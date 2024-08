10 melhores softwares de sucesso do cliente para crescimento em 2024

O melhor software de sucesso do cliente reúne várias partes móveis para otimizar as operações de sucesso do cliente. Ele inclui recursos como o gerenciamento de dados do cliente, ferramentas de mapeamento da jornada do cliente , fluxos de trabalho automatizados e relatórios e análises.

Além disso, você pode procurar por ferramentas de gerenciamento de campanhas , gerenciamento de recursos e software de gerenciamento de leads para completar seu programa de sucesso do cliente.

Neste guia, analisamos os 10 melhores softwares de sucesso do cliente que podem ajudar sua empresa a crescer!

O que é o software de sucesso do cliente?

O software de sucesso do cliente é um tipo de ferramenta de negócios projetada para ajudar as empresas a gerenciar e dar suporte eficaz aos clientes durante toda a jornada do cliente. Ele fornece uma plataforma centralizada para coletar e organizar dados de clientes, automatizar tarefas e fluxos de trabalho e rastrear as principais métricas de desempenho.

O que você deve procurar em uma plataforma de sucesso do cliente?

Procure um software de sucesso do cliente que se integre ao seu CRM existente e forneça gerenciamento de dados do cliente ou ferramentas de gerenciamento de clientes que incluem modelos de jornada do cliente ou mapeamento, fluxos de trabalho automatizados e excelente ferramentas de relatórios e análises de clientes .

Se o seu objetivo é crescer, considere também procurar recursos como rastreamento de tarefas, gerenciamento de projetos e modelos de planos de comunicação ou ferramentas.

O software de sucesso do cliente é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a aprimorar o relacionamento com o cliente, fidelizá-lo e impulsionar o crescimento geral. Porém, com tantas opções diferentes de software de sucesso do cliente no mercado, pode ser difícil saber qual é a mais adequada para você.

As 10 melhores soluções de software de sucesso do cliente para usar em 2024

Aqui estão nossas ferramentas favoritas de software de sucesso do cliente para ajudar a impulsionar seus relacionamentos com os clientes e seu crescimento este ano.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é o software de sucesso do cliente perfeito para equipes de qualquer tamanho e setor. Ele ajuda o gerente de sucesso do cliente a se manter organizado com toda a comunicação com o cliente, para que ele possa prestar um serviço melhor aos clientes com mais rapidez.

Com o ClickUp, você pode acompanhar facilmente as interações e solicitações dos clientes em tempo real, permitindo que as equipes de sucesso do cliente respondam rapidamente às suas necessidades. Você também terá acesso aos dados de uso do cliente, para que possa entender melhor a adoção do produto em diferentes estágios.

Comece a usar o Modelo de suporte ao cliente do ClickUp para priorizar as consultas dos clientes e organizar o feedback dos clientes!

Capture informações importantes de seus clientes com um formulário incorporado para rastrear o feedback!

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Table View para criar um CRM no ClickUp

Os campos personalizados permitem que você rastreie todos os dados importantes para o seu projeto

Os fluxos de trabalho automatizados permitem agilizar tarefas recorrentes, como o envio de e-mails de integração do cliente, o agendamento de chamadas de acompanhamento e o fornecimento de suporte ao cliente

Ferramentas de mapeamento da jornada do cliente para identificar pontos de contato e possíveis atritos

IA do ClickUp para compor, resumir e idealizar mais rapidamente

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado do ClickUp pode ser íngreme devido à abundância de recursos

O aplicativo móvel não oferece todos os mesmos recursos que a versão web

Os membros do plano gratuito podem ter um atendimento ao cliente mais lento

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.356 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.356 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.727+ avaliações)

2. Custify

via Certificar O Custify é um software de sucesso do cliente que ajuda as empresas de SaaS a melhorar a satisfação do cliente, reduzir a rotatividade e aumentar o valor da vida útil.

O Custify fornece às empresas uma visão única de seus clientes, permitindo que elas acompanhem o envolvimento do cliente, identifiquem possíveis problemas e forneçam suporte personalizado.

Ele também oferece uma grande variedade de recursos para automatizar os fluxos de trabalho dos clientes, como o envio de e-mails de integração, o agendamento de chamadas de acompanhamento e o fornecimento de tíquetes de suporte ao cliente.

Melhores recursos do Custify

Capacidade de definir pontuações de saúde para cada segmento de cliente

Interface fácil de usar que fornece todos os dados importantes do cliente em uma única página

Altamente personalizável e fácil de adaptar à equipe de sucesso do cliente

Limitações do Custify

Falta de materiais abrangentes na seção de ajuda

Atividade de rastreamento e análise de painel limitadas

Preços do Custify

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Custify

G2: 4,7/5 (mais de 257 avaliações)

4,7/5 (mais de 257 avaliações) Capterra: 4,9/5 (96+ avaliações)

3. Totango

via Totango A Totango ajuda as empresas de receita recorrente a melhorar a retenção e o relacionamento com os clientes com suas ferramentas flexíveis e escalonáveis de sucesso do cliente.

