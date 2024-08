os 10 melhores sistemas de software de gerenciamento de fornecedores em 2024

Manter-se à frente da concorrência exige uma coordenação perfeita de vários vendedores e fornecedores. Mas vamos encarar os fatos: Gerenciar fornecedores pode ser uma tarefa assustadora! Desde o rastreamento de pedidos e o monitoramento do desempenho até a garantia de entregas pontuais e a negociação de contratos, até mesmo os proprietários de empresas mais experientes podem se sentir sobrecarregados.

Felizmente, à medida que a tecnologia continua avançando, o mesmo acontece com as soluções que ajudam a simplificar esses processos comerciais essenciais. Em 2024, o mercado está repleto de softwares de gerenciamento de fornecedores, cada um deles prometendo revolucionar a maneira como as empresas interagem com seus fornecedores. Mas como saber qual software de gestão de fornecedores atende às necessidades específicas de sua organização?

Neste artigo, exploraremos os 10 melhores sistemas de gerenciamento de fornecedores em 2024 que estão reformulando o mercado de software de gerenciamento de fornecedores gerenciamento de contratos e capacitando as empresas a assumir o controle de seus relacionamentos com fornecedores como nunca antes.

O que é software de gerenciamento de fornecedores?

O software de gerenciamento de fornecedores é uma ferramenta digital projetada para agilizar o processo de gerenciamento e coordenação de relacionamentos com fornecedores. É uma parte integrante do gerenciamento da cadeia de suprimentos e desempenha um papel crucial para garantir que as empresas possam trabalhar de forma eficaz com seus fornecedores.

Como escolher o melhor sistema de gerenciamento de fornecedores

Ao escolher o software de gerenciamento de fornecedores certo para sua empresa, é essencial considerar esses fatores-chave e alinhar-se com seus requisitos e objetivos específicos de gerenciamento de relacionamento com fornecedores.

Banco de dados centralizado de fornecedores : Um banco de dados abrangente de fornecedoresbanco de dados que consolide todas as relações com os fornecedores em um único local, facilitando o acesso, a atualização e o rastreamento dos detalhes do fornecedor

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de fornecedores para usar em 2024

Ao avaliar cuidadosamente esses 10 melhores sistemas de gerenciamento de fornecedores, você pode tomar uma decisão informada que levará a interações mais tranquilas com os fornecedores, maior eficiência e, por fim, melhores resultados comerciais.

1. ClickUp - Melhor para automatizar vários processos de negócios

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

No topo da nossa lista está o ClickUp, uma plataforma de produtividade completa que automatiza vários processos, inclusive o gerenciamento de fornecedores. Ela oferece modelos e listas de verificação para o gerenciamento de prestadores de serviços incluindo listas mestras de fornecedores, formulários de coleta de informações, contratos, acordos comerciais e muito mais. Esses modelos prontos para uso facilitam a configuração e o gerenciamento eficaz das cargas de trabalho de todos os gerentes de contas dedicados.

Crie um sistema de gerenciamento de fornecedores com o Modelo retro de fornecedor que ajuda a coletar informações relevantes para uso em um estudo de caso de parceria. Além de oferecer recursos essenciais de gerenciamento de fornecedores, ClickUp funciona como um CRM permitindo a integração perfeita entre cliente e gerenciamento de projetos !

Melhores recursos do ClickUp

Avalie os fornecedores e acompanhe as métricas usando o modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores do ClickUp

Limitações do ClickUp

Nem todos os recursos essenciais estão disponíveis na versão móvel

Tende a ter uma curva de aprendizado acentuada no início

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa:Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Connecteam - O melhor para gerenciar a força de trabalho sem mesa

via Equipe de conexão O Connecteam é um sistema de gerenciamento de fornecedores personalizado para a força de trabalho sem mesa - funcionários que não se sentam atrás de uma mesa para realizar seu trabalho - incluindo profissionais de saúde, trabalhadores da construção civil, garçons e muito mais.

Embora o Connecteam não tenha sido originalmente projetado para o gerenciamento de fornecedores, ele tem alguns recursos que podem ser usados para essa tarefa, desde o gerenciamento de documentos até a integração, o diretório da empresa e o gerenciamento de tarefas.

