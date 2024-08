22 Hacks de produtividade para trabalhar (+ dicas e truques de especialistas)

Todos nós já passamos por isso: O dia começa bem, mas, de repente, são 17 horas e só conseguimos fazer uma fração do trabalho que queríamos fazer.

como?!

Eu entendo - manter-se produtivo nem sempre é fácil, especialmente quando estamos constantemente enfrentando distrações e nossa força de vontade é constantemente testada. 👀 🙏

Ainda bem que existe um hack para tudo hoje em dia! Dê uma olhada nestes 22 hacks de produtividade que o ajudarão a fazer mais em menos tempo, sem sacrificar sua produtividade foco ou energia .

**Por que os hacks de produtividade são importantes?

Produtividade significa simplesmente o quanto você é eficiente na conversão de seus inputs em outputs. 🤝 A produtividade ajuda a medir a eficiência com que você pode produzir os resultados (como seu produto ou serviço) de muitos insumos (como dinheiro, tempo ou mão de obra).

Não se trata apenas de fazer mais trabalho; trata-se de obter mais de nosso tempo. Trata-se de atingir nossas metas e fazer o que precisamos fazer sem perder tempo com coisas que não importam - algo de que todos nós somos culpados às vezes.

Dê uma olhada em alguns dos fatores mais comuns que prejudicam a produtividade - algum deles se aplica a você?

Excesso deferramentas de produtividadeou não há um número suficiente delas

Falta de limites

Pouca responsabilidade própria

Fracaplanejamento da produtividade e gerenciamento de tempo

Débito de sono

Distrações

Burnout

Zoom gloom

Pode ser difícil manter-se produtivo quando as distrações estão constantemente nos puxando em diferentes direções. Entre verificar nossos telefones, e-mails, contas de mídia social e a lista interminável de "tarefas", é fácil perder o foco no que é importante.

Portanto, embora nem sempre possamos ter controle total sobre nossos dias de trabalho, podemos começar a estabelecer hábitos de trabalho inteligentes combinados com hacks de produtividade eficazes para evitar que sejamos impedidos de realizar nossas tarefas importantes e urgentes e atingir nossas metas!

22 Melhores hacks de produtividade para 2024 Como fazer as coisas parece uma maratona de subida nos dias de hoje - queima lentamente e exige um esforço tremendo devido a todas as distrações, reuniões intermináveis (ao que parece) no Zoom, aumento de e-mails recebidos e assim por diante.

Se você se identifica com isso, então é hora de explorar esses hacks de produtividade para ajudá-lo a manter as coisas sob controle e aumentar sua produtividade bateria!

Hacks de produtividade de mentalidade

Sabe aquela sensação de quando você está na zona de ação? Quando está tão concentrado no que está fazendo que o tempo parece passar voando e, antes que perceba, você já realizou muita coisa? Essa é a meta que estamos buscando aqui. 🎯

O problema é que, para alguns de nós, é difícil se concentrar e realizar todo tipo de tarefa. Isso pode ser especialmente desafiador quando há um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo e os prazos estão se aproximando.

Aqui estão algumas dicas para hackear sua mentalidade para ajudá-lo a maximizar sua capacidade cerebral e realizar as tarefas com eficiência!

1. Dedique horas de trabalho de energia e esteja presente

Bloqueador: Você está tendo problemas para se manter criativo e concentrado em suas tarefas de alta prioridade?

Solução:

Agrupe tarefas de alto foco e de baixo foco

Evite multitarefas para otimizar a capacidade cerebral, a atenção e o foco

Ative o modo Não Perturbe ou Foco em seu telefone e laptop para pausar as notificações

Sigaas práticas recomendadas de organização de e-mail como o método OHIO ou definir horários específicos todos os dias para verificar o e-mail, para que ele não o distraia durante todo o dia

2. Meditação e sono de qualidade

**Bloqueador: Está se sentindo como se seus pensamentos estivessem emaranhados em sua mente ou incapaz de pensar claramente (ou de forma alguma 😅)?

