Os 10 principais aplicativos de lista de verificação diária para manter a produtividade em 2024

Os programas de software certos podem ajudá-lo a organizar tarefas e trabalhar mais rápido, e ser mais produtivo . Eles o ajudarão a acompanhar o progresso das tarefas e a ficar em dia com as datas de vencimento por meio de lembretes recorrentes, para que você nunca perca um item importante da sua lista de tarefas.

A seguir, exploraremos alguns aplicativos de lista de verificação diária on-line, aplicativos móveis e outras ferramentas para ajudá-lo a manter sua lista de tarefas sob controle. Exploraremos o que procurar em um aplicativo de lista de verificação para que você possa escolher aquele que melhor atenda às suas necessidades de gerenciamento de tarefas.

O que você deve procurar em um aplicativo de lista de verificação diária?

A maioria das pessoas tem um conjunto de tarefas recorrentes que precisam controlar. Os aplicativos de lista de verificação diária podem facilitar a adição de tarefas que se repetem diariamente, semanalmente ou mensalmente. Eles também permitem adicionar tarefas pontuais para aqueles momentos em que surge algo fora do comum.

É útil ver o que está disponível para que você possa escolher um aplicativo de lista de verificação que tenha os recursos de que você precisa. Alguns dos recursos normalmente disponíveis nos aplicativos de listas de verificação diárias incluem:

A capacidade de priorizar tarefas para fazer ouso mais eficiente de seu tempo* Uma interface amigável que facilita o início de qualquer pessoa

A capacidade de agrupar tarefas em vários projetos para facilitar a organização

Funcionalidade de data de vencimento para ajudá-lo a gerenciar seu tempo e evitar perder prazos importantes

Recursos que permitem dependências de tarefas para que você possa concluí-las na ordem adequada

A capacidade de marcar tarefas para uma melhor organização

Um conjunto de modelos de listas de tarefas incorporados para você começar rapidamente

Os 10 melhores aplicativos de lista de verificação diária para usar em 2024

Encontrar o melhor aplicativo de lista de verificação diária para suas necessidades significa avaliar as principais opções. Reunimos os principais aplicativos de listas de verificação on-line abaixo para ajudá-lo a fazer isso.

Gerencie sua lista de verificação diária onde você já faz todo o seu trabalho: ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos e produtividade. Entre seus vários recursos está a capacidade de criar listas de verificação, atribuir Tarefas do ClickUp definir datas de vencimento e acompanhar o progresso. O software oferece suporte a várias visualizações, como Kanban, gráficos de Gantt e gráficos simples Lista de verificação de tarefas do ClickUp o ClickUp é um aplicativo de gerenciamento de tarefas com vários formatos, portanto, funciona para uma variedade de preferências e fluxos de trabalho. O ClickUp se integra a muitas ferramentas de terceiros para ampliar a funcionalidade e centralizar o trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Crie listas de verificação com qualquer número de itens e subitens e personalize facilmente sua aparência

Defina listas de verificação para serem repetidas diariamente, semanalmente ou mensalmente para que as tarefas sejam sempre relevantes para o dia

Crie seu própriomodelos de listas de verificação ou escolha entre uma seleção de modelos pré-criados

Receba notificações quando os itens da lista de verificação estiverem vencidos para que você nunca perca um prazo

Colabore facilmente com outras pessoas nas mesmas tarefas, compartilhando suas listas de verificação

Limitações do ClickUp

A interface pode ser muito complicada para novos usuários

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda!

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Business Plus: US$ 19/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Plano Toggl

Via Plano Toggl O Toggl Plan apresenta uma interface intuitiva de arrastar e soltar para criar e gerenciar listas de tarefas. O software inclui um aplicativo de gerenciamento de projetos e uma ferramenta de agendamento de tarefas que permite aos usuários atribuir tarefas, controlar datas de vencimento e definir lembretes de prazos. O software é bem dimensionado, desde projetos pessoais simples até o gerenciamento de grandes equipes.

