10 melhores aplicativos gratuitos de planejamento digital em 2024

É o início da semana e é hora de anotar as três tarefas mais importantes do dia, configurar lembretes e examine e edite as anotações da semana passada.

Mas espere.

Você deve fazer isso em Google Docs ? O novo aplicativo de planejamento que seu amigo lhe apresentou? Ou manter a simplicidade e usar o aplicativo de anotações do seu celular?

Você provavelmente já se viu nesse cenário mais de uma vez se não conseguiu encontrar um planejador digital.

É verdade que quase todos os planejadores diários existentes no mercado realizam a maioria das tarefas básicas. Mas poucos unificam e centralizam praticamente todas as suas necessidades de planejamento em uma única plataforma.

Para ajudar na sua busca pela melhor agenda digital, compilamos uma lista de todas as opções que vale a pena considerar.

Vamos nos aprofundar nos detalhes.

O que você deve procurar em um aplicativo de planejamento digital?

Um dos recursos mais importantes de uma agenda é a facilidade de uso. Já é difícil manter uma ferramenta de planejamento digital a longo prazo - não torne isso mais difícil para você tentando trabalhar com um planejador digital que seja rígido e desajeitado em sua vida diária .

Usando a edição de rich text na extensão do ClickUp Extensão do Chrome Bloco de notas para organizar rapidamente os pensamentos à medida que você avança

Um excelente planejador digital facilita a centralização de todas as suas tarefas. Isso significa que é sempre uma boa ideia verificar quais outros aplicativos você provavelmente já está usando (pense no Gmail ou no Slack) para que ele se integre mais facilmente ao seu fluxo de trabalho existente.

Embora seja uma questão de preferência, quanto mais integrações e recursos um planejador digital tiver, melhor. Por quê? É uma das melhores maneiras de reduzir o número de aplicativos que você frequentemente precisa usar para fazer malabarismos com a criação de documentos, acompanhar faturas, lembretes ou até mesmo o andamento de qualquer um de seus projetos. 📚

Os 10 melhores aplicativos de planejamento digital em 2024

O ClickUp Docs permite que a formatação avançada e os comandos de barra funcionem com mais eficiência

Como planejador digital, pense no ClickUp como a ferramenta multifuncional que cuida de tudo, desde as necessidades de planejamento mais simples até as mais complexas, tanto para equipes quanto para indivíduos. Sim, ele vem com muitos recursos e é hiperpersonalizável - perfeito para o planejador digital que é muito exigente quanto à forma de controlar e gerenciam o trabalho (ou suas vidas pessoais). 📖

Melhores recursos do ClickUp

Visualização do calendário do ClickUp : Organize suas tarefas de forma sistemática, programe prazos e crie um calendário dinâmico que permita à sua equipe acompanhar o progresso e manter-se alinhada.

Automações : Lide com tarefas rotineiras que se tornam repetitivas rapidamente com os recursos avançados de automação do ClickUp. É uma ótima maneira de liberar espaço mental adicional e planejar com mais eficiência. Com gatilhos e condições de automação, automatize a criação de tarefas, alterações de responsáveis, lembretes e prioridade de tarefas, para citar alguns exemplos

: Lide com tarefas rotineiras que se tornam repetitivas rapidamente com os recursos avançados de automação do ClickUp. É uma ótima maneira de liberar espaço mental adicional e planejar com mais eficiência. Com gatilhos e condições de automação, automatize a criação de tarefas, alterações de responsáveis, lembretes e prioridade de tarefas, para citar alguns exemplos Personalização: O melhorplanejadores diários são maleáveis - dessa forma, você não precisa lidar com campos rígidos irrelevantes para suas necessidades. O ClickUp foi criado com base na personalização, o que significa que você precisará dedicar algum tempo para se familiarizar com o funcionamento de páginas, pastas, exibições e tarefas para bloquear um fluxo de trabalho criado para você

O melhorplanejadores diários são maleáveis - dessa forma, você não precisa lidar com campos rígidos irrelevantes para suas necessidades. O ClickUp foi criado com base na personalização, o que significa que você precisará dedicar algum tempo para se familiarizar com o funcionamento de páginas, pastas, exibições e tarefas para bloquear um fluxo de trabalho criado para você Modelos: Quem não gosta de modelos? O ClickUp oferece a seus usuários centenas de modelos que abrangem todos os tipos de necessidades, comoplanejamento de recursos eplanejamento de eventos

