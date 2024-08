15 melhores aplicativos de cronômetro Pomodoro para se concentrar em 2024

Se você é um estudante que precisa de um gerenciamento de tempo para melhorar a produtividade durante as horas de estudo, vamos falar sobre a técnica Pomodoro - um método que divide sessões longas em sessões curtas e organizadas blocos de tempo .

Isso acontece com os melhores de nós: Estamos há meia hora em uma sessão de estudo e, cinco minutos depois, um conjunto de sons - zumbido, ding, pop, latido - nos afasta da tarefa. Antes que percebamos, já se passaram duas horas. Dizemos a nós mesmos: "Ah, o exame é só daqui a duas semanas" e encerramos o dia. Estendemos nossa rendição a distrações de estudo como o YouTube e, de repente, estamos estudando o material de um semestre inteiro três dias antes do exame. 😱

Graças aos smartphones, as distrações estão constantemente ao alcance de nossos dedos; isso facilita a perda de foco em nossas tarefas e a perda da noção do tempo. Portanto, em uma era de sobrecarga de informações e distrações, como podemos nos manter concentrados? e recuperar o controle do nosso tempo?

Um estudante universitário encontrou uma maneira. ⏱

O que é um aplicativo Pomodoro Timer?

Na década de 1980, o estudante italiano Francesco Cirillo teve dificuldades para concluir seus trabalhos universitários. Ele queria entender quanto tempo levava para concluir as tarefas e procurou obter mais trabalho em menos tempo .

Com apenas uma caneta, papel e um cronômetro de cozinha em forma de tomate, ele organizou pequenas sessões de estudo para ajudá-lo a registrar o tempo das tarefas e melhorar sua concentração. Assim, nasceu a Técnica Pomodoro e, décadas mais tarde, a técnica Pomodoro, mais de 2 milhões de pessoas usam esse método de gerenciamento de tempo para melhorar suas habilidades de produtividade!

O que procurar nos aplicativos Pomodoro?

Interface do usuário (UI): O aplicativo deve ser intuitivo e fácil de usar. Uma interface limpa e sem distrações o ajudará a manter o foco em suas tarefas. Personalização: Procure um aplicativo que permita personalizar a duração dos intervalos de trabalho e de descanso de acordo com seu ritmo de produtividade pessoal. Gerenciamento de tarefas: Alguns aplicativos Pomodoro vêm comgerenciamento de tarefas integrados. Eles podem ajudá-lo a organizar suas tarefas e priorizá-las de forma eficaz. Notificações: Escolha um aplicativo com alertas discretos, mas eficazes, para avisá-lo quando for hora de fazer uma pausa ou voltar ao trabalho. Recursos de sincronização: Se você trabalha em vários dispositivos, um aplicativo que sincronize seu progresso entre eles pode ser de grande valia. Recursos de relatório: Alguns aplicativos fornecem relatórios sobre sua produtividade ao longo do tempo. Essa pode ser uma ótima maneira de acompanhar seu progresso e identificar áreas de melhoria. Preço: Há aplicativos Pomodoro gratuitos disponíveis, mas algumas versões premium oferecem mais recursos. Considere seu orçamento e quais recursos são mais importantes para você.

15 melhores aplicativos Pomodoro e timers para concentração em 2024

1. ClickUp

Melhor para produtividade e gerenciamento de tarefas

Acompanhe o tempo, defina estimativas, adicione notas e visualize relatórios de seu tempo de qualquer lugar com o cronômetro global no ClickUp O ClickUp é uma solução gratuita de gerenciamento de tarefas para controlar o tempo marcar datas de entrega e organizar os trabalhos do curso em uma única plataforma. Em vez de correr e fazer as coisas fora de ordem, você priorizará o que precisa ser feito primeiro para começar imediatamente. Plano gratuito do ClickUp é tudo o que você precisa para começar a planejar seus dias de acordo com a forma como você trabalha melhor. Não há condição de fazer upgrade para um dos planos pagos porque o ClickUp é gratuito para sempre!

