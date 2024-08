10 modelos gratuitos de declaração de trabalho (SOW) no Word & ClickUp

No mundo do gerenciamento de projetos, conduzir um projeto da ideia à realização não é pouca coisa. É como navegar em um labirinto, com o risco de se deparar com becos sem saída a cada curva.

Entretanto, uma ferramenta pode estabelecer o caminho para o sucesso em termos claros e inequívocos: o modelo de declaração de trabalho.

Pense nele como um roteiro de projeto o roteiro do projeto é um documento que descreve cada ponto de referência e cada curva que você deve fazer. Um projeto bem-sucedido depende de planejamento execução e comunicação para que todos os envolvidos saibam o que está acontecendo e quando.

Um modelo sólido de declaração de trabalho é um divisor de águas, preparando o terreno para a vitória do seu projeto - para que você alcance os resultados esperados.

Fique conosco enquanto nos aprofundamos nos detalhes dos modelos de SOW, inclusive como encontrar o melhor para as necessidades de seu projeto. Também destacaremos alguns modelos de primeira linha em plataformas populares, como ClickUp e Microsoft Word, para ajudá-lo a começar.

O que é um modelo de SOW?

Uma declaração de trabalho é como um plano para o seu projeto, definindo exatamente o que precisa ser feito, quando e por quem. É uma ferramenta essencial para os gerentes de projeto que desejam definir o caminho certo e evitar que o projeto seja interrompido desvios de escopo .

Além disso, uma declaração de trabalho detalhada ajuda a comunicar o que é necessário às partes interessadas para que todos estejam na mesma página com os detalhes mais importantes.

Um modelo de declaração de trabalho funciona como uma carta de projeto ferramenta para gerentes de projeto para detalhar o escopo, os objetivos, os cronogramas e os entregáveis do projeto. É um formato predefinido que economiza tempo e leva à consistência. De fato, o melhor exemplo de declaração de trabalho sempre eliminará a ambiguidade e fornecerá uma direção clara a todos os participantes do projeto objetivos do projeto .

O que faz um bom modelo de declaração de trabalho?

A melhor declaração de trabalho abrange tudo, desde metas do projeto e tarefas de acordo com o cronograma e o orçamento designados. Um modelo de declaração de trabalho deve ser direto, sem deixar espaço para interpretações errôneas. Ele deve orientar a equipe sobre o ciclo de vida do projeto, as tarefas, os prazos e os entregáveis com uma precisão de laser.

Mas não se trata apenas de clareza. A flexibilidade também é importante. Embora uma declaração de trabalho forneça um formato estruturado, ela também deve permitir personalizações específicas para todo o seu projeto. Afinal de contas, nem todo projeto é igual.

Um bom modelo de SOW também leva em conta os riscos e as contingências. Obstáculos imprevistos são esperados em qualquer projeto. Mas, com um modelo de SOW bem construído, você não terá que se preocupar com isso. Com o modelo certo, você terá planejado as incertezas, garantindo que todo o ciclo de vida do projeto permaneça no caminho certo.

Por fim, um bom modelo de SOW estabelece métricas de sucesso claramente definidas para cada fase do projeto . O que conta como um trabalho bem feito? Seu modelo de SOW deve especificar isso usando kPIs de gerenciamento de projetos para medir o desempenho do projeto.

10 modelos de declaração de trabalho para usar em 2024

Abaixo, reunimos os 10 melhores modelos de SOW para definir claramente o escopo de seu projeto plano de projeto e definir o sucesso.

1. Modelo de declaração de trabalho do ClickUp

Modelo de declaração de trabalho do ClickUp

Este modelo Modelo de declaração de trabalho (SOW) do ClickUp orienta os usuários na definição dos detalhes de seus projetos com clientes ou fornecedores. Ele oferece instruções claras sobre o que incluir em uma SOW, como resultados, escopo do trabalho, marcos, condições e termos de pagamento.

O modelo aconselha os usuários a dividir grandes projetos e descreve as partes principais de uma SOW:

Objetivo do contrato

Autorização

Escopo do projeto

Estimativas e pagamento

Dependendo do seu setor e da complexidade do projeto, talvez você queira adicionar seções como:

Comércio eletrônico, privacidade de dados e leis de segurança, ou outra política ou regulamentação aplicável

Direitos autorais e marcas comerciais

Cláusula de rescisão

O modelo também permite colaboração em tempo real para postar o suporte ao projeto e promover uma comunicação clara entre todos os participantes do projeto. Isso ajuda todos os envolvidos a entender o que é necessário para cada fase do projeto.

