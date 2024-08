Testamos as 20+ melhores alternativas para o Monday em 2024

Se você aprendeu sobre monday.com de um podcast, de um anúncio do YouTube ou de uma rápida pesquisa no Google, você ainda tem dúvidas.

Claro, a Monday tem o projeto básico funções de gerenciamento para fazer as coisas, mas algo em seu interior está fazendo você duvidar.

Você quer confiar que esse software de projeto permanecerá por muito tempo para ajudá-lo a ser proativo em vez de reativo em suas tarefas diárias... mas será que esse aplicativo é a resposta?

Se for:

Um empresário individual que busca uma ferramenta de gerenciamento de tarefas de baixa manutenção

Um gerente de projetos que procura uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada em grupo

Uma pessoa involuntariamente nomeada para selecionar o robusto da equipesoftware de gerenciamento de projetos..

...você precisa de um ferramenta de gerenciamento de projetos criada para atender exatamente às suas necessidades - e nem sempre é na segunda-feira.

Aqui está o que você precisa saber sobre as principais alternativas e concorrentes do Monday, incluindo ClickUp, Toggl, ActiveCollab e muito mais!

Por que procurar uma alternativa ao Monday.com?

Recentemente, a monday.com anunciou um aumento nos preços de todos os seus planos. Esse aumento de preço fez com que muitos gerentes de projeto e empresas procurassem plataformas alternativas de gerenciamento de projetos que se ajustassem ao seu orçamento e às suas necessidades.

Outro ponto de discórdia com a monday.com é a exigência de um mínimo de três assentos por plano pago. Essa exigência de assentos obrigatórios pode aumentar o custo para equipes pequenas ou usuários individuais que precisam acessar os recursos pagos.

Veja a seguir uma análise mais detalhada da estrutura de preços mensal mínima de 3 estações da Monday:

Free: Acomoda até 2 estações

Acomoda até 2 estações Basic: US$ 12 por estação/mês (US$ 36 faturados mensalmente)

US$ 12 por estação/mês (US$ 36 faturados mensalmente) Standard: US$ 14 por assento/mês (US$ 42 cobrados mensalmente)

US$ 14 por assento/mês (US$ 42 cobrados mensalmente) Pro: US$ 24 por assento/mês (US$ 72 cobrados mensalmente)

Além disso, muitos usuários acharam que a monday.com não tinha determinados recursos e integrações essenciais de que precisavam para um gerenciamento de projetos eficaz.

Independentemente do motivo que o levou a procurar uma alternativa à monday.com, você não está sozinho. Continue lendo para descobrir as melhores alternativas disponíveis no mercado!

21 melhores alternativas e concorrentes da Monday em 2024

1. ClickUp

Melhor para gerenciamento de projetos

Obtenha uma visualização completa para antecipar e organizar melhor seu trabalho diário, lembretes e eventos do calendário com o ClickUp Home ClickUp é um software gratuito de gerenciamento de projetos que permite a todas as equipes gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o trabalho em uma única ferramenta . Não importa se você é novato em aplicativos de gerenciamento de projetos ou se é um usuário totalmente avançado, a personalização do ClickUp pode se estender a qualquer tamanho de equipe - remota ou no escritório - para obter a melhor produtividade de sua vida.

O plano gratuito do ClickUp é tudo o que você precisa para começar a projetar seus dias de acordo com a forma como você trabalha melhor. Não há condição de fazer upgrade para um dos planos pagos porque o ClickUp é gratuito para sempre!

Comparado ao Monday, o ClickUp oferece um conjunto de recursos essenciais de gerenciamento de projetos, incluindo: **IA do ClickUp automatize tarefas, crie stand-ups e pare de perder tempo com trabalhos repetitivos com o ClickUp AI! Comentários atribuídos : atribuir menor itens de ação que exigem esforço de qualquer pessoa em seu espaço de trabalho Tarefas recorrentes : defina cronogramas repetidos para seu trabalho a fim de evitar que algo se perca Bloco de notas : converte instantaneamente qualquer entrada do Bloco de Notas em uma tarefa rastreável com datas de vencimento, responsáveis, prioridades e muito mais comandos /Slash : crie subtarefas, altere o local da tarefa, mova tarefas em seu fluxo de trabalho e muito mais com um simples "/" Campos personalizados campos personalizados: adicione campos a uma lista, pasta ou espaço para mostrar prazos claros, esclarecer a quem pertence qual parte do processo e confirmar ou negar solicitações de ação Templates : use modelos de gerenciamento de projetos para acompanhar o progresso e as metas para concluir seus projetos. Experimente nosso Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp para seu próximo projeto.

