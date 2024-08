30 modelos gratuitos de listas de verificação no Word, Excel e ClickUp Docs

Nós adoramos uma lista de verificação. Pode nos chamar de nerds, mas não há nada mais satisfatório do que verificar o primeiro item da lista... exceto, talvez, verificar o último item da lista. ✅

Com a lista de verificação certa, você pode organizar tudo em sua vida - desde a semana de trabalho até a próxima viagem de férias e o fechamento da casa.

Mas elaborar uma lista de verificação, certificar-se de que não se esqueceu de nenhuma etapa e colocar os itens em ordem pode ser um projeto em si.

Então, como você pode trabalhar de forma mais inteligente, e não mais difícil? Usando modelos de listas de verificação predefinidos para dar início aos seus projetos. Aqui estão 30 dos nossos modelos de lista de verificação favoritos para ajudá-lo a realizar tudo, desde a conclusão de tarefas diárias até o alcance de seu próximo marco importante.

O que é um modelo de lista de verificação?

Um modelo de lista de verificação é uma lista pré-elaborada de tarefas ou itens com caixas de seleção para que você possa marcar cada item como concluído à medida que o termina. Esses modelos de lista podem ser extremamente especializados ou extremamente amplos, dependendo do motivo pelo qual você os está usando.

Por exemplo, se você precisa de uma lista de compras, é melhor começar com um modelo de lista de verificação de tarefas em branco, pois as compras que você precisa serão exclusivas para você. 🛒

Mas se precisar de uma lista de verificação de embalagem, você pode começar com um modelo de lista de verificação completa que já liste os itens que você precisa embalar (eliminando a carga mental de ter que listá-los você mesmo). Afinal, a maioria de nós precisa de itens semelhantes quando viaja: meias, roupas íntimas, uma escova de dentes... você entendeu. 🧦

Usar um modelo de lista de verificação pré-elaborado é uma de nossas hacks de produtividade . Isso torna o planejamento, a organização e a preparação de nossos projetos algo simples. Dessa forma, podemos economizar nosso poder cerebral para coisas mais importantes, como realmente fazer o trabalho em nossa lista de verificação!

O que faz um bom formato de modelo de lista de verificação?

Diferentes modelos de checklist ajudam você a organizar coisas diferentes - desde sua rotina diária até o lançamento do seu próximo produto. Dessa forma, o conteúdo de diferentes modelos será muito diferente. (Um modelo de lista de verificação de inventário não se parecerá em nada com um modelo de lista de verificação de casamento, por exemplo)

Dito isso, todos os modelos de checklist eficazes têm três coisas em comum:

Fácil de editar: Não há dois projetos iguais, portanto, o modelo de checklist deve permitir que você remova itens que não se aplicam a você e adicione itens que são importantes para você

Não há dois projetos iguais, portanto, o modelo de checklist deve permitir que você remova itens que não se aplicam a você e adicione itens que são importantes para você É melhor começar com uma lista de verificação que tenha muitos itens e depois remover os itens que não são importantes para o seu projeto. Assim, é menos provável que você perca algo da sua lista de tarefas do que se começar com uma lista de verificação muito simples que não inclua informações suficientes

Pré-priorizada: Para projetos complicados em que você pode precisar de um modelo de checklist para novas contratações, é necessário realizar as tarefas em uma determinada ordem (publicar a descrição do cargo, analisar as candidaturas, agendar entrevistas etc.). Seu modelo de lista de verificação deve refletir a ordempriorização do projeto com a ordem de suas tarefas listadas. Para outras listas de verificação, como sua lista de compras, a ordem pode não ser importante

30 modelos de lista de verificação de tarefas para usar em 2024

Agora que você já tem sua lista de verificação do que deve ser feito em uma boa lista de verificação, aqui estão 30 modelos que atendem a todos os requisitos. ✅

Todos esses modelos de listas de verificação são gratuitos e estão disponíveis no ClickUp, Microsoft Word, Excel, Google Docs e Google Sheets. Para sua informação, você pode começar a usar os modelos do ClickUp inscrevendo-se em uma conta gratuita no site Página de preços do ClickUp .

1. Modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Nunca mais tenha um caso de segundas-feiras com o Modelo de lista de verificação semanal do ClickUp . Este é um modelo de lista de verificação semanal para iniciantes que o ajuda a organizar suas tarefas diárias. Ele inclui quatro status: cancelado, concluído, em andamento e a fazer.

