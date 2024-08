Clockify vs. Toggl: qual é o melhor aplicativo de controle de horas?

Quer ouvir uma história assustadora? No passado, as organizações rastreavam o tempo manualmente. 👻

Eles usavam caneta e papel para anotar as planilhas de horas e acompanhar as tarefas e os projetos. Isso é bagunçado, inconsistente e tedioso!

Felizmente, isso é coisa do passado. Os tempos mudaram com as novas tecnologias e tendências, incluindo o uso de software de gerenciamento de tempo para monitorar o tempo gasto nas tarefas e determinar sua taxa de produtividade. ⏱

Se você estiver procurando o computador perfeito para aplicativo de controle de tempo você deve procurar uma ferramenta de alta qualidade com recursos altamente funcionais.

Você provavelmente já ouviu falar do Clockify e do Toggl - eles parecem semelhantes, mas qual é o melhor para sua empresa?

Este guia oferece a comparação detalhada entre o Clockify e o Toggl que você estava procurando. Além disso, seus benefícios, diferenças de funcionalidade, limitações e uma forte alternativa que você talvez não tenha imaginado. 🤩

O que é o Toggl Track?

Faturamento e cobrança em Trilha do Toggl O Toggl é uma popular ferramenta digital de controle de tempo para equipes pequenas e grandes. Ela facilita o controle de tempo em vários dispositivos, oferecendo aos gerentes uma visão geral da produtividade e da lucratividade.

As equipes obtêm um detalhamento claro de quanto tempo gastam em cada tarefa, o que pode ajudar os membros a identificar pontos fracos e fazer mudanças produtivas em seus hábitos de trabalho. É fácil de usar, não requer treinamento extensivo e permite que os gerentes definam vários cronômetros para diferentes tarefas ao mesmo tempo.

O Toggl tem muitos recursos úteis para equipes pequenas, mas os freelancers também podem se beneficiar como uma ferramenta gratuita de controle de tempo. O Toggl tem uma interface de usuário limpa com um portal fácil de usar.

Esse software funciona em Windows, Mac, Linux e desktop, e se integra a várias ferramentas de gerenciamento de projetos. O Toggl oferece um pacote gratuito com projetos, clientes e tags ilimitados, relatórios exportáveis, cronômetro Pomodoro, importações CVS, detecção de tempo ocioso e rastreamento de atividades pessoais na área de trabalho.

Principais recursos do Toggl

**Rastreamento de tempo * Desenvolvimento web: Filtro por Zapier, AzureDevOps, GitHub * Produtividade: Todoist, Timeular, extensão do Zapier para o Chrome

Ele também se integra com RH, contabilidade, calendários, aplicativos de e-mail, gerenciamento de tarefas e desenvolvimento da Web.

6. Compatibilidade de plataforma

O Toggl e o Clockify são compatíveis com navegadores da Web e sistemas operacionais.

Clockify

O Clockify está disponível por meio de aplicativos de desktop, extensões de navegador e aplicativos da Web. Você pode acessá-lo no Windows, Mac, Linux, Android e iOS.

O Clockify também vem com uma extensão de navegador para os navegadores Chrome e Firefox.

Toggl

O Toggl é compatível com sua infraestrutura de TI existente e pode exigir modificações dispendiosas. Você pode acessar o Toggl nas principais plataformas móveis e sistemas operacionais e integrar-se a mais de 100 ferramentas.

7. Preços

Sejamos realistas: no final das contas, tudo sempre se resume ao resultado final. Quanto essas ferramentas realmente vão lhe custar?

Clockify

O Clockify oferece um plano gratuito que inclui projetos ilimitados, controle de tempo e relatórios. Ele é adequado para equipes de todos os tamanhos. Aqui estão os planos para recursos mais avançados:

Plano básico (US$ 3,99 por usuário): Recursos administrativos

Recursos administrativos Plano Standard (US$ 5,49 por usuário): Inclui recursos de planilha de horas e faturamento

Inclui recursos de planilha de horas e faturamento Plano PRO (US$ 7,99 por usuário): Inclui recursos de produtividade

Inclui recursos de produtividade Plano Enterprise (US$ 11,99 por usuário): Para recursos avançados de segurança

Toggl

O Toggl oferece uma avaliação gratuita e vários planos pagos com base nas necessidades da sua equipe:

Plano gratuito: Inclui recursos básicos, suporta um máximo de 5 usuários, controle de tempo,Cronômetro Pomodorodetenção de inatividade e importações de CSV.

Inclui recursos básicos, suporta um máximo de 5 usuários, controle de tempo,Cronômetro Pomodorodetenção de inatividade e importações de CSV. Plano Starter (US$ 10 por usuário, por mês): Para equipes pequenas, estimativas e alertas de tempo de projeto, modelos de projeto e taxas faturáveis.

Para equipes pequenas, estimativas e alertas de tempo de projeto, modelos de projeto e taxas faturáveis. Premium (US$ 20 por usuário, por mês): Inclui tudo o que está no plano Starter, além de projetos com taxas fixas, aprovações de planilhas de horas, lembretes de controle de horas, e-mails de relatórios de programação e custos de mão de obra da equipe. Plano Premium (US$ 20 por usuário, por mês): Para várias equipes, recursos iniciais, auditorias de controle de tempo, relatórios programados, painel de controle do projeto , bloqueio de entradas de tempo e controle centralizado dos custos de mão de obra.

Plano Enterprise: Para projetos grandes e complexos e inclui recursos premium, suporte prioritário, treinamento especializado e usuários ilimitados.