✅ Solução:

Limpe sua mente antes de entrar no modo de trabalho

Reserve um tempo para si mesmo antes do início do dia de trabalho (autorreflexão/tempo sozinho para se concentrar)

Tenha um sono de qualidade e entre em sintonia com seu ritmo circadiano

3. Mude seu ambiente de vez em quando

**Bloqueador: Você está está tendo dificuldade para se concentrar? na tarefa que está realizando ou fazendo a tarefa de que menos gosta?

Solução:

Sair, mudar de local de trabalho, etc.

A primeira batalha do modo totalmente produtivo é colocar sua mentalidade no espaço certo - experimente esses truques para entrar no jogo. E eu entendo, para outras pessoas, entrar no espaço mental certo pode ser um desafio, especialmente quando você tem Sintomas de TDAH (como eu faço).

Se isso se aplica a você, dê uma olhada nestes dicas para ajudá-lo a otimizar o ClickUp e fazer com que ele trabalhe para você!

Hacks de produtividade física

Você conhece aquele velho ditado: "Mexa-se ou perca-o"? Bem, quando se trata de energia cerebral, isso é realmente verdade! Estudos recentes mostraram que ficar sentado por longos períodos de tempo pode, na verdade, levar a uma diminuição do desempenho cognitivo, pois o que fazemos com nosso corpo tem um impacto direto no funcionamento de nosso cérebro.

Portanto, se você é como a maioria de nós que trabalha em um escritório, provavelmente já se viu sentado em sua mesa por longos períodos de tempo com pouco ou nenhum movimento além dos dedos digitando e da mão tentando pegar sua quarta xícara de café, então é hora de estabelecer um novo hábito e fazer suas pausas para se movimentar!

Você precisa se levantar e movimentar seu corpo se quiser otimizar sua capacidade cerebral. Afinal de contas, seu cérebro anseia por movimentos corporais, pois essa é uma das formas de obter oxigênio e promover a produção de células cerebrais para melhorar o desempenho cognitivo, ou seja, sua produtividade e eficiência.

📌 TL;DR: se quiser ser o mais produtivo possível, você precisa movimentar seu corpo

Aqui estão alguns truques de movimento para manter sua mente e seu corpo trabalhando em uníssono para fazer o que precisa ser feito:

4. Exercite-se logo pela manhã

Bloqueador de ânimo: Você está sem motivação e energia para começar seu dia de trabalho?

Solução:

Movimente seu corpo pela manhã antes do trabalho para aumentar a atividade cerebral, preparando-o para o estresse mental e situações complexas durante o resto do dia e aumentando a retenção de novas informações

Para aqueles que não são matutinos, reserve um tempo para se exercitar no meio do dia para reabastecer seu cérebro para a tarde

5. Faça uma pequena pausa para se movimentar

**Bloqueador: Está faltando entusiasmo e força de vontade para concluir tarefas não excitantes?

Solução:

Dar uma rápida caminhada ao ar livre, fazer uma pausa para alongamento (ou uma rápida pausa para dançar na escrivaninha?) 👀

6. Use uma mesa de pé

Bloqueador: Está se sentindo mentalmente cansado devido ao excesso de tempo sentado?

Solução:

Tente usar uma mesa de escritório com altura ajustável para interromper os longos períodos de permanência sentada e lembrá-lo de movimentar as pernas para melhorar a circulação do sangue e do oxigênio, o que dá energia ao nosso cérebro!

Com o aumento de nossas responsabilidades no trabalho, muitas vezes nos esquecemos de preparar nosso corpo para obter eficiência e desempenho ideais no trabalho. O exercício é um método eficaz para impulsionar a função cognitiva e entrar em seu modo produtivo ao movimentar o corpo.

Organização Hacks de produtividade

Quantas vezes você já começou a trabalhar em algo e depois se desviou por causa da bagunça na sua mesa? Quantas vezes você não conseguiu encontrar o que precisava porque seu espaço de trabalho digital estava espalhado e desorganizado?

Se você for como a maioria das pessoas, a resposta é: "muitas"

A verdade é que, se seu espaço de trabalho estiver bagunçado e desorganizado, será difícil se concentrar e fazer qualquer coisa.