Alcance os resultados esperados nos projetos com este modelo para que você ou seu gerente de projeto tenham a flexibilidade e a personalização necessárias para iniciar qualquer projeto com sucesso. Faça o download deste modelo

2. Modelo de declaração de objetivo do gerente de projeto ClickUp

Modelo de declaração de objetivo do gerente de projeto ClickUp

Este modelo Modelo de declaração de objetivo do gerente de projeto da ClickUp ajuda você a criar uma Declaração de Propósito (SOP) convincente para um MBA ou MSc em gerenciamento de projetos. Ele o orienta a mostrar com eficácia sua formação, habilidades e experiências em gerenciamento de projetos, desde a introdução inicial de suas aspirações na área até o detalhamento das experiências profissionais e acadêmicas.

O modelo o incentiva a articular seus planos futuros após a conclusão do MBA e termina com um pedido de consideração. As principais informações a serem incluídas são:

Detalhes pessoais

Histórico educacional

Experiência profissional

Aspirações de carreira futura

Pense neste modelo como um guia para a elaboração de um SOP persuasivo que comunique suas qualificações, talentos exclusivos e um forte compromisso com o aprofundamento de seus conhecimentos em gerenciamento de projetos. Faça o download deste modelo

3. Modelo de escopo de trabalho do ClickUp

Modelo de escopo de trabalho do ClickUp

A Modelo de escopo de trabalho do ClickUp é sua ferramenta definitiva para lançar projetos de clientes bem-sucedidos. Esse modelo de fácil utilização delineia seus compromissos, ajudando-o a se alinhar com todas as partes interessadas no projeto resultados do projeto .

Este modelo registra detalhes críticos do projeto, incluindo informações do cliente, datas de início e término e orçamento geral. Várias seções detalhadas para resumo do projeto o resumo do projeto, as metas, o cronograma e a administração ajudam a promover a transparência e a colaboração.

Ele inclui detalhes abrangentes dos entregáveis com descrições meticulosas para dividir até mesmo os maiores projetos em tarefas mais gerenciáveis. Os linha do tempo do projeto é pontuado com marcos para ajudá-lo a se manter no caminho certo.

Uma seção de administração inclui planos de comunicação, solicitações de alteração e detalhamento de orçamento para promover o sucesso do projeto. O modelo também padroniza o processo de aprovação, registrando nomes e datas de aprovação.

Esse modelo do ClickUp é o seu guia para um trabalho estruturado e bem-sucedido, para que você permaneça dentro do escopo do projeto e cumpra os prazos. Faça o download deste modelo

4. Modelo de plano de gerenciamento de escopo do ClickUp

Modelo de plano de gerenciamento do escopo do ClickUp

O plano Modelo de plano de gerenciamento de escopo do ClickUp é uma ferramenta essencial para o planejamento eficiente e a execução de qualquer projeto . Este modelo de carta de projeto ajuda a articular os problemas, as oportunidades e as metas do projeto de forma clara para facilitar a elaboração de um plano de ação bem definido escopo do projeto .

Digamos que você seja um banco com longas filas de clientes nos horários de pico. Esse modelo ajudará a identificar o problema e, em seguida, proporá uma solução, como capitalizar o tempo de espera para aumentar o reconhecimento da marca. Você pode especificar as metas do projeto, como familiarizar os clientes com outros serviços do banco e fazer com que a espera valha a pena.

O modelo modelo de carta de projeto também descreve claramente o que está dentro e fora do escopo do projeto, como, por exemplo, abordar as oportunidades de reconhecimento da marca e deixar de fora as questões de pessoal e logística. Com seções para aprovação, o modelo promove a clareza e o consenso sobre os limites do projeto.

Esse modelo ClickUp de fácil utilização é a sua passagem para o planejamento simplificado de projetos e gerenciamento do escopo . Faça o download deste modelo

5. Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Projetado para garantir clareza entre empregadores e empregados, o Modelo de contrato de trabalho do ClickUp simplifica seu processo de recrutamento e cultiva um ambiente de trabalho harmonioso.

