20 melhores softwares de gerenciamento de negócios de 2024 - avaliações e preços

O que sua equipe mais deseja? Umas férias em Los Cabos? (Todos nós queremos!) Mas o mais importante é que sua equipe quer ferramentas que a ajudem a realizar o trabalho mais rapidamente.

Negócios software de gerenciamento é uma maneira de ajudar sua equipe a atingir essa meta. Com um software poderoso, sua equipe pode ficar por dentro de tudo, de modo que nada passe despercebido pela correria do dia a dia.

Seja atribuindo tarefas, colaborando em projetos, monitorando o tempo , documentar processos para facilitar os processos internos ou criar uma centro de conhecimento para os clientes, há muito que você pode fazer com o software de gerenciamento de negócios.

O que é software de gerenciamento de negócios?

O software de gestão empresarial é um conjunto de programas, tecnologias e aplicativos que permitem que uma empresa gerencie, automatize e otimize seus processos e operações.

O que procurar em programas de gerenciamento de negócios?

Seu software de gerenciamento de negócios deve fornecer:

Gerenciamento do relacionamento com o cliente

Armazenamento em nuvem e gerenciamento de dados

Gerenciamento de projetos empresariais

Rastreamento de métricas de negócios

Faturamento e orçamento

Análises e relatórios

Automação do fluxo de trabalho

O mercado global de software empresarial foi avaliado em uS$ 429,59 bilhões em 2021 e espera-se que cresça em um CAGR de 11,7% de 2022 a 2030. É um mercado enorme com muitos participantes. Mas, pelo lado positivo, isso lhe dá muitas opções para escolher.

Aqui estão os principais negócios para ajudar nas suas operações e no gerenciamento da equipe !

20 principais sistemas de software de gerenciamento de negócios em 2024

O melhor software de gerenciamento de negócios tem significados diferentes para pessoas diferentes. Por exemplo, talvez você esteja mais interessado em um cRM poderoso enquanto outro pode valorizar mais a automação do fluxo de trabalho.

Compilamos as plataformas de gerenciamento de negócios mais populares para ajudá-lo a encontrar uma que atenda às suas necessidades.

1. ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo em um onde as equipes se reúnem para planejar, organizar e colaborar no trabalho usando tarefas, documentos, bate-papo, metas, quadros brancos e muito mais.

Facilmente personalizado com apenas alguns cliques, o ClickUp permite que equipes de todos os tipos e tamanhos realizem o trabalho com mais eficiência, aumentando a produtividade a novos patamares.

Se você estiver procurando por um aplicativo gratuito, intuitivo, potente e fácil de usar, o software de gerenciamento de negócios o ClickUp é a melhor opção. Com a versão gratuita, você tem acesso a recursos que teriam de ser pagos em outros softwares comerciais.

Se você gerencia uma pequena empresa ou uma grande empresa com milhares de funcionários, o ClickUp tem tudo isso.

Graças aos recursos avançados de comunicação e colaboração, você pode ter quantos usuários quiser, criar quantas tarefas forem necessárias e colaborar em cada etapa.

Principais recursos do ClickUp

Documentos do ClickUp crie documentos de POP e compartilhe-os com as equipes relevantes. Colabore com os membros em qualquer documento à medida que você continua a refinar os processos da empresa

Comentários atribuídos mantenha todos informados e responsáveis, atribuindo tarefas aos membros da equipe nas conversas

Mapas mentais do ClickUp eQuadros brancos: faça a ponte entre a ideação e a execução criando tarefas ClickUp diretamente de seus quadros brancos e mapas mentais

mais de 1.000 integrações : Realize todas as atividades comerciais a partir do painel do ClickUp, estendendo a funcionalidade

mais de 15 exibições personalizáveis : Visualize seuprojetos e tarefas em Kanban, Gantt, tabela, calendário, quadro ou visualização de lista

Modelos de fluxo de trabalho crie otimizações de fluxo de trabalho com a ajuda de modelos para todos os tipos de casos de uso - rastreamento de problemas, planejamento de construção, desenvolvimento de software e muito mais!

O modelo de plano de negócios do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar e acompanhar um plano de negócios abrangente.

Preços do ClickUp

Plano Forever gratuito (melhor para uso pessoal) Quadros Kanban Tarefas e membros ilimitados Documentos colaborativos suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e muito mais

(melhor para uso pessoal) Plano Ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Tudo no plano Free Forever Gerenciamento de recursos Armazenamento ilimitado, painéis, campos personalizados Relatórios ágeis e muito mais

(melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial (melhor para equipes de médio porte e múltiplas equipes (US$ 12/membro por mês) Tudo o que há no plano Unlimited Relatórios personalizados Automação avançada, controle de tempo e recursos de painel Linhas do tempo, mapas mentais e muito mais

(melhor para equipes de médio porte e múltiplas equipes (US$ 12/membro por mês)

se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Por favor entre em contato com Vendas quando estiver pronto.

Classificações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (4.409 avaliações)

: 4.7/5 (4.409 avaliações) Capterra: 4.7/5 (2.810 avaliações)

O que os clientes dizem sobre o ClickUp

"Gosto da simplicidade de criar, organizar e agendar tarefas. Para nossa equipe, as visualizações de sprint foram as melhores. Além disso, a capacidade de exibir as mesmas tarefas em diferentes visualizações personalizadas, mesmo para cada membro, foi a melhor. Nem sempre olhamos para a mesma coisa, e isso foi um divisor de águas. Softwares semelhantes, como o Asana, o Trello ou o Event Project, não conseguiram alcançar e entender isso: 'Queremos ver os mesmos dados, mas com nossos próprios olhos'" - Avaliação da Capterra "O ClickUp é o único gerenciamento de trabalho que permite que você use todos os seus recursos gratuitamente. Adoro poder usar calendário, lista e kanban simultaneamente. Além disso, a personalização é infinita! Recomendo MUITO." - Revisão do G2

2. Bitrix24

via Bitrix24O Bitrix24 é uma ferramenta de gerenciamento de negócios que ajuda as empresas a gerenciar projetos, obter insights de CRM e automatizar as práticas de RH. Comunicação, CRM e colaboração são as três principais áreas de foco do Bitrix24.

