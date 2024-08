10 modelos gratuitos de lista de fornecedores para gerenciar contatos

Se você já se viu atolado na tediosa tarefa de gerenciar vendedores, fornecedores e suas informações cruciais manualmente, este guia é para você! Desvendaremos o poder e a simplicidade de usar modelos de lista de fornecedores para otimizar suas operações comerciais e elevar sua eficiência a novos patamares.

No mundo dinâmico e acelerado dos negócios, é indispensável ter uma lista de fornecedores bem organizada e atualizada. No entanto, acompanhar uma infinidade de fornecedores, seus detalhes de contato, catálogos de produtos e métricas de desempenho pode rapidamente se tornar uma tarefa árdua.

Seja você uma pequena startup ou uma empresa bem estabelecida, gerenciar seus fornecedores de forma eficaz é crucial para operações tranquilas, gerenciamento contínuo da cadeia de suprimentos e execução bem-sucedida de projetos!

O que é um modelo de lista de fornecedores?

Um modelo de lista de fornecedores registra e organiza todas as empresas que você paga para produzir trabalho, fornecer suprimentos ou oferecer serviços em seu nome. Dependendo das suas necessidades, os melhores modelos de fornecedores podem ajudá-lo a atingir objetivos como:

Classificar os possíveis fornecedores em categorias padronizadas, como preço e capacidade de trabalhar com você

Criar um formulário de contrato mais padronizado para fornecedores novos e atuais

Avaliar os fornecedores atuais com base em trabalhos anteriores realizados para sua organização

Padronizar suas auditorias de fornecedores para criar um ambiente justo e previsível para os fornecedores

Organização de contatos de fornecedores em uma única folha de referência

Simplificar o gerenciamento de eventos por meio de um recurso central para planejamento de eventos e gerenciamento de fornecedores

Imagine como será mais fácil para sua organização execução do projeto se torna quando você padroniza todos esses recursos em um modelo de lista de fornecedores, especialmente para trabalhos que dependem de parcerias com fornecedores. Muito parecido com Modelos de POP se a empresa tiver um modelo de SOP, esse nível de padronização economiza o tempo de todos e permite parcerias mais estratégicas.

Mas, é claro, isso só é verdade se você encontrar o modelo de lista de fornecedores certo para sua organização.

O que faz um bom modelo de lista de fornecedores?

Os melhores modelos de lista de fornecedores compartilham algumas características comuns:

Facilidade de uso: O tempo desnecessário de integração diminui a sua produtividade, portanto, qualquer pessoa da sua equipe deve ser capaz de usar ou atualizar o modelo imediatamente

O tempo desnecessário de integração diminui a sua produtividade, portanto, qualquer pessoa da sua equipe deve ser capaz de usar ou atualizar o modelo imediatamente Integração: Os modelos que não se integram ao seu sistema de gerenciamento de trabalho e ao seu sistema de gerenciamento de tarefasferramentas de priorização correm o risco de viver isolados, onde ninguém pode encontrá-los, e de se tornarem difíceis de atualizar

Os modelos que não se integram ao seu sistema de gerenciamento de trabalho e ao seu sistema de gerenciamento de tarefasferramentas de priorização correm o risco de viver isolados, onde ninguém pode encontrá-los, e de se tornarem difíceis de atualizar Flexibilidade: Os melhores modelos de lista de fornecedores são mais do que simples planilhas e devem ser flexíveis o suficiente para ajustar seu formato de acordo com as informações que abrigam

Os melhores modelos de lista de fornecedores são mais do que simples planilhas e devem ser flexíveis o suficiente para ajustar seu formato de acordo com as informações que abrigam Personalização: Procure modelos que permitam atualizar e personalizar campos e colunas individuais para que correspondam à sua situação e organização

Procure modelos que permitam atualizar e personalizar campos e colunas individuais para que correspondam à sua situação e organização Minimalismo: Quanto menos informações desnecessárias o modelo incluir, mais fácil será para você e sua equipe encontrarem rapidamente as informações de que precisam

Um modelo de lista de fornecedores é tão bom quanto o trabalho que seu design elimina. Ao avaliar os modelos de lista de fornecedores, procure essas características para garantir que sua implementação aumentará sua produtividade.

10 modelos de lista de fornecedores para usar em 2024

Não há dois modelos de lista de fornecedores iguais. Cada modelo de lista de fornecedores abaixo abrange a gama de informações de que você pode precisar, desde contratos padrão até modelos de tarefas de auditoria, listas de contatos e modelos de gerenciamento de eventos.