Melhores recursos do Toggl Plan

Visualize tarefas e projetos em umQuadro Kanban para facilitar a visualização em um piscar de olhos

Defina tarefas para serem repetidas semanal ou mensalmente, além de manter uma lista de verificação diária

Crie um sistema de dependências para as tarefas para saber quais devem ser concluídas primeiro

Colabore facilmente com outras pessoas em tarefas e projetos para manter todos em sincronia

Limitações do Toggl Plan

O aplicativo pode ser difícil de aprender

Os recursos de relatório não são tão robustos quanto alguns usuários gostariam

O aplicativo móvel não é tão completo quanto o aplicativo para desktop

Preços do plano Toggl

Gratuito para sempre

Equipe: US$ 9/mês por usuário

Negócios: US$ 15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Toggl Plan

G2: 4,3/5 (37 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

3. Habitica

Via Habitica Esse software é um popular ferramenta de gerenciamento de tarefas que adota uma abordagem completamente diferente para o problema. Ela transforma sua vida em um jogo de interpretação de papéis (RPG).

Você controla um personagem virtual que tem as mesmas tarefas que você. Quando você conclui uma tarefa, seu personagem virtual ganha pontos de experiência e, por fim, sobe de nível. Seu personagem pode participar de grupos ou guildas, o que permite que você colabore com seus amigos da vida real e membros da equipe em tarefas compartilhadas.

melhores recursos do #### Habitica

Jogar um jogo de RPG torna as listas de verificação entediantes mais interessantes

Acompanhe seus hábitos para ver seu progresso ao longo do tempo e garantir que você continue disciplinado

Ganhe recompensas por tarefas e hábitos concluídos para ajudá-lo a se manter mais motivado

Aumente o nível de seu eu virtual à medida que você completa mais e mais tarefas para ter uma sensação de realização

Interaja com uma grande comunidade de usuários para obter suporte e ajudá-lo a manter o foco em suas tarefas

Limitações do Habitica

A gamificação pode ser excessiva para alguns usuários

O aplicativo pode ser viciante, portanto, você pode passar mais tempo nele do que o planejado

Alguns avaliadores acham que o preço é muito alto

Preços do Habitica

Gratuito para sempre

uS$ 4,99/mês ou US$ 47,99 anual

Avaliações e resenhas do Habitica

App Store: 4/5 (mais de 1.700 avaliações)

Google Play: 4/5 (24.900 avaliações)

4. TickTick

Via TickTick O TickTick é um aplicativo de lista de verificação dedicado a melhorar a produtividade pessoal e da equipe. O foco é a simplicidade, permitindo que os usuários criem, organizem e priorizem suas tarefas sem uma grande curva de aprendizado.

Os usuários podem compartilhar tarefas, anexar arquivos e receber lembretes sobre datas de vencimento futuras. Os dados no aplicativo são sincronizados em todas as plataformas que o têm instalado, de modo que ele está sempre pronto para mantê-lo no caminho certo, independentemente do dispositivo que você estiver usando.

Melhores recursos do TickTick

Crie tarefas usando a entrada de linguagem natural, e o TickTick preencherá automaticamente os campos corretos para criar a tarefa

Defina datas de vencimento para as tarefas para que você saiba no que trabalhar durante o dia e quanto tempo lhe resta para concluí-las

Defina notificações de lembrete para tarefas e itens da lista de verificação para que você não se esqueça de concluí-los

Atribua prioridades às suas tarefas para ajudá-lo a decidir em que ordem concluí-las

Defina contextos para as tarefas para fornecer mais informações sobre quando e onde você deve concluí-las

Limitações do TickTick

O aplicativo não tem alguns recursos queAlternativas ao TickTick têm

O aplicativo pode apresentar erros às vezes

Preços do TickTick

uS$ 2,79/mês ou US$ 27,99/ano

Avaliações e resenhas do TickTick

G2: 4,5/5 (87 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

5. Notas da Apple

Via Apple Esse aplicativo é integrado aos dispositivos Apple. Ideal para fazer anotações, ele também tem a funcionalidade de lista de verificação básica.

Embora não seja tão rico em recursos quanto os aplicativos de listas de verificação dedicados, o Apple Notes oferece uma solução simples e acessível para as necessidades básicas de listas de verificação. Ele permite que os usuários criem listas, adicionem itens e os marquem como concluídos. Ele sincroniza os dados automaticamente com todos os dispositivos Apple conectados.