Os recursos de controle de tempo notáveis do ClickUp incluem:

🌐 Controle de tempo global: Acesse o modal Controle de tempo a partir de uma tarefa, do menu Ação rápida, da visualização de lista, da visualização de quadro e da visualização de tarefas Extensão ClickUp para Chrome 🔄 Integrações: escolha entre 100 integrações nativas, além de aplicativos populares de controle de tempo - Colheita , Hora de sempre , Toggl e mais

Relatórios de tempo: controle de tempo de construção Dashboards no ClickUp para insights visuais sobre tarefas em andamento e concluídas

✅ Prós do ClickUp

Planeje, gerencie e realize suas metas diárias, semanais, trimestrais e anuais * Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que for melhor para você com oAs mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp ❌ Contras do ClickUp

Não há recurso de exportação do Dashboard

Nem todas as visualizações do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda! 🔮

💸 Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre (melhor para uso pessoal)

(melhor para uso pessoal) Plano Ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

(melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Por favor entre em contato com Vendas quando estiver pronto.

💬 Avaliações de clientes do ClickUp * G2: 4,7/5 (mais de 3.880 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.480 avaliações)

2. Paymo

Melhor para freelancers e proprietários de pequenas empresas

via Paymo Paymo é uma solução completa de gerenciamento de projetos que atende a freelancers e pequenas empresas. Os usuários podem acompanhar suas tarefas e projetos, transformar entradas de tempo e planilhas de tempo em relatórios e faturas - tudo isso enquanto acompanham sua lucratividade. Quando se trata de recursos Pomodoro, os usuários podem iniciar o cronômetro no aplicativo ou o widget da área de trabalho ou usar um cronômetro automático.

✅ Paymo pros

Cada sessão do Pomodoro é vinculada a uma tarefa, projeto, etc. específico.

As funcionalidades de controle de tempo fazem parte de uma seleção mais ampla de recursos, incluindo gerenciamento de tarefas, agendamento de recursos e faturamento

❌ Contras do Paymo

Os intervalos Pomodoro interrompem as entradas de tempo registradas nas planilhas de tempo

Não é possível controlar o tempo sem uma conexão com a Internet

💸 Preços do Paymo

A Paymo oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 4,95/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes da PomoDone

G2: 4,6/5 (mais de 570 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 420 avaliações)

3. PomoDone

Melhor aplicativo Pomodoro autônomo

via PomoDone

O PomoDone é uma ferramenta de aumento de desempenho que facilita a criação de um sistema de controle de tempo usando a técnica Pomodoro. Sozinho, o aplicativo PomoDone é um ótimo cronômetro Pomodoro, mas com seu aplicativo favorito software de gerenciamento de tarefas como o ClickUp, você pode personalizar seu fluxo de trabalho! Comece a usar o PomoDone e o ClickUp em três etapas fáceis:

Instale a extensão PomoDoneApp Faça login ou crie uma conta PomoDone Abra uma tarefa ClickUp para se conectar e começar a registrar o tempo

Além disso, você pode baixar o aplicativo para desktop do PomoDone para sincronizar tarefas do ClickUp, bem como sincronizar os dados do cronômetro com as tarefas e os status do ClickUp.

✅ Prós do PomoDone

Clique no botão play para começar a trabalhar em uma tarefa imediatamente

Bloqueie determinados sites quando o Pomodoro começar para limitar as interrupções

❌ Contras do PomoDone

São permitidos até cinco intervalos de tempo diferentes para o trabalho e pequenas pausas

Não é adequado como uma ferramenta de gerenciamento de tarefas por si só

💸 Preços da PomoDone

A PomoDone oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 4,96/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes da PomoDone

G2: 4,1/5 (7 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 120 avaliações)

4. Trilha do Toggl

Melhor para controle de tempo e análise

via Toggl Track

O Toggl Track é um ferramenta de gerenciamento de tempo que visa reduzir horas de tarefas administrativas. Os membros podem começar a trabalhar em suas tarefas de pesquisa imediatamente usando recursos como rastreamento em segundo plano, Pomodoros de início automático de software e detecção de inatividade. Para obter a melhor experiência com o cronômetro Pomodoro, integre o Toggl Track ao ClickUp !

✅ Prós do Toggl Track

Sugestões de registro de horas com base no software que você está usando no momento

mais de 100 integrações de aplicativos para continuar o fluxo de trabalho atual

❌ Contras do Toggl Track

Os membros do plano gratuito não podem fixar as entradas de tempo usadas com mais frequência para facilitar o acesso

Não é adequado como uma ferramenta de gerenciamento de tarefas por si só

💸 Preços do Toggl Track

O Toggl Track oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 9/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes do Toggl Track

G2: 4,6/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.700 avaliações)

Bônus:_ Trilha do Toggl vs. Clockify

5. Pomofocus

Melhor aplicativo de cronômetro Pomodoro para estudar

via Pomofocus

O Pomofocus é um cronômetro personalizável que funciona em navegadores de desktop e móveis. Sua interface simples apresenta guias para alternar entre sessões e intervalos, uma janela de entrada de tarefas com Pomodoros estimados e intervalos de cronômetro personalizados para atender a qualquer preferência.

