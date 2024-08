15 melhores ferramentas de gerenciamento de tempo disponíveis em 2024

O tempo. O recurso mais precioso de todos e, ainda assim, aquele que não conseguimos gerenciar com eficácia.

Não nos entenda mal. Sabemos como é tentador adiar tarefas tediosas e exigentes. E também sabemos que muitos de nós preferem começar o dia com atividades mais leves ou menos estressantes.

É por isso que devemos lhe dizer o seguinte - seja qual for o seu objetivo técnicas de gerenciamento de tempo que você usa - seja gerenciando tarefas ou concluindo primeiro as atividades que movem a agulha - você precisa da ferramenta certa de gerenciamento de tempo.

No final das contas, gerenciamento de tarefas é igual a gerenciamento de tempo. E o melhores ferramentas de gerenciamento de projetos capacitam você a economizar tempo em todas as suas tarefas por meio de recursos como agendamento e bloqueio de tempo, alocação de recursos e estimativas de tempo.

Especificamente, software de gerenciamento de tempo permite que você tire o máximo proveito de sua agenda, maximizando o tempo de sua equipe nos projetos. Mas o software de gerenciamento de tempo não serve apenas para cumprir prazos, reduzir o estresse e ser mais produtivo .

O software de gerenciamento de tempo permite o controle de tempo de tarefas e projetos para que haja mais responsabilidade no trabalho realizado - criando um local de trabalho mais equitativo. Portanto, se isso parece ser exatamente o que você precisa, continue lendo para ver quem está na nossa lista dos melhores softwares de gerenciamento de tempo.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de tempo?

Escopo e versatilidade

Algumas ferramentas de gerenciamento de tempo oferecem apenas uma funcionalidade, como o controle de tempo em projetos. Mas se você precisar de mais do que o monitoramento do tempo enquanto gerencia as tarefas, vale a pena usar uma plataforma de gerenciamento de tempo com um escopo mais amplo de recursos que possam:

Gerenciar recursos - inclusive sua força de trabalho e materiais como software ou suprimentos

Comparar o tempo de todos os projetos com a equipe mais ampla

Recursos de monitoramento de tempo off-line

Ver o desempenho e a capacidade das suas equipes em campos personalizados nas visualizações de tabela ou lista

Atualizações sobre tarefas não programadas e atrasadas

Visualizações de carga de trabalho ágil para ver o número de tarefas concluídas, o tempo estimado e os pontos de scrum

O ClickUp Workload View fornece insights sobre as métricas de seu projeto para estar um passo à frente

Integrações e extensibilidade

Se você precisar integrar seu software de gerenciamento de tempo com outras ferramentas de gerenciamento de projetos que já usa, isso restringe suas opções. Entre as alternativas, você deve procurar algo que atenda a todas as suas necessidades de gerenciamento de tempo - ou uma ferramenta que se integre facilmente a outras ferramentas de gerenciamento de tempo.

Por fim, escolha um aplicativo de gerenciamento de tempo com modelos detalhados que lhe dão uma vantagem inicial. A adoção de um novo software de controle de tempo pode ser desgastante, mas com a ajuda de um aplicativo de gerenciamento de tempo e modelos de bloqueio de tempo você se concentra na eficiência e no desempenho desde o início.

Design visual e interativo

Com certeza, um software de controle de tempo visualmente atraente é atraente para os usuários. Mas essa não é a única peça do quebra-cabeça da experiência do usuário.

A maneira de interagir com as ferramentas de gerenciamento de tempo é o que faz ou desfaz sua utilidade e o valor que elas agregam. Ela deve ser clara e direta e, em última análise, intuitiva. As dicas visuais simplesmente nos permitem trabalhar mais rápido.

E com uma coordenação de cores fácil de entender para gerenciamento de tempo e controle preciso do tempo, tudo fica mais fácil essencial para trabalhar de forma mais rápida e inteligente .

Use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para ver quem está adiantado ou atrasado e arraste e solte facilmente as tarefas para realocar recursos

Confira nossa lista completa de_ Modelos de gerenciamento de tempo

Os 15 melhores softwares de gerenciamento de tempo disponíveis em 2024

1. ActiveCollab - O melhor para gerenciamento de tarefas

Via ActiveCollab O ActiveCollab é um software de gerenciamento de equipes com recursos de gerenciamento de tempo. Esse aplicativo de gerenciamento de tempo permite que as equipes monitorem as horas do cliente por projeto, cliente, tipo de trabalho ou responsável. O ActiveCollab também oferece recursos para ver o tempo estimado versus o tempo monitorado em seus projetos, o que é uma grande vantagem para um gerente de projeto que está tentando escopo de projetos .

Gerencie projetos com facilidade, obtenha relatórios precisos de controle de tempo e use recursos e visualizações de gerenciamento de tarefas para ver o trabalho concluído ou o que está em andamento.

melhores recursos do #### ActiveCollab

Cronômetro de projeto : O ActiveCollab tem um relógio integrado que os usuários podem desativar, pausar e cancelar a pausa para monitorar o tempo em projetos inteiros ou tarefas específicas. Depois, os usuários podem confiar nos registros de tempo para faturar os clientes

: O ActiveCollab tem um relógio integrado que os usuários podem desativar, pausar e cancelar a pausa para monitorar o tempo em projetos inteiros ou tarefas específicas. Depois, os usuários podem confiar nos registros de tempo para faturar os clientes Troca automática : Registre o tempo em tarefas de vários projetos no mesmo dia e alterne entre eles sem problemas

: Registre o tempo em tarefas de vários projetos no mesmo dia e alterne entre eles sem problemas Visão geral semanal : O ActiveCollab fornece uma visão geral dosprojetos e tarefas onde as equipes gastam seu tempo a cada semana

: O ActiveCollab fornece uma visão geral dosprojetos e tarefas onde as equipes gastam seu tempo a cada semana Filtragem de planilha de horas : Filtre os registros de tempo por vários critérios, como projeto, cliente ou responsável

