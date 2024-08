10 modelos de contratos comerciais e acordos gratuitos

Fazer promessas com o dedo mindinho ou dar sua palavra a alguém não é suficiente no mundo dos negócios - todo acordo deve ser respaldado por um contrato. 📜

Um contrato legalmente vinculante descreve qualquer compromisso oficial aplicável por lei, definindo as expectativas de todas as partes envolvidas para evitar falhas de comunicação .

Quando redigido com precisão, ele evita conflitos e reduz o risco de problemas de conformidade para todas as partes envolvidas. Por outro lado, um contrato fraco contrato ou acordo de serviço pode lhe custar muito caro - estamos falando de processos judiciais exaustivos, honorários advocatícios, penalidades por violação e perda de reputação.

Com riscos tão altos, especialmente em um acordo comercial caro, a elaboração de contratos pode ser estressante. Se você está procurando uma maneira livre de estresse para criar contratos comerciais legais e rígidos, você precisa de modelos de contrato adequados.

Vamos descobrir como eles devem ser e explorar 10 das melhores opções disponíveis no mercado!

O que é um modelo de contrato comercial?

Como um acordo juridicamente vinculativo, um contrato deve ser redigido de uma maneira específica para ser válido. Você deve usar frases e jargões jurídicos padronizados que se alinhem à transação, aos termos de pagamento, ao acordo contratual e ao acordo jurídico geral para todas as partes envolvidas - o que é complicado para um leigo.

É aí que entram os modelos de contratos comerciais - essas ferramentas o ajudam a redigir contratos abrangentes sem conhecimento jurídico. 🧑‍⚖️

O modelo simplifica a redação fornecendo a você uma estrutura padronizada para trabalhar. Ele contém uma linguagem de estoque aprovada pelo setor, também chamada de cláusulas padrão -Contextuais ao objeto do contrato ou dos acordos de parceria

Lembre-se de que os modelos de contratos comerciais não são de natureza universal e dependem do país ou do setor específico. Alguns se adaptam a qualquer transação comercial que envolva uma relação entre fornecedor e cliente . Outros, como um contrato de aluguel ou de empreiteiro independente, no entanto, descrevem os termos e as condições de uma situação específica, como um contrato de compra de imóvel ou descrição do cargo do funcionário.

De acordo com um estudo de referência da World Commerce & Contracting (antiga IACCM), mais da metade dos contratos feitos são baseados no modelo errado, o que pode levar a problemas de conformidade. Por isso, é fundamental usar o modelo certo!

O que faz um bom modelo de contrato?

Independentemente de você precisar de uma estrutura de contrato ideal para negócios e transações recorrentes ou algo específico para uma situação, há certos recursos que um modelo de acordo de parceria de qualidade deve ter.

Em geral, procure modelos de contrato com:

Seções relevantes: O modelo deve ter uma estrutura convencional para apresentar o contrato de forma lógica. Verifique se ele tem:

Cláusulas padrão adequadas

Blocos para áreas essenciais, como assinaturas e selos

Seções de indenização definidas para oferecer proteção contra possíveis conflitos Personalização: Você deve ser capaz de adaptar as cláusulas predefinidas à transação ou ao serviço em questão sem esforço. O modelo deve ser reutilizável e escalonável Ferramentas colaborativas : O modelo deve permitir a edição em tempo real com parceiros, funcionários e fornecedores para atender às necessidades de todas as partes interessadas Rastreabilidade: Ele deve permitir o monitoramento das alterações contratuais. Para negócios atualizados com frequência, o modelo deve agilizar o processo de revisão e aprovação Alta usabilidade: Uma pessoa sem formação jurídica deve ser capaz de usar o documento desde o início. Os modelos de contrato de alta qualidade têm guias incorporados para ajudar o usuário

10 modelos de contrato gratuitos para usar em 2024

Compilamos uma lista de 10 modelos de contrato para diferentes casos de uso, incluindo acordos comerciais contratos de trabalho, aluguel de imóveis e contratos de trabalho. Nossos critérios de seleção abrangeram fatores como funcionalidade geral, consistência do idioma e facilidade de uso.

1. Modelo de contrato comercial do ClickUp

O modelo de amostra de contrato comercial do ClickUp pode ajudá-lo a criar contratos detalhados para qualquer tipo de transação

Está procurando um modelo de contrato simples ou de prestador de serviços para todos os fins, para facilitar os acordos entre comprador e fornecedor? O Modelo de contrato comercial do ClickUp é sua plataforma de lançamento!