Use o modelo de planejador diário do ClickUp para organizar e categorizar suas tarefas e atividades Faça o download desse modelo

Limitações do ClickUp

Alguns usuários citam suas ferramentas de planilha limitadas e fórmulas complexas

Nem todas as visualizações estão disponíveis em dispositivos móveis (ainda!)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

Capterra : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) G2: 4.7/5 (mais de 5.000 avaliações)

2. Calendário do Google

Exemplo de uma visualização de três dias em Calendário do Google Você sabe Calendário do Google como uma das plataformas originais de planejamento digital. Seus recursos de agendamento facilitam a realização de um dia de trabalho completo sem reuniões sobrepostas , tempo de trabalho ou tempo "para mim".

Embora básico, o Google Agenda ainda oferece alguns recursos de planejamento excelentes que funcionam para o usuário certo ou como uma integração para um aplicativo que você já esteja usando. É fácil de usar como um aplicativo de planejamento diário ou semanal. Você também pode agendar eventos ao longo do ano com sua interface fácil de usar.

Melhores recursos do Google Calendar

Lembretes automatizados: O Google Agenda define lembretes automatizados para os próximos eventos e tarefas para que os usuáriosmantenham o controle de sua agenda *Visualização de agenda: O Google Agenda tem um recurso de visualização de agenda que permite que os usuários vejam rapidamente seus próximos eventos, tarefas e notas

O Google Agenda define lembretes automatizados para os próximos eventos e tarefas para que os usuáriosmantenham o controle de sua agenda *Visualização de agenda: O Google Agenda tem um recurso de visualização de agenda que permite que os usuários vejam rapidamente seus próximos eventos, tarefas e notas Compartilhamento de calendário: O Google Agenda também permite que os usuários compartilhem seus calendários com outras pessoas para que tarefas, eventos e notas sejam gerenciados de forma colaborativa

O Google Agenda também permite que os usuários compartilhem seus calendários com outras pessoas para que tarefas, eventos e notas sejam gerenciados de forma colaborativa Compatível com dispositivos móveis: funciona em dispositivos iOS e Android

Limitações do Google Agenda

Limitado principalmente a agendamentos ebloqueio de tempo* Não possui os recursos adicionais que o tornam um painel de planejamento realmente completo

Preços do Google Agenda

Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Agenda

Capterra : 4.8/6 (2.000 + avaliações)

: 4.8/6 (2.000 + avaliações) G2: 4.6/5 (40.000 + avaliações)

3. Todoist

Gerencie suas tarefas e listas de afazeres com o Todoist TodoistTodoist é um aplicativo de planejamento digital que ajuda os usuários a se manterem organizados e produtivos. Ele vem com uma série de recursos e ferramentas, como gerenciamento de tarefas e de alguns projetos básicos, listas de tarefas (também conhecidas como to-do lists ), lembretes e notificações e a capacidade de criar filtros personalizados.

Melhores recursos do Todoist

Listas de tarefas: Esse recurso de lista de tarefas permite que os usuários dividam suas tarefas e metas em listas menores e gerenciáveis, e pode ser acessado em vários dispositivos para planejamento em qualquer lugar

Esse recurso de lista de tarefas permite que os usuários dividam suas tarefas e metas em listas menores e gerenciáveis, e pode ser acessado em vários dispositivos para planejamento em qualquer lugar Lembretes e notificações: O aplicativo vem com lembretes e notificações automatizados, que ajudam os usuários a se manterem no caminho certo e organizados

O aplicativo vem com lembretes e notificações automatizados, que ajudam os usuários a se manterem no caminho certo e organizados Filtros personalizados: O Todoist também tem um recurso de filtro personalizado para pesquisar e encontrar facilmente tarefas e dados

Limitações do Todoist

Falta de recursos avançados (não é possível arquivar listas antigas)

Pode ser difícil compartilhar suas listas de tarefas para colaboração on-line Preços do Todoist

Gratuito :

: Pro : uS$ 4/mês cobrado anualmente

: uS$ 4/mês cobrado anualmente Business: $6/mês cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Todoist

Capítulos : 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações) G2: 4.4/6 (mais de 700 avaliações)

4. Noção

Tomada de notas em NoçãoNoção é fácil de usar e uma ótima opção para pessoas que gostam de ser criativas com sua agenda digital, começando com uma tela em branco. Ele oferece ferramentas e recursos úteis, incluindo gerenciamento de tarefas, visualização de calendário e linhas e colunas de tarefas personalizáveis.