: Filtre os registros de tempo por vários critérios, como projeto, cliente ou responsável Tempo estimado vs. tempo registrado : Compare o tempo estimado com o tempo que os membros da equipe registraram para as tarefas

: Compare o tempo estimado com o tempo que os membros da equipe registraram para as tarefas Taxas de pagamento por hora: Defina as taxas de pagamento por hora por membro da equipe ou função. Esse é o custo por hora para os membros da equipe, que difere das taxas de faturamento cobradas dos clientes

Limitações do ActiveCollab

O ActiveCollab tem integrações limitadas

Falta flexibilidade na personalização da interface

Os relatórios poderiam ser mais detalhados e personalizáveis

Preços do ActiveCollab

Mais : uS$ 9,5 para três usuários por mês

: uS$ 9,5 para três usuários por mês Pro : uS$ 8 por usuário por mês

: uS$ 8 por usuário por mês Pro+Get Paid: uS$ 11,75 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do ActiveCollab

G2 : 4.3/5 (86 avaliações)

: 4.3/5 (86 avaliações) Capterra: 4.5/5 (392 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao ActiveCollab !

2. Harvest - Melhor para controle de tempo simplificado

Via Colheita O Harvest é uma ferramenta de gerenciamento de tempo com uma forte conexão com faturamento e pagamentos. No entanto, ela se integra a ferramentas para outras finalidades para manter os projetos dentro do prazo e devidamente faturados.

Essa ferramenta de controle de tempo está repleta de todos os recursos de que você precisa para controlar despesas, gerenciar orçamentos de projetos e manter a sua equipe funcionando como uma máquina bem lubrificada com planilhas de tempo sofisticadas. O Harvest simplifica o faturamento e gerenciamento de projetos para freelancers e pequenas empresas para que as equipes possam trabalhar com mais eficiência.

melhores recursos do #### Harvest

Múltiplos ambientes : O Harvest permite que os usuários registrem o tempo no navegador, no desktop e em dispositivos móveis

: O Harvest permite que os usuários registrem o tempo no navegador, no desktop e em dispositivos móveis Lembretes : Automatizar lembretes para que as equipes controlem o tempo de forma regular e consistente.

: Automatizar lembretes para que as equipes controlem o tempo de forma regular e consistente. Relatórios visuais : O Harvest oferece vários relatórios que permitem a análise visual dos projetos rastreados e do tempo das tarefas

: O Harvest oferece vários relatórios que permitem a análise visual dos projetos rastreados e do tempo das tarefas Atualizações de orçamento : A ferramenta atualiza os orçamentos dos projetos à medida que as equipes registram o tempo gasto

: A ferramenta atualiza os orçamentos dos projetos à medida que as equipes registram o tempo gasto Relatórios de capacidade : Com relatórios que mostram a capacidade da equipe, os gerentes verificam quais membros da equipe estão sobrecarregados ou subutilizados

: Com relatórios que mostram a capacidade da equipe, os gerentes verificam quais membros da equipe estão sobrecarregados ou subutilizados Exportação : Suporta a exportação de dados para softwares de relatórios externos

: Suporta a exportação de dados para softwares de relatórios externos Faturamento : Crie e envie faturas aos clientes com base no tempo registrado pelos membros da equipe

: Crie e envie faturas aos clientes com base no tempo registrado pelos membros da equipe Pagamentos on-line integrados : Como se integra a plataformas de pagamento on-line, como PayPal e Stripe, o Harvest agiliza a coleta de pagamentos

: Como se integra a plataformas de pagamento on-line, como PayPal e Stripe, o Harvest agiliza a coleta de pagamentos Contabilidade simplificada: O software copia faturas e pagamentos do Harvest para plataformas de contabilidade, como o QuickBooks

Limitações do Harvest

A ferramenta se concentra em empresas que faturam vários clientes pelas horas de trabalho gastas em seus projetos. Isso significa que as equipes de outros tipos de empresas precisam fazer algumas adaptações para adaptar o Harvest às suas necessidades

A personalização, os relatórios e as integrações são limitados em comparação com os requisitos dos usuários

Não há distinção entre o tempo registrado por funcionários e prestadores de serviços Dê uma olhada nessas alternativas do Harvest !

Preços do Harvest

**Gratuito para sempre: uS$ 0 para um usuário e até dois projetos

Pro: uS$ 10,80 por usuário por mês

Harvest avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (776 avaliações)

: 4.3/5 (776 avaliações) Capterra: 4.6/5 (541 avaliações)

Quer saber sobre nosso Colheita para ClickUp Integração? Nosso blog explica tudo sobre isso!_

3. ClickUp - Melhor para controle de tempo de projetos

Visualize o tempo monitorado em tarefas e locais para ter uma visão simplificada do progresso geral da equipe

O ClickUp é muito mais do que software de gerenciamento de projetos . Controle de tempo de projeto do ClickUp permitem que você se concentre no trabalho e não no controle do tempo. Defina facilmente estimativas de tempo no ClickUp e entenda como você usa o seu tempo - uma solução de gerenciamento de trabalho de nível superior!

Mas há outra coisa com a qual o gerenciamento de tempo no ClickUp o ajuda: o bloqueio de tempo. Dentro da plataforma do ClickUp, os usuários podem planejar os dias de trabalho em lotes de tarefas e promover o trabalho em profundidade para realizar as coisas.

O ClickUp funciona como um hub centralizado para sua documentação, alocação de recursos e planejamento de tarefas controle de tempo da agência em tarefas específicas. Isso evita que a sua equipe fique alternando entre aplicativos de gerenciamento de tempo para se comunicar com os colegas de equipe, gerenciar tarefas e monitorar o tempo do trabalho concluído.

Você verá rapidamente por que o ClickUp é tão versátil para equipes que buscam um melhor gerenciamento de tempo. O ClickUp já é o Solução nº 1 de gerenciamento de projetos e Produto nº 1 em colaboração e produtividade na lista dos melhores softwares de 2024 da G2.

