20 melhores alternativas e concorrentes do Trello para gerenciamento de projetos 2024

O Trello tem sido facilmente uma das melhores ferramentas Kanban gratuitas e fáceis de usar desde seu lançamento em 2011. Mais de uma década depois, o Trello continua sendo uma ótima opção para Software Kanban .

Mas será que isso o torna o software perfeito? software de gerenciamento de projetos explicando por que fizeram a mudança do Trello. O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa em que as equipes se reúnem para planejar, organizar e colaborar no trabalho usando tarefas, documentos, bate-papo, metas, quadros brancos e muito mais!

O ClickUp é único porque oferece mais de 15 visualizações personalizáveis, com pelo menos 10 incluídas no Plano Gratuito para Sempre! E se você não consegue se livrar da visualização de quadro simples e fácil de usar do Trello, você está com sorte.

Na seção Visualização do quadro ClickUp no ClickUp Board View, você pode arrastar e soltar quase tudo, para que os projetos andem tão rápido quanto você. Dê um passo adiante, personalizando ou agrupando tarefas por campos que façam mais sentido para você e sua equipe.

Agrupe tarefas em seu quadro Kanban por status, campos personalizados, prioridade e muito mais no modo de exibição Quadro do ClickUp

Quer ainda mais? O modo de exibição Lista do ClickUp é perfeito para quem deseja visualizar seus projetos e atribuir tarefas em uma lista de tarefas no estilo GTD.

Você pode visualizar facilmente todas as suas listas de tarefas e marcá-las quando terminar! E lembre-se, não há visualizações de lista no Trello! 😔

Visualização de projetos e tarefas na exibição de lista do ClickUp

O Trello simplesmente não vem com uma grande variedade de visões gerais de projetos, o que cria desafios para os gerentes de projeto que tentam gerenciar as cargas de trabalho da equipe . No entanto, a visualização Box do ClickUp oferece aos gerentes de projeto uma visão geral de alto nível do que está acontecendo em sua organização.

As tarefas são classificadas por responsável, para que você acompanhe rapidamente as tarefas da sua equipe e gerencie a carga de trabalho. Ele permite que as equipes pensem fora da caixa para planejamento de capacidade .

Uma visão geral de alto nível das tarefas e da carga de trabalho na visualização Box do ClickUp

Hierarquia e organização no ClickUp

Embora a interface de usuário do Trello seja limpa e direta, ela pode ficar desordenada. Considere quantos cartões do Trello você pode ter em seu quadro Kanban até dizer é demais!

Infelizmente, não há como dividir os projetos e dar a cada tarefa e subtarefa o espaço que merece. Mas o ClickUp tem um sistema organizado e simples de Hierarquia para gerenciar projetos com a estrutura: Workspace > Space > Folder > Lists > tasks > subtasks.

Estrutura hierárquica robusta no ClickUp

O Trello fica desorganizado rapidamente assim que você adiciona novos membros da equipe a um projeto. Se você está preocupado com o fato de sua equipe não estar tomando providências em relação aos seus comentários, há pouco que pode fazer com o Trello.

O ClickUp Comentários atribuídos permite que você atribua um comentário a um membro da equipe como um item de ação. Depois que eles concluírem o item de ação, marcarão o comentário como resolvido para evitar que você tenha que entrar em contato com eles.

Atribuição de comentários dentro de tarefas no ClickUp

Principais recursos do ClickUp

**Documentos ferramenta de colaboração baseada em nuvem para criar e armazenar documentos detalhados da empresa e de seus clientesdocumentos detalhados relacionados a projetos ***Metas Defina e mantenha o controle de seus métricas de negócios ***Mapas mentais Crie belos esboços visuais do zero ou usando tarefas existentes

ferramenta de colaboração baseada em nuvem para criar e armazenar documentos detalhados da empresa e de seus clientesdocumentos detalhados relacionados a projetos ***Metas Defina e mantenha o controle de seus métricas de negócios ***Mapas mentais Crie belos esboços visuais do zero ou usando tarefas existentes Widgets de impressão : adicionar gráficos de burndown gráficos de burnup e diagramas de fluxo cumulativo em seus Dashboards

: adicionar gráficos de burndown gráficos de burnup e diagramas de fluxo cumulativo em seus Dashboards Limites de trabalho em andamento: use esse ClickApp em seus quadros Kanban para evitar que sua equipe se esgote

use esse ClickApp em seus quadros Kanban para evitar que sua equipe se esgote **Prioridades: organize as tarefas em urgentes, altas, normais ou de baixa prioridade, para que os membros da equipe saibam por onde começar

Direitos de acesso personalizados: crie permissões personalizadas para permitir que clientes e freelancers entrem nos espaços de seu projetoAplicativos móveis para iOS e Android quando estiver pronto.

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Ainda não está convencido? Nós entendemos - faça sua lição de casa e dê uma olhada mais de perto_ por que o ClickUp é a melhor alternativa ao Trello .

2. Asana

Visualização do quadro em estilo Kanban da Asana Asana é um concorrente popular do Trello. De fato, nós comparou a Asana e o Trello lado a lado em um guia anterior. O Asana é um projeto simples ferramenta de planejamento com muitas integrações para ajudá-lo a gerenciar seu trabalho com eficiência.

Ao comparar o Trello e a Asana, você verá que a Asana oferece mais recursos com a mesma interface simplificada.

