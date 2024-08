10 melhores softwares de CRM de marketing para agências de marketing

Se existe uma palavra para descrever o clima das agências de marketing, apostamos que muitos escolheriam caótico. Você está fazendo malabarismos com vários projetos e, muitas vezes, correndo contra o relógio para concluir suas tarefas. A alternância constante entre aplicativos para lidar com campanhas, clientes e leads leva você a diferentes direções ao mesmo tempo.

E se disséssemos que você pode usar uma única plataforma para cultivar o relacionamento com os clientes, gerenciar dados, gerar relatórios e planejar fluxos de trabalho? Tudo isso é possível com o marketing Software de CRM ferramentas. Elas são repletas de recursos para centralizar gerenciamento de clientes e tomar decisões baseadas em dados para executar campanhas e gerar leads.

Neste artigo, exploraremos os 10 principais CRM para marketing **Mergulhe em seus recursos e encontre aquele que preenche todos os requisitos de sua lista de critérios! ✅

O que você deve procurar em um software de CRM de marketing?

Com muitas ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente no mercado, é normal ficar confuso sobre qual delas escolher. Entretanto, todo software de CRM de marketing que se preze deve oferecer o seguinte:

Tarefa egerenciamento de projetos recursos: Ele deve permitir que você atribua e rastreie tarefas para otimizar o trabalho multifuncionalcampanhas de marketing e alinhar-se com os prazos Centralização de dados: Ele deve permitir que você armazene, acesse e gerencie todos osinformações do cliente em um único lugar Ferramentas de gerenciamento de contatos: O software tem opções para rastrear cada interação com o cliente e manter registros limpos [Análise e relatórios de marketing](https://clickup.com/pt-BR/blog/70921/software-de-analise-de-marketing/): Ele deve oferecer opções como tópicos de comentários e edição em tempo real para garantir que todos façam sua parte e estejam a par das alterações mais recentes Modelos: Deve oferecer opções úteis de marketing eModelos de CRM para economizar seu tempo em determinados processos Versatilidade: O software devefuncionar perfeitamente no Mac e em dispositivos Windows, bem como em telefones celulares e tablets

Os 10 melhores softwares de CRM de marketing para usar em 2024

Analisamos dezenas de ferramentas de CRM para agências de marketing e selecionamos as 10 opções mais capazes para ajudar as equipes de marketing a trabalhar de forma mais inteligente e manter relações de alto nível com os clientes. 🤝

Colaborar em campanhas de marketing multifuncionais no ClickUp

O ClickUp é um popular aplicativo de tarefas, projetos e plataforma de gerenciamento de marketing com poderosas Funcionalidade de CRM para gerenciar suas contas, visualizar pipelines e colaborar com sua equipe em um só lugar.

A plataforma mais de 15 exibições personalizáveis permitem que você veja seus processos de CRM de todas as perspectivas. Use a visualização List (Lista) para agrupar, classificar e filtrar suas contas, aproveite a visualização Calendar (Calendário) para adaptar os planos de acordo com os prazos ou opte pela visualização Workload (Carga de trabalho) para verificar o que sua equipe tem em mãos. 🍽️

ClickUp's dashboards de desempenho com mais de 50 widgets permitem que você visualize os dados dos clientes. Use Documentos para manter toda a documentação em um só lugar. Você pode vincular documentos de marketing a tarefas apropriadas e compartilhá-los com as equipes de vendas para obter visibilidade!

Gerencie suas contas com a Hierarquia de Espaços, Pastas e Listas exclusiva do ClickUp, adicione seus convidados à plataforma e controle as permissões com apenas alguns cliques.

Com Automações do ClickUp Com o ClickUp Automations /%href/ e Forms, você pode economizar tempo interagindo com leads e capturando dados do cliente em um piscar de olhos. Para tornar o fluxo de trabalho mais suave, integre seu e-mail com o ClickUp e crie um ambiente unificado para integrar clientes, enviar atualizações de projetos e gerenciar contatos.

A plataforma integra-se a mais de 1.000 plataformas e oferece um pacote de Modelo de CRM do ClickUp para otimizar seus pipelines de leads e gerar mais conversões.