Melhores recursos do Connecteam

Comunicação interna por meio de bate-papo no aplicativo

Relatórios por meio de listas de verificação e formulários

Cursos de integração digital para treinar os fornecedores nos fluxos de trabalho da empresa

Agenda telefônica digital para organizar, pesquisar e entrar em contato com fornecedores importantes

Limitações do Connecteam

São necessárias muitas atualizações para acessar recursos essenciais - e alguns básicos

Atraso ocasional ao carregar grandes arquivos de imagem no sistema de gerenciamento de fornecedores

As funções de administração não são prioritariamente móveis

Preços do Connecteam

Pequenas empresas : uS$ 0 para sempre (para até 10 usuários)

: uS$ 0 para sempre (para até 10 usuários) Básico : uS$ 29/mês (para os primeiros 30 usuários + US$ 0,5/mês por usuário adicional)

: uS$ 29/mês (para os primeiros 30 usuários + US$ 0,5/mês por usuário adicional) Avançado : uS$ 49/mês (para os primeiros 30 usuários + US$ 1,5/mês por usuário adicional)

: uS$ 49/mês (para os primeiros 30 usuários + US$ 1,5/mês por usuário adicional) Expert: uS$ 99/mês (para os primeiros 30 usuários + US$ 3/mês por usuário adicional)

Avaliações de clientes do Connecteam

G2 : 4.3/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

3. Beeline - Melhor para gerenciar com eficiência parceiros e consultores externos

via Linha de base O Beeline é uma solução estendida de gerenciamento de fornecedores que permite que as empresas gerenciem com eficiência seus parceiros externos, como trabalhadores contingentes, consultores, equipe temporária e fornecedores. Com um sistema de gerenciamento de fornecedores como o Beeline, é possível automatizar muitos aspectos do processo de avaliação e seleção de fornecedores, reduzindo despesas, aumentando a eficiência e diminuindo o tempo gasto na tomada de decisões.

Melhores recursos do Beeline

Inteligência global da força de trabalho

Aquisição de serviços

Fornecimento direto e bancos de talentos

Rastreamento de recursos

Segurança de dados

Conectividade ampliada da força de trabalho

Limitações da Beeline

Alguns usuários consideram os relatórios inflexíveis

As análises são muito limitadas, de acordo com alguns revisores

Preços do Beeline

Entre em contato com a Beeline para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes da Beeline

G2 : 3.7/5 (mais de 30 avaliações)

: 3.7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,3/5 (10 avaliações)

4. SAP Fieldglass - Melhor para gerenciar fornecedores que oferecem serviços especializados

via SAP Fieldglass O SAP Fieldglass é um software de gerenciamento de fornecedores que ajuda as organizações a encontrar, examinar e contratar facilmente fornecedores que oferecem serviços especializados. Com o SAP Fieldglass, as empresas podem facilmente aumentar ou diminuir sua lista de fornecedores para simplificar suas operações e obter resultados de negócios rapidamente.

O SAP Fieldglass é uma solução de gerenciamento de fornecedores ideal para empresas de vários setores, incluindo automotivo, produtos de consumo, bancos, varejo e muito mais.

Melhores recursos do SAP Fieldglass

Planejamento de recursos empresariais (ERP)

Ferramentas de gerenciamento da cadeia de suprimentos, financeiro e de gastos

Funcionalidades de gerenciamento de capital humano

Software de CRM e soluções de experiência do cliente para fornecer percepções da cadeia de valor de ponta a ponta

Planejamento e análise ampliados

Limitações do SAP Fieldglass

Custos de implementação um pouco altos

Possíveis desafios de integração com ferramentas existentes em comparação com outras soluções de gerenciamento de fornecedores

Às vezes lento ou complicado de usar, especialmente ao atualizar os detalhes do funcionário

Verificação complexa e manual de vários recursos

Preços do SAP Fieldglass

Entre em contato com a SAP para obter os preços

Avaliações de clientes do SAP Fieldglass

G2 : 4.5/5 (mais de 290 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 70 avaliações)

5. Genuity - Melhor para gerenciar ativos de tecnologia e relacionamentos com fornecedores

via Genuidade O Genuity é uma ferramenta multifuncional de gerenciamento de fornecedores que permite que você obtenha fornecedores, faça compras relevantes e gerencie seus ativos de tecnologia. Com os recursos essenciais de gerenciamento de ativos e fornecedores do Genuity, você pode gerenciar o ciclo de vida da tecnologia da sua empresa e tomar decisões de negócios melhores e orientadas por dados.