É hora de reorganizar seu espaço de trabalho - confira estes hacks!

Bônus:_ Ferramentas de organização do TDAH & Aplicativos de TDAH !

7. Use o Matriz de Eisenhower para organizar sua tarefa por prioridade

**Bloqueador: Está tendo problemas para priorizar tarefas? Tente usar uma Matriz Eisenhower !

Solução:

via ClickUp

8. Limpar o espaço de trabalho físico Bloqueador: Você se distrai facilmente com as coisas ao seu redor?

✅ Solução:

Mantenha sua mesa e a área do escritório livres de bagunça, como lixo, itens diversos e basicamente qualquer coisa que não tenha nada a ver com o trabalho que está fazendo

9. Organize seu espaço de trabalho digital Bloqueador: Você perde tempo procurando constantemente por suas tarefas, documentos, etc.?

✅ Solução:

Crie pastas, agrupe arquivos, tarefas etc. com base no tipo de projeto e nas categorias para pesquisas rápidas

Use uma convenção de nomenclatura consistente e relevante para suas pastas, tarefas, documentos etc.

Faça uma auditoria digital toda semana e mova os arquivos desnecessários para a lixeira 🗑

A importância de realizar uma auditoria semanal do espaço de trabalho digital e do espaço do escritório não pode ser exagerada; não deixe que as coisas se acumulem. Organizar as duas áreas de tempos em tempos o ajudará a evitar futuras distrações e frustrações, além de eliminar itens desnecessários que possam interferir no seu fluxo e na sua concentração.

Hacks de produtividade de fluxo de trabalho e processos

Quando se trata de ser produtivo não existe uma resposta única para todos. O que funciona para outra pessoa pode não funcionar para você, e tudo bem!

Estabelecer uma rotina e criar um sistema pode ajudá-lo a entrar em seu modo mais produtivo.

Dê uma olhada nos hacks abaixo para ver o que você pode começar a implementar em sua vida profissional:

10. Planeje o dia de trabalho seguinte antes de dormir

Bloqueador de ❌: Você fica sobrecarregado e frenético assim que abre o laptop pela manhã?

Solução:

Um hack de produtividade que melhorou meu trabalho e reduziu o estresse é planejar minha tarefa antes de dormir. Antes de ir para a cama, anoto as tarefas a serem realizadas no dia seguinte. Assim, quando acordo de manhã, não preciso me preocupar nem procurar fazer nada novo - já tenho "trabalho" a fazer._ É sempre uma novidade ou uma surpresa que atrapalha os planos e a produtividade. Você deve ignorar as atualizações e se concentrar em seu trabalho. À noite, você fica em dia com todas as notificações e planeja o dia seguinte de acordo com elas. Dessa forma, você dorme bem, sabendo o que fará no dia seguinte, e a manhã parece acolhedora. Com a estratégia feita na noite anterior, você deixou a execução para a manhã seguinte.

adam Connelly , Engenheiro de software da spacelift.io -Solução de infraestrutura como código para engenheiros de DevOps

11. Método "coma o sapo

**Bloqueador: Sente-se mentalmente esgotado ao meio-dia e tem dificuldade para concluir o restante de suas tarefas?

Solução:

Esse método sugere que você deve realizar suas tarefas mais importantes e maiores logo pela manhã para maximizar sua capacidade cerebral e, como Mark Twain disse certa vez: "Coma um sapo vivo logo pela manhã e nada pior acontecerá com você no resto do dia"

⭐️ Bônus: realizar as tarefas mais importantes logo cedo= ⬆Níveis de dopamina =⬆alerta, foco, criatividade, concentração e ativação memória de longo prazo

12. Consolide seus aplicativos de trabalho

**Bloqueador: Está sobrecarregado com o número de aplicativos que precisa lidar todos os dias?

**Solução

Reduza o tempo de alternância entre aplicativos e traga todo o seu trabalho para um único lugar - um hub centralizado. Você também pode aproveitar as vantagens das integrações de aplicativos para conectar todos os aplicativos mais usados para obter um fluxo de trabalho perfeito. Isso abrirá mais tempo para trabalhos importantes e aprofundados e abrirá seu caminho para a produtividade

13. Divida as tarefas em subtarefas Bloqueador: Está se sentindo sobrecarregado pela complexidade de um projeto e não sabe por onde começar?