✅ Prós do Pomofocus

Transição de cores para alternar o humor entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso

Notificações de áudio no final de um período do cronômetro

❌ Contras do Pomofocus

Não há recursos avançados de gerenciamento de tarefas

Recursos limitados de controle de tempo em comparação com outros aplicativos Pomodoro de primeira linha

💸 Preços do Pomofocus

O Pomofocus oferece planos gratuitos e pagos. Entre em contato com a Pomofocus para saber o preço

💬 Avaliações de clientes da Pomofocus

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Floresta

Melhor para combater a procrastinação com gamificação

via Forest

Melhorar seu foco também pode ajudar o meio ambiente! Com o aplicativo Forest aberto no seu telefone, uma semente cresce e se transforma em uma árvore virtual depois que você conclui com sucesso as sessões Pomodoro. Ver uma floresta visualizada se espalhar como resultado de todas as horas de foco que você registrou é gratificante!

No entanto, se você sair do aplicativo durante uma sessão de trabalho para fazer coisas como verificar o Instagram ou responder a uma mensagem de texto, a árvore murcha. A sensação de realização ao ver uma floresta florescente com cada árvore representando sua dedicação o motiva a reduzir a procrastinação e o ajuda a criar um bom hábito de gerenciamento de tempo!

✅ Profissionais da floresta

Os usuários podem trocar as moedas virtuais acumuladas para plantar árvores reais com a parceria do Forest com a Trees for the Future

Os usuários podem personalizar etiquetas para cada tarefa para acompanhar a distribuição do tempo

❌ Contras do Forest

O aplicativo não é adequado como uma ferramenta de gerenciamento de tarefas

O aplicativo limita a cinco o número de árvores reais que cada usuário pode plantar

💸 Preços do Forest

O Forest está disponível por US$ 3,99 com compras no aplicativo

💬 Avaliações de clientes do Forest

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Reforço de foco

Melhor para aumentar o foco

via Focus Booster

O Focus Booster é um simples timer Pomodoro que visa ajudar os usuários a realizar mais e visualizar o progresso. Os relatórios do painel destacam os horários em que ocorrem os momentos mais produtivos e os relatórios semanais por e-mail compartilham os dados das semanas anteriores. Com esses insights sobre Pomodoros anteriores, os usuários podem planejar adequadamente o futuro!

✅ Prós do Focus Booster

Os usuários podem continuar a monitorar os Pomodoros, mesmo sem uma conexão de rede

Os usuários podem facilmente realocar datas de entrada de tempo, rótulos, comprimentos e durações

❌ Contras do Focus Booster

O aplicativo é voltado para usuários com empresas

O plano gratuito do aplicativo é limitado a 20 sessões Pomodoro por mês

💸 Preços do Focus Booster

O Focus Booster oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 4,99/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes do Focus Booster

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Guardião do foco

Melhor para equipes e colaboração

via Focus Keeper

Semelhante a um timer de cozinha em forma de tomate, os usuários ajustam o timer com os dedos para personalizar a duração do tempo no aplicativo Focus Keeper. Sua interface inteligente, combinada com recursos como metas diárias e sons de alarme, faz dele um aplicativo que vale a pena para quem deseja fazer upgrade para um plano premium.

✅ Prós do Focus Keeper

Os usuários podem atribuir qualquer som separadamente para o intervalo curto, o intervalo longo e a sessão Pomodoro

Os usuários podem personalizar as notificações de áudio

❌ Contras do Focus Keeper

O aplicativo não é adequado para navegadores de desktop

A versão gratuita do aplicativo limita a personalização

💸 Preços do Focus Keeper

O Focus Keeper oferece um plano gratuito com compras no aplicativo

💬 Avaliações de clientes do Focus Keeper

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Pomello

Melhor para usuários do Trello

via Pomello

Chamando todos os usuários do Trello! O Pomello é um cronômetro Pomodoro com a capacidade de sincronizar perfeitamente com os cartões do Trello. Os usuários podem criar sessões ilimitadas de pomodoro e controlar o tempo como quiserem no plano gratuito.

No entanto, a personalização e os itens de lista de verificação - indispensáveis para uma verdadeira experiência Pomodoro - estão disponíveis apenas para membros do plano premium.

