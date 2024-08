15 das melhores ferramentas de gerenciamento de requisitos

Não seria bom se você pudesse simplesmente ler a mente dos clientes para entender cada detalhe de um projeto e entregar um produto excelente que atendesse exatamente às suas necessidades?

Embora não tenhamos sorte com a parte da leitura da mente, felizmente existem várias ferramentas de gerenciamento de requisitos para ajudá-lo a realizar o restante desse sonho!

As ferramentas de gerenciamento de requisitos permitem que as equipes de projeto acompanhem todos os requisitos de projeto dos clientes, inclusive as alterações e atualizações. Isso ajuda as equipes de projeto a atender e superar as expectativas dos clientes, resultando em menos mudanças durante o projeto e clientes mais satisfeitos em geral. 🙌🏼

Se você está procurando uma ferramenta de gerenciamento de requisitos, veio ao lugar certo.

Este guia detalhado analisa 15 das principais ferramentas de gerenciamento de requisitos para ajudá-lo a encontrar uma que seja perfeita para a sua equipe.

O que você deve procurar nas ferramentas de gerenciamento de requisitos?

Antes de nos aprofundarmos em cada ferramenta, vamos cobrir nossas bases primeiro. Como é a ferramenta de marketing ideal para você?

Em termos gerais, uma ferramenta de gerenciamento de requisitos deve fornecer uma referência de como deve ser o produto final com base nas necessidades do cliente.

Abaixo estão três recursos essenciais que a ferramenta escolhida deve ter.

1. Recursos de gerenciamento de tarefas

Agrupe as tarefas em sua Quadro Kanban por status, campos personalizados, prioridade e muito mais no modo de exibição Quadro do ClickUp

A ferramenta de gerenciamento de requisitos deve permitir que você defina, personalize e edite os requisitos do projeto com recursos como descrições de tarefas e recursos de importação e exportação de dados, editor de documentos s, ferramentas digitais de anotações e muito mais. Onde quer que essas informações estejam armazenadas, o software escolhido deve ser facilmente acessível a todos os membros da equipe para consulta imediata.

Que outros recursos de gerenciamento podem ajudá-lo a ficar por dentro dos requisitos do projeto ?

Vários responsáveis por tarefas, detecção colaborativa, observadores, relações e dependências de tarefas, status de tarefas personalizáveis e edição em tempo real são outros recursos comuns que podem levar uma ferramenta de gerenciamento de requisitos de boa para ótima. Esses recursos essenciais acrescentam uma camada extra de visibilidade ao trabalho da sua equipe e abrem caminho para uma experiência mais colaborativa no uso do software.

2. Análise de requisitos

Visualize sua carga de trabalho pelas tarefas restantes em seu caminho crítico com uma única alternância no ClickUp

Aperte o cinto, pois esse tipo de recurso de gerenciamento de requisitos tem camadas. ✨

Aprofunde-se nos requisitos de seu cliente para definir claramente cada detalhe. Isso lhe mostrará quais requisitos estão relacionados a outros e o ajudará a identificar possíveis gargalos antes que eles aconteçam! Isso é que é ser proativo. 🙂

Além disso, você saberá com bastante antecedência quando e se haverá alguma dependência que possa prejudicar o andamento do projeto.

Painéis e ferramentas de relatórios são uma ótima maneira de ficar de olho nessas tarefas complicadas, bem como nos marcos que marcam o movimento de um projeto que passa de uma fase para a outra. Mais do que uma maneira de verificar o seu progresso, esses recursos também revelam insights importantes para compartilhar com o seu cliente em relação ao andamento do projeto, se ele está no caminho certo e uma leitura precisa dos recursos que está usando.

3. Colaboração

Edição colaborativa, opções de tipografia e muito mais no ClickUp Docs

O trabalho em equipe faz o sonho funcionar! Seu software de gerenciamento de requisitos precisa ser colaborativo.

