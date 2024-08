10 aplicativos legais para tornar a vida mais fácil e mais produtiva em 2024

Algumas das coisas mais legais são feitas pelos maiores nerds. E quando se trata de aplicativos legais, gostaríamos de fazer uma menção a todos os nerds da tecnologia. 🤓

Esqueça as "crianças descoladas" No jogo da vida, os entusiastas da tecnologia são aqueles que queremos em nossa reunião pré-jogo, ajudando-nos a descobrir a melhor maneira de atingir o objetivo. Na verdade, criaríamos uma equipe de torcida só para torcer pelos desenvolvedores de tecnologia. "1-2-3-4, vocês criam aplicativos, e nós queremos mais!" 📣

E abaixo, elogiamos 10 dos aplicativos mais legais que você pode baixar agora mesmo. Então, vamos lá e comece a usar aplicativos!

O que você deve procurar em aplicativos legais?

Os aplicativos legais devem ajudá-lo a resolver um problema, atingir uma meta ou executar um projeto . Seja para atingir suas metas de exercícios físicos, priorização de tarefas no trabalho ficar atualizado sobre as últimas notícias ou ser mais criativo, o aplicativo certo permite que você assuma o controle.

E, embora os aplicativos possam estar on-line, os melhores aplicativos ajudam você a atingir suas metas off-line.

10 aplicativos legais para usar em 2024

Comece a alinhar suas metas e prepare-se para derrubá-las uma a uma. 🎳

Esses 10 aplicativos podem transformá-lo em um grande empreendedor e facilitar sua vida diária. Baixe-os em suas plataformas favoritas (a maioria está disponível para iOS e Android) e comece a usá-los.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para organizar suas tarefas diárias

Se quiser aproveitar ao máximo o menor número de aplicativos, você precisa do ClickUp. 😎

O ClickUp é o aplicativo de produtividade que substitui todos os aplicativos. Ele oferece gerenciamento de tarefas, listas de afazeres, controle de tempo, orçamento, relatórios e um quadro interativo - e esses são apenas alguns dos benefícios que tornam o ClickUp único .

Esse é o melhor aplicativo para planejar projetos tanto na vida profissional quanto na pessoal. Você pode estabelecer o escopo do trabalho para seu próximo projeto de cliente, acompanhe suas metas de condicionamento físico, crie um calendário de conteúdo para seu blog, encontre o apartamento perfeito, crie uma tabela de tarefas domésticas, planeje sua festa de fim de ano, acompanhe sua busca de emprego ou inicie a reforma de sua casa - e há modelos para orientá-lo em tudo isso. 👣 Recursos do ClickUp foram projetados para ajudá-lo a definir e atingir suas metas e acompanhar cada marco ao longo do caminho. Há até automações para ajudá-lo a simplificar tarefas repetitivas e trabalhar com mais eficiência.

Você pode obter o ClickUp como um aplicativo da Web ou como um aplicativo móvel para iPhone e Android.

Melhores recursos do ClickUp

Modelos de gerenciamento de tarefas : Há milhares de listas de tarefas prontas que o orientarão em qualquer projeto. Omodelos aumentam sua produtividade e melhoram a organização do seu projeto, além de serem totalmente personalizáveis, para que você possa remover ou adicionar tarefas conforme necessário

Há milhares de listas de tarefas prontas que o orientarão em qualquer projeto. Omodelos aumentam sua produtividade e melhoram a organização do seu projeto, além de serem totalmente personalizáveis, para que você possa remover ou adicionar tarefas conforme necessário IA incorporada: IA do ClickUp é o primeiro assistente de IA baseado em funções. EsseFerramenta de IA foi treinada em tarefas relacionadas a centenas de trabalhos diferentes, e há sugestões para ajudá-lo a descobrir como tirar o máximo proveito dela

IA do ClickUp é o primeiro assistente de IA baseado em funções. EsseFerramenta de IA foi treinada em tarefas relacionadas a centenas de trabalhos diferentes, e há sugestões para ajudá-lo a descobrir como tirar o máximo proveito dela Definição de metas: Antes de criar sua lista de tarefas, você precisa de uma meta. A definição de metas do ClickUp ajuda você a estabelecer suas metas pessoais oumetas profissionais e acompanhar seus marcos no caminho para alcançá-los 🏆