No entanto, eles têm uma coisa em comum: um foco especial em ajudá-lo a realizar uma tarefa específica relacionada ao gerenciamento de fornecedores com mais eficiência sempre que necessário. É por isso que gostamos deles e os escolhemos para esta lista.

1. Modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores do ClickUp

Torne o gerenciamento de compras e fornecedores mais fácil do que nunca com o modelo de lista de verificação do ClickUp

Está procurando avaliar a viabilidade de vários fornecedores para fazer parceria com sua empresa? O

Modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores do ClickUp

está aqui para ajudar.

Esse modelo de lista de fornecedores é uma planilha simples criada para ajudá-lo a avaliar diferentes fornecedores com base em critérios padrão, como estrutura organizacional, viabilidade, logística, pontualidade e capacidade de resposta. Você pontua cada fornecedor de acordo com esses critérios usando uma escala de 1 a 5 e, em seguida, passa por diferentes estágios de revisão antes de fechar o negócio.

A beleza desse modelo de lista de fornecedores é sua capacidade de personalização. Por exemplo, você pode substituir dinamicamente diferentes critérios com base no que é mais importante para sua organização e processos individuais. Ele também funciona como um modelo de lista de contatos de fornecedores, permitindo adicionar um e-mail, um número de contato e um site de cada fornecedor para agilizar o acompanhamento.

Na verdade, ele permite que você se aprofunde ainda mais. Você pode solicitar que membros individuais da equipe enviem suas opiniões sobre um determinado fornecedor por meio do formulário de avaliação de fornecedores. Em seguida, o modelo contabiliza esses números para fornecer uma visão geral abrangente de cada parceiro em potencial no pipeline. Faça o download deste modelo

2. Modelo de contrato de fornecedor do ClickUp

Simplifique suas negociações com fornecedores com um modelo de contrato padrão

Todo fornecedor com quem você trabalha precisa de um contrato formal. O contrato deve delinear o escopo do trabalho, os cronogramas, as condições de pagamento e outros detalhes importantes. A melhor parte do

Modelo de contrato de fornecedor do ClickUp

é que você não precisa criar nenhum desses elementos do zero.

Em vez disso, você pode usar um formulário padrão para especificar os termos de suas relações comerciais. Acrescente uma marca específica da empresa na parte superior, ajuste o modelo para corresponder ao serviço que você deseja adquirir e pronto.

Flexibilidade é o nome do jogo. Por exemplo, você pode ajustar o modelo de lista de fornecedores para levar em conta situações em que precisará contratar diferentes fornecedores, como patrocinadores em uma feira comercial. A partir daí, a duplicação requer apenas ajustes individuais mínimos.

Não deixe que as complexidades dos contratos de fornecedores o impeçam de tornar seus relacionamentos com fornecedores mais eficientes. Use o modelo de contrato de fornecedor para começar com o pé direito com cada parceiro que você contratar. Faça o download deste modelo

3. Lista mestre de fornecedores do ClickUp

Crie uma lista mestra de parceiros atuais e potenciais com este modelo do ClickUp

Embora os dois primeiros modelos sejam essenciais para a aquisição, você também precisa gerenciar seus relacionamentos atuais com os fornecedores. É aí que entra o modelo

Modelo de lista mestre de fornecedores do ClickUP

está disponível.

A lista mestre de fornecedores começa com um formulário de fornecedor no qual são inseridas informações gerais, como nome e informações de contato. A partir daí, a lista de contatos do fornecedor preenche sua lista principal de parceiros potenciais e futuros em uma simples exibição de tabela. É claro que você ainda pode fazer ajustes nessa visualização à medida que as informações do fornecedor mudam.

Também não é necessário tratar cada fornecedor da sua lista mestre de fornecedores como igual. Se você tiver fornecedores aprovados ou preferenciais, marque essas organizações individuais como prioritárias e elas aparecerão na visualização Fornecedores prioritários.

Procurando parceiros com localização específica? A visualização Localização do fornecedor pode ajudá-lo com base nas informações de endereço de correspondência inseridas.

O modelo de lista de fornecedores também inclui campos personalizados para que você possa organizar suas listas de fornecedores usando categorias como Qualidade do serviço e Tipo de suprimentos. Por fim, você pode atribuir um status a cada fornecedor com base em seu relacionamento com você, incluindo fornecedores novos, em andamento, concluídos ou desativados.