O contrato estabelece o cenário para os direitos, funções e responsabilidades dos funcionários. Além disso, ele descreve as obrigações e garantias da empresa. Você pode facilmente personalizar cada contrato graças aos espaços para inserção de datas específicas, partes envolvidas e serviços da empresa.

As características distintivas do modelo são as políticas claras que ele estipula. Desde as políticas de contratação e rescisão até as normas cotidianas do local de trabalho, esse modelo cobre tudo. Ele também detalha esquemas salariais específicos e mantém uma política robusta no local de trabalho contra assédio, discriminação e bullying.

O contrato também estabelece políticas internas precisas que regem o comportamento no escritório, o uso de substâncias, o uso de tecnologia, a segurança, a privacidade e a confidencialidade para manter a ordem.

Com este modelo, você não apenas redigirá um acordo. Você promoverá uma cultura de respeito mútuo e transparência, resultando em um ambiente de trabalho produtivo. Faça o download deste modelo

6. Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Um espaço de trabalho funcional prospera com transparência e consistência, e o Modelo de acordo de trabalho do ClickUp promove exatamente isso. Com foco no alinhamento dos membros da equipe do projeto, ele define comportamentos, expectativas e responsabilidades, reduzindo assim os conflitos e promovendo a eficiência.

O modelo é fácil de usar e está dividido em três seções: Personalidade, Aspirações e Resoluções de Tópicos. Cada uma dessas áreas captura dinâmica da equipe exclusivamente. A seção Personalidade destaca traços individuais, como ser introvertido ou extrovertido, ou pensador ou executor. A seção Aspirações reúne as esperanças e metas da equipe, como o local da próxima reunião externa da empresa. As Resoluções de Tópicos permitem uma discussão estruturada, solicitação de proposta e acordo sobre assuntos da equipe, como concordar em ter nenhuma reunião às sextas-feiras.

Os membros da equipe podem usar o nota adesiva para obter informações e consulte a legenda útil que explica cada característica. Esse modelo ajudará a estabelecer uma cultura de equipe positiva e solidária e a simplificar seus processos internos. Faça o download deste modelo

7. Modelo de plano de negócios do ClickUp

Modelo de plano de negócios do ClickUp

O modelo Modelo de plano de negócios do ClickUp ajuda você a dar o pontapé inicial em seu empreendimento e a organizar, gerenciar e expandir seus negócios de forma estratégica. Seu design intuitivo ajuda a criar uma estratégia de negócios, aumenta a confiança dos investidores e facilita a expansão. Várias exibições, como Lista, Quadro, Linha do tempo e Documento, permitem que você agrupe, classifique, filtre e visualize suas tarefas com eficiência.

O modelo inclui tópicos pré-preenchidos e campos personalizados para adaptar seu plano de negócios. Organize tópicos e projetos internos por seção ou status de realização nas exibições List e Board. Monitoramento cronogramas de projetos e o progresso usando a visualização Timeline. Documente seu plano usando a visualização Doc com um índice fixo para referência rápida.

Esse modelo o ajuda a manter uma abordagem sistemática, mantém as partes interessadas informadas e prepara sua empresa para o crescimento. Dê às suas ideias uma estratégia viável usando este modelo do ClickUp, tornando o seu planejamento de negócios objetivo e eficiente . Faça o download deste modelo

8. Modelo de plano de projeto ClickUp

Modelo de plano de projeto ClickUp

Não tem certeza sobre o planejamento do seu projeto? O Modelo de plano de projeto da ClickUp permite que os gerentes de projeto assumam o controle de seus projetos desde o início. Esse modelo abrangente e fácil de usar organiza um projeto em seções digeríveis, desde o planejamento inicial até a conclusão.

Ele oferece visualizações de tarefas essenciais, como Lista e Quadro, facilitando o agrupamento, a classificação e a flexibilidade de filtragem. Você pode categorizar facilmente as tarefas por status, responsável ou prazo para ficar por dentro de atualizações do projeto .

Além disso, o modelo inclui campos personalizados como Dropdown e Rating, que permitem atribuir opções em massa ou classificar itens em uma escala numérica, respectivamente. Você pode até mesmo compartilhar arquivos de forma conveniente de seu dispositivo ou de serviços de armazenamento em nuvem.