Antes de criar sua lista de tarefas, você precisa de uma meta. A definição de metas do ClickUp ajuda você a estabelecer suas metas pessoais oumetas profissionais e acompanhar seus marcos no caminho para alcançá-los 🏆 Acompanhamento do tempo: Você pode acompanhar quanto tempo leva para concluir cada tarefa para entender para onde seu tempo está indo e melhorar seu planejamento no futuro

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado: Como o ClickUp é tão rico em recursos, muitos usuários relatam que leva tempo para descobrir como usar o aplicativo em sua plenitude

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 5 por membro por mês

US$ 5 por membro por mês Business: $12 por membro por mês

$12 por membro por mês Business Plus: $19 por membro por mês

$19 por membro por mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.250 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.250 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Habitica

via Habitica Se você está extremamente motivado para alcançar o próximo nível em um videogame, mas não consegue reunir a motivação para se exercitar, planejar uma refeição ou limpar seu armário, então você precisa tornar suas tarefas diárias mais divertidas. Entre na gamificação. 🎮

O Habitica ajuda você a formar hábitos saudáveis usando as mesmas recompensas que o inspiram a continuar jogando seu videogame favorito. Toda vez que você usa o fio dental, vai à academia ou come uma fruta, pode marcar essa ação no aplicativo e ganhar ouro e outras recompensas (como armaduras, animais de estimação e poderes mágicos).

Depois, você pode usar esse ouro para fazer compras no aplicativo ou comprar recompensas personalizadas que você mesmo definiu (como a possibilidade de assistir ao seu programa de TV favorito ou comer seu lanche favorito).

O Habitica está disponível na Apple App Store e na Google Play Store.

Melhores recursos do Habitica

Rastreamento de hábitos: Adicione suas metas e os hábitos saudáveis que deseja formar e, em seguida, marque-os à medida que os concluir

Adicione suas metas e os hábitos saudáveis que deseja formar e, em seguida, marque-os à medida que os concluir Recompensas e punições: Fique à frente no jogo ao completar sua lista de verificação, ou perca as recompensas nos dias em que se descuidar

Fique à frente no jogo ao completar sua lista de verificação, ou perca as recompensas nos dias em que se descuidar Recompensas personalizadas: Defina suas próprias recompensas com base no que mais o motiva e compre-as com o ouro que você ganha ao concluir suas tarefas diárias

Limitações do Habitica

Falhas de notificação: Alguns usuários relatam que não recebem notificações diárias ou que recebem notificações em horários errados, mesmo quando as configuram corretamente no aplicativo

Alguns usuários relatam que não recebem notificações diárias ou que recebem notificações em horários errados, mesmo quando as configuram corretamente no aplicativo Tempo de atraso: Alguns usuários experimentam tempos de atraso ao adicionar novos hábitos ou precisam marcar os mesmos itens da lista de tarefas várias vezes

Preços do Habitica

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Habitica

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

3. ChatGPT

via ChatGPT Se você sempre quis fazer amizade com um robô, como se estivesse em um filme futurista de ficção científica, então seu futuro começa agora. ChatGPT pode não ter braços e pernas de robô, mas é capaz de responder a perguntas e manter uma conversa, portanto, esse aplicativo está pronto e esperando para ser seu amigo robô. 🦾

Você pode usar este aplicativo Ferramenta de IA para pesquisar, escrever, codificar e muito mais. Para descobrir maneiras exclusivas de fazer com que o ChatGPT trabalhe para você, você pode percorrer uma lista de Prompts do ChatGPT para experimentar . Seja qual for a sua pergunta, o ChatGPT lhe dará uma resposta, portanto, o único limite é a sua imaginação.

O ChatGPT começou como um aplicativo da Web, mas agora também está disponível como um aplicativo para iPhone na loja da Apple.

Melhores recursos do ChatGPT

Pesquisa: Acelere seu processo de pesquisa pedindo ao ChatGPT as respostas de que você precisa. Você pode usar o chatbot para descobrir como fazer um agachamento corretamente, o que fazer para o jantar ou para onde ir em suas próximas férias

Acelere seu processo de pesquisa pedindo ao ChatGPT as respostas de que você precisa. Você pode usar o chatbot para descobrir como fazer um agachamento corretamente, o que fazer para o jantar ou para onde ir em suas próximas férias Brainstorm criativo: Se você está lutando para ter ideias para decorar seu quarto de hóspedes ou para completar sua próxima apresentação, o ChatGPT pode ajudá-lo a encontrar a inspiração de que precisa