Uma das desvantagens dessa ferramenta é que ela não oferece uma visualização de mapa mental integrada. Compare a Asana com o ClickUp* _**para ver qual ferramenta é melhor para sua equipe!

Principais recursos da Asana

Veja sua tarefa em uma lista, quadro Kanban ou visualização de linha do tempo

mais de 50 modelos de projetos para ajudá-lo a começar

Gráficos de Gantt com linhas do tempo

Crie regras personalizadas em segundos para automatizar tarefas comuns e reduzir erros

Profissionais da Asana

Integra-se com uma poderosa colaboraçãocomo o Basecamp eMicrosoft Teams* Evite ficar esgotado usando o sistema de gerenciamento de carga de trabalho

Gerencie o progresso de suas metas com o Asana sistema de acompanhamento de metas Contras da Asana

Não há recurso nativo de controle de tempo

Não é possível adicionar vários responsáveis

Não há campos personalizados ou exibição de formulário na versão de avaliação gratuita

Preços da Asana

A Asana oferece quatro planos de preços:

Plano básico : Gratuito

: Gratuito Plano Premium : uS$ 12 por mês por membro

: uS$ 12 por mês por membro Plano Business: $24,99 por mês por membro

$24,99 por mês por membro Plano empresarial: Entre em contato para obter detalhes

Avaliações de clientes da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 7.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 7.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 9.000 avaliações)

Saiba mais sobre o Melhores alternativas à Asana em nosso guia completo!

3. ProofHub

O exemplo do Proofhub Visualização do painel inicial

O ProofHub é outra excelente alternativa ao Trello. Com muitos recursos úteis, os gerentes de projeto não terão dificuldade em gerenciar seus projetos de forma eficaz.

No entanto, o aplicativo carece de recursos para o gerenciamento de projetos complexos. Por exemplo, o Proofhub não tem várias automações ou tarefas de longo prazo planejamento de projetos capacidades.

Portanto, se você for uma equipe pequena com planos de expansão, este ferramenta de gerenciamento de projetos provavelmente não poderá ser dimensionada com você. Então, você usará essa ferramenta a longo prazo?

Vejamos:

Principais recursos do ProofHub

Relatórios detalhados do projeto

Aplicativos móveis avançados para iOS e Android

Bloco de notas integrado

Gerenciamento de dependências

Prós do ProofHub

Muita capacidade de personalização

Bons recursos de segurança, como direitos de acesso personalizados

Suporte à autenticação de dois fatores

contras do #### ProofHub

Não há plano de avaliação gratuita

Não há funções ou fluxos de trabalho personalizados no plano essencial

Integrações limitadas com ferramentas populares como Evernote, Calendly e Slack

Preços do ProofHub

O Proofhub oferece duas opções de preços:

Essencial : (US$ 45/mês):

: (US$ 45/mês): Controle máximo: (US$ 89/mês)

Avaliações de clientes do ProofHub

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4. Zona de trabalho

Os assinantes em uma Zona de trabalho projeto

O Workzone é uma alternativa ao Trello com recursos simples de gerenciamento de projetos e uma interface amigável. Assim como o Zenkit, ele também é um dos melhores colaboração em tempo real e fará com que sua equipe trabalhe em conjunto de forma eficiente.

Infelizmente, essa é uma zona proibida para startups e pequenas empresas, pois o aplicativo não oferece um plano de avaliação gratuito.

principais recursos do #### Workzone

Adicionar comentários às tarefas para garantir que nenhuma alteração seja perdida

Relatórios de carga de trabalho que ajudam vocêgerenciar a capacidade e os recursos da equipe* Poderosas notificações por e-mail

Visualize cronogramas de projetos com gráficos de Gantt

Profissionais do Workzone

Listas de tarefas para ajudá-lo a organizar suas tarefas diárias e gerenciar projetos

Controle de tempo nativo para ajudá-lo a gerenciar o tempo gasto nas tarefas

Salve qualquer projeto como um modelo e reutilize-o para acelerar as tarefas

contras do #### Workzone

Não é possível atribuir comentários

Visualizações limitadas do projeto (sem visualização de caixa ou mapa mental)

Curva de aprendizado acentuada

Preços do Workzone

O Workzone oferece dois planos de preços:

Conta da equipe : uS$ 24 por mês por usuário

: uS$ 24 por mês por usuário Conta Profissional: $34 por mês por usuário

Avaliações de clientes do Workzone

G2: 4,3/5 (mais de 45 avaliações)

4,3/5 (mais de 45 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

5. Podio

O painel principal em Podio O Podio é uma alternativa simples ao Trello que oferece vários complementos avançados para gerenciar seus projetos com facilidade. Com sua API avançada, você pode adicionar suas próprias integrações a ele, como qualquer outra ferramenta de código aberto.

Infelizmente, esse software de gerenciamento de projetos oferece apenas recursos essenciais, como relatórios, painéis de controle e recursos avançados automação do fluxo de trabalho em seu plano premium.

Portanto, basicamente, você precisa obter o plano premium.