Além disso, seus usuários sincronizam seus dados em vários dispositivos, compartilham suas informações de planejamento e se integram a outros aplicativos para obter o máximo de produtividade.

melhores recursos do #### Notion

Gerenciamento de tarefas : O Notion oferece aos usuários uma ferramenta intuitiva desistema de gerenciamento de tarefas para criar, organizar e rastrear tarefas

: O Notion oferece aos usuários uma ferramenta intuitiva desistema de gerenciamento de tarefas para criar, organizar e rastrear tarefas Bancos de dados aninhados e vinculados : Os bancos de dados vinculados e de aninhamento do Notion permitem que os usuários organizem e armazenem facilmente páginas e tarefas relacionadas em um formato fácil de navegar

: Os bancos de dados vinculados e de aninhamento do Notion permitem que os usuários organizem e armazenem facilmente páginas e tarefas relacionadas em um formato fácil de navegar Recursos de integração e incorporação: O Notion também tem recursos de integração e incorporação, que permitem que os usuários conectem seus dados do Notion a outros serviços, como o Gmail ou o Slack, para um melhor fluxo de trabalho. Além disso, você pode incorporar aplicativos visualmente diretamente no seu painel para facilitar o acesso

Limitações do Notion

Atualmente não possui os recursos robustos de automação e lembrete de tarefas que outros aplicativos de planejamento digital oferecem

Os recursos do aplicativo móvel são um pouco limitados em comparação com outros planejadores digitais

Alguns usuários dizem que gastam um pouco mais de tempo para superar a curva de aprendizado no início

Preços do Notion

Gratuito

Plus : uS$ 8 por usuário por mês com cobrança anual

: uS$ 8 por usuário por mês com cobrança anual Business : uS$ 15 por usuário por mês, cobrados anualmente

: uS$ 15 por usuário por mês, cobrados anualmente Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Notion ratings and reviews

Capa : 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações) G2: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

5. Asana

Via Asana Se você gosta de planejadores digitais com uma abordagem mais de estrutura ou de gerente de projeto para um fluxo de trabalho, então Asana vale a pena considerar. Ele oferece aos usuários uma ampla gama de recursos, como tarefas clássicas e software de gerenciamento de projetos , uma visualização de calendário modelos personalizados, fácil integração com outros aplicativos interessantes e muitas visualizações.

Melhores recursos da Asana

Campos personalizados: Organize e classifique as informações como em uma planilha com campos personalizados de seleção única, seleção múltipla, número e texto

Organize e classifique as informações como em uma planilha com campos personalizados de seleção única, seleção múltipla, número e texto Formulários vinculados a projetos: Colete os detalhes exatos necessários para cada tarefa conectando diretamente os formulários de solicitação a projetos específicos

Colete os detalhes exatos necessários para cada tarefa conectando diretamente os formulários de solicitação a projetos específicos Prazos das tarefas: Visualize as tarefas em um calendário Asana e mantenha-se em dia, ou até mesmo visualize-as em seu calendário de trabalho

Visualize as tarefas em um calendário Asana e mantenha-se em dia, ou até mesmo visualize-as em seu calendário de trabalho Lista de tarefas simples: Fácil de criar listas de tarefas pessoais ou colaborativas

Limitações da Asana

A Asana não oferece recursos nativos de controle de tempo

Alguns dizem que não é uma ferramenta flexível em comparação com outros planejadores digitais desta lista

As ferramentas de campos personalizados podem parecer limitadas

A versão gratuita pode ser limitante para um simples planejador diário

Preços da Asana

Básico : Gratuito

: Gratuito Premium : uS$ 10,99 por usuário, por mês, cobrado anualmente

: uS$ 10,99 por usuário, por mês, cobrado anualmente Business: uS$ 24,99 por usuário por mês com cobrança anual

Avaliações e resenhas da Asana

Capítulos : 4.5/5 (mais de 11.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 11.000 avaliações) G2: 4.3/5 (mais de 9.000 avaliações)