O software de sucesso do cliente é construído sobre uma base modular com práticas recomendadas incorporadas, para que as empresas possam começar onde estão hoje e crescer à medida que suas necessidades mudam. Ele apresenta insights em tempo real sobre a saúde do cliente, ferramentas de envolvimento proativo e uma estrutura para orquestrar as jornadas do cliente.

Melhores recursos do Totango

Insights em tempo real graças à integração direta com a API

Várias visualizações para ajudar a gerenciar riscos, renovações e muito mais

Fácil Fluxo de trabalho de CRM rastreamento de clientes e sua saúde

Limitações do Totango

Os recursos de gerenciamento de tarefas são limitados (não é possível criar subtarefas)

A interface do usuário precisa ser atualizada para torná-la mais amigável

Os clientes reclamam que a sincronização de dados com outro software é difícil

Preços do Totango

Inicial : uS$ 2.988+/ano

: uS$ 2.988+/ano Empresarial : mais de US$ 18.000/ano

: mais de US$ 18.000/ano Premier: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Totango

G2: 4,4/5 (mais de 735 avaliações)

4,4/5 (mais de 735 avaliações) Capterra: 4,0/5 (24+ avaliações)

4. Gainsight CS

via Gainsight CS O software de sucesso do cliente Gainsight oferece insights em tempo real sobre a saúde do cliente e recursos de envolvimento proativo com ferramentas de criação de comunidades.

Seu software fornece uma estrutura para definir, medir e otimizar os pontos de contato com o cliente. Além disso, oferece uma variedade de ferramentas de análise de dados que ajudam as empresas a entender seus clientes para que possam tomar melhores decisões sobre como interagir com eles.

Melhores recursos do Gainsight

Excelente centralização dos dados dos clientes

Excelente compilação de dados de clientes

Altamente personalizável para atender às suas necessidades específicas

Limitações do Gainsight

Requer várias integrações de fontes de dados para obter um panorama real

Programa muito complexo para configurar

Vários revisores sugerem que o criador de e-mails precisa ser atualizado

Preços do Gainsight

CS Essentials : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço CS Essentials Plus : Entre em contato para obter o preço

: Entre em contato para obter o preço Enterprise: Entre em contato para obter preços

Gainsight ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 1.128 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.128 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 44 avaliações)

5. Sucesso do cliente

via ClientSuccess Se estiver procurando um software de sucesso do cliente que seja fácil de usar e pronto para crescer com você, o ClientSuccess Customer Success Software pode ser uma boa opção.

O ClientSuccess oferece uma variedade de recursos úteis, como um construtor de jornada do cliente e um fórum da comunidade. Ele fornece uma plataforma rica em recursos que inclui várias ferramentas de análise de dados a partir das quais você pode crescer relacionamentos com clientes .

Melhores recursos do ClientSuccess

Os usuários elogiam a experiência simples e elegante da interface do usuário

O incrível suporte ao cliente inclui CSMs dedicados que podem ser contatados a qualquer momento

Fácil de implementar e não requer um administrador

Limitações do ClientSuccess

Algumas integrações podem precisar de melhorias

As solicitações de API são limitadas a 10 por segundo

Personalizações limitadas para relatórios

Preços do ClientSuccess

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do ClientSuccess

G2: 4,4/5 (mais de 408 avaliações)

4,4/5 (mais de 408 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 17 avaliações)

6. Pódio

via Pódio Se você é um varejista, restaurante ou prestador de serviços que deseja melhorar as interações de atendimento ao cliente, o Podium pode ser uma ótima opção de software de atendimento ao cliente para você!

A Podium é uma plataforma de software baseada na nuvem que ajuda as empresas a gerenciar suas interações com os clientes por meio de uma variedade de ferramentas, como mensagens, bate-papo, avaliações, pagamentos, marketing e análises.

A plataforma de comunicação com o cliente foi projetada para ajudá-lo a obter mais avaliações, coletar feedback, converter clientes, comunicar-se com mais eficiência e (em última análise) aumentar a receita.

Melhores recursos do Podium

Permite que os representantes de atendimento ao cliente façam chamadas de voz sem precisar usar seus números de telefone reais

Facilita muito a obtenção de avaliações dos clientes

Permite que você gerencie todas as mensagens, agendamentos e pagamentos dos clientes em um só lugar

Limitações do Podium

Devido ao rápido crescimento, os representantes experientes de CS são limitados

Não é possível interagir com o Facebook para pagamentos

Exige que os clientes usem o Facebook ou o Google para enviar avaliações

Preços do Podium

Essenciais : uS$ 249/mês

: uS$ 249/mês Standard : uS$ 409/mês

: uS$ 409/mês Profissional: $599/mês

Podium ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1.326 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.326 avaliações) Capterra: 4.3/5 (472+ avaliações) capterra down?