✅ Prós do Pomello

O aplicativo está disponível gratuitamente para Mac, Windows e Linux

O aplicativo usa o Trello para organizar tarefas

❌ Contras do Pomello

O aplicativo tem uma curva de aprendizado para usuários que não são do Trello

O aplicativo tem um plano gratuito limitado em comparação com outros aplicativos Pomodoro de primeira linha

💸 Preços do Pomello

O Pomello oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 20/usuário por ano

💬 Avaliações de clientes da Pomello

G2: 4,6/5 (4 avaliações)

Capterra: N/A

10. Maré

Melhor para relaxamento e integração da atenção plena

via Tide

Para os fãs de sons e vídeos ASMR, o aplicativo Tide é ideal para você! É um cronômetro de foco e Pomodoro com um belo design, repleto de cenas e melodias de sons naturais para criar um espaço de trabalho imersivo. Ouça vegetais cortados, neve crocante ou gotas de chuva em pedras. Esteja você sozinho em seu dormitório ou na biblioteca pública, coloque seus fones de ouvido, aperte start e pronto!

✅ Profissionais da maré

Disponível para iPhone, Android, iPad e Chrome

Citações inspiradoras diárias

❌ Contras do Tide

Não há integrações com ferramentas de gerenciamento de tarefas

Recursos limitados de controle de tempo e personalização

💸 Preços do Tide

O Tide oferece planos gratuitos e pagos. Entre em contato com a Tide para obter informações sobre preços

💬 Avaliações de clientes da Tide

G2: N/A

Capterra: N/A

11. Seja focado

Melhor para ciclos Pomodoro personalizáveis

via Be Focused

No verdadeiro estilo Pomodoro, o Be Focused tem os recursos de que os usuários precisam para começar a monitorar o tempo e gerenciar tarefas. O aplicativo também oferece relatórios personalizados para um controle rápido e fácil controle de metas para que os usuários possam ver o progresso de seu trabalho.

✅ Seja focado nos profissionais

O aplicativo é compatível com o Apple Watch

O alarme do aplicativo soa em segundo plano

❌ Contras do Be Focused

O recurso de backup automático da conta do aplicativo não está no plano gratuito

💸 Preços do Be Focused

O Be Focused oferece um plano gratuito com a opção de upgrade para um plano premium

💬 Avaliações de clientes da Be Focused

G2: N/A

Capterra: N/A

12. Temporizador Marinara

Melhor para os puristas da técnica Pomodoro

via Marinara Timer

"Como profissionais criativos, achamos que o método Pomodoro é muito rígido. segmentos de trabalho de 25 minutos com intervalos de cinco ou 15 minutos não são ideais para todos os indivíduos, empresas ou setores", disseram os criadores do Marina Timer. Os usuários têm a opção de escolher entre três temporizadores: Pomodoro, Custom e Kitchen, para atender às suas necessidades e preferências.

✅ Prós do Marinara Timer

A funcionalidade simples e inteligente do aplicativo o torna agradável de usar regularmente

O aplicativo tem três configurações diferentes de cronômetro para tornar as sessões Pomodoro únicas

❌ Contras do Marinara Timer

O aplicativo não é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas adequada

A interface do aplicativo está desatualizada

💸 Preços do Marinara Timer

O Marinara Timer é gratuito

💬 Avaliações de clientes do Marinara Timer

G2: N/A

Capterra: N/A

13. TimeCamp

Melhor para rastrear a análise de produtividade

via TimeCamp

O TimeCamp é um aplicativo on-line de cronômetro Pomodoro que também vem com um conjunto de recursos de controle de tempo para monitorar o tempo gasto em atividades on-line. Ele pode verificar automaticamente os nomes de domínio dos aplicativos e agrupá-los em categorias predefinidas.

✅ Prós do TimeCamp

O plano gratuito inclui rastreamento de tempo ocioso e automático

Os registros de tempo podem ser adicionados, ajustados e excluídos

❌ Contras do TimeCamp

A integração do calendário é um recurso pago

Os relatórios de produtividade não estão disponíveis no plano gratuito

💸 Preços do TimeCamp

O TimeCamp oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 6,30/usuário por mês

💬 Avaliações de clientes do TimeCamp

G2: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 540 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao TimeCamp_ !

