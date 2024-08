8 principais ferramentas de BPM em 2024 (prós, contras, preços)

Está procurando o melhor software de BPM ? Gerenciamento de processos de negócios é um dos processos mais essenciais para qualquer empresa. Ele ajuda a otimizar seus fluxos de trabalho para garantir que tudo flua da melhor forma possível.

no entanto, o BPM é um processo complexo, portanto, você não pode usar qualquer ferramenta para isso, certo?

O que você precisa é de uma ferramenta especializada de BPM.

É uma plataforma dedicada a otimizar e automatizar todos os seus processos e fluxos de trabalho relacionados aos negócios.

Neste artigo, abordaremos o que Software de BPM o site da BPM é e destaca oito ferramentas populares de BPM disponíveis atualmente. Analisaremos os principais recursos, prós, contras, preços e avaliações de clientes para ajudá-lo a escolher a melhor!

Vamos começar!

As 8 principais ferramentas de BPM em 2023

Aqui está uma lista das oito principais ferramentas de gerenciamento de processos de negócios que o ajudarão a otimizar qualquer processo de trabalho em 2023:

1. ClickUp

ClickUp é o maior site de #software de gerenciamento de projetos nº 1 . Ele também é feito sob medida para o gerenciamento de processos de negócios!

Seja para automação de processos, acompanhamento de progresso ou gerenciamento de recursos o ClickUp pode lidar com qualquer coisa que você jogar nele!

Como o ClickUp ajuda no gerenciamento de processos de negócios:

Automação de fluxo de trabalho : com mais de 50 aplicativos pré-construídosautomação de fluxo de trabalho você pode automatizar tarefas repetitivas em um instante ou até mesmo personalizar e criar seus próprios fluxos de trabalho automatizados paragerenciamento de fluxo de trabalho *Custom Task Statuses: crie status de tarefas relevantes e personalizados para qualquer tipo de projeto

: com mais de 50 aplicativos pré-construídosautomação de fluxo de trabalho você pode automatizar tarefas repetitivas em um instante ou até mesmo personalizar e criar seus próprios fluxos de trabalho automatizados paragerenciamento de fluxo de trabalho *Custom Task Statuses: crie status de tarefas relevantes e personalizados para qualquer tipo de projeto Listas de verificação de tarefas : use listas de tarefas detalhadas para dividir suas tarefas em partes menores e gerenciáveis

Documentos do ClickUp : crie, compartilhe e armazene facilmente documentos relacionados a projetos ou à empresa com seus colegas de trabalho virtual ou equipe interna

Dashboards e Reporting : use os Dashboards Agile do ClickUp para visualizar e medir o progresso do projeto e o desempenho da equipe com gráficos como Velocidade , Queimadura , Burndown e Diagramas de fluxo cumulativo *Multiple Assignees: atribua facilmente mais de um membro da equipe ou até mesmo uma equipe a um projeto ou tarefa colaborativa

e : use os Dashboards Agile do ClickUp para visualizar e medir o progresso do projeto e o desempenho da equipe com gráficos como Velocidade , Queimadura , Burndown e Diagramas de fluxo cumulativo *Multiple Assignees: atribua facilmente mais de um membro da equipe ou até mesmo uma equipe a um projeto ou tarefa colaborativa Integrações avançadas : seja uma ferramenta de comunicação, videochamada ou controle de tempo, o ClickUp oferece integração com vários aplicativos de Slack e Zoom para o Toggl e o Google Drive

Prós do ClickUp

Interface amigável ao usuário

Oferece uma versão gratuita repleta de recursos

Fácil gerenciamento do fluxo de trabalho com a funcionalidade de arrastar e soltar

Crie um processo automatizado para facilitar o gerenciamento de tarefas

Pode se adaptar a qualquer estilo de projeto com o recurso Multiple Views

Pode atribuir tarefas rapidamente a qualquer membro da equipe

Planeje processos complexos ou desenhe diagramas de processos com o Mind Maps

Pode manter o controle decronograma do projeto com o gráfico de Gantt

Pode destacar a prioridade de uma tarefa como baixa, normal, alta e urgente

CriarDependências de tarefas para garantir que as tarefas sejam executadas na ordem correta

Suporta rastreamento de tempo nativo para saber quanto tempo as tarefas de seu projeto e fluxo de trabalho levam para serem concluídas

Disponível como um poderoso desktop, navegador e celularaplicativos Contras do ClickUp

Não há disponibilidade de white-labeling

Não é possível exportar Dashboards

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece uma poderosa versão gratuita com muitos recursos úteis. No entanto, para obter funcionalidade adicional, os planos pagos começam em apenas US$ 5/usuário por mês.

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 1300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Rua do Processo

Via Rua do processo O Process Street é uma solução simples de BPM que ajuda uma empresa a gerenciar processos de negócios recorrentes.

Mas será que você está na "rua" errada se usá-lo para gerenciar seu processo de negócios _?