Mantenha o controle do tempo gasto em tarefas com os recursos de controle de tempo de projeto do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Registro de tempo em vários ambientes : Registre o tempo onde preferir - seja no aplicativo para desktop, aplicativo móvel ou Chrome - e vincule-o às tarefas do ClickUp

: Registre o tempo onde preferir - seja no aplicativo para desktop, aplicativo móvel ou Chrome - e vincule-o às tarefas do ClickUp Temporizador global : Não se preocupe em iniciar e interromper registros de tempo no mesmo ambiente. O cronômetro global do ClickUp permite alternar entre ambientes sem interromper a gravação.

: Não se preocupe em iniciar e interromper registros de tempo no mesmo ambiente. O cronômetro global do ClickUp permite alternar entre ambientes sem interromper a gravação. Rastreamento e edição manual : Crie registros de horas passadas manualmente, indicando o intervalo de datas e adicionando ou subtraindo tempo aos registros de horas existentes

: Crie registros de horas passadas manualmente, indicando o intervalo de datas e adicionando ou subtraindo tempo aos registros de horas existentes **Notas: Adicione notas aos seus registros de horas para detalhar o trabalho realizado

Rótulos: Rotule os registros de horas para filtrá-los facilmente mais tarde

Rotule os registros de horas para filtrá-los facilmente mais tarde Tempo faturável : Distinga o tempo faturável do não faturável para que você saiba a hora exata de cobrar de seus clientes

: Distinga o tempo faturável do não faturável para que você saiba a hora exata de cobrar de seus clientes Classificação de tarefas por tempo registrado : O rastreamento do tempo gasto em tarefas permite que você classifique essas tarefas por tempo rastreado, o que lhe permite identificar gargalos e pedir ajuda

: O rastreamento do tempo gasto em tarefas permite que você classifique essas tarefas por tempo rastreado, o que lhe permite identificar gargalos e pedir ajuda Integrações: Importe perfeitamente o tempo registrado em outros aplicativos de gerenciamento de tempo

Importe perfeitamente o tempo registrado em outros aplicativos de gerenciamento de tempo Relatórios de tempo personalizados: As planilhas de tempo do ClickUp mostram o tempo monitorado por intervalo de datas, datas específicas, tarefas ou membros da equipe, além de comparar as entradas de tempo com as estimativas de tempo, indicando o tempo restante por tarefa

Para uma maneira perfeita de organizar seu dia, não procure mais do que o Modelo de bloqueio de agenda do ClickUp . Adicione facilmente tarefas e lembretes importantes e limpe sua mente de todos aqueles espaços reservados incômodos.

Além disso, ao sincronizar o Google Calendar com o ClickUp, você verá as atualizações em tempo real nas duas plataformas. Maximize sua produtividade e minimize seu estresse com a visualização Daily Calendar do ClickUp.

Controle facilmente seu tempo e sua agenda com o Schedule Blocking Template do ClickUp

Limitações do ClickUp

As personalizações do ClickUp podem parecer muito complicadas no início

Você não encontrará todas as exibições do ClickUp no aplicativo móvel (ainda)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre : $0

: $0 Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : uS$ 12 por usuário por mês

: uS$ 12 por usuário por mês Enterprise: entre em contato com a equipe de vendas

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

4. ProofHub - Melhor para gerenciamento de fluxo de trabalho

Via Centro de Provas O ProofHub não é uma ferramenta dedicada exclusivamente ao gerenciamento de tempo. Em vez disso, é um software de gerenciamento de projetos com recursos de relatório e estimativa de tempo.

O ProofHub simplifica fluxos de trabalho complexos e melhora a colaboração de equipes de qualquer tamanho com sua ferramenta intuitiva de gerenciamento de projetos. Com gerenciamento de tarefas, gerenciamento de tempo e uma interface fácil de usar, o ProofHub permite que as equipes otimizem a produtividade, mantenham-se organizadas e cumpram os prazos com eficiência.

Melhores recursos do ProofHub

Rastreamento de horas faturáveis e não faturáveis : Registre o tempo faturável e não faturável manualmente ou por meio de cronômetros e salve-o também em planilhas de horas

: Registre o tempo faturável e não faturável manualmente ou por meio de cronômetros e salve-o também em planilhas de horas Estimativas de tempo: O ProofHub permite a priorização de tarefas pelo tempo estimado

O ProofHub permite a priorização de tarefas pelo tempo estimado Planilhas de horas : Registre o tempo gasto em atividades semanais de uma só vez. Além disso, exporte, arquive e faça pesquisas avançadas nas planilhas de horas, além de limitar a visibilidade delas a usuários específicos

: Registre o tempo gasto em atividades semanais de uma só vez. Além disso, exporte, arquive e faça pesquisas avançadas nas planilhas de horas, além de limitar a visibilidade delas a usuários específicos Visão panorâmica: Visualize todas as entradas de tempo de todos os membros da equipe em todos os projetos

Limitações do ProofHub

Ele não cria faturas para o tempo registrado, a menos que esteja integrado ao FreshBooks ou QuickBooks

O ProofHub não tem controle avançado sobre as notificações, o que significa que alguns usuários se sentem sobrecarregados pelo recebimento constante de notificações

O aplicativo móvel poderia ter um desempenho melhor

Preços do ProofHub

Essencial : uS$ 45 por mês

: uS$ 45 por mês Ultimate Controle: uS$ 89 por mês

Avaliações e resenhas do ProofHub

G2 : 4.5/5 (77 avaliações)

: 4.5/5 (77 avaliações) Capterra: 4.5/5 (79 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao ProofHub !

5. Clockify - O melhor para monitoramento de tempo de funcionários

Via Relógioy O Clockify é um aplicativo de controle de tempo e planilha de horas para controlar as horas de trabalho de usuários e projetos ilimitados gratuitamente para sempre. Seu software de controle de tempo maximiza a produtividade, controla as horas faturáveis e fornece insights sobre hábitos de trabalho com rastreamento fácil de usar para indivíduos, equipes e empresas.

Com seu cronômetro, auditorias de tempo e relatórios detalhados, o Clockify melhora o gerenciamento do tempo e analisa o desempenho da equipe.

