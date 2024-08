10 melhores opções de software de colaboração com o cliente para 2024

Os clientes são criaturas misteriosas - mais ou menos como os gatos. 🐈‍⬛

Eles têm muitas opiniões e, às vezes, você acha que sabe o que eles querem, mas acaba descobrindo que não sabe mesmo.

Se você puder melhorar sua colaboração com o cliente e obter a opinião deles mais cedo e com mais frequência, você pode evitar a perda de tempo com ativos que podem não ser aprovados. Com um software de colaboração com o cliente melhor, você pode aprimorar seu processo, aumentar sua lucratividade e fazer com que todos os projetos sejam mais atraentes.

Saiba o que procurar em um software de colaboração com o cliente software de colaboração e prepare-se para adotar uma das 10 melhores ferramentas de colaboração disponíveis no momento. Essas 10 opções farão com que todos os projetos de seus clientes pareçam um pouco mais calorosos e agradáveis.

O que é um software de colaboração com o cliente?

O software de colaboração com o cliente é um programa baseado em nuvem que permite que você envie a documentação de integração do cliente, planos de projeto, perguntas e provas, entregáveis e relatórios. A maioria dos softwares de colaboração é baseada na Web, mas alguns também oferecem aplicativos móveis.

A ideia por trás do software de colaboração com o cliente é que você e seu cliente possam se comunicar dentro da interface do software, o que permite que você acompanhe as solicitações, o feedback e os relatórios do seu cliente resultados do projeto em um único lugar. Assim, tudo fica limpo e organizado. 🧹

Aumente a produtividade com o recurso de colaboração gerenciamento de tarefas atribuindo tarefas, marcando comentários e compartilhando gravações de tela em uma única plataforma

Mas todos nós já tivemos clientes que não queriam aprender um novo software. Portanto, alguns softwares de colaboração com clientes se integram às ferramentas que você e seu cliente já usam, facilitando a importação de e-mails, mensagens do Slack, compartilhamento de arquivos e muito mais.

Tudo continua limpo e organizado, mesmo que seu cliente seja um pouco caótico.

O que você deve procurar nas ferramentas de colaboração com o cliente?

Esses são os nossos recursos essenciais para um software de colaboração com o cliente. Embora muitas das ferramentas que destacamos abaixo façam muito mais, esses quatro recursos básicos farão com que suas colaborações ocorram de forma mais tranquila:

Compartilhamento simples de arquivos : Você precisará enviar contratos, provas e outros arquivos aos seus clientes para aprovação, portanto, seu software deve facilitar o compartilhamento de arquivos para carregar e acessar os tipos de arquivos mais comuns

Você precisará enviar contratos, provas e outros arquivos aos seus clientes para aprovação, portanto, seu software deve facilitar o compartilhamento de arquivos para carregar e acessar os tipos de arquivos mais comuns Ferramentas de comunicação intuitivas **Recursos como mensagens instantâneas, menções e documentos compartilhados fornecem ajuda em tempo real para os esforços de colaboração do cliente em uma plataforma de gerenciamento de tarefas

**Recursos como mensagens instantâneas, menções e documentos compartilhados fornecem ajuda em tempo real para os esforços de colaboração do cliente em uma plataforma de gerenciamento de tarefas Permissões baseadas em funções: A possibilidade de definir limites para o acesso do seu cliente garantirá que ele não veja como a salsicha é feita ou tenha a capacidade de gerenciar projetos fora do seu trabalho específico 🌭

A possibilidade de definir limites para o acesso do seu cliente garantirá que ele não veja como a salsicha é feita ou tenha a capacidade de gerenciar projetos fora do seu trabalho específico 🌭 Integrações : Se você já usa outras ferramentas de comunicação, como o Slack para mensagens ou o Zoom para chamadas de vídeo, verifique se o software de colaboração com o cliente se integra a esses programas para que você possa importar facilmente a comunicação com o cliente

As 10 melhores ferramentas de software de colaboração com o cliente para usar em 2024

Agora que você conhece os requisitos mínimos para um software de colaboração com o cliente, conheça 10 ferramentas que fazem o máximo. Essas 10 ferramentas de gerenciamento de projetos e tarefas têm os recursos que as agências e empresas de serviços profissionais precisam para se comunicar com seus clientes.

