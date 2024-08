10 modelos de contratos comerciais e exemplos de contratos

Independentemente de ser grande ou pequena, toda empresa (infelizmente) precisa lidar com a papelada. Muitas vezes, isso equivale a montanhas de contratos e acordos com os fornecedores e parceiros com os quais você trabalha.

Felizmente, não há motivo para que você precise redigir todos os contratos à mão. Em vez disso, você pode simplesmente confiar em modelos de contratos comerciais prontos para fazer grande parte do trabalho para você.

Para ajudá-lo, criamos esta lista com os 10 melhores modelos de contratos comerciais. Esses modelos ajudarão você a economizar tempo e esforço, fornecendo contratos simples e prontos que são a base da maioria das transações comerciais.

Dessa forma, você poderá dedicar mais tempo da sua equipe ao que torna sua empresa bem-sucedida e menos aos acordos de contratos legais necessários que fazem parte da criação de uma empresa moderna.

O que é um modelo de contrato comercial?

Um modelo de contrato comercial é um modelo especializado projetado para ajudar empresas de qualquer tamanho a redigir facilmente contratos para uma de suas muitas transações comerciais. Esses podem abranger uma ampla variedade de acordos incluindo contratos de serviço, rescisões de contrato e contratos de parceria.

Os modelos de contratos comerciais são especialmente úteis para empresas que não têm o conhecimento interno necessário para saber por onde começar ao redigir contratos. Um modelo não apenas economizará seu tempo, mas também garantirá que você não se esqueça de uma cláusula padrão que poderá custar-lhe dinheiro no longo prazo.

O que faz um bom modelo de contrato comercial?

Ao selecionar um modelo de contrato comercial, é importante certificar-se de que ele seja completo e cubra todas as suas bases. Você não quer cometer erros ou omissões agora, dos quais se arrependerá mais tarde.

Também é importante que seus contratos comerciais sejam claros para todos os envolvidos. Uma linguagem clara e um layout lógico facilitam o entendimento das responsabilidades de cada um. Certificar-se de que seus contratos sejam claros agora torna menos provável que haja mal-entendidos no futuro.

Por fim, um bom modelo de contrato comercial deve ter aparência profissional e ser bem feito. Ele deve ser personalizável e fácil de criar em seus termos para corresponder à sua marca específica.

Seu contrato comercial precisa ter boa aparência porque esses contratos são sua marca e representam tudo o que você faz. É por isso que você deseja que qualquer contrato de serviço que sua empresa crie e assine mantenha a mesma qualidade que você coloca em seu produto ou serviço.

10 modelos de contratos comerciais para acelerar as operações organizacionais

Em vez de fazer com que você vasculhe nossos milhares de modelos, compilamos uma lista de 10 modelos de contratos comerciais no ClickUp que facilitarão muito sua vida. Desde gerenciamento de contratos e acordos de trabalho até contratos de trabalho, há algo aqui para qualquer empresa próspera.

1. Modelo de contrato comercial do ClickUp

Modelo de contrato comercial do ClickUp

Não importa se você é uma pequena empresa que vende os mais recentes widgets ou uma grande empresa com os serviços mais sofisticados, você precisará de um contrato comercial modelos de contrato toda vez que você vender para outra empresa.

Os Modelo de contrato comercial do ClickUp foi criado para tornar a redação desses contratos o mais simples possível. Esse modelo vem pré-preenchido com todas as seções mais comuns para que você possa delinear o contrato de serviço de forma fácil e com layout relevante escopos de projetos .

Você pode incluir nesse documento os serviços oferecidos, os preços, o cancelamento, as garantias e outros assuntos relacionados. Tudo o que você precisa fazer é criar o seu próprio modelo preenchendo os espaços em branco.

Realmente não poderia ser mais fácil.

Portanto, não deixe que sua última venda se arraste porque você precisa redigir o contrato. Use este modelo hoje mesmo e prepare-se para estourar o champanhe em sua mais recente vitória empresarial. Faça o download deste modelo

2. Modelo de contrato de parceria 50/50 do ClickUp

Modelo de acordo de parceria 50/50 do ClickUp

Os contratos de parceria são frequentemente ignorados, mas nunca devem ser subestimados. Proteger sua empresa e você mesmo de futuras disputas, estabelecendo os termos de uma parceria, é fundamental para o sucesso.

Os Modelo de contrato de parceria 50/50 do ClickUp ajuda você a redigir um acordo para realizar exatamente isso. Esse modelo aborda tópicos como:

O que acontece quando uma das partes deseja se retirar do acordo?

Como funcionará a arbitragem entre os parceiros?

O que acontece se algum termo for violado?

Nosso modelo de acordo de parceria já está pré-escrito. Portanto, se você precisa apenas de um contrato padrão de acordo de parceria 50/50 para ser redigido imediatamente, grande parte do trabalho já foi feito para você. Além disso, se você quiser que ele seja um pouco mais personalizado, esse é um ótimo ponto de partida e um ótimo exemplo para trabalhar ao redigir o seu próprio contrato.