Melhores recursos do Clockify

Continuação : Retome o registro de tempo com um clique no cronômetro

: Retome o registro de tempo com um clique no cronômetro Planilhas de horas: Carregue os registros de horas da semana passada, visualize o tempo total registrado por dia, envie e aprove planilhas de horas (mensais ou semanais) e defina lembretes para planilhas de horas e aprovações vencidas

Carregue os registros de horas da semana passada, visualize o tempo total registrado por dia, envie e aprove planilhas de horas (mensais ou semanais) e defina lembretes para planilhas de horas e aprovações vencidas **Quiosque: entre e saia com um código PIN pessoal de um dispositivo compartilhado, registre intervalos e verifique o total de horas trabalhadas no dia atual e desde o início da semana

Calendário: A visualização do calendário do Clockify mostra o tempo disponível ao longo do dia e permite o bloqueio de horas para atividades específicas. Ele também permite comparar o tempo planejado com o tempo monitorado, editar o último e adicionar eventos do Google Agenda ou do Outlook

A visualização do calendário do Clockify mostra o tempo disponível ao longo do dia e permite o bloqueio de horas para atividades específicas. Ele também permite comparar o tempo planejado com o tempo monitorado, editar o último e adicionar eventos do Google Agenda ou do Outlook Relatórios : Verifique quais membros da equipe não registraram horas suficientes, tiveram folga ou fizeram horas extras

: Verifique quais membros da equipe não registraram horas suficientes, tiveram folga ou fizeram horas extras Estimativas: Defina estimativas de tempo, acompanhe o progresso de projetos e tarefas e preveja o excedente do projeto com base nas estimativas e no tempo registrado

Defina estimativas de tempo, acompanhe o progresso de projetos e tarefas e preveja o excedente do projeto com base nas estimativas e no tempo registrado Programação : Visualize a capacidade das equipes e descubra quem está totalmente lotado, lotado em excesso e disponível (quando e por quanto tempo). Além disso, compare o tempo programado com o tempo registrado

: Visualize a capacidade das equipes e descubra quem está totalmente lotado, lotado em excesso e disponível (quando e por quanto tempo). Além disso, compare o tempo programado com o tempo registrado Tempo livre : Verifique os dias e horas disponíveis dos membros da equipe devido a feriados ou folgas. Crie políticas de folga, além de solicitar e aprovar licenças

: Verifique os dias e horas disponíveis dos membros da equipe devido a feriados ou folgas. Crie políticas de folga, além de solicitar e aprovar licenças **Faturamento: defina taxas horárias por usuário, marque entradas de tempo como faturáveis e, em seguida, emita, envie e gerencie faturas com base no tempo monitorado e nas taxas horárias.

Limitações do Clockify

Alguns usuários relataram problemas de imprecisão ao integrar a ferramenta com software de terceiros

Alguns recursos do Clockify não são intuitivos o suficiente para serem usados sem a leitura da documentação que ainda não existe

O software tem opções de personalização limitadas quando comparado às soluções da concorrência

Preços do Clockify

Gratuito : $0

: $0 Básico : uS$ 3,99 por usuário por mês

: uS$ 3,99 por usuário por mês Standard : uS$ 5,49 por usuário por mês

: uS$ 5,49 por usuário por mês Pro : uS$ 7,99 por usuário por mês

: uS$ 7,99 por usuário por mês Enterprise: uS$ 11,99 por usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Clockify

G2 : 4.5/5 (140 avaliações)

: 4.5/5 (140 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Reunimos uma lista de Alternativas ao Clockify para você em nosso blog!

6. Toggl Track - Melhor para uso individual

Acompanhe o tempo e obtenha insights sobre os hábitos de trabalho com o Toggl O Toggl Track é um software de gerenciamento de tempo para freelancers, solopreneurs, equipes pequenas e equipes grandes. Afinal, todos eles precisam monitorar projetos, medir a lucratividade, gerenciar cargas de trabalho e cobrar os clientes com precisão.

Melhores recursos do Toggl Track

Visualização de calendário : A visualização de calendário do Toggl se integra ao Google Calendar e ao Outlook

: A visualização de calendário do Toggl se integra ao Google Calendar e ao Outlook Rastreamento off-line : Registre o tempo off-line e sincronize-o posteriormente

: Registre o tempo off-line e sincronize-o posteriormente Rastreamento automático : Rastreie a atividade do aplicativo e do navegador de forma privada e decida se deseja usar esses registros nas planilhas de horas

: Rastreie a atividade do aplicativo e do navegador de forma privada e decida se deseja usar esses registros nas planilhas de horas API e webhooks : Conte com a API e os webhooks do Toggl Track para criar relatórios ou painéis personalizados

: Conte com a API e os webhooks do Toggl Track para criar relatórios ou painéis personalizados Relatórios salvos : Compartilhe permalinks dinâmicos com os clientes para que eles verifiquem relatórios específicos ao vivo, se desejarem

: Compartilhe permalinks dinâmicos com os clientes para que eles verifiquem relatórios específicos ao vivo, se desejarem Agendamento de relatórios : Defina os relatórios que deseja receber regularmente em sua caixa de entrada

: Defina os relatórios que deseja receber regularmente em sua caixa de entrada Estimativas e orçamentos de projetos : Determine uma estimativa (em horas) e um orçamento por projeto. Em seguida, verifique como o trabalho real se compara a essa estimativa, monitore o status do orçamento e receba um alerta quando o projeto se aproximar do fim estimado

: Determine uma estimativa (em horas) e um orçamento por projeto. Em seguida, verifique como o trabalho real se compara a essa estimativa, monitore o status do orçamento e receba um alerta quando o projeto se aproximar do fim estimado Lembretes para a equipe: Automatize lembretes por e-mail para avisar os membros da equipe quando eles registrarem menos horas do que suas metas diárias ou semanais

Limitações do Toggl Track

A curva de aprendizado é um pouco íngreme

Usuários não familiarizados com ferramentas de gerenciamento de tempo afirmam se sentir sobrecarregados com o relatório do Toggl Track

O processo de login não é tão simples quanto o esperado, forçando os usuários a selecionar o produto de controle de tempo entre as ofertas do Toggl todas as vezes

Preços do Toggl Track

Gratuito : uS$ 0 para até cinco usuários

: uS$ 0 para até cinco usuários Inicial : uS$ 9 por usuário por mês

: uS$ 9 por usuário por mês Premium : uS$ 18 por usuário por mês

: uS$ 18 por usuário por mês Enterprise: entre em contato com o departamento de vendas

Toggl Track avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Perguntas sobre **Alternativas para o LogGl ? Veja o que está em nossa lista!