A colaboração é um esforço contínuo e deve estar presente em todos os recursos de sua nova ferramenta. Esses recursos podem incluir:

@Menções para chamar a atenção dos outros, fazer perguntas e obter aprovação

Comentários atribuídos e/ou encadeados para delegaritens de ação e manter as principais conversas em conjunto

Bate-papo ou mensagens instantâneas no aplicativo

Notificações quando os status das tarefas mudam, seu nome é mencionado ou os prazos são perdidos

Toneladas de integrações! Seu próximo software de gerenciamento de requisitos deve funcionar bem com outras ferramentas para ampliar sua funcionalidade e otimizar seus processos

As 15 melhores ferramentas de gerenciamento de requisitos

Aqui estão alguns dos nossos softwares de gerenciamento de requisitos favoritos e mais poderosos, incluindo os principais recursos, prós e contras, informações sobre preços e avaliações de usuários.

1. ClickUp

Converta comentários em tarefas do ClickUp ou atribua-os para transformar instantaneamente pensamentos em itens de ação ClickUp é uma plataforma de produtividade completa para conectar seu trabalho entre aplicativos, em um só lugar. Com centenas de aplicativos intuitivos e recursos personalizáveis o ClickUp é flexível o suficiente para que equipes de todos os tipos e tamanhos forneçam produtos da forma mais eficiente possível, levando a produtividade a um novo patamar.

O ClickUp se integra com mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho para simplificar seus processos e reunir qualquer tipo de dados em um hub central para que os desenvolvedores planejem, organizem e trabalhem juntos em projetos usando ferramentas de colaboração como tarefas, Docs, visualização de bate-papo, quadros brancos ClickUp e muito mais.

Em outras palavras, você não precisa de centenas de ferramentas para fazer com que o gerenciamento de requisitos funcione para cada projeto - você só precisa do ClickUp. Aqui estão alguns dos recursos mais poderosos do ClickUp para o gerenciamento de requisitos:

Recursos do ClickUp

Mais de 15 recursos personalizáveisVisualizações do ClickUpincluindo Calendário, Quadro, Gantt, Lista, e mais para planejar, acompanhar e revisar requisitos

para planejar, acompanhar e revisar requisitos Comentários atribuídos para transformar instantaneamente qualquer pensamento em um item de ação, delegar tarefas rápidas e @mencionar membros da equipe para notificar sobre atualizações, conclusão ou alterações de requisitos

Centenas demodelos pré-construídos personalizáveis para criar seu fluxo de trabalho em tempo real e automatizar processos, inclusive este modelo colaborativomodelo de requisitos do produto para as partes interessadas e os desenvolvedores

Documentos do ClickUp para definir requisitos em um editor de documentos dinâmico com páginas aninhadas, edição em tempo real, opções de estilo avançadas e links compartilháveis para criar SOPs e wikis detalhados

Prioridades de tarefas para definir uma ordem clara de operações

Quadros brancos ClickUp para desenvolver ideias, fazer brainstorming com a equipe, planejar processos e fornecer uma fonte confiável de verdade para todos os requisitos do projeto

Metas do ClickUp com metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso para alinhar toda a equipe

Prós do ClickUp

O ClickUp oferece um rico conjunto de gerenciamento de requisitosem todos os planos-até mesmo sem custo em seu plano Free Forever

Altamente personalizável ehierarquia escalável para planejar cada projeto de acordo com os requisitos exclusivos do seu cliente

Várias maneiras de acompanhar seu progresso, incluindo Dashboards,controle de tempomilestones (marcos) e o exclusivo recurso ClickUpVisualização da carga de trabalho* Mais de 1.000 integrações poderosas para consolidar todo o seu trabalho em um hub de trabalho centralizado

Contras do ClickUp

Nem todas as visualizações de projeto estão disponíveis no aplicativo móvel do ClickUp

Centenas de recursos poderosos podem causar uma pequena curva de aprendizado para alguns usuários, mas o ClickUp oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudá-lo. 🙂

Preços do ClickUp

Adicione membros e tarefas ilimitados e obtenha 100 MB de armazenamento com o plano gratuito Forever do ClickUp, e obtenha acesso a recursos mais avançados de gerenciamento de requisitos com planos pagos a partir de US$ 7.

P.S. O ClickUp também oferece um Plano Empresarial. 😎

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 4.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações) Comece a usar gratuitamente ### 2. Equipe SpiraTeam

Via Equipe SpiraTeam O SpiraTeam é um aplicativo completo ferramenta de gerenciamento do ciclo de vida . Esse aplicativo robusto lida com tudo, desde os requisitos até os casos de teste, códigos e implementação. Sua equipe trabalhará a partir de um painel central, onde poderá criar histórias de usuários, receber atribuições de tarefas e acompanhar o progresso do projeto.

