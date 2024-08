Testamos as 12 melhores alternativas e concorrentes do Loom para 2024

Como um gerente de conteúdo experiente que já navegou pelos terrenos dinâmicos de diferentes estruturas de equipe - presencial, remota e híbrida -, percebi que a chave para comunicação eficiente está na simplicidade e na clareza. É por isso que a gravação de tela se tornou um divisor de águas no meu kit de ferramentas.

Ao longo dos anos, trabalhei com várias ferramentas de gravação de tela, inclusive o Loom, que, embora popular, tem seu quinhão de limitações. Felizmente para nós, o cenário tecnológico está repleto de alternativas poderosas ao Loom, e é com grande satisfação que compartilho com você minhas 12 principais opções.

Vamos nos aprofundar nessas soluções que não apenas ajudam a criar conteúdo de vídeo atraente, mas também contribuem para melhorar colaboração da equipe. Prepare-se para otimizar suas gravações de tela com essas incríveis alternativas ao Loom!

O que é o Loom?

via Loom

O Loom é um gravador de tela que ajuda a gravar mensagens de vídeo rápidas que podem ser compartilhadas com sua equipe.

Com a extensão do Loom para o Chrome, você pode gravar:

Passeios pelo site

Tutoriais de software

Entrevistas

Aulas on-line

E muito mais

Isso torna o Loom uma ótima alternativa ao uso de aplicativos de e-mail, mensagens instantâneas e videoconferência.

Limitações do Loom

Embora o Loom deva ser a solução ideal para as necessidades de mensagens de vídeo, ele está distante disso.

Veja por quê:

A interface de usuário do Loom não é muito intuitiva, portanto, você provavelmente terá dificuldade para navegar e criar suas mensagens de vídeo "instantâneas"

Seus recursos limitados de edição significam que você precisa recorrer a outros aplicativos ou serviços para editar as mensagens gravadas

Sua versão gratuita restringe os usuários a 25 vídeos e só permite uma duração máxima de vídeo de cinco minutos

As 12 melhores alternativas ao Loom em 2024

1. Clipes do ClickUp

Diga adeus às linhas de texto demoradas e diga olá à clareza com o Clipes do ClickUp !

O Clips vai além de meras gravações de tela - ele reinventa a maneira como você trabalha e oferece uma integração perfeita com seu ambiente de trabalho existente. Você pode criar facilmente um clipe em qualquer conversa do ClickUp, com um simples clique no ícone de vídeo. Além disso, cada clipe é transcrito automaticamente com o ClickUp Brain, nosso assistente com tecnologia de IA. Isso permite destacar segmentos importantes, pular entre seções do vídeo e utilizar trechos sempre que necessário.

O compartilhamento de clipes é o mais simples possível. Basta incorporar o clipe no ClickUp, compartilhar um link público ou fazer o download do arquivo de vídeo para maior comodidade. Você também pode transformar qualquer clipe em uma tarefa, o que lhe permite transformar ideias em tarefas práticas. Por fim, com todos os seus Clipes armazenados automaticamente no Clips Hub, manter-se organizado nunca foi tão fácil. Libere seu potencial com o Clips by ClickUp!

Principais recursos dos clipes

Transforme as conversas com clipes : Clique no ícone de vídeo para criar instantaneamente um clipe em qualquer conversa no ClickUp. É uma maneira rápida e descomplicada de transmitir suas ideias e manter sua equipe em sincronia.

: Clique no ícone de vídeo para criar instantaneamente um clipe em qualquer conversa no ClickUp. É uma maneira rápida e descomplicada de transmitir suas ideias e manter sua equipe em sincronia. Aproveite as transcrições com tecnologia de IA : O ClickUp Brain assume a tarefa de transcrever cada clipe, apresentando registros de data e hora e trechos. Chega de se preocupar com a perda de pontos críticos.

: O ClickUp Brain assume a tarefa de transcrever cada clipe, apresentando registros de data e hora e trechos. Chega de se preocupar com a perda de pontos críticos. Compartilhe seu clipe com apenas um clique: Compartilhar seus clipes é tão fácil quanto clicar em um botão. Seja para incorporá-lo ao ClickUp, compartilhar um link público ou fazer o download do arquivo de vídeo, a escolha é sua.