O ClickUp facilita para os gerentes de projeto, gerentes de programa e gerentes de portfólio a remoção de silos e barreiras e a execução eficiente e rápida.

✅ ClickUp pros

Conecte seus aplicativos de trabalho mais usados ao ClickUp com mais de 1.000 integrações, incluindo e-mail, armazenamento em nuvem,Segunda-feirae muito mais

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira mais adequada ao seu estilo de trabalho com oAs mais de 15 visualizações de projeto personalizáveis do ClickUp ❌ Contras do ClickUp

Não há recurso de exportação do Dashboard

Nem todas as visualizações do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda! 🔮

💸 Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre (melhor para uso pessoal) - Sem economia em comparação com segunda-feira

(melhor para uso pessoal) - Sem economia em comparação com segunda-feira Plano ilimitado US$ 7/membro por mês (economia de US$ 7/membro por mês em comparação com o plano padrão de segunda-feira)

US$ 7/membro por mês (economia de US$ 7/membro por mês em comparação com o plano padrão de segunda-feira) Plano comercial US$ 12/membro por mês (economia de US$ 12/membro por mês em comparação com o plano profissional de segunda-feira)

US$ 12/membro por mês (economia de US$ 12/membro por mês em comparação com o plano profissional de segunda-feira) O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Por favor entre em contato com Vendas quando estiver pronto.

💬 Avaliações de clientes do ClickUp * G2: 4,7/5 (mais de 3.880 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.480 avaliações)

Compare **Clique em Vs segunda-feira !

2. Mesa de ar

Melhor para colaboração em gerenciamento de banco de dados

via Mesa de ar O Airtable é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a criar bancos de dados detalhados para seu trabalho. Os usuários podem agrupar e classificar dados em campos personalizados com exibições como Grid para incluir apenas as informações relevantes do projeto.

✅ Prós do Airtable

Opção para expandir a funcionalidade de automação estendendo a lógica com Javascript

Exibição de galeria para mostrar projetos e outras criações

❌ Contras do Airtable

O plano gratuito é limitado a uma integração de sincronização

Opções de personalização limitadas para a aparência do espaço de trabalho (a ferramenta versátil de que você precisa pode estar nestasAlternativas ao Airtable)

💸 Preços do Airtable

O Airtable oferece uma avaliação gratuita, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 10/mês

💬 Avaliações dos clientes do Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.220 avaliações)

Confira nossa comparação completa em_ **Segunda-feira vs Airtable .

3. Smartsheet

Melhor para relatórios de gerenciamento de recursos

via Smartsheet O Smartsheet é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite gerenciar, acompanhar e planejar vários projetos. O principal recurso do Smartsheet é o Control Center - uma solução de gerenciamento de portfólio e projetos. Os gerentes de projeto podem economizar tempo no trabalho manual com os recursos de automação do Control Center.

confira nosso Guia de gerenciamento de projetos do Smartsheet !

✅ Prós do Smartsheet

A marca personalizada pode ser aplicada a toda a conta

Orçamento de projetos para ver as horas planejadas versus as horas reais gastas para manter os projetos dentro do orçamento

❌ Contras do Smartsheet

Não há plano gratuito disponível

Não é adequado para pequenas agências (saiba mais sobreAlternativas ao Smartsheet para suas necessidades de projeto)

💸 Preços do Smartsheet

O Smartsheet tem uma versão de avaliação gratuita e os planos pagos começam em US$ 7/mês por usuário

💬 Avaliações de clientes do Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 6.090 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.220 avaliações)

4. Asana

Melhor para gerenciamento de tarefas

via Asana A Asana é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas baseada na nuvem que organiza todas as tarefas relacionadas a projetos em um único espaço. As equipes veem o que precisam fazer, quais tarefas são prioritárias e quando o trabalho deve ser concluído. Os fãs de visualizações de projetos baseadas em gráficos valorizarão o modelo de dados da Asana para manter a sincronia e cumprir os prazos. **Comparação entre Asana e ClickUp !