Vamos dar uma olhada!

Principais recursos do Process Street

Pode criar e atribuir rapidamente fluxos de trabalho de lista de verificação

Painel para rastrear a atividade da tarefa em tempo real

Automações de fluxo de trabalho que podem acionar ações em aplicativos como Salesforce, Jira, Slack e outros

Aprovações para simplificar um processo BPM autorizado

Listas de verificação programadas e módulos de automação de processos

Process Street pros

Interface de usuário simples

Pode criar facilmente arquivos estruturadosdocumentos de processo* Pode adicionar arquivos de áudio e vídeo aos documentos

Acompanhe facilmente a atividade diária com o feed de atividades

Contras do Process Street

Não há versão off-line disponível

Não oferece aplicativos para desktop

O plano de preços básico não tem suporte prioritário

Preços da Process Street

Oferece um plano gratuito para sempre para 1 membro. Os planos pagos começam em US$ 25/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Process Street

G2: 4,7/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 480 avaliações)

3. Fluxo de beijo

Via Fluxo de beijo O Kissflow é uma solução de software de BPM baseada em nuvem para empresas de todos os portes. Esse software de gerenciamento de fluxo de trabalho oferece suporte a recursos de automação de processos de negócios e monitoramento de desempenho.

_Então, você pode usá-lo para "dar adeus" aos seus problemas de BPM?

Vamos dar uma olhada.

Principais recursos do Kissflow

Atribuir e rastrear tíquetes de serviço para resolução rápida

Painéis para obter insights importantes sobre os processos

Pode automatizar atribuições, notificações e escalonamentos

Escalável para lidar com grande volume e complexidade de dados

Logon único para qualquer outra plataforma, como G Suite e Office365

Prós do Kissflow

Ajuste o fluxo de trabalho para facilitarreengenharia de processos de negócios sem codificação

Pode atribuir usuários a qualquer etapa do processo de negócios

Oferece relatórios personalizáveis

Pode vincular fluxos de trabalho a ferramentas de terceiros

Contras do Kissflow

Pode ser difícil integrar um usuário comercial novato

Não é possível atribuir tarefas a vários usuários sem criar grupos

Planos de preços caros

Preços do Kissflow

Os planos pagos para essa solução de software de BPM começam em US$ 10/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 460 avaliações)

Capterra: 3,8/5 (mais de 20 avaliações)

4. Appian

Via Appian Appian é um plataforma de desenvolvimento de aplicativos que permite aos desenvolvedores criar aplicativos centrados em processos. Embora não seja um software tradicional de gerenciamento de processos, ele pode ajudar a otimizar seus processos de atividades comerciais existentes.

Principais recursos do Appian

Recurso de arrastar e soltar para criar processos rapidamente

Capacidade de visualizar dados relacionados a tarefas e processos em tempo real

Integração de dados de RDBMS, serviços em nuvem ou sistemas legados

Repositório de processos para armazenar fluxos de trabalho projetados anteriormente

Plataforma de automação de baixo código para aprimoramento de processos

Profissionais da Appian

Interface amigável e intuitiva

Pode definir facilmente políticas e procedimentos comerciais críticos

Criar rapidamente formulários de tarefas e painéis de controle

Pode acessar fluxos de trabalho e processos de qualquer lugar

Contras do Appian

Flexibilidade limitada quando se trata de personalizações

Requer conhecimentos básicos de codificação

Não é possível atribuir comentários a um membro específico da equipe

Preços da Appian

Um plano gratuito é oferecido para até 15 usuários. Os planos pagos começam em US$ 75/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Appian

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 60 avaliações)

5. Bitrix24

Via Bitrix24Bitrix24 é uma plataforma de comunicação e colaboração usada por equipes como uma ferramenta de software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e de gerenciamento de projetos.

No entanto, se estiver procurando uma solução de software simples que possa ser usada "24 horas por dia, 7 dias por semana", talvez seja melhor procurar outro lugar.

Principais recursos do Bitrix24

Oferece tarefas com modelos, listas de verificação e subtarefas

Mensageiro instantâneo para comunicações internas rápidas

RPA sem código

Pode facilmente armazenar e compartilhar documentos em três tipos de unidades

Calendários para gerenciamento eficiente de funcionários e recursos

Prós do Bitrix24

Interface de CRM conveniente e intuitiva

Pode ajudá-lo facilmente a monitorar seu funil de vendas

Pode ser usado como um HRMS (sistema de gerenciamento de recursos humanos)

Oferece aplicativos para Android e iOS

Contras do Bitrix24

Integração difícil

Status de tarefas incorporadas limitados

Falta de recursos de gerenciamento ágil, como gráficos ágeis

Preços do Bitrix24

O Bitrix24 oferece um plano gratuito para usuários ilimitados. Os planos pagos começam em US$ 49/mês para todos os usuários.