Principais recursos do Podio

Complementos, como aplicativos de compartilhamento de arquivos e de mensagens

Calendário integrado

Mensageiro de bate-papo integrado

Agendamento avançado de reuniões

Prós do Podio

O software tem recursos de relatório em tempo real

Armazene, acesse e compartilhe conteúdo usando o Google Drive e o Integrações com o Dropbox * Crie novas tarefas, anexe arquivos e receba lembretes do seu celular em segundos

Contras do Podio

Não há gráficos de Gantt incorporados (disponíveis somente por meio de uma extensão)

O plano gratuito limitado não possui fluxos de trabalho automatizados, sincronização de contatos e recursos de gerenciamento de usuários

Não é possível atribuir comentários como tarefas

Preços do Podio

O Podio oferece quatro planos de preços:

Gratuito

Plano Básico : uS$ 9 por mês por usuário

: uS$ 9 por mês por usuário Plano Plus: US$ 14 por mês por usuário

US$ 14 por mês por usuário Plano Premium: uS$ 24 por mês por usuário

Avaliações de clientes do Podio

G2: 4,1/5 (mais de 300 avaliações)

4,1/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 200 avaliações)

6. Wrike

Exemplo de Wrike Exibição inicial Wrike é outra boa opção se você estiver procurando alternativas ao Trello. Como o Jira, ele tem recursos poderosos de nível empresarial para ajudá-lo a gerenciar todas as suas tarefas.

Ele também é uma das melhores alternativas gratuitas ao Trello devido à sua poderosa variante de base. Infelizmente, embora tenha um plano básico robusto, o aplicativo é difícil de navegar, especialmente para iniciantes.

Saiba mais sobre o uso Wrike para gerenciamento de projetos* .

Principais recursos do Wrike

Pode ser integrado a aplicativos como o Zapier,Githube Gmail

Relatórios detalhados para atualizações em tempo real

Feed de notícias do projeto para atualizações da equipe

Prioridades de tarefas para que as equipes concluam as tarefas na ordem correta

Prós do Wrike

Integrar o aplicativo com mais de 400 aplicativos diferentesAplicativos SaaS com o complemento Wrike Integrate

Acompanhe o tempo gasto em tarefas e projetos com o rastreador de tempo integrado

A ferramenta de gerenciamento pode ser dimensionada de acordo com a sua equipe

Contras do Wrike

Não há recurso independente de anotações

O plano gratuito tem apenas integrações básicas, como o Google Drive e o MSFT Office 365

Não há integração adequada de bate-papo para comunicação rápida

Preços do Wrike

O Wrike oferece três planos:

Gratuito

Variante profissional : uS$ 9,80 por mês por usuário

: uS$ 9,80 por mês por usuário variante Business: US$ 24,80 por mês por usuário

Avaliações de clientes do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 1.600 avaliações)

Saiba mais sobre o principais alternativas ao Wrike em nosso relatório de comparação atualizado

7. MeisterTask

MeisterTask Visualização da diretoria

Uma das alternativas gratuitas do Trello com quadros Kanban poderosos é o MeisterTask. Cada quadro tem uma interface personalizável de arrastar e soltar, o que o torna um excelente gerenciamento ágil de projetos ferramenta.

Você só pode atribuir uma tarefa a um usuário, pois a plataforma acredita que ter vários responsáveis pode complicar as coisas e as equipes não conseguirão realizar o trabalho. _Mas e se a tarefa exigir todos os esforços?

Não há essa sorte. 🤷‍♂️

Principais recursos do MeisterTask

Cada quadro tem um fluxo de atividades para colaboração da equipe

Quadros de projetos personalizáveis com atualizações em tempo real

Bloco de notas integrado para anotar ideias e notas importantes

Marque os colegas de equipe nos comentários para manter todos informados

Prós do MeisterTask

Interface de usuário de arrastar e soltar simples e fácil de usar

Use um modelo de tarefa recorrente para automatizar tarefas repetitivas

Diversas integrações com aplicativos como o Slack microsoft Teams, Outlook e muito mais

MeisterTask contras

O aplicativo móvel não é tão eficiente quanto o aplicativo para desktop (notificações atrasadas)

O plano gratuito é limitado e você não tem acesso a todas as integrações ou tarefas recorrentes

Não há recurso dedicado de prioridades de tarefas, portanto, você precisa definir prioridades usando tags

Preços do MeisterTask

O MeisterTask oferece três opções de preços:

Plano gratuito

Plano Pro : uS$ 4,19 por mês por usuário

: uS$ 4,19 por mês por usuário Plano comercial: uS$ 10,39 por mês por usuário

Avaliações de clientes do MeisterTask

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 900 avaliações)

8. Mesa de ar

Exemplo de Tabela aérea Visualização do quadro Kanban Mesa aérea é um banco de dados e o software de planilha eletrônica . O aplicativo pretende ser uma versão mais fácil de usar do Google Sheets e do MS Excel combinados. Infelizmente, se você quiser recursos essenciais de gerenciamento de tarefas, como controle de tempo e gráficos de Gantt, terá de fazer upgrade para o plano Pro (US$ 20/mês).

Confira nossa comparação completa em_ **Segunda-feira vs Airtable .

Essa ferramenta de gerenciamento de tarefas ainda estará na table depois que tivermos verificado o que ela pode fazer?