Se você está lutando para ter ideias para decorar seu quarto de hóspedes ou para completar sua próxima apresentação, o ChatGPT pode ajudá-lo a encontrar a inspiração de que precisa Escrita de IA: Você pode verificar sua gramática e ortografia ou usar o ChatGPT como uma ferramenta deFerramenta de redação de IA para compor e-mails, postagens em blogs, boletins informativos, poemas, letras de músicas e muito mais a partir do zero

Você pode verificar sua gramática e ortografia ou usar o ChatGPT como uma ferramenta deFerramenta de redação de IA para compor e-mails, postagens em blogs, boletins informativos, poemas, letras de músicas e muito mais a partir do zero Completar código de IA: Use o ChatGPT como uma ferramenta deFerramenta de código de IA perguntando a ele por que um trecho de código não está funcionando ou fazendo com que ele escreva um novo código do zero

Limitações do ChatGPT

Não Aplicativo Android : No momento, o ChatGPT oferece apenas um aplicativo iOS para iPhone e iPad. Os usuários do Android terão de contar com o aplicativo baseado na Web

No momento, o ChatGPT oferece apenas um aplicativo iOS para iPhone e iPad. Os usuários do Android terão de contar com o aplicativo baseado na Web Erros reais: Muitos usuários relatam que as respostas dadas pelo ChatGPT e o conteúdo que ele escreve podem conter informações incorretas, portanto, será necessário verificar os fatos

Muitos usuários relatam que as respostas dadas pelo ChatGPT e o conteúdo que ele escreve podem conter informações incorretas, portanto, será necessário verificar os fatos Conteúdo genérico: Quando você usa o ChatGPT para fazer brainstorming ou escrever, o conteúdo que ele cria pode não ser original ou ser repetitivo. Talvez seja necessário usar solicitações mais específicas para que ele produza ideias originais

Preços do ChatGPT

**Gratuito

Avaliações e críticas do ChatGPT

G2: 4,7/5 (275+ avaliações)

4,7/5 (275+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (15+ avaliações)

4. Otter.ai

via Otter.ai Usar o Otter.ai é como ter uma secretária para segui-lo e anotar as informações mais importantes do seu dia. 📝

Esse aplicativo de IA foi projetado para servir como um serviço de transcrição, fazendo anotações durante suas reuniões ou aulas. Você pode até mesmo conversar com o bot Otter e com outras pessoas do seu grupo. Assim, se você perder alguma coisa, pode fazer uma pergunta, e o Otter.ai pode ajudá-lo a se atualizar.

Esse aplicativo está disponível como um aplicativo da Web ou móvel.

Melhores recursos do Otter.ai

Notas de reunião: Obtenha transcrições completas de todas as reuniões das quais você participa ou memorandos de voz que você grava

Obtenha transcrições completas de todas as reuniões das quais você participa ou memorandos de voz que você grava Resumos: Veja as principais conclusões em um relance

Veja as principais conclusões em um relance Captura de slides: Adicione automaticamente os slides da apresentação às suas anotações de reunião

Adicione automaticamente os slides da apresentação às suas anotações de reunião Chat: Faça perguntas ao Otter.ai sobre a reunião e obtenha esclarecimentos instantâneos

Limitações do Otter.ai

Difícil de editar: Muitos usuários relatam que as transcrições são difíceis de editar e podem voltar ao texto original ou fazer edições incorretas adicionais com base em suas alterações

Muitos usuários relatam que as transcrições são difíceis de editar e podem voltar ao texto original ou fazer edições incorretas adicionais com base em suas alterações Problemas com ruído de fundo: O Otter.ai funciona melhor em ambientes silenciosos com um único locutor. Ele pode criar transcrições confusas ou limitadas em ambientes ruidosos ou em reuniões em que as pessoas falam umas sobre as outras

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 8,33 por usuário por mês

US$ 8,33 por usuário por mês Business: $20 por usuário por mês

$20 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Otter.ai avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 110 avaliações)

4,1/5 (mais de 110 avaliações) Capterra: 4,5/5 (65+ avaliações)

5. Discórdia

via Discórdia Se você está cansado da comunicação superficial que a maioria das plataformas de mídia social promove (um fluxo interminável de curtidas, frases de efeito, memes e GIFs), é hora de fazer amizade com o Discórdia . 👯

Esse aplicativo simples e gratuito realmente o ajuda a cultivar relacionamentos mais próximos com as pessoas de sua rede social. Em vez de publicar um resumo de sua vida para toda a Internet ver, como na maioria dos aplicativos de mídia social, o Discord permite que você crie grupos privados, tema bate-papos sobre tópicos pelos quais você é apaixonado, junte-se a amigos que já estão se encontrando on-line e tenha conversas em tempo real.

