10 melhores aplicativos de marketing digital para profissionais de marketing digital em 2024

O marketing digital evolui na velocidade da luz. Se você piscar os olhos, poderá perder a próxima grande tendência, ferramenta ou técnica que transformará o cenário. No entanto, para cada desafio que esse reino dinâmico lhe apresenta, há uma solução esperando nos bastidores.

Em 2024, essa solução será cada vez mais encontrada em aplicativos avançados de marketing digital. Imagine simplificar suas campanhas, consolidar tarefas ou medir o ROI com apenas alguns toques na tela. Isso não é o futuro; é o presente. Como profissional de marketing digital, você precisa das melhores ferramentas para se manter à frente, inovar e se destacar. Afinal de contas, um arquiteto não desenharia uma obra-prima com um lápis sem ponta, certo?

Não importa se você está criando conteúdo cativante, fazendo malabarismos com várias campanhas publicitárias ou decifrando o complexo labirinto dos mecanismos de pesquisa, o aplicativo certo pode ser um divisor de águas. E nós o ajudamos! Mergulhe de cabeça enquanto desvendamos os principais aplicativos de marketing digital que todo profissional de marketing, novato ou profissional, deve ter em seu arsenal este ano.

Vamos nos preparar, simplificar os processos e elevar sua estratégia de marketing digital! Bem-vindo ao futuro do marketing digital - simplificado, otimizado e na ponta de seus dedos.

O que você deve procurar nos aplicativos de marketing digital?

Antes de mergulharmos de cabeça em nossa lista dos 10 melhores, vamos fazer um rápido pit stop. Pense nisso como uma mini lista de verificação, uma estrela guia, se preferir, para escolher os aplicativos de marketing digital certos. Porque, sejamos realistas, no movimentado bazar do universo dos aplicativos, é fácil ser atraído por recursos chamativos que talvez nunca usemos.

Usabilidade e interface: Os aplicativos de marketing devem ser intuitivos. Se você precisar de um PhD para navegar no painel, provavelmente não é o aplicativo certo

Recursos de integração: Qual é a compatibilidade com outras ferramentas? Um fluxo de trabalho harmonioso geralmente depende de integrações perfeitas

Escalabilidade: Seu aplicativo deve crescer com você. À medida que suas campanhas se expandem, você não quer ficar preso em uma caixa

Custo-benefício: Brilhante e caro nem sempre é melhor. O que importa é o valor real: o aplicativo oferece mais do que o preço sugere?

Recursos relevantes: Certifique-se de que o aplicativo esteja alinhado com seus objetivos. Um aplicativo repleto de recursos é inútil se não atender às suas principais necessidades

Lembre-se, os melhores aplicativos simplificam, não complicam. Escolha sabiamente e vamos ampliar essa mágica de marketing!

Os 10 melhores aplicativos de marketing digital para usar em 2024

Rufar de tambores, por favor! 🥁

Este é o momento pelo qual todos nós estávamos esperando. Depois de vasculhar o vasto terreno digital, examinar as avaliações dos usuários e até mesmo experimentar essas ferramentas, escolhemos a dedo os principais aplicativos que estão mudando o jogo para os profissionais de marketing digital este ano.

Desde o aumento da produtividade até a automação de tarefas complexas, esses aplicativos não se limitam a fazer o trabalho - eles o fazem de forma brilhante. Portanto, sem mais delongas, vamos mergulhar nos tesouros digitais que farão de 2024 o seu ano de marketing mais impactante!

Use o ClickUp para personalizar sua exibição e visualizar e planejar materiais de marketing, como conteúdo e mídia, em toda a sua organização

Pronto para revolucionar seus esforços de marketing? Apresentamos ClickUp Marketing : o melhor gerenciamento de projetos de marketing plataforma personalizada para especialistas em marketing como você.

Imagine um espaço de trabalho que combina perfeitamente brainstorming, planejamento e execução, oferecendo à sua equipe as ferramentas necessárias para lançar campanhas multicanais, eventos globais e tudo o mais. Com o ClickUp, você não está apenas obtendo uma interface fácil de usar - você está entrando em um mundo de espaços de trabalho dimensionáveis que priorizam o gerenciamento de recursos e projetos.