É uma ferramenta altamente versátil, mas essa versatilidade tem um pequeno custo. Nem todos os recursos são acessíveis, portanto, há limitações.

Por exemplo, você pode criar o site de sua empresa com o Bitrix24 . Mas você terá que enfrentar sérias limitações, como armazenamento, velocidade, personalização e capacidade de resposta.

Principais recursos do Bitrix24

Opção de auto-hospedagem, o que lhe dá controle total sobre seus dados, acesso ao código-fonte e a capacidade de criar ferramentas nativas adicionais

É possível criar, atribuir e supervisionar o andamento de tarefas e projetos em um único painel de controle

Ferramentas de gerenciamento de RH para acompanhar as planilhas de horas dos funcionários, programar folgas e criar relatórios

Faça chamadas, videoconferências ou converse com clientes sem sair do Bitrix24

Contras do Bitrix24

A criação de tarefas recorrentes só está disponível na opção paga

Não há modelos de projeto na versão gratuita

Interface de usuário complexa

💸 Preços do Bitrix24

Gratuito para sempre: Usuários ilimitados, colaboração (chat, chamadas de vídeo e espaço de trabalho da empresa), construtor de sites, gerenciamento de tarefas e projetos, CRM e 5 GB de armazenamento

Básico: US$ 49/mês, 5 usuários, colaboração, gerenciamento de projetos, central de contatos, loja on-line, um construtor de sites e 24 GB de armazenamento

Standard: US$ 99/mês, tudo no plano gratuito, 50 usuários, administração e suporte ao cliente, documentação on-line, suporte de marketing e 100 GB de armazenamento

Profissional: US$ 199/mês, tudo no plano gratuito, usuários ilimitados, inteligência de vendas,automação de processos de negóciosautomação de RH e 1024 GB

Avaliações do Bitrix24

G2 : 4.1/5 (451 avaliações)

: 4.1/5 (451 avaliações) Capterra: 4.1/5 (513 avaliações)

O que os clientes dizem sobre o Bitrix24

"A experiência geral é positiva, mas não é fácil usar todas as funções, pois elas não são interoperáveis entre si (exemplo: gerenciamento de projetos com CRM)." - Avaliação da Capterra "A página inicial do Bitrix24 pode ser confusa e sobrecarregar os novos usuários com opções. Como há uma quantidade significativa de funcionalidades e uma provável duplicação com outros sistemas (como o Outlook, etc.), o software não é usado de forma consistente em todo o seu potencial pelos membros." - Avaliação do G2 Verifique estes_ **Alternativas ao Bitrix24 !

3. Chanty

via Chanty O Chanty é uma ferramenta de colaboração em equipe que aumenta a produtividade da equipe simplificando a comunicação.

Essa ferramenta de colaboração facilita a realização de videoconferências e chamadas. Ela tem até chamadas de equipe com áudio!

O Chanty é intuitivo e a interface do usuário não causará frustrações desnecessárias. Com o Chanty, as equipes podem compartilhar telas e documentos e colaborar em tarefas.

Principais recursos do Chanty

Um painel central (Teambook) para organizar tarefas, conversas e arquivos

Fixe mensagens para se concentrar nos prazos, ideias e tarefas mais importantes

Pode definir facilmente funções, permissões e privilégios entre os membros da equipe

Simples, intuitivo e muito fácil de personalizar de acordo com as necessidades da empresa

Transforme mensagens em tarefas em um instante

Chanty contras

Não há compartilhamento de tela no plano gratuito, o que é uma verdadeira desvantagem para equipes menores

Visualizações de tarefas limitadas. Você só tem as opções Kanban e calendário

Não é possível definir funções e controles de permissão na versão gratuita

Preços do Chanty

Plano gratuito: Gratuito para sempre, conversas ilimitadas, gerenciamento de tarefas incorporado, até 10 membros, 1 usuário convidado, até 10 integrações

Plano comercial: US$ 3/usuário/mês, chamadas de vídeo em grupo ilimitadas, 3 convidados por membro gratuitamente, linha de suporte dedicada, integrações ilimitadas

Avaliações do Chanty

G2 : 4.5/5 (35 avaliações)

: 4.5/5 (35 avaliações) Capterra: 4.7/5 (31 avaliações)

O que os clientes dizem sobre o Chanty

"O recurso notável do Chanty é que ele tem um recurso de livro de equipe que permite que qualquer equipe crie e organize tarefas, conversas, mensagens anotadas e tudo o que for compartilhado. Além disso, também é possível enviar mensagens diretas instantâneas para qualquer membro da equipe. Embora ele permita opções de comunicação pública e privada, é impossível criar diferentes tipos de canais, e essa é uma das desvantagens de acordo com minha experiência." - Avaliação do G2 "Temos uma equipe distribuída de 30 pessoas de todo o mundo, espalhadas por cinco fusos horários diferentes. O Chanty tem sido nossa ferramenta preferida para manter contato e discutir questões relacionadas ao trabalho, além de nos divertirmos compartilhando memes e gifs. Ele funciona perfeitamente e nós o recomendamos a outras equipes remotas e distribuídas. O gerenciamento de tarefas o recurso de gerenciamento de tarefas é muito básico - eu adoraria ver a capacidade de rastrear tarefas e ver quem está nelas, qual é o status, atribuir subtarefas, prazos e muito mais. Como alternativa, uma integração nativa com o Trello seria excelente." - Avaliação da Capterra

4. Freshbooks

via Livros frescos A época de impostos não é a favorita de muitos autônomos e solopreneurs.