O Discord está disponível como desktop ou em dispositivos móveis para iOS, Linux, Microsoft Windows e Android.

Melhores recursos do Discord

Bate-papo por vídeo, voz e texto: Você pode fazer chamadas de vídeo, compartilhar memos de voz ou enviar textos e, sempre que seus amigos já estiverem on-line e conversando, você poderá participar

Você pode fazer chamadas de vídeo, compartilhar memos de voz ou enviar textos e, sempre que seus amigos já estiverem on-line e conversando, você poderá participar Canais temáticos: O aplicativo permite que você crie bate-papos temáticos sobre qualquer assunto - seja o videogame que você não consegue parar de jogar ou a série sobre crimes reais pela qual você é obcecado 🕵️

O aplicativo permite que você crie bate-papos temáticos sobre qualquer assunto - seja o videogame que você não consegue parar de jogar ou a série sobre crimes reais pela qual você é obcecado 🕵️ Grande comunidade de jogadores: O Discord foi originalmente criado para jogadores de videogame, e ainda existe uma comunidade robusta. Você pode conhecer pessoas que são apaixonadas por seu jogo favorito e fazer streaming juntas 🎮

Limitações do Discord

Problemas com o filtro: O Discord tem um filtro de decência, mas os usuários relatam que o filtro muitas vezes não capta o conteúdo gráfico e tenta filtrar o conteúdo seguro

O Discord tem um filtro de decência, mas os usuários relatam que o filtro muitas vezes não capta o conteúdo gráfico e tenta filtrar o conteúdo seguro Interface de usuário desorganizada: Muitos usuários reclamam que a nova interface de usuário para mensagens de texto é confusa e desorganizada e requer etapas extras para localizar o bate-papo desejado em comparação com outros aplicativos

Preços do Discord

Gratuito

Avaliações e resenhas do Discord

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

6. Gota de chuva

via Aplicativo Raindrop Não se preocupe. Este não é outro aplicativo de previsão do tempo. 🌧️

O Raindrop é um gerenciador de favoritos que permite salvar artigos on-line, vídeos, fotos e páginas da Web para que você possa consultá-los mais tarde.

É um aplicativo gratuito ideal para pessoas criativas, pois você pode salvar qualquer coisa que o inspire e organizar seu conteúdo em pastas para suas diferentes paixões e projetos. Crie uma pasta para receitas de jantar que você deseja experimentar, uma para exercícios que você adora e uma para cortes de cabelo que ficariam bem em seu doodle. 🐩

O Raindrop está disponível para download na Apple App Store para iPhones e iPads, no Google Play para Android e no site do aplicativo como uma extensão de navegador para Chrome, Safari, Firefox e Edge.

melhores recursos do #### Raindrop

Coleções: Organize seus favoritos em pastas com base em seus hobbies, projetos e áreas de interesse para facilitar a localização do conteúdo

Organize seus favoritos em pastas com base em seus hobbies, projetos e áreas de interesse para facilitar a localização do conteúdo Pesquisa de texto completo: Pesquise palavras-chave em todo o conteúdo que você salvou para encontrar rapidamente o que está procurando

Pesquise palavras-chave em todo o conteúdo que você salvou para encontrar rapidamente o que está procurando Biblioteca permanente: Salve artigos em sua biblioteca permanente e você terá acesso a eles no Raindrop, mesmo que o conteúdo seja removido on-line

Limitações do Raindrop

Versão gratuita Falta de alguns dos melhores recursos: Você ainda pode usar coleções com a versão gratuita, mas a pesquisa de texto completo e a biblioteca permanente só estão disponíveis na versão paga

Você ainda pode usar coleções com a versão gratuita, mas a pesquisa de texto completo e a biblioteca permanente só estão disponíveis na versão paga Tempos de carregamento lentos em dispositivos inteligentes: Alguns usuários do Android reclamam que o aplicativo tem tempos de carregamento lentos e, ocasionalmente, congela durante o uso. Muitos relatam uma experiência melhor usando a extensão do navegador para desktop em comparação com o aplicativo móvel

Preços do Raindrop

Gratuito

Pro: US$ 28 por ano

Avaliações e opiniões sobre o Raindrop

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

7. Flipboard

via Flipboard Para uma nova maneira de ficar em dia com as notícias, experimente o Flipboard. 📰

Esse aplicativo é como o Pinterest para suas notícias favoritas. Ele permite que você selecione artigos de suas publicações favoritas - seja The Atlantic, The New York Times ou Condé Nast Traveler.

