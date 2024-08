10 melhores modelos de propostas comerciais para 2024

Não é segredo que as empresas que seguem um plano de negócios bem estruturado têm maior probabilidade de sucesso.

Aproximadamente 70% das empresas que conseguiram sobreviver por cinco anos seguem um plano estratégico. E quanto àquelas que estão no estágio inicial, as empresas com um plano de negócios têm uma probabilidade 7% maior de crescimento elevado do que aquelas sem um plano desenvolvido.

Da mesma forma que os planos de negócios, as propostas comerciais são essenciais quando se trata da sustentabilidade de uma empresa. Propostas comerciais sólidas podem ajudá-lo a conquistar clientes, parceiros, acordos comerciais e muito mais.

Portanto, se você deseja elevar o nível de sua empresa, continue lendo para saber mais sobre propostas comerciais, seus benefícios e ferramentas e modelos para ajudá-lo a dar vida à sua ideia de negócio!

O que é um modelo de proposta comercial?

Uma proposta comercial é um documento formal em que você apresenta informações relacionadas ao seu negócio que são relevantes para o cliente em potencial. É essencialmente um documento que inclui informações padrão, como cronogramas , orçamentos e escopo do projeto o escopo do projeto é um documento de referência, para fornecer aos possíveis clientes e parceiros de negócios um esboço detalhado de sua proposta.

Há muitos domínios diferentes em que você pode usar uma proposta comercial eficaz para atingir suas metas e iniciar grandes colaborações. Propostas bem construídas podem ajudá-lo a conquistar negócios importantes que podem levar sua empresa ao próximo nível e abrir novas oportunidades.

Por exemplo, você pode usar uma proposta comercial se tiver uma agência de marketing ou design e quiser compartilhar seus serviços ou simplesmente estiver procurando emprego em qualquer área. Você também pode usar uma proposta comercial para fins de gerenciamento de projetos, como apresentar uma nova ideia de projeto ou uma solução proposta para um problema às partes interessadas e aos clientes.

Antes de prosseguirmos, é importante saber que uma proposta comercial não é o mesmo que um plano comercial. Dê uma olhada na imagem abaixo para entender a diferença entre os dois:

Plano de negócios vs. proposta de negócios via Agência Extol

10 dos melhores modelos de proposta comercial para usar em 2024

Agora, vamos dar uma olhada em 10 modelos diferentes de propostas comerciais que podem ser usados para ajudá-lo a impressionar as partes interessadas e conquistar clientes em potencial!

1. Modelo de proposta comercial do ClickUp

Use o ClickUp Business Proposal Template by ClickUp para facilitar a criação de propostas que se destaquem

O primeiro da lista é o Modelo de proposta comercial do ClickUp .

Esse modelo não só vem com exibições de lista pré-criadas das etapas e prioridades da proposta comercial com os principais campos personalizados para ajudá-lo a criar sua própria proposta comercial, mas também oferece modelos de e-mail em Documentos do ClickUp para ajudá-lo a otimizar e aperfeiçoar suas mensagens de divulgação.

E se precisar de mais orientação para começar, você pode consultar o Guia de Introdução que acompanha o modelo. Não é preciso dizer que esse modelo de proposta comercial está bem embalado e pronto para ser usado para conquistar mais negócios.

2. Modelo de proposta comercial do ClickUp

Este modelo de proposta comercial no ClickUp Docs ajudará as empresas a apresentar suas ofertas a outras empresas de forma eficaz para conseguir parcerias

O modelo Modelo de proposta comercial do ClickUp pode ajudá-lo a criar uma sólida visão geral do negócio para mostrar aos clientes exatamente o que faz de você e de sua equipe a melhor opção para lidar com o projeto.

Esse modelo de proposta comercial está disponível no ClickUp Docs, onde você encontrará seções dedicadas à sua equipe, ideias de propostas comerciais com soluções, previsão de lucros e muito mais.

Com esse modelo gratuito de proposta comercial, você poderá criar um documento completo e fácil de ler de sua proposta, proteger seu documento contra alterações indesejadas e compartilhá-lo facilmente com seus clientes por meio de um link público ou privado.