E talvez também não seja a sua favorita. Por isso, quando você ouve falar de uma solução de contabilidade em nuvem, achamos que você vai correr para ela.

Conheça o Freshbooks.

O Freshbooks é o software de contabilidade pelo qual as pequenas empresas e os freelancers confiam. Com o FreshBooks, você pode monitorar o tempo faturável como freelancer ou proprietário de uma pequena empresa. Você também pode configurar o faturamento recorrente e controlar as despesas.

E se você está sempre saindo do orçamento, o Freshbooks pode ajudá-lo com a previsão financeira.

Principais recursos do Freshbooks

Diversas oportunidades de integração para empresas de comércio eletrônico que trabalham com Squarespace, eBay, Shopify, etc.

A capacidade de aceitar pagamentos on-line também é um bom negócio para freelancers que trabalham com clientes globais

Crie faturas com facilidade e envie lembretes automáticos para pagamentos atrasados

O aplicativo móvel é um recurso útil para o faturamento contábil em qualquer lugar

Funcionalidade de contabilidade de dupla entrada

Contras do Freshbooks

Os relatórios sobre previsões e estimativas de despesas não são tão robustos quanto os de outras alternativas

Não é ideal para empresas com grandes estoques que buscam recursos de gerenciamento da cadeia de suprimentos

Bate-papo e colaboração limitados para projetos

Um número limitado de clientes faturáveis

Preços do Freshbooks

Lite: US$ 15/mês, 5 clientes faturáveis, controle de despesas ilimitado, controle de relatórios de vendas

Plus: US$ 25/mês, 50 clientes faturáveis, captura automática de dados de recibo, faturamento recorrente e retenção de clientes, possibilidade de convidar contador, relatórios contábeis de dupla entrada

Premium: US$ 50/mês, clientes ilimitados, tudo no plus, assinaturas de e-mail personalizadas, e-mails personalizados, relatórios de saúde da empresa

Select: Preços personalizados, taxas ACH limitadas, gerente de conta dedicado, 2 contas de membros da equipe, rastreamento automático de despesas

Avaliações do Freshbooks

G2 : 4.5/5 (645 avaliações)

: 4.5/5 (645 avaliações) Capterra: 4.5/5 (3.666 avaliações)

O que os clientes dizem sobre o Freshbooks

"O Freshbooks faz o que você precisa, mas a versão simples não é extremamente robusta.

Avaliação coletada por e hospedada no G2.com. Não gosto do fato de ele não ter todas as integrações de que preciso. Por exemplo, tenho que inserir todas as minhas vendas do meu site (via Paypal) manualmente porque não sou especialista em tecnologia e não sei como criar um 'código' ou algo que seja necessário para que ele faça isso automaticamente." - Revisão do G2 "O custo é um pouco alto, portanto, talvez eu não continue a usá-los - no momento, estou na dúvida. Se eles oferecessem mais valor pelo custo, eu o consideraria um bom investimento, mas pagar por um CRM além disso é caro. No geral, adoro o software!" - Avaliação do Capterra

5. HubSpot

via HubspotHubSpot é um nome conhecido no gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). A versão gratuita do Hubspot CRM é bastante repleta de recursos para empresas e equipes menores.

E como todos nós gostamos de softwares fáceis de usar, a HubSpot não decepciona.

O painel de controle é simples e intuitivo, mas os recursos de relatório são avançados para uma ferramenta gratuita.

Principais recursos da HubSpot

Rastreamento de e-mail e notificações de envolvimento para simplesmente prospectar egerenciamento de leads* Materiais de treinamento ricos, incluindo um centro de conhecimento detalhado, webinars e vídeos

O bate-papo ao vivo facilita o contato dos clientes com sua equipe de vendas

A visualização em tempo real do pipeline de vendas é bastante impressionante

Modelos de e-mail para simplificar o acompanhamento dos clientes potenciais

Contras da HubSpot

O plano gratuito não é a opção de CRM mais potente para empresas maiores

Os planos premium custarão caro

Não há suporte telefônico para a versão gratuita

Preços da HubSpot

Starter: US$ 45/mês, livre-se da marca Hubspot em (formulários, e-mails e bate-papo ao vivo), e-mail e bate-papo de suporte no aplicativo

Professional: US$ 800/mês, tudo no Starter Plus, personalização e automação em todos os canais, testes A/B, criação de relatórios personalizados, suporte telefônico, integração com o Salesforce

Enterprise: US$ 3200/mês, Professional plus,gerenciar equipes e marcascontrole de permissões, relatórios avançados e testes adaptativos

Avaliações da HubSpot

G2 : 4.4/5 (8.912 avaliações)

: 4.4/5 (8.912 avaliações) Capterra: 4.5/5 (3.213 avaliações)

O que os clientes dizem sobre a HubSpot

"É útil para as funções essenciais de CRM com equipes de vendas que estão apenas começando. Ela não tem a capacidade de acompanhar a empresa para operar em escala fora da plataforma de marketing." - Avaliação da Capterra "Um CRM excepcional. Há um motivo pelo qual ele se destaca como a principal ferramenta de CRM para PMEs. A relação custo-benefício pode ser um pouco cara. No entanto, ele prova que vale a pena depois de usar o amplo conjunto de recursos. Eu gostaria que sua automação e ferramentas de relatório fossem mais desenvolvidas. O recurso de fluxo de trabalho oferece recursos de automação, mas, depois de se aprofundar um pouco, acaba ficando aquém." - Avaliação da Capterra Verifique estes_ **Alternativas ao HubSpot !

