp pode ser uma entrega de projeto intangível a ser concluída

Alguns elementos do projeto não requerem uma transferência física. No entanto, esses recursos ainda são essenciais para o sucesso do projeto. Isso se refere aos entregáveis intangíveis do projeto.

Por exemplo, a transferência de conhecimento na forma de um integração do cliente e o programa de treinamento são vitais para o sucesso de um projeto. No entanto, ele pode não incluir uma entrega física de documentos.

Os entregáveis tangíveis são partes de um projeto que têm forma e substância. Por exemplo, um entregável tangível seria um manual de treinamento.

Exemplos de entregas de projetos para diferentes equipes

As entregas do projeto serão diferentes dependendo da sua equipe. Para lhe dar uma ideia melhor dos entregáveis do projeto, aqui estão quatro exemplos de entregáveis do projeto para equipes:

Equipes de marketing:

Calendário de conteúdo de mídia social

Campanha de marketing por e-mail

Diretrizes de mensagens de marca

**Equipes de design

Modelos de redesenho do site

Design do logotipo

Design de embalagens de produtos

Equipes de produtos:

Roteiro do produto

Histórias de usuários

Especificações de recursos

**Equipes de RH

Programa de integração para novas contratações

Resultados da pesquisa de envolvimento dos funcionários e plano de ação

Manual de cultura da empresa

O que não são entregáveis do projeto?

Em cada saco de doces de desfile, provavelmente há pelo menos alguns pedaços disfarçados de doces (olhando para você, Tootsie Rolls). Da mesma forma, às vezes as pessoas têm dificuldade em distinguir entre as entregas do projeto e outras partes do projeto, como:

Marcos do projeto : Esses são etapas de um projeto mas não são entregas reais. Um entregável de projeto pode contribuir para alcançar os marcos do projeto. Por exemplo, um guia de branding (entregável de projeto) pode sinalizar a conclusão do "desenvolvimento de ativos de marca" (marco) em um projeto de branding e marketing

**Objetivos do projeto e objetivos : Eles medem o destino ou os resultados que você deseja alcançar com o trabalho da sua equipe. Entretanto, não são o que você usa para chegar lá. Uma meta de projeto pode ser aumentar os leads de entrada em 20%, enquanto o conteúdo de SEO pode ser uma entrega de projeto que contribui para o sucesso desse KPI

: Eles medem o destino ou os resultados que você deseja alcançar com o trabalho da sua equipe. Entretanto, não são o que você usa para chegar lá. Uma meta de projeto pode ser aumentar os leads de entrada em 20%, enquanto o conteúdo de SEO pode ser uma entrega de projeto que contribui para o sucesso desse KPI O produto final: É composto de partes contribuintes (ou seja, os entregáveis do produto), mas não é o mesmo que essas partes individuais. O produto final pode ser um aplicativo totalmente desenvolvido, mas os principais entregáveis que contribuíram para esse produto final foram os wireframes da interface do usuário, os elementos de design e muito mais

Esses aspectos são partes importantes de um projeto, mas não são entregáveis do projeto.

Como escolher os entregáveis do projeto para sua equipe

Agora que você sabe o que se qualifica para os entregáveis internos e externos do projeto, talvez se pergunte como escolher os entregáveis para um determinado projeto.

Em primeiro lugar, não há um número definido de entregáveis de projeto; o número de entregáveis depende dos requisitos do projeto, da cronograma orçamento e termos acordados. No entanto, esses elementos devem estar sujeitos ao seu projeto hierarquia (também conhecida como Estrutura Analítica do Trabalho ou WBS ) antes de passar para a identificação dos entregáveis do projeto.

A hierarquia exclusiva do ClickUp oferece a flexibilidade de organizar equipes de qualquer tamanho

Isso ajudará sua equipe interna a manter a continuidade do fluxo de trabalho em todos os projetos.

Para descobrir os resultados do projeto de seu cliente, divida a atribuição em pequenas tarefas . Comece perguntando a si mesmo quais são os objetivos do projeto e como o seu produto contribui para atingir esses objetivos.

Em seguida, veja quais são as ações Tarefas do ClickUp precisam ser realizadas para entregar esse produto ou serviço e atingir a meta do projeto. Essas tarefas acionáveis são os entregáveis do projeto.