Toggl Vs. Clockify no Reddit

Fomos ao Reddit para ver onde as pessoas estão no debate Toggl Vs. Clockify. Quando você pesquisa Toggl vs Clockify no Reddit, muitos Redditors concordam que o Toggl é fácil de usar e econômico:

"O controle do Toggl é gratuito e está disponível em todas as plataformas. É extremamente simples de usar e fornece relatórios completos."

Outros observam que, depois de usar cada ferramenta, estão satisfeitos com ambas:

"Não senti que perdi nada ao mudar para o Clockify e estou muito feliz com ele desde então."

O que é ClickUp?

Organize e adicione notas para iniciar uma tarefa com o ClickUp Project Time Tracking

Melhor cenário possível? Encontre uma ferramenta de controle de tempo que ofereça todos os principais recursos de gerenciamento de tempo, tenha o custo certo e não exija que você faça concessões funcionais.

Isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas, na verdade, isso é apenas o ClickUp. 🙂

O ClickUp é mais do que apenas a média software de controle de tempo . É uma plataforma de produtividade completa, com uma lista crescente de recursos personalizáveis para reunir todo o seu trabalho em um só lugar.

Projetado para equipes de qualquer tamanho e de todos os setores, o ClickUp facilita o controle do tempo para que você possa se concentrar no trabalho e atingir suas metas. Controle o tempo, defina estimativas de tempo adicione notas e marque o tempo faturável de praticamente qualquer lugar. Até mesmo visualizar relatórios ou inserir tempo retroativamente, caso você se esqueça! ⏰

Principais recursos de gerenciamento de tempo no ClickUp

Controle de tempo automático e manual : Registre o tempo em qualquer dispositivo e vincule o tempo a qualquer tarefa do ClickUp

: Registre o tempo em qualquer dispositivo e vincule o tempo a qualquer tarefa do ClickUp [ Extensão Chrome](https://clickup.com/chrome-extension) para visualizar, rastrear e revisar tempo registrado tarefas em qualquer lugar de seu espaço de trabalho

Crie planilhas de horas para coletar e visualizar o tempo rastreado em tarefas e locais para ter uma visão rápida do seu progresso

E esses são apenas os recursos relacionados ao tempo! O ClickUp é forte o suficiente para lidar com tudo, desde tarefas simples até projetos complexos, e economizará seu tempo ao fazer isso.

Prós do ClickUp

A maior vantagem de escolher o ClickUp é que ele realmente cobre você de todos os ângulos. O controle de tempo no ClickUp ganha um novo significado quando existe na mesma plataforma que o restante de suas tarefas e trabalho torna-se mais produtivo quando todos os recursos trabalham juntos na mesma janela.

Dê um passo adiante em seu gerenciamento de tempo com a visualização de carga de trabalho do ClickUp e veja como seu tempo estimado por tarefa se compara ao tempo total de sua semana.

Aqui estão algumas de nossas outras qualidades favoritas do ClickUp:

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre: Toneladas de recursos avançados de controle de tempo, tarefas e membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais

Toneladas de recursos avançados de controle de tempo, tarefas e membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais Ilimitado (US$ 7 por membro, por mês): Armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, painéis ilimitados, relatórios Agile e muito mais

Armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, painéis ilimitados, relatórios Agile e muito mais Business (US$ 12 por membro, por mês): Google SSO, equipes ilimitadas, exportação personalizada, compartilhamento público avançado, automações avançadas e muito mais

Google SSO, equipes ilimitadas, exportação personalizada, compartilhamento público avançado, automações avançadas e muito mais Empresarial () entre em contato com a equipe de vendas para obter preços ): Etiqueta branca, API corporativa, integração guiada, gerente de sucesso dedicado

O que os usuários pensam sobre o gerenciamento de tempo e projetos com o ClickUp

_Duas citações positivas de usuários verificados do ClickUp sobre sua experiência com o software | Aplicativo de produtividade sofisticado e com muitos recursos | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "O ClickUp é a ferramenta de produtividade mais rica em recursos que já encontrei. Literalmente, tudo o que você poderia querer de uma ferramenta de P - quadros, listas, calendários, recursos de estimativa, controle de tempo - ela tem tudo. Tem suporte multiplataforma com ótimos aplicativos para iOS e Android também. O suporte à integração também é completo - você pode importar tarefas de outras ferramentas, como Asana, Todoist ou Jira, e pode vincular o ClickUp ao Gmail e ao calendário, para citar alguns. Ele também está em constante aprimoramento." - Dushyant P., /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6769805G2 Review/%href/ | "_A melhor parte do ClickUp é sua versatilidade. Posso organizar meu trabalho, meu negócio paralelo e minha vida pessoal. Qualquer meta que eu tenha, o CU pode fazer com que funcione. As integrações de calendário são fenomenais, portanto, tudo é sincronizado. E adoro o fato de que, na maior parte do tempo, não preciso usar nenhum outro aplicativo. O CU pode fazer tudo isso." - Kevin T., /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6732712G2 Review/%href/ |

Por que escolher o ClickUp em vez do Clockify e do Toggl?

O ClickUp é o aplicativo ideal para Clockify e Alternativa do Toggl por suas ferramentas poderosas e integradas que centralizam qualquer tipo de trabalho. As equipes se reúnem para gerenciar tarefas, documentos, metas, ideias e muito mais, sem precisar mudar de guia.

O ClickUp permite que você organize e execute tarefas de forma eficaz, resultando em maior produtividade e crescimento dos negócios a longo prazo.

E mais, ele faz tudo isso de graça . 💸

Se você estiver procurando a próxima ferramenta de controle de tempo que reunirá a equipe, tornará você mais eficiente e despertará alegria no seu dia a dia, experimente ClickUp . ⏲