Pros

Grave a janela da área de trabalho e a guia do Chrome/Firefox com facilidade

Compartilhe seus vídeos rapidamente com os membros da equipe

Pode ser integrado a serviços como YouTube, Giphy, Google Drive e até mesmo Loom

A versão gratuita vem com tarefas ilimitadas e membros ilimitados

Contras

Os usuários não podem gravar vídeos diretamente da webcam

A ferramenta não vem comedição de vídeorecursos

Preços de clipes

O ClickUp oferece múltiplos planos de preços :

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Empresarial : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Enterprise : Contato ClickUp para obter preços personalizados

: Contato ClickUp para obter preços personalizados O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro

2. ScreenRec

Via TelaRecScreenRec é um aplicativo leve de gravação e captura de tela que oferece alguns recursos bastante robustos, o que o torna uma das melhores alternativas ao Loom.

_O nome simples já diz tudo, mas será que ele funciona?

Vamos descobrir:

Principais recursos do ScreenRec

Grave sua tela, o áudio do computador e do microfone e a webcam em HD ou 4k

Faça anotações nas capturas de tela com ferramentas simples de anotação

Link compartilhável automático que permite compartilhar facilmente suas capturas com qualquer pessoa no mundo

Prós

Interface de usuário simples, mas moderna e elegante

Grava por tempo ilimitado

Pode capturar qualquer parte da tela com o recurso de corte fácil de usar

Contras

Não há botão de pausa para interromper temporariamente uma gravação

Não há recursos de edição de vídeo

Preço do ScreenRec

O ScreenRec é gratuito para sempre.

3. Wistia

Via Wistia O Wistia "Record" é uma ferramenta de gravação de tela fácil de usar, projetada para criar e compartilhar facilmente vídeos de alta qualidade. Com sua integração com a plataforma de vídeo Wistia, os usuários podem fazer upload e distribuir facilmente seu conteúdo de vídeo para um público mais amplo.

Principais recursos do Wistia

Interface de gravação de tela simples e intuitiva

Integração com a plataforma de vídeo Wistia para facilitar a distribuição

Recursos colaborativos para projetos de vídeo em equipe

Pros

Integração perfeita com a plataforma de vídeo Wistia para gerenciamento avançado de vídeo

Interface fácil de usar para criação rápida e eficiente de vídeos

Os recursos de colaboração facilitam o trabalho em equipe e o compartilhamento de projetos

Contras

Recursos de edição limitados em comparação com softwares de edição de vídeo mais avançados

A integração com a plataforma Wistia pode exigir uma assinatura para acesso total aos recursos

Preços do Wistia

Gratuito (até 10 vídeos)

Plus: $19 por mês

$19 por mês Pro: $79 por mês

$79 por mês Avançado: $319 por mês

4. Usuários

Via Snap de usuário o Usersnap é um software de feedback do usuário para ajudar as empresas de software que precisam aprimorar e desenvolver constantemente seus produtos. O Usersnap aumenta as interações de feedback para produtos digitais e reúne insights sobre problemas de usuários internos e externos por meio de gravação de tela, feedback de voz e capturas de tela com anotações.

Mas será que a funcionalidade de gravação de tela do Usersnap é tão rápida e fácil quanto o Loom e as outras alternativas? 😏

_Vamos lá!

Principais recursos do Usersnap:

Widgets de feedback com tecnologia de gravação de tela: facilitam muito a comunicação com usuários internos e externos sobre questões complicadas.

Micropesquisas direcionadas: aumenta o envolvimento e garante insights precisos para a tomada de decisões com evidências suficientes.

Painel de controle e configuração intuitivos: economiza tempo para equipes sem experiência em tecnologia que monitoram o sentimento do usuário em um só lugar.

Comunidade e conversas: crie relacionamentos reais com os usuários respondendo ao feedback por meio do Usersnap ou tenha uma discussão aberta no quadro público do Usersnap.