Escolha uma ferramenta de colaboração que toda a sua equipe vai adorar para realizar o trabalho, acompanhar o sucesso do projeto e melhorar a retenção de clientes .

Colabore em ideias com clientes, converse sobre entregas, atribua tarefas e crie documentos ou wikis incríveis com recursos de comentários em tempo real, tudo em um só lugar no ClickUp

Se quiser gerenciar todo o ciclo de vida do cliente e do projeto em um só lugar, você precisa de um espaço de trabalho ClickUp.

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, uma ferramenta de colaboração on-line, uma ferramenta de CRM e uma ferramenta de relatórios - basicamente, é uma caixa de ferramentas completa para sua equipe. 🛠️ 🧰

Este é um dos melhores softwares de colaboração para equipes e clientes do mercado, com recursos como documentos compartilhados, quadros brancos, mensagens instantâneas, comentários em tempo real, compartilhamento de arquivos e menções. Também é possível compartilhar ativos como vídeos, planilhas, wireframes e páginas da Web, para que o cliente e a equipe sempre tenham o contexto de que precisam.

E com o ClickApps para gerenciamento de trabalho, controle de tempo e relatórios, você pode acompanhar a carga de trabalho da sua equipe. Para os gerentes de projeto, o ClickUp facilita a prevenção do esgotamento dos funcionários e o monitoramento do status do projeto para evitar que os orçamentos sejam reduzidos nos projetos dos clientes.

Além de um aplicativo baseado na Web, o ClickUp também está disponível como um aplicativo móvel para iOS ou Android. Ele também se integra com suas ferramentas favoritas e permite que você importe dados de outros programas de gerenciamento de projetos e tarefas - incluindo Asana, Trello, Jira, Todoist, monday.com, Wrike e Basecamp - com um único clique.

Melhores recursos

OCRM do ClickUp permite que você veja seu pipeline de vendas e monitore o envolvimento do cliente. Você também pode integrá-lo aos seus e-mails para realizar o contato com o cliente, iniciar o processo de integração do cliente e enviar atualizações do projeto de um só lugar. E com umModelo de CRMvocê pode começar a usar esse recurso de forma rápida e fácil

Documentos do ClickUp e oQuadro branco do ClickUp são ideais para equipes criativas. Eles fazemcolaboração em projetos fácil, mesmo para equipes remotas. Você pode fazer brainstorming, coeditar, comentar e usar os recursos de gerenciamento de tarefas para atribuir trabalho em tempo real, de modo que sua equipe e seu cliente fiquem na mesma página no início do processo. Não há necessidade de compartilhamento de tela porque a visualização do documento ou do quadro branco de todos será atualizada em tempo real

ClickUp AI permite que você automatize seu trabalho, incluindo o envio de atualizações automáticas aos clientes quando um ativo de projeto estiver pronto para ser revisado. É a primeira ferramenta de IA criada especificamente para cada função em sua organização, para que toda a sua equipe possatrabalhar mais rápido e com mais eficiência

Limitações

Pode haver uma curva de aprendizado à medida que os novos usuários se familiarizam com a longa lista de recursos do ClickUp

Nem todos os recursos do aplicativo Web estão disponíveis atualmente no aplicativo móvel

Preços

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por membro por mês

US$ 7 por membro por mês Empresarial: $12 por membro por mês

$12 por membro por mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Clickup AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipe O trabalho em equipe faz o sonho funcionar! E o Teamwork - a ferramenta de colaboração com o cliente - torna o trabalho do cliente um sonho. 💭

Esse software voltado para agências tem ferramentas para criar quadros de projetos, programar tarefas, monitorar a carga de trabalho da sua equipe, definir o escopo de um projeto, estabelecer marcos, integrar clientes, controlar horas, gerar faturas e obter a aprovação do cliente.

Desde o início de seu projeto jornada do cliente até a assinatura do último produto final, este aplicativo o ajudará a gerenciar projetos em vários clientes e a garantir que ele permaneça dentro do prazo e do orçamento.