Melhores recursos do ClickUp

Ferramentas de automação de marketing para que as equipes de vendas e marketing acelerem seus fluxos de trabalho

Painéis abrangentes com mais de 50 cartões para criar e acompanhar estratégias de marketing de qualquer lugar

mais de 15 visualizações para gerenciar relacionamentos com clientes e tarefas pessoais de qualquer ângulo

Ferramentas de marketing por e-mail para ajudar nas revisões e publicações das partes interessadas

Automações e formulários fáceis de usar para agilizar solicitações e consultas

Hierarquia escalável para gerenciamento superior de contas

Limitações do ClickUp

A extensa gama de recursos pode ser esmagadora

Alguns usuários gostariam de ter mais automações nos planos mais baratos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços *ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Insightly

Via: Insightly Deseja uma plataforma que combine recursos de CRM, marketing, gerenciamento de projetos e vendas? O Insightly pode ser exatamente o que você está procurando! 👁️

Essa plataforma tem tudo a ver com personalização. Você pode moldá-la de acordo com suas necessidades exclusivas e criar um espaço personalizado para sua agência e seus clientes.

Você apreciará o cliente conveniente Recurso de gerenciamento de e-mail , que pode ser usado para rastrear e supervisionar cada interação com o cliente e manter uma comunicação proativa.

Com recursos de primeira linha pipeline de vendas e opções de gerenciamento de leads, você pode facilmente capturar informações relevantes, priorizar e fechar negócios. O Insightly ainda permite adicionar registros detalhados de seus serviços e ter cotações de preços e informações relevantes prontas sempre que um cliente potencial as solicitar.

O Insightly oferece painéis personalizáveis para supervisionar as principais métricas e tomar decisões informadas para o futuro.

A plataforma pode aumentar a produtividade da sua equipe e ajudá-lo a organizar seus Fluxos de trabalho de CRM com automações de tarefas que reduzem o trabalho repetitivo e o risco de erro humano.

Melhores recursos do Insightly

Combina recursos de CRM, marketing, PM e vendas

Opções robustas de gerenciamento de pipeline de vendas e de leads

Painéis de controle intuitivos

Automações de tarefas

Limitações do Insightly

Pode ser caro para agências menores em comparação com outros softwares de gerenciamento de relacionamento com clientes de marketing

As automações podem mudar após atualizações do software

Preços do Insightly

Mais : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Profissional : uS$ 49/mês por usuário

: uS$ 49/mês por usuário Enterprise: uS$ 99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Insightly

G2 : 4.2/5 (mais de 850 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 850 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 600 avaliações)

3. Podio

Via: Podio Embora o Podio não seja uma ferramenta de CRM propriamente dita, ele é mais do que capaz de ajudá-lo a gerenciar clientes existentes e potenciais.

Com o Podio, você pode criar um registro exclusivo de clientes e leads e editá-lo em tempo real. A plataforma oferece formulários da Web que facilitam a captura de informações. Como a manutenção de registros impecáveis é crucial para as agências de marketing, você ficará feliz em saber que o Podio permite adicionar comentários e anexar arquivos às suas entradas para torná-las mais detalhadas.

Atribua tarefas para organizar sua equipe, garanta que todos estejam cientes de suas responsabilidades e acompanhe o progresso para manter sua agência no rumo certo.

Graças às várias visualizações do Podio, você pode observar seus registros de diferentes perspectivas. Use a visualização simples de lista para obter uma visão geral abrangente de seus clientes ou mude para a visualização de lista Quadro Kanban para rastrear e gerenciar seus status.

O Podio integra-se a várias plataformas, incluindo Google Drive, Google Calendar e FreshBooks, o que ajuda a compartilhar arquivos, organizar sua agenda e criar faturas.

Melhores recursos do Podio

Formulários da Web integrados para capturar informações do cliente

Fácil atribuição e gerenciamento de tarefas

Várias visualizações

Diversas integrações com ferramentas populares

Limitações do Podio

O aplicativo móvel não oferece todas as funcionalidades

Alguns usuários mencionaram tempos de resposta mais lentos

Preços do Podio

Gratuito : uS$ 0/mês por usuário

: uS$ 0/mês por usuário Mais : uS$ 11,20/mês por usuário

: uS$ 11,20/mês por usuário Premium: uS$ 19,20/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Podio ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (mais de 450 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

4. Keap

Via: Keap Acompanhe as relações com os clientes e fature seus clientes com esse excepcional ferramenta de marketing para pequenas empresas .

