Como otimizar um painel de gerenciamento de projetos para liderar equipes e gerenciar o trabalho

Um painel de gerenciamento de projetos agrega valor às equipes, fornecendo insights e atualizações 24 horas por dia, sete dias por semana. 🕐

As equipes distribuídas enfrentam obstáculos no gerenciamento eficaz de projetos. A comunicação se torna mais complexa à medida que as equipes têm tempo limitado de interação síncrona ou que os dados do projeto aumentam.

Com visualizações de dados em tempo real e relatórios automatizados, os painéis de gerenciamento de projetos garantem que as informações cruciais do projeto estejam acessíveis a qualquer hora e em qualquer lugar.

Pode parecer intimidador criar um painel de projeto, pois isso envolve planejamento e algum trabalho de design. Se você não tiver certeza sobre o possível retorno sobre o investimento (ROI) do tempo e do esforço gastos na criação de um painel, é possível que tenha medo de complicá-lo demais.

O software moderno de painel de projeto simplificou o processo, por isso estamos compartilhando os melhores exemplos, modelos e dicas para criar um painel dinâmico! 📊

O que é um painel de gerenciamento de projetos?

Um painel de gerenciamento de projetos é uma ferramenta visual criada para ajudar as equipes a visualizar o desempenho do projeto em um local centralizado. Ele apresenta informações relacionadas ao projeto por meio de gráficos e métricas, permitindo que o público compreenda rapidamente o status, o progresso e os possíveis riscos do projeto.

Muitos projetos no mercado moderno de hoje são frequentemente interdependentes, o que significa que seus resultados e sucesso estão intimamente ligados uns aos outros. Essa interconexão pode ocorrer em uma única organização, onde vários projetos dependem de recursos compartilhados, resultados ou cronogramas. 🌐

A coordenação de tarefas em vários fusos horários às vezes leva a atrasos e lentidão processos de tomada de decisão . Esses desafios resultam em mal-entendidos, perda de prazos e redução da produtividade.

Acompanhe e gerencie tarefas, recursos e o progresso do projeto em um painel do ClickUp

E com software do painel como o ClickUp, Planilhas Google ou Excel você terá uma variedade de opções de visualização para atender a projetos específicos!

Veja a seguir os benefícios dos painéis de projetos para otimizar o desempenho do projeto:

Visibilidade aprimorada: Os painéis de gerenciamento de projetos oferecem visibilidade em tempo real do status geral do projeto. Você pode identificar rapidamente os gargalos, monitorar a progressão das tarefas e detectar possíveis problemas antes que eles se agravem

Os painéis de gerenciamento de projetos oferecem visibilidade em tempo real do status geral do projeto. Você pode identificar rapidamente os gargalos, monitorar a progressão das tarefas e detectar possíveis problemas antes que eles se agravem Melhor comunicação: Os painéis facilitam a comunicação eficiente entre os membros da equipe. As atualizações podem ser acessadas instantaneamente, mantendo todos na mesma página e melhorando a colaboração da equipe

Os painéis facilitam a comunicação eficiente entre os membros da equipe. As atualizações podem ser acessadas instantaneamente, mantendo todos na mesma página e melhorando a colaboração da equipe Acompanhamento do desempenho: Por meio de ferramentas de visualização, esses painéis podem acompanhar as métricas de desempenho do projeto com eficiência. É possível medir a produtividade da equipe, o orçamento do projeto, o gerenciamento do tempo e muito mais

Por meio de ferramentas de visualização, esses painéis podem acompanhar as métricas de desempenho do projeto com eficiência. É possível medir a produtividade da equipe, o orçamento do projeto, o gerenciamento do tempo e muito mais Decisões orientadas por dados: Ao fornecer uma visão abrangente dos dados do projeto, os painéis dão aos gerentes de projeto o contexto certo para tomar decisões informadas e orientadas por dados. Isso ajuda a melhorar o planejamento do projeto e o gerenciamento de riscos