O modelo ajuda você a manter documentos do projeto registre grandes quantidades de dados, estabeleça datas de vencimento visíveis e incentive a colaboração da equipe . Ela antecipa os riscos do projeto e ajuda a definir expectativas adequadas para os membros da equipe. Esse modelo é uma ferramenta essencial para gerenciar, acompanhar e organizar as responsabilidades do seu projeto para garantir uma conclusão bem-sucedida e pontual. Faça o download deste modelo

9. Modelo de plano operacional do ClickUp

Modelo de plano operacional do ClickUp

Um plano operacional bem-sucedido descreve as metas organizacionais, os objetivos e as etapas acionáveis para garantir que os membros da equipe tenham clareza quanto às suas responsabilidades e permitam a tomada de decisões informadas para a estratégia de longo prazo da empresa. Esse Modelo de plano operacional do ClickUp traz a tão necessária transparência ao planejamento de operações para o sucesso ideal.

Esse modelo flexível oferece diversas visualizações de tarefas, incluindo Lista, Quadro, Gantt, Linha do tempo, Documento e Carga de trabalho. Cada visualização oferece à sua equipe maneiras exclusivas de visualizar tarefas, dependências, cronogramas e carga de trabalho, aumentando a produtividade e a eficiência gerenciamento de recursos . Além disso, os campos personalizáveis permitem adicionar detalhes, como a equipe atribuída à tarefa e relatórios de progresso .

Com o modelo de plano operacional, os membros da equipe têm uma visão holística de suas responsabilidades e de como contribuem para o sucesso da organização, o que ajuda a aumentar a produtividade e a lucratividade dos negócios. Faça o download deste modelo

10. Modelo de declaração de trabalho do Microsoft Word por Template.Net

Acompanhe o inventário, o orçamento e o progresso do projeto com o modelo de declaração de trabalho do Microsoft Word

Este modelo Modelo de declaração de trabalho para Microsoft Word facilita a vida de um líder de projeto em qualquer empresa, grande ou pequena, para delinear os detalhes de um projeto e alinhar as expectativas.

Uma lista de equipamentos solicita informações essenciais, como especificações e custo estimado, para garantir que todas as partes saibam o que é necessário para executar o projeto. Um cronograma de entregas descreve os marcos do projeto, incluindo os critérios de aceitação e a data de conclusão, para manter o projeto no caminho certo.

Um cronograma de faturamento define claramente os termos de pagamento e as datas de vencimento para estabelecer expectativas claras para todos os envolvidos no projeto. Além disso, você pode editar facilmente o modelo com qualquer versão do Microsoft Word e ter uma declaração de trabalho completa pronta para ser compartilhada em minutos. Faça o download deste modelo

Quem se beneficia com o uso de um modelo de declaração de trabalho?

Empreiteiros: Ter uma declaração de trabalho é essencial para que os empreiteiros definam os resultados esperados e o cronograma. Esse documento permite que eles entendam o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e como deve ser concluído.

Desenvolvedores: Uma declaração de trabalho é importante para que os desenvolvedores entendam as expectativas e o cronograma de um projeto. Esse documento descreve o escopo, os objetivos, os resultados e qualquer outra informação necessária relacionada a um projeto.

Aproveitando o poder dos modelos de declaração de trabalho

Definir os requisitos, alinhar os membros da equipe e cumprir os prazos - o gerenciamento de projetos é mais complexo do que parece. Mas um modelo de declaração de trabalho é sua arma secreta para vencer o caos. Com ele, você pode orquestrar os elementos do seu projeto como um maestro, garantindo harmonia e precisão.

Imagine ter um modelo que possa atender às necessidades exclusivas de seu projeto e, ao mesmo tempo, economizar seu tempo. Um modelo sólido de SOW pode fazer isso e muito mais. Personalizável ao máximo, ele é a solução completa para todos os seus requisitos do projeto .

Muitas plataformas, como o ClickUp, oferecem uma infinidade de modelos projetados para acomodar diversos projetos de vários setores e outros modelos para gerenciamento de projetos . Você também tem armazenamento em nuvem, tarefas ilimitadas, membros da equipe, amplas opções de integração, ferramentas de colaboração e muito mais. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo gratuitamente para encontrar o modelo certo para sua organização!