Entenda onde está todo o seu trabalho em um piscar de olhos, organizando as tarefas com opções flexíveis de classificação, filtragem e agrupamento na visualização de lista do ClickUp

Digamos que um cliente chame sua equipe para um evento no Instagram campanha de marketing . Por meio de conversas com o cliente, você concorda que o escopo do trabalho incluirá 10 postagens estáticas e carretéis para atingir suas metas de campanha.

Para seus redatores, designers e produtores de vídeo, haverá 10 imagens estáticas, legendas e clipes de vídeo. Esses detalhamentos dos entregáveis do projeto dão a você e à sua equipe uma noção clara do trabalho que está por vir, ajudando a alocar recursos, manter-se dentro do escopo e do orçamento e entregar no prazo.

Etapas para gerenciar as entregas do projeto

Se você já trabalhou com clientes, sabe que tarefas aleatórias surgem o tempo todo. De fato, Guia do Rebelde para Gerenciamento de Projetos constatou que 59% dos gerentes de projeto afirmam gerenciar entre dois e cinco projetos ao mesmo tempo.

Via RGPM

Então, como você ou seu gerente de projeto lidam com as entregas do projeto ao fazer malabarismos com vários projetos de clientes simultaneamente? Estabeleça prioridades claras e proprietários de tarefas desde o início, e delegue o trabalho pesado para a IA.

1. Estabelecer o escopo do trabalho e obter um acordo por escrito de todas as partes interessadas

Não deixe seu projeto ao acaso. Comece cada projeto delineando seus requisitos com o cliente em sua reunião inicial. Determine o tipo de projeto, a prioridade, as horas úteis e o orçamento de cada tarefa.

Depois de determinar os entregáveis do projeto, é fundamental que os clientes internos e externos partes interessadas no projeto concordam com eles e assinam um contrato comercial por escrito (também conhecido como carta de projeto).

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Esse documento fornece uma fonte central de verdade se houver alguma disputa ao longo do caminho e unifica você e seu cliente em direção a um objetivo comum. O carta de projeto definirá as expectativas e autorizações e delegará responsabilidades aos participantes internos e externos.

Assinar um acordo não significa que seus projetos não possam evoluir; ele simplesmente permite que você reveja o projeto declaração de escopo de trabalho e proteja sua equipe de ser sobrecarregada e mal paga.

2. Determine a largura de banda da equipe e distribua o trabalho de acordo

Distribua a carga de trabalho de acordo com as habilidades da sua equipe e a largura de banda individual. Monitore no que as equipes e os indivíduos estão trabalhando, as demandas de cada entrega do projeto e prioridades da equipe para distribuir as atribuições de maneira uniforme.

É mais fácil falar do que fazer quando se está afogado em vários projetos! Mas com o ClickUp Gerenciamento de carga de trabalho é tão fácil quanto abrir seu painel de controle.

Use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para ver quem está adiantado ou atrasado e arraste e solte facilmente as tarefas para realocar recursos ClickUp facilita a sua vida ao monitorar a carga de trabalho nas métricas de produção específicas da sua equipe, em vez de medições genéricas de produtividade. A carga de trabalho totalmente personalizável do ClickUp apresenta campos personalizados para que você possa monitorar a carga de trabalho da equipe da maneira que melhor se adapte à dinâmica da equipe e aos resultados do processo.

Algumas equipes podem preferir medir a carga de trabalho em pontos de sprint enquanto outros podem medir a carga de trabalho em volume de tarefas ou estimativas de tempo. O uso de um sistema centralizado de gerenciamento de projetos é fundamental para o gerenciamento eficiente da equipe, independentemente de como sua organização mede a carga de trabalho da equipe.

Por exemplo, 93% dos funcionários da STANLEY Security disseram que a mudança para o ClickUp os ajudou a organizar e priorizar melhor o trabalho. Além disso, 72% dos funcionários relataram redução da sobrecarga de trabalho e do estresse.

3. Automatize o trabalho pesado para aumentar o foco em atividades essenciais

É fácil prejudicar a qualidade do projeto quando você está atolado com o trabalho administrativo do cliente e as comunicações da equipe. A boa notícia é que a automação pode eliminar esse trabalho pesado de seu prato.

Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

No ClickUp, as equipes podem usar tags para notificar automaticamente outras pessoas quando as entregas internas ou externas estiverem prontas e manter os objetivos do projeto em andamento. As etiquetas de automação também deixam uma trilha de auditoria clara com links diretos para as entregas, reduzindo a necessidade de constantes idas e vindas para solicitar atualizações do projeto.

