Como escrever um relatório de projeto (com etapas e modelos)

Fazer malabarismos com todos os diferentes componentes de um projeto pode ser um grande desafio. Como se isso não fosse suficiente, você também precisa escrever um relatório de status do projeto para atualizar as principais partes interessadas sobre o andamento do projeto. A luta é real.

Então, por onde começar? Felizmente, nós temos a resposta. E é exatamente por isso que elaboramos este guia - para orientá-lo no processo, de modo que você tenha um caminho claro do início ao fim.

Saiba mais sobre a criação de relatórios de projetos e os diferentes tipos de relatórios de status de projetos. Além disso, você receberá cinco modelos gratuitos de relatórios de projetos, cuidadosamente elaborados para agilizar o fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos, economizar seu tempo e impressionar as partes interessadas

O que é um relatório de projeto?

Um relatório de projeto é um documento que oferece uma visão geral abrangente dos objetivos, do progresso, do desempenho da equipe e das realizações dos marcos de um projeto. Ele também apresenta um relato dos desafios enfrentados durante um projeto execução do projeto as soluções criadas para enfrentá-los e as lições aprendidas durante o processo.

Os gerentes de projeto criam esses relatórios para se comunicar com outras partes interessadas no projeto - incluindo membros da equipe, patrocinadores, clientes e outras partes interessadas - para garantir que todos estejam na mesma página. O documento também serve como base para avaliações e análises adicionais para garantir que o projeto esteja no caminho certo e atinja suas metas. 🎯

Como escrever um relatório de projeto?

Criar um relatório de projeto não precisa ser uma tarefa assustadora. Siga estas três etapas simples para criar seu primeiro relatório de projeto com facilidade.

Entenda o objetivo do relatório

Antes de criar um relatório de projeto, você precisa entender o objetivo do relatório (o "porquê") e conhecer seu público-alvo (o "quem"). Isso orientará o conteúdo, a estrutura e o tom do seu relatório de projeto.

Reúna e organize as informações relevantes

Neste ponto, você precisa reunir as informações relevantes para o relatório do projeto. Certifique-se de que seus dados sejam precisos, confiáveis e atualizados. Organize as informações coletadas de maneira lógica e estruturada.

Resumo executivo : Como o próprio nome sugere, esteresumo do projeto oferece aos leitores uma visão geral rápida de todo o relatório. É um instantâneo que destaca as partes mais importantes do projeto. Embora seja colocado no início do relatório, geralmente é escrito por último. Ela abrange os objetivos, a metodologia, os principais resultados e as conclusões do projeto.

Como o próprio nome sugere, esteresumo do projeto oferece aos leitores uma visão geral rápida de todo o relatório. É um instantâneo que destaca as partes mais importantes do projeto. Embora seja colocado no início do relatório, geralmente é escrito por último. Ela abrange os objetivos, a metodologia, os principais resultados e as conclusões do projeto. Introdução: Define o contexto e as expectativas de todo o relatório. Inclui o objetivo e o escopo do projeto, o cronograma do projeto, os problemas que ele pretende resolver e as metodologias para chegar lá. Também delineia a estrutura e a organização do restante do relatório.

Define o contexto e as expectativas de todo o relatório. Inclui o objetivo e o escopo do projeto, o cronograma do projeto, os problemas que ele pretende resolver e as metodologias para chegar lá. Também delineia a estrutura e a organização do restante do relatório. Corpo: Normalmente, essa é a parte mais longa dos relatórios de gerenciamento de projetos porque se aprofunda nos detalhes, incluindo o progresso do projeto, a coleta de dados, os relatórios de análise, as restrições e as limitações. Lembre-se de que tudo o que você incluir aqui deve refletir o objetivo do relatório do projeto e as preferências do seu público-alvo.

Normalmente, essa é a parte mais longa dos relatórios de gerenciamento de projetos porque se aprofunda nos detalhes, incluindo o progresso do projeto, a coleta de dados, os relatórios de análise, as restrições e as limitações. Lembre-se de que tudo o que você incluir aqui deve refletir o objetivo do relatório do projeto e as preferências do seu público-alvo. Conclusões e recomendações: Com base em suas descobertas e análises, identifique oportunidades de melhoria, sugira estratégias para abordá-las ou proponha caminhos para pesquisas futuras.

Formatar e revisar o relatório

Certifique-se de que o relatório do seu projeto siga um estilo de formatação consistente - títulos, subtítulos e marcadores facilitarão a leitura. Além disso, verifique se há erros de ortografia ou gramática e de digitação em seu relatório.