✅ Solução:

Aqui está Daria Maltseva , chefe de produto da KeyUA, para obter mais informações sobre como as subtarefas podem ajudá-lo a entrar no caminho da produtividade:

Em vez de atribuir tarefas diferentes individualmente aos seus funcionários, você pode tentar criar uma única meta e dividir as subtarefas entre os membros da equipe._ Esse método tem mais chances de funcionar melhor, pois cada um deles tem uma coisa específica para fazer, eles darão o melhor de si e terão mais tempo para concluir as tarefas. Além disso, não parecerá um fardo ao trabalhar em equipe de forma colaborativa._

Daria Maltseva, chefe de produto da ChaveUA

Hacks de produtividade para gerenciamento de tempo

14. Use o Técnica Pomodoro Bloqueador: Você sente como se sua capacidade de atenção fosse constantemente curta ou como se passasse muito tempo concentrado em uma única tarefa?

Solução:

Trabalhe em intervalos de 25 minutos para maximizar a atenção e o foco

A técnica Pomodoro é umatécnica de gerenciamento de tempo que funciona muito bem para aqueles que têm dificuldade de se concentrar em uma tarefa de cada vez, procrastinadores e para os perfeccionistas que levam muito tempo revisando ou pensando em uma tarefa

15. Iniciar bloqueio de tempo Bloqueador: Você está sempre lutando contra o tempo?

Solução:

Esse é um hack eficaz de gerenciamento de tempo que o força a reservar um tempo para tarefas específicas e a se concentrar exclusivamente nessa tarefa, em vez de fazer várias tarefas ao mesmo tempo

Separe um tempo inegociável e ininterrupto em sua agenda para limitar as distrações, evitar olhar para outras tarefas e colocar sua mente em seu próprio foco"estado de fluxo produtivo" ### 16. Bloqueie o "tempo de foco" em seu calendário

Bloqueador: As reuniões do Zoom estão ocupando seu tempo produtivo e deixando-o com "tristeza do Zoom"?

**Solução

Tirar de Nick Churcher do Scribe:

É fácil cair em reuniões intermináveis de zoom em ambientes de trabalho remotos e híbridos. A barreira para agendar uma reunião com zoom é tão baixa que sua agenda se enche rapidamente de reuniões que poderiam ser facilmente realizadas de forma assíncrona. A alternância frequente entre reuniões, trabalho individual e reuniões pode ser altamente prejudicial à sua produtividade. Para combater isso, bloqueie o "tempo de foco" em seu calendário para garantir que você tenha tempo suficiente durante o dia para fazer o que precisa

Nick Churcher, Chefe de Crescimento da Escriba

Hacks de produtividade e ClickTips

17. Obtenha um aplicativo de rastreamento de metas Bloqueador: Tem dificuldade em conectar suas tarefas às suas metas ou se sente preso, improdutivo e sem inspiração devido à falta de estrutura de metas?

Solução:

A definição de metas semanais com objetivos mensuráveis ajudará a mantê-lo no caminho certo, fornecendo-lhe uma abordagem estruturada

Quando puder ver claramente quais são suas metas, você poderá alinhar suas tarefas e programar seus dias de trabalho de acordo com elas

📌 Dica profissional: Use Metas do ClickUp _para permanecer no caminho certo, atingir suas metas com cronogramas claros, medir seu progresso e muito mais!

18. Utilize modelos de tarefas

Bloqueador: Seu poder de produtividade está sendo bloqueado por processos inconsistentes e perda de tempo devido à reconstrução de tarefas repetidas vezes?

Solução:

Use omodelos de produtividade no ClickUp para criar modelos reutilizáveis para você e sua equipe. Crie, salve e edite tarefas com facilidademodelos para relatórios de bugspáginas de destino, postagens de blog e praticamente qualquer tipo de projeto

19. Automatize o trabalho de rotina

Bloqueador: As tarefas repetitivas e manuais estão tomando conta de seus dias de trabalho e ocupando espaço em sua mente, sem pagar aluguel?