Recursos do SpiraTeam

Recursos de bate-papo em tempo real para facilitar a colaboração

Projeto documentos para definir, rastrear e atualizar requisitos * Integrações com as principais plataformas de desenvolvimento e gerenciamento de projetos

Painel de controle ALM personalizado

Fluxos de trabalho personalizados para atender a seus projetos

Profissionais da SpiraTeam

Interface de usuário amigável

Versátil para se adequar a vários tipos de projetos

Suporte ao cliente atencioso

Contras do SpiraTeam

Não tem uma lista de pendências classificável

Versão local cara

Preços do SpiraTeam

O SpiraTeam oferece uma versão na nuvem e uma versão no local. O preço da versão em nuvem é de US$ 34,69 por usuário simultâneo por mês, enquanto o plano do SpiraTeam no local é personalizado de acordo com o número de usuários simultâneos.

Avaliações e resenhas do Spira Team

G2 : 4.0/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 90 avaliações)

3. Requisitos modernos

Via Requisitos modernos Se você já estiver usando o Azure DevOps, o Modern Requirements é uma escolha natural para o gerenciamento de requisitos. Essa ferramenta é incorporada diretamente à plataforma Azure DevOps para a captura automática e contínua de requisitos.

Recursos do Modern Requirements

Documentos de requisitos inteligentes que são atualizados com as histórias de usuários

Casos de uso que podem ser transformados em requisitos com um único clique

Perguntas frequentes pré-criadas para acelerar a coleta de requisitos

Rastreabilidadematrizes para simplificar a rastreabilidade de requisitos de ponta a ponta

Colaboração por meio de fluxos de trabalho e revisões de aprovação de requisitos

Profissionais de requisitos modernos

Relatórios avançados de regulamentação e auditabilidade

Os fluxos de trabalho de aprovação vêm com assinaturas eletrônicas

Bootcamp guiado gratuito

Recurso prático de linha de base para comparar os requisitos antes e depois das revisões ou da conclusão

Contras de requisitos modernos

Integração limitada com outras ferramentas de desenvolvimento

Falta de modelos avançados

Preços do Modern Requirements

O Modern Requirements oferece uma avaliação gratuita. O preço está disponível somente mediante solicitação.

Avaliações e resenhas do Modern Requirements

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Visure

Via Visão Se estiver procurando uma ferramenta de gerenciamento de requisitos que possa ser configurada de maneira específica, o Visure pode ser uma das melhores opções. Essa ferramenta de gerenciamento de requisitos permite muita personalização e flexibilidade.

Mas você não obtém apenas o gerenciamento de requisitos com o Visure - você também obtém o gerenciamento de mudanças gerenciamento de testes, gerenciamento de riscos e rastreamento de problemas e defeitos reunidos nesse software completo.

Recursos do Visure

Coleta de requisitos por meio da captura automática do MS Excel, MS Word e ReqIF

Rastreamento de requisitos por meio do histórico de requisitos

Controle de versão em nível de documento e elemento

Rastreabilidade de ponta a ponta de requisitos, testes, riscos, código-fonte, etc,

Verificação de requisitos

Compartilhamento de requisitos e testes entre projetos

Geração de relatórios para matrizes de rastreabilidade, especificações personalizadas e painéis de controle

Prós do Visure

Integra-se com os principais softwares dos setores de desenvolvimento e engenharia, como IBM DOORS, JIRA, MATLAB e VectorCAST

Oferece suporte a várias metodologias de projeto, como Agile, modelo V e cascata

Vários modelos específicos do setor

Contras do Visure

É tedioso e complicado criar modelos de relatórios

Instalação e configuração difíceis

Preços do Visure

Uma avaliação gratuita de 30 dias e um preço personalizado para a versão premium.

Avaliações e resenhas do Visure

G2 : 4.5/5 (mais de 5 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 10 avaliações)

5. Jama Software

Via Software Jama O Jama Software foi desenvolvido para projetos complexos com requisitos igualmente complexos.