6. Integrify

via Integrifique O Integrify é um software de baixo código gerenciamento de fluxo de trabalho software. Ele é mais adequado para empresas que desejam automatizar processos comerciais complexos e repetitivos para criar um ambiente produtivo para as equipes.

O Integrify permite que você atribua tarefas à pessoa certa no momento certo. Dessa forma, você economiza custos e evita erros dispendiosos no futuro.

Principais recursos do Integrify

Ter um gerente de contas dedicado também facilita a configuração e a personalização para os clientes

Somos adeptos de modelos, portanto, oaplicativo de fluxo de trabalho Starter Templates gratuitos são um salva-vidas

Capacidade de conectar todos os seus aplicativos e softwares com o Integrify por meio de APIs

Trilhas de auditoria ilimitadas para mostrar a automação do processo

Armazenamento expansível de arquivos e documentos

Contras do Integrify

Bastante complexo e não tão intuitivo para usuários menos experientes

Baixa escalabilidade à medida que os processos se tornam mais complexos

As informações sobre preços não estão prontamente disponíveis

Preços da Integrify

Entre em contato com a Integrify para obter informações sobre preços

Classificações da Integrify

G2: 4,4/5 (31 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (19 avaliações)

O que os clientes dizem sobre o Integrify

" O programa poderia ter um estilo melhor. Você tem a capacidade de controlar o CSS, mas não pode alterar a aparência geral de forma muito drástica. O módulo de relatórios também carece de funcionalidade; no entanto, você pode contornar isso com relatórios personalizados, pois eles fornecem acesso SQL ao banco de dados." - Revisão do G2 "Na verdade, levei semanas para entender como trabalhar na Integrify. É por isso que estou solicitando alguns aprimoramentos na experiência do cliente para que seja mais simples e direta. Também tenho que dizer que eles têm uma equipe de suporte perfeita que me ajudou a fazer isso." - Avaliação da Capterra

7. MS OneDrive

via Microsoft OneDrive O Microsoft OneDrive é uma plataforma de gerenciamento de ativos digitais para empresas. Com o MS OneDrive, as empresas podem gerenciar, compartilhar e colaborar em arquivos de diferentes marcas.

Principais recursos do MS OneDrive

Digitalização de documentos para fazer backup de documentos e recibos importantes

Acesso omnichannel por meio de seu telefone, laptop e tablet

A colaboração na edição e criação de documentos é excelente

Sincronização rápida de arquivos

Contras do MS OneDrive

Menor armazenamento em comparação com os concorrentes

A sincronização é limitada a pastas específicas

Preços do MS OneDrive

OneDrive for Business Plano 1: US$ 5/usuário/mês, compartilhamento de arquivos e armazenamento no OneDrive

One Drive for Business Plano 2: US$ 10/usuário/mês, tudo no Plano 1, recursos avançados de segurança e conformidade

Avaliações do MS OneDrive

G2 : 4.3/5 (9.098 avaliações)

: 4.3/5 (9.098 avaliações) Capterra: 4.5/5 (10.526 avaliações)

O que os clientes dizem sobre o MS OneDrive

"De modo geral, não tive nenhum problema com o funcionamento do OneDrive ou com sua funcionalidade. Ele faz exatamente o que foi anunciado e o faz bem. Não gosto do fato de ser constantemente alertado sobre diferentes coisas relacionadas ao OneDrive ao longo do dia. Parece que sempre há atualizações ou que algo dá errado. E, embora a interação com outros produtos seja um ponto de venda, isso também fez com que a organização fosse obrigada a comprar o restante do pacote Microsoft para obter todo o potencial do OneDrive." - Avaliação da Capterra "Ocasionalmente, há problemas de atraso de tempo ao alternar entre programas e arquivos. Mas, em geral, isso tem diminuído com o tempo. O gerenciamento de quais usuários têm acesso a quais pastas, documentos, etc., também pode ser um pouco complicado se você estiver tentando regular isso com rigor." - Análise do G2

8. Netsuite

via Netsuite O Netsuite é um Software ERP e software de gestão empresarial que ajuda as empresas a a gerenciar o planejamento de recursos empresariais . É uma plataforma baseada em nuvem que oferece gerenciamento de CRM, financeiro e de comércio eletrônico.

Você pode automatizar processos de fluxo de trabalho, acessar dados avançados de business intelligence e obter acesso ao seu desempenho financeiro e operacional em um painel central.

Principais recursos do Netsuite

Várias exibições de tela que permitem que você tenha diferentes recursos abertos ao mesmo tempo

Os usuários podem votar em alterações semestrais e atualizações de recursos

Inteligência de negócios nativa

Contras do Netsuite

Remoção ocasional de recursos que podem ser úteis para alguns usuários

Complementos caros que poderiam fazer parte da solução principal

Extensivo, mas confusodocumentação do processo* Experiência móvel ruim

Preços da Netsuite

Consulte a Netsuite para saber os preços

Avaliações do Netsuite

G2 : 3.9/5 (1.866 avaliações)

: 3.9/5 (1.866 avaliações) Capterra: 4.1/5 (828 avaliações)

O que os clientes dizem sobre o Netsuite

"O NetSuite tem recursos robustos de personalização e customização e oferece grande valor a seus clientes. O NetSuite é fácil de usar e oferece grande flexibilidade. Algumas das funcionalidades padrão não são completas, o que às vezes resulta em frustração." - Análise do G2 "O Netsuite nos permite ser tão flexíveis quanto necessário - ele é bom em muitas coisas diferentes, mas é ótimo em ser personalizável. Podemos mudar o sistema para atender às nossas necessidades e nos adaptar rapidamente à medida que os requisitos mudam. O processo de teste para o cronograma de atualização deixa um pouco a desejar. A experiência móvel não é muito boa - é melhor em um navegador real (o aplicativo é mais voltado para a frente do que para o processamento de back-end). Também não sou um grande fã de todos os complementos que deveriam estar incluídos na adição "padrão"." - Análise do G2

9. nTask

via nTarefa nTask é um software de gerenciamento de projetos facilitando a colaboração, o planejamento e o gerenciamento das tarefas diárias. Com o nTask, você pode alocar recursos, gerar relatórios orçamentários e financeiros e definir marcos de tarefas.

o nTask não para por aí.