Você pode alterar a visualização para vê-lo como um modelo de lista de verificação semanal em um calendário ou como um modelo de lista de verificação diária modelo de lista de tarefas . Seja qual for o caso, você estará concluindo as tarefas em pouco tempo com sua lista de tarefas atualizada. Faça o download deste modelo

2. Modelo de lista de verificação de auditoria interna do ClickUp

Modelo de lista de verificação de auditoria interna do ClickUp

Mesmo que a sua empresa não tenha uma equipe de auditoria interna, você pode organizar uma revisão completa dos seus padrões de qualidade e segurança no local de trabalho com o Modelo de lista de verificação de auditoria interna do ClickUp .

Ele inclui um guia de introdução e permite que você organize tarefas importantes após a auditoria com uma lista de oportunidades de melhoria e de não conformidades gerenciamento de tarefas modelos de listas. É perfeito para criar um local de trabalho que prioriza a segurança e a conformidade! ⛑️ Faça o download deste modelo

3. Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp

Modelo de lista de verificação de lançamento do produto ClickUp

Quando você está organizando o lançamento (ou relançamento) de um produto, há muitas partes móveis. ⚙️

Os Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp mantém você no topo de todas elas com um gráfico de Gantt, uma linha do tempo visual, marcos e listas de verificação com todas as tarefas necessárias para o lançamento específico. Use campos personalizados para criar uma lista de tarefas específica para o lançamento de seu produto ou adicione uma barra de progresso para visualizar o status de sua lista de tarefas.

Combine-o com seu Matriz RACI para definir as funções do projeto e garantir que todos os membros da equipe saibam por quais tarefas são responsáveis, a fim de permanecerem na mesma página. Faça o download deste modelo

4. Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

Faça com que seus novos contratados se sintam confortáveis com a empresa e com suas funções usando o Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp . Este é um modelo de lista de verificação de nova contratação para iniciantes que simplifica o processo de integração de funcionários.

Sua equipe de RH pode usar a lista para gerenciar ativamente o processo, ou você pode entregar o modelo de lista de verificação de tarefas preenchido aos novos contratados para que eles autogerenciem suas tarefas de integração. Isso pode incluir suas tarefas semanais iniciais ou sua própria lista de verificação para revisar todos os documentos de integração. Faça o download deste modelo

5. Modelo de lista de verificação de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Modelo de lista de verificação do gerenciamento de mudanças do ClickUp

Sem a lista de verificação correta, a mudança pode ser assustadora. Mas com a Modelo de lista de verificação de gerenciamento de mudanças do ClickUp se você estiver usando um dos modelos de lista de verificação gratuitos, o único "eek!" que você ouvirá será quando estiver *geek* sobre as várias funções de um dos melhores modelos de lista de verificação gratuitos. 🤓

Ele inclui um guia de introdução, lista de verificação, visualização de calendário, linha do tempo, análise de desempenho da equipe e sete campos personalizados para ajudá-lo a implementar qualquer nova política. Use-o como seu modelo de lista de verificação mensal ou em uma visualização de caixa para ter uma visão geral das tarefas. Faça o download deste modelo

6. Modelo de lista de verificação de reunião do ClickUp

Modelo de lista de verificação de reunião do ClickUp

Se há algo que provoca um gemido coletivo de toda a sua equipe, é uma reunião sem sentido. Sim, as reuniões podem ser uma parte importante de seu fluxo de trabalho que ajuda a alinhar equipes multifuncionais mas todos nós já participamos de reuniões que desperdiçam tempo e que poderiam ter sido um e-mail. 📩

Evite esse destino no local de trabalho e faça suas reuniões valerem a pena com o Modelo de lista de verificação de reunião do ClickUp . Ele oferece todas as etapas necessárias para planejar e organizar reuniões eficazes - e para criar itens de ação para sua equipe levar para o dia de trabalho.

Todos os membros da equipe em sua reunião vão adorar saber que você veio preparado para se manter organizado e evitar erros, mantendo o controle de quem disse o quê. Faça o download deste modelo

7. Modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores do ClickUp

Gerencie seus relacionamentos com fornecedores e escolha os melhores fornecedores

Os Modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores do ClickUp é seu recurso de referência para rastrear seus relacionamentos com fornecedores e manter a consistência. Mantenha as informações de contato dos seus fornecedores em um só lugar e crie avaliações de fornecedores para analisar a pontualidade, a facilidade de uso e a qualidade do serviço.