Melhores recursos do Genuity

SaaS/Gestão de fornecedores

Gerenciamento de contratos e ativos

Gerenciamento de telecomunicações

Help desk de TI

Monitoramento de rede

Limitações da Genuity

Impossibilidade de alterar a data dos tíquetes

Conectividade limitada do módulo

Impossibilidade de marcar formulários com o logotipo da empresa

Nenhum recurso para adicionar filtros de tíquetes padrão

Integrações limitadas em comparação com outros sistemas de gerenciamento de fornecedores

Preços da Genuity

Teste gratuito

Pago: uS$ 29,99/mês para usuários ilimitados

Avaliações de clientes da Genuity

G2 : 4.8/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 5/5 (3 avaliações)

6. Onspring - Melhor para automatizar processos complexos de gerenciamento de fornecedores

via Onspring A Onspring oferece soluções comerciais automatizadas para gerenciar fornecedores, minimizar riscos de fornecedores, gerenciar incidentes e manter as organizações prontas para auditorias. Essa plataforma de gerenciamento de fornecedores permite que as organizações resolvam problemas complexos, simplifiquem negócios repetitivos gerenciamento de processos processos e implementar automação que economize recursos.

Além disso, a implementação da plataforma de gerenciamento de fornecedores da Onspring é fácil porque ela não utiliza desenvolvimento de código, permitindo que qualquer usuário arraste e solte elementos para criar fluxos de trabalho, aplicativos, painéis e muito mais.

Melhores recursos da Onspring

Relatórios em tempo real em tabelas, gráficos e mapas

Notificações automatizadas por e-mail, SMS e Slack

Listas compartilhadas e documentos dinâmicos

Recursos de controle de acesso que regulam os usuários que podem criar, ler, editar ou excluir itens

Gerenciamento de políticas, riscos e fornecedores

Limitações do Onspring

Dificuldade de acessar dados de diferentes seções da plataforma

Função de tempo limite desajeitada

Tamanhos de campo inflexíveis para relatórios de painel

Acesso limitado para não usuários

Curva de aprendizado acentuada

Preços da Onspring

Entre em contato com a Onspring para obter preços

Avaliações de clientes da Onspring

G2 : 4.8/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

7. Precoro - Melhor para gerenciamento eficaz de despesas e fornecedores

via Precoro O Precoro é um sistema de gerenciamento de despesas que ajuda as empresas a gerenciar seus gastos de forma mais eficiente, com recursos para solicitar, aprovar e controlar pedidos de compra sem problemas. Com seus diferentes níveis de preços, é ideal para pequenas empresas, empresas de médio porte e corporações que buscam otimizar seus relacionamentos com fornecedores e pagamentos.

Com o Precoro, as organizações também obtêm acesso a recursos úteis, como uma calculadora de ROI de contas a pagar, um modelo de matriz de aprovação, um modelo de estratégia de processo de aquisição e muito mais.

Melhores recursos do Precoro

Criação, coleta e gerenciamento de solicitações de compra

Integrações com QuickBooks, Slack, NetSuite e muito mais

Planejamento, controle e automação de fornecedores e estoques

Soluções de gerenciamento de despesas corporativas

Relatórios personalizados para análise de dados de compras

Ferramentas de upload e manutenção de inventário

Capacidade de adicionar ou convidar fornecedores

Flexível e personalizável para adicionar novas funções, condições de aprovação e campos de documentos