Além disso, com seu preço acessível, todas as equipes de marketing, sejam elas grandes ou pequenas, podem se beneficiar. E se você estiver pensando em acelerar suas campanhas, ClickUp AI tem tudo o que você precisa. Com seu sistema de Ferramentas de marketing de IA a geração de ideias de campanha, resumos de conteúdo, blogs e até mesmo estudos de caso se torna muito fácil.

melhores recursos do #### ClickUp

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado inicial para que os usuários se familiarizem com todos os recursos disponíveis

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Hootsuite

via Hootsuite Imagine um software de calendário de marketing a partir do qual você pode supervisionar todas as suas plataformas de mídia social - esse é o Hootsuite em essência. Projetado com o profissional de marketing digital moderno em mente, esse aplicativo de marketing digital oferece um conjunto abrangente de ferramentas para otimizar suas atividades de mídia social.

A partir de um painel consolidado, você pode programar publicações em vários canais, interagir com seu público em tempo real e acessar análises detalhadas que medem o sucesso de sua campanha.

Colabore perfeitamente com sua equipe, atribua tarefas e nunca perca uma menção com seus recursos de escuta social. Para empresas que desejam manter uma voz digital consistente e uma presença ágil, a Hootsuite é um aliado indispensável.

Melhores recursos da Hootsuite

O calendário de mídia social integrado mantém as equipes sincronizadas e informadas

Permite que os usuários visualizem e gerenciem vários canais de mídia social simultaneamente

Simplifica o processo de ajuste de conteúdo e reprogramação de prazos para alinhamento com os recursos

Incorpora recursos generativosiA de mídia social que ajuda na criação de conteúdo para postagens

Limitações da Hootsuite

Para aqueles que preferem visualizações individualizadas, o painel de controle completo pode parecer confuso

O recurso de publicação automática ocasionalmente carece de confiabilidade, de acordo com os usuários

Alguns usuários acham que a experiência do usuário não é tão simplificada quanto as ofertas de outras ferramentas de gerenciamento de mídia social

Preços da Hootsuite

Profissional: $99/mês

$99/mês Equipe : $249/mês

: $249/mês Empresarial: US$ 739/mês

US$ 739/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da Hootsuite

G2: 4,1/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 3.400 avaliações)

3. Estúdio de dados do Google

via Estúdio de dados do Google Em sua essência, o Google Data Studio é uma ferramenta de visualização de dados. E no complexo mundo do marketing digital, os dados orientam as decisões.

O Google Data Studio transforma a tarefa, muitas vezes incômoda, de analisar dados em uma experiência agradável. Ao conectar-se a várias fontes de dados, como o aplicativo Google Analytics, o Google Ads e até mesmo plataformas externas, você pode criar relatórios personalizados que contam uma história visual.

Personalize a aparência de seus relatórios, colabore com sua equipe e compartilhe insights que, de outra forma, se perderiam no mar de dados brutos. Em resumo, é uma ferramenta que transforma números em narrativas, orientando suas estratégias de marketing.

Melhores recursos do Google Data Studio

Fornece modelos prontos para relatórios de canais do YouTube, visão geral do Google Ads e muito mais

Transforma as dimensões e as métricas dos dados em poderosos blocos de construção para visualização

Facilita o compartilhamento e a colaboração em todos os relatórios e painéis do Data Studio

Permite a personalização do painel com logotipos, ícones, alterações de fundo e muito mais

Limitações do Google Data Studio

Alguns usuários experimentam tempos lentos de carregamento de relatórios e acham que a ferramenta não tem flexibilidade para consultas complexas

Depende muito de integrações para controle de tempo

Não é a mais adequada para o gerenciamento de tarefas complexas

Preços do Google Data Studio

Criadores e visualizadores de relatórios: Gratuito

Gratuito Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Google Data Studio

G2: 4,4/5 (mais de 370 avaliações)

4,4/5 (mais de 370 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 193 avaliações)

4. Gerente de páginas do Facebook

via Gerenciador de páginas do Facebook Navegar pelas ruas movimentadas do cenário de negócios do Facebook e do Instagram pode ser assustador. Entre no Facebook Pages Manager, um aplicativo que coloca facilmente as rédeas de várias páginas do Facebook e do Instagram em suas mãos.