As empresas que usam o ClickUp nos dizem que têm mais espaço para se concentrar em tarefas de alto nível graças à nossa ferramenta. Na verdade, o mesmo estudo da STANLEY Security descobriu que 86% dos funcionários passaram mais tempo se concentrando em atividades críticas de alto nível com a ajuda da automação do ClickUp e 80% observaram uma melhora no trabalho em equipe.

A STANLEY Security fez uma pesquisa com seus funcionários internos para entender o impacto do ClickUp

O impacto da automação também não se limita a anedotas de funcionários. Um relatório da McKinsey descobriu dois terços das empresas veem vários benefícios com fluxos de trabalho automatizados, incluindo, entre outros, a melhoria da qualidade do produto, a redução de custos e o aumento da satisfação do cliente.

4. Reduzir os problemas do projeto antes que eles afetem os resultados do projeto

Um gerente de projetos eficiente prevê e atenua os problemas antes que eles afetem os entregáveis do projeto. Mas essa abordagem proativa é praticamente impossível se você não tiver as ferramentas certas.

Obtenha instantaneamente o progresso com base em marcos, tarefas, tempo, atividade e muito mais.

O ClickUp resolve isso fornecendo uma visão abrangente do status do projeto em tempo real com um único clique. Um gerente de projeto pode acompanhar de perto o progresso do projeto em várias métricas para mitigar atrasos antes que sua equipe perca marcos no cronograma do projeto ou exceda o orçamento.

Quando você pode ver rapidamente se um projeto está tendendo para a direção errada, o ClickUp facilita a intervenção com uma mediação plano para o escopo do projeto antes que ele saia do seu controle. Na verdade, você pode até verificar o status dos projetos com base no orçamento restante, nas horas restantes, no status e muito mais.

7 modelos de entrega de projeto para você começar

Deseja gerenciar todas as tarefas de seu projeto com mais rapidez? Nós temos o escopo do seu projeto sob controle.

Use um (ou vários!) de nossos sete modelos de entregáveis de projetos principais para ver o ClickUp em ação. Já está em outra plataforma?

Não tem problema!

Facilitamos a importação de seus projetos e tarefas no ClickUp, portanto, veja qual modelo ou modelos melhor atendem às suas necessidades e esteja pronto para nunca mais voltar atrás!

1. Modelo de gerenciamento de projeto orçado do ClickUp

Obtenha uma visão geral de alto nível do orçamento do seu projeto enquanto gerencia tarefas e status neste modelo fácil de usar

Precisa de uma visão de alto nível de suas tarefas por tipo de projeto, status, responsável, taxa de conclusão ou por orçamento restante? Você vai adorar o modelo fácil de usar Modelo de gerenciamento de projetos com orçamento do ClickUp .

Comece com algumas tarefas e subtarefas predefinidas para ver como o orçamento do seu projeto pode ser gerenciado por tarefas no ClickUp. Faça o download deste modelo

2. Modelo ClickUp Getting Things Done

Mantenha a equipe em movimento usando o método GTD confiável com o modelo Getting Things Done da ClickUp. Não é o que você está procurando? Dê uma olhada em nosso lista completa de modelos GTD! Quais entregáveis do projeto você tem em espera, prontos para fazer, agendados ou delegados? Os Modelo do ClickUp Getting Things Done (GTD) baseado no sistema GTD de David Allen, permite que você organize todos os seus projetos e tarefas registrando-os e dividindo-os em itens de trabalho acionáveis.

Esse modelo simplifica a tarefa:

Usar campos personalizados pré-criados para organizar tarefas

Priorizar tarefas por data de vencimento, esforço, orçamento, tempo e muito mais

Fornecer acesso a documentos colaborativos para toda a sua equipe Faça o download deste modelo ### 3. Modelo de matriz de esforço de impacto do ClickUp

O uso de uma matriz de esforço de impacto permite que você crie uma representação visual do esforço necessário para cada recurso, de modo a melhorar priorizar as tarefas e recursos

Colabore com as equipes e garanta o alinhamento antes de iniciar um projeto, considerando o valor e o risco da tarefa neste modelo de lista do ClickUp. O Modelo de matriz de impacto e esforço do ClickUp funciona como uma lista visual para mostrar o nível de "jurisdição" para prosseguir com a atividade antes que você possa concluir um projeto.