7. Scoro - Melhor para gerenciamento de negócios

Via Escória O Scoro combina o gerenciamento de tempo, projetos, vendas, relacionamentos com clientes e finanças. E é um produto focado em enfatizar o valor das horas trabalhadas.

Essa ferramenta funciona de forma unificada software de gerenciamento de negócios com recursos avançados de gerenciamento de tempo, agendamento de tarefas e relatórios personalizados. Seja para gerentes de projeto ou líderes de equipe em vendas, operações ou finanças, o Scoro funciona como uma plataforma de fácil utilização para todos.

Melhores recursos do Scoro

Opções simples de compartilhamento : O Scoro oferececalendários compartilhadosplanilhas de horas e um rastreador de horas integrado

: O Scoro oferececalendários compartilhadosplanilhas de horas e um rastreador de horas integrado Horas faturáveis e não faturáveis : Diferencie horas faturáveis e não faturáveis com recursos externos, como agências ou clientes

: Diferencie horas faturáveis e não faturáveis com recursos externos, como agências ou clientes Capacidade da equipe: Entenda quem na sua equipe está com trabalho a menos ou a mais para criar mais responsabilidade entre as equipes

Limitações do Scoro

Alguns usuários reclamam que o aplicativo de gerenciamento de tempo do Scoro leva muito tempo para carregar

Outros mencionam que os elementos da interface do usuário desaparecem temporariamente

Muitas vezes, o calendário precisa ser atualizado para exibir dados precisos

Preços do Scoro

Essencial : uS$ 26 por usuário por mês

: uS$ 26 por usuário por mês Padrão : uS$ 37 por usuário por mês

: uS$ 37 por usuário por mês Pro : uS$ 63 por usuário por mês

: uS$ 63 por usuário por mês Ultimate: entre em contato com a equipe de vendas

Scoro ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (375 avaliações)

: 4.5/5 (375 avaliações) Capterra: 4.6/5 (216 avaliações)

Confira estes Alternativas ao Scoro !

8. AdaptiveWork by Planview - Melhor para gerenciamento de trabalho corporativo

AdaptiveWork por Planview

Anteriormente chamado de Clarizen, o AdaptiveWork da Planview é um software de gerenciamento de projetos intimamente ligado ao gerenciamento financeiro. E é por isso que a ferramenta se concentra no custo do trabalho e na vinculação das finanças do projeto ao desempenho do projeto.

Melhores recursos do AdaptiveWork

Controle de orçamento em tempo real : Estabeleça orçamentos, defina taxas horárias por função, usuário ou projeto, acompanhe o tempo e monitore as atualizações do orçamento em tempo real.

: Estabeleça orçamentos, defina taxas horárias por função, usuário ou projeto, acompanhe o tempo e monitore as atualizações do orçamento em tempo real. Integrações : Registre o tempo faturável e não faturável e envie o tempo do Microsoft Teams ou do Slack

: Registre o tempo faturável e não faturável e envie o tempo do Microsoft Teams ou do Slack Análise de tendências de utilização: Ao comparar as horas faturáveis com as não faturáveis, o Planview AdaptiveWork permite identificar a utilização dos membros da equipe.

limitações do #### AdaptiveWork

A ferramenta pode ser difícil de configurar

Parece haver recursos limitados para aprender a usar o AdaptiveWork

Preços do AdaptiveWork

Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Planview AdaptiveWork avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (529 avaliações)

: 4.2/5 (529 avaliações) Capterra: 4.2/5 (172 avaliações)

9. TimeCamp - O melhor para controle automático de horas

Via TimeCamp O TimeCamp é um software de gerenciamento de tempo com recursos que vão desde o rastreamento da produtividade, relatórios de presença e aprovações de planilhas de tempo até o orçamento, faturamento e cobrança de projetos. Essa ferramenta aumenta a produtividade com rastreamento automático, relatórios personalizados e recursos de gerenciamento de projetos.

Ela simplifica o faturamento e se integra a aplicativos populares, otimizando as cargas de trabalho de empresas e indivíduos.

melhores recursos do #### TimeCamp

Desempenho da equipe : Obtenha um relatório com a porcentagem de tempo que cada membro da equipe gasta em aplicativos e sites

: Obtenha um relatório com a porcentagem de tempo que cada membro da equipe gasta em aplicativos e sites Rentabilidade do projeto : O TimeCamp disponibiliza um relatório para verificar os custos do projeto e se os projetos estão perto de estourar o orçamento

: O TimeCamp disponibiliza um relatório para verificar os custos do projeto e se os projetos estão perto de estourar o orçamento Produtividade : Outro relatório do TimeCamp mostra o tempo total de trabalho e o tempo total do projeto por membro da equipe

: Outro relatório do TimeCamp mostra o tempo total de trabalho e o tempo total do projeto por membro da equipe Rastreamento automático de tempo: O TimeCamp detecta automaticamente a atividade do usuário e rastreia o tempo gasto em aplicativos e sites, examinando seus URLs e comparando-os com palavras-chave predefinidas de tarefas e projetos específicos. Em seguida, ele atribui o tempo rastreado às tarefas ou aos projetos correspondentes