Melhores recursos

O upload de provas permite que você monitore o feedback do seu cliente no contexto e veja como os ativos do projeto evoluem

A adição de usuários clientes permite controlar o acesso deles ao projeto, para que possam ver o andamento do projeto e adicionar comentários às tarefas às quais você lhes deu acesso

Os recursos de controle de tempo registram todos os seus minutos faturáveis e facilitam a geração de faturas

limitações do ####

Não há aplicativo para iOS, o que pode ser frustrante para os usuários de Mac que preferem trabalhar em seus telefones ou tablets

Alguns usuários relatam que a integração da equipe foi demorada, e pode ser mais difícil ensinar os clientes a usar o software do que os membros da equipe interna

Preços

Gratuito para sempre

Iniciante: US$ 5,99 por membro por mês

US$ 5,99 por membro por mês Entrega: $9,99 por membro por mês

$9,99 por membro por mês Crescimento: $19,99 por membro por mês

$19,99 por membro por mês Escala: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

3. Runrun.it

via Runrun.it Quem dirige o mundo? Gerentes de projeto. 💪

E o Runrun.it é uma ferramenta de colaboração que está aqui para ajudar com quadros de projetos simples, automações e IA que o alerta se o seu projeto estiver saindo dos trilhos. Você pode escolher entre Kanban, gráfico de Gantt e visualizações de lista de tarefas para ver seus projetos do seu jeito.

Ele também oferece recursos visuais claros para ajudá-lo a entender os dados do projeto e monitorar o progresso e as taxas de sucesso. Você pode usar esses recursos visuais para comunicar seu sucesso aos clientes e pode convidá-los a visualizar quadros e tarefas.

Acima de tudo, o Runrun.it é fácil de usar, portanto, mesmo os clientes mais tecnofóbicos não terão medo de usar suas ferramentas de colaboração com o cliente. Ele está disponível como um aplicativo baseado na Web, um aplicativo para iOS e um aplicativo para Android, para que você possa usá-lo em qualquer dispositivo.

Melhores recursos

Os quadros de projetos fáceis de usar permitem que os membros da equipe e os clientes acompanhem o andamento do projeto e vejam as tarefas que precisam de atenção

Relatórios sobre custo, horas por projeto e esforço por tarefa ajudam você a tomar decisões mais estratégicas sobre projetos futuros

As automações facilitam o agendamento de projetos e o acompanhamento do progresso

limitações do ####

Alguns usuários relatam que a interface de comentários não é exibida com clareza, o que pode fazer com que os membros da equipe e os clientes percam as mensagens

As funções de relatório e análise são limitadas em comparação com algumas das outras ferramentas desta lista

Preços

Gratuito

Business: US$ 8 por membro por mês

US$ 8 por membro por mês Empresa: $25 por membro por mês

Avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 135 avaliações)

4. ProofHub

via Centro de Provas Praticamente todos baseados em nuvem software de gerenciamento de projetos ajuda a otimizar o trabalho remoto. Mas o ProofHub dedicou atenção especial às ferramentas para equipes distribuídas, com recursos robustos de comunicação e prazos que se ajustam automaticamente aos fusos horários do cliente e dos membros da equipe.

Portanto, não importa onde você trabalhe, vocês podem trabalhar juntos. 👯

Como uma das melhores ferramentas de colaboração com o cliente, o ProofHub inclui um conjunto completo de ferramentas de gerenciamento de projetos, relatórios e administração para ajudá-lo a gerenciar seus projetos do início ao fim. E a grande biblioteca de integrações - incluindo Slack, Dropbox, Google Drive e One Drive, entre outras - significa que você pode compartilhar recursos com seus clientes na plataforma que eles preferirem.

Além disso, ele será atualizado à medida que você avança no espaço de trabalho ProofHub da sua equipe.