Tipos de relatórios de projetos

Os relatórios de projetos são apresentados em diversos formatos, cada um servindo a diferentes casos de uso. Aqui estão nove dos tipos de relatórios de projetos mais usados.

1. Relatório de status do projeto

A relatório de status do projeto é um documento que fornece uma visão geral da situação de seu projeto em um determinado momento. É como responder à pergunta: "Como o projeto está indo?"

Mas, em vez de apenas dizer "O projeto está bem", você realmente se aprofunda nos objetivos do projeto, nas tarefas concluídas, nos marcos alcançados, nos desafios enfrentados, nas lições aprendidas, nos possíveis obstáculos e nas próximas etapas.

Crie status personalizados que se ajustem ao fluxo de trabalho específico da sua equipe no ClickUp

Seja um relatório semanal de status do projeto ou um relatório mensal, essa documentação elimina a necessidade de reuniões de status e fornece às partes interessadas o status mais recente do projeto.

2. Relatório de andamento do projeto

Um relatório de andamento do projeto é um pouco semelhante a um relatório de atualização de status, pois ambos discutem o andamento da tarefa. No entanto, o relatório de progresso é mais quantitativo e se concentra em tarefas individuais e marcos do projeto .

Obtenha uma visão geral de alto nível de como as iniciativas alinhadas estão progredindo com o widget Portfolio no ClickUp

É como pegar uma lente de aumento e examinar o progresso de cada tarefa, uma a uma. Por exemplo, ele pode incluir informações detalhadas sobre a porcentagem de conclusão e o status atual de cada tarefa (concluída, em andamento, atrasada etc.).

3. Relatório de análise de custo-benefício do projeto

O relatório relatório de análise de custo-benefício geralmente é preparado antes de um projeto ser colocado em andamento. Dentre os vários relatórios de projeto, esse tem como objetivo responder a uma pergunta simples: "Vale a pena prosseguir com este projeto?"

Para responder a essa pergunta, o relatório primeiro avalia todos os custos do projeto, como despesas operacionais, materiais, salários, equipamentos e riscos potenciais.

Em seguida, ele considera os benefícios projetados, como aumento das margens de lucro, economia de custos, maior eficiência ou clientes mais satisfeitos. Por fim, o relatório compara os custos com os benefícios para determinar se é hora de seguir em frente ou explorar outras opções.

4. Relatório de controle de tempo do projeto

Um relatório de controle de tempo do projeto é um documento que registra e resume o tempo gasto nas atividades do projeto. Cada membro da equipe do projeto contribui para a elaboração desse relatório - eles rastreiam e registram a quantidade de tempo que gastaram nas tarefas e o enviam ao gerente de projeto. ⏰

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

Felizmente, a ascensão do ferramentas de gerenciamento de projetos eliminou a necessidade de envios de controle de tempo em papel. Elas facilitam para os membros da equipe o envio de relatórios de tempo precisos e detalhados para o gerente de projeto, ao mesmo tempo em que reduzem a carga administrativa da compilação manual de relatórios.

Os gerentes de projeto podem ver como o tempo é gasto e a produtividade geral dos membros da equipe. Como resultado, eles podem tomar decisões informadas, como redistribuir a carga de trabalho (também conhecida como gerenciamento de carga de trabalho ), reatribuição de tarefas e fornecimento de feedback e suporte aos membros da equipe.

5. Relatório de recursos do projeto

A painel de recursos do projeto oferece uma visão panorâmica de como os recursos (por exemplo, mão de obra, equipamentos, materiais, orçamento etc.) são alocados em um projeto. Pense nele como um inventário abrangente de recursos, listando todas as tarefas do projeto, a parte responsável e os recursos que estão sendo usados.

Entenda rapidamente quem na sua equipe está com pouco ou muito trabalho, para que você possa realocar facilmente seus recursos

Relatórios de projeto como esse ajudam os gerentes de projeto a acompanhar a disponibilidade de recursos, identificar possíveis restrições de recursos ou escassez, e tomar decisões informadas sobre alocação de recursos e otimização.

6. Relatório de riscos do projeto

Um relatório de riscos do projeto oferece uma análise abrangente dos possíveis riscos, sua probabilidade de ocorrência, seu possível impacto no projeto e as estratégias de mitigação recomendadas.

Em vez de esperar que eventos futuros descarrilhem o projeto, relatórios de projeto como esse permitem que os gerentes de projeto adotem uma abordagem mais proativa para o gerenciamento de riscos, aumentando assim as chances de sucesso geral do projeto.

