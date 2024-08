10 modelos de consultoria gratuitos para contratos de consultoria e serviços

Os consultores tornam as empresas mais rápidas, melhores e mais lucrativas. Porém, como os consultores são pessoas de fora que entram em uma empresa, você precisa ter tudo em ordem antes de concluir qualquer trabalho.

Comunicação excessiva e clareza são o nome do jogo aqui. De contratos a cronogramas de projetos a métricas de clientes, uma empresa de consultoria precisa de modelos profissionais para estar em sintonia com as empresas que atende.

Se você é um consultor ou uma empresa que trabalha com um consultor, os modelos certos podem ajudá-lo a economizar tempo e evitar problemas. É tão simples quanto encontrar um modelo que funcione e copiar e colar os detalhes de seu projeto. Essa é a melhor maneira de garantir que você não deixe pedra sobre pedra e, ao mesmo tempo, torne o processo mais eficiente para todos. 🙌

Confira este guia para saber o que são modelos de consultoria, como identificar um bom modelo e 10 opções para tornar seu trabalho mais eficiente.

O que são modelos de consultoria?

Um modelo de consultoria é um documento reutilizável que os consultores ou seus clientes podem usar para acelerar o processo de colaboração. Os consultores podem criar modelos para praticamente qualquer documento, inclusive contratos, entregáveis de projeto , relatórios, controle de tempo descoberta de clientes e muito mais.

É claro que você poderia criar um novo documento do zero todas as vezes, mas apostamos que você está muito ocupado para isso. A modelagem de algumas das partes mais repetitivas do processo de consultoria torna o plug-and-play possível para sua empresa, clientes e clientes em potencial.

Basta fazer uma cópia de um modelo de consultoria, inserir os detalhes relevantes e começar a trabalhar. Dessa forma, você pode dedicar seu tempo ao que realmente importa: obter resultados para seus clientes.

Elementos de bons modelos de consultoria

Cada empresa de consultoria é diferente. O modelo "certo" para sua empresa de consultoria pode não ser adequado para uma empresa diferente. Mesmo assim, há alguns sinais testados e comprovados de um modelo de consultoria de qualidade, incluindo:

Organização clara: Há muitos cozinheiros na cozinha durante um projeto de consultoria. Quanto mais bem organizados estiverem seus modelos, melhor será o projeto. Certifique-se de que os modelos que você selecionar sejam intuitivos e fáceis de seguir. Cabeçalhos, marcadores e imagens devem ser seus melhores amigos.

10 modelos de consultoria gratuitos para sua empresa de consultoria

Se você está procurando um modelo de proposta de consultoria, contrato de serviços se você tem um contrato de prestação de serviços, um documento de entregas de projeto ou um contrato, existe um modelo para isso. Felizmente, você não precisa criar seus próprios modelos; nós criamos dezenas deles para você! Confira nossos 10 modelos favoritos de consultoria empresarial para otimizar seu fluxo de trabalho. ✨

1. Modelo de contrato de consultoria do ClickUp

Elabore um contrato rígido que defina as expectativas e o proteja legalmente com este modelo ClickUp para pequenas empresas

É tentador ir direto para um projeto de consultoria, mas você precisa de algum tipo de contrato por escrito. Um contrato de consultoria ajuda todos a ficarem na mesma página sobre o projeto escopo do projeto informações de pagamento e outros detalhes sobre o fluxo de trabalho do consultor.

Um contrato de consultoria abrange remuneração, métodos de pagamento, direitos contratuais, pagamentos de impostos, indenização, subcontratação e muito mais. Ele não apenas protege o consultor, mas também dá ao cliente uma ideia melhor do que esperar ao trabalhar com uma equipe de consultoria. Modelo de contrato de consultoria do ClickUp facilita a geração de um contrato de consultoria que protege seus interesses. Esse contrato de consultoria é personalizável, de modo que você pode preencher datas efetivas, nomes de clientes e marcos do projeto . Você pode até mesmo adicionar mais blocos de conteúdo se quiser cabeçalhos adicionais.

Não se esqueça de atualizar as fontes, o layout e a imagem da capa para que seu modelo realmente brilhe. Se você criar muitos modelos, siga as diretrizes de marca para criar sempre uma imagem consistente.

Quando o documento estiver pronto para ser enviado, basta exportá-lo e enviá-lo ao cliente para assinatura. Lembre-se de que um contrato de consultoria gratuito não substitui um contrato de consultoria. Se você estiver em busca de um modelo de contrato confira os modelos nº 3 e nº 9 da nossa lista. Faça o download deste modelo

2. Modelo de controle de tempo do consultor ClickUp

Acompanhe como você está gastando seu tempo em cada projeto de cliente com este modelo da ClickUp

Tempo é literalmente dinheiro para consultores que geralmente cobram por hora. Mas a confiança é construída com transparência, portanto, é uma boa ideia que os consultores registrar todo o tempo em que trabalham para um cliente em uma planilha de horas bonita e fácil de ler.