Ele também oferece recursos avançados de gerenciamento de reuniões para que você possa realizar reuniões rápidas de qualquer lugar.

Principais recursos do nTask

Capacidade de gerenciar reuniões, definir agendas e definir reuniões recorrentes

Monitoramento do gerenciamento de riscos com uma matriz de riscos

Um rastreador de tempo para monitorar seu tempo remoto

nTask contras

Falta de recursos avançados de relatório para uma equipe maior

Arrasta ao anexar ou fazer upload de arquivos grandes

Preços do nTask

Básico: gratuito para sempre, 100 MB para até 5 membros da equipe, espaços de trabalho e tarefas ilimitados, reuniões, controle de tempo,controle de problemas* Premium: US$ 3/mês/usuário, 5 GB de armazenamento

Business: US$ 8/mês/usuário, 10 GB de armazenamento, funções e permissões personalizadas, integração gratuita, salvamento de filtros personalizados

Enterprise: Preços personalizados, 100 GB de armazenamento, controle de permissões, relatórios avançados, gerente de contas dedicado

nTask ratings

G2 : 4.4/5 (16 avaliações)

: 4.4/5 (16 avaliações) Capterra: 3.9/5 (19 avaliações)

O que os clientes dizem sobre o nTask

"Ele tem um bom valor e a versão gratuita oferece muitas funcionalidades, inclusive a colaboração entre vários agentes. A interface não é muito intuitiva e acabei preferindo outras soluções ou o Excel a este, pois não é tão fácil visualizar as informações." - Revisão do G2 "Olhando para o outro lado das moedas, o nTask em geral é um produto incrível, mas há alguns obstáculos. Ele oferece integrações limitadas e uma curva de aprendizado acentuada. É possível enfrentar alguns problemas ao usá-lo pela primeira vez. A funcionalidade de visualização do calendário deveria ser mais elaborada. O nível de despesas aumenta com o nível do plano. Também é difícil fazer e criar relatórios com ele. Os layouts parecem estar desatualizados." - Avaliação do G2

10. Pipedrive

via Pipedrive A função principal do Pipedrive é uma plataforma de CRM. Esse software permite que você crie um pipeline de vendas e mova seus negócios pelo funil.

A maior vantagem de usar o Pipedrive são seus recursos de IA que o ajudam a automatizar tarefas e fechar mais vendas.

Principais recursos do Pipedrive

O pipeline de vendas visual de arrastar e soltar permite que você conheça sua situação de vendas em um piscar de olhos

Filtrar e categorizar leads para um acompanhamento mais personalizado

Você pode adicionar etapas e campos personalizados ao seu funil

Relatórios em tempo real para definir suas prioridades corretamente

Contras do Pipedrive

Você precisa de um software adicional para lidar com coisas como marketing avançado por e-mail

Os recursos de CRM são limitados a equipes de pequeno e médio porte

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 9/usuário/mês, gerenciamento de calendário e pipeline, personalização e migração de dados limitadas, 30 campos personalizados

Avançado: US$ 19/usuário/mês, sincronização de e-mail com modelos e agendamento, envio de e-mails em grupo, rastreamento de cliques, criador de fluxo de trabalho, 100 campos personalizados

Professional: US$ 39/usuário/mês, chamadas e rastreamento com um clique, gerenciamento e criação de documentos ensign, projeções de receita, 1.000 campos personalizados

Enterprise: US$ 59/usuário/mês, relatórios avançados e personalizados, preferências de segurança reforçadas, campos personalizados ilimitados

Avaliações do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1.523 avaliações)

: 4.2/5 (1.523 avaliações) Capterra: 4.5/5 (2.402 avaliações)

O que os clientes dizem sobre o Pipedrive

"Há muitos anos sou um grande fã do Pipedrive devido à facilidade de configuração e uso no dia a dia. Foi fácil ajustar, brincar e criar seu próprio sistema sem a necessidade de um parceiro de implementação e custos absurdos do Salesforce. Ele trava, trava mais um pouco e trava novamente. O atendimento ao cliente não está nem aí para isso e você acaba tendo vários elementos do sistema que simplesmente não funcionam, o que torna a plataforma redundante. Mesmo com vários problemas levantados, ainda não consigo falar com alguém por meio do compartilhamento de tela e sou simplesmente enviado para o chatbot várias vezes." - Análise do G2 "É bastante simples de usar, em comparação com outras soluções semelhantes. Mudamos de um CRM caro com um monte de recursos poderosos (que nunca usamos) para o Pipedrive, que realmente usamos diariamente. A integração foi bastante simples. Suporte ao cliente - ótimo! Não é ideal para o modelo de receita recorrente. Nossos clientes têm que renovar seus contratos anualmente, portanto, temos que criar novos leads para cada ano, mesmo que seja o mesmo cliente. Mas pode ser que sejamos apenas nós que ainda não encontramos uma maneira melhor de fazer isso." - Avaliação da Capterra Verifique estes_ **Alternativas ao Pipedrive !

