10 ferramentas de IA para marketing de afiliados em 2024 (gratuitas e pagas)

Como profissionais de marketing afiliados, você está promovendo o serviço ou produto de outra pessoa em troca de uma comissão. É um ótimo acordo que permite que você se concentre exclusivamente na estratégia de marketing em vez de na inovação do produto ou no suporte ao cliente.

E, se você jogar bem as cartas, poderá ganhar grandes recompensas por indicação por conectar compradores interessados ao seu programa de afiliados. 💰

A desvantagem é que você precisa criar muito conteúdo para fazer marketing de afiliados corretamente - e isso consome muito tempo. De campanhas de e-mail e mídias sociais a páginas de destino, você precisa de todas as vantagens que puder obter para aumentar o engajamento, as conversões e as comissões.

Então, por que não experimentar uma ferramenta de IA para marketing de afiliados? Essas ferramentas usam tecnologia de inteligência artificial para gerar conteúdo, analisar dados, segmentar públicos e lidar com outras tarefas demoradas com o clique de um mouse. 🖱️

Mas nem todas as ferramentas com tecnologia de IA valem seu tempo. Neste guia, exploraremos vários recursos importantes das ferramentas de IA de primeira linha para o marketing de afiliados, ajudaremos você a identificar uma opção sólida e mostraremos 10 exemplos para ajudar a levar seu afiliado a um novo patamar campanhas de marketing para o próximo nível.

O que é uma ferramenta de IA para marketing de afiliados?

Uma Ferramenta de marketing de IA integra algoritmos de aprendizado de máquina com processamento de linguagem natural (NLP) para automatizar tarefas complicadas com apenas alguns cliques. Em vez de usar a automação baseada em gatilhos, essa ferramenta aprende à medida que avança, lidando com tarefas mais complexas para a sua equipe à medida que os dados são fornecidos. 💡

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Avançado automação do fluxo de trabalho é apenas uma das muitas maneiras pelas quais vemos a IA transformando o marketing de afiliados. Além de simplificar seus esforços de marketing, os profissionais de marketing de afiliados agora usam especificamente ferramentas de IA para:

Análise de referência: As ferramentas de IA analisam os dados para ver quais fontes de referência têm maior probabilidade de conversão, para que você se concentre apenas em leads promissores

As ferramentas de IA analisam os dados para ver quais fontes de referência têm maior probabilidade de conversão, para que você se concentre apenas em leads promissores Campanhas de anúncios: Precisa de conversões de anúncios do Facebook? As ferramentas de IA para marketing de afiliados otimizam seus anúncios em tempo real para levar em conta as preferências de seu público-alvo

Precisa de conversões de anúncios do Facebook? As ferramentas de IA para marketing de afiliados otimizam seus anúncios em tempo real para levar em conta as preferências de seu público-alvo Páginas de destino: A IA analisa o comportamento do usuário e sugere modificações nas páginas de destino para aumentar as conversões

A IA analisa o comportamento do usuário e sugere modificações nas páginas de destino para aumentar as conversões Descrições de produtos de comércio eletrônico: A IA é perfeita para escrever descrições de produtos envolventes e sem erros de digitação

Seu negócio de afiliados não tem tempo a perder. Aproveite as ferramentas de IA para marketing de afiliados para otimizar seus fluxos de trabalho personalize (e acelere) a criação de conteúdo e dimensione suas campanhas sem esforço. 🏋️

O que você deve procurar nas ferramentas de IA para marketing de afiliados?