Não importa se você é uma pequena empresa com uma página de marca ou um conglomerado que gerencia várias, essa ferramenta simplifica a tarefa. Redija e programe publicações, interaja com seus seguidores por meio de comentários e mensagens e acesse a análise da página para avaliar seu desempenho.

É como ter uma agência de mídia social no seu bolso, garantindo que você esteja sempre conectado, responsivo e informado.

melhores recursos do #### Facebook Pages Manager

Ideal como um aplicativo gerenciador de anúncios do Instagram e do Facebook

Centraliza a supervisão de todas as páginas, contas e ativos comerciais

Rastreia os insights de desempenho da campanha de marketing de forma eficaz

Limitações do Facebook Pages Manager

Os usuários relatam que alternar entre perfis pode ser tedioso e frustrante

A capacidade de resposta do suporte ao cliente deixa muito a desejar, de acordo com os avaliadores

Preços do Gerenciador de páginas do Facebook

**Gratuito

Facebook Pages Manager avaliações e resenhas

G2: 4,2/5 (mais de 1.580 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.580 avaliações) Capterra: N/A

5. BuzzSumo

via BuzzSumo Entender o que repercute no público é fundamental no vasto cenário digital, e o BuzzSumo se destaca como sua bússola.

Essa ferramenta oferece uma janela para o mundo das tendências de conteúdo. Quer saber quais tópicos do seu nicho estão recebendo mais compartilhamentos? O BuzzSumo pode lhe dizer. Está procurando identificar os principais influenciadores que podem ampliar a mensagem da sua marca? O BuzzSumo tem as respostas. Ele permite até mesmo que você fique de olho em seus concorrentes, entendendo quais de seus conteúdos estão atingindo o alvo.

O BuzzSumo capacita os profissionais de marketing a criar estratégias que se alinham às preferências do público e às tendências do setor, fornecendo uma imagem clara do ecossistema de conteúdo.

Melhores recursos do BuzzSumo

Simplifica o processo de identificação de tópicos de tendências do setor

Oferece suporte à comparação de tópicos e monitora tendências ao longo do tempo

Permite o rastreamento de menções à marca, incluindo concorrentes e produtos

Facilita o acompanhamento de palavras-chave orgânicas e conteúdo de fontes on-line específicas

Analisa o desempenho do conteúdo do concorrente com base no envolvimento em várias plataformas sociais

Limitações do BuzzSumo

Falta integração com plataformas como LinkedIn, Snapchat e TikTok

Mais adequado para tópicos amplos, mas tem dificuldades com áreas de nicho

O preço, especialmente dos planos premium, pode ser proibitivo para empresas menores

Os dados geralmente exigem filtragem extensiva para encontrar insights relevantes

Preços do BuzzSumo

Básico: US$ 95/mês para um usuário

US$ 95/mês para um usuário Criação de conteúdo: $199/mês para cinco usuários

$199/mês para cinco usuários RP & Comms: $199/mês para cinco usuários

$199/mês para cinco usuários Suite: $319/mês para dez usuários

$319/mês para dez usuários Enterprise: $999/mês para 30 usuários

Avaliações e resenhas do BuzzSumo

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

6. Buffer

via Buffer Se a mídia social é um palco, o Buffer é a equipe dos bastidores que garante que o show continue sem problemas. Em sua essência, o Buffer é uma ferramenta de gerenciamento de mídia social que desmistifica o processo de agendamento, publicação e análise de conteúdo de mídia social.

Sua interface limpa e intuitiva permite alinhar publicações para várias plataformas, garantindo a manutenção de uma presença sólida nas mídias sociais. Além de apenas postar, a análise do Buffer oferece uma visão profunda do desempenho do seu conteúdo, permitindo um ajuste fino contínuo.

Para as equipes, os recursos colaborativos garantem que todos permaneçam informados, tornando o Buffer um balcão único para todos os assuntos relacionados à mídia social.