11. Plutio

via Plutio O Plutio combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de tarefas diárias e vendas em uma plataforma intuitiva. É um aplicativo bastante flexível e pode funcionar para um empreendedor individual ou para uma equipe em uma empresa maior.

E se você estiver procurando por um software localizado, o Plutio pode ser a sua resposta. Esse software de gerenciamento de pequenas empresas, tudo em um, funciona em mais de 25 idiomas.

Recursos do Plutio

Modelos para seus projetos, tarefas, faturas, contratos de vendas e propostas

Criação de painéis de controle para cada usuário, para que todos vejam o que é relevante para eles

Faturamento automático e compartilhamento de recibos

Contras do Plutio

Não foi criado para equipes maiores

Poucas integrações de pagamento

Preços da Plutio

Solo: US$ 19, convide até 3 clientes

Estúdio: uS$ 39, convide um número ilimitado de clientes, 10 colaboradores

Agência: US$ 99, clientes ilimitados, 30 colaboradores

Enterprise: Preços personalizados, clientes ilimitados, logon único, integração personalizada, gerente de contas dedicado

Avaliações do Plutio

G2: 4,5/5 (45 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (147 avaliações)

O que os clientes dizem sobre o Plutio

"O Plutio é uma forma econômica de interagir com equipes remotas e tem muitos recursos que o Trello não tem, como controle de tempo e custos, propostas ou faturamento. Às vezes, a atualização do sistema pode ser lenta, mas ainda não houve nenhum grande tempo de inatividade. Às vezes, também é confuso filtrar os resultados e eles não são atualizados automaticamente." - Revisão do G2 "Os recursos são sólidos. As poucas coisas que ainda não estão presentes estão no roteiro. Às vezes, as solicitações de suporte são respondidas rapidamente - em uma hora ou mais, mas às vezes pode levar dias. À medida que o Plutio cresce, espero ver mais suporte." - Avaliação da Capterra Verifique estes_ **Alternativas ao Plutio !

12. Proofhub

via Centro de provas O Proofhub é uma plataforma de gerenciamento de projetos que simplifica a forma de planejar e gerenciar projetos.

Com o Proofhub, você pode criar fluxos de trabalho personalizados, quadros de tarefas e discussões em grupo. Além disso, você pode se livrar de cerca de seis aplicativos e plataformas mudando para essa estação de central única para seus projetos.

Principais recursos do Proofhub

Várias exibições para seu projeto, incluindo kanbans, gráficos de Gantt, exibições de tabela e calendário,

Modelos para simplificar o planejamento e a implementação do projeto

Agenda diária para um objetivo de equipe compartilhado

Campos personalizados para suas tarefas

Contras do Proofhub

A curva de aprendizado inicial pode ser íngreme, devido aos muitos recursos

Difícil de controlar o tipo e a frequência das notificações

Preços do Proofhub

Essencial: US$ 45/mês, 40 projetos, usuários ilimitados, 15 GB de armazenamento,

Ultimate control: $89/mês, projetos ilimitados, usuários ilimitados, 100GB de armazenamento, funções personalizadas, white labeling

Avaliações do Proofhub

G2: 4,9/5 (59 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (63 avaliações)

O que os clientes dizem sobre o Proofhub

"O recurso Discussões e Anotações torna muito eficaz a colaboração durante as sessões de brainstorming em grupo. Quando combinamos isso com mensagens instantâneas diretas e bate-papos em grupo, criamos a combinação perfeita entre colaboração e gerenciamento de comunicação para garantir a produtividade ideal da equipe. O gerenciamento de notificações pode ser extremamente difícil. É fácil ficar sobrecarregado e evitar que você se concentre em itens específicos de cada vez." - Avaliação da Capterra "Com o ProofHub, consegui gerenciar minha equipe interna e a equipe do meu cliente na mesma plataforma. Meu recurso favorito foi a capacidade de criar um quadro de tarefas (quadro Kanban) e atribuir tarefas a diferentes pessoas. Eu também podia permitir que algumas dessas tarefas fossem visualizadas apenas pela minha equipe, enquanto outras poderiam ser visualizadas pelo cliente. Eles tinham acabado de implantar o recurso de calendário quando comecei a usar o ProofHub. Acho que ele precisa de um pouco mais de trabalho para fluir com mais facilidade. Foi difícil tentar adicionar tudo ao calendário e acompanhar tudo. Definitivamente, é uma curva de aprendizado." - Revisão do G2 Check out these_ **Alternativas ao ProofHub !

13. Dublado

via Dublado O Dubsado é a plataforma que mantém sua equipe no fluxo. Com esse aplicativo prático, você pode criar fluxos de trabalho, agendar compromissos e gerenciar projetos do início ao fim.

Recursos do Dubsado

Gerencie facilmente os relacionamentos com os clientes com e-mails integrados, portais de clientes e quadros de tarefas

Pagamentos recorrentes e lembretes de pagamento para maior automação

O agendador permite que os clientes agendem uma chamada nos formulários de seu site

Dubsado contras

Compartilhamento limitado de documentos, pois não é possível compartilhar fora do espaço de trabalho do projeto

Curva de aprendizado acentuada

Não há aplicativo móvel

Preços do Dubsado

Starter: US$ 200/ano, projetos e clientes ilimitados, modelos de formulários e e-mails, faturamento e pagamento

Premier: US$ 400/ano, tudo no Starter Plus, fluxos de trabalho automatizados, formulários de captura de leads ilimitados

Avaliações do Dubsado

G2 : 4.4/5 (53 avaliações)

: 4.4/5 (53 avaliações) Capterra: 4.3/5 (27 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao dublado !