Limitações do Precoro

Fluxo de trabalho de recibos e pedidos de compra desorganizado

Impossibilidade de os administradores editarem rascunhos de faturas

A personalização da base de fornecedores é ruim

Os campos de filtro não têm subtítulos

Os pedidos de compra não podem ser vistos como imagens

Precoro pricing

Para equipes menores: A partir de US$ 35/mês por usuário, com cobrança anual

A partir de US$ 35/mês por usuário, com cobrança anual Para equipes maiores: Entre em contato com a Precoro para equipes com mais de 20 usuários

Avaliações de clientes do Precoro

G2 : 4.7/5 (mais de 120 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

8. Gatekeeper - Melhor para gerenciamento simplificado do ciclo de vida de fornecedores e contratos

via Porteiro O Gatekeeper é um fornecedor e contrato software de gerenciamento de ciclo de vida ideal para todos os tipos de equipes, desde a jurídica até a de compras, finanças, operações, gerenciamento de fornecedores e muito mais. Ele oferece recursos essenciais, como extração de dados de IA, assinaturas eletrônicas e automação do fluxo de trabalho de contratos, facilitando a celebração de acordos comerciais vantajosos com vendedores, fornecedores e outros parceiros externos.

A plataforma também oferece visibilidade de contratos e fornecedores, permitindo que as organizações rastreiem e controlem todas as suas parcerias de negócios, além de garantir a conformidade com todas as regulamentações relevantes em seu nicho.

melhores recursos do #### Gatekeeper

Gerenciamento do ciclo de vida do fornecedor e do contrato

Portal do fornecedor com a sua marca

Scorecards balanceados

Ferramenta de assinatura eletrônica compatível

Integrações fáceis para desenvolvedores

Criação e execução de contratos sem contato

Limitações do Gatekeeper

Pequenas correções que aumentam a funcionalidade levam muito tempo para serem implementadas

Impossibilidade de arquivar ou excluir contratos de fornecedores

Os carimbos de data e hora do software não são atualizados com as alterações do relógio

Fluxos de trabalho desajeitados

A implementação não converte perfeitamente das versões do Word para PDF

Preços do Gatekeeper

Essentials: US$ 1.125/mês para usuários ilimitados (pago anualmente)

US$ 1.125/mês para usuários ilimitados (pago anualmente) Pro: US$ 2.715/mês para usuários ilimitados (pago anualmente)

US$ 2.715/mês para usuários ilimitados (pago anualmente) Enterprise: US$ 4.815/mês para usuários ilimitados (pago anualmente)

US$ 4.815/mês para usuários ilimitados (pago anualmente) Enterprise custom: Entre em contato com a Gatekeeper para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes do Gatekeeper

G2 : 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

9. Procurify - Melhor para simplificar o processo de compras

via Procurificar A Procurify é uma solução de software que facilita o processo de compras. Ele oferece a todos os departamentos de negócios as ferramentas para gerenciar suas decisões de gastos e obter visibilidade dos pagamentos em tempo real.

A plataforma da Procurify permite a responsabilidade financeira e a transparência do processo de compras em toda a empresa, ao mesmo tempo em que armazena dados precisos sobre os gastos para impulsionar o crescimento e a expansão dos negócios.

Melhores recursos da Procurify

Solicitações de compra e fluxos de trabalho de aprovação

Gerenciamento de despesas

Formulários de reembolso eletrônico

Notificações e bate-papo no aplicativo

Cartões de despesas físicos e virtuais

Limitações da Procurify

Dificuldade de corrigir erros em pedidos de compra, a menos que você crie novos pedidos

Impossibilidade de ver o histórico de pedidos de um catálogo sem gerar um relatório

O preenchimento da seção de impostos de um relatório de despesas no aplicativo às vezes é complicado

Preços da Procurify

Entre em contato com a Procurify para saber os preços

Avaliações de clientes da Procurify

G2 : 4.6/5 (mais de 160 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

10. Tipalti - Melhor para empresas de crescimento rápido

via Tipalti O Tipalti é um banco de contas a pagar software de automação para empresas inovadoras e de rápido crescimento. Essa ferramenta de gerenciamento de compras e fornecedores permite que as empresas gerenciem faturas e pagamentos sem aumentar o número de funcionários ou implementar sistemas adicionais. Com os recursos financeiros e de conformidade personalizados do Tipalti, as empresas também podem limitar os riscos e as despesas comerciais.