Esse modelo amigável para iniciantes é 100% escalonável, de modo que pequenas e grandes empresas podem usá-lo para preparar acordos concretos e completos. Ele permite que você elabore contratos comerciais na qualidade de vendedor ou comprador com suas nove seções padrão:

Título Serviços oferecidos Considerações e taxas Cancelamento Lei aplicável e honorários advocatícios Garantias oferecidas Divisibilidade Renúncia e emendas Contrato Completo

As cláusulas padrão aqui são feitas com perfeição - você só precisa fornecer os detalhes específicos, como os detalhes de Parte A e Parte B, serviços e garantias oferecidos, deveres mútuos e datas estimadas de conclusão. Para evitar confusão, as partes que você deve preencher estão destacadas entre colchetes.

Depois de preencher as seções, vá para a página Acknowledgment (Reconhecimento) - é onde as partes envolvidas colocam suas assinaturas para aceitar os termos e condições do contrato. 🖊️

Se você também precisa de um ponto de partida para saber como deve ser a sua fatura, consulte nosso modelo de fatura para serviços comerciais .

Como todos os modelos do ClickUp, este permite a colaboração em equipe - você pode criar e gerenciar tarefas redigir contratos em tempo real com seus colegas de trabalho e monitorar as alterações feitas. Faça o download deste modelo

2. Modelo de contrato de licitação do ClickUp

Ofereça ao seu cliente informações detalhadas sobre seus serviços e os plano do projeto com o modelo de contrato de licitação do ClickUp

Ao buscar um novo cliente em um ambiente competitivo, você quer cobrir todas as bases e mostrar que sua empresa é a mais adequada. Confie na Modelo de contrato de licitação do ClickUp para ajudá-lo a fazer propostas vencedoras! ✌️

Com esse modelo, você obtém suporte total para escrever propostas envolventes . Comece adicionando as informações da parte ao documento. Em seguida, descreva vários detalhes do projeto, como custos de mão de obra, detalhes de pagamento, materiais ou contratos de aluguel de equipamentos para apresentar seus pontos fortes de forma objetiva.

A estrutura padrão garante que o leitor possa sondar os elementos críticos da proposta - eis a aparência da estrutura:

Objetivo

Serviços a serem prestados

Preço

Linha do tempo

Plano do projeto e esquema de pagamento

Estrutura de divisão do trabalho

Datas-chave

Termos e condições

Essas seções cuidadosamente projetadas facilitam a comparação entre propostas concorrentes. Você pode adicionar subseções para definir melhor a proposta.

Edite o texto de exemplo do modelo para adequá-lo à sua proposta. Adicione gráficos, imagens, tabelas e quadros para esclarecer o plano de trabalho.

Para projetos de longo prazo, recomendamos compartilhar o modelo com seus colegas de equipe durante as reuniões pré e pós-oferta para verificar novamente a rentabilidade dos serviços propostos. Faça o download deste modelo

3. Adendo ClickUp a um modelo de contrato

Use o ClickUp Addendum to a Contract Template para fazer modificações em um contrato existente com facilidade

Os contratos podem ser assinados e selados, mas são imutáveis? Não exatamente se tiverem adendos. 🖇️

Um adendo é um documento legal adicionado a um contrato existente para modificar algumas seções ou inserir novas seções. A preparação do documento juridicamente vinculativo pode ser um pesadelo, pois há um risco real de criar inconsistências ou brechas não intencionais.

Digite o Adendo do ClickUp a um modelo de contrato projetado para ajudá-lo a alterar um contrato existente sem estragá-lo!

Use o modelo para fazer alterações de acordo com o contrato original. O documento o orientará a preencher as seções relevantes, como o nome e a data do contrato, as modificações ou adições e a data de vigência.

Você poderá espelhar o contrato original em termos de:

Idioma

Formatação

Tema e estilo da fonte

Se estiver finalizando as modificações eletronicamente, carregue uma foto de sua assinatura digital e pronto.

Para garantir que todas as informações sejam centralizadas e que a sua manutenção de registros seja impecável, vincule o contrato final a Documentos do ClickUp ou adicione-o ao seu Fluxos de trabalho de CRM . Faça o download deste modelo

4. Modelo de contrato de catering do ClickUp

Pare de se preocupar com a elaboração de contratos e concentre-se em fornecer um serviço de primeira classe com o modelo de contrato para serviços de bufê do ClickUp

Administrar uma empresa de catering já é estressante o suficiente, mas redigir aqueles contratos superdetalhados com os clientes pode ser ainda mais frustrante.

Felizmente, isso não precisa acontecer, graças ao Modelo de contrato de catering do ClickUp !

Este modelo de contrato gratuito permite que você descreva detalhadamente seus serviços de catering, estabelecendo a responsabilidade em áreas como custos e incentivos, suprimentos e limites de pessoal. Ele define parâmetros para as expectativas dos clientes, de modo que não há espaço para mal-entendidos em um documento juridicamente vinculativo.