O que os clientes dizem sobre o Dubsado

"Adoro a forma como tudo é organizado em torno dos projetos. O formulário de captura de leads tem sido uma ótima maneira de agilizar as consultas. Eu estava juntando várias ferramentas gratuitas, e o custo do Dubsado vale muito a pena para poder integrar as coisas à medida que minha empresa cresce. Contras: Definitivamente, há uma curva de aprendizado e você precisa assistir a muitos vídeos para descobrir como configurar as coisas da melhor maneira possível. Os vídeos são úteis, mas é muita coisa!" - Avaliação da Capterra "Ele não parece ter sido desenvolvido para empresas com mais de alguns funcionários ou que usam subcontratados que podem precisar se comunicar com os clientes se você quiser rastrear todas as comunicações." - Revisão do G2

14. Trello

via Trello Você já ouviu falar do Trello enquanto procurava a melhor ferramenta de gerenciamento de negócios. É uma plataforma popular de gerenciamento de projetos e tarefas com recursos úteis.

A interface é moderna e direta, e a curva de aprendizado não é tão complexa quanto a da maioria dos softwares de gerenciamento de projetos.

Principais recursos do Trello

Uma enorme comunidade e modelos para simplificar o uso do Trello

Muita integração de terceiros para ampliar a funcionalidade

Aplicativos móveis intuitivos para ajudá-lo a trabalhar em qualquer lugar

Preço razoável para os recursos oferecidos

Contras do Trello

Falta flexibilidade para equipes maiores

Os recursos de relatório são básicos

Armazenamento limitado

Dê uma olhada no seguinteAlternativas ao Trello Preços do Trello

Gratuito para sempre: cartões ilimitados, até 10 quadros, 10 MB de tamanho de arquivo por upload, planos de fundo personalizados, aplicativos móveis, 250 execuções de comando de espaço de trabalho

Padrão: US$ 5/usuário/mês, quadros ilimitados, 250 MB por upload de arquivo, pesquisas salvas, campos personalizados, listas de verificação avançadas, convidados de um único quadro

Premium: US$ 10/usuário/mês, várias visualizações (painel, linha do tempo, visualização de mapa e visualizações de tabela), suporte prioritário, exportações simples de dados

Enterprise: US$ 17,50/usuário/mês, permissões para toda a organização, gerenciamento de quadros públicos, convidados de vários quadros

Avaliações do Trello

G2 : 4.4/5 (12.685 avaliações)

: 4.4/5 (12.685 avaliações) Capterra: 4.5/5 (21.085 avaliações)

O que os clientes dizem sobre o Trello

"Adoramos o aspecto visual do Trello: diferentes quadros permitem que você aprecie cada projeto individualmente. Você pode modificar a ordem dos elementos ou dar prioridade a alguma tarefa colocando-a no topo. É um software muito básico e fácil de usar. Se você tiver um projeto grande, o Trello não é a solução. Esse software é voltado principalmente para pequenas operações e pequenas agências de criação. Se você precisa acompanhar o desenvolvimento de software, essa não é a melhor opção." - Avaliação da Capterra "O Trello não é tão fácil de usar quanto parece. Leva um pouco de tempo para se acostumar com ele, por isso não é ideal para quem quer começar a trabalhar com seus projetos imediatamente usando quadros. Mas, além da curva de aprendizado, o Trello é excelente e não há nenhum problema que eu encontre nele." - Avaliação do G2

15. Equipe de conexão

Via Equipe de conexão O Connecteam é um software versátil baseado em dispositivos móveis para gerenciamento de negócios e serviços de campo que permite que as empresas gerenciem seus funcionários, independentemente de estarem trabalhando remotamente ou em campo. O software vem com uma série de recursos, incluindo gerenciamento de tarefas, agendamento e ferramentas de comunicação para promover o trabalho em equipe e simplificar as operações comerciais.

Além desses recursos padrão, o Connecteam também oferece opções avançadas, como o controle de presença, relatórios de tempo e despesas e ferramentas de folha de pagamento. Isso o torna ideal para pequenas empresas que precisam de gerenciamento global de funcionários.

A Connecteam também oferece um conjunto de ferramentas analíticas e de geração de relatórios que permite que você tome decisões informadas com base em insights de dados para o crescimento de sua empresa.

Principais recursos do Connecteam

Os relatórios de fim de turno promovem a colaboração entre funcionários e gerentes

O recurso de relógio de ponto ajuda a monitorar o desempenho dos funcionários de forma eficaz

As mensagens para toda a equipe permitem uma conexão perfeita com a sua equipe

Contras do Connecteam

Grande quantidade de personalizações que podem ser excessivas

Os dados são segmentados entre diferentes partes do aplicativo, forçando-o a ter que ir para uma nova tela para encontrar o que precisa

Em áreas com conectividade ruim com a Internet, o desempenho do software pode ficar mais lento

Preços do Connecteam

Pequenas empresas: $0

$0 Básico: US$ 29/mês para os primeiros 30 usuários

US$ 29/mês para os primeiros 30 usuários Avançado: US$ 49/mês para os primeiros 30 usuários

US$ 49/mês para os primeiros 30 usuários Expert: US$ 99 para os primeiros 30 usuários

Avaliações do Connecteam

G2: 4,3/5 (39 avaliações)

4,3/5 (39 avaliações) Capterra: 4,8/5 (222 avaliações)

16. TimeCamp

via TimeCamp O TimeCamp é um software abrangente de gerenciamento de negócios que oferece uma ampla gama de recursos para ajudar as empresas a gerenciar suas operações com eficiência.

Seu controle de tempo, gerenciamento de projetos e ferramentas de gerenciamento de recursos permitem que as empresas otimizem a produtividade, enquanto seus recursos de faturamento e relatórios fornecem informações valiosas sobre o desempenho da empresa.