Essa ferramenta de gerenciamento de requisitos oferece um espaço para definir requisitos, executar testes e prever riscos após a análise de requisitos.

Com o Jama, você pode capturar as interdependências do projeto, acompanhar seu progresso e definir claramente as metas do projeto.

Recursos do software Jama

Interface baseada em navegador

Oferece suporte a váriosdisciplinas e metodologias de engenharia* Rastreabilidade em tempo real de requisitos e processos

Oferece suporte à importação e exportação de dados de requisitos

Oferece suporte à API Open Rest paraampliar a usabilidade* Visibilidade e relatórios de conformidade

Colaboração na forma de revisões virtuais e rastreamento de conversas

Profissionais do software Jama

Suporta importações e exportações

Integra-se com váriosferramentas de desenvolvimento como Jira, Ansys e Azure DevOps

Oferece modelos no local e baseados na nuvem para atender às necessidades de sua organização

Contras do Jama Software

Falta de modelos

Ferramentas nativas de relatórios limitadas

Demora e é lento em alguns momentos

Difícil de configurar

Preços do Jama Software

Os preços do Jama Software só estão disponíveis mediante solicitação.

Avaliações e resenhas do Jama Software

G2 : 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

6. Xebrio

Via Xebrio Um recurso importante a ser observado nas ferramentas de gerenciamento de requisitos é a rastreabilidade de ponta a ponta - o Xebrio oferece isso e muito mais. Com o Xebrio, a colaboração durante a coleta, o rastreamento e a análise de requisitos é muito fácil, graças aos fluxos de trabalho de aprovação intuitivos. Combine isso com rastreamento de bugs e você terá um ferramenta de gerenciamento de projetos com excelentes recursos de gerenciamento de requisitos.

Recursos do Xebrio

Modelos de gerenciamento de projetos e de requisitos

Modelos de aprovação de requisitos

Controle de versão de requisitos e alterações de versão

Controle de tempo do projeto

Colaboração em documentos

Xebrio pros

Muitas opções de personalização

Reúne vários recursos em um só, incluindo gerenciamento de tarefas, cobertura de testes, gerenciamento de requisitos e gerenciamento de projetos

Projetos ilimitados em todos os planos

Xebrio contras

Ferramenta relativamente nova em comparação com a maioria das ferramentas desta lista

O gerenciamento de tarefas e o gerenciamento de requisitos são cobrados separadamente

Preços do Xebrio

O plano de gerenciamento de requisitos começa em US$ 25 por mês, por usuário. A Xebrio também oferece uma avaliação gratuita de 14 dias.

Avaliações e resenhas do Xebrio

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Wrike

Via WrikeWrike é uma ferramenta popular de gerenciamento de trabalho que combina automação de fluxo de trabalho, gerenciamento de projetos e colaboração em equipe em uma única ferramenta. Mas, apesar de seus muitos recursos de colaboração, O Wrike tem suas desvantagens .

Recursos do Wrike

Atualizações em tempo real de quaisquer alterações e verificação de requisitos

Formulários de aprovação automatizados e de cobertura visual

Rastreamento de atividades e painel de atividades

Categorização de requisitos

Prós do Wrike

Toneladas de modelos para simplificar a criação de fluxos de trabalho, definir requisitos, criar relatórios e muito mais

Painéis personalizáveis, formulários de solicitação e fluxos de trabalho

Gráficos de Gantt interativos e quadros Kanban compartilháveis para planejar projetos e definir requisitos detalhados

Calendários de equipe compartilhados para ficar por dentro das tarefas

Contras do Wrike

Curva de aprendizado acentuada, pois essa ferramenta foi projetada para usuários técnicos

Plano gratuito limitado

Os fluxos de trabalho não são tão intuitivos quanto se espera

É difícil priorizar os requisitos com o Wrike

Preços do Wrike

O plano profissional do Wrike começa em US$ 9,80 por usuário, por mês. O Wrike também tem um plano gratuito para sempre.