O aplicativo fará sugestões com base nos artigos de que você gosta. Você pode seguir tópicos que lhe interessam ou outros usuários com interesses semelhantes. Você também pode salvar artigos de que gosta em sua própria revista para encontrar destinos de viagem no Google Maps para suas próximas férias!

Melhores recursos do Flipboard

Descubra e compartilhe notícias: Encontre as notícias que lhe interessam e adicione histórias ao aplicativo para facilitar a descoberta por outras pessoas

Encontre as notícias que lhe interessam e adicione histórias ao aplicativo para facilitar a descoberta por outras pessoas Siga tópicos e pessoas: Siga os tópicos e as pessoas que lhe interessam para se manter atualizado sobre as últimas notícias de esportes, viagens ou tecnologia.

Siga os tópicos e as pessoas que lhe interessam para se manter atualizado sobre as últimas notícias de esportes, viagens ou tecnologia. Colecione histórias: Adicione as histórias que você adora à sua própria revista para poder consultá-las a qualquer momento

Limitações do Flipboard

Sem monitoramento de comentários: Alguns usuários reclamam que a seção de comentários geralmente inclui comentários incendiários ou divisivos com pouco ou nenhum monitoramento

Alguns usuários reclamam que a seção de comentários geralmente inclui comentários incendiários ou divisivos com pouco ou nenhum monitoramento Tempos de carregamento lentos: Muitos usuários afirmam que o aplicativo leva muito tempo para carregar artigos além da visualização do primeiro parágrafo

Preços do Flipboard

Gratuito

Avaliações e resenhas do Flipboard

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

8. Slite

via Slite Para quem tem um emprego que o leva a qualquer lugar, menos ao escritório, o Slite pode ajudá-lo a acompanhar seu trabalho. Esse aplicativo funciona como um base de conhecimento onde você pode armazenar a capacidade intelectual coletiva de sua empresa. 🧠

Você pode documentar decisões importantes, adicionar ideias, dar feedback e obter atualizações importantes, não importa onde esteja. Ele ainda tem IA integrada que pode responder a perguntas sobre as políticas de sua empresa. Assim, quando você tiver reuniões com clientes durante todo o dia, estiver em uma feira comercial ou simplesmente trabalhando em casa, você e sua equipe ainda poderão ficar na mesma página. 📖

melhores recursos do #### Slite

Wiki da empresa: Mantenha todas as informações da empresa e os recursos dos funcionários em um único local de fácil acesso

Mantenha todas as informações da empresa e os recursos dos funcionários em um único local de fácil acesso Notas de reunião: Crie notas para que os membros da equipe possam sempre encontrar as principais conclusões

Crie notas para que os membros da equipe possam sempre encontrar as principais conclusões Documentação do processo: Depois de estabelecer um processo para a sua empresa ou equipe, adicione a documentação para que todos possam consultá-la

Limitações do Slite

Faltam recursos no aplicativo móvel: Muitos usuários reclamam que os aplicativos para dispositivos Apple e Android não têm tantos recursos quanto o aplicativo Web

Muitos usuários reclamam que os aplicativos para dispositivos Apple e Android não têm tantos recursos quanto o aplicativo Web Compartilhamento externo é difícil: Embora o Slite facilite o compartilhamento de documentos com pessoas da sua equipe interna, alguns usuários reclamam que é difícil exportar sua documentação e compartilhá-la com contratados externos

Preços do Slite

**Gratuito

Padrão: US$ 8 por usuário por mês

US$ 8 por usuário por mês Premium: US$ 12,50 por usuário por mês

Slite classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

4,7/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 35 avaliações)

9. Feedly

via Feedly Este é para os alunos que aprendem por toda a vida. Nós o vemos consumindo o máximo de informações possível sobre tudo o que puder. 👀

O Feedly é um aplicativo essencial para um feed de notícias alimentado por IA que ajuda você a encontrar as informações que lhe interessam e a filtrar o restante. Você diz a ele o que deseja saber, e ele coletará artigos e insights de publicações de toda a Internet.

Você pode ensinar ao Feedly quais são suas fontes confiáveis e as informações mais procuradas. Esse excelente aplicativo fornecerá insights de alto nível e as principais conclusões de toda a Web. Basicamente, você recebe o resumo e o artigo para que possa decidir se quer dar uma olhada ou se aprofundar.