Melhores recursos do Tipalti

Gerenciamento de fornecedores e faturas

Automação de contas a pagar

Pagamentos de parceiros globais

Ferramentas de compras e soluções de gerenciamento de despesas

Limitações do Tipalti

Seus formulários fiscais tendem a ser difíceis de preencher

Mudança constante de representantes de conta

Recursos básicos de relatórios

Ocasionalmente, registros duplicados

A vinculação ao seu sistema existente exige muita configuração de back-end

Preços do Tipalti

Entre em contato com a Tipalti para obter preços

Avaliações de clientes Tipalti

G2 : 4.5/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

Quanto custa o software de gerenciamento de fornecedores?

O custo do software de gerenciamento de fornecedores pode variar significativamente, dependendo dos recursos específicos, do número de usuários e do fornecedor. A faixa de preço pode começar de grátis até vários milhares de dólares por mês, principalmente para grandes empresas com muitos usuários.

Alguns fornecedores de software oferecem versões gratuitas ou de teste, embora elas possam ser um pouco limitadas em termos de funcionalidade e suporte. Elas podem servir como uma boa introdução ao uso e à avaliação dos recursos básicos antes de fazer o upgrade para as versões pagas.

Os planos básicos pagos para pequenas empresas, startups ou empreendedores individuais geralmente custam de US$ 20 a US$ 40 por mês. Esses programas vêm com recursos essenciais, como um banco de dados de fornecedores centralizado, relatórios básicos e geralmente oferecem suporte para um pequeno número de usuários.

Os planos de médio porte, adequados para empresas de médio porte, podem custar entre US$ 100 e US$ 500 por mês. Esses planos oferecem recursos mais avançados, como acompanhamento de desempenho, suporte aprimorado ao usuário, mais opções de armazenamento e podem acomodar um número maior de usuários.

Os planos de nível empresarial, projetados para grandes empresas e corporações, são naturalmente mais caros. Eles podem variar de US$ 1.000 a vários milhares de dólares por mês. Esses planos oferecem ampla funcionalidade, incluindo análises avançadas, recursos de integração, usuários ilimitados e, muitas vezes, vêm com suporte dedicado ao cliente.

Software de gerenciamento de fornecedores de compras: Principais considerações

Ao procurar o software de gerenciamento de fornecedores adequado para sua empresa, é essencial considerar cuidadosamente vários fatores críticos. A escolha de um sistema que melhor se adapte às suas operações pode fazer toda a diferença no gerenciamento perfeito de seus fornecedores e na otimização de seus processos.

Identifique suas necessidades e objetivos específicos de gerenciamento de fornecedores

Avalie se o software pode se integrar perfeitamente aos seus sistemas existentes, como contabilidade, gerenciamento de estoque e ferramentas de gerenciamento de projetos

Verifique se há suporte para integrações padrão com ferramentas de negócios comumente usadas para garantir um fluxo de dados tranquilo

Procure um software que ofereça acesso à API para integrações personalizadas

Considere o impacto dessas integrações na eficiência geral de seus negócios e na otimização de recursos

Avalie se esses recursos de integração estão alinhados com suas metas comerciais e seus resultados.

Encontre o melhor software de gerenciamento de fornecedores para sua empresa

O ClickUp é uma solução holística de gerenciamento de fornecedores. Com seus recursos essenciais e interface fácil de navegar, o software é responsável por todo o processo de gerenciamento de fornecedores, transformando a maneira como as equipes escolhem fornecedores e fazem compras, planejar eventos ou atividades, alocar recursos e muito mais.

Ele também combina perfeitamente gerenciamento de clientes planejamento de projetos, controle de tarefas, coordenação de eventos e compartilhamento de documentos, eliminando a necessidade de várias ferramentas. Pronto para transformar seu processo de gerenciamento de fornecedores e liberar todo o potencial de sua empresa? Adote o ClickUp como seu sistema de gerenciamento de fornecedores hoje mesmo!