Este modelo o ajudará a analisar seus relacionamentos e a escolher o fornecedor mais adequado melhores fornecedores para sua empresa . Faça o download deste modelo

8. Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

Mantenha sua qualidade sob controle com o Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp . Este modelo fornece um processo para testar seus produtos e garantir que eles sempre atendam aos seus padrões.

Se você encontrar algum problema com este modelo de controle de qualidade você pode marcá-los como menores, maiores ou críticos, ajudando-o a priorizar seu trabalho . Você também pode marcar as tarefas como aprovadas ou rejeitadas para saber quando é hora de ir para o mercado e quando é hora de voltar para a prancheta de desenho. 🧑

Experimente estes ***Modelos de registro de risco* ! Faça o download deste modelo

9. Modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp

Modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp

O modelo Modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp manterá sua estratégia de conteúdo alinhada para que você tenha uma visão completa. Ele inclui uma lista de verificação para garantir que tudo, desde suas tags de título até seus links internos, esteja de acordo com as práticas e os processos recomendados de SEO.

Além disso, ele permite que você categorize seus projetos de SEO com base no fato de eles fazerem parte da página inicial, da página de perguntas frequentes, das páginas de produtos ou das páginas do blog. Você também pode organizar as tarefas por importância e gerenciar a capacidade da sua equipe a partir do modelo. Faça o download deste modelo

10. Modelo de lista de verificação do produto digital ClickUp

Modelo de lista de verificação de produtos digitais do ClickUp

Planeje o desenvolvimento e o lançamento do seu produto digital com o Modelo de lista de verificação de produtos digitais do ClickUp . Essa lista de verificação detalhada do projeto o guiará pelo design, embalagem e venda de seu novo produto digital do início ao fim. Basicamente, é todo o seu processo de gerenciamento de projetos embrulhado em um laço. 🎁 Baixe este modelo

11. Modelo de lista de verificação de férias do ClickUp

Modelo de lista de verificação de férias do ClickUp

Podemos ter um "yay!" para suas próximas férias? O modelo de lista de verificação de férias do ClickUp garantirá que você esteja pronto para relaxar ao máximo. 🏝️

Com listas de itens a serem comprados e embalados, além de um local para você incluir a quantidade necessária, você não precisará se preocupar em esquecer nada. Essa lista de verificação de embalagem facilita o uso por todos e a marcação de outras pessoas para responsabilidades de embalagem.

Você estará pronto para partir! ✈️ Faça o download deste modelo

12. Modelo de lista de verificação de mudança do ClickUp

Modelo de lista de verificação de mudança do ClickUp

Antes de mudar de casa ou de cidade, use o Modelo de lista de verificação de mudança do ClickUp para que sua mudança seja tranquila. Esse planejador digital o orientará na limpeza da casa, na organização da mudança, na embalagem e no planejamento para seus animais de estimação.

Ele descreve todas as tarefas que você precisa concluir para sair de sua casa atual e entrar em seu novo lugar - porque não há lugar como o lar! 🏡 Faça o download deste modelo

13. Modelo de lista de verificação de fechamento de imóveis do ClickUp

Modelo de lista de verificação de fechamento de imóveis do ClickUp

Se você é corretor de imóveis, sabe como é difícil fechar a compra de uma propriedade e passa a maior parte do tempo tentando facilitar o processo para seus clientes. Com o Lista de verificação de fechamento de imóveis do ClickUp você também pode facilitar as coisas para si mesmo.

Mantenha o controle das custos de marketing imobiliário o modelo de contrato de compra e venda de imóveis é um modelo que inclui a fase de solicitação de empréstimo, a inspeção residencial, a data de fechamento prevista e os documentos de fechamento assinados em um só lugar. Esse modelo o ajudará a gerenciar seu processo de venda desde a oferta inicial até a entrega das chaves aos seus clientes. 🗝️ Faça o download deste modelo

14. Modelo de lista de verificação de aposentadoria do ClickUp

Modelo de lista de verificação de aposentadoria do ClickUp

Trabalhamos todos os dias com um objetivo: parar de trabalhar. A aposentadoria é o objetivo final de qualquer carreira frutífera, mas requer muito planejamento.