O TimeCamp detecta automaticamente a atividade do usuário e rastreia o tempo gasto em aplicativos e sites, examinando seus URLs e comparando-os com palavras-chave predefinidas de tarefas e projetos específicos. Em seguida, ele atribui o tempo rastreado às tarefas ou aos projetos correspondentes Rastreamento de inatividade: O rastreador de tempo muda automaticamente para inatividade e rastreia o tempo de inatividade quando o usuário não está trabalhando

O rastreador de tempo muda automaticamente para inatividade e rastreia o tempo de inatividade quando o usuário não está trabalhando Planilhas de horas inteligentes : O TimeCamp automatiza o processo de aprovação da planilha de horas ou notifica os aprovadores quando eles precisam agir. A ferramenta também permite responder aos membros da equipe em suas planilhas de horas quando eles precisam corrigir registros de horas

: O TimeCamp automatiza o processo de aprovação da planilha de horas ou notifica os aprovadores quando eles precisam agir. A ferramenta também permite responder aos membros da equipe em suas planilhas de horas quando eles precisam corrigir registros de horas Controle de presença: Registre a entrada e a saída, solicite férias e licenças e controle as horas extras

limitações do #### TimeCamp

Alguns usuários relataram que demoraram muito para aprender a usar a ferramenta

Outros mencionaram que o TimeCamp não consegue personalizar a interface

Não é possível exportar dados em outros formatos além de CSV

Preços do TimeCamp

Gratuito : $0

: $0 Básico : uS$ 7,99 por usuário por mês

: uS$ 7,99 por usuário por mês Pro : uS$ 10,99 por usuário por mês

: uS$ 10,99 por usuário por mês Enterprise: entre em contato com a equipe de vendas

TimeCamp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (191 avaliações)

: 4.7/5 (191 avaliações) Capterra: 4.7/5 (582 avaliações)

Para alternativas ao TimeCamp , dê uma olhada em nosso blog para ver quem entrou em nossa lista de melhores opções!

10. DeskTime - Melhor para análise de produtividade

via DeskTime O DeskTime é um aplicativo de controle de tempo completo com funcionalidades adicionais de gerenciamento da força de trabalho. A ferramenta funciona como um centro automático de controle de tempo para otimização da produtividade.

Além disso, o DeskTime oferece recursos úteis como capturas de tela da área de trabalho, software de gerenciamento de tarefas, monitoramento do uso do site e relatórios detalhados de tempo. Os usuários tendem a recorrer ao DeskTime para ajudar seus negócios e equipes a maximizar a produção com insights mais profundos sobre como eles gastam suas horas de trabalho.

Melhores recursos do DeskTime

Rastreamento automático : O rastreador de tempo do DeskTime começa a registrar o tempo quando o usuário liga o computador e para quando o usuário desliga o computador

: O rastreador de tempo do DeskTime começa a registrar o tempo quando o usuário liga o computador e para quando o usuário desliga o computador Rastreamento de URLs e aplicativos : Monitore o uso de sites e aplicativos pelos membros da equipe

: Monitore o uso de sites e aplicativos pelos membros da equipe Rastreamento de documentos : Rastrear o tempo gasto em aplicativoscomo Word, Excel ou Photoshop, e documentos ou arquivos específicos dentro desses aplicativos

: Rastrear o tempo gasto em aplicativoscomo Word, Excel ou Photoshop, e documentos ou arquivos específicos dentro desses aplicativos Cálculo de custos : Defina a taxa horária de cada membro da equipe, e o DeskTime calcula automaticamente os custos do projeto a partir do tempo de projeto registrado

: Defina a taxa horária de cada membro da equipe, e o DeskTime calcula automaticamente os custos do projeto a partir do tempo de projeto registrado **Temporizador Pomodoro : O DeskTime tem um cronômetro Pomodoro integrado para lembrar os funcionários de fazer pausas a cada 52, 60 ou 90 minutos

: O DeskTime tem um cronômetro Pomodoro integrado para lembrar os funcionários de fazer pausas a cada 52, 60 ou 90 minutos Calendário de ausência do funcionário : Programe as folgas em um calendário no DeskTime

: Programe as folgas em um calendário no DeskTime Programação de turnos do funcionário : Programe os turnos da equipe e obtenha uma visão geral dos turnos diários, semanais e mensais para otimizar a equipe

: Programe os turnos da equipe e obtenha uma visão geral dos turnos diários, semanais e mensais para otimizar a equipe Relatórios personalizados: Gere relatórios com insights de produtividade ou uma lista de sites usados pelos membros da equipe. Em seguida, compartilhe esses relatórios ou exporte-os para CSV

Limitações do DeskTime

Seria bom ter mais notificações de texto para os funcionários

Os usuários mencionaram imprecisões no tempo rastreado e dificuldades com o rastreamento de URLs e aplicativos

Às vezes, o software para de funcionar quando os usuários estão em determinados sites ou aplicativos

Preços do DeskTime

Gratuito : uS$ 0 para apenas um usuário

: uS$ 0 para apenas um usuário Pro : uS$ 6,42 por usuário por mês

: uS$ 6,42 por usuário por mês Premium : uS$ 9,17 por usuário por mês

: uS$ 9,17 por usuário por mês Enterprise: uS$ 18,33 por usuário por mês

Classificações e resenhas do DeskTime

G2 : 4.6/5 (175 avaliações)

: 4.6/5 (175 avaliações) Capterra: 4.5/5 (484 avaliações)

11. Asana - Melhor para colaboração em equipe e gerenciamento de projetos

Via AsanaAsana é um dos aplicativos de gerenciamento de projetos mais populares que se integra a ferramentas de gerenciamento de tempo. A ferramenta também fez parceria com aplicativos de terceiros, como o Harvest, para oferecer suporte ao controle de tempo.

As ferramentas de gerenciamento de tempo da Asana proporcionam visibilidade do desempenho da equipe e tornam cronogramas de projetos fácil de estimar. Essa ferramenta também oferece recursos como gerenciamento de tarefas, monitoramento do uso do site e relatórios detalhados. Os usuários gostam da Asana porque ela permite que as equipes trabalhem melhor juntas e maximizem a produtividade.