O Modelo de controle de horas do consultor ClickUp torna mais fácil para o os consultores não apenas controlem seu tempo e entregá-lo aos clientes, mas também para manter o controle de como eles gastam seu tempo.

Use as fórmulas desse modelo para estimar os custos de um cliente em potencial ou para controlar o tempo de suas contas a pagar. O modelo de controle de horas inclui nove campos personalizados, como nível de esforço, conta, preço por hora, data de vencimento do pagamento e custos estimados para ajudar os consultores a gerenciar seu tempo e seus ganhos. Ele também inclui diferentes tipos de visualização para ver os status de pagamento em uma planilha e o rastreador e os registros de tarefas em outra. Faça o download deste modelo

3. Modelo de contrato comercial da ClickUp Consulting

Este modelo do ClickUp permite que você insira o nome da sua empresa e alguns outros detalhes rápidos para redigir um contrato comercial profissional

Seu acordo de consultoria é importante, mas um contrato é imprescindível. Os consultores podem usar Modelo de contrato comercial do ClickUp com seus clientes, bem como com quaisquer fornecedores ou subcontratados que empregam, para criar rapidamente um contrato vinculativo.

Você pode personalizar esse modelo como quiser, mas ele já vem com seções para:

Serviços oferecidos

Tarifas

Políticas de cancelamento

Legislação aplicável

Garantias

Divisibilidade

Renúncia e alterações

Reconhecimento

Se seu cliente quiser ajustar os termos desse contrato, o ClickUp facilita a realização de alterações com apenas alguns toques. Adicione seu cliente como colaborador do documento se ele quiser incluir termos específicos. Ou inclua cláusulas que incluam as leis do estado em que você está fazendo negócios, bem como acordos sobre informações confidenciais, propriedade intelectual e não concorrência.

Esse modelo abrange itens diferentes de um contrato de serviços de consultoria, mas coloca todos na mesma página e pode protegê-lo legalmente. Sempre assine um contrato antes de iniciar qualquer projeto de consultoria. Faça o download deste modelo

4. Modelo de plano de negócios da ClickUp Consulting

Fornecer um roteiro para cronogramas de projetos orçamentos e recursos para orientar suas decisões e definir expectativas para as partes interessadas Planos de projeto são a estratégia principal para o que você vai fazer e quando. Eles também atribuem tarefas aos colaboradores para que você possa responsabilizar todos. Os planos de projeto geralmente são ferramentas internas para consultores, mas você pode compartilhá-los com um cliente se estiver colaborando estreitamente.

As empresas contratam empresas de consultoria para mídia social planos de marketing, operações, branding, treinamento, consultoria de gerenciamento e muito mais. Felizmente, você pode usar o Modelo de plano de projeto de consultoria ClickUp para praticamente qualquer tipo de projeto de consultoria.

Esse modelo avançado de proposta de consultoria de negócios vem com 12 status e um campo personalizado para o estágio do projeto. Você também pode alternar entre diferentes visualizações de atividades, cronogramas de projetos, tarefas por estágio e um guia de início rápido útil.

Também vale a pena mencionar que você pode adicionar automações a esse modelo do ClickUp também. Por exemplo, quando alguém desmarca uma tarefa, o sistema pode alterar automaticamente os responsáveis.

Ou se você estiver fazendo um projeto de redação o sistema pode enviar automaticamente a cópia do redator para o editor. Isso significa que você pode se preocupar menos com a transferência de tarefas e dedicar mais tempo aos seus clientes. Faça o download deste modelo

5. Modelo de relatório de consultoria do ClickUp

O modelo de proposta comercial do ClickUp fará com que você obtenha mais clientes novos em pouco tempo

Pense em um relatório de consultoria como um proposta de projeto que você envia a clientes em potencial gabar-se humildemente de sua experiência no assunto. Os modelos de proposta de consultoria devem detalhar tanto o seu know-how em uma determinada área quanto o seu plano de negócios para obter resultados para o cliente. Modelo de relatório de consultoria do ClickUp inclui uma introdução, que é como uma página de rosto ou um resumo executivo. Essa é a área da proposta de consultoria de negócios em que você explica os objetivos do relatório, os escopo do trabalho e a metodologia.

Na seção Resultados e discussão, você detalhará o status quo atual e destacará o que pode e o que não pode ser melhorado com esse plano. Por exemplo, você percebeu que o site do cliente potencial tem alguns problemas de back-end.

Mas isso pode ou não ser corrigido se ele estiver contratando um consultor de marketing de conteúdo. A partir daí, crie um plano de ação para melhorar o negócio. Na seção Conclusão e recomendações, você fornecerá uma visão geral de alto nível, do tipo "tl;dr", do relatório e do projeto, que termina com suas recomendações.