Pros:

Tenha um fluxo constante de evidências para que as equipes façam melhorias com confiança.

Permita que os clientes compartilhem sua voz e se sintam incluídos no crescimento do produto.

Comece a coletar feedback do usuário por meio de gravação de tela com pouco esforço tecnológico (configuração de 30 minutos, no máximo).

Contras:

Não é exclusivamente um software de gravação de tela, mas sim umferramenta de feedback do cliente que tem a funcionalidade de gravação de tela como um recurso padrão.

Destina-se principalmente às equipes de produtos SaaS na coleta de feedback interno e externo, mas pode ser usada por equipes de CS, desenvolvimento e gerenciamento de projetos.

Não há recursos de pós-edição.

Preços do Usersnap

Plano inicial: US$ 69/mês, feedback ilimitado de gravação de tela, 5 widgets ativos para os usuários darem feedback, 10 usuários.

Plano para empresa: US$ 129/mês, feedback de gravação de tela ilimitado, 15 widgets ativos para os usuários darem feedback, 15 usuários.

Plano Premium: $249/mês, feedback de gravação de tela ilimitado, 25 widgets ativos para os usuários darem feedback, 25 usuários.

Plano Enterprise: US$ 249/mês, feedback ilimitado de gravação de tela, widgets ativos ilimitados, usuários ilimitados.

5. Sendspark

Via SendsparkSendspark é uma plataforma de vídeo para criar vídeos personalizados para vendas e comunicação com o cliente .

Mas será que ele pode impulsionar suas mensagens de vídeo?

Principais recursos do Sendspark

Modelos para criar vídeos personalizados em escala

Suporte de marca para seu próprio logotipo, tema de cores e domínio personalizado

Capacidade de compartilhar vídeos como links, e-mails, mensagens de texto ou incorporação de sites

Análise detalhada para ver quem está assistindo aos seus vídeos, onde os espectadores estão localizados e até que ponto eles assistiram ao vídeo

Pros

O foco do Sendspark no vídeo para comunicação com o cliente faz dele uma das melhores opções para vendas virtuais

Excelente para criar rapidamente muitos vídeos semelhantes (para prospecção de vendas, integração,sucesso do clientesuporte, etc.)

Rápido e fácil de usar

Contras

Como o Sendspark foi projetado para a comunicação com o cliente, outras plataformas de vídeo, como o Clip, serão melhores para a comunicação interna

A gravação de vídeo não funciona bem no Safari ou em dispositivos móveis

Não há edição de vídeo

Preços do Sendspark

O Sendspark tem 4 planos de preços:

Plano gratuito : Inclui os principais recursos de câmera e gravação de tela para até 30 vídeos.

: Inclui os principais recursos de câmera e gravação de tela para até 30 vídeos. Plano de mensagens de vídeo 1:1 : uS$ 12/usuário/mês - Inclui marca personalizada, análise detalhada, chamadas para ação em vídeo e vídeos ilimitados

: uS$ 12/usuário/mês - Inclui marca personalizada, análise detalhada, chamadas para ação em vídeo e vídeos ilimitados Plano de personalização em escala : uS$ 39/usuário/mês - Inclui marca branca, domínio personalizado, integrações de CRM e um painel de administração para acompanhar o desempenho da equipe e do vídeo.

: uS$ 39/usuário/mês - Inclui marca branca, domínio personalizado, integrações de CRM e um painel de administração para acompanhar o desempenho da equipe e do vídeo. Plano de equipe e gerenciamento: uS$ 129/equipe/mês - Inclui vários espaços de trabalho para gerenciar várias marcas

6. Camtasia

Via Camtasia o Camtasia é um programa de gravação de tela e software de edição de vídeo projetado para ajudá-lo a criar tutoriais em vídeo e outros conteúdos instrucionais.

este gravador de tela será seu próximo melhor amigo?

vamos dar uma olhada:_

Principais recursos do Camtasia

As opções de gravação de tela permitem gravar a tela inteira, uma parte dela ou apenas uma janela de aplicativo