Melhores recursos

As solicitações externas permitem que os clientes enviem formulários e solicitem correções de bugs, alterações nos entregáveis ou entregáveis completamente novos

Funções personalizadas permitem definir permissões diferentes para clientes e membros da equipe para que cada pessoa tenha acesso apenas ao que precisa

As ferramentas robustas de colaboração com clientes e equipes incluem comentários com menções, integrações de e-mail e opções de bate-papo individual e em grupo, nas quais é possível se comunicar rapidamente por meio de mensagens instantâneas e manter cronogramas de projetos

limitações do ####

Muitos usuários relatam que as opções para definir suas preferências de notificação são limitadas, o que pode dificultar a organização e a priorização de seus alertas

Esse software não inclui ferramentas de orçamento e, se você quiser transformar um relatório de controle de tempo em uma fatura, precisará adicionar uma integração com o Freshbooks ou o QuickBooks

Preços

Essencial: $45 por mês

$45 por mês Controle máximo: $89 por mês

Avaliações e críticas

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (80+ avaliações)

5. Kantata

via Kantata O Kantata foi desenvolvido sob medida para agências. Ele compreende todo o ciclo de vida de um projeto de agência, desde o lançamento até a contratação e a luta contra o temido aumento de escopo. 🧟‍♂️

Essa plataforma de gerenciamento de projetos não só facilita uma melhor comunicação entre seu cliente e sua equipe, como também apresenta ferramentas avançadas de análise que acompanham riscos, suposições, problemas e dependências, bem como os marcos de receita e custo.

Portanto, se precisar ajustar sua estratégia, resolver um problema ou emitir uma ordem de alteração, você poderá ver isso rapidamente, sem precisar mais vasculhar planilhas complicadas com uma lupa. 🕵️‍♀️

O Kantata está disponível com uma API criada para o Salesforce ou com uma API aberta para que você possa executar esse programa com as ferramentas que já utiliza.

Melhores recursos

Convidar clientes para vermarcos do projeto e dê aprovações à medida que você trabalha, em vez de no final do projeto

Automatize seus fluxos de trabalho e crie modelos reutilizáveis que lhe permitam agendar projetos rapidamente

Visualize o cronograma, o escopo e o orçamento do projeto lado a lado para manter tudo sob controle

Limitações

Alguns usuários afirmam que esse programa pode ser difícil de navegar e gostariam que ele oferecesse funções mais intuitivas, como arrastar e soltar e uma opção de desfazer

Outros usuários relatam tempos de carregamento lentos e opções de integração limitadas

Preços

Personalizado preço

Avaliações e resenhas

G2: 4,1/5 (mais de 1.325 avaliações)

4,1/5 (mais de 1.325 avaliações) Capterra: 4,2/5 (595+ avaliações)

6. Zona de trabalho

via Zona de trabalho O Workzone é um programa de gerenciamento de projetos com recursos avançados de rastreamento e geração de relatórios, além de portais de clientes seguros. Como todo software de gerenciamento de projetos, você pode configurar quadros de projetos e atribuir tarefas, mas são recursos como carga de trabalho e controle de despesas que tornam esse programa especialmente bom para agências.

Você pode ver os projetos de seus clientes em seus próprios espaços de trabalho (ou zonas), ou pode ter uma visão geral de todos os projetos de seus clientes e seus status, o que facilitará a decisão sobre qual projeto precisa de sua atenção primeiro.

Assim, quando parecer que todos os seus clientes querem sua atenção ao mesmo tempo, você poderá saber quem precisa mais de você.

Melhores recursos

Os portais de clientes seguros permitem criar uma experiência de marca para o seu cliente e definir permissões diferentes para usuários diferentes

Os painéis de projetos mostram todos os projetos de seus clientes de uma só vez para que você saiba quais estão no caminho certo e quais precisam de atenção extra

Um processo de integração prático garante que você aprenda a usar esse software rapidamente e que seu espaço de trabalho seja configurado com todos os recursos de que sua equipe precisa e nenhum dos que ela não precisa

limitações do ####

Esse programa é puramente baseado na Web, sem aplicativo móvel

Não há versão gratuita, e o custo pode ser muito alto para usuários que precisam apenas de recursos básicos

Preços

Equipe: $24 por membro por mês

$24 por membro por mês Profissional: $34 por membro por mês

$34 por membro por mês Empresarial: $43 por membro por mês

Avaliações e críticas

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

4,2/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

7. Segunda-feira.com

via Segunda-feira.com Se você já teve um caso de segundas-feiras, talvez seja hora de Segunda-feira.com .