Ter tudo isso definido com antecedência evitará possíveis dores de cabeça no futuro, portanto, certifique-se de começar a criar um contrato de parceria bem elaborado hoje mesmo. Faça o download deste modelo

3. Modelo de acordo legal operacional da ClickUp 50/50 LLC

Modelo de acordo legal operacional da ClickUp 50/50 LLC

Um acordo operacional de sociedade de responsabilidade limitada (LLC) 50/50 é um acordo para a operação conjunta de uma empresa entre duas ou mais partes. Esse tipo de acordo define todos os aspectos da relação comercial, inclusive como os lucros e as perdas são divididos, seus direitos no acordo legal e muito mais.

O objetivo do Modelo de contrato operacional de LLC 50/50 do ClickUp o objetivo do ClickUp é tornar a elaboração desses documentos o mais simples possível. Com esse modelo, você poderá redigir rapidamente um contrato que descreva processos de negócios bem como suas obrigações e direitos como parte interessada .

Esse modelo é bastante amigável para iniciantes, portanto, não há necessidade de se preocupar, mesmo que você seja novato na elaboração de contratos de LLC. Ele já vem pré-preenchido com seções sobre contribuições, responsabilidades de gerenciamento e o que acontece quando um dos sócios se aposenta ou quer comprar o outro sócio.

A definição dessas regras com antecedência facilitará muito para todos os envolvidos em sua joint venture, caso ocorra algo inesperado. Portanto, certifique-se de que seu Contrato Operacional de LLC seja o mais detalhado e abrangente possível, para que você não tenha que se preocupar com problemas no futuro.

Comece a transformar sua nova parceria 50/50 LLC em realidade com o modelo abaixo. Faça o download deste modelo

4. Modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

O gerenciamento de contratos é um grande problema em qualquer empresa. É por isso que existem setores inteiros construídos em torno do projeto software de gerenciamento de negócios que pode organizar todos os dados que uma empresa precisa para funcionar.

Os contratos e documentos são essenciais para uma empresa. Por quê?

Eles garantem que a sua equipe saiba exatamente o que precisa fazer e como os serviços ou produtos que você fornece devem ser feitos e entregues. No entanto, quando seus contratos escritos estão espalhados por inúmeros arquivos e bancos de dados, isso pode rapidamente se tornar uma bagunça avassaladora que impede a sua capacidade de realizar as tarefas mais urgentes metas de negócios .

De fato, um pesquisa recente constatou que as pessoas levam em média 45 minutos para encontrar um contrato específico nos bancos de dados de suas empresas. São 45 minutos que poderiam ser mais bem aproveitados para fazer praticamente qualquer outra coisa.

Felizmente, o Modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp pode ajudá-lo a organizar tudo em um só lugar. Essencialmente, esse modelo permite que você crie uma verdadeira lista mestra para todos os contratos e acordos da empresa. Dessa forma, você pode encontrar rápida e facilmente todos os seus contratos com apenas alguns cliques.

Você também pode personalizar sua lista mestra da maneira que achar melhor. Por exemplo, você pode definir cada documento por tipo, portanto, se precisar encontrar um determinado carta de projeto é muito mais fácil de encontrar.

Com tanta organização, você terá seus contratos prontos em uma fração do tempo que costumava levar. Portanto, organize-se com este modelo hoje mesmo e não deixe mais nenhum de seus contratos passar despercebido. Faça o download deste modelo

5. Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Modelo de acordo de trabalho do ClickUp

Criar um espaço seguro e aberto para as equipes trabalharem e colaborarem é essencial para qualquer organização. Mas isso geralmente requer um acordo que defina como os grupos devem trabalhar juntos, seu ambiente de trabalho preferido e o que esperam uns dos outros.

O Modelo de acordo de trabalho do ClickUp facilita a criação desse tipo de acordo, fornecendo um quadro branco em que as equipes podem redigir suas próprias condições de trabalho. Dessa forma, todos podem estar na mesma página com relação à forma como desejam colaborar.

Por exemplo, talvez Sammy não goste de receber mensagens pela manhã. Ou talvez Dora prefira ser contatada por e-mail em vez de mensagem de texto. Essas preferências devem ser aprendidas e reconhecidas para obter o máximo de todos na equipe.

Além disso, você pode personalizar seu modelo de quadro branco como quiser. Por exemplo, você pode adicionar uma seção de propostas para que todos possam compartilhar suas ideias e contribuir para o sucesso das operações da sua empresa.

Isso permite que os membros da equipe adicionem suas opiniões sobre como otimizar suas operações Ferramentas de BPM o que pode acabar beneficiando você no longo prazo. Portanto, comece a usar esse modelo de quadro branco hoje mesmo e prepare-se para ver seus níveis de colaboração e outros benefícios métricas de negócios disparam. Faça o download deste modelo

6. Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Todo mundo tem que começar por algum lugar; para os novos contratados, esse lugar geralmente é um documento de contrato de trabalho. Pode não ser uma tarefa muito empolgante, mas na verdade é incrivelmente importante para iniciar uma relação de trabalho com o pé direito.

Ter um contrato de trabalho sólido é essencial para qualquer novo contratado. Ele funciona como um documento de contrato legal que descreve os direitos e as funções de um funcionário, bem como as responsabilidades da empresa para com ele em troca de seus serviços e conhecimentos.

