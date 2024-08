Guia de gerenciamento de projetos do Wrike (painel, gráfico de Gantt, controle de tempo)

O software de gerenciamento de projetos é indispensável para qualquer gerente de projetos.

É quase impossível separar os dois!

Quase como pão de alho e pizza. 🍕

O Wrike é uma dessas soluções de gerenciamento de projetos.

Mas será que o gerenciamento de projetos do Wrike é algo que você deve adotar? 🤔

Não se preocupe. Nós o ajudaremos a descobrir isso.

Neste artigo, discutiremos o que é o Wrike, seus principais recursos, vantagens e limitações. Também abordaremos sugerir uma alternativa que será a resposta para todas as desvantagens do gerenciamento de projetos do Wrike.

Tudo pronto? Aqui vamos nós!

O que é o Wrike?

O Wrike é um software de gerenciamento de projetos e ferramenta de colaboração . Ela permite que seus usuários gerenciem e acompanhem:

Projetos

Prazos

Agendas

E outros processos de fluxo de trabalho

O software foi desenvolvido para o gerenciamento eficiente de tarefas, permitindo que uma equipe de projeto se concentre nas tarefas principais e as conclua rapidamente.

O Wrike também permite que você visualize o status de todas as suas equipes virtuais ' com relatórios em tempo real. Assim, é fácil reunir fatos e estatísticas.

Bônus: conheça nosso abrangente_ Revisão do Wrike para obter mais detalhes!

6 Principais recursos do Wrike

O Wrike está repleto de recursos impressionantes de gerenciamento de projetos e colaboração, incluindo um gráfico de Gantt interativo, visualização da carga de trabalho, painel compartilhável etc.

No entanto, aqui estão os cinco principais recursos que achamos que você precisa conhecer.

1. Colaboração em equipe

Os recursos de colaboração do Wrike foram projetados para ajudar com conversas em equipe criação de ativos e tomada de decisões.

Alguns desses recursos incluem:

Inbox : mostra ao usuário todas as suas menções, tarefas atribuídas, etc.

: mostra ao usuário todas as suas menções, tarefas atribuídas, etc. @Mentions : notifica alguém específico para ter uma conversa

: notifica alguém específico para ter uma conversa Notificações do navegador : alertam o usuário sobre atualizações de seus colegas de equipe e painéis para uma visão geral rápida das tarefas pendentes

: alertam o usuário sobre atualizações de seus colegas de equipe e painéis para uma visão geral rápida das tarefas pendentes Comentários : deixe anotações, faça perguntas, etc. em tarefas, pastas e projetos

: deixe anotações, faça perguntas, etc. em tarefas, pastas e projetos Fluxo de atividades: mostra atividades e atualizações relacionadas a uma tarefa específica e está localizado no painel de informações de um projeto, tarefa ou pasta

Claramente, o Wrike usa colaboração em equipe com seriedade.

2. Controle de tempo do Wrike

O software de gerenciamento de projetos Wrike tem um prático sistema de controle de tempo integrado; ótimo para controlar as horas gastas em tarefas e projetos.

O uso do controle de tempo do Wrike o ajudará a evitar atrasos nos projetos e simplificará o faturamento.

Você pode facilmente iniciar, parar, pausar e até mesmo adicionar dados ou comentários necessários a todas as suas entradas de tempo.

E os registros de horas são um tesouro de dados que podem ajudá-lo a avaliar a produtividade de seus funcionários.

Não será mais difícil distribuir aquelas promoções com o controle de tempo do Wrike! 🏆

3. Painel de controle do Wrike

Quando sua equipe está em um plano pago, todos (exceto os colaboradores convidados) podem criar painéis do Wrike.

Usando isso painel de controle do projeto ajudará sua equipe a obter visibilidade geral e a eliminar silos.

Você também pode visualizar análises em tempo real e organizar tarefas por status personalizados.

Com os painéis do Wrike, fixe os projetos mais importantes, bem como criar gráficos de Gantt em um clique.