Essa plataforma de gerenciamento de tarefas e colaboração pode ajudá-lo a começar as segundas-feiras - e todos os outros dias de trabalho - com o pé direito, facilitando a visualização do que você e sua equipe precisam fazer.

Claro, esse espaço de trabalho on-line não é tão divertido quanto o filme "Office Space", mas que espaço de trabalho on-line é esse? 🍿

Você pode usar a monday.com para promover uma melhor colaboração entre clientes e equipes, convidando membros da equipe e clientes para quadros de projetos, atribuindo tarefas e compartilhando arquivos. Esse software de gerenciamento de projetos facilitará o trabalho conjunto da sua equipe e a comunicação com o cliente.

Melhores recursos

Os quadros de projetos e os cartões de tarefas permitem planejar o projeto e atribuir tarefas a membros da equipe, freelancers ou clientes ou compartilhar arquivos para manter o fluxo do processo de colaboração

Painéis personalizados acompanham o progresso, o orçamento e a linha do tempo do projeto com recursos visuais claros, como tabelas e gráficos

As automações permitem que você defina regras do tipo "se isso, então aquilo" para acionar tarefas ou notificações quando você concluir determinadas etapas, para que você possa, por exemplo, notificar automaticamente os clientes quando os entregáveis estiverem disponíveis para revisão

Limitações

Alguns usuários afirmam que os recursos de automação podem não funcionar corretamente, fazendo com que você tenha que excluir e recriar manualmente as tarefas defeituosas

Outros usuários relatam que pode ser difícil definir e editar as preferências de notificação

Preços

**Gratuito

Básico: US$ 8 por membro por mês

US$ 8 por membro por mês Standard: $10 por membro por mês

$10 por membro por mês Pro: $16 por membro por mês

$16 por membro por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 4,7/5 (8.400+ avaliações)

4,7/5 (8.400+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.070+ avaliações)

8. Trello

via TrelloTrello é um nome popular no jogo de gerenciamento de projetos. 👾

Qualquer pessoa que tenha usado ferramentas de gerenciamento de projetos que utilizaram ferramentas de gerenciamento de projetos nos últimos 10 anos provavelmente reconhecerão o layout do Trello. Ele se baseia em processos ágeis e usa um Quadro Kanban para ajudar as equipes a manter uma colaboração produtiva.

É possível criar quadros diferentes para cada um dos projetos de seus clientes e, em seguida, visualizar todo o quadro do projeto ou visualizar as próximas tarefas em uma lista de tarefas ou visualização de calendário. Esse programa é ótimo para integração de clientes planejamento do projeto e acompanhamento do progresso do projeto.

Ele é altamente personalizável. Você pode ajustar o seu quadro de acordo com o seu fluxo de trabalho e convidar clientes para o seu próprio quadro para que possam ver os documentos do projeto e revisar as tarefas.

Melhores recursos

Os quadros do Trello permitem que você organize seu projeto, agende tarefas e atribua tarefas aos membros da sua equipe ou aos seus clientes

Os modelos ajudam você a configurar os quadros de projetos de seus clientes de forma rápida e fácil - tudo o que você precisa fazer é preencher os espaços em branco

Centenas de integrações permitem que você conecte seus aplicativos favoritos, como Jira, Slack, Microsoft Teams, Dropbox e Google Docs

limitações do ####

Esse programa não tem recursos integrados de relatório ou análise, o que pode dificultar o acompanhamento do sucesso do seu projeto sem adicionar uma integração

O Trello tem recursos de automação limitados e é melhor para planejar projetos simples do que projetos complexos com várias dependências

Preços

Gratuito

Padrão: US$ 5 por membro por mês

US$ 5 por membro por mês Premium: $10 por membro por mês

$10 por membro por mês Enterprise: $17,50 por membro por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (13.340+ avaliações)

4,4/5 (13.340+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (22.680+ avaliações)

9. Todos os clientes

via Todos os clientes Se a sua equipe é enxuta, o AllClients é o CRM para manter seus relacionamentos sem problemas. 🏃‍♂️

Este ferramenta de gerenciamento de clientes foi projetada tendo em mente as pequenas empresas. A AllClients diz que oferece "tudo o que você precisa e nada do que você não precisa" Tradução: Essa ferramenta é simples de usar, mas não é tão rica em recursos quanto algumas das outras opções desta lista.