O modelo inclui seções pré-fabricadas que funcionam tanto para contratos de catering interno quanto externo. Personalize opções como Coordenação do local, Menu e Especificações do evento para explicar como sua equipe prestará o serviço. Você tem a opção de anexar um menu detalhado (em qualquer formato de arquivo) no Exhibit A: Menu de Catering. 🍜

Os contratos de catering muitas vezes podem atrair circunstâncias imprevistas que levam a disputas. Com isso em mente, você pode adicionar cláusulas padronizadas para Conformidade com a saúde, Jurisdição legal, Limitações e recursos, Cancelamento e Seguro.

Se você estiver gerenciando vários clientes e tiver muito o que fazer (trocadilho intencional)_, compartilhe o modelo com sua equipe para delegar tarefas de redação ou de gerenciamento de serviços.

Procure orientação jurídica para conhecer as leis e restrições específicas, mas você pode usar modelos de contrato gratuitos como este para ter uma vantagem inicial!

Verifique estes_ **Modelos de diagrama de afinidade ! Faça o download deste modelo

5. Modelo de contrato de limpeza ClickUp

Use o modelo de contrato de limpeza do ClickUp para descrever seus serviços, termos e condições e evitar mal-entendidos

Só porque você está administrando uma empresa de limpeza, não significa que queira limpar a bagunça resultante de contratos mal redigidos. 🧽

Os Modelo de contrato de limpeza do ClickUp é exatamente o que você precisa para minimizar o risco de mal-entendidos entre você e seus clientes e manter sua imagem impecavelmente limpa!

O modelo é dividido em seções bem definidas para abordar todos os aspectos do seu serviço, inclusive o que você fará, quando, onde e com que frequência. Você também pode adicionar detalhes sobre autorização de premissa e confidencialidade se suas funções se expandirem para áreas com restrições de entrada.

Embora a limpeza seja um trabalho exigente, usar o modelo é relativamente fácil - basta preencher as áreas marcadas e você terá um contrato com aparência profissional pronto para ser assinado em pouco tempo!

Como as empresas de limpeza normalmente lidam com várias categorias e requisitos de clientes, você pode duplicar o modelo para criar estruturas prontas para diferentes tipos de serviços. Isso pode lhe poupar tempo de redação, melhorar os processos internos e ajudar você a a reter clientes com o tempo. Faça o download deste modelo

6. Modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos do ClickUp

Os gerentes de projeto vão adorar este modelo de contrato plug-and-play do ClickUp Gerenciamento de projetos os contratos de gerenciamento de projetos (GP) são diferentes dos contratos de serviço comuns. Eles definem o relacionamento entre um cliente e um gerente de projeto e, considerando o escopo amplo do serviço, até mesmo pequenos descuidos podem levar a disputas legais dispendiosas.

É por isso que você precisa do Modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos do ClickUp para ajudar a cobrir os princípios gerais do contrato de PM, como representação e entendimento mútuo, para proteger seus interesses.

Quer você esteja fornecendo ou terceirizando serviços de PM -como um contratado independente - o modelo pode jogar para ambas as equipes. Ele é particularmente útil para startups que não podem pagar um consultor jurídico em tempo integral para supervisionar as atividades de gerenciamento de projetos.

Certamente, esse modelo tem a redação jurídica desejada para o contrato, mas a linguagem é fácil de seguir. Você também recebe um guia incorporado para ajudá-lo no processo de elaboração.

Por exemplo, se não tiver certeza do que adicionar à seção Imissão de faturas, o modelo mostrará quais elementos de faturamento e taxa de atraso devem ser especificados, bem como detalhes específicos de pagamento no contrato comercial.

Personalize o modelo com outros detalhes de pagamento, como:

Estimativaorçamento do projeto* Taxas por hora, semanais ou mensais

Reembolsos de período de teste Faça o download deste modelo ### 7. Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Use nosso modelo de contrato de trabalho para especificar os direitos e as responsabilidades dos funcionários, juntamente com as garantias da empresa para seus serviços e conhecimentos

Um contrato de trabalho funciona como uma enciclopédia de informações sobre um cargo tornando-o a fonte da verdade em possíveis disputas trabalhistas. No entanto, trata-se de um documento complexo e sua elaboração não é fácil.