Como em qualquer recurso do ClickUp, você pode personalizar esse modelo de fornecedor para atender às suas necessidades comerciais específicas. Faça o download desse modelo

4. Modelo retro do fornecedor do ClickUp

Avalie seus relacionamentos com fornecedores com o Vendor Retro Template da ClickUp

A avaliação do fornecedor é tão importante para relacionamentos anteriores e contínuos quanto para a aquisição de novos prestadores de serviços. O

Modelo retro de fornecedor do ClickUp

facilita muito a realização dessas avaliações.

Com esse modelo de lista de fornecedores, você pode avaliar facilmente os serviços que um determinado fornecedor prestou à sua organização. Além de fornecer uma visão geral básica do contrato, ele conecta a declaração de trabalho original e os serviços prometidos entregas prometidas com os resultados e as realizações reais.

Use este modelo para:

Criar estudos de caso de relacionamentos com fornecedores para referência futura

Negociar termos melhores antes de uma renovação com base em resultados reais

Mostrar a novos parceiros em potencial como é um relacionamento bem-sucedido com o fornecedor para o processo de compra deles

Manter um registro do trabalho que um fornecedor realizou para eles

Seu vendor retro pode se tornar uma peça qualitativa crucial para avaliar seus fornecedores e gastar seus recursos organizacionais com sabedoria. Faça o download deste modelo

5. Modelo de tarefa de auditoria de fornecedor do ClickUp

Organize todas as informações de auditoria de fornecedores em uma tarefa do ClickUp

Especialmente útil para empresas que dependem de vários fornecedores regulares, o

Modelo de tarefa de auditoria de fornecedores do ClickUp

se tornará um recurso inestimável. Ele garante que seus fornecedores atendam aos padrões de qualidade de sua organização e mereçam o lugar que ocupam em sua cadeia de suprimentos.

Use este modelo de lista de fornecedores para padronizar o processo de auditoria de seus fornecedores. Siga e documente o plano de auditoria para que você possa gastar menos tempo trabalhando no progresso e mais tempo na avaliação qualitativa necessária para otimizar os relacionamentos com os fornecedores.

As organizações de setores com muitas regulamentações podem personalizar o modelo para atender às necessidades específicas de seu campo. As auditorias de conformidade, de processos e de produtos são todas possíveis como metas de rastreamento quando você instala esse modelo de tarefa e atribui os proprietários de tarefas corretos no ClickUp. Faça o download desse modelo

6. Modelo de espaço de compras ClickUp

Crie um diretório abrangente de todos os detalhes de seus fornecedores com o modelo de compras do ClickUp para que você os tenha em um só lugar

O modelo

Modelo de aquisição do ClickUp

é complexo, mas cada parte dessa complexidade tem seu lugar e continua sendo fácil de usar. Seus recursos incluem:

Um diretório de lista mestre de fornecedores que inclui informações básicas de contato em uma lista de contatos de fornecedores, além de campos personalizados, como Risco do Fornecedor e Nível do Fornecedor

Um centro de armazenamento para todos os procedimentos operacionais padrão de aquisição que a equipe pode encontrar e consultar facilmente

Uma visualização personalizada para fornecedores de missão crítica, para que você possa sempre ver seus fornecedores de serviços e produtos mais importantes

Uma visualização de lista para que a equipe de compras acompanhe tarefas importantes relacionadas ao gerenciamento de fornecedores

Status personalizados de tarefas e fornecedores, como Esclarecimento necessário, Aberto, Em andamento e Fora para assinatura

Como se integra ao ClickUp, esse modelo de lista de fornecedores também se combina perfeitamente com seu modelos de pedido de compra e Modelos de solicitação de cotação . Ele se torna o hub central para toda a sua equipe de compras, facilitando significativamente a cadeia de gerenciamento de fornecedores e vendedores. Faça o download deste modelo

7. Execução ClickUp do modelo Show Folder

Gerencie eventos complicados e relacionamentos com fornecedores com o modelo Run of Show da ClickUp

A organização de um evento requer um relacionamento especial com os fornecedores para que esse evento seja um sucesso. O

Modelo ClickUp Run of Show

simplifica esse processo.

Embora não seja estritamente uma lista de fornecedores, o modelo Run of Show ajuda você a realizar seu evento da forma mais tranquila possível, inclusive trabalhando com os fornecedores necessários para que ele aconteça.

Além do esboço do evento, o modelo de lista de fornecedores apresenta exibições personalizadas para tarefas de fornecedores que incluem todos os parceiros do evento, juntamente com as tarefas que eles precisarão concluir. Uma visualização de Logística de materiais se conecta diretamente a ele, para situações em que os materiais são provenientes de fontes externas.