3. Proposta de agência criativa ClickUp

Deseja simplificar o processo de apresentação de propostas aos seus clientes? Use este modelo de planejamento de proposta de agência criativa que o ClickUp armazenou para você

Porque o ClickUp é um ferramenta de gerenciamento de projetos oferece maneiras funcionais e eficazes de planejar, monitorar e gerenciar seus projetos e mantê-lo organizado durante a elaboração da proposta.

Use o Modelo de proposta de agência criativa da ClickUp para obter listas predefinidas de subtarefas e listas de verificação para orientá-lo na elaboração de sua proposta.

Ao usar esse modelo de proposta comercial no ClickUp, você terá uma visão organizada das etapas que precisa seguir desde a fase de planejamento até o ensaio de apresentação e até mesmo após a apresentação.

4. Modelo de quadro branco de proposta de projeto ClickUp

Este modelo de quadro branco de proposta de projeto é um modelo fácil de editar, criado para preparar uma apresentação de uma nova proposta de projeto que visa atender a uma necessidade organizacional ou resolver um problema

Se você quiser personalizar seu proposta de projeto e apresentá-la de forma criativa, então o Quadro branco de proposta de projeto da ClickUp é para você.

Esse modelo de proposta de negócios vem com um visual colorido e organizado de sua proposta em Quadros brancos ClickUp que você pode editar para atender às suas necessidades. Adicione suas ideias desenhando, usando formas, notas adesivas, mapas mentais e outras maneiras criativas de expressar como deseja implementar o projeto.

Você também pode usar outros modelos de quadro branco para fluxogramas, mapas conceituais retrospectivas e muitos outros para apresentar suas ideias de uma forma que seja fácil de entender e leve a discussões adicionais com o cliente em potencial.

5. Modelo de proposta de subsídio do ClickUp

Crie uma lista organizada de suas tarefas com o Grant Proposal Template na visualização de lista do ClickUp

Esse tipo de proposta comercial é um documento que justifica a solicitação de financiamento e a estratégia de sua proposta.

Verifique estes_ Modelos de solicitação de cotação !

O Modelo de grande proposta da ClickUp vem com uma visualização pré-construída de lista e quadro com status personalizados para ajudar a organizar suas tarefas adequadamente. Ele também vem com uma visualização de calendário do cronograma do projeto para manter as datas de vencimento importantes facilmente visíveis.

Essas exibições exclusivas permitem que você acompanhe as tarefas gerais, a definição do problema, os objetivos, os principais marcos e orçamento e compartilhe-os com seus clientes em potencial.

6. Modelo de proposta de campanha ClickUp

Esboce a proposta com o modelo de capa de proposta de campanha no ClickUp Docs e compartilhe-a com as principais partes interessadas

Estabeleça uma estrutura sólida para toda a sua campanha com o Modelo de capa de proposta de campanha do ClickUp .

Ele inclui uma capa de proposta personalizável e um documento detalhado no qual você pode compartilhar o resumo da campanha, os objetivos, o público-alvo, os cronogramas e os recursos com as partes interessadas e fornecer informações úteis à sua equipe.

Esse modelo gratuito de proposta comercial certamente o manterá organizado e bem preparado para o dia de sua apresentação e muito mais.

7. Modelo de proposta comercial de serviços de design da Flipsnack

via Flipsnack

A Modelo de proposta comercial de serviço de design é um flipbook que permite que os leitores folheiem as páginas e se envolvam melhor com o conteúdo.

Se estiver procurando uma maneira de apresentar suas habilidades de design e causar uma boa impressão ao enviar uma proposta comercial para um projeto de design, esse modelo pode ajudar. Ele tem um design simples que pode ser personalizado e a opção de adicionar vídeos, links e tags de produtos, elementos de marca e estatísticas sobre o desempenho.

Esse modelo de proposta comercial é útil para os designers, pois eles podem criar instantaneamente belas propostas visuais para projetos de arquitetura ou outros tipos de trabalho de design. Basta usar as imagens e os textos do modelo ou substituí-los por suas próprias imagens, mantendo o estilo da proposta comercial. Você também pode adicionar uma mensagem de boas-vindas e detalhes sobre a empresa para personalizar a experiência.