Confie no Modelo de contrato de trabalho do ClickUp para ajudá-lo a elaborar um contrato de trabalho e um acordo comercial legalmente sólidos. ✅

O modelo abrange todos os componentes essenciais, desde o esquema salarial e a política de horas extras até o comportamento esperado no escritório, para se adequar a diferentes funções. Os termos e condições estão divididos em três seções principais:

Política geral de emprego: Definição das regras de contratação e rescisão **Política geral do local de trabalho: cobrindo áreas como pontualidade e remuneração **Políticas internas: esclarecendo a posição específica da empresa sobre comportamento no escritório, privacidade e uso de substâncias

Essas seções podem ter tantas subseções quantas forem necessárias para atender a direitos e deveres específicos de um funcionário. A exclusão de uma cláusula desnecessária não afetará a estrutura do modelo. Download deste modelo

8. Modelo de contrato de locação comercial do ClickUp

Use o modelo de contrato de locação comercial do ClickUp para descrever os detalhes do aluguel de uma propriedade para uso comercial

Precisa de ajuda para entender os detalhes de um contrato de aluguel comercial? Use o modelo Modelo de contrato de aluguel comercial do ClickUp para proteger os interesses de todos os envolvidos.

Esse modelo ajuda a definir as cláusulas que regem as relações entre o locatário/locador e o locador/locador para vários cenários de locação comercial, como:

Aluguel de um espaço de varejo, escritório ou estacionamento

Aquisição de novos equipamentos

Celebração de um contrato de leasing para compra de imóveis ou detalhes de pagamento de terrenos industriais

O modelo abrange tudo, desde a finalidade do aluguel das instalações até as obrigações do locatário. Edite as partes destacadas para definir áreas como depósitos de segurança, condições de pagamento, regras de sublocação, disposições de renovação e obrigações de seguro.

Você pode vincular o modelo a documentação interna para manter os dados de arrendamento centralizados e rastreáveis para todos.

Se estiver gerenciando um grande portfólio de locações, use o modelo para dividir a carga de trabalho.

Digamos que você queira alugar um depósito e delegar sua administração a um subordinado. Nesse caso, você pode acessar o modelo e adicionar tarefas administrativas, como pagar impostos sobre a propriedade ou preparar a documentação de renovação, para o gerente da loja. Faça o download deste modelo

9. Modelo de contrato independente do Word por Template.net

Use o modelo de contrato independente do Word da Template.net para criar contratos personalizados para qualquer finalidade

Se estiver procurando um modelo básico de contrato comercial para o Microsoft Word, considere o Modelo de contrato independente do Word da Template.net.

O que você vai adorar nesse contrato de parceria simples é a facilidade de uso. Ele vem com uma página inicial onde você pode inserir o logotipo da sua empresa e adicionar as partes envolvidas, datas e outros componentes introdutórios.

A parte principal do modelo contém seis seções principais:

As partes Consideração e condições de pagamento Convênios, representações e garantias Disposições gerais Lei aplicável Assinaturas

Adicione ou remova texto e edite as fontes para criar um contrato que se alinhe às preferências de sua marca. Este modelo também está disponível em Google Docs o que o torna, até certo ponto, favorável à colaboração.

Alguns usuários podem achar a estrutura do modelo para todos os fins sem graça, mas isso faz parte do seu charme. Ele permite que você o molde em qualquer contrato que precise em um determinado momento, embora possa ser necessário adicionar cláusulas padrão personalizadas por conta própria. 🔝 Faça o download deste modelo

10. Modelo de contrato de fornecedor do Google Docs por Signaturely

Use o modelo de contrato de fornecedor do Google Docs da Signaturely para descrever as especificidades da troca de mercadorias ou serviços por remuneração

Acabou o material de escritório? Ou o WiFi está fora de serviço? É hora de entrar em contato com um fornecedor. ☎️

Em sua vida útil, uma empresa média mantém centenas de listas de fornecedores para manter um suprimento constante de itens e serviços essenciais às operações. Em vez de desperdiçar recursos na elaboração de cada documento, use o modelo de contrato de fornecedor do Google Docs da Signaturely.

O modelo define as especificidades da troca, delineando as expectativas em termos de pagamento, prazos e entregáveis do contrato de serviço. As seções necessárias estão pré-preenchidas - você precisa revisá-las e adicionar informações relevantes aos espaços vazios.

Como qualquer modelo padrão, você tem seções de indenização para cenários hipotéticos, como cancelamentos de última hora e condições climáticas severas. 🌧

Graças à estrutura universal do modelo, você pode usá-lo para vários serviços, desde a contratação de planejadores de eventos até empresas de paisagismo.

O modelo também funciona para cenários pessoais. Por exemplo, se estiver planejando um casamento, poderá usá-lo para redigir contratos individuais para seu florista ou padeiro. Faça o download deste modelo

Torne-se um profissional na elaboração de contratos com modelos de contrato gratuitos!

Vamos encarar os fatos: redigir contratos não é o trabalho mais empolgante que existe. É tedioso e repetitivo, mas ainda assim é uma parte não negociável do negócio. 🙅

Poupe-se da dor de redigir um contrato do zero com os modelos de contrato mais experientes da nossa lista. Todos eles são personalizáveis e, quando bem utilizados, podem reduzir monumentalmente o risco de erros manuais!