Ainda assim, para muitos proprietários de pequenas empresas, ela será tudo o que você precisa. Você pode armazenar as informações de contato de seus clientes em um banco de dados de clientes e enviar e-mails e mensagens SMS para manter contato.

Você também pode automatizar muitas de suas tarefas de marketing. Assim, mesmo que tenha uma equipe pequena, nada será esquecido.

Melhores recursos

Ferramentas integradas de comunicação e marketing por e-mail ajudam a manter contato com seus clientes sem pagar por um programa de marketing por e-mail separado

As automações permitem o envio de mensagens e e-mails de acompanhamento, para que você possa manter contato com os clientes sem gastar horas extras

O design amigável facilita o início imediato do uso desse programa

limitações do ####

Embora haja um período de teste gratuito de 14 dias, não há plano gratuito para usuários que precisam apenas de recursos básicos

Este aplicativo oferece opções limitadas de integração e personalização

Preços

Select: $24 por mês

$24 por mês Premium: $48 por mês

$48 por mês Elite: $96 por mês

Avaliações e críticas

G2: 4,6/5 (25+ avaliações)

4,6/5 (25+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (5+ avaliações)

10. Bit.ai

via Bit.ai Se você estiver procurando uma solução melhor de compartilhamento de arquivos para enviar entregas aos clientes, a Bit.ai tem os documentos necessários para isso. 📝

Essa ferramenta de colaboração funciona tão bem para suas sessões internas de brainstorming quanto para seus gerenciamento de clientes processo.

Os recursos de colaboração permitem que os membros da sua equipe trabalhem juntos em tempo real, estejam eles na mesma sala ou em países diferentes. Quando chegar a hora de compartilhar o trabalho, você poderá enviá-lo por meio de um espaço de trabalho configurado apenas para o seu cliente. Tudo o que você precisa fazer é mover o arquivo.

Assim, seu cliente verá apenas o que você quer que ele veja e você poderá manter seu processo interno só para você - seu próprio molho secreto. 🥫

Melhores recursos

Documentos inteligentes interativos permitemcolaboração em tempo real de qualquer lugar do mundo, com a capacidade de criar tabelas, gráficos, vídeos e arquivos de imagem

Os wikis funcionam como umbase de conhecimento onde você pode armazenar informações da empresa, documentar seus processos e políticas ou adicionar informações de projeto para cada cliente

Os espaços de trabalho do cliente mantêm seus projetos organizados. Você pode convidar as partes interessadas e mover documentos entre o espaço de trabalho interno e o do cliente quando eles estiverem prontos para serem compartilhados

limitações do ####

Alguns usuários relatam que pode ser difícil criar e compartilhar documentos, e os visualizadores precisam tomar medidas adicionais para acessar os documentos compartilhados com eles

Essa plataforma é totalmente baseada na Web, portanto, não há aplicativos para desktop ou dispositivos móveis

Preços

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 8 por membro por mês

US$ 8 por membro por mês Plano comercial: $15 por membro por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4/5 (19+ avaliações)

4/5 (19+ avaliações) Capterra: 5/5 (8+ avaliações)

A colaboração de última geração começa com o ClickUp

Há muitos programas que podem ajudá-lo a gerenciar seus projetos de clientes, mas se você quiser levar a colaboração com o cliente para o próximo nível, precisará de quadros brancos, documentos compartilhados, mensagens instantâneas, comentários e tudo o que facilita o trabalho em conjunto em tempo real.

O ClickUp foi criado para brainstorming. Foi criado para compartilhar. Foi criado para colaborar. Ele foi criado para tudo o que as agências e empresas de serviços profissionais precisam. 👷

Além dos recursos de colaboração, você também terá gerenciamento avançado de projetos, relatórios, gerenciamento de recursos e integrações com milhares de outros aplicativos, tudo em um só lugar. Agora, gerenciar projetos de clientes pode ser menos parecido com lidar com gatos. 🐈‍⬛