Um dos recursos que você vai adorar é a captura automatizada de leads. O Keap coleta e organiza informações de leads por meio de formulários personalizados, mídias sociais e páginas de destino. Acompanhamentos imediatos são cruciais para a conversão de leads, e o Keap entra em contato com clientes potenciais automaticamente com base em suas ações e atividades.

Os recursos nativos de faturamento e os processadores de pagamento do Keap permitem que você crie faturas diretamente da ferramenta de CRM e receba o pagamento mais rapidamente. 💸

Conecte o Keap ao Zapier e desfrute de mais de 5.000 integrações! Se você usa aplicativos não compatíveis com o Zapier, aproveite a API aberta do Keap para criar integrações personalizadas.

Melhores recursos do Keap

Captura automatizada de leads com opções práticas de filtragem

Transição perfeita de outras plataformas

Excelentes opções de faturamento e pagamento

Recursos avançados de integração por meio do Zapier ou da API aberta

Limitações do Keap

Tem uma curva de aprendizado mais acentuada

O suporte ao cliente poderia ser melhor

Preços do Keap

**Profissional: A partir de US$ 159/mês (1.500 contatos e dois usuários, usuários adicionais: US$ 29/mês)

Máximo: A partir de US$ 229/mês (2.500 contatos e três usuários, usuários adicionais: US$ 29/mês)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Keap

G2 : 4.2/5 (mais de 1.400 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 1.200 avaliações)

Bônus: Confira a nossa lista dos_ **principais alternativas ao Keap

5. Arrastar

Via: Arrastar Não se atrase para encontrar uma excelente solução de CRM para sua agência! 🦶

Conheça o Drag, uma ferramenta inteligente que se baseia no duradouro popularidade do e-mail como um canal de comunicação para empresas . Ele permite que você transforme sua conta do Gmail em uma poderosa máquina de CRM! ✉️

Os quadros de arrastar são o recurso central da plataforma. Vincule suas caixas de entrada compartilhadas e os Grupos do Google a um quadro para classificar facilmente os leads e as consultas. Você também pode adicionar os membros da sua equipe ao quadro para mantê-los informados.

Enriqueça cada conversa com o cliente com detalhes para otimizar a colaboração e eliminar a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos. Anexe arquivos, atribua tarefas a membros específicos da equipe e deixe anotações.

O Drag permite que você atribua automaticamente e-mails à sua equipe com base em critérios como palavras-chave e remetente para garantir que todos estejam a par de suas responsabilidades.

Leve a colaboração para o próximo nível, respondendo a e-mails em nome de um colega e unindo forças para escrever juntos rascunhos de e-mails persuasivos.

Graças aos acompanhamentos automatizados e aos modelos de e-mail, você pode garantir que nenhum lead passe despercebido e que todas as consultas recebam respostas oportunas!

melhores recursos do #### Drag

Transforma o Gmail em uma plataforma de CRM

Atribuição automática de e-mails

Acompanhamento automatizado

Modelos de e-mail abrangentes

Limitações de arrastar

Explorar as funcionalidades da plataforma pode levar tempo

As atualizações podem afetar as configurações de visibilidade

Preços do Drag

Gratuito : uS$ 0/mês por usuário

: uS$ 0/mês por usuário Starter : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Mais : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Pro: $16/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Drag ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

6. Vendedor

Via: Colega de vendas O que você obtém quando equipa uma ferramenta de CRM com recursos avançados de automação? É o Salesmate, uma plataforma robusta para impulsionar sua equipe com fluxos de trabalho de marketing ! 🔝

Vamos começar com as opções de gerenciamento de prospectos e leads da plataforma. O Salesmate permite que você escreva e-mails e textos em massa e crie campanhas de e-mail direcionadas e acompanhamentos personalizados para converter clientes potenciais em clientes.