Talvez você precise de várias ferramentas de IA diferentes para executar sua estratégia bem-sucedida de marketing de afiliados, mas, mesmo assim, recomendamos que você procure ferramentas de IA com estes recursos:

Otimização de mecanismos de pesquisa (SEO): Os mecanismos de pesquisa são o pão e a manteiga de um afiliado. Procure ferramentas que lidem com pesquisa de palavras-chave, criação de conteúdo e otimização para uma estratégia inteligente de links internos

Os mecanismos de pesquisa são o pão e a manteiga de um afiliado. Procure ferramentas que lidem com pesquisa de palavras-chave, criação de conteúdo e otimização para uma estratégia inteligente de links internos Plataforma amigável : Quanto mais fácil for de usar, mais rápido você verá o valor de sua ferramenta de marketing de afiliados com IA

: Quanto mais fácil for de usar, mais rápido você verá o valor de sua ferramenta de marketing de afiliados com IA Templates: É claro que a IA faz muito trabalho para você, mas os modelos economizarão ainda mais tempo. Procure ferramentas que venham repletas de modelos para tornar a criação de conteúdo tão fácil quanto um clique

É claro que a IA faz muito trabalho para você, mas os modelos economizarão ainda mais tempo. Procure ferramentas que venham repletas de modelos para tornar a criação de conteúdo tão fácil quanto um clique Ferramenta de redação de IA: O conteúdo é fundamental no marketing de afiliados. Procure uma ferramenta com recursos de geração de conteúdo para postagens em mídias sociais, scripts de vídeo, marketing por e-mail e muito mais. Um verificador de plágio também é bom

As 10 melhores ferramentas de IA para marketing de afiliados

Uma combinação de ferramentas de IA pagas e gratuitas para o marketing de afiliados turbinará seus esforços de marketing de afiliados. Se já é hora de impulsionar as conversões e aumentar as vendas de comércio eletrônico, estas são as 10 melhores ferramentas de IA para esse trabalho.

Use o ClickUp para personalizar sua visualização para visualizar e planejar materiais de marketing, como conteúdo e mídia, em toda a sua organização

Sua pilha de tecnologia de marketing está parecendo muito pesada? Pedir à sua equipe para alternar entre várias plataformas diferentes é uma receita para perda de tempo e resultados ruins - especialmente para um negócio de marketing de afiliados em ritmo acelerado.

Entre no ClickUp, o favorito de todos ferramenta de gerenciamento de projetos que reúne quadros brancos, documentos, tarefas, calendários, metas e ferramentas de IA em um só lugar. As equipes de marketing confiam no ClickUp para colaborar em quadros brancos, revisar conteúdo em documentos e visualizar seu progresso em painéis personalizados. O ClickUp tem até sua própria ferramenta de IA para marketing de afiliados.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Use IA do ClickUp em qualquer lugar da plataforma para gerar:

Ideias de campanha

Resumos de conteúdo

Blogs

Estudos de caso

E-mails

A IA do ClickUp permite que as equipes de vendas tenham mais confiança em suas comunicações, revisando, encurtando ou redigindo o texto do e-mail

Você pode até mesmo pedir à IA para resumir o conteúdo ou verificar se há erros de digitação em suas campanhas de e-mail. Essa IA é ajustada às necessidades dos profissionais de marketing para que você obtenha ajuda hiperespecífica para otimizar sua carga de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Registre todas as referências, leads e clientes na pastamarketing do ClickUp CRM Escolha entre mais de 100 opções baseadas em acionadoresAutomações do ClickUp Monitore o progresso de sua equipe e as metas de toda a organização emMetas do ClickUp* AcesseModelos do ClickUp para gerar rapidamente planos de conteúdo de IA, calendários editoriais, diretrizes de marca eroteiros de marketing Limitações do ClickUp

O ClickUp AI não é uma ferramenta de IA gratuita para marketing de afiliados - você precisa de uma conta paga para acessar esse recurso

O ClickUp tem muitos recursos, portanto, os iniciantes podem se sentir sobrecarregados no início

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Qualquer palavra

Via Qualquer palavra IA ferramentas de escrita como o ChatGPT, produzirão um texto para você, mas esse texto provavelmente não será adaptado à sua afiliada objetivos de marketing ou diretrizes de marca. O Anyword resolve esse problema. Basta inserir suas diretrizes, canais e metas, e a plataforma usa a análise preditiva para verificar se o seu texto está de acordo com o objetivo. 🎯

O Anyword tem um modelo de IA de Pontuação Personalizada que personaliza seus resultados com base em como você o treina. Ele também mostra o texto com melhor desempenho, para que você simplesmente escolha seus favoritos entre os vencedores.