Solução:

As automações do ClickUp fazem o trabalho pesado e criam processos consistentes para que você e sua equipe possam dedicar seu tempo produtivo e sua energia a outras tarefas criativas e importantes

20. Rotule suas tarefas de acordo com a importância

Bloqueador: Você precisa de uma maneira clara de ver suas tarefas urgentes e mostrar à sua equipe como cada tarefa é sensível ao tempo?

Solução:

Atribuição de sinalizadores de prioridade a cada tarefa para que todos saibam o que precisa ser feito o mais rápido possível

21. Limpar suas guias

❌ Blocker: Você mantém muitas guias abertas (também conhecido como acúmulo de guias) a ponto de ter que clicar em cada guia para encontrar a que está procurando?

(Tudo bem, todos nós somos culpados disso em algum momento_ 😅)

✅ Solução:

Alinhe e mantenha suas tarefas importantes na Bandeja de Tarefas para saltar facilmente de e para as tarefas no ClickUp. Esse hack o ajudará a manter o foco, a organização (e a sanidade) ao trabalhar em várias tarefas no ClickUp. Você pode até mesmo usá-lo como um sistema "Faça agora ou faça depois". Você pode nos contar mais sobre isso, Holly?

_Se eu puder fazer isso em cinco minutos ou menos, eu faço e limpo a notificação Se precisar de mais tempo ou se for um projeto maior, coloco a tarefa na minha bandeja de tarefas e a fecho quando todas as tarefas tiverem sido concluídas itens de ação nas tarefas foram concluídas!

Holly Peck, gerente sênior de treinamento da ClickUp

22. Remova os cliques desnecessários

**Bloqueador de cliques: Você está constantemente alternando entre as mesmas páginas no ClickUp?

Solução:

Esse recurso permite que você salte rapidamente para os locais mais usados e populares do Workspace para ajudá-lo a economizar tempo e energia mental.

Crie facilmente sua linha de favoritos que seja exclusiva para seu fluxo de trabalho e preferências e encontre seus favoritos na barra lateral ou fixados na parte superior do espaço de trabalho.

Crie sua própria barra lateral de Favoritos e acesse rapidamente exatamente o que você precisa

Nossa equipe do ClickUp adora esse recurso. veja como alguns de nós o utilizam:

Mantenho o Calendário fixado no botão Quick Actions para que eu possa visualizar rapidamente meu calendário de qualquer lugar da plataforma sem precisar sair da página atual em que estou e ir para a tela inicial, onde o calendário fica.

Jonathon Popphan, especialista em treinamento associado da ClickUp

_Se estiver usando exibições favoritas fixadas, altere o nome delas para um emoji ou abreviação - isso permite que mais exibições favoritas fiquem visíveis Cerca de 90% da minha navegação diária no ClickUp é feita pela barra de favoritos

Jeremy Galante, gerente sênior de SEO da ClickUp

A barra favorita do Jeremy no ClickUp Exibir todos os recursos Está procurando mais dicas de produtividade? Dê uma olhada em nosso_ Resumo de produtividade do Reddit_ !

'Produtividade': hackear seus dias de trabalho com o ClickUp

Sempre há mais trabalho a ser feito do que tempo disponível no dia para fazê-lo.

Todos nós conhecemos a sensação de estarmos sobrecarregados com o número de tarefas que temos em mãos e a sensação de pavor que vem com elas, e é fácil sermos desviados (ou desmotivados), especialmente quando estamos tentando nos concentrar em uma tarefa que não achamos particularmente interessante ou inspiradora.

Ainda bem que existe um hack para tudo hoje em dia!

Experimente essas dicas de produtividade e use o recursos do ClickUp para ajudá-lo a trabalhar de forma mais inteligente, vencer a procrastinação, treinar seu cérebro para aumentar sua capacidade de atenção e entrar em seu modo produtivo sob demanda! 🙌 Experimente o ClickUp hoje mesmo!