Avaliações e resenhas do Wrike

G2 : 4.2/5 (mais de 2.500 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4.3/5 (1700+ avaliações)

8. IBM DOORS Próximo

Via IBM DOORS Com um bom nome para apoiá-lo, o IBM Engineering Requirements Management DOORS Next é uma ferramenta confiável de gerenciamento de requisitos para projetos de engenharia. O IBM DOORS Next é particularmente adequado para grandes empresas com projetos complexos que precisam de granularidade em cada detalhe. Com o IBM DOORS Next, você pode criar, rastrear e analisar facilmente os requisitos e, ao mesmo tempo, estar em conformidade com os padrões e as regulamentações do seu setor.

Vamos dar uma olhada nos recursos de gerenciamento de requisitos do IBM.

Recursos da IBM

Watson AI e um Assistente de Qualidade de Requisitos para fornecer recomendações de requisitos

Criar, analisar e rastrear requisitos em todos os domínios de engenharia, incluindo SaFe, Agile, lean e engenharia contínua

Rastreabilidade dinâmica de requisitos

Relatórios e painéis personalizados para visualizar o status do projeto

Profissionais da IBM

Disponível no local e na nuvem para oferecer mais flexibilidade

Flexível e altamente personalizável para atender às necessidades do projeto

Muitos recursos para o gerenciamento de requisitos em um projeto complexo

Contras da IBM

A configuração é complicada

Pode ser bastante caro para empresas menores

A interface às vezes pode parecer confusa e desatualizada.

Preços da IBM

Como a maioria das outras ferramentas, o IBM DOORS Next vem com uma avaliação gratuita e preço disponível mediante solicitação para o plano premium. No entanto, os planos começam em US$ 164 por mês.

Avaliações e resenhas da IBM

G2 : 3.9/5 (mais de 100 avaliações)

: 3.9/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (2 avaliações)

9. Acompanhamento

Via Acompanhar O Accompa pode não ter o maior número de recursos de gerenciamento de requisitos do mercado, mas essa ferramenta compensa isso com uma interface de usuário fácil e intuitiva e um dos melhores serviços de suporte ao cliente. Se a sua equipe for menor, poderá encontrar todos os recursos essenciais para que o gerenciamento de requisitos funcione perfeitamente.

Recursos do Accompa

Rastreamento automático de interdependências e alterações de requisitos

Um repositório central para o gerenciamento de requisitos

Acesso ao Accompa pelo navegador da Web

Rastreamento do histórico de alterações e definições de linha de base

Alertas automáticos por e-mail e fóruns de discussão integrados

Prós do Accompa

Fácil de usar

Boa funcionalidade de personalização

Recursos intuitivos de pesquisa e visualização

contras do #### Accompa

Preço elevado considerando o número de recursos oferecidos

Falta de recursos complementares comorastreamento de problemas e gerenciamento de tarefas

Não há modelos para ajudar a configurar seu fluxo de trabalho

Preços do Accompa

O pacote Standard custa a partir de US$ 199 e suporta 5 usuários. Qualquer usuário adicional custará US$ 29 por mês, por usuário

Avaliações e resenhas do Accompa

G2 : 4.0/5 (1 avaliação)

: 4.0/5 (1 avaliação) Capterra: 4.0/5 (1 comentário)

10. Espaço de coleta

Via GatherSpace O GatherSpace foi fundado em 2006 para ajudar agências e startups a otimizar o gerenciamento de requisitos. Essa ferramenta de gerenciamento de requisitos vem com a funcionalidade de gerenciamento de projetos, um portal do cliente e recursos de gerenciamento de requisitos.

Recursos do GatherSpace

Rastreamento do status dos requisitos

Priorização de requisitos

Portal do cliente que se integra perfeitamente à plataforma de gerenciamento de requisitos

Um aplicativo móvel para rastrear requisitos e fazer atualizações de requisitos

Profissionais do GatherSpace

Adaptado a equipes menores

Facilita o gerenciamento de requisitos ao incorporar a funcionalidade de gerenciamento de projetos

Baseado na nuvem, o que facilita o acesso e a sincronização entre dispositivos

Contras do GatherSpace

Uma interface de usuário desatualizada

Materiais de suporte ao cliente limitados

Recursos de relatório limitados

Rastreabilidade limitada de ponta a ponta

Preços do GatherSpace

O GatherSpace tem uma versão de avaliação gratuita e planos pagos a partir de US$ 15 por usuário, por mês.