Melhores recursos do Buffer

Agiliza a programação de conteúdo com um sistema de fila de conteúdo

Fornece um sistema abrangente deferramentas de relatórios para comunicação com as partes interessadas

Integra sistemas de revisão de conteúdo incorporados para melhorar a colaboração da equipe

Limitações do Buffer

Concentra-se exclusivamente em conteúdo de mídia social; outroscampanhas de marketing precisam de ferramentas adicionais

Os usuários acham difícil integrar conteúdo de outras plataformas ou ferramentas

Preços do Buffer

Gratuito

Essentials: US$ 6/mês para um usuário e um canal

US$ 6/mês para um usuário e um canal Equipe: $12/mês para usuários ilimitados e um canal

$12/mês para usuários ilimitados e um canal Agência: US$ 120/mês para usuários ilimitados e dez canais

US$ 120/mês para usuários ilimitados e dez canais Canais adicionais: $6-12/mês

Avaliações e opiniões sobre o Buffer

G2: 4,3/5 (mais de 980 avaliações)

4,3/5 (mais de 980 avaliações) Capterra: 4,5/5 (1.420+ avaliações)

7. Canva

via Canva O Canva é como um pincel digital para aqueles que não são artistas treinados, mas têm uma visão que desejam dar vida. Esse aplicativo baseado em nuvem gerenciamento de projetos de design revolucionou a maneira como os profissionais de marketing abordam o conteúdo visual.

Com uma vasta biblioteca de modelos que variam de infográficos a modelos de mídia social a plataforma oferece uma tela para cada necessidade. Sua interface de arrastar e soltar, combinada com uma rica paleta de fontes, imagens e ilustrações, garante que a criação de visuais atraentes não seja mais um domínio exclusivo de designers profissionais.

Não importa se você é uma startup que deseja criar materiais de marca ou uma marca estabelecida que deseja manter uma identidade visual consistente, o Canva oferece as ferramentas para que isso aconteça sem problemas.

Melhores recursos do Canva

Oferece modelos para diversos materiais de marketing, de anúncios a publicações em mídias sociais

Oferece suporte à colaboração em tempo real com pastas, cronogramas e ferramentas de comentários

Vem equipado com um editor de vídeo e animações para a criação de conteúdo envolvente

Limitações do Canva

Alguns usuários apresentam falhas na interface, como desalinhamento ou funcionalidade esporádica de arrastar e soltar

A qualidade dos modelos gratuitos pode parecer limitada, levando os usuários a optar por planos pagos

Preços do Canva

Gratuito

Pro: $119,99/ano para uma pessoa

$119,99/ano para uma pessoa Equipes: $149,90/ano para as primeiras cinco pessoas

Canva ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 4.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 11.300 avaliações)

8. Planejar

via Planejar Com sua abordagem centrada no visual, o Instagram exige uma estratégia exclusiva, e o Planoly foi projetado para ajudar as marcas a brilharem nessa plataforma. Feito sob medida para os entusiastas do Instagram, o Planoly é mais do que apenas uma ferramenta de agendamento; é um planejador visual.

A plataforma permite que você crie, faça a curadoria e visualize sua grade do Instagram com antecedência, garantindo que cada publicação esteja alinhada com a estética da sua marca. Seu recurso de publicação automática significa que seu conteúdo será publicado mesmo quando você estiver off-line.

Mergulhe nas análises para obter insights sobre o envolvimento do público e otimizar sua estratégia de postagem. Em um mundo em que o Instagram é um canal de marketing essencial, o Planoly surge como um ativo crucial para o sucesso.

Melhores recursos do Planoly

Oferece suporte à útil funcionalidade "Link in Bio" para o Instagram

Integra um planejador de vídeo TikTok robusto no aplicativo

Facilita a postagem cruzada entre plataformas, como do TikTok para curtas do YouTube

Limitações do Planoly

Período de teste gratuito limitado de apenas sete dias

O plano inicial restringe o número de uploads mensais, o que pode ser limitante para pequenas agências e empresas

Preços da Planoly

Plano inicial: $13/mês

$13/mês Growth: $23/mês

$23/mês Profissional: $43/mês

Planoly avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

9. Sprout Social

via Sprout Social Se as mídias sociais são um mercado agitado, o Sprout Social é o seu guia especializado, que o ajuda a navegar, envolver-se e prosperar. Essa plataforma abrangente integra uma trifeta de ferramentas de publicação, análise e engajamento em um único lugar.