✅ Prós da Asana

mais de 200 integrações, incluindo Jira Cloud, Microsoft Teams e Google Sheets

Interface amigável ao usuário

❌ Contras da Asana

Não há opção de vários responsáveis

Não é ideal para projetos complexos com vários fluxos de trabalho (encontre uma solução flexível com oAlternativas ao Asana e dê uma olhada em nossoMonday vs Asana )

💸 Preços da Asana

A Asana oferece um teste gratuito, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 10,99/mês por usuário

💬 Avaliações de clientes da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Confira nosso_ **Jira vs. Monday.com comparação!

5. Trello

Melhor para usuários de quadros Kanban

via Trello Se esta não é sua primeira vez na busca por softwares de gerenciamento de projetos, você provavelmente já se deparou com o Trello. O Trello organiza os projetos em quadros inspirados no Kanban, um método de gerenciamento de fluxo de trabalho método. Um quadro é preenchido com cartões de tarefas contendo anotações, anexos, imagens, documentos e outros dados para colaborar com os colegas de equipe.

✅ Prós do Trello

Crie comandos para automatizar praticamente qualquer ação com o Butler do Trello

Gerencie projetos em visualizações de quadro, linha do tempo, tabela, calendário, painel e mapa

❌ Contras do Trello

Plano gratuito limitado, limitando os espaços de trabalho gratuitos a 10 usuários

Integração limitada de e-mail

Não é adequado para projetos de grande escala (confira estesAlternativas ao Trello para outras ferramentas)

💸 Preços do Trello

O Trello oferece um teste gratuito, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 5/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes do Trello

G2: 4,5/5 (mais de 20.410 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 12.390 avaliações)

6. Basecamp

Melhor para compartilhamento de arquivos

via Basecamp O Basecamp é um software de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes remotas a organizar tarefas, acompanhar o andamento do projeto e colaborar nas tarefas. A ferramenta tem o objetivo de trazer o gerenciamento de tarefas e projetos para o ambiente de trabalho comunicação da equipe em uma única tenda com recursos como listas de tarefas e quadros de mensagens.

✅ Prós do Basecamp

Recurso de check-in para enviar perguntas recorrentes

Recurso de quadro de mensagens para publicar anúncios, enviar atualizações de progresso e muito mais

❌ Contras do Basecamp

Não é adequado para pequenas agências com vários projetos acontecendo simultaneamente

Plano gratuito modesto com funcionalidade básica (encontre recursos avançados emAlternativas ao Basecamp)

💸 Preços do Basecamp

O Basecamp oferece uma versão de avaliação gratuita, um plano gratuito e um plano pago de US$ 99/mês

💬 Avaliações de clientes do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 4.940 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 13.350 avaliações)

7. Colmeia

Melhor para colaboração de equipes remotas

via ColmeiaO Hive fornece gerenciamento de tarefas modelos de projetos e controle de tempo para refletir como você trabalha no dia a dia. Escolha entre as milhares de integrações do Hive para obter as informações necessárias de várias fontes em um local centralizado. Os usuários também podem criar listas de tarefas personalizadas e automatizar o fluxo de trabalho para aumentar a eficiência.

✅ Prós do Hive

Agendamento automático de reuniões a partir de um cartão de tarefas para melhorar a colaboração da equipe

Projetos e tarefas ilimitados

❌ Contras do Hive

Não há recurso de status personalizados para dar suporte a processos específicos

O controle de tempo é um recurso pago

💸 Preços do Hive

O Hive oferece uma avaliação gratuita, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 12/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes do Hive

G2: 4,5/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

8. Jira

Melhor para desenvolvimento ágil de software

via Jira O Jira é um software de projeto e rastreamento de bugs voltado para equipes ágeis e usuários técnicos avançados. Com opções avançadas de relatórios, incluindo carga de trabalho do usuário, idade média do problema e problemas criados recentemente, os gerentes de projeto podem tomar decisões informadas para planejar sprints mais inteligentes.

leia nosso Guia de gerenciamento de projetos do Jira !