O Modelo de contrato de trabalho do ClickUp facilita a criação desse documento escrito ao fornecer um modelo pronto já preenchido com as necessidades, como informações sobre rescisão, salário e benefícios. Ele também inclui seções para que você descreva as expectativas, os valores culturais e tudo o que torna a sua empresa especial para se trabalhar.

Portanto, acesse o modelo abaixo e garanta que seus novos contratados sejam bem tratados desde o primeiro dia. Faça o download deste modelo

7. Modelo de contrato de serviços do ClickUp

Modelo de contrato de serviços do ClickUp

É sempre empolgante quando você consegue uma nova venda para o seu produto. Mas um acordo verbal e um aperto de mão digital firme não significam necessariamente "missão cumprida" Você precisa de um documento sólido de contrato de serviços para realmente fechar o negócio.

O Modelo de contrato de serviços do ClickUp pode ajudá-lo a criar um contrato de serviços profissional e abrangente em minutos. Esse modelo de primeira linha vem pré-escrito com tudo o que você precisa para redigir um contrato vinculativo, como detalhes de pagamento e propriedade do trabalho produzido.

Ele também abrange outras áreas comuns, como garantias e responsabilidades, para que possíveis disputas possam ser evitadas antes mesmo de começarem.

Além disso, você pode personalizá-lo como quiser. Portanto, se algo específico precisar ser incluído em seu contrato de serviços, este modelo lhe dará um ótimo exemplo de como fazê-lo corretamente. Faça o download deste modelo

8. Modelo de contrato de consultoria do ClickUp

Modelo de contrato de consultoria do ClickUp

Nem todo trabalho e experiência podem ser realizados internamente. Quando você precisa de um pouco de ajuda externa, freelancers ou consultores podem ser exatamente o que o médico receitou.

Nesses casos, criar um contrato de consultoria e proposta de projeto é fundamental se você quiser garantir que todos estejam na mesma página. A Modelo de contrato de consultoria do ClickUp facilita a elaboração de um contrato legal que define como os consultores são pagos, a quem pertence qualquer propriedade intelectual criada e que tipo de serviços eles prestarão.

Também é fácil adicionar o que for necessário para seu contrato específico. Por exemplo, há espaços para você delinear questões relacionadas à indenização, à escopo do trabalho e se será necessário um NDA.

Certifique-se de que você e seu consultor estejam protegidos durante todo o projeto. Não corra riscos ao contratar um consultor - deixe tudo bem fechado antes do início da parceria com o Contrato de Consultoria do ClickUp.

9. Modelo de contrato de locação comercial do ClickUp

Modelo de contrato de locação comercial do ClickUp

Alugar uma propriedade para sua empresa pode ser um empreendimento interessante e lucrativo, se você fizer isso corretamente.

É por isso que é tão importante ter um contrato de locação sólido. Você deve garantir que todas as condições do contrato de locação estejam por escrito para que ambas as partes saibam exatamente pelo que são responsáveis.

As Modelo de contrato de locação comercial do ClickUp fornece a você um documento completo para gerenciar qualquer tipo de contrato de locação comercial. Ele é equipado com seções como aluguel, depósitos de segurança e seguro, de modo que você não precisa se preocupar em deixar nada de fora.

Não coloque os planos de expansão em espera apenas para organizar a papelada de aluguel. Em vez disso, use nosso modelo de Contrato de Locação Comercial para começar a se mudar e expandir seus negócios. Faça o download deste modelo

10. Modelo de contrato de rescisão do ClickUp

Modelo de contrato de rescisão do ClickUp

É uma pena, mas às vezes até as parcerias mais promissoras não dão certo. Nesses casos, você não precisa simplesmente sofrer com isso. Em vez disso, use um modelo de contrato de rescisão para tornar essa parceria realmente uma coisa do passado.

Com Modelo de contrato de rescisão do ClickUp com o modelo de contrato de rescisão do ClickUp, você pode redigir de forma rápida e fácil uma carta para encerrar praticamente qualquer contrato. Além disso, a maior parte já está pronta para você - tudo o que você precisa fazer é adicionar detalhes como a data de rescisão e os motivos pelos quais você decidiu encerrar a parceria.

Isso permite que você saiba que o contrato está oficialmente encerrado e que não precisa se preocupar com obrigações remanescentes ou mal-entendidos com seu ex-parceiro.

Não perca tempo com uma parceria que não está funcionando para você - redija uma rescisão, coloque sua assinatura eletrônica e parta para coisas melhores. Faça o download deste modelo

Um lugar para todas as suas necessidades de contratos comerciais

Não importa o tipo de acordo que você deseja redigir, temos um modelo ClickUp pronto para ajudar. Com nossos modelos de documentos pré-escritos e personalizáveis para acordos, você poderá criar rapidamente contratos legais que protegem sua empresa e todos os parceiros envolvidos.

Não espere - inscreva-se em um conta ClickUp gratuita hoje mesmo e comece a redigir todos os pequenos acordos e contratos de que sua empresa precisa para ter sucesso.