Melhores recursos do Feedly

Insights de notícias filtradas: Receba notícias sobre os tópicos que você adora das fontes em que confia, selecionadas especialmente para você

Receba notícias sobre os tópicos que você adora das fontes em que confia, selecionadas especialmente para você Compartilhamento fácil: Compartilhe artigos com seus amigos, familiares ou equipe com o clique de um botão

Compartilhe artigos com seus amigos, familiares ou equipe com o clique de um botão Modo noturno: Leia a qualquer momento e facilite a visão com um modo escuro

Limitações do Feedly

Erros de carregamento de imagens: Alguns usuários reclamam que as imagens não carregam totalmente ou não respondem ao tamanho da tela

Alguns usuários reclamam que as imagens não carregam totalmente ou não respondem ao tamanho da tela Lentidão para carregar novas fontes: Outros usuários afirmam que, quando querem carregar uma nova fonte de notícias, o aplicativo é executado lentamente e há um longo tempo de espera

Preços do Feedly

Gratuito

Pro: $6 por mês

$6 por mês Pro+: $12 por mês

$12 por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Feedly

G2: 4,4/5 (mais de 75 avaliações)

4,4/5 (mais de 75 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 35 avaliações)

10. Dublado

via Dublado Se você é freelancer, sabe o que é se esforçar. Você se reúne com clientes, envia propostas, agenda, fatura, planeja e, em algum momento intermediário, faz o trabalho para o qual foi contratado. Dublado ajuda você a se manter organizado, gerenciar as informações de seus clientes e automatizar seu trabalho ocupado para que você possa se concentrar no trabalho faturável. Ele está disponível como aplicativo da Web ou aplicativo móvel, que seus clientes podem usar para agendar reuniões, acessar seus documentos e pagar suas faturas - porque não há nada que gostemos mais do que um cliente autossuficiente. 😍

melhores recursos do #### Dubsado

Formulários: Com os formulários do Dubsado, você pode enviar rapidamente propostas e contratos ou incorporar formulários de captura de leads e questionários em seu site

Com os formulários do Dubsado, você pode enviar rapidamente propostas e contratos ou incorporar formulários de captura de leads e questionários em seu site Agendamento: Permita que os clientes vejam sua agenda e marquem compromissos que funcionem para ambos os horários

Permita que os clientes vejam sua agenda e marquem compromissos que funcionem para ambos os horários Faturamento: Você pode enviar faturas, conectar um processador de pagamento e configurar lembretes automáticos de pagamento para não precisar fazer o acompanhamento manualmente

Você pode enviar faturas, conectar um processador de pagamento e configurar lembretes automáticos de pagamento para não precisar fazer o acompanhamento manualmente Portais de clientes: Configure um portal próprio para seus clientes, no qual eles possam fazer login em seus computadores ou dispositivos móveis, ver suas propostas e documentos de projeto e pagar suas faturas

limitações do #### Dubsado

Funções limitadas de fatura : Apesar de a fatura ser um dos principais benefícios desse aplicativo, os usuários frequentemente reclamam que pode ser difícil configurar diferentes tipos de fatura se seus projetos forem faturados de forma diferente ou faturar em várias moedas se você tiver clientes internacionais

Apesar de a fatura ser um dos principais benefícios desse aplicativo, os usuários frequentemente reclamam que pode ser difícil configurar diferentes tipos de fatura se seus projetos forem faturados de forma diferente ou faturar em várias moedas se você tiver clientes internacionais Curva de aprendizado: Muitos usuários relatam que alguns dos recursos desse aplicativo podem ser intimidantes para aprender e que a seção de ajuda não oferece tutoriais suficientes para ajudá-lo a começar

Preços do Dubsado

Iniciante: $200 por ano

$200 por ano Premier: US$ 400 por ano

Dubsado ratings and reviews

G2: 4,3/5 (65+ avaliações)

4,3/5 (65+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

Stay Cool and Collected

Para um aplicativo com centenas de recursos interessantes para ajudá-lo a planejar, controlar e priorizar suas tarefas, experimente o ClickUp . É grátis para começar e há modelos para ajudá-lo a planejar todos os marcos da sua vida, desde o casamento até o fechamento da sua casa e o projeto que vai lhe render aquela grande promoção. Crie um espaço de trabalho ClickUp gratuito para descobrir como ele pode ajudar você a se transformar na versão mais legal e organizada de si mesmo.