✅ Jira pros

Atribua tarefas ou crie problemas no Jira diretamente de seu pull request

Painel de investigação de incidentes para resolver problemas de implementação de código mais rapidamente

❌ Contras do Jira

As equipes que não são de produtos podem ter de usar vários aplicativos para o gerenciamento direto do trabalho e para evitar fluxos de trabalho excessivamente complexos (confiraAlternativas ao Jira)

Curva de aprendizado acentuada para que os administradores do Jira aprendam, implementem e treinem os membros da equipe

💸 Preços do Jira

O Jira oferece uma avaliação gratuita, um plano gratuito e planos pagos para dez usuários a partir de US$ 7,50/mês

💬 Avaliações de clientes do Jira

G2: 4,2/5 (mais de 4.440 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 11.180 avaliações)

9. Toggl

Melhor para controle de tempo

via Toggl O Toggl é um software de gerenciamento de projetos que inclui três soluções diferentes: Trilha Toggl , Toggl Plan e Toggl Hire. Os roteiros visuais do Toggl Plan complementam gerenciamento de mudanças quando o gerenciamento de vários projetos em planilhas dá mais trabalho do que suporte.

✅ Profissionais do Toggl

Simplifique a comunicação com comentários e cronogramas de projetos compartilhados

Automatize tarefas repetitivas com tarefas recorrentes

❌ Contras do Toggl

Os usuários convidados do espaço de trabalho (partes interessadas externas ou colegas de equipe) são recursos premium pagos

A exportação de dados do projeto para uso com outras ferramentas é um recurso premium pago (encontre soluções de exportação comAlternativas do Toggl)

💸 Preços do Toggl

A Toggl oferece uma avaliação gratuita, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 8/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes do Toggl

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

10. nTask

Melhor para planejamento de projetos

via nTarefa o nTask é uma plataforma de gerenciamento de projetos baseada na nuvem que ajuda as equipes a gerenciar tudo, desde o planejamento de recursos até os resultados do projeto. Semelhante a outras alternativas do Monday nesta lista, o nTask oferece quadros Kanban para criar um plano de projeto e visualizar tarefas . Os gerentes de projeto também podem criar listas de verificação com itens a serem feitos, para que nada seja esquecido.

✅ nTask pros

Equipeferramentas de gerenciamento de carga de trabalho para alinhar equipes remotas

Anexação de arquivos egerenciamento de documentos ❌ Contras de tarefas

Não é adequado para equipes maiores, de 50 ou mais pessoas

Os quadros Kanban são um recurso pago

💸 Preços do nTask

o nTask oferece um teste gratuito, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 3/mês por usuário

💬 Avaliações de clientes do nTask

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 3,9/5 (mais de 10 avaliações)

11. Hubspot

Melhor para equipes de marketing e vendas

via Hubspot A Hubspot é uma empresa de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e software de gerenciamento de tarefas para empresas que precisam gerenciar seu funil e relacionamentos com clientes em potencial.

A plataforma oferece produtos de marketing, vendas, gerenciamento de conteúdo, operações e atendimento ao cliente. Os usuários podem se inscrever para usar os recursos gratuitos ou fazer upgrade para versões premium desses produtos.

✅ Profissionais da Hubspot

O HubSpot CRM é gratuito, incluindo um painel de relatórios, insights da empresa, rastreamento de negócios e gerenciamento de pipeline

Oferece a HubSpot Academy para profissionais de inbound marketing, vendas e atendimento ao cliente

❌ Contras da Hubspot

Escopo limitado de recursos com base no plano

Falta de relatórios granulares

💸 Preços da Hubspot

A Hubspot oferece uma avaliação gratuita, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 45/mês

💬 Avaliações de clientes da Hubspot

G2: 4,5/5 (mais de 1.190 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

12. ActiveCollab

Melhor para colaboração em equipe

via ActiveCollab O próximo da lista é o ActiveCollab, uma solução completa de gerenciamento de projetos para equipes menores planejarem e organizarem o trabalho. Essa plataforma tem uma interface fácil de usar que é simples para projetos complexos. Para começar, os membros podem usar projetos de amostra para testar as opções de organização.

✅ Prós do ActiveCollab

Projetos de ferramentas de gerenciamento selecionadas podem ser importados para o ActiveCollab

Suporte a qualquer tipo de arquivo para upload em tarefas e comentários

❌ Contras do ActiveCollab

Integrações limitadas

O faturamento é um recurso pago

💸 Preços do ActiveCollab

O ActiveCollab oferece uma avaliação gratuita, uma versão gratuita para três membros e planos pagos a partir de US$ 6,25/mês por usuário

💬 Avaliações de clientes da ActiveCollab

G2: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 370 avaliações)

13. Projeto ProProfs

Melhor para planejamento de projetos on-line

via Projeto ProProfs O ProProfs Project é outra alternativa do Monday para suas necessidades diárias de gerenciamento de projetos. Ele permite que você configure seu painel de controle do projeto em poucos minutos, adicionando tarefas, atribuindo membros da equipe e definindo datas de vencimento. Você pode priorizar tarefas e definir dependências entre elas.