Vamos descobrir:

Principais recursos do Airtable

Várias visualizações de projeto, como visualização de calendário, visualização de grade, visualização de formulário, visualização de galeria e muito mais

Colaboração em dados compartilhados com outras equipes do Airtable

Crie seus próprios relatórios de progresso do projeto com uma interface sem código

Crie suas próprias automações para acelerar os processos do projeto

Profissionais do Airtable

Programe e planeje tarefas usando a visualização do gráfico de Gantt

Acompanhe seu progresso com um quadro kanban simples de arrastar e soltar

Integra-se com ferramentas populares como GSuite, Slack, Facebook e Twitter

Contras do Airtable

Curva de aprendizado acentuada devido aos muitos recursos e ao difícil processo de integração

Não é tão intuitivo quanto o MS Excel ou o Google Sheets

Os aplicativos móveis não têm o mesmo desempenho ou os mesmos recursos que a versão completa

Preços do Airtable

O Airtable oferece quatro planos de preços:

Gratuito

Plus: $10 por mês por assento

$10 por mês por assento Pro : uS$ 20 por mês por assento

: uS$ 20 por mês por assento Empresa: Entre em contato para obter detalhes

Avaliações de clientes do Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

4,6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Confira nosso_ **Alternativas disponíveis guia!

9. Basecamp

Várias visualizações disponíveis em Acampamento básicoBasecamp é uma alternativa ao Trello para o desenvolvimento de projetos com base na Web. Ele é um kit de ferramentas completo para colaboração e trabalho remoto que ajuda as equipes a se manterem organizadas com os projetos.

O Basecamp tem recursos de gerenciamento de projetos que aprimoram a colaboração e mantêm as equipes informadas sem a necessidade de participar de reuniões.

Basecamp recursos-chave

Quadros de mensagens para manter as conversas da equipe reunidas em uma única página

Listas de tarefas de todo o trabalho que a equipe precisa realizar

Agendamento de projetos e atribuição de datas e horários para cada projeto

Compartilhamento de documentos e armazenamento de arquivos, incluindo imagens e planilhas

Bate-papo em grupo em tempo real para fazer perguntas e obter respostas rápidas

Check-ins automáticos em vez de depender de reuniões de status

O recurso de gráficos de Hill mostra o progresso do projeto

Os pings permitem que você converse diretamente com seus colegas

Encaminhamento de e-mails no Basecamp

Pesquisa avançada de imagens, arquivos e histórias de pings

Basecamp pros

Trabalho organizado de acordo com suas expectativas

Divida seu trabalho em projetos separados para facilitar o gerenciamento

Cada projeto contém ferramentas relevantes necessárias para as equipes

Maior eficiência porque o aplicativo permite atribuir tarefas facilmente

Fácil de integrar equipes, eliminando problemas de integração

As notificações centralizadas minimizam as interrupções

Mais tempo livre para se concentrar em outras tarefas, aumentando a produtividade e a eficiência

Basecamp cons

Não é possível adicionar tarefas com atributos ao criar subgrupos

Não possui um painel de controle detalhado para gerenciar vários projetos

Sem controle de dependências e carregamento lento

Basecamp pricing

Há apenas dois planos para escolher:

Pessoal: Gratuito

Gratuito Empresarial: uS$ 99 por mês (usuários ilimitados)

Basecamp cavaliações de clientes

G2: 4,7/5 (5.019 avaliações)

4,7/5 (5.019 avaliações) Capterra: 4.3/5 (13.584 avaliações)

10. Jira

O exemplo do Jira Visualização do quadro

Outra alternativa ao Trello é Jira que também é propriedade da empresa controladora Atlassian. O Jira é uma ferramenta experiente e valiosa para equipes de desenvolvimento ágil e desenvolvedores de produtos que leva o gerenciamento de tarefas muito além do Trello.

Essa ferramenta baseada em nuvem e em assinatura ajuda as equipes a se coordenarem de forma eficaz e a trabalharem em prol de um objetivo comum. **Comparação entre Jira e Trello !

Jira recursos-chave*

Quadros Scrum para simplificar tarefas complexas

Extensões de fluxo de trabalho

Gerenciamento de testes

Ótimas integrações de produtos

Notificação em tempo real

Modelos de problemas

Controle de tempo com indicação de cores

Comunicação e planejamento de equipe

Relatórios e percepções

Modelos de controle de projetos

Jira pros

Altamente escalável e fácil de personalizar à medida que você cresce

Oferece flexibilidade de projeto

Fluxos de trabalho personalizáveis aumentam a eficiência

Excelente para gerenciamento de problemas

Jira cons

O software pode ser caro

Recursos de colaboração limitados

Não é o mais fácil de usar e pode ser difícil de configurar

Pode ser lento, com longos tempos de carregamento de consultas

Jira pricing

Essa ferramenta tem três planos de preços:

Plano gratuito

Plano padrão : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Plano Premium: uS$ 14 por mês por usuário

Jira cclassificações de clientes

G2: 4,2/5 (4.743 avaliações)

4,2/5 (4.743 avaliações) Capterra: 4,4/5 (12.096 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao Jira !

11. Segunda-feira.com

Exemplo de Segunda-feira Visão Kanban Segunda-feira está entre as principais alternativas ao Trello, permitindo que os usuários criem as ferramentas para gerenciar suas tarefas em tempo real. Ele oferece uma maneira simplificada para as equipes gerenciarem seus projetos e criarem um ambiente de trabalho mais transparente e trabalho colaborativo cultura.