Saiba mais sobre o melhor_ **CRMs para consultores ! Faça o download deste modelo

6. Modelo de colaboração de sucesso do cliente ClickUp

Acompanhe o status de todos os projetos de seus clientes em um só lugar com este modelo de consultoria do ClickUp

Você está trabalhando com muitas pessoas para transformar os grandes sonhos de seus clientes em realidade. Mas pode ser difícil seguir um processo definido sem uma estrutura clara, e é aí que este modelo de consultoria entra em cena para salvar o dia.

O modelo Modelo de colaboração de sucesso do cliente ClickUp simplifica a transferência de tarefas entre diferentes equipes e o acompanhamento do progresso de cada fase do projeto. Esse modelo inclui várias exibições, inclusive uma exibição de lista e um pipeline de endosso.

Ele também armazena informações críticas sobre os clientes, incluindo datas de assinatura de contratos e tomadores de decisão, orçamento do projeto , setor e duração do contrato. No modelo, você pode monitorar os status do projeto para vários clientes, adicionar tarefas, monitorar o tempo, fazer upload de anexos e adicionar colaboradores.

Esse modelo também oferece automação incorporada para definir um campo personalizado ao criar tarefas. Faça o download desse modelo

7. Modelo de sucesso do cliente ClickUp

Você pode acabar com a rotatividade de clientes com este modelo do ClickUp

Se um cliente perguntar: "Em que você tem trabalhado?", você pode usar um documento de sucesso do cliente para mostrar o quanto você tem estado ocupado.

Esse documento rastreia toda a atividade na conta do cliente, bem como contatos, renovações de conta e riscos. O documento Modelo de sucesso do cliente ClickUp inclui visualizações de renovações, engajamento, feedback e Net Promoter Score (NPS).

Ele até mesmo informa sobre a saúde de uma conta para dizer se um cliente está em risco de rotatividade com base em seu nível de envolvimento, Net Promoter Score e último ponto de contato. Se estiver tentando aprofundar os laços que tem com todos os seus clientes, esse modelo é obrigatório. Faça o download desse modelo

8. Modelo de descoberta do cliente ClickUp

Use este modelo do ClickUp para se sentir confiante em cada ligação com o cliente

Os consultores estão bebendo da mangueira de incêndio toda vez que um novo cliente . Você precisa se atualizar rapidamente, e Modelo de descoberta do cliente do ClickUp ajudará você a fazer exatamente isso.

Esse é um modelo de script de chamada de descoberta que você pode personalizar antes de cada nova chamada de cliente. Você pode usá-lo para qualificar leads por telefone e melhorar o fluxo geral da conversa.

Esse modelo inclui um modelo de script que você pode passar adiante, além de um banco de perguntas para ajudá-lo a fazer as perguntas certas. O código de cores, os cabeçalhos e os gráficos facilitam a leitura do script digital, para que você possa pensar com calma e ajustar o fluxo da conversa conforme necessário. Faça o download deste modelo

9. Modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos do ClickUp

Os gerentes de projeto vão adorar este modelo de contrato plug-and-play do ClickUp

Já falamos sobre um contrato de consultoria e um contrato comercial geral, mas este Contrato de serviços de gerenciamento de projetos do ClickUp é especificamente adaptado para consultores que oferecem ajuda com gerenciamento de projetos e execução de projetos .

Este contrato especializado inclui seções sobre:

Escopo do serviço de consultoria

Prazo do contrato

Condições de pagamento

Rescisão do contrato

Compromissos

Informações proprietárias

Limitação de responsabilidade e indenização

Contratante independente

Termos gerais

Proposta de consultoria

Ela também inclui um documento Anexo A, que abrange os serviços relacionados com os quais você concorda como gerente de projeto. Pense nisso como um documento que detalha sua descrição de trabalho e o que o cliente pode esperar de você. Faça o download deste modelo

10. Modelo de proposta de consultoria do Microsoft Word com assinatura

Via Signaturely

Este é outro modelo de contrato de consultoria que foi elaborado por especialistas jurídicos e revisores. Se você precisar de um documento Word rápido para preencher e enviar a um cliente, esse recurso gratuito o ajudará a começar em apenas alguns minutos.

Este recurso gratuito Modelo de contrato de consultoria do Microsoft Word da Signaturely vem com um resumo dos serviços, um cronograma de retenção e um contrato de reembolso de despesas. Embora este documento tenha sido revisado por um advogado, não se trata de aconselhamento jurídico, portanto, você ainda deve analisá-lo para garantir que ele contemple as leis aplicáveis em sua área. Faça o download deste modelo

Experimente modelos de consultoria para sua empresa de consultoria

O trabalho de consultoria melhora as empresas, e os modelos tornam os consultores mais eficientes. Consultores ocupados não têm tempo para gerar novos documentos para cada cliente, e é por isso que a criação de modelos para seu fluxo de trabalho é tão importante.

A enorme biblioteca de modelos de consultoria do ClickUp lhe dá tranquilidade ao reunir todo o seu trabalho em uma plataforma simples. 📚 Confira os modelos do ClickUp agora para fazer mais em menos tempo.