6. Meus planejadores diários

Via MyDailyPlanners Junte o GoodNotes, o Google e o Apple Calendar e você terá o MyDailyPlanners. Esse aplicativo de planejamento diário tem opções de lista de tarefas e oferece modelos de planejadores digitais completos com links e configurações de lembretes. Funciona de forma muito parecida com o diários com marcadores e mais como planejadores digitais que podem ser editados "à mão"

Melhores recursos do MyDailyPlanners

Páginas com hiperlinks: Organize e gerencie cada mês com páginas com links facilmente navegáveis

Organize e gerencie cada mês com páginas com links facilmente navegáveis Adesivos digitais: Use adesivos digitais em qualquer uma das suas páginas de planejamento mensal, como na vida real

Use adesivos digitais em qualquer uma das suas páginas de planejamento mensal, como na vida real Modelos de PDF reutilizáveis: Reutilize o modelo de PDF se precisar usar a mesma página para planejamento adicional

Limitações do MyDailyPlanners

Não é bem um aplicativo, mas uma agenda digital baseada em modelos para iPad ou tablet

As atualizações dos modelos de planejamento digital têm custo adicional

Preços do MyDailyPlanners

As agendas digitais e os pacotes variam de US$ 15 a US$ 20 ou mais

Avaliações e resenhas do MyDailyPlanners

Capterra : N/A

: N/A G2: N/A

7. Trello

Via Trello Se você é fã de um Planejamento Kanban não precisa procurar mais do que Trello . Como um planejador digital, é uma ferramenta altamente visual que usa cartões para planejar tarefas e projetos. Marque usuários, adicione listas de verificação, vincule arquivos e defina lembretes automáticos para ficar em dia com todas as suas tarefas.

Melhores recursos do Trello

Interface de arrastar e soltar: A interface intuitiva de arrastar e soltar do Trello facilita a movimentação de cartões, listas ou quadros e a visualização do progresso de diferentes projetos

A interface intuitiva de arrastar e soltar do Trello facilita a movimentação de cartões, listas ou quadros e a visualização do progresso de diferentes projetos Carregamento de imagens e arquivos: O Trello permite que os usuários visualizem as próximas tarefas, carreguem imagens e arquivos e acompanhem os prazos dos projetos

O Trello permite que os usuários visualizem as próximas tarefas, carreguem imagens e arquivos e acompanhem os prazos dos projetos Organização flexível: O Trello oferece um sistema de organização fácil de usar com rótulos personalizáveis, listas de verificação e atribuições de tarefas, que podem funcionar muito bem para tarefas diárias

Limitações do Trello

Criado com base em um tipo de estrutura de planejador digital

Não é possível integrar ou incorporar outros aplicativos que você já esteja usando

Pode ser muito trabalhoso para uma simples lista de tarefas

Preços do Trello

**Gratuito

Padrão : uS$ 5 por usuário, por mês, cobrados anualmente

: uS$ 5 por usuário, por mês, cobrados anualmente Premium : uS$ 10 por usuário, por mês, cobrados anualmente

: uS$ 10 por usuário, por mês, cobrados anualmente Enterprise: uS$ 17,50 por usuário, por mês, cobrados anualmente

Avaliações e resenhas do Trello

Capa : 4.5/5 (mais de 22.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 22.000 avaliações) G2: 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

8. GoodNotes

Via GoodNotes O GoodNotes é um aplicativo iOS acessível que permite aos usuários fazer anotações ou esboços de forma rápida e fácil. O aplicativo de planejamento digital apresenta uma interface intuitiva que permite criar, organizar e editar documentos.

Ele também inclui uma biblioteca virtual que permite aos usuários armazenar, gerenciar e acessar suas anotações com facilidade. Dos melhores planejadores digitais, este é ideal para tarefas organizacionais mais visuais.