✅ ProProfs Project pros

Visualize o progresso usando visualizações interativas do projeto, como gráfico de Gantt, quadro Kanban e muito mais

Acompanhe o tempo e analise quais tarefas estão consumindo mais tempo

❌ Contras do ProProfs Project

Não oferece relatórios avançados

Não temrastreamento de marcos 💸 Preços do projeto ProProfs

O ProProfs Project oferece uma avaliação gratuita e planos pagos a partir de US$ 2/mês por usuário

💬 Avaliações dos clientes do ProProfs Project

G2: 4,4/5 (30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

14. Wrike

Melhor para gerenciamento de projetos empresariais

via Wrike O software de gerenciamento de projetos Wrike é ideal para pequenas agências que precisam de um espaço de trabalho personalizável para organizar calendários compartilhados agendar projetos e colaborar com facilidade. Além disso, os aprovadores podem agilizar o feedback usando a ferramenta de marcação visual do Wrike.

✅ Prós do Wrike

O quadro Kanban permite visibilidade total das tarefas

Recurso de controle de tempo para comparar o tempo estimado com o tempo real gasto

❌ Contras do Wrike

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários (saiba mais sobreAlternativas ao Wrike)

Os gráficos de Gantt não estão disponíveis na versão gratuita

💸 Preços do Wrike

O Wrike oferece uma avaliação gratuita, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 9,80/mês por usuário

💬 Avaliações de clientes do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 2.350 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 1.700 avaliações)

15. Zona de trabalho

Melhor para gerenciamento de portfólio de projetos

via Zona de trabalho O Workzone é um software de gerenciamento de projetos com um eficiente recurso de alerta por e-mail que leva os usuários diretamente ao item de tarefa importante no Workzone. Ideal para organizações empresariais, as equipes podem visualizar um painel abrangente para ver os projetos entre departamentos, clientes ou campanhas.

✅ Prós do Workzone

Formulários eficientes de solicitação de projetos personalizados

Recurso To-Do List que envia automaticamente uma lista organizada de tarefas

❌ Contras do Workzone

Não há plano gratuito

Opções robustas de personalização são recursos premium pagos

💸 Preços do Workzone

O Workzone oferece planos pagos a partir de US$ 24/mês por usuário para equipes de cinco ou mais usuários

💬 Avaliações de clientes da Workzone

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

16. Noção

Melhor para fazer anotações

via Noção O próximo da nossa lista de alternativas de segunda-feira é o Notion, um aplicativo popular de anotações com mais de 1.000 modelos criados pela comunidade para download. No Notion, você também pode criar uma base para qualquer projeto e personalizar totalmente o conteúdo para corresponder ao seu fluxo de trabalho. Com qualquer tipo de trabalho - wikis, painéis ou anotações - os usuários podem acompanhar tarefas, ver o que precisa ser feito e vincular anotações.

✅ Notion pros

Interface de banco de dados gráfico para pensamento em rede

Colaboradores ilimitados no plano inicial

❌ Contras do Notion

Exige exportação manual para fazer backup dos dados (encontre os recursos avançados de exportação de que você precisa emAlternativas ao Notion)

Caro em comparação com as outras alternativas de segunda-feira

💸 Preços do Notion

O Notion oferece uma avaliação gratuita, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 4/mês

💬 Avaliações de clientes do Notion

G2: 4,6/5 (mais de 480 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 570 avaliações)

17. Hygger

Melhor para o Roadmapping de Produtos

via Higrômetro O Hygger é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a otimizar o fluxo de trabalho, reforçando a priorização de tarefas. As equipes podem criar linhas de tempo abrangentes para listas de tarefas tradicionais para organizar o trabalho.

✅ Prós do Hygger

Recurso Swimlanes no quadro Kanban

Fluxo de atividade ao vivo para mostrar tarefas atuais, atrasadas e concluídas

❌ Contras do Hygger

Não é adequado paraequipe multifuncional colaboração

Poucas integrações disponíveis

💸 Preços do Hygger

O Hygger oferece uma avaliação gratuita e planos pagos a partir de US$ 7/mês por usuário

💬 Avaliações de clientes do Hygger

G2: 4,8/5 (2 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

18. NiftyPM

Melhor para projetos de grande escala

via NiftyPM O NiftyPM permite que você trabalhe em projetos de grande escala com vários membros da equipe. Como a maioria dos ferramentas de gerenciamento de projetos é um espaço de trabalho colaborativo que ajuda você e sua equipe a organizar tarefas, controlar o tempo e gerenciar projetos.