7. Relatório de variação do projeto

Um relatório de variação do projeto revela as lacunas ou desvios entre planos do projeto e o desempenho real ou os resultados alcançados. Ele compara vários fatores - como orçamento, tempo, recursos e escopo - e seus valores planejados com seus valores reais e, em seguida, calcula as diferenças (ou desvios).

Ao analisar essas variações, os gerentes de projeto e as partes interessadas podem discutir os possíveis motivos por trás delas, identificar áreas que precisam de atenção e tomar medidas corretivas quando necessário.

8. Relatório de desempenho do projeto

Um relatório de desempenho do projeto avalia o desempenho geral e as realizações de um projeto em relação a métricas e objetivos predeterminados. Ele inclui informações sobre as entregas do projeto, indicadores-chave de desempenho (KPIs) e satisfação das partes interessadas.

Esse relatório ajuda os gerentes de projeto a avaliar o sucesso do projeto, identificar áreas de melhoria e comunicar o desempenho do projeto às partes interessadas.

9. Relatório de conclusão do projeto

Um relatório de conclusão de projeto marca o fim de uma jornada de projeto. Ele resume todo o ciclo de vida do projeto, desde o início até o encerramento. Esse relatório contém uma visão geral dos objetivos do projeto, entregas, marcos, desafios e recomendações para projetos futuros.

Por que o relatório do projeto é importante?

Escrever relatórios de projetos pode inicialmente parecer redundante e demorado. No entanto, ele desempenha um papel crucial para o sucesso do projeto. Embora alguns benefícios tenham sido mencionados anteriormente, vamos entender melhor por que os relatórios de projetos não devem ser negligenciados.

Mais clareza

A criação de um relatório de projeto permite que você dê um passo atrás e reflita sobre o progresso do projeto. À medida que você registra os marcos, os sucessos e os desafios, uma grande quantidade de percepções começa a se revelar - pontos fortes, pontos fracos e áreas que precisam de atenção.

Exemplos de marcos de projeto no ClickUp

Essa visão holística da saúde do projeto ajuda você a direcioná-lo para os resultados desejados e a garantir que ele permaneça no caminho certo.

Incentiva a avaliação e a análise

Os relatórios de projetos permitem que você avalie e analise os diferentes aspectos de um projeto de forma sistemática - reunindo dados relevantes, analisando-os e avaliando sua importância. Ao fazer uma análise crítica do seu projeto, você pode descobrir insights valiosos, identificar padrões, tirar conclusões significativas e tomar medidas estratégicas. 🛠️

Aprimora a comunicação e a colaboração

A criação de um relatório de projeto desafia você a apresentar o progresso e os resultados do projeto às partes interessadas de forma clara e coerente. Um relatório bem escrito promove a transparência do projeto e garante que todos estejam na mesma página.

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

Ele também facilita a colaboração ao fornecer um ponto de referência comum para discussões, feedback e tomada de decisões.

Aumenta o profissionalismo e a credibilidade

Quando você apresenta um relatório abrangente e bem estruturado, isso mostra que você realizou uma pesquisa completa, seguiu uma abordagem metódica e pode comunicar informações complexas com eficácia. Isso, por sua vez, melhora a sua reputação, aumenta a sua credibilidade e mostra a sua experiência entre os colegas e possíveis empregadores.

Preservação do conhecimento

Um relatório de projeto serve como uma referência valiosa para pesquisas ou projetos futuros. Ao documentar o processo, as metodologias, os desafios, as lições e os resultados, você cria um recurso que pode ser consultado e desenvolvido por outras pessoas.

Isso contribui para o conhecimento acumulado em seu campo e promove uma cultura de colaboração e inovação.

Melhora o alinhamento da equipe

Os relatórios de projetos são fundamentais para melhorar o alinhamento da equipe. Eles fornecem uma visão clara e concisa do progresso, identificando as realizações, os desafios e as próximas etapas. Isso permite que todos os membros da equipe entendam o status atual do projeto e suas respectivas funções para atingir os objetivos gerais.

Confira estes modelos de relatório de projeto para equipes:

5 Exemplos e modelos de relatórios de projetos

É claro que você poderia escrever relatórios de projetos do zero e passar inúmeras horas formatando e estruturando-os. Mas por que fazer isso se você pode usar modelos gratuitos de relatórios de projetos? Eles fornecem uma estrutura e um formato para o seu relatório, de modo que você pode simplesmente inserir seus dados e personalizar o design para atender às suas necessidades. Os modelos de relatório de projeto não apenas aceleram o processo de criação de relatórios, mas também melhoram a qualidade geral dos relatórios.