O modo de exibição de lista do ClickUp permite que as equipes colaborem criando campos personalizados e configurações de priorização para simplificar o fluxo de trabalho, independentemente de você estar lidando com entregas externas ou internas. Faça o download deste modelo

4. Modelo de estatuto do projeto ClickUp

Documentar e autorizar todo o projeto, do início ao encerramento Modelo de termo de abertura de projeto do ClickUp é a solução simples para documentar tudo o que você precisa para o seu projeto, do início ao fim. Nesse documento do ClickUp, você pode gerenciar facilmente o escopo do projeto com a capacidade de:

Atribuir comentários no documento aos participantes internos

Trabalhar simultaneamente no mesmo documento

Fornecer acesso por link público ou privado a participantes externos Faça o download deste modelo ### 5. Modelo de equipes de PMO do ClickUp

O ClickUp PMO Team Template simplifica o gerenciamento do seu projeto, gerenciamento de programas e necessidades de gerenciamento de portfólio, eliminando barreiras e permitindo uma execução rápida

Procurando uma introdução simples ao gerenciamento de projetos em uma empresa? gerenciamento de tarefas plataforma? Use Modelo de equipe de PMO do ClickUp para ver suas tarefas em fases, juntamente com datas de vencimento, níveis de prioridade, equipes e colaboradores designados e orçamento do projeto .

Com este modelo, você pode avançar rapidamente no processo de gerenciamento de projetos:

Visualizações rápidas das subtarefas

Vários responsáveis por tarefas

Visualização completa defases do projeto (personalizável de acordo com suas necessidades)

Recursos simples de arrastar e soltar para ajustar e planejar tarefas Faça o download deste modelo ### 6. Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp

Visualização da carga de trabalho principal e seus recursos usando o modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp

Se você deseja acelerar o processo de acompanhamento das cargas de trabalho dos funcionários, Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp é o ponto de partida perfeito. Esse modelo o ajudará a adicionar membros da equipe, atribuir projetos, adicionar estimativas de tempo, usar o volume de tarefas ou monitorar por pontos de sprint para saber quem está trabalhando em quê.

Nossos recursos de gerenciamento de carga de trabalho permitem que os líderes gerenciem a equipe recursos e cargas de trabalho da equipe para que você possa planejar facilmente novos projetos e alocar tarefas ou projetos com base na capacidade da equipe. Agora, você terá uma visão geral de seus colaboradores individuais para saber quanto trabalho está realmente atribuído. Faça o download deste modelo

7. ClickUp Divisão do trabalho Modelo de quadro branco

Divida o escopo de um projeto em pequenas entregas e acompanhe facilmente as entregas de cada estágio e fase da equipe envolvida no ClickUp Whiteboards

Tenha uma visão geral com isso Quadro branco do ClickUp para garantir que tudo se desenrole rapidamente. Usando esse Modelo de divisão de trabalho do ClickUp ajuda a monitorar as entregas externas ou internas para cada estágio e fase da equipe envolvida.

Uma das melhores medidas iniciais que você pode tomar para desenvolver um projeto maior no ClickUp é dividir o escopo geral em entregáveis menores do projeto.

Bônus:_ **Software_WBSFaça o download deste modelo

Gerencie eficazmente as entregas do projeto com o ClickUp

O ClickUp é o único aplicativo que substitui todos eles. Tarefas, documentos, bate-papo e muito mais são reunidos em um único aplicativo software de gerenciamento de projetos com mais de 1.000 integrações para que você possa gerenciar com eficiência os resultados do projeto.

A capacidade de colaboração de todas as equipes em um único sistema cria uma transparência inigualável em toda a organização para mais execução eficiente do projeto . Deixe sua equipe rapidamente identificar a capacidade , planejar projetos gerais com mais precisão e, em última análise, conduzir os resultados do projeto em vez de apenas monitorá-los.

Você não precisa viver com medo dos relatórios de progresso para seus clientes. Experimente a sensação de gerenciar os resultados do projeto em vez de eles gerenciarem você.

Escolha entre uma infinidade de opções de gerenciamento de projetos em nossa biblioteca e comece a usar o ClickUp para gerenciar os entregáveis de seu projeto hoje mesmo!