É uma pena que o Wrike limite o número de painéis que você pode criar, mesmo como um usuário pagante.

4. Soluções de equipe

Tem uma pequena equipe ? Equipe_grande ? Em algum lugar no meio?

O Wrike é para equipes de todos os tamanhos.

É ideal para organizações com equipes distribuídas, remoto ou equipes virtuais .

Mas isso é apenas a ponta do iceberg.

O Wrike também tem soluções personalizadas para criação, gerenciamento de produtos, marketing, gerenciamento de projetos operações comerciais e equipes de serviços profissionais.

5. Aplicativos móveis

Em um mundo em que as pessoas postam sobre seu café da manhã ☕ nas mídias sociais enquanto estão em movimento, uma solução baseada em dispositivos móveis é imprescindível.

A maioria das coisas que você pode fazer no aplicativo para desktop do Wrike também pode ser feita no aplicativo móvel, como:

Agendar e atribuir tarefas

Acessar pastas e projetos

Acessar sua conta do Wrike

Visualizar seus painéis pessoais e compartilhados

E muito mais!

6. Integrações

Para um melhor gerenciamento do fluxo de trabalho, o Wrike se integra a várias ferramentas do local de trabalho, como:

Salesforce.com

Microsoft Office 365

Gmail

Microsoft Teams

DropBox

Não consegue encontrar uma integração direta com seu aplicativo favorito? Use o Zapier .

Ele pode ajudar a integrar o Wrike com software de gerenciamento de tarefas como

Projetos Zoho

,

Acampamento base

etc.

E se você for um desenvolvedor, poderá criar diretamente suas próprias integrações com a API.

_Sem dependência

Agora vamos dar uma olhada nas vantagens de usar o software de gerenciamento de projetos Wrike.

3 Vantagens do gerenciamento de projetos do Wrike

Aqui estão as três principais vantagens que, em nossa opinião, mais impressionarão você:

1. UI personalizável para personalização

É uma quadro kanban seu problema porque você adora ver as tarefas passarem de pendentes para concluídas?

Ou você gosta de ver como um gráfico de Gantt gerencia as dependências ?

De qualquer forma, o Wrike pode estar a seu serviço.

E isso só é possível porque o software de gerenciamento de projetos permite personalizar a interface do usuário, para que ela se adapte às suas necessidades como uma luva. Por exemplo, sua equipe Agile pode visualizar seu trabalho com um quadro Kanban do Wrike.

O gráfico de Gantt do Wrike lhe dá visibilidade com cronogramas dinâmicos, bem como a possibilidade de gerenciar vários projetos. Você pode importar informações de Microsoft Project em seu gráfico de Gantt do Wrike, atualizando instantaneamente a aparência de seus dados.

No recurso de gráfico de Gantt, as dependências do Wrike permitem que você conecte tarefas de quatro maneiras diferentes e suas linhas de dependência permitem que você veja quais tarefas estão conectadas.

Usando as dependências do Wrike, você pode escolher entre uma destas regras:

A tarefa A deve terminar antes que a tarefa B possa começar.

A tarefa A deve começar antes que a tarefa B possa começar.

A tarefa A deve terminar antes que a tarefa B possa terminar.

A tarefa A não pode terminar antes do início da tarefa B.

_Bastante lógico, não é?

Além desses recursos, você também pode escolher entre as várias opções de visualização do Wrike, incluindo tabela, lista, quadro, fluxo, análise, etc., para ver seu trabalho da maneira que desejar.

2. Ótimos recursos de revisão

Usando um complemento pago chamado Wrike Proof, sua equipe poderá adicionar comentários diretamente a imagens, PDFs e até vídeos.

Todas as comunicações podem ocorrer por meio dos comentários, e você nunca se esquecerá de identificar erros em seus arquivos. O mais importante é que seus processos de aprovação e feedback estarão a todo vapor. 🏎️

Bônus: Saiba mais sobre o_ Principais ferramentas de revisão

3. Clientes como colaboradores

Colaborador é um tipo de usuário no Wrike que não exige uma licença de usuário paga, mas oferece acesso ao seu espaço de trabalho. Isso é ótimo para manter partes interessadas atualizados sobre o status do projeto.