Vamos começar a explorar nossos cinco principais modelos de relatório de projeto. 📈

1. Modelo de relatório final de projeto

Modelo de relatório final do projeto

Um relatório final de projeto é o toque final perfeito para concluir um projeto e destacar suas realizações. Modelo de relatório final de projeto do ClickUp do ClickUp fornece uma estrutura sólida para ajudá-lo a montar o relatório com as seguintes seções principais:

Planejado vs. Real: Um detalhamento quantitativo de como o projeto se desviou do plano original em relação à data de início, data de conclusão, duração e orçamento

Um detalhamento quantitativo de como o projeto se desviou do plano original em relação à data de início, data de conclusão, duração e orçamento Eficácia do gerenciamento: ASWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) análise que avalia como o projeto foi gerenciado

ASWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) análise que avalia como o projeto foi gerenciado **Aprendizados do projeto : Compartilhe as lições importantes do projeto aprendidas pela equipe durante toda a vida útil do projeto

Compartilhe as lições importantes do projeto aprendidas pela equipe durante toda a vida útil do projeto **Lista de verificação dos termos do contrato **Uma tabela simples que lista os vários termos do contrato, se eles foram cumpridos e quaisquer observações que você tenha

**Uma tabela simples que lista os vários termos do contrato, se eles foram cumpridos e quaisquer observações que você tenha Classificação geral de desempenho: Uma classificação de 1 em 5 dos diferentes aspectos do projeto, desde o planejamento e a execução até a liderança e a comunicação

Este modelo foi criado em Documentos do ClickUp o que significa que você tem flexibilidade ilimitada para personalização - adicione seções extras e ajuste a aparência de acordo com o seu gosto. E adivinhe só? A tabela de conteúdo é atualizada em tempo real à medida que você adiciona, edita ou exclui vários cabeçalhos.

Se quiser impressionar sua equipe e seus clientes, este modelo de relatório de status do projeto o ajudará a realizar o trabalho. Faça o download deste modelo

2. Modelo de relatório de status do projeto

Modelo de relatório de status do projeto

Escrever um relatório de status de projeto é bastante simples. Mas olhar para um documento em branco e se preocupar com a elaboração de frases perfeitas pode fazer com que esse processo dure muito mais do que deveria.

Felizmente, Modelo de relatório de status do projeto do ClickUp está aqui para salvar o dia! Criado dentro dos quadros brancos do ClickUp, esse modelo oferece um método descomplicado para capturar rapidamente os principais detalhes do projeto de uma forma visualmente atraente.

Informações gerais: Cubra os detalhes gerais do projeto (por exemplo, nome do projeto, objetivos,linha do tempo do projetoperíodo de relatório, etc.) que você precisará preencher apenas uma vez

Cubra os detalhes gerais do projeto (por exemplo, nome do projeto, objetivos,linha do tempo do projetoperíodo de relatório, etc.) que você precisará preencher apenas uma vez Detalhes do progresso: Use um código de cores para compartilhar tarefas em andamento, em risco, atrasadas e concluídas

Use um código de cores para compartilhar tarefas em andamento, em risco, atrasadas e concluídas Apoio e recursos: Liste os ativos (por exemplo, mão de obra, dinheiro, etc.) necessários para uma operação tranquila

Liste os ativos (por exemplo, mão de obra, dinheiro, etc.) necessários para uma operação tranquila Destaques e conclusões: Compartilhe as principais lições aprendidas e outros destaques dignos de nota

Compartilhe as principais lições aprendidas e outros destaques dignos de nota O que deu certo/o que precisa ser melhorado: Use essa oportunidade para refletir sobre o progresso do projeto e compartilhar as áreas que tiveram bom desempenho e as que precisam de atenção

Use essa oportunidade para refletir sobre o progresso do projeto e compartilhar as áreas que tiveram bom desempenho e as que precisam de atenção Próximas etapas: Destaque as principaisitens de ação que precisam ser realizados para manter o projeto no caminho certo

Insira os detalhes de cada uma dessas seções em notas adesivas, o que o ajudará a anotar rapidamente seus pensamentos sem se preocupar em escrever frases perfeitas. Isso também é muito útil para as partes interessadas, pois as informações nas notas adesivas são curtas e diretas ao ponto.

Esse modelo elimina a pressão de criar um relatório de status e economiza um tempo valioso, além de manter as principais partes interessadas informadas e atualizadas. Faça o download deste modelo

3. Modelo de relatório de marketing digital

Modelo de relatório de marketing digital

Depois de executar um projeto de campanha de marketing digital, você precisa reunir as principais métricas da campanha e apresentá-las às principais partes interessadas para avaliação, análise de desempenho e anotações para melhorias futuras.

O compartilhamento dessas informações em vários canais digitais pode ser muito trabalhoso, mas não há motivo para preocupação. Modelo de relatório de marketing digital do ClickUp tem tudo o que você precisa. Além disso, ele está bem dividido nas seguintes seções:

Desempenho de marketing digital: Essa seção permite resumir o desempenho geral da sua campanha, capturando detalhes importantes comoorçamento do projeto alocações, despesas reais, custo por aquisição, total de impressões e total de cliques em várias campanhas

Essa seção permite resumir o desempenho geral da sua campanha, capturando detalhes importantes comoorçamento do projeto alocações, despesas reais, custo por aquisição, total de impressões e total de cliques em várias campanhas Relatório de análise da Web: Essa seção analisa o desempenho do site durante e após a conclusão do projeto. Ela captura métricas como visualizações de página, taxa de rejeição, fontes de tráfego e taxa de conversão geral

Essa seção analisa o desempenho do site durante e após a conclusão do projeto. Ela captura métricas como visualizações de página, taxa de rejeição, fontes de tráfego e taxa de conversão geral Desempenho da campanha de mídia social: Esta seção analisa o desempenho da mídia social medindo métricas como impressões, seguidores e taxa de envolvimento - tudo em uma tabela simples para cada plataforma de mídia social

Use este modelo para apresentar o desempenho de seu projeto de marketing digital de forma simples e visualmente atraente. Isso facilita a identificação de tendências, a análise do impacto de sua campanha e a tomada de decisões informadas sobre futuras iniciativas de marketing. Faça o download deste modelo

4. Modelo de relatório de atividades diárias do funcionário

Modelo de relatório de atividades diárias do funcionário

Uma maneira fundamental de manter-se no caminho certo e garantir o sucesso geral do projeto é envolver os membros da equipe no processo.

O Modelo de relatório de atividades diárias de funcionários do ClickUp tem um layout tabular simples que facilita o registro e o acompanhamento pelos membros da equipe:

Tarefas concluídas e o tempo gasto em cada uma delas

Tarefas em andamento e suas datas de vencimento

Tarefas futuras e qualquer suporte necessário

Esse modelo incentiva cada membro da equipe a realizar o trabalho e a pedir apoio quando necessário, ao mesmo tempo em que permite que você mantenha o projeto no caminho certo, fornecendo apoio e maximizando o desempenho da equipe. Faça o download deste modelo

5. Modelo de relatório de campanha

Modelo de relatório de campanha

Lembra-se do modelo de relatório de marketing digital que vimos anteriormente? Você pode optar por analisar melhor a seção de desempenho de marketing, com elementos deste Modelo de relatório de campanha do ClickUp .

Analise mais detalhadamente como cada canal de marketing contribuiu para o custo geral do anúncio, a receita do anúncio e a taxa de conversão do anúncio. Você pode detalhar ainda mais o desempenho de cada canal analisando as métricas de cada campanha individual nesse canal. Faça o download deste modelo

Crie relatórios de projetos profissionais em menos tempo com o ClickUp

Aí está - seu molho secreto para criar um relatório de projeto eficaz em uma fração do tempo. E isso é só a ponta do iceberg... trabalhar no ClickUp oferece muito mais vantagens.

O ClickUp não apenas facilita e agiliza a criação de relatórios de projetos, mas também lhe dá acesso a modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para aprimorar seu fluxo de trabalho. Atribua rapidamente tarefas à sua equipe, acompanhe o progresso, discuta atualizações e colabore em documentos e quadros brancos - tudo em um só lugar. ✨

Já mencionamos as integrações? O ClickUp funciona muito bem com outros aplicativos, permitindo que você conecte perfeitamente suas ferramentas favoritas para aumentar a produtividade da sua equipe. E não vamos nos esquecer do tempo que você economizará usando as automações do ClickUp - um recurso que permite que você realize rapidamente tarefas repetitivas que costumavam consumir um tempo valioso nos relatórios de gerenciamento de projetos.

Imagine o que você pode fazer com essas horas extras - talvez tomar uma xícara de café ou conversar com sua equipe sobre a melhor forma de apoiá-la. Faça com que os relatórios de projetos sejam uma explosão com o ClickUp e aumente suas chances de um projeto bem-sucedido.

Comece agora mesmo inscrevendo-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo ... Pronto? Preparar? Relatório!