Avaliações e resenhas do GatherSpace

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.0/5 (3 avaliações)

11. Inteligência da Iris

Via Inteligência da Iris A Iris Intelligence é uma empresa de projeto empresarialsoftware de gerenciamento de riscos que ajuda nossa organização a identificar e planejar a mitigação de riscos para projetos mais bem-sucedidos. O Iris é uma plataforma escalonável na medida em que pode funcionar para pequenas empresas projetos de construção ou missões interplanetárias complexas. 🪐

O Iris é mais adequado para empresas de defesa, governo, finanças, aeroespacial e construção.

recursos do #### Iris

Relatórios personalizados que podem ser modelados para reutilização

Fatias de portfólio para visualizar os dados do portfólio, como requisitos por região geográfica e função

Lembretes automatizados por e-mail sobre atualizações e alterações de requisitos

Iris pros

Escalável e flexível para se adequar a diferentes projetos e equipes

Várias funcionalidades, incluindo gerenciamento de projetos, gerenciamento de riscos e gerenciamento de requisitos

Interface de usuário moderna, intuitiva e robusta

contras do #### Iris

Recursos limitados de gerenciamento de requisitos em comparação com a maioria das ferramentas desta lista

Funcionalidade básica de colaboração

Preços do Iris

O preço do Iris só está disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do Iris

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

12. Aqua ALM

Via Nuvem aquática O Aqua ALM é principalmente uma plataforma de gerenciamento de testes com gerenciamento de requisitos. Essa ferramenta permite que você defina os requisitos no início do projeto, atualize-os à medida que as mudanças ocorrem e acompanhe os requisitos à medida que o projeto é concluído linha do tempo do projeto progresso.

Recursos do Aqua ALM

Dependências personalizadas

Limitações e aprovações de fluxo de trabalho para agilizar o gerenciamento de requisitos

Notificações sobre status de requisitos, atualizações e muito mais

Campos e fluxos de trabalho personalizados

Aqua ALM pros

Você pode anexar vários formatos de arquivo, incluindo PDF, documentos, texto e imagens

Importação e exportação com um clique

Modelos personalizáveis

Rastreabilidade aprimorada graças ao seu histórico de alterações e relatórios

Extensão do Chrome para capturar dados e registrar interações

Contras do Aqua ALM

Um layout mais tradicional

Falta de relatórios predefinidos

A configuração e a personalização do Aqua ALM podem ser complicadas

Preços do Aqua ALM

O Aqua ALM é bastante caro, começando em torno de US$ 39 por usuário, por mês. Mas você pode testar as águas dessa ferramenta de gerenciamento de requisitos com uma avaliação gratuita de 30 dias.

Avaliações e resenhas do Aqua ALM

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (mais de 10 avaliações)

13. Jira

Via JiraJira é um produto de desenvolvimento de software avançado e bem conhecido para equipes ágeis. O Jira é visual, graças aos quadros no estilo Kanban, nos quais é possível planejar e acompanhar tarefas, histórias de usuários e problemas. A interface de usuário do Jira também é moderna e relativamente intuitiva. No entanto, o Jira pode ser muito pesado para projetos menores. Nesse caso, você pode encontrar uma solução nestes Alternativas ao Jira .

Recursos do Jira

Modelos prontos para Agile, Scrum, controle de bugs e muito mais

Quadro de scum para facilitarplanejamento de gerenciamento de requisitosrastreamento e análise de requisitos

Fluxos de trabalho personalizáveis

Profissionais do Jira

Mais de 3.000 integrações de aplicativos, incluindo oIntegração Jira-Zendesk* Excelente funcionalidade de clonagem e priorização de requisitos

Permite vários anexos, como imagens, vídeos, registros e links

Contras do Jira

Difícil de configurar e aprender

Consome uma quantidade significativa de largura de banda e requer disponibilidade de rede over-the-top

Os filtros de pesquisa não são fáceis de usar

Preços do Jira

O Jira vem com um plano gratuito para até 10 usuários. Se você quiser mais recursos e suporte ao usuário, os planos premium começam em US$ 7,50 por usuário, por mês.