Melhores recursos do Anyword

Esseferramenta de fluxo de trabalho de marketing Performance Boost Extension dessa ferramenta de fluxo de trabalho de marketing permite que ela funcione no ChatGPT, Notion AI, Canva e muito mais

Reescreva o texto do anúncio com baixo desempenho

Teste automaticamente o texto do anúncio com teste A/B depois de treinar a IA no tom da sua marca

Crie ideias de conteúdo otimizadas para SEO, títulos de blog e muito mais

Limitações do Anyword

Alguns usuários gostariam que a plataforma tivesse uma conexão com o WordPress

Outros usuários dizem que a IA não é perfeita e, às vezes, erra o resumo

Preços do Anyword

Iniciante: US$ 39/mês para um assento, cobrado anualmente

US$ 39/mês para um assento, cobrado anualmente Orientado por dados: US$ 79/mês para três licenças, cobrado anualmente

US$ 79/mês para três licenças, cobrado anualmente Empresarial: $249/mês para três estações, cobrados anualmente

$249/mês para três estações, cobrados anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Anyword avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (380+ avaliações)

3. Frase

Via Frase A Frase se apresenta como uma ferramenta de IA para marketing de afiliados com foco em SEO. Seu recurso AI Writer realiza a geração de conteúdo e pesquisa no Google para verificar todos os fatos. A ferramenta de pesquisa de SEO da Frase também é útil para analisar seus concorrentes e criar blogs que superem a concorrência.

Melhores recursos do Frase

Visualize as métricas SERP na guia Pesquisa para ter uma visão de alto nível de suas metas de desempenho

Gerar esboços com base nos resultados dos mecanismos de pesquisa

Escreva opções de cabeçalho envolventes com IA

Otimizar o conteúdo existente com o modelo de tópico intuitivo do Frase

Limitações da Frase

A plataforma não é muito intuitiva, portanto, é uma boa ideia assistir a vários tutoriais antes de usá-la

Os usuários alertam para não confiar no recurso de salvamento automático, pois ele nem sempre funciona

Preços da Frase

Solo: US$ 12,66/mês para um usuário, cobrado anualmente

US$ 12,66/mês para um usuário, cobrado anualmente Basic: US$ 38,25/mês para um usuário, cobrado anualmente

US$ 38,25/mês para um usuário, cobrado anualmente Equipe: US$ 97,75/mês para três usuários, cobrados anualmente

Frase ratings and reviews

G2: 4,9/5 (mais de 290 avaliações)

4,9/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 330 avaliações)

4. Sprout Social

Via Sprout Social A mídia social é uma das melhores ferramentas de IA gratuitas para o marketing de afiliados. É o seu bilhete de ida para as comissões - desde que você crie conteúdo envolvente.

O Sprout Social é uma plataforma inteligente de gerenciamento de mídia social que fornece análise de marketing comércio social, rastreamento de links e muito mais. A IA do Sprout usa 10 anos de dados históricos para criar e otimizar a cópia também.

Melhores recursos do Sprout Social

Integra-se a todas as principais redes de mídia social

Realiza análise textual e de sentimentos por meio de sua integração OpenAI

Atua rapidamente em até 10 anos de dados de engajamento de mídia social

Crie notificações de alerta Spike para ficar por dentro das conversas emergentes

Limitações do Sprout Social

É caro

Alguns usuários dizem que é difícil obter suporte ao cliente

Preços do Sprout Social

Padrão: $249/mês

$249/mês Profissional: $399/mês

$399/mês Avançado: $499/mês

$499/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Sprout Social

G2: 4,4/5 (mais de 2.600 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (560+ avaliações)

5. LiveChat

Via Chat ao vivo O marketing de afiliados não é um trabalho fácil, especialmente se você promove produtos de alto valor. O LiveChat oferece a você um chatbot para forjar relacionamentos com os clientes, criar confiança e (com sorte) aumentar as conversões. 🏆

É uma plataforma de atendimento ao cliente que combina e-mail, SMS, seu site e mensagens de mídia social em um só lugar. Se o seu público-alvo tiver dúvidas frequentes sobre os produtos que você promove, use o AI Assist do LiveChat para atualizar seu tom e evitar erros de digitação em todos os bate-papos com os clientes.