Os modelos de vídeo pré-criados reduzem o tempo de edição de seus vídeos

A biblioteca de músicas e efeitos sonoros livres de royalties ajuda a aprimorar sua experiência de vídeo

Pros

O Camtasia vem com uma boa biblioteca de recursos que inclui ícones, faixas de música, modelos de movimento e muito mais

A ferramenta permite adicionar elementos interativos, como questionários, aos seus vídeos

Contras

O Camtasia não tem plano gratuito e é muito caro quando comparado a outros similaresferramentas de gravação de tela* É necessário muito treinamento para criar conteúdo de vídeo usando essa ferramenta

Os usuários relatam atrasos entre o vídeo e o áudio durante a gravação

Preços do Camtasia

O Camtasia oferece quatro planos de preços:

Plano de licença única individual: Taxa única de $179,88

Taxa única de $179,88 Plano de licença para indivíduos e equipes pequenas: taxa única de US$ 299,99

taxa única de US$ 299,99 Empresarial: taxa única de US$ 286,85

taxa única de US$ 286,85 Preços especiais disponíveis para equipes governamentais, sem fins lucrativos e educacionais

7. VEED

Via Veed o VEED é um gravador de tela e editor que permite gravar a tela e a webcam para criar conteúdo de vídeo atraente.

vamos dar uma olhada mais de perto para determinar se ele pode ajudá-lo a criar os vídeos dos seus sonhos:_

Principais recursos do VEED

Vários layouts para gravar vídeos em tela dividida, inserção de webcam, troca de plano de fundo e muito mais

Ferramenta de edição on-line para adicionar legendas, cortar vídeos, remover ruídos de fundo, incluir efeitos de vídeo e muito mais

Espaço de trabalho para organizar seu conteúdo, logotipos, fontes, paletas de cores etc. em um só lugar

Pros

O VEED é fácil de usar para iniciantes e profissionais

As transcrições de vídeo facilitam a adição de legendas que suportam seu áudio

A ferramenta de corte de vídeo permite cortar arquivos de vários formatos, incluindo GIF, MP4, MOV e AVI

Contras

O editor de vídeo on-line da VEED é caro, custando US$ 15/mês

A marca d'água da VEED aparece nos vídeos gratuitos (confira este guia para* **gravadores de tela sem marcas d'água! * )

**gravadores de tela sem marcas d'água! ) A colaboração entre vários membros da equipe só é suportada na versão "Pro"

Preços do VEED

O VEED oferece três planos de preços:

Plano gratuito: duração do vídeo de 10 minutos + projetos ilimitados + 2 GB de armazenamento + qualidade de exportação de 720p + legendas automáticas + e mais

duração do vídeo de 10 minutos + projetos ilimitados + 2 GB de armazenamento + qualidade de exportação de 720p + legendas automáticas + e mais Plano básico: US$ 18/mês - duração do vídeo de 25 minutos + projetos ilimitados + 5 GB de armazenamento + qualidade de exportação de 1080p + legendas automáticas + suporte por chat + e mais

US$ 18/mês - duração do vídeo de 25 minutos + projetos ilimitados + 5 GB de armazenamento + qualidade de exportação de 1080p + legendas automáticas + suporte por chat + e mais **Plano Pro: US$ 30/mês - duração do vídeo de 2 horas + projetos ilimitados + 20 GB de armazenamento + qualidade de exportação de 4k + legendas automáticas + tradução de legendas + suporte por bate-papo + kit de marca + e mais

Plano comercial: US$ 59/mês - vídeo call to actions + 50 GB de armazenamento + avatares de IA de 240 minutos + análise de vídeo

8. Vidyard

Via VidyardVidyard é uma plataforma de gravação de tela oferecida como uma extensão do navegador Chrome.

Mas será que ela consegue se destacar em um quintal de outras ferramentas de vídeo?