Melhores recursos do Apple Notes

Crie e gerencie facilmente suas tarefas diárias usando uma interface de usuário intuitiva

Sincronize suas tarefas automaticamente em qualquer dispositivo Apple que tenha o aplicativo instalado

Use Markdown para formatar suas listas de verificação para uma exibição visualmente mais atraente e fácil de ler

Pesquise facilmente listas de verificação para tarefas ou itens específicos

Limitações do Apple Notes

O aplicativo não é tão rico em recursos quanto algumas outras opções

Ele não oferece suporte à colaboração tão bem quanto alguns concorrentes

Preços do Apple Notes

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Apple Notes

App Store: 4.8/5 (55.800 avaliações)

6. Montagem

Via Montagem O Assembly é um site focado em negócios automação de fluxo de trabalho plataforma. Ela apresenta uma solução abrangente para o gerenciamento de funcionários. Entre o conjunto de recursos está a capacidade de criar listas de tarefas, que você pode classificar, automatizar e priorizar com base em suas necessidades.

A profunda integração com vários aplicativos de terceiros e o amplo conjunto de recursos, além do gerenciamento de tarefas, tornam essa opção atraente para empresas maiores.

melhores recursos do #### Assembly

Personalize extensivamente as listas de verificação, incluindo cores e ícones, bem como o número de itens e subitens

Compartilhe listas de verificação com outras pessoas para colaborar de forma rápida e fácil em tarefas conjuntas

Crie modelos a partir de suas listas de verificação favoritas e reutilize o formato e as configurações delas várias vezes

Receba notificações quando os itens da lista de verificação estiverem vencidos para evitar o esquecimento de uma tarefa importante

Visualize seu progresso e fique por dentro das tarefas com suporte para gráficos de Gantt

Limitações de montagem

A curva de aprendizado pode ser íngreme para alguns usuários

Por ser um aplicativo voltado para negócios, ele não é tão adequado para tarefas pessoais quanto os concorrentes

Preços do Assembly

Grátis para sempre

Lista: uS$ 2,80/mês por usuário

Padrão: US$ 4,50/mês por usuário

Premium: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Assembly classificações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (78 avaliações)

7. GoodTask

Via GoodTask Esta é uma solução de gerenciamento de tarefas de terceiros para o ecossistema da Apple. Ela se integra muito bem com o Reminders e o Aplicativos Calendar e sincroniza suas informações com o iCloud para disponibilizá-las em qualquer dispositivo conectado. Os usuários podem criar listas de verificação, definir datas de vencimento e até mesmo criar listas de subtarefas para se manterem mais organizados.

Melhores recursos do GoodTask

Limite a quantidade de digitação e cliques usando seu recurso básico de entrada de linguagem natural

Defina datas de vencimento para tarefas e outros itens para ajudá-lo a controlar o ritmo do seu trabalho e planejar o seu dia

Receba notificações para lembrá-lo do vencimento das tarefas, para que você não se esqueça de concluir itens importantes

Atribuir prioridades às tarefas para ajudá-lo a decidir em quais você deve trabalhar primeiro

Usar gráficos de Gantt para visualizar otrabalho que você fez e o que ainda falta fazer Limitações da GoodTask

Alguns recursos de outros aplicativos estão ausentes no GoodTask

O aplicativo pode apresentar erros em alguns momentos

Preços do GoodTask

Gratuito para sempre

Apoiador: US$ 9,99/mês

Avaliações e resenhas do GoodTask

App Store: 4.6/5 (mais de 1.700 avaliações)

8. Google Tasks

Via Atualizações do Google Workspace Este é um aplicativo de lista de verificação gratuito do Google. Ele se integra ao Google Agenda e a outros softwares do pacote Google Workspace. Muitos desses produtos criarão automaticamente uma tarefa do Google e a adicionarão ao aplicativo Tasks. Como oferta básica, ele não tem alguns dos recursos avançados de outros aplicativos, mas é uma boa opção para um aplicativo básico de lista de verificação digital.

Como é sincronizado com outros produtos do Google Cloud, o aplicativo funciona perfeitamente em vários dispositivos. Sempre que você fizer alterações na sua lista de tarefas, o Google as acompanhará.