✅ Prós do NiftyPM

Recurso de gerenciamento de portfólio para visualizar membros e status em um relance

Oferece diferentes funções e permissões de usuário para controlar os níveis de acesso

❌ Contras do NiftyPM

O plano gratuito é limitado a dois projetos ativos

Planos pagos caros para usar os principais recursos

💸 Preços do NiftyPM

O NiftyPM oferece uma avaliação gratuita, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 39/mês

💬 Avaliações de clientes do NiftyPM

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (mais de 110 avaliações)

19. EquipeGantt

Melhor para planejamento de projetos com gráfico de Gantt

via EquipeGantt TeamGantt é um Software de gráfico de Gantt que permite que os membros mantenham todas as tarefas, documentos e conversas em um único hub centralizado. Esse Criador de gráficos de Gantt apresenta software integrado de gerenciamento de recursos, permitindo que as equipes verifiquem a disponibilidade antes de programar e atribuir tarefas do projeto.

✅ Prós do TeamGantt

Funcionalidade de arrastar e soltar

Vários projetos são permitidos em um único gráfico de Gantt

❌ Contras do TeamGantt

Voltado para usuários que preferem trabalhar principalmente com gráficos de Gantt

Limitado a três ferramentas de gerenciamento de tarefas: Gráfico de Gantt, calendário e quadro Kanban

💸 Preços do TeamGantt

O TeamGantt oferece uma avaliação gratuita, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 19/mês para um usuário e convidados ilimitados

💬 Avaliações de clientes do TeamGantt

G2: 4,8/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

Verifique estes_ **Concorrentes da equipe Gantt !

20. Aceprojeto

Melhor para controle de tarefas

via Projeto O AceProject é um software de gerenciamento de projetos voltado para a colaboração que ajuda as equipes a centralizar as comunicações para que nada fique perdido. Com recursos como download de documentos em massa, gráficos dinâmicos e outros, o AceProject também oferece uma experiência de usuário simplificada.

✅ Aceproject pros

Recurso de relógio de ponto para marcar o ponto de entrada e saída enquanto trabalha em uma tarefa específica

O AceProject está disponível em dispositivos iPhone/iPad, Windows ou Android

❌ Contras do Aceproject

Planos pagos caros em comparação com outras alternativas de segunda-feira

Recursos de integração limitados

💸 Preços do Aceproject

O Aceproject oferece uma avaliação gratuita, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 24/mês para dez usuários

💬 Avaliações de clientes da Aceproject

G2: 3,9/5 (14 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (13 avaliações)

21. Podio

Melhor para automação de tarefas

via Podio Por último, mas não menos importante, em nossa lista de alternativas de segunda-feira está o Podio, uma ferramenta de gerenciamento de projetos que fornece uma estrutura para que as equipes colaborem mais facilmente, encontrem informações mais rapidamente e escolham entre diferentes visualizações de trabalho. Além disso, gerentes de projeto podem criar automação de tarefas para manter as pessoas e os projetos conectados a um fluxo de trabalho do Podio.

✅ Profissionais do Podio

Interface amigável ao usuário

Os recursos complementares do Podio estão disponíveis para casos de uso específicos

❌ Contras do Podio

Recursos avançados limitados para o gerenciamento básico de tarefas

Os painéis de vendas são um recurso premium pago

💸 Preços do Podio

O Podio oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 7,20/mês

💬 Avaliações de clientes do Podio

G2: 4,1/5 (mais de 370 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 280 avaliações)

ClickUp: A melhor alternativa ao Monday.com para equipes

Pode ser difícil sair de uma queda de produtividade quando você está trabalhando com ferramentas de gerenciamento de projetos que roubam seu tempo. O problema é que, A segunda-feira nos faz sentir como qualquer outra segunda-feira -cansados e bloqueados.

Se você quiser mudar o roteiro da tristeza das segundas-feiras, o ClickUp é o seu café digital que está cada vez melhor. ☕️⚡️

Registre-se para receber um conta ClickUp gratuita para experimentar em primeira mão todos os recursos que economizam tempo!