A ferramenta permite que você visualize seu pipeline de vendas, acompanhe todas as conversas com clientes potenciais e existentes, grave chamadas e sincronize seu e-mail e calendário. O Salesmate captura dados de conversas com clientes em tempo real e faz atualizações automaticamente. Você e sua equipe podem se concentrar em outras tarefas importantes, sabendo que todas as correspondências estão sendo documentadas de forma organizada!

O recurso mais proeminente do Salesmate é o Automations. Use-o para obter insights sobre a saúde do seu pipeline, capturar leads, verificar o desempenho da equipe e criar facilmente experiências personalizadas para o cliente. Como o Salesmate é uma ferramenta baseada em jornada, você pode criar automações rapidamente arrastando e soltando os elementos desejados (acionadores, condições e ações) na tela da plataforma.

Melhores recursos do Salesmate

Automações robustas

Excelentes opções de gerenciamento de clientes potenciais e leads

Design intuitivo de arrastar e soltar

mais de 700 integrações

Limitações do Salesmate

Não há opção de programar horários de chamada para ligar ou desligar

Suporte limitado ao cliente

Preços do Salesmate

Inicial : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Crescimento : uS$ 24/mês por usuário

: uS$ 24/mês por usuário Boost : uS$ 40/mês por usuário

: uS$ 40/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Salesmate classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 70 avaliações)

7. Pipedrive

Via: Pipedrive Se estiver procurando uma ferramenta de CRM voltada para vendas, dê uma olhada no Pipedrive! 🚗

A plataforma permite que você visualize cada estágio do seu pipeline de vendas. Você pode adicionar informações sobre negócios e monitorar o progresso deles. Personalize cada estágio de acordo com os processos de sua agência e aproveite os benefícios do design de arrastar e soltar e das opções de codificação por cores para garantir que nenhum negócio seja deixado para trás.

Outro recurso que você apreciará é o automations. Ele permite que você otimize cada parte de seus processos, desde o marketing por e-mail até o acompanhamento dos clientes.

Com painéis visuais e relatórios personalizáveis, o Pipedrive permite que você identifique gargalos, acompanhe KPIs, defina metas e acompanhe sua realização.

O Pipedrive integra-se com mais de 700 aplicativos, incluindo ferramentas de marketing e CRM de primeira classe, como Zapier, HubSpot e LinkPort. A plataforma também permite que você crie seu próprio aplicativo em apenas algumas etapas.

Melhores recursos do Pipedrive

Combina as funcionalidades de vendas e CRM

Automações fáceis de usar

Painéis detalhados e opções de relatórios

mais de 700 integrações

Limitações do Pipedrive

Não é possível usar datas como acionadores de automação

Falta de opções avançadas de personalização

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 9,90/mês por usuário

: uS$ 9,90/mês por usuário Avançado : uS$ 19,90/mês por usuário

: uS$ 19,90/mês por usuário Profissional : uS$ 39,90/mês por usuário

: uS$ 39,90/mês por usuário Power : uS$ 49,90/mês por usuário

: uS$ 49,90/mês por usuário Enterprise: uS$ 59,90/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.800 avaliações)

8. Freshsales

Via: Trabalhos frescos Obtenha uma nova perspectiva sobre vendas e CRM com o Freshsales! 🔭

Essa plataforma permite que você forneça uma experiência de primeira classe para seus clientes atuais e potenciais, graças à sua variedade de visualizações disponíveis. Use a visualização da Linha do Tempo da Atividade para acompanhar o envolvimento do cliente ao longo do tempo ou aproveite a visualização do quadro Kanban para classificar os contatos com base em sua posição no pipeline, como contatado, interessado, não interessado etc.

O Freshsales oferece impressionantes opções de gerenciamento de leads, que permitem que você crie vários pipelines para acompanhar o progresso do negócio e atribuir uma pontuação de probabilidade para cada estágio.

O assistente alimentado por IA da plataforma, Freddy, pode ajudá-lo a priorizar clientes potenciais, prever o fechamento de negócios, monitorar os KPIs da equipe e gerar relatórios de projetos .

O Freshsales se integra a dezenas de plataformas, como Mailchimp e HubSpot. Você também tem acesso à API para se conectar a aplicativos de terceiros.