Mas há duas cláusulas importantes:

Há um limite para seus direitos

Há um limite para o número de colaboradores que você pode convidar para sua conta

Portanto, você pode adicionar clientes como colaboradores porque, em geral, eles são menos do que seus funcionários. E eles não precisam acessar todo o espaço de trabalho. ganha-ganha

Como colaboradores, seus clientes podem:

Obter informações sobre como, o quê e por quê de um projeto

Comentar para responder a perguntas que surgem durante um projeto

Alterar o status das tarefas

Monitorar o andamento do projeto e dar aprovações para continuar com o bom trabalho

_Mas em que mundo tudo é bom e perfeito?

Nem mesmo Nárnia era..

O gerenciamento de projetos do Wrike pode ter algumas bruxas brancas próprias que o impedem de ser ideal.

5 Limitações do gerenciamento de projetos do Wrike (com soluções)

Aqui estão algumas limitações que podem fazer você duvidar do gerenciamento de projetos do Wrike:

1. Não há funcionalidade de mapa mental

Já que o Wrike é tão popular, você pensaria que eles teriam um mapa mental para que você possa fazer um brainstorming de planos de projeto com sua equipe.

Errado 🙅! Infelizmente, isso não acontece.

Então, onde você brainstorm com sua equipe?

Em ClickUp !

Sim, chegamos à resposta rapidamente porque é um dos mais bem avaliados produtividade e ferramenta de gerenciamento de projetos, adorada por equipes de todos os tamanhos e até mesmo freelancers .

E tem um Mapa mental . 😎

Continue lendo para ver como o ClickUp pode resolver todas as desvantagens do Wrike:

Solução ClickUp: Mapas mentais Nosso mapa mental é uma tela cheia de possibilidades.

Você pode esboçar seu plano de projeto ou uma cadeia de pensamentos no modo em branco.

Mas se você achar que uma tela em branco é intimidadora, não se preocupe.

Você também pode desenvolver o que já criou no ClickUp usando o modo de tarefa, em que o planejamento do projeto está relacionado à tarefa. Você pode criar fluxos de trabalho personalizados, tarefas e até mesmo reorganizar seu Espaço de trabalho em caminhos lógicos.

2. Muitas funcionalidades essenciais são complementos

_Quando você paga por um plano de software de gerenciamento de projetos, o que você espera?

Obter os recursos de que você precisa.

Nós também pensávamos assim até encontrarmos o Wrike.

Ele não oferece vários recursos essenciais gerenciamento de trabalho recursos incorporados.

Alguns desses recursos incluem:

Wrike analyze : criar análises personalizadaspainéis de controle para melhorar o desempenho

: criar análises personalizadaspainéis de controle para melhorar o desempenho recurso do Wrike : visualizar a equipecarga de trabalho e obtenha insights sobre a utilização de recursos

: visualizar a equipecarga de trabalho e obtenha insights sobre a utilização de recursos Prova do Wrike: adicione feedbacks visuais e atribua aprovadores

A menos que esteja disposto a pagar uma taxa adicional para desbloquear e adicionar esses recursos à sua conta do Wrike, você ficará sem eles.

Solução ClickUp nº 1: grátis Painéis de controle Os Dashboards do ClickUp não apenas fornecem insights sobre tudo o que você deseja saber, incluindo

sprints , épicos , status das tarefas , recursos etc., mas também é personalizável.

Você pode adicionar widgets personalizados do painel para ver as informações de que você precisa, como:

Gráfico de linhas

Cálculo

Gráfico de pizza

Gráfico de bateria e muito mais

_E adivinhe?

você pode criar vários Dashboards para vários projetos, e não cobraremos nada de você. Porque oferecemos Dashboards diretamente em nosso plano gratuito.