7. Planhat

via Planhat O Planhat é uma ferramenta de gerenciamento do sucesso do cliente que oferece uma variedade de recursos para melhorar os relacionamentos e gerenciar os dados dos clientes.

Alguns de seus melhores recursos incluem gerenciamento da jornada do cliente, análise de dados, automação do fluxo de trabalho, colaboração e integrações.

O Planhat é usado por uma ampla gama de empresas, incluindo empresas de software, provedores de SaaS e empresas de tecnologia.

Melhores recursos do Planhat

Vários painéis de controle de clientes fornecem informações abrangentes e de fácil acesso

Acompanhe, registre e gerencie as interações com os clientes em uma única plataforma

Experiência de usuário sofisticada, porém intuitiva

Limitações do Planhat

Pode levar algum tempo para os usuários se adaptarem à sua abordagem de terminologia, fluxo de trabalho e automação

Documentação de suporte limitada

Funcionalidade limitada de marketing por e-mail em massa

Preços do Planhat

Básico : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Profissional : Entre em contato para obter os preços

: Entre em contato para obter os preços Enterprise: Entre em contato para obter preços

Planhat avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 508 avaliações)

4,6/5 (mais de 508 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23 avaliações)

8. Churn360

via Churn360 A Churn360, uma plataforma de sucesso do cliente baseada em IA, tem como objetivo ajudar as empresas de SaaS a reduzir a rotatividade e aumentar o valor do tempo de vida do cliente.

O Churn360 oferece a seus usuários uma visão de 360 graus de seus clientes, que inclui dados sobre uso, envolvimento e renovações. Esses dados são usados para identificar clientes em risco e criar intervenções personalizadas para evitar a rotatividade.

A plataforma oferece uma variedade de recursos úteis para o sucesso do cliente, incluindo fluxos de trabalho pré-criados, campanhas de marketing direcionadas, pontuações de saúde do cliente e insights de rotatividade.

Se estiver procurando um software de sucesso do cliente com muitos usuários satisfeitos e que ofereça rastreamento e integrações fantásticos, o Churn360 pode ser uma ótima opção para você!

Melhores recursos do Churn360

Excelentes ferramentas de jornada do cliente e rastreamento de usuários

Integra-se perfeitamente com a HubSpot

Muito fácil de configurar e começar a usar

Limitações do Churn360

Alguns avaliadores sugerem que um painel de controle personalizável seria útil

Alguns usuários sugerem que os tutoriais no aplicativo seriam úteis

Voltado para empresas de SaaS

Preços do Churn360

Inicial : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês Profissional : uS$ 499/mês

: uS$ 499/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Churn360

G2: 4,8/5 (mais de 26 avaliações)

4,8/5 (mais de 26 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 7 avaliações)

9. Catalisador

via Catalisador O software de crescimento SaaS Catalyst ajuda as empresas a oferecer uma experiência rica ao cliente que constrói uma base de clientes fiéis.

As soluções de sucesso do cliente da Catalyst ajudam a centralizar dados de clientes em silos, mostrar segmentos de clientes, fornecer uma imagem clara da saúde do cliente e dimensionar a jornada do cliente.

O software emprega configurações flexíveis, uma ampla variedade de integrações e uma profunda base de conhecimento de atendimento ao cliente para ajudar as empresas a promover a retenção .

Melhores recursos do Catalyst

Equipe de suporte ao cliente prestativa

Excelente experiência do usuário que facilita a navegação e a localização do que você precisa

Excelente rastreamento de métricas para retenção, tendências e relacionamentos

Limitações do Catalyst

Os revisores reclamam que a integração pode ser confusa

Layouts pré-construídos limitados

A personalização pode ser complexa e difícil no início

Preços do Catalyst

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Catalyst

G2: 4,6/5 (462+ avaliações)

4,6/5 (462+ avaliações) Capterra: 3,5/5 (mais de 2 avaliações)

10. SmartKarrot

via SmartKarrot A plataforma de sucesso do cliente SmartKarrot oferece ferramentas e recursos úteis para gerentes e equipes de sucesso do cliente. Ela permite que as empresas se envolvam com os clientes, meçam o impacto de suas iniciativas de sucesso do cliente e acompanhem a saúde do cliente.

O SmartKarrot pode atender a quase todos os requisitos de sucesso do cliente para todos os tipos de empresas. Seus dados integrados, sistemas de alerta antecipado, segmentação dinâmica de clientes e dezenas de automações ajudam as empresas a construir relacionamentos mais fortes que levam ao aumento da receita.

Melhores recursos do SmartKarrot

Atendimento ao cliente e instrutores altamente elogiados

Sincroniza-se bem com outras plataformas de análise

Rastreamento de tarefas sem esforço, marcação de pontos de contato e criação de pontos de ação

Limitações do SmartKarrot

Bugs e lentidão ocasionais

Para empresas com grandes bases de clientes, a integração pode ser demorada

Preços da SmartKarrot

Crescimento : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Profissional : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Empresa: Entre em contato para obter preços

SmartKarrot avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 29 avaliações)

4,4/5 (mais de 29 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 32 avaliações)

Tipos de software de sucesso do cliente

Software de gerenciamento de contas

O software de gerenciamento de contas se concentra no gerenciamento eficiente de contas de clientes para melhorar os relacionamentos, a retenção e a receita. Ele permite que as empresas armazenem informações essenciais sobre os clientes, acompanhem as interações e analisem a integridade da conta. Esse tipo de software é particularmente útil para empresas que buscam fortalecer seu relacionamento com os clientes existentes e maximizar o valor do tempo de vida do cliente.

Ferramentas de feedback do cliente

Ferramentas de feedback do cliente

permitem que as organizações coletem e

analisar o feedback

de seus clientes por meio de pesquisas,

formulários de feedback

e interações em mídias sociais. Esses insights ajudam as empresas a entender os níveis de satisfação do cliente, identificar áreas de melhoria e tomar decisões informadas para aprimorar a experiência do cliente.

Plataformas de análise de dados do cliente

As plataformas de análise de dados do cliente fornecem às empresas recursos de análise de dados para entender profundamente o comportamento, as preferências e as tendências do cliente. Aproveitando a análise preditiva e a IA, essas plataformas podem prever as necessidades dos clientes, identificar contas em risco e ajudar a criar campanhas de marketing direcionadas e personalizadas.

Ferramentas de envolvimento do cliente

As ferramentas de envolvimento do cliente são projetadas para facilitar o envolvimento proativo com os clientes por meio de vários canais, como e-mail, SMS, mídia social e

mensagens no aplicativo

. Elas ajudam a automatizar fluxos de trabalho de comunicação, programar mensagens e segmentar públicos para garantir interações relevantes e oportunas.

Plataformas de educação do cliente

As plataformas de educação do cliente permitem que as empresas criem, gerenciem e forneçam conteúdo educacional e programas de treinamento para seus clientes. Essas plataformas são fundamentais para

integração de novos clientes

aumentar a adoção do produto e garantir que os clientes obtenham o máximo de valor de suas compras.

Como o software de sucesso do cliente pode beneficiar sua empresa?

As empresas podem aproveitar o software de sucesso do cliente para aprimorar seus relacionamentos com os clientes e acelerar o crescimento de várias maneiras estratégicas.

Ao utilizar os recursos de gerenciamento de contas, as empresas podem obter uma visão holística das interações, preferências e feedback dos clientes, possibilitando estratégias de envolvimento personalizadas.

As ferramentas de feedback do cliente dentro do software permitem a coleta e a análise de informações diretas sobre o cliente

percepções do cliente

que podem informar o desenvolvimento de produtos e melhorar as ofertas de serviços. Por meio de plataformas de análise de dados do cliente, as empresas podem prever o comportamento do cliente, identificar oportunidades de upselling e evitar a rotatividade abordando os problemas de forma proativa.

As ferramentas de envolvimento do cliente permitem comunicações automatizadas e oportunas, garantindo que os clientes recebam a mensagem certa no momento certo.

As plataformas de educação do cliente capacitam os usuários com o conhecimento necessário para utilizar plenamente os produtos ou serviços, aumentando a satisfação e a fidelidade. Ao integrar o software de sucesso do cliente em suas operações, as empresas podem elevar a experiência do cliente, promover relacionamentos de longo prazo e impulsionar o crescimento sustentável.

Crie sua estratégia de sucesso do cliente no ClickUp

A escolha da plataforma correta de software de sucesso do cliente pode deixar seus clientes mais satisfeitos e, ainda por cima, aumentar o crescimento de sua receita!

Os relatórios e análises robustos do ClickUp permitem que você meça a eficácia de suas estratégias de sucesso do cliente, permitindo que você repita e

melhorar continuamente

. Eleve seu nível de sucesso do cliente com o ClickUp e promova relacionamentos duradouros que geram fidelidade e crescimento. Crie um espaço de trabalho ClickUp gratuito e experimente o futuro do sucesso do cliente hoje mesmo!