Avaliações de clientes do Bitrix24

G2: 4.0/5 (mais de 340 avaliações)

Capterra: 4.0/5 (mais de 420 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas ao Bitrix24 !

6. Smartsheet

Via SmartsheetO Smartsheet é um software baseado em planilhas ferramenta de gerenciamento de processos de negócios que ajuda a planejar, gerenciar e acompanhar projetos.

E se você é fã de planilhas, vai adorar. Entretanto, a menos que você viva nos anos 90, essa ferramenta de software de BPM pode parecer ultrapassada.

Principais recursos do Smartsheet

Pode criar e usar formulários da Web para coletar dados

Visualização de Gantt para obter uma linha do tempo dedependências do projeto e marcos

Conversas em linhas, cartões e planilhas para discutir facilmente os detalhes do projeto

Níveis de permissão para determinar se as pessoas podem visualizar, editar ou ser um administrador

Modelos de planilhas para abordar rapidamente problemas comerciais específicos

Profissionais do Smartsheet

Podem criar fluxos de trabalho simples e automatizados para um processo repetitivo e manual

Pode carregar anexos em conversas e planilhas

Integrações de aplicativos de terceiros com aplicativos como Salesforce e Jira

Oferece aplicativos móveis para dispositivos Android e iOS

Contras do Smartsheet

As planilhas não são uma maneira fácil de gerenciar processos

Falta um fluxo de atividades dedicado

Falta uma funcionalidade integrada de controle de tempo

Preços do Smartsheet

Os planos pagos para essa plataforma BPM começam em US$ 7/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Smartsheet

G2: 4,2/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas de planilha !

7. Nintex

Via Nintex A Nintex é uma plataforma que ajuda você a criar, automatizar e otimizar fluxos de trabalho e processos de negócios. No entanto, não é a solução de BPM mais acessível para a maioria das equipes.

Principais recursos do Nintex

Pode planejar e mapear visualmente operações ou processos de negócios

Automatiza o trabalho repetitivo com a automação de processos robóticos

Otimizar processos com IA de terceiros, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural

Oferece fluxos de trabalho para aprovação de processos e documentos

Profissionais da Nintex

Interface amigável ao usuário

Painéis personalizados emapeamento de processos* Designer de arrastar e soltar para facilitar a criação do fluxo de trabalho

Pode se integrar facilmente comaplicativos de negócios como o SharePoint Contras do Nintex

Difícil de criar e gerenciar processos complexos

A integração de aplicativos de terceiros pode ser difícil

Planos de preços caros

Preços da Nintex

Os planos pagos começam em US$ 25.000/ano para usuários ilimitados, fluxos de trabalho ilimitados e 2.000 gerações de documentos.

Avaliações de clientes da Nintex

G2: 4,2/5 (mais de 650 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 70 avaliações)

8. Modelador Bizagi

Via Modelador Bizagi O Bizagi Modeler, parte do Bizagi BPM Suite, é outro software popular de gerenciamento de processos de negócios. Essa ferramenta de modelagem de processos ajuda os usuários a aprimorar a experiência do cliente com otimização e melhoria dos processos de negócios.

Principais recursos do Bizagi

Crie diagramas detalhados de fluxo de trabalho para ter uma visão geral rápida

Pode colaborar facilmente em qualquer modelo de processo de negócios

Notificações em tempo real e fluxo de atividades para atualizações constantes

Os processos podem ser publicados em formatos como Word, PDF e Excel

Prós do Bizagi Modeler

Fácil de usar

Pode simular processos de negócios para testar

Possui um poderoso mecanismo de fluxo de trabalho para eficiência operacional

Pode trabalhar off-line

Contras do Bizagi Modeler

Armazenamento em nuvem altamente limitado para o plano básico

Disponível apenas para dispositivos Windows

Sem funcionalidade de gráfico de Gantt

Preços do Bizagi Modeler

O Bizagi Modeler oferece um plano gratuito com recursos limitados. Entre em contato com a equipe de vendas para obter uma cotação de preços se a sua equipe tiver mais de 100 usuários.

Avaliações de clientes do Bizagi Modeler

G2: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Como escolher a melhor ferramenta de gerenciamento de processos de negócios?

Otimizar seus processos de negócios é essencial e encontrar a ferramenta certa de gerenciamento de processos de negócios é crucial.

Uma ótima ferramenta de software de BPM o ajudará a automatizar processos, identificar áreas de melhoria e aumentar a colaboração para acelerar o processo.

Tudo o que você precisa fazer é examinar a lista de ferramentas que mencionamos aqui para encontrar a que melhor se adapta à sua estratégia de BPM.

Mas, para economizar tempo (e dinheiro), por que não dar uma chance à ClickUp gratuitamente? É claramente a melhor ferramenta de BPM que existe, com recursos para automação, colaboração em equipe, integrações de aplicativos e tudo o mais que você precisa para melhorar a eficiência dos seus negócios!