Ela elimina os silos frequentemente encontrados no gerenciamento de mídia social, oferecendo uma visão unificada da presença digital da sua marca. Os recursos de colaboração tornam os esforços da equipe perfeitos, garantindo a sincronização de todas as respostas, publicações e estratégias.

A análise da plataforma é aprofundada, oferecendo insights granulares sobre o desempenho da campanha e os comportamentos do público. O Sprout Social não se trata apenas de gerenciar o marketing de mídia social, mas de dominá-lo.

Melhores recursos do Sprout Social

Apresenta uma caixa de entrada inteligente para o tratamento eficiente de solicitações

Fornece uma biblioteca de ativos com visualização dupla para gerenciamento simplificado de ativos

Apresenta recursos avançados de análise, escuta social e monitoramento

Simplifica a colaboração externa

Limitações do Sprout Social

A estrutura de preços pode ser muito cara para agências de pequeno porte

Falta a funcionalidade de agrupamento de posts no calendário

Falta a funcionalidade de arrastar e soltar no calendário

Preços do Sprout Social

Padrão: $249/mês

$249/mês Profissional: US$ 399/mês

US$ 399/mês Avançado: $499/mês

$499/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Sprout Social

G2: 4,4/5 (mais de 2.360 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.360 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 550 avaliações)

10. MailChimp

via MailChimp O e-mail continua sendo um canal de comunicação inabalável na era das publicações fugazes nas mídias sociais e das interações digitais transitórias, e o MailChimp é o seu campeão.

Sinônimo de marketing por e-mail, o MailChimp oferece uma plataforma intuitiva para projetar, enviar e decifrar campanhas de e-mail. De modelos elegantes de boletins informativos a fluxos de trabalho de automação, ele atende tanto a novatos quanto a profissionais experientes em marketing por e-mail.

A análise robusta da plataforma mostra as taxas de abertura, os cliques e os comportamentos dos assinantes, ajudando você a refinar e aperfeiçoar sua estratégia de e-mail. Com seu conjunto de ferramentas em constante evolução, incluindo páginas de destino e anúncios, o MailChimp garante que os profissionais de marketing digital tenham os recursos necessários para nutrir e aumentar seu público de forma consistente.

Melhores recursos do MailChimp

Facilita a criação de páginas de destino e otimiza a geração de leads

Simplifica a criação de listas de e-mail e a execução de campanhas

Incorpora ferramentas de gerenciamento de mídia social

Pode funcionar como um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

Centraliza as informações dos clientes, desde os detalhes de contato até o histórico de compras, e oferece suporte ao agrupamento de clientes com base em interesses

Limitações do MailChimp

Os usuários precisam criar seus próprios modelos

A interface pode parecer desajeitada e pouco intuitiva para alguns usuários

Pode não ser adequado para gerenciar vendas, suporte ou outras interações com clientes de forma proativa

Preços do MailChimp

**Gratuito

Essenciais: $13/mês

$13/mês Standard: $20/mês

$20/mês Premium: $350/mês

Avaliações e opiniões sobre o MailChimp

G2: 4,3/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 16.000 avaliações)

ClickUp, a melhor solução de marketing digital

No cenário digital em evolução, as ferramentas certas fazem toda a diferença. Embora muitas plataformas ofereçam funcionalidades de nicho, o ClickUp surge como uma solução holística adaptada às necessidades dinâmicas dos profissionais de marketing. Desde o planejamento e a execução meticulosos de programas de marketing até a integração perfeita de IA para a criação de conteúdo, o ClickUp oferece recursos inigualáveis que o diferenciam.

Além disso, em uma era em que a colaboração determina o ritmo do progresso, os recursos intuitivos do ClickUp, como Docs e Whiteboards, garantem que todos os membros da equipe permaneçam em sincronia desde o início de uma ideia até seu lançamento. A transparência que ele proporciona se traduz em eficiência, reduzindo fluxos de trabalho redundantes e aumentando a produtividade.

Enquanto outras ferramentas podem se destacar em domínios isolados, o ClickUp oferece um ecossistema integrado que compreende as demandas multifacetadas do marketing digital. Não se trata apenas de fazer mais, mas de conseguir mais com menos - e nessa área, o ClickUp, sem dúvida, reina supremo.