Melhores recursos da Asana

Temporizador incorporado : O cronômetro incorporado da Asana é o Harvest, que permite que os membros da equiperegistrar o tempo automaticamente ou manualmente em qualquer tarefa sem sair da Asana

: O cronômetro incorporado da Asana é o Harvest, que permite que os membros da equiperegistrar o tempo automaticamente ou manualmente em qualquer tarefa sem sair da Asana Tempo estimado por responsável ou grupo : Veja facilmente as estimativas de tempo de projetos ou tarefas por grupo ou por indivíduos

: Veja facilmente as estimativas de tempo de projetos ou tarefas por grupo ou por indivíduos Campos personalizados para gerenciamento de tempo: Adicione campos personalizados ao seu painel de controle de tempo para personalizar seus relatórios

Limitações da Asana

Entender a interface e se acostumar a navegar na ferramenta leva algum tempo para iniciantes

A funcionalidade de pesquisa poderia ser mais eficaz

Um indicador de progresso nas tarefas tornaria as ferramentas de gerenciamento de tempo da Asana mais úteis

Preços da Asana

Básico : $0

: $0 Premium : uS$ 10,99 por usuário por mês

: uS$ 10,99 por usuário por mês Business : uS$ 24,99 por usuário por mês

: uS$ 24,99 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2 : 4.3/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 11.000 avaliações)

Comparar ***ClickUp vs. Asana* !

12. Sunsama - Melhor para gerenciar tarefas diárias

Via Sunsama

A Sunsama é uma agenda diária digital que se integra facilmente ao seu software de gerenciamento de projetos favorito, como ClickUp, Asana, Notion e Jira. Essa ferramenta é uma plataforma abrangente projetada para agilizar e simplificar o gerenciamento do trabalho das equipes.

Além disso, a Susama permite que os membros da equipe atribuam tarefas, acompanhem o progresso, definam cronogramas de projetos e colaborem facilmente com outros usuários. A maioria opta pelo Susama devido à facilidade com que ele se conecta a aplicativos populares para garantir acesso consistente.

Melhores recursos do Sunsama

Visualização diária unificada : Adicione tarefas de ferramentas de gerenciamento de projetos e tempo, como ClickUp e Asana, e-mails do Gmail e Outlook e reuniões de um calendário externo a uma única programação diária

: Adicione tarefas de ferramentas de gerenciamento de projetos e tempo, como ClickUp e Asana, e-mails do Gmail e Outlook e reuniões de um calendário externo a uma única programação diária Metas diárias e timeboxing: Defina o tempo para trabalhar em cada tarefa por dia e programe esse tempo em um calendário

Defina o tempo para trabalhar em cada tarefa por dia e programe esse tempo em um calendário Integrações nativas : A Sunsama atualiza automaticamente as tarefas importadas de ferramentas de terceiros sempre que os usuários as marcam. Ela também sincroniza bidirecionalmente com os calendários do Google e do Outlook e converte mensagens do Slack e e-mails do Gmail e do Outlook em tarefas

: A Sunsama atualiza automaticamente as tarefas importadas de ferramentas de terceiros sempre que os usuários as marcam. Ela também sincroniza bidirecionalmente com os calendários do Google e do Outlook e converte mensagens do Slack e e-mails do Gmail e do Outlook em tarefas Atalhos de teclado: Interaja com a Sunsama usando seu teclado

Limitações da Sunsama

A Sunsama cobra por usuários inativos e usuários com contas ainda não ativadas

Durante a configuração, a ferramenta exibe pop-ups que podem parecer um pouco aleatórios

Alguns usuários acreditam que ela não é ideal para colaborar com membros da equipe em grandes projetos

Preços da Sunsama

O preço da Sunsama é de US$ 16 por usuário e por mês.

Avaliações e resenhas da Sunsama

G2 : 4.5/5 (14 avaliações)

: 4.5/5 (14 avaliações) Capterra: 4.6/5 (17 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Sunsama !

13. Calendar.com - Melhor para agendamento

Via Calendário.com O Calendar.com é exatamente o que o nome sugere: um calendário on-line. Esse plataforma de calendário on-line permite que os usuários organizem e planejem suas atividades. Além disso, o Calendar.com tem outros recursos, como calendários compartilhados, controle de produtividade, lembretes de eventos, reuniões on-line e outras ferramentas úteis de gerenciamento de tempo. Se você está procurando uma ferramenta de gerenciamento de tempo que se concentre na sua vida pessoal e no calendário de trabalho, esse aplicativo pode ser o ideal para você!

Use o Calendar.com para sincronizar melhor com o Google Calendars, Outlook e outros aplicativos de terceiros para evitar ficar alternando entre aplicativos de calendário.

Melhores recursos do Calendar.com

Agendamento : Personalize as páginas de agendamento de eventos e reuniões on-line determinando os intervalos de tempo disponíveis. Compartilhe links de agendamento personalizados para essas páginas, e os horários reservados aparecerão no calendário do aplicativo

: Personalize as páginas de agendamento de eventos e reuniões on-line determinando os intervalos de tempo disponíveis. Compartilhe links de agendamento personalizados para essas páginas, e os horários reservados aparecerão no calendário do aplicativo Análises : Obtenha um relatório visual sobre a distribuição de reuniões de escritório, reuniões durante o almoço e outros tipos de eventos

: Obtenha um relatório visual sobre a distribuição de reuniões de escritório, reuniões durante o almoço e outros tipos de eventos Encontrar um horário: Verifique quando vários membros da equipe estão ocupados e agende reuniões com eles quando todos estiverem disponíveis

Limitações do Calendar.com

O rastreamento é um pouco confuso se o usuário tiver várias contas

As integrações são limitadas

Alguns recursos deixam os usuários querendo funcionalidades mais avançadas

Preços do Calendar.com

Básico : $0

: $0 Standard : uS$ 20 por usuário por mês

: uS$ 20 por usuário por mês Pro: uS$ 24 por usuário por mês

Avaliações e críticas do Calendar.com

G2 : 4.7/5 (60 avaliações)

: 4.7/5 (60 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

14. Trabalho em equipe - Melhor para gerenciamento de vários projetos

Via Trabalho em equipeO Teamwork é um software de gerenciamento de projetos com recursos aprimorados de controle de tempo adequados para agências que gerenciam clientes ou colaboradores e prestadores de serviços externos. Ao utilizar os recursos de controle de tempo do Teamwork, as empresas identificam quais contas, tarefas e serviços são mais benéficos para seus resultados.