Quando as equipes são transparentes, elas geralmente ficam motivadas, o que aumenta a confiança dos funcionários e o engajamento e o sucesso a longo prazo. É isso que torna o Monday uma valiosa ferramenta de gerenciamento de projetos.

Recursos principais do Monday

Controle de tempo do projeto

Alocação de trabalho em equipe

Painéis com insights valiosos

Integração de ferramentas externas para otimizar o fluxo de trabalho

Planejar e rastrear tarefas

Gerenciamento de recursos para maximizar os recursos

Recursos de agendamento de tarefas com suporte

Recursos de colaboração em equipe

Gerenciamento de documentos com suporte

Acompanhamento e gerenciamento de orçamentos e despesas

Monday pros

Altamente personalizável e controlável

Intuitivo e fácil de usar, especialmente para usuários iniciantes

As equipes se comunicam sem problemas

Monday cons

Não há botão de download ou exportação

A integração com o inventário da loja pode ser confusa

Pode não ser fácil visualizar alguns arquivos do Google Drive

Monday pricing

A Monday oferece quatro planos de preços:

Plano gratuito

Plano Básico : uS$ 8 por mês por usuário

: uS$ 8 por mês por usuário Plano Standard : uS$ 10 por mês por usuário

: uS$ 10 por mês por usuário Plano Pro: uS$ 16 por mês por usuário

Monday cclassificações de clientes

G2: 4,7/5 (5.443 avaliações)

4,7/5 (5.443 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.539 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao Monday.com !

12. Microsoft Project

Microsoft Project Visualização da linha do tempo

Se você está procurando uma ferramenta que permita que as equipes se mantenham atualizadas ao gerenciar projetos, Microsoft Project pode ser para você. É uma excelente ferramenta com recursos flexíveis incorporados para qualquer tipo de projeto.

O Microsoft Project é confiável, com uma interface intuitiva que permite que as equipes alternem entre quadros e grades e que os usuários acompanhem o andamento do projeto.

Microsoft Project key features

Atividades de planejamento e previsão de projetos

Recursos de relatórios

Apresentação eficaz de dados

Colaboração e trabalho em equipe

Visualização da linha do tempo

Gerenciamento e análise de orçamento

Gerenciamento de portfólio

Gerenciamento de demanda

Microsoft Project pros

A ferramenta torna o gerenciamento de projetos uma experiência perfeita

Ajuda as equipes a entregar projetos de acordo com os cronogramas

Reduz os encargos do projeto, permitindo que a equipe se concentre em outras tarefas

A ferramenta funciona perfeitamente com as equipes da Microsoft, o Power BI e o Skype

Suporte ao cliente de qualidade e em tempo hábil

Altamente escalável para atender às necessidades dos usuários

Oferece flexibilidade de projeto para gerenciamento financeiro e mapeamento de estradas

Microsoft Project cons

Requer treinamento e pode ser complicado para novos usuários

Pode ser caro, especialmente para pequenas empresas

Preços do Microsoft Project

A Microsoft oferece quatro planos pagos diferentes do Microsoft 365:

Pessoal : uS$ 6,99 por mês por usuário

: uS$ 6,99 por mês por usuário Familiar : uS$ 9,99 por mês por usuário

: uS$ 9,99 por mês por usuário Business Basic : uS$ 6 por mês por usuário

: uS$ 6 por mês por usuário Business Standard: uS$ 12,50 por mês por usuário

Microsoft Project cclassificações dos clientes

G2: 4,0/5 (1.581 avaliações)

4,0/5 (1.581 avaliações) Capterra: 4,4/5 (1.364 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao Microsoft Project !

13. Microsoft Planner

Microsoft Planner Visualização do quadro

Outra alternativa ao Trello é o Microsoft Planner, que está incluído no pacote Office 365. Essa ferramenta ajuda as equipes a reunir elementos do projeto e criar planos de projeto para orientá-las do início ao fim do projeto.

Sua interface usa cartões de tarefas em uma visualização de quadro Kanban, muito parecida com o Trello. O software ajuda as equipes a se manterem organizadas e colaborativas ao lidar com as tarefas.

Microsoft Planner key features

O gerenciamento colaborativo de tarefas permite que os membros da equipe comentem e anexem arquivos

Agendar revisão para permitir que os usuários visualizem as tarefas do projeto em um calendário

Atribua tarefas a mais membros da equipe ao mesmo tempo

Importação do Microsoft Planner para o Outlook para facilitargerenciamento de tempo e agendamento

Filtrar grupos e tarefas por prazo para ver o andamento do projeto

Notificações por e-mail para manter os usuários atualizados sobre as tarefas e os prazos do projeto

Microsoft Planner pros

Uma interface de usuário fácil para começar

Integração fácil da equipe

As equipes acessam todas as informações necessárias do projeto

Ver todas as tarefas da equipe, gerenciar projetos e manter-se atualizado com o progresso

Gerar relatórios de projetos sem problemas

Microsoft Planner cons

As equipes não podem definir tarefas recorrentes

É impossível definir marcos

Não tem um recurso de gerenciamento de riscos

Não há notificações no aplicativo

Microsoft Planner pricing

O preço é o mesmo do recurso Project (listado acima).

Microsoft Planner cavaliações dos clientes

G2: 4,2/5 (134 avaliações)

4,2/5 (134 avaliações) Capterra: 3,9/5 (85 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao Microsoft Planner !