Esses recursos são ampliados quando você usa o ClickUp como seu software de planejamento de eventos . Sua equipe pode acompanhar as tarefas e colaborar no mesmo espaço, com o modelo Run of Show também se conectando diretamente a outros modelos de fornecedores desta lista. Faça o download deste modelo

8. Modelo de documento de planejamento de eventos ClickUp

Tenha uma visão geral rápida do seu evento com este prático modelo de planejamento de eventos da Clickup

Por falar em planejamento de eventos, se você estiver procurando uma visão geral de alto nível dos fornecedores do seu evento, o Modelo de planejamento de eventos do ClickUp pode ser sua melhor opção.

Trata-se de um documento simples que inclui uma lista de fornecedores em forma de narrativa, como fornecedor do local, bufê, entretenimento e muito mais.

O modelo o mantém em um espaço central que é fácil de compartilhar com qualquer pessoa envolvida no planejamento do evento. Você pode até mesmo criar listas de verificação simples para o contato e o gerenciamento de fornecedores para agilizar o planejamento e a execução do evento.

Este é apenas um dos muitos modelos de planejamento de eventos que você pode usar para aumentar a eficiência. Ele é mais adequado para eventos menores, nos quais manter uma visão geral é mais simples ou planejamento de conferências virtuais em que os fornecedores têm uma função menos importante no fluxo geral do evento. Faça o download deste modelo

9. Modelo de lista de contatos da empresa ClickUp

Gere uma lista de contatos da empresa simples, mas abrangente, com todos os detalhes de que você precisa

Às vezes, você só precisa de um modelo básico de lista de contatos de fornecedores para manter seu catálogo de endereços virtual atualizado e preciso. É exatamente isso que o

Modelo de lista de contatos da empresa ClickUp

faz.

É uma alternativa poderosa a uma lista de contatos estática. Além de armazenar e acessar facilmente as informações de contato, você obtém uma única fonte de verdade que pode ser consultada por todos os membros da equipe. As opções de personalização aprimoram ainda mais o modelo, incluindo:

Atributos personalizados que permitem adicionar campos, como tipo de fornecedor e ponto de contato principal

Status, como novo funcionário, regular e probatório, que correspondem aos tipos de fornecedores com os quais você trabalha

Campos de data que o ajudam a rastrear a origem e a duração dos relacionamentos com os fornecedores

Se você estiver terceirizando partes de sua organização para os fornecedores, essa lista pode realmente ajudar a otimizar suas parcerias. Ela pode até funcionar como uma lista de fornecedores preferenciais ou aprovados. Sua simplicidade intencional pode beneficiar todos os envolvidos no processo de gerenciamento de fornecedores, desde a liderança sênior até os que trabalham no local. Faça o download deste modelo

10. Modelo de lista de fornecedores do Excel por Spreadsheet.com

Via

Spreadsheet.com

Por último, mas certamente não menos importante, o modelo de lista de fornecedores do Excel do Spreadsheet.com oferece outra maneira de gerenciar facilmente seus relacionamentos com fornecedores.

Cada linha do modelo é para um fornecedor específico, com campos personalizados, como os produtos ou serviços que eles fornecem, informações de contato e valor médio do pedido, facilitando a personalização e a classificação de acordo com o tipo de fornecedor. Além disso, você pode anexar itens de estoque e faturas individuais ao modelo para conectar seus fornecedores aos produtos que eles fornecem.

Criado no Microsoft Excel, esse modelo é relativamente estático e inflexível em comparação com algumas das alternativas do ClickUp listadas abaixo. Ainda assim, é um modelo útil ferramenta de gerenciamento de fornecedores para qualquer empresa que esteja procurando um modelo rudimentar de lista de contatos de fornecedores, modelo de lista de preços de fornecedores ou lista de fornecedores aprovados. Faça o download deste modelo

Pronto para simplificar o gerenciamento de fornecedores?

Até mesmo os melhores fornecedores se tornam uma dor de cabeça quando você não tem uma maneira fácil de gerenciar seus relacionamentos. Não deixe que as coisas cheguem a esse ponto. Em vez disso, deixe que o modelo de lista de fornecedores faça o trabalho pesado para simplificar e melhorar o gerenciamento de seus fornecedores.

Mas não pare por aí. Você deve ter notado que a maioria dos modelos acima vai direto para o ClickUp. Há uma razão para isso. Registrar-se no ClickUp e você terá um sistema abrangente de gerenciamento de trabalho projetado para atender às suas necessidades. Gerenciamento de projetos, colaboração em tempo real, rastreamento de SOPs ou gerenciamento de fornecedores - o que você quiser, o ClickUp pode ajudar!