Solução ClickUp nº 2: gratuita Visualização da carga de trabalho Nossa Visão de carga de trabalho também é gratuita.

Você pode usá-la para facilitar o gerenciamento de recursos, como rastrear quem tem muito ou pouco trabalho, e depois distribuir as tarefas de acordo.

Solução ClickUp nº 3: gratuita Recursos de revisão E, por fim, você não precisa pagar por nenhum complemento de revisão com o ClickUp.

O ClickUp convida suas equipes de criação de braços abertos!

É por isso que temos imagens e Anotação em PDF habilidades.

Aqui, você pode adicionar e atribuir comentários a modelos de design, destacar marcações em contratos legais e muito mais.

3. Não é possível incorporar outros sites

Isso é uma chatice. Se você pudesse incorporar sites no Wrike, estaria economizando tempo em vez de ficar pulando entre as guias.

Por exemplo, se você tivesse um arquivo do Google Sheets com o orçamento deste mês. Você poderia incorporá-lo em seu ferramenta de gerenciamento de projetos ao lado da tarefa de orçamento.

Dessa forma, você pode evitar procurá-la várias vezes em outra guia.

Como não há incorporação, você perde a centralização de suas necessidades, o que pode custar tempo e dinheiro.

Solução ClickUp: Visualização de incorporação Com nossa poderosa Visão incorporada, você pode facilmente trazer outros sites e aplicativos como o Twitter,

Planilhas Google , Tear , Vidyard etc., para a plataforma ClickUp usando HTML ou URL.

4. Sem recurso de captura de tela

Seja para discutir designs interessantes ou salvar um meme que você não pode baixar, tiramos capturas de tela por vários motivos.

São tantos usos, mas o Wrike o priva desse recurso.

Que pena.

Solução ClickUp: Extensão do Chrome A prática extensão do Chrome do ClickUp é multifuncional. Você pode fazer capturas de tela de todo o navegador ou de uma área específica para adicioná-la a tarefas ou baixá-la.

Mas isso não é tudo!

Você também pode usar a extensão para:

Criar tarefas

Adicionar sites aos favoritos

Acompanhar o tempo

Acesse oBloco de notas* Marcar capturas de tela

Nós lhe dissemos.

Multipurpose extensão por um motivo. 😎

5. O Wrike é caro

_O Wrike afirma ter sido projetado para todos os tamanhos de equipe, mas e quanto a todos os orçamentos de equipe?

Ele tem um plano gratuito, mas é bastante limitado. E quando você olha os detalhes de preços do Wrike, o plano pago começa em US$ 9,80/usuário por mês, o que pode ser caro para pequenas equipes e empresas.

Solução ClickUp: Plano gratuito para sempre

Em vez disso, experimente o ClickUp.

Temos um Free Forever Plan repleto de recursos úteis e avançados para que você não precise de nenhum add-ons

Mas se você ainda precisar de recursos avançados, nossos planos pagos começam com um preço muito mais acessível. Dessa forma, você pode expandir sua empresa com um orçamento confortável.

Dê uma olhada em nossos plano de preços :

Todas essas soluções fazem do ClickUp o principal alternativa ao Wrike mas temos muito mais a oferecer.

Aqui estão algumas das outras Recursos do ClickUp que você vai adorar:

O Wrike simplesmente não é adequado (para você)

Sem dúvida, o Wrike é uma ferramenta decente de gerenciamento de projetos.

Mas o que importa é se ela é adequada para você.

Ela inclui todos os orçamentos? Não.

Ele cobra pelos recursos chamando-os de add-ons? Sim.

Ao avaliar todos os prós e limitações, você perceberá que são as pequenas coisas que fazem a diferença.

Por que passar por esse estresse quando você tem o ClickUp ao seu lado?

Ele pode ser seu gerente de projeto, distribuidor de tarefas, criador de documentos , tomador de notas... o que você quiser.

_Então, o que você acha? Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para facilitar o gerenciamento de projetos e garantir que você se sinta assim todos os dias: