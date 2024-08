lista de verificação de 9 pontos de gerenciamento de projetos para gerentes

Na ClickUp, o que importa são os processos e a produtividade.

Como gerentes de projeto, sabemos que essas também são duas de suas metas.

Para ajudá-lo com seus planejamento do projeto se você não tiver uma lista de verificação, poderá usá-la para cada parte do processo. Use-a com as equipes de projeto ou compartilhe-a com outros PMs da sua organização.

Você pode até mesmo adicionar uma lista de verificação como essa ao ClickUp (falaremos mais sobre isso em um segundo momento).

Como o gerente de projeto suas responsabilidades incluem ter um plano para elaborar o plano do projeto .

Primeiro, aqui estão os elementos essenciais para qualquer planejamento perfeito gerenciamento de projetos lista de verificação.

Lista de verificação de gerenciamento de projetos

Defina a visão, as metas e os objetivos

Reúna-se com as partes interessadas e outros gerentes de projeto para apresentar umaproposta de projeto* Reunir especificações e requisitos para a equipe do projeto

Faça oproposta comercial* Criar o orçamento do projeto

Alocar seus recursosCriar um cronograma .

9. Monitore seu progresso

Você está no caminho certo?

Você cumpriu o prazo?

Essas são perguntas importantes ao iniciar seu projeto. Pense nas entregas de que você precisa e aplique isso ao cronograma do projeto. Além disso, considere lições aprendidas em projetos anteriores que você gerenciou e certifique-se de que todas as informações pertinentes ao projeto estejam disponíveis para a sua equipe. Quanto mais detalhes você puder fornecer antecipadamente, melhor!

Há várias maneiras de monitorar o progresso do seu projeto no ClickUp.

Os gráficos de Gantt no ClickUp lhe darão uma visão geral dos projetos que estão no caminho certo, dos que estão atrasados e dos Caminho crítico para mostrar os itens mais importantes a serem concluídos. Relatórios no ClickUp também mostrarão quem está trabalhando em quê, quantas tarefas foram concluídas e muito mais.

Você também pode usar as Metas no ClickUp para monitorar o progresso do seu projeto. Defina um objetivo e, em seguida, adicione uma pasta, lista ou tarefas como metas. Você pode ver quanto progresso fez.

Outro recurso que pode ajudá-lo a monitorar o progresso é Portfólios . Esse recurso permite que você tenha uma visão geral de alto nível do que está acontecendo na sua equipe, vinculando listas selecionadas em um único local coeso. Você pode personalizar as visualizações do portfólio e até mesmo compartilhá-las com outras pessoas para que todos estejam na mesma página à medida que o cronograma do projeto avança.

Bônus:_ Exemplos de gerenciamento de projetos Conclusão

Agora que passamos pelas nove etapas críticas em uma lista de verificação de gerenciamento de projetos, ainda há outro recurso útil de ferramenta de GP para ajudá-lo.

Sim, mostramos como o ClickUp pode ajudá-lo - desde datas de vencimento até relatórios de progresso e desempenho do projeto - mas há outra parte do processo também.

Você pode criar um lista de verificação de tarefas no ClickUp que inclui cada parte desse processo. Sempre que quiser iniciar um projeto, você poderá ter uma lista de verificação salva para ajudá-lo a executar cada etapa.

É um plano de projeto para iniciar projetos.

Aqui está um que criei para isso:

Para facilitar ainda mais, você pode salvar modelos de lista de verificação como modelo de gerenciamento de projetos s e, em seguida, recarregue-os quando estiver pronto para usá-los em seu próximo projeto.

O ClickUp torna o planejamento de projetos mais simples e mais produtivo para os PMs.

Traga todo o seu trabalho para um único lugar e comece a economizar um dia por semana com o ClickUp !