Isso permite um orçamento mais preciso e maior economia de custos. Além disso, esses recursos fornecem informações sobre a produtividade e a eficácia da equipe, o que pode ajudar a identificar áreas de melhoria.

Melhores recursos do trabalho em equipe

Relatório de tempo : Verifique a divisão do tempo da equipe em horas faturáveis, não faturáveis e faturadas.

: Verifique a divisão do tempo da equipe em horas faturáveis, não faturáveis e faturadas. Planilhas de horas com conteúdo rico : O Teamwork permite adicionar descrições e tags às planilhas de horas, além de indicar se o tempo registrado é faturável ou não faturável

: O Teamwork permite adicionar descrições e tags às planilhas de horas, além de indicar se o tempo registrado é faturável ou não faturável Relatórios de dados históricos: Planeje facilmente o seu tempo de forma mais eficiente com dados históricos para aprimorar as estimativas de tempo em seus próximos projetos

Limitações do Teamwork

O aplicativo móvel é limitado quando comparado com o aplicativo para desktop

O recurso de rastreamento poderia ser mais fácil de usar e simplificado

A funcionalidade de relatórios não é tão robusta quanto a de outros aplicativos

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre : uS$ 0 para até cinco usuários

: uS$ 0 para até cinco usuários Starter : uS$ 5,99 por usuário por mês

: uS$ 5,99 por usuário por mês Deliver : uS$ 9,99 por usuário por mês

: uS$ 9,99 por usuário por mês Grow : uS$ 19,99 por usuário por mês

: uS$ 19,99 por usuário por mês Escala: Entre em contato com as vendas

Teamwork classificações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (798 avaliações)

15. Replicon - Melhor para gerenciamento da força de trabalho

Via Replicação A Replicon desenvolveu duas suítes de produtos que envolvem gerenciamento de tempo: Controle de tempo de projeto e Controle de tempo e presença.

Melhores recursos do Replicon

Relatórios inteligentes de tempo : O Replicon se baseia em IA para gerar planilhas de horas prontas para aprovação. A tecnologia registra automaticamente o tempo dos aplicativos que os membros da equipe usam, como Slack, Teams e Zoom

: O Replicon se baseia em IA para gerar planilhas de horas prontas para aprovação. A tecnologia registra automaticamente o tempo dos aplicativos que os membros da equipe usam, como Slack, Teams e Zoom Monitoramento em tempo real : Veja o progresso do projeto, as tarefas concluídas, o tempo estimado para concluir o trabalho restante eutilização de recursos e os níveis de capacidade em tempo real

: Veja o progresso do projeto, as tarefas concluídas, o tempo estimado para concluir o trabalho restante eutilização de recursos e os níveis de capacidade em tempo real Políticas personalizadas de tempo livre : Crie políticas regionais de tempo livre para uma força de trabalho global, definindo regras para acúmulos de férias, redefinições e datas efetivas

: Crie políticas regionais de tempo livre para uma força de trabalho global, definindo regras para acúmulos de férias, redefinições e datas efetivas Visualizações de calendário compartilhadas: As equipes planejam suas férias juntas e têm uma visão geral das férias de todos por meio de um calendário compartilhado

As equipes planejam suas férias juntas e têm uma visão geral das férias de todos por meio de um calendário compartilhado Aprovações em vários níveis : Projete fluxos de trabalho de aprovação em vários níveis e regras de validação para revisões de planilhas de horas

: Projete fluxos de trabalho de aprovação em vários níveis e regras de validação para revisões de planilhas de horas Relógio de entrada e saída alimentado por IA : Entre e saia do escritório por meio de quiosques de autoatendimento com reconhecimento facial e comandos assistidos por voz em tablets iOS

: Entre e saia do escritório por meio de quiosques de autoatendimento com reconhecimento facial e comandos assistidos por voz em tablets iOS Conformidade para forças de trabalho globais: A suíte de gerenciamento de tempo da Replicon possui uma biblioteca integrada de conformidade trabalhista com os regulamentos legais de remuneração e trabalho. Isso permite que o software converta automaticamente o tempo registrado em dados de pagamento bruto, seguindo as regras e políticas de pagamento, detalhes de turnos e perfis de funcionários

Limitações do Replicon

Alguns recursos de relatório poderiam ser mais fáceis de usar

As integrações poderiam ser melhoradas ou receber mais recursos de treinamento

As funcionalidades são limitadas no aplicativo móvel

Preços da Replicon

Controle de tempo do projeto : uS$ 12 por mês

: uS$ 12 por mês Controle de horas e presença: uS$ 6 por mês

Replicon ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (658 avaliações)

: 4.3/5 (658 avaliações) Capterra: 4.5/5 (444 avaliações)

Limite sua seleção de ferramentas de gerenciamento de tempo

Os recursos da ferramenta de gerenciamento de tempo do ClickUp atendem às necessidades de qualquer equipe. Se você quiser uma ferramenta de controle de tempo incrivelmente poderosa, procure uma que ofereça às empresas visibilidade total de seus projetos, tarefas e contas.

O ClickUp permite que as equipes identifiquem áreas específicas de fluxos de trabalho para que os líderes de equipe possam gerenciar melhor e otimizar a produtividade da equipe. Os insights obtidos com o rastreamento de tempo do ClickUp permitem que as empresas identifiquem quais contas, tarefas e serviços são mais lucrativos para aumentar o crescimento - literalmente ajudando você a converter tempo em dinheiro.

Dê uma olhada no ClickUp- totalmente gratuito -para ver por que tantas empresas confiam no ClickUp para todas as suas necessidades de gerenciamento de trabalho.