8. Modelo de proposta de marketing digital da Flipsnack

via Flipsnack

O marketing é um dos domínios em que uma proposta de negócios faria maravilhas com sua campanhas . Essas propostas são uma ótima oportunidade para apresentar como você pode fazer a diferença para eles e os excelentes resultados que pode trazer, mostrando provas sociais e estudos de caso.

Este documento editável modelo de proposta de marketing digital pode ajudá-lo a explicar seus serviços em detalhes e compartilhar a estrutura do seu projeto. Use-o para sua proposta de marketing por e-mail, mídia social proposta de marketing de mídia social e outras propostas de marketing digital. Você também pode personalizar o modelo adicionando vídeos, links, tags de produtos, elementos de marca e muito mais para torná-lo atraente e envolvente para seus clientes.

9. Modelo de proposta de trabalho profissional da Flipsnack

via Flipsnack

O design da proposta é um pouco diferente dos outros, assim como o objetivo desse tipo de proposta.

Esse modelo de proposta de trabalho profissional pode ser usado por empresas que desejam contratar alguém para apresentar o pacote de remuneração e outros detalhes sobre a função.

Você pode usar um aplicativo de criação de flipbooks como a Flipsnack para criar propostas de negócios envolventes que possam atrair facilmente a atenção dos leitores e também encontrar vários modelos para escolher.

10. Modelo de proposta de gerenciamento de projetos Qwilr

via Qwilir

O modelo modelo de proposta de gerenciamento de projetos pode ajudá-lo a criar uma proposta comercial visualmente atraente e organizada. Incorpore formulários, linhas do tempo, planilhas, calendários, imagens, vídeos e muito mais na proposta para chamar a atenção do cliente e apresentar um trabalho de qualidade.

E com o recurso de identificação do usuário, você poderá definir limites de tempo e visualização e receber notificações quando o cliente abrir sua proposta comercial.

Tipos de modelos de proposta comercial

Há dois tipos de propostas comerciais:

1. Propostas comerciais solicitadas

Um cliente em potencial solicita uma proposta comercial solicitada para ajudá-los a decidir se querem ou não fazer negócios com você. Com esse tipo de proposta comercial, você pode oferecer soluções para seus problemas ou necessidades.

Essa é a maneira mais fácil de convertê-los em clientes, pois eles já estão interessados em seus produtos ou serviços.

2. Propostas comerciais não solicitadas

Uma proposta comercial não solicitada é como um e-mail frio ou um folheto de marketing. Ao escrever propostas não solicitadas, talvez você não saiba nada sobre os clientes ou suas exigências. Nesse caso, você deve fazer uma pesquisa para identificar como abordar cada cliente específico e personalizar a proposta comercial.

Benefícios dos modelos de proposta comercial

Os principais benefícios dos modelos são ajudar a poupar seu tempo, criar consistência em sua empresa e garantir que todos os detalhes importantes sejam abordados em suas propostas comerciais.

Além disso, o uso de modelos pode lhe dar mais tempo para se concentrar no conteúdo e na qualidade de sua proposta e criar propostas comerciais profissionais que impressionem e conquistem seus clientes e parceiros de negócios.

Comece a usar os modelos de propostas comerciais hoje mesmo

Os modelos certos podem ajudá-lo a conseguir seus próximos grandes projetos. A chave é escolher o que funciona melhor para seus produtos e serviços, bem como para seus clientes.

Para causar uma ótima impressão e uma proposta detalhada, você pode usar ferramentas como ClickUp e Flipsnack para criar uma proposta comercial que atenda às suas necessidades e o ajude a se destacar. A criador de propostas como a Flipsnack é um software que permite a criação de propostas com diferentes designs, enquanto uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa, como o ClickUp, pode lhe fornecer uma biblioteca de modelos personalizáveis para vários casos de uso e os principais recursos de que você precisa para gerenciar seus projetos, acompanhar o progresso e muito mais.

O ClickUp é gratuito para teste - comece a usar os modelos do ClickUp para elevar o nível de suas propostas comerciais e conquistar mais clientes hoje mesmo! Escritor convidado: _

isabela Boncila é especialista em marketing da Flipsnack, uma plataforma de publicação que pode transformar um PDF em um flipbook interativo. Ela é apaixonada por marketing, redação e tecnologia.