Melhores recursos do Freshsales

Várias visualizações

Opções robustas de gerenciamento de leads

Freddy, assistente com tecnologia de IA

Integrações com aplicativos populares

Limitações do Freshsales

Respostas mais lentas do suporte ao cliente

O preço pode parecer relativamente mais alto no espaço do CRM

Preços do Freshsales

Gratuito : uS$ 0/mês por usuário

: uS$ 0/mês por usuário Crescimento : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Pro : uS$ 39/mês por usuário

: uS$ 39/mês por usuário Enterprise: $69/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Freshsales

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 500 avaliações)

9. Cobre

Via: Cobre Se a sua agência faz parte do ecossistema do Google, o Copper pode ser a solução de CRM ideal para você!

Seu principal apelo está em sua capacidade de se integrar perfeitamente ao Google Workspace. Sincronize o Copper com o Google Docs para manter registros unificados de seus contatos, colete informações de leads e clientes potenciais com o Google Forms e mantenha seus arquivos seguros e prontamente disponíveis no Google Drive.

Com o Copper, você pode ficar sempre no topo dos seus leads graças ao acompanhamento automatizado. Gere modelos de e-mail, defina lembretes e garanta que os negócios perdidos fiquem no passado. Use campos personalizados para acompanhar detalhes específicos sobre seus contatos.

Oferecer um atendimento excepcional ao cliente é possível graças aos alertas e notificações do Copper - você receberá um ping sempre que seus leads ou contatos precisarem de você.

Fique de olho em tudo o que acontece em sua agência com o Activity Feed em tempo real da plataforma.

Melhores recursos do Copper

Alertas e notificações personalizados

Acompanhamentos automatizados

Integra-se perfeitamente ao Google Workspace

Feed de atividades em tempo real

Limitações do Copper

As regras de automação não podem ser duplicadas

Mais opções de relatórios seriam uma boa adição

Preços do Copper

Básico : uS$ 23/mês por usuário

: uS$ 23/mês por usuário Profissional : uS$ 59/mês por usuário

: uS$ 59/mês por usuário Business: uS$ 99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Copper avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 500 avaliações)

10. CRM de vendas na segunda-feira

Via: Segunda-feira Monday é um eficiente Solução de CRM combinada com gerenciamento de projetos para otimizar seus processos!

Parte de um pacote de software mais amplo da Monday, o CRM de vendas da Monday foi projetado para importar dados de contas, leads e contatos do Excel ou por meio de uma API, mantendo uma organização impecável. Não se preocupe em revisar meticulosamente as importações - a plataforma identifica com eficiência os dados duplicados, notifica você sobre eles e os mescla.

Para facilitar a comunicação com o cliente, o Monday Sales CRM oferece recursos como modelos de e-mail, e-mails em massa, sincronização e rastreamento de e-mails. Use-os para ficar por dentro de todas as interações e economizar tempo.

Aproveite o recurso de automação sem código do Monday para lidar com tarefas repetitivas, o que liberará seu tempo para atividades de criação de valor.

Melhores recursos do CRM de vendas da Monday

Importação fácil de dados

Automações sem código

Recursos de comunicação excepcionais

Acompanhamento abrangente do desempenho

Limitações do CRM de vendas de segunda-feira

Falta de opções de relatórios

A plataforma pode apresentar bugs

Preços do Monday Sales CRM

Básico : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Standard : $14/mês por usuário

: $14/mês por usuário Pro : uS$ 24/mês por usuário

: uS$ 24/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Monday classificações e avaliações de CRM de vendas

G2 : 4.6/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.7/5 (372 avaliações)

Liberte o poder do software CRM de marketing

Se a sua agência de marketing é uma flor, o software de CRM certo é o solo nutritivo que a ajuda a florescer. 🌸

As soluções de CRM de marketing que abordamos são todas espetaculares e permitem que você integre muitos aspectos das relações com os clientes. Se você estiver procurando um software tudo em um que combine CRM, marketing, vendas, projetos e gerenciamento de tarefas em um único pacote, experimente o ClickUp hoje mesmo -gratuito para sempre!