Melhores recursos do LiveChat

Gerar resumos de bate-papo em um clique

O LiveChat conecta representantes humanos de atendimento ao cliente com recursos para acelerar os bate-papos com os clientes

Use o AI Assist para expandir e reformular seus bate-papos

O LiveChat AI corrige automaticamente erros de ortografia e gramática

Limitações do LiveChat

Vários usuários dizem que o sistema tem bugs

Outros dizem que é difícil obter suporte ao cliente

Preços do LiveChat

Iniciante: $20/mês por usuário, cobrado anualmente

$20/mês por usuário, cobrado anualmente Equipe: $41/mês por usuário, cobrado anualmente

$41/mês por usuário, cobrado anualmente Empresarial: US$ 59/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 59/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

LiveChat avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 740 avaliações)

4,5/5 (mais de 740 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.600 avaliações)

6. AdCreative

Via AdCreative A publicidade é cara, mas é a melhor maneira de gerar leads de afiliados rapidamente. O AdCreative não apenas cria textos para campanhas publicitárias, mas também cria visuais de anúncios com o poder da inteligência artificial. Se o seu designer gráfico não tem tempo para personalizar gráficos, essa ferramenta de marketing com IA é um ótimo complemento para sua pilha de MarTech. ✨

Melhores recursos do AdCreative

Veja os anúncios de melhor desempenho de seus concorrentes com o Competitor Insights AI

O AdCreative criará imagens, textos e muito mais para suas campanhas de marketing

Gera conteúdo social para Facebook, Instagram, Pinterest e X

O AdCreative analisa seus anúncios existentes para sugerir melhorias

Limitações do AdCreative

A menos que você seja muito específico em suas solicitações, a ferramenta gerará imagens repetitivas

Alguns usuários argumentam que a plataforma não é uma verdadeira IA porque se baseia muito em modelos

Preços do AdCreative

Inicial: US$ 21/mês

US$ 21/mês Premium: $44/mês

$44/mês Ultimate: $74/mês

$74/mês Scale-Up: $111/mês

AdCreative ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 510 avaliações)

4,3/5 (mais de 510 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 120 avaliações)

7. GetResponse

Via GetResponse Precisa obter mais respostas por e-mail? A GetResponse ajuda você a atingir os objetivos de seu projeto de marketing e muito mais. Ele começou como uma plataforma de marketing por e-mail, mas hoje cria sites, páginas de destino, campanhas de SMS, anúncios pagos e até funis de conversão.

Use o AI Email Generator para criar mensagens otimizadas e linhas de assunto com apenas alguns cliques. A plataforma inclui até mesmo recomendações de produtos com tecnologia de IA, o que é ótimo para o comércio eletrônico.

Melhores recursos da GetResponse

Visualize seu funil de conversão do início ao fim

Crie umautomações de marketing com um construtor de arrastar e soltar

A GetResponse facilita a criação de bate-papos ao vivo na web com clientes

Crie páginas de destino de alta conversão com seu construtor de sites sem código

Limitações da GetResponse

Alguns usuários gostariam que a GetResponse tivesse melhores integrações

Outros tiveram problemas com a precisão dos dados

Preços da GetResponse

E-mail Marketing: $15,60/mês, cobrado anualmente

$15,60/mês, cobrado anualmente Marketing Automação: $48,40/mês, cobrado anualmente

$48,40/mês, cobrado anualmente comércio eletrônico Marketing: $97,6/mês, cobrado anualmente

$97,6/mês, cobrado anualmente GetResponse MAX: $99/mês, cobrado anualmente

Avaliações e opiniões da GetResponse

G2: 4,2/5 (620+ avaliações)

4,2/5 (620+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 470 avaliações)

8. Jasper

Via Jasper O Jasper AI é uma ferramenta de IA popular para marketing de afiliados porque se adapta a muitos casos de uso. Use-a para textos de marketing digital, scripts de apresentação e muito mais - com a voz que melhor se adapta à identidade de sua marca.