Principais recursos do Vidyard

Compartilhamento de vídeo para enviar vídeos por e-mail, incorporá-los a sites ou compartilhá-los em plataformas de mídia social como Twitter, Instagram ou Facebook

O recurso de notificações de envolvimento permite que você saiba quando alguém visualiza sua mensagem de vídeo

Otimização de vídeo para processar automaticamente seus vídeos com legendas e metadados para obter uma melhor classificação na pesquisa

Pros

O Vidyard suporta uploads de vídeo em vários formatos, como MP4, MOV, WMV, etc

Os usuários podem gravar a tela inteira, a guia do navegador, com ou sem o feed da webcam

Contras

A interface do usuário pode ser confusa para novos usuários

É oferecido a um preço premium, com planos pagos a partir de US$ 15/mês

O software inclui apenas recursos limitados de edição

Preços do Vidyard

A Vidyard oferece quatro planos de preços:

Plano gratuito: gravações ilimitadas + uploads ilimitados + compartilhamento por e-mail, mídia social + e mais

gravações ilimitadas + uploads ilimitados + compartilhamento por e-mail, mídia social + e mais Plano Pro: US$ 19/mês - todos os recursos "Free" + proteção por senha + respostas aos vídeos + calls-to-action para vídeos + e mais

US$ 19/mês - todos os recursos "Free" + proteção por senha + respostas aos vídeos + calls-to-action para vídeos + e mais Plano Plus: US$ 59/mês - todos os recursos "Pro" + mais de três usuários + marca personalizada + análise de vídeo + e mais

US$ 59/mês - todos os recursos "Pro" + mais de três usuários + marca personalizada + análise de vídeo + e mais Plano comercial: Entre em contato com a equipe de vendas

9. ZIGHT

Via Aplicativo em nuvem O ZIGHT, antigo CloudApp, é um software de gravação de tela que permite capturar sua tela e webcam e compartilhá-las na nuvem instantaneamente.

mas esse gravador de tela pode ajudá-lo a se sentir como se estivesse na Nuvem 9?

Vamos verificar ⛅

Principais recursos do CloudApp

A gravação de tela da webcam permite adicionar seu rosto à gravação de tela para uma experiência personalizada

Suporta anotações para adicionar textos ou vídeos às suas gravações de tela

Oferece suporte à criação de GIFs

Pros

O compartilhamento de links facilita o compartilhamento de suas mensagens de vídeo com qualquer pessoa

O recurso de edição facilita o corte de vídeos

Contras

Seu plano "Free" restringe a duração de seus vídeos a 90 segundos

Não é possível editar ou cortar suas gravações de vídeo

A interface do usuário não é intuitiva e leva tempo para se acostumar

Preços do CloudApp

O CloudApp oferece quatro planos de preços:

Plano gratuito: vídeos + GIFs + capturas de tela com anotações + duração do vídeo de até 90 segundos + acesso aos últimos 20 arquivos + notificações do visualizador

vídeos + GIFs + capturas de tela com anotações + duração do vídeo de até 90 segundos + acesso aos últimos 20 arquivos + notificações do visualizador Plano Pro: US$ 9,95/mês - todos os recursos "gratuitos" + gravação ilimitada + marca personalizada + acesso a arquivos ilimitados + calls-to-action + e mais

US$ 9,95/mês - todos os recursos "gratuitos" + gravação ilimitada + marca personalizada + acesso a arquivos ilimitados + calls-to-action + e mais Equipe: US$ 8/usuário/mês - todos os recursos "Pro" + gerenciar membros + faturamento centralizado + suporte prioritário + integrações de terceiros + e mais

US$ 8/usuário/mês - todos os recursos "Pro" + gerenciar membros + faturamento centralizado + suporte prioritário + integrações de terceiros + e mais Enterprise: entre em contato para saber o preço - todos os recursos do "Team" + segurança, controle e suporte adicionais

10. Snagit

Via TechSmith O *Snagit é um software de captura de tela e gravação **que ajuda a gravar vídeos, adicionar explicações e criar instruções visuais.

mas será que ele consegue **_snag a posição de melhor ferramenta de gravação de vídeo?