Você precisará descobrir suas finanças e decidir o que fará com todo o seu tempo livre - porque se você planeja passar sua aposentadoria mergulhando em alto-mar, precisará de muito mais economias do que se planeja fazer jardinagem. 👩‍🌾

Os Lista de verificação de aposentadoria do ClickUp o ajudará a planejar tudo para que você possa saber quando se aposentar e como planejar seu próximo capítulo. Faça o download deste modelo

15. Modelo de lista de verificação de integração do Word por Template.net

via Template.net Esta lista de verificação de integração de funcionários da Template.net é ideal para equipes de RH que dependem de Microsoft Office . Ele o ajudará a organizar uma lista de tarefas multifuncionais para trazer novas contratações, delineando tarefas para os departamentos de RH, folha de pagamento, administração e treinamento e desenvolvimento.

Esse modelo de lista de verificação é uma maneira fácil de estabelecer um processo de integração, caso você ainda não tenha um. Faça o download deste modelo

16. Modelo de lista de verificação do Word por Template.net

via Template.net Este modelo editável para o Microsoft Word permite que você crie qualquer lista que precisar. Transforme-o em um modelo de lista de verificação de limpeza doméstica ou em um modelo de lista de verificação de casamento - e faça o download em formato PDF.

Sim, você precisará fazer o planejamento inicial para criar os itens da lista, mas ela já está formatada para você e é um modelo de lista de verificação fácil de imprimir. 🖨️ Faça o download deste modelo

17. Modelo de lista de verificação de viagem de negócios no Word

via Microsoft Word Ao usar essa lista de verificação para se preparar para sua próxima viagem de negócios, você saberá que tudo em casa e no escritório está resolvido - e poderá se concentrar em suas metas de trabalho.

Este modelo inclui quatro seções: uma para preparar o escritório, uma para preparar sua casa, uma para fazer as malas e uma para informações a serem deixadas com os cuidadores. Isso lhe dará tranquilidade enquanto você estiver fora. ✌️ Faça o download deste modelo

18. Modelo de lista de verificação de construção do Google Docs por Template.net

via Template.net Prepare-se para seu próximo projeto de construção com este modelo de lista de verificação. É uma lista de verificação desde a assinatura do contrato até a inspeção final da casa e abrange todas as etapas intermediárias. Ele pode ser usado como um lista de verificação diária modelo ou seu documento para tudo no projeto, do início ao fim.

Quer sua equipe de construção esteja trabalhando em uma nova construção ou em uma ampla reforma, essa lista o ajudará a acompanhar cada etapa e o empreiteiro responsável por ela. 👷

Verificar estes_ **Modelos de contrato ! Faça o download deste modelo

19. Modelo de lista de verificação do Excel

via Microsoft Excel Este modelo do Microsoft Excel o ajudará a criar uma lista de tarefas e a categorizá-la com base na data de vencimento, na prioridade e na área de sua vida em que ela é mais relevante.

Tenha uma visão geral de seus projetos pessoais, familiares, domésticos e de trabalho em um só lugar e acompanhe seu progresso diário e semanal com gráficos de barras coloridos nesse formato do Excel 📊 Baixe este modelo

20. Modelo de lista de verificação do Google Sheets por BenCollins

via BenCollins Este modelo simples de lista de tarefas é uma maneira fácil de controlar suas tarefas diárias com caixas de seleção e itens de lista editáveis. Você terá que criar suas próprias tarefas, mas isso o torna um modelo de lista flexível para acompanhar suas tarefas, criar uma lista de compras ou preparar um projeto no qual você precisa concluir uma tarefa antes de passar para a próxima.

Não é o melhor modelo para projetos complexos organizados, mas é um bom modelo de lista de verificação diária. Faça o download desse modelo

Mais 10 modelos de lista de verificação do Excel

Ainda está procurando mais modelos de listas de tarefas? Experimente estas outras opções do Excel:

Marque isso em sua lista com esses modelos de lista de verificação

Vá direto da organização para a realização de suas tarefas com um modelo de lista de verificação. 📝

Você tem muitas coisas para fazer quando está iniciando um novo projeto. Ficar sentado organizando pequenas caixas de seleção não é uma delas. Felizmente, existem muitos modelos de listas de verificação eficazes para dar início ao seu processo de gerenciamento de projetos.

Escolha a lista de verificação mais relevante para o seu projeto e, em seguida, mergulhe no trabalho que realmente importa. 🏊