Avaliações e resenhas do Jira

G2 : 4.2/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 12.000 avaliações)

14. Valispace

Via Valispace Esse software baseado em navegador é o melhor amigo de uma equipe de engenharia quando se trata de gerenciamento de requisitos. O Valispace é dedicado principalmente a equipes que desenvolvem produtos de hardware, como satélites, aviões e foguetes.

Com o Valispace, as equipes de engenharia podem lidar com esses projetos complexos desde a definição dos requisitos até a conclusão dos testes. Aqui estão mais recursos que você deve conhecer:

Recursos do Valispace

Colaboração em tempo real com equipes, fornecedores e clientes

Rastreabilidade total dos requisitos

Projeto detalhado e simulações

Rastreamento do histórico de alterações de requisitos

Métodos personalizados de verificação de requisitos

Prós do Valispace

Permissão de usuário detalhada e fluxos de trabalho de aprovação automatizados

Modelos para facilitar o processo de configuração de novos requisitos de projeto

Recursos de comentários e bate-papo paracomunicação com a equipe no aplicativo

Contras do Valispace

Alguns recursos podem apresentar atrasos ou não funcionar tão rapidamente quanto necessário

Informações limitadas emrelatórios de projetos #### Preços do Valispace

Os planos pagos do Valispace começam em torno de US$ 250.

Avaliações e resenhas do Vailspace

G2 : N/A

: N/A Capterra: 5.0/5 (1+ avaliações)

15. Aha

Via E mais O Aha é principalmente um software de desenvolvimento de produtos com funcionalidade especializada de gerenciamento de requisitos. Essa ferramenta permite que você priorize os recursos do produto por meio de planejamento de sprint quadros e scorecards. Ao definir requisitos com o Aha, você pode inserir listas de verificação e tabelas, vincular requisitos a outros documentos existentes e criar maquetes.

Recursos do Aha

A quadro de planejamento para gerenciar requisitos e planejar as próximas versões

Quadros Kanban para visualizar o status dos seus requisitos

Portas de aprovação de requisitos para garantir a segurança à medida que você avança no projeto

Mapas de histórias para ter uma boa visão das necessidades do cliente

Prós do Aha

Integra-se com mais de 30 aplicativos que abrangem gerenciamento de projetos, CRM e análise

Recursos abrangentes para atender às necessidades de qualquer equipe

Fácil personalização para se adequar à sua equipe e empresa

contras do #### Aha

Embora a abrangência seja uma vantagem, o excesso de recursos e relatórios torna essa ferramenta muito pesada

Materiais de treinamento limitados para aproveitar ao máximo os recursos do Aha

Um pouco caro

Curva de aprendizado acentuada

Preços da Aha

Os pacotes pagos do Aha começam em US$ 59 por usuário, por mês. Há também uma avaliação gratuita de 30 dias para ajudá-lo a determinar se o Aha é adequado para você.

Avaliações e resenhas do Aha

G2 : 4.3/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 400 avaliações) Compare o Aha! Vs. Jira_ !

Simplifique o gerenciamento de requisitos com o ClickUp

Sem um planejamento adequado e uma ferramenta poderosa de gerenciamento de requisitos, o gerenciamento dos requisitos do projeto é, no mínimo, agitado.

Além disso, você corre o risco de decepcionar seus clientes ou de entregar um produto do qual simplesmente não se orgulha

Essas ferramentas de gerenciamento de requisitos podem ajudá-lo a planejar, definir e monitorar os requisitos para projetos mais bem-sucedidos. E como seu novo software pode aliviar a carga no que diz respeito ao gerenciamento de requisitos, você pode dedicar mais tempo às tarefas que realmente importam: trabalhar com sua equipe, criar produtos de alta qualidade e fazer novas conexões com clientes satisfeitos.

Invista em uma ferramenta que atinja um equilíbrio entre seus principais recursos de gerenciamento de requisitos e um preço acessível, como o ClickUp. 🥰

Você não obtém apenas uma ferramenta para gerenciar requisitos - você obtém a plataforma de produtividade definitiva para centralizar seu trabalho e otimizar seus processos com automação avançada de fluxo de trabalho, gerenciamento de projetos e colaboração adequados para equipes modernas de qualquer tamanho, em todos os setores. Registre-se no ClickUp gratuitamente para começar a simplificar e automatizar o gerenciamento de requisitos o mais rápido possível. 💯