A interface amigável do TimeCamp e as opções de personalização facilitam a adaptação do software às necessidades específicas das empresas.

Principais recursos do TimeCamp

Controle automático de tempo

Gerenciamento de tarefas, acompanhamento do progresso do projeto e ferramentas de colaboração em equipe

Relatórios e análises para gerar relatórios detalhados e obter insights valiosos sobre vários aspectos de seus negócios

TimeCamp contras

Interface complicada para novos usuários

Os painéis não são personalizáveis

Flexibilidade limitada

Preços do TimeCamp

O TimeCamp oferece três planos de preços. O Plano Básico começa em 7 por usuário por mês.

Classificações do TimeCamp

Capterra: 4,7/5 (mais de 530 avaliações)

4,7/5 (mais de 530 avaliações) G2: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao TimeCamp !

17. Odoo

Via Odoo O Odoo é um software de gerenciamento de negócios tudo-em-um que oferece uma ampla gama de recursos para ajudar as empresas a gerenciar suas operações de forma eficaz. Ele oferece uma série de recursos para gerenciar diferentes aspectos de uma empresa. A estrutura do Odoo é modular, o que significa que as empresas podem começar com alguns aplicativos e adicionar outros à medida que crescem.

Principais recursos do Odoo

O módulo CRM (Customer Relationship Management) ajuda as empresas a gerenciar as interações com os clientes e o pipeline de vendas de forma eficiente

O gerenciamento de estoque permite que as empresas acompanhem os níveis de estoque, monitorem as movimentações de estoque e gerenciem os depósitos de forma eficaz

Conjunto abrangente de ferramentas para gerenciar suas finanças

Contras do Odoo

Curva de aprendizado

Os usuários geralmente precisam de esclarecimentos sobre o modelo de preços, pois cada aplicativo e usuário adicional aumenta o custo

Preços do Odoo

Gratuito: Para apenas um aplicativo

Para apenas um aplicativo Padrão: US$ 24,90/mês por usuário

US$ 24,90/mês por usuário Personalizado: US$ 37,40/mês por usuário

Avaliações do Odoo

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao Odoo !

18. Livro de mel

via Livro de mel O Honeybook é um gerenciamento de clientes plataforma que fornece ferramentas para faturamento, contratos e agendamento. O Honeybook é uma ótima opção para pequenas empresas que procuram um software de gerenciamento de negócios.

O Honeybook tem elementos de finanças, automação de marketing e comunicação para ajudar as empresas a lidar com as tarefas de gerenciamento de seus clientes de forma eficiente.

Principais recursos do Honeybook

O recurso de gerenciamento de clientes do HoneyBook ajuda as empresas a gerenciar as informações, a comunicação e os projetos de seus clientes

Automação do fluxo de trabalho para simplificar tarefas repetitivas

Recursos de colaboração em equipe para permitir que as equipes trabalhem juntas

Contras do Honeybook

Personalização limitada

Curva de aprendizado acentuada

Preços do Honeybook

Inicial: US$ 12,80/mês por usuário

US$ 12,80/mês por usuário Essenciais: US$ 25,60/mês por usuário

US$ 25,60/mês por usuário Premium: US$ 52,80/mês por usuário

Avaliações do Honeybook

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao livro de mel !

19. Jira

Via Atlassian O Jira é uma ferramenta popular de gerenciamento de negócios que oferece às equipes uma plataforma colaborativa para gerenciar projetos, fluxos de trabalho e tarefas. Ele foi originalmente projetado para equipes de desenvolvimento de software, mas sua estrutura flexível permite que seja usado em vários setores e indústrias.

Principais recursos do Jira

Alternar entre visualizações de fluxo de trabalho Kanban ou Scrum

Criador de automação de fluxo de trabalho para simplificar o trabalho

Suporte a metodologias ágeis

Contras do Jira

Quem não é desenvolvedor pode não achar o Jira útil

Não há recursos de mensagens instantâneas ou videoconferência para gerenciamento de negócios

Preços do Jira

Gratuito: Até 10 usuários

Até 10 usuários Padrão: US$ 7,75/mês por usuário

US$ 7,75/mês por usuário Premium: US$ 15,25/mês por usuário

US$ 15,25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 5.200 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (13.200+ avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Jira !

20. Wrike

Via Wrike O Wrike é uma ferramenta de gerenciamento de negócios baseada na nuvem, criada para ajudar as equipes a otimizar seus fluxos de trabalho e melhorar a colaboração. Ele oferece aos usuários um conjunto abrangente de recursos de gerenciamento de projetos, incluindo gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, colaboração em equipe e relatórios.

Principais recursos do Wrike

Recursos de gerenciamento de tarefas que permitem que as empresas criem, atribuam e acompanhem tarefas em vários projetos e equipes

mais de 400 integrações

Relatórios de projetos que fornece às empresas insights valiosos sobre o desempenho de seus projetos

Contras do Wrike

Interface rica em recursos que pode ser complexa para novos usuários

Personalização limitada

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresa: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.400 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2.300+ avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas ao Wrike !

Gerencie sua equipe com ferramentas de gerenciamento de negócios

Todas as ferramentas desta lista têm alguns recursos úteis. Mas, se você não estiver sacrificando um recurso crucial, estará pagando caro por ele. O ClickUp resolve esse desafio.

Com o ClickUp, você obtém os principais recursos, incluindo automação de processos, colaboração em equipe, comunicação fácil e recursos intuitivos de gerenciamento de projetos. Experimente o ClickUp hoje mesmo e testemunhe sua equipe ser mais produtiva como nunca antes!