Melhores recursos do Google Tasks

Crie e gerencie listas de verificação com rapidez e facilidade usando a interface simples e intuitiva

Crie tarefas automaticamente à medida que você trabalha com muitos dos produtos do pacote Google Workspace

Sincronize suas listas de verificação em qualquer dispositivo que possa se conectar ao Google Workspace

Receba notificações no aplicativo para dispositivos móveis que o alertam sobre o vencimento de uma tarefa futura

Limitações do Google Tasks

Embora fácil de usar, a funcionalidade é básica em comparação com oAlternativas ao Google Tasks* A dependência de produtos do Google torna a colaboração mais restrita do que com outros aplicativos

Preços do Google Tasks

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Google Tasks

App Store: 4.8/5 (75.600 avaliações)

Google Play: 4.4/5 (327.000 avaliações)

9. Coisas

Via Coisas O próximo da nossa lista de aplicativos de lista de verificação diária é o Things. Esse software facilita a criação de novas tarefas e o gerenciamento delas com uma interface amigável. É um aplicativo móvel que não tem versão gratuita, mas tem um pagamento único e baixo. Embora seja caro em comparação com outros aplicativos móveis, é acessível em comparação com a taxa mensal de outras opções.

melhores recursos do #### Things

Compartilhe listas de verificação com outras pessoas para que todos que trabalham na mesma lista de tarefas possam colaborar de forma eficaz

Criar projetos para organizar melhor suas listas de tarefas e acompanhar seu progresso em uma coleção de tarefas relacionadas

Copie e cole listas de outros aplicativos, e o Things as formatará automaticamente em uma lista de verificação

Pesquise em seus projetos e listas de verificação por uma tarefa específica para concluí-la ou modificá-la rapidamente

Limitações do Things

Para um aplicativo móvel, o preço é um pouco alto para alguns usuários

Ele não oferece suporte à colaboração tão bem quanto os usuários gostariam

O aplicativo pode ser difícil de navegar

Preços do Things

$9.99

Avaliações e resenhas de Things

App Store: 4.8/5 (22.800 avaliações)

10. Microsoft To Do

Via Microsoft Esse produto da Microsoft é uma maneira fácil de organizar tarefas dentro do ecossistema da Microsoft. Esse lista de tarefas o aplicativo será sincronizado com outros produtos da Microsoft, para que você ou os membros da sua equipe possam acessá-lo e usá-lo facilmente.

Como a oferta do Google, o Microsoft To-Do não tem alguns dos principais recursos de soluções mais sofisticadas, mas oferece uma maneira simples de adicionar tarefas. Para as necessidades básicas de software de lista de verificação entre os usuários de produtos Microsoft, é uma ótima solução.

Melhores recursos do Microsoft To Do

Integre suas listas a muitos produtos do ecossistema Microsoft, como Outlook e Teams, para manter os dados sincronizados

Sincronize dados automaticamente em qualquer dispositivo que use o aplicativo ou produtos Microsoft conectados

Comece a trabalhar rapidamente, mesmo como iniciante, com sua interface simples e fácil de usar

Colabore em tarefas facilmente, compartilhando e trabalhando nelas com seus colegas de equipe ou outras pessoas

Limitações do Microsoft To Do

O design simples deixa o aplicativo sem alguns recursos de produtos mais dedicados

A dependência do ecossistema da Microsoft limita as opções de colaboração em comparação com alguns dos concorrentes

Preços do Microsoft To Do

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Microsoft To Do

App Store: 4.7/5 (189.900 avaliações)

Google Play: 4,7/5 (289.000 avaliações)

Confira estes_ Alternativas do Microsoft To Do !

Mantenha-se produtivo em 2024 com listas de verificação diárias

Vá além dos simples aplicativos de lista de verificação autônomos e potencialize suas tarefas com software de gerenciamento de projetos com listas de verificação incorporadas (não são necessárias integrações de terceiros).

A plataforma de gerenciamento de projetos e produtividade do ClickUp inclui a capacidade de criar e gerenciar listas de verificação, incluindo a atribuição de itens de tarefas e a definição de datas de vencimento, ao mesmo tempo em que acompanha o progresso dessas tarefas e prazos durante toda a vida útil de um projeto.

E o melhor de tudo é que oferecemos listas de verificação e controle de tarefas em todos os níveis, inclusive em nosso plano Free Forever!