Melhores recursos do GoodNotes

Biblioteca virtual: Oferece uma biblioteca virtual organizada para armazenar, gerenciar e acessar as anotações dos usuários

Oferece uma biblioteca virtual organizada para armazenar, gerenciar e acessar as anotações dos usuários Reconhecimento de escrita à mão: Permite que os usuários digitem simplesmente escrevendo as palavras no dispositivo

Permite que os usuários digitem simplesmente escrevendo as palavras no dispositivo Reconhecimento de texto: O aplicativo de planejamento digital reconhece o texto digitado ou escrito à mão para convertê-lo facilmente em um formato editável

Limitações do GoodNotes

Disponível somente para dispositivos iOS (dispositivos Android podem estar chegando)

Falta de formas predefinidas na ferramenta de formas

A ausência de função de camadas dificulta muito o recurso de desenho

Preços do GoodNotes

Gratuito

Go Limitless: pagamento único de US$ 8,99

Avaliações e resenhas do GoodNotes

Capterra : 4.5/5 (mais de 35 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 35 avaliações) G2: 4.8/5 (mais de 29 avaliações)

9. Qualquer.do

Via Qualquer.do O Any.do tem um painel de controle fácil de usar que permite criar seu plano diário em qualquer lugar. Dos melhores planejadores digitais desta lista, o Any.do é bastante simples de adicionar notas e anexos à sua lista. Você pode até mesmo codificar suas prioridades por cores.

É um excelente aplicativo de planejamento para criar listas de tarefas centralizadas que podem ser compartilhadas com sua equipe ou para criar uma simples lista de tarefas.

Melhores recursos do Any.do

Calendário compatível com dispositivos móveis: As ferramentas de calendário são muito compatíveis com dispositivos móveis e permitem que você conecte seu Google Agenda

As ferramentas de calendário são muito compatíveis com dispositivos móveis e permitem que você conecte seu Google Agenda Transforme e-mails em tarefas: Depois de conectar seu provedor de e-mail, é fácil transformar e-mails em tarefas para que você sempre se lembre de responder

Depois de conectar seu provedor de e-mail, é fácil transformar e-mails em tarefas para que você sempre se lembre de responder Sincronização fácil de dados: Feito para planejamento em movimento, é fácil trabalhar a partir do aplicativo e sincronizar dados em todos os seus dispositivos

Limitações do Any.do

A versão gratuita oferece apenas recursos limitados

Não se integra bem com outros aplicativos de trabalho

Preços do Any.do

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Premium : uS$ 3 por mês, cobrado anualmente

: uS$ 3 por mês, cobrado anualmente Equipes: uS$ 5 por mês, por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Any.do

Capturas : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) G2: 4/5 (mais de 150 avaliações)

10. Segunda-feira.com

Via Segunda-feira Com Segunda-feira no Google Analytics, os usuários criam projetos, colaboram com os membros da equipe e acompanham o progresso em um só lugar. A plataforma apresenta uma interface intuitiva de arrastar e soltar para gerenciamento de tarefas, notificações personalizadas para atividades essenciais e recursos avançados de automação.

O Monday também se integra a centenas de aplicativos e serviços para ajudá-lo a trabalhar com mais eficiência e a realizar mais tarefas.

Melhores recursos do Monday

Painéis e documentos ilimitados: O plano gratuito oferece aos usuários painéis e criação de documentos ilimitados

O plano gratuito oferece aos usuários painéis e criação de documentos ilimitados Fluxos de trabalho personalizáveis: Crie fluxos de trabalho contínuos que levam as tarefas e os projetos da pendência à conclusão em menos tempo

Crie fluxos de trabalho contínuos que levam as tarefas e os projetos da pendência à conclusão em menos tempo Ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho: Encontre ferramentas em seu painel para o planejamento do cliente,metas semanais eOKRse planejamento de alto nível

Limitações de segunda-feira

A versão gratuita pode parecer limitada

Alguns acham que ela guarda seus melhores recursos para os usuários premium pagos

Alguns usuários não consideram os recursos tão detalhados ou flexíveis quanto outras alternativas de aplicativos de planejamento digital

Em geral, mais gerenciamento de trabalho do que planejamento digital

Preços de segunda-feira

Básico : Gratuito

: Gratuito Padrão : uS$ 8 por conjunto, por mês, cobrado anualmente

: uS$ 8 por conjunto, por mês, cobrado anualmente Pro : uS$ 10 por conjunto por mês, cobrado anualmente

: uS$ 10 por conjunto por mês, cobrado anualmente Empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas

Monday classificações e comentários

Capterra : 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações) G2: 4.6/5 (mais de 3.000 avaliações)