Vamos ver:

Principais recursos do Snagit

Recurso de gravação de tela para capturar sua tela como um vídeo MP4 ou como um GIF

Captura de rolagem panorâmica para fazer capturas de tela de rolagem de página inteira da sua tela

Anotações para adicionar texto ou desenhar elementos visuais sobre seus vídeos

Pros

Pode extrair texto de uma imagem adicionada à sua biblioteca

A capacidade de adicionar texto como anotações ajuda a melhorar a clareza do conteúdo do vídeo

Contras

Como o gravador de tela tem muitos recursos, ele pode ser muito complicado para novos usuários

O Snagit não oferece plano gratuito, e os planos pagos são caros e podem ser inadequados para pequenas empresas

Os usuários não podem compartilhar diretamente seus vídeos como um link e precisam contar com o Screencast.com para isso

Preços do Snagit

O Snagit oferece uma taxa única de licenciamento de US$ 62,99/por usuário.

11. Tella

Via Tella O Tella é uma ferramenta avançada de gravação de tela e vídeo que permite aos usuários criar conteúdo de vídeo, tutoriais e apresentações envolventes sem esforço. Com sua interface intuitiva e recursos avançados de edição, o Tella é uma ótima alternativa ao Loom para quem deseja criar vídeos de qualidade profissional.

Principais recursos do Tella

Ferramentas de gravação de tela e vídeo fáceis de usar

Opções avançadas de edição para criar vídeos refinados

Armazenamento em nuvem para fácil acesso e compartilhamento de conteúdo de vídeo

Pros

Interface simplificada para uma experiência fácil de usar

Recursos robustos de edição para aprimorar o conteúdo de vídeo

O armazenamento em nuvem permite fácil colaboração e compartilhamento de vídeos

Contras

Opções de personalização limitadas em comparação com outras ferramentas

Podem faltar alguns recursos avançados presentes em softwares de edição de vídeo mais especializados

Preços do Tella

Grave até 10 vídeos com o plano inicial gratuito do Tella e compartilhe seus vídeos via URL sem marca d'água. Seu plano Pro pago, com vídeos ilimitados e exportação de vídeos sem marca d'água, custa a partir de US$ 19/usuário por mês.

12. Estúdio OBS

Via Estúdio OBS O OBS Studio é um software popular de código aberto para gravação de tela e transmissão ao vivo. Com uma ampla gama de opções de personalização e suporte para várias plataformas, o OBS Studio é uma alternativa versátil ao Loom para usuários que desejam criar conteúdo de vídeo interativo.

Principais recursos do OBS Studio

Software de código aberto com uma comunidade de apoio

Configurações personalizáveis para gravação de tela flexível e transmissão ao vivo

Suporte multiplataforma para Windows, macOS e Linux

Prós

Extensas opções de personalização para conteúdo de vídeo personalizado

Suporte para várias plataformas

Capacidade de gravar e transmitir simultaneamente

Atualizações e aprimoramentos regulares com base no feedback dos usuários

Contras

Curva de aprendizado mais acentuada em comparação com ferramentas mais fáceis de usar, como o Loom

Requer um nível mais alto de conhecimento técnico para utilizar todos os recursos de forma eficaz

Preços do OBS Studio

O OBS Studio é um gravador de tela on-line gratuito.

Otimize suas gravações de tela com o Loom Alternatives

Claro, o Loom é uma plataforma de mensagens de vídeo que funciona como um substituto para e-mails longos e chamadas de vídeo intermináveis.

No entanto, o gravador de tela não é muito fácil de usar e oferece recursos mínimos de edição.

E se você estiver usando a versão gratuita, é uma plataforma de gravação de vídeo bastante limitada.

Felizmente, várias alternativas ao Loom, como o Clip by ClickUp, permitem que você crie conteúdo de vídeo e muito mais.

E com o ClickUp, você pode fazer muito mais do que apenas gravar a tela do PC.

Você pode colaborar com sua equipe na Espaço de trabalho criar mapas mentais, definir metas, configurar automações para ações repetitivas e assim por diante.

Então, por que não obter o ClickUp gratuitamente para acabar com todos os seus problemas de gravação de tela?