14. KanbanFlow

KanbanFlow's Visão do quadro

O KanbanFlow é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada na nuvem que oferece aos usuários uma excelente visão geral de suas tarefas. O gerente de projeto pode ver o que cada membro da equipe está fazendo, incluindo as tarefas concluídas e o trabalho futuro.

Isso aumenta a comunicação entre as equipes para ajudá-lo a aumentar a produtividade.

KanbanFlow key features

Anexação de arquivos e documentos

Filtro e pesquisa

Suporte móvel

Rastreamento e adição de subtarefas

Colaboração

Quadros de cópia

Importação e exportação de dados

Integrações perfeitas

Controle de tempo

Swimlanes

KanbanFlow pros

Fácil de filtrar e pesquisar informações

Adição perfeita de tarefas de e-mails e quadros de cópias

Interface rápida, fácil de usar e intuitiva

Copie o quadro com ou sem tarefas

Utilize filtros e agrupamentos para personalizar relatórios

KanbanFlow cons

Só é armazenado ou funciona na nuvem

As equipes não podem usar outras cores para personalizar as tarefas

Possibilidade limitada de integração com outros softwares ao usar a versão gratuita

KanbanFlow pricing

O KanbanFlow oferece dois planos de preços:

Gratuito

Premium: uS$ 5 por mês por usuário

KanbanFlow cavaliações de clientes

G2 : 4.1/5 (24 avaliações)

: 4.1/5 (24 avaliações) Capterra: 4,5/5 (58 avaliações)

15. Classificar

Classificar caixa de entrada compartilhada Visualização no estilo Kanban

Para obter uma ferramenta que ofereça uma experiência excepcional para os clientes, considere o Sortd. É uma ferramenta multifuncional adequada para o help desk, as equipes do Gmail e o Gerenciador de Tarefas.

Os usuários podem arrastar e soltar e-mails no pipeline de vendas e transformar o e-mail em uma lista organizada, aumentando a produtividade e a eficiência.

Sortd key features

Integração perfeita com o Gmail

As equipes gerenciam e-mails, tarefas e negócios de forma centralizada

Os negócios de vendas são sincronizados com o e-mail do usuário

Recursos de comunicação colaborativa e aprimorada

Lembretes de acompanhamento e notas de e-mail

Sortd pros

Ajuda as equipes a transformar e-mails em gerenciamento de tarefas sem problemas

Funcionalidade eficaz para sua caixa de entrada do Gmail

Interface amigável ao usuário

Sortd cons

Suporte ao cliente super lento, com resposta lenta aos problemas

A execução torna o software muito ocupado, superlotado e lento

**Preços variados

Você tem a opção de três planos de preços:

Starter: Gratuito

Gratuito Essentials: US$ 8 por mês por usuário

US$ 8 por mês por usuário Business: US$ 12 por mês por usuário

Sortd cavaliações de clientes

G2: 4,4 /5 (19 avaliações)

4,4 /5 (19 avaliações) Capterra: 4,7 /5 (17 avaliações)

16. Pipefy

Pipefy Visualização da placa

Outra ferramenta a ser considerada nesta lista é o Pipefy. Ele otimiza os processos de negócios e ajuda as equipes a se concentrarem nas tarefas mais importantes. A automação inteligente evita tarefas repetitivas, permitindo que a equipe fique à frente e conclua suas tarefas no prazo.

Essa ferramenta também ajuda as equipes a controlar seu trabalho em um local central. Isso simplifica os processos, aumenta a agilidade e melhora a eficiência. Qualquer membro da equipe pode automatizar fluxos de trabalho e gerencie processos sem habilidades de codificação.

Dê uma olhada em Ferramentas de codificação de IA !

Pipefy key features

Controle do administrador

Mensagens de e-mail

Aplicativo móvel

Subtarefa de rastreamento

Recuperação de dados

autenticações de dois fatores

Rastreamento de prazos e SLA

Migração de dados

Alertas

Visualização do calendário

Pipefy pros

Assistência na integração

Fácil implementação

Altamente personalizável

Vários modelos de fluxo de trabalho pré-criados para fácil personalização

Modelos para organização de projetos

Mantenha o controle de todos os processos em cada fase

Pipefy cons

Pode não ser fácil ver e visualizar os comentários dos cartões

Não há demonstração gratuita antes da compra

Não há vídeos ou fotos de demonstração para iniciantes

Pipefy pricing

Os usuários podem escolher entre quatro opções de preços:

Starter : Gratuito

: Gratuito Business : uS$ 24 por mês por usuário

: uS$ 24 por mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter mais detalhes

: Entre em contato para obter mais detalhes Ilimitado: Entre em contato para obter mais detalhes

Pipefy cclassificações de clientes

G2: 4,6/5 (186 avaliações)

4,6/5 (186 avaliações) Capterra: 4,7/5 (275 avaliações)

17. Taiga

Exemplo de um Taiga Visualização da placa

O Taiga é uma ferramenta de gerenciamento de projetos adequada para gerentes de projetos, desenvolvedores e designers ágeis. Ela possui recursos avançados que simplificam o trabalho e o tornam agradável para a equipe.

A versão auto-hospedada do Taiga torna os projetos públicos, enquanto o plano pago torna os projetos privados. É uma versão local e ferramenta baseada na Web que oferece suporte a equipes em estruturas Scrum e Kanban.

Taiga key features

Integração e migração

Altamente personalizável

Painéis e recursos de relatórios

Controle de bugs

Controle de tempo

Gerenciamento de tarefas

Quadros Kanban

Colaboração em projetos

Gerenciamento social

Interface de programa aplicativo

Scrum

Taiga pros

Interface de usuário fácil

Ajuda a organizar as tarefas

Permite que as equipes se comuniquem de forma eficaz

Definir, alinhar e priorizar as entregas

Manter o controle dos projetos

Altamente escalável

Taiga cons

A interface não é propensa a erros

Um pouco lento com erros de página

Alguns acham que o custo é um pouco alto para o que você recebe

Taiga pricing

A Taiga oferece três planos de preços:

Basic : Gratuito

: Gratuito Premium : uS$ 5 por mês por usuário

: uS$ 5 por mês por usuário No local: Entre em contato para obter detalhes (a Taiga gerencia o software para você)

Taiga cavaliações dos clientes

G2: 4,4/5 (72 avaliações)

4,4/5 (72 avaliações) Capterra: 4.4/5 (82 avaliações)

18. Trabalho em equipe

O painel do Teamwork Board View para uma equipe de marketing de conteúdo Trabalho em equipe é a ferramenta definitiva de serviços ao cliente e a plataforma de gerenciamento de projetos de agências. Ele permite que as equipes vejam todas as tarefas em um só lugar e ajuda os líderes de equipe a gerenciar melhor as cargas de trabalho, os projetos e os clientes.

O Teamwork lida com projetos complexos por meio de visualizações de painéis e quadros, simplificando o acompanhamento. Os recursos de faturamento e cobrança do Teamwork o tornam indispensável para as equipes que desejam gerenciar as visualizações do quadro e, ao mesmo tempo, acompanhar as despesas do cliente.

Teamwork recursos-chave

Integração com ferramentas existentes

Rastreamento de atividades

Metodologias ágeis

Gerenciamento de orçamento

Controle de acesso e permissões

Gerenciamento de capacidade

Painel de atividades

Relatórios ad hoc

Alertas e notificações

API

Painel de atividades

Faturamento e cobrança

Trabalho em equipe pros

Aumento da lucratividade e do crescimento dos negócios

A colaboração aumenta o trabalho em equipe entre equipes e clientes

Economiza tempo e dinheiro a longo prazo

Ajuda as equipes a planejar com eficiência e a permanecer produtivas

Trabalho em equipe cons

A interface pode ser desafiadora para usuários iniciantes

A plataforma pode levar tempo para atualizar os campos do projeto ao atribuir tarefas

Não se lembra de eventos futuros que foram criados

Trabalho em equipe pricing

O Teamwork oferece quatro planos de preços para melhor se adequar ao seu orçamento:

Free Forever

Deliver : $10

: $10 Grow : $18

: $18 Escala: Entre em contato com a Teamwork para obter detalhes

Teamwork cclassificações de clientes

G2: 4,4/5 (996 avaliações)

4,4/5 (996 avaliações) Capterra: 4,5/5 (720 avaliações)

Check out these_ **Alternativas de trabalho em equipe !

19. Plano do produto

ProductPlan Exemplo de visualização de roteiro

O software Product Plan ajuda o gerente de projeto a criar e compartilhar roadmaps e pivôs entre listas, layouts de tabela e linhas do tempo com o clique de um botão. Os gerentes de projeto podem usar a ferramenta para compartilhar estratégias dentro da organização e transferir roadmaps ilimitados para os usuários.

Há dois planos, e ambos têm recursos que permitem a integração com o Jira para manter a equipe sincronizada.

Product Plan key features

Visualizadores ilimitados

Colaboração fácil

Layouts personalizáveis

Integrações básicas

Crie e edite roadmaps visuais rapidamente

Contas de visualização gratuitas e ilimitadas

Links privados

Comentários e menções

Acesso à API Rest

Vários recursos de exportação

Integração com o MS Teams

Métricas de atividade

Product Plan pros

As equipes obtêm alta visibilidade do roteiro

As equipes podem rastrear e capturar oportunidades futuras sem problemas

Tecnologias de acesso do usuário para gerenciar discussões estratégicas e priorizar tarefas

Product Plan cons

A funcionalidade de edição pode ser um desafio para usuários iniciantes

Não é possível mover barras entre as faixas do projeto sem arrastar e soltar

Product Plan pricing

O ProductPlan oferece três planos de preços:

Plano Básico : uS$ 39 por mês por editor

: uS$ 39 por mês por editor Plano Profissional : uS$ 69 por mês por editor

: uS$ 69 por mês por editor Empresa: Entre em contato para obter detalhes

Plano de produto cavaliações de clientes

G2: 4,4/5 (141 avaliações)

4,4/5 (141 avaliações) Capterra: 4,4/5 (53 avaliações)

20. Hive

Colmeia Visualização de status de um quadro de marketing de conteúdo

Outra solução hospedada na nuvem ferramenta de gerenciamento de projetos é o Hive que é ideal para qualquer tamanho de equipe. Os gerentes de projeto podem criar e organizar tarefas para a equipe usando rótulos, anexos e prazos de tarefas. As equipes podem automatizar os processos de fluxo de trabalho em um ambiente de trabalho dinâmico, o que lhes dá mais tempo para se concentrar em outras tarefas produtivas.

Hive key features

Visualizações flexíveis de projetos

Recurso de mensagens instantâneas

Modelos de ação

Convite a usuários externos

Controle de tempo

Envie e receba e-mails por meio de seu Gmail ou Outlook

Hive pros

Planeje facilmente com quadros Kanban, calendários, tabelas e gráficos de Gantt

Monitoramento eficaz da sua equipe em projetos específicos

Fluxos de trabalho automatizados aumentam a produtividade

Economiza tempo

Hive cons

Não consegue rastrear suas metas

Pode ser caro

Visualizações limitadas do projeto

Não há edição de rich text

Hive pricing

Os clientes podem escolher entre três planos de preços:

Solo : Gratuito

: Gratuito Equipes : uS$ 12 por mês por usuário

: uS$ 12 por mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter detalhes

Hive avaliações de clientes

G2: 4,6/5 (371 avaliações)

4,6/5 (371 avaliações) Capterra:4,5/5 (160 avaliações)

Por que você deve procurar uma alternativa ao Trello?

Se você está procurando alternativas para o Trello, provavelmente já sabe por que precisa de uma. Afinal de contas, todo mundo precisa de um novo baralho de cartas de vez em quando.

O Trello fica para trás outras ferramentas de gerenciamento de projetos como com sua interface excessivamente simples, plano gratuito limitado e recursos de gerenciamento de equipe . E, como você acabou de descobrir, há muitas opções disponíveis para atender às suas necessidades específicas!

Vamos abordar algumas das maiores preocupações sobre o Trello e o que procurar em outro lugar:

Interface excessivamente simples

Trello's e o quadro Kanban

A interface Kanban básica do Trello é um de seus maiores cartões de visita, especialmente porque Quadros Kanban são perfeitos para equipes ágeis que precisam de flexibilidade. Embora o aplicativo tenha mais do que uma visualização Kanban, ele ainda se baseia muito no estilo de gerenciamento de projetos Kanban.

E se você estiver usando o plano gratuito, temos uma ideia de por que você está aqui. O Trello tem seis visualizações: Calendário, Linha do tempo, Painel, Mapa, Tabela e Visualização de quadro. No entanto, algumas limitações ajudam você a se aprofundar em aspectos específicos requisitos do projeto ou estratégias de otimização do fluxo de trabalho. Infelizmente, isso significa que seus dados também são limitados.

Sabemos que as equipes diferenciam os membros da equipe, e algumas pessoas preferem trabalhar com layouts diferentes. Não ter uma visualização de lista limita a flexibilidade da ferramenta de gerenciamento de projetos.

Plano gratuito limitado

O Trello oferece um plano gratuito, mas ele é muito limitado. E exatamente o que queremos dizer com um plano limitado?

Para começar, você não tem o Calendário, a Linha do Tempo, o Mapa, a Tabela ou a Visualização de Painel no plano gratuito. Infelizmente, você só tem o quadro Kanban no plano gratuito para gerenciar projetos.

A visualização de calendário do Trello não está incluída em seu plano gratuito

O problema com isso é que diferentes departamentos de sua empresa preferem layouts diferentes. Por exemplo, sua equipe de marketing pode preferir um Quadro Kanban para gerenciamento de tarefas, mas sua equipe de desenvolvimento de software pode não gostar muito disso e precisar de um Visualização de gráfico de Gantt .

O que deve procurar em uma alternativa ao Trello? Escolha uma ferramenta Kanban que ofereça um plano poderoso e gratuito com várias visualizações.

Recursos limitados de gerenciamento de equipes

Outro problema com a metodologia Kanban do Trello é que ela torna gerenciamento de equipes difícil.

Para começar, não é possível adicionar vários responsáveis a uma tarefa. Isso limita muito a possibilidade de os gerentes de projeto trabalharem em equipes ou em departamentos maiores.

Que pena.

Em segundo lugar, os gerentes e líderes de equipe não conseguem obter informações sobre as cargas de trabalho. Por exemplo, alguém da sua equipe está sendo subutilizado enquanto outro está lutando para cumprir os prazos?

Com o Trello, é difícil saber. Felizmente, você pode adicionar links para outro quadro, mas os usuários do Trello não podem visualizar vários quadros ao mesmo tempo. Em vez disso, eles têm que passar por cada um deles individualmente.

Seu software de gerenciamento de projetos deve fazer um balanço instantâneo do que todos estão fazendo e permitir que você reatribua ou realoque o trabalho em um piscar de olhos. Recursos como visões gerais de projetos e vários responsáveis permitem que seus gerentes de projeto distribuam e monitorem o trabalho do projeto de forma eficaz.

Encontre uma alternativa melhor para o Trello que se adapte à sua equipe

Ouça - se você está preso nos quadros do Trello o dia todo e não está vendo sua produtividade melhorar, talvez seja hora de mudar! Nossa enorme lista das 20 melhores alternativas ao Trello deve ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para sua equipe.

Mas se você ainda estiver pensando em qual ferramenta usar, vamos explicar por que o ClickUp é uma opção tão popular de software de gerenciamento de projetos. Entre em contato com nossa equipe ou registre-se GRATUITAMENTE (sério, nada, zero, nada) e sente-se no banco do motorista para ver por que você obtém muito mais com o ClickUp.