É nas ferramentas de marketing de IA do Jasper que esse software realmente se destaca. Ele tem o poder de gerar vários ativos para campanhas de marketing de afiliados, especialmente no processo de criação de conteúdo. Tudo o que você precisa fazer é enviar um briefing e o software se encarrega disso. ✍️

Melhores recursos do Jasper

O Jasper analisa seu tom de voz e as regras de formatação

Integra-se com Zapier, Webflow e Planilhas Google

Colabore com a sua equipe em tempo real e sinalize os itens que estão prontos para revisão

Crie seus próprios modelos dinâmicos

Limitações do Jasper

Às vezes, o Jasper repete conteúdo

Os usuários dizem que o recurso de tom de voz ainda não está pronto

Preços do Jasper

Criador: US$ 39/mês para um assento, cobrado anualmente

US$ 39/mês para um assento, cobrado anualmente Equipes: US$ 99/mês para três licenças, cobrados anualmente

US$ 99/mês para três licenças, cobrados anualmente Empresas: Entre em contato para obter preços

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.800+ avaliações)

9. Lumen5

Via Lumen5 A Lumen5 é uma ferramenta de IA exclusiva para marketing de afiliados porque é especializada em conteúdo de vídeo. Embora o vídeo normalmente demande muito tempo e recursos para ser criado, a Lumen5 possibilita a geração de vídeos de qualidade profissional por meio do poder da IA. Você também não precisa saber editar: basta arrastar e soltar para obter a glória do marketing. 🤩

Melhores recursos da Lumen5

Converta seus blogs mais populares em vídeos de IA

Gerar vídeos no estilo "talking head

Use modelos, imagens e vídeos da Lumen5 para obter uma aparência profissional em menos tempo

O algoritmo determina automaticamente a duração de cada clipe, o posicionamento do texto e a composição da cena

Limitações da Lumen5

A Lumen5 é especializada em reaproveitamento de conteúdo, portanto, não pode necessariamente dizer algo novo

Não possui recursos para estratégia, programação de conteúdo e análise, portanto, você ainda precisará de uma pilha de tecnologia de marketing separada

Preços da Lumen5

Basic: US$ 19/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 19/mês por usuário, cobrado anualmente Starter: US$ 59/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 59/mês por usuário, cobrado anualmente Profissional: $149/mês por usuário, cobrado anualmente

$149/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Lumen5 avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

10. Observação da marca

Via Observação da marca Assim como o Sprout Social, o Brandwatch é uma ferramenta de IA para marketing de afiliados adaptada às mídias sociais. Essa plataforma pode ser usada para pesquisar a demanda do consumidor, monitorar as contas da sua marca, criar conteúdo e interagir com seu público-alvo. Ela também oferece insights de conversação com base em GPT, um assistente de redação e insights de marketing de conteúdo.

Melhores recursos do Brandwatch

Obtenha e gerencie influenciadores em uma única plataforma

Colabore com sua equipe em um calendário de marketing compartilhado

Armazene todos os ativos digitais na biblioteca compartilhada do Brandwatch

Crie cartões de perfil de público para que você sempre saiba com quem está falando

Limitações do Brandwatch

Alguns usuários dizem que a análise e a filtragem de dados são bastante simples

Outros gostariam que a plataforma tivesse mais integrações nativas

Preços do Brandwatch

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Brandwatch

G2: 4,4/5 (mais de 560 avaliações)

4,4/5 (mais de 560 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 220 avaliações)

Obtenha um assistente de redação com IA que faz tudo

O marketing de afiliados não precisa exigir horas de trabalho manual. Com uma ferramenta de IA como o ClickUp, nunca foi tão fácil colocar sua equipe de marketing na mesma página, economizar tempo e aumentar as taxas de conversão em suas campanhas de anúncios. 🙌

Aproveite o poder das automações do ClickUp, IA, modelos e muito mais em seu próximo programa de afiliados: Crie seu ClickUp Workspace agora gratuitamente.