14. Lista de foco

Melhor para planejamento e priorização diários

Via FocusList

O FocusList é um ótimo aplicativo de cronômetro Pomodoro e uma lista de tarefas que o ajuda a manter o foco e a gerenciar suas tarefas com eficiência. Ele foi projetado com base no conceito de bloqueio de tempo, dividindo seu dia em "sessões de foco" que você pode dedicar a tarefas individuais. O FocusList é ideal para qualquer pessoa que queira aumentar a produtividade e gerenciar melhor o tempo.

✅ Prós do FocusList

Permite planejar seu dia, estimar o tempo para as tarefas e controlar o tempo gasto.

O aplicativo promove a técnica Pomodoro, que alterna sessões de trabalho concentrado de 25 minutos com intervalos de 5 minutos.

Fornece estatísticas que permitem visualizar seu histórico de desempenho e descobrir padrões de produtividade.

Funciona off-line e sincroniza perfeitamente entre seus dispositivos quando você está on-line.

❌ Contras do FocusList

Falta de atualizações regulares e de suporte técnico.

Disponível somente em dispositivos Apple.

Não há como pausar os cronômetros pomodoro após o início de uma sessão.

💸 Preços da FocusList

Grátis

💬 Avaliações de clientes da FocusList

Apple App Store: 3.2/5 (mais de 30 avaliações)

15. Sempre

Melhor para produtividade da equipe

Via Everhour

O Everhour é um rastreador de tempo e um rastreador Pomodoro reunidos em uma única plataforma. É uma ótima ferramenta para freelancers, trabalhadores remotos e equipes que desejam aumentar a produtividade e monitorar efetivamente o progresso do trabalho.

✅ Prós do Everhour

Temporizador simples e intuitivo que segue a técnica Pomodoro.

Possui um recurso de relatório detalhado que fornece insights sobre produtividade, gerenciamento de tempo e carga de trabalho.

A ferramenta permite uma integração perfeita com ferramentas de gerenciamento de projetos como Trello, Asana e Basecamp, fornecendo uma abordagem holística para monitorar tarefas e tempo.

Ele tem um recurso de horas faturáveis que é ótimo para freelancers e empresas.

❌ Contras do Everhour

Ele não fornece notificações na área de trabalho, o que pode facilitar a perda do controle do tempo.

Alguns usuários relataram problemas com a versão móvel do aplicativo.

Não há versão gratuita disponível, embora eles ofereçam uma avaliação gratuita.

💸 Preços do Everhour

O preço do Everhour é de US$ 10 por usuário por mês, a partir de cinco usuários.

💬 Avaliações de clientes do Everhour

G2: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 260 avaliações)

Como funciona a técnica Pomodoro?

Escreva suas tarefas diárias em uma lista de tarefas Escolha uma tarefa para trabalhar Ajuste o cronômetro para 25 minutos e comece a trabalhar Conclua a tarefa quando o cronômetro expirar Faça um intervalo de 5 minutos Repita as etapas 2 a 5 para completar três sessões Pomodoro Faça uma pausa mais longa (20 minutos) após quatro Pomodoros

Para ser justo, Francesco Cirillo inventou isso antes da evolução das mídias sociais e dos smartphones, portanto, ele não precisava se preocupar com curtidas, comentários e notificações. Ou responder aos bate-papos em grupo da família. 👥

Esta é a aparência da Técnica Pomodoro para o aluno de hoje:

Escreva suas tarefas diárias em uma lista de tarefas na noite anterior **Tenha uma boa noite de sono **Prepare sua mente e seu ambiente em um momento do dia em que você esteja com mais energia **Pegue lanches e água **Desligue seu celular Ok, verifique sua notificação uma última vez e depois desligue o telefone **Reproduza música calma ou sons ambientes em segundo plano Escolha uma tarefa para trabalhar Ajuste o cronômetro para 25 minutos e comece a trabalhar Conclua a tarefa quando o cronômetro expirar Faça um intervalo de 5 minutos Repita as etapas 2 a 5 para completar três sessões Pomodoro Faça uma pausa mais longa (20 minutos) após quatro Pomodoros e saia de seu assento **Retorne à etapa 9

ClickUp: O melhor aplicativo Pomodoro para suas necessidades de foco

Um dos melhores aprimoramentos que você pode fazer em sua produtividade é usar um poderoso software de gerenciamento de tempo. Você evitará o esgotamento e reduzirá as horas necessárias para planejar sua carga de trabalho. Com esse tempo extra em seu dia, como você o gastaria?

Comece a usar Recurso nativo de controle de tempo do ClickUp hoje! ✨