Ao fornecer uma visão abrangente dos dados do projeto, os painéis dão aos gerentes de projeto o contexto certo para tomar decisões informadas e orientadas por dados. Isso ajuda a melhorar o planejamento do projeto e o gerenciamento de riscos Aumento da eficiência: A capacidade de ver tarefas, prazos e dependências em um só lugar ajuda a otimizar os fluxos de trabalho. Os painéis de gerenciamento de projetos simplificam a alocação de tarefas e evitam a utilização excessiva de recursos, o que leva a uma maior eficiência do projeto

Como ser humano em primeiro lugar e gerente de projetos em segundo, sua singularidade é um ativo que pode levar a um gerenciamento de projetos inovador e bem-sucedido. Sinta-se à vontade para explorar diferentes softwares de painel de gerenciamento de projetos para descobrir o que funciona melhor para você, sua equipe e seus projetos! ⚡️

Como criar um painel de projeto com exemplos Painéis do ClickUp funcionam como uma tela personalizável na qual você pode interagir com dados de várias tarefas, projetos e muito mais em um só lugar. O painel facilita o gerenciamento de recursos (como departamentos individuais, orçamentos e equipamentos) alocados em diferentes corpos de trabalho.

Veja a seguir como criar um painel de gerenciamento de projetos:

Etapa 1: Definir os objetivos e os KPIs do painel

Quais são os pontos problemáticos ou desafios específicos que a equipe está enfrentando? O que você deseja medir e monitorar? Quando os objetivos estiverem claros, você poderá se concentrar no tipo de painel que deve ser usado.

Escolha indicadores que possam ser rastreados facilmente e que ofereçam valor imediato. Também é importante selecionar métricas relevantes com as quais todos na equipe se importem e entendam. O uso de um modelo o ajudará a criar rapidamente os elementos visuais do painel. (Mas falaremos mais sobre isso depois!)

Etapa 2: escolha um software de painel

Com diferentes ferramenta de gerenciamento de projetos s disponíveis, talvez seja necessário testar algumas opções. Observe com atenção a facilidade de uso da ferramenta, os recursos de integração com os sistemas existentes, a escalabilidade e as medidas de segurança dos dados. Também ajuda a priorizar uma ferramenta de gerenciamento de projetos que alinhe e otimize os fluxos de trabalho da equipe . ⚙️

E você não precisa passar por esse processo sozinho! Peça aos principais membros da equipe do projeto que compartilhem suas perspectivas sobre como o painel agregará valor ao trabalho deles. Você terá uma ideia melhor dos principais recursos do painel que deve procurar.

Os filtros de grupos mistos nos ClickUp Dashboards permitem que você personalize e customize ainda mais com os operadores "e" e "ou"

Etapa 3: Projetar o layout do painel

Esboce o layout do seu painel, tendo em mente as necessidades do público-alvo do painel (equipes, partes interessadas ou clientes). Utilize tabelas, gráficos e outras visualizações para apresentar os dados da melhor maneira possível. 🎨

Tente limitar o número de elementos em seu painel, certificando-se de enfatizar as métricas mais importantes. Isso ajudará os usuários a identificar rapidamente os principais indicadores de desempenho (KPIs) e tomar decisões informadas mais rapidamente.

Nesse estágio, também é importante decidir quem tem acesso ao painel de gerenciamento de projetos e em que nível eles podem interagir com os dados. Por exemplo, você pode permitir que os membros da equipe visualizem o painel, mas impedi-los de editar ou fazer alterações.

Aprender Como criar um painel do ClickUp_ **que atenda às suas expectativas de design e função!

Etapa 4: criar os componentes do painel

Comece a criar os componentes do painel com base nos KPIs e na estrutura de dados definidos. Use os recursos de arrastar e soltar do software de painel para organizar o painel e fazer ajustes à medida que avança.

Quando os componentes estiverem prontos, é hora de personalizar o painel. Use cores e outras dicas visuais para destacar os principais elementos ou tendências nos dados. Isso o ajudará a se concentrar no que é mais importante para a sua equipe e metas do projeto . 🏆

Você também pode adicionar elementos interativos, como botões e menus suspensos, para permitir que os usuários filtrem e segmentem seus dados em tempo real. Esses recursos darão aos usuários melhor controle sobre os dados e permitirão que eles explorem mais insights e tendências.

Bônus:_ Painel de KPI do Excel !

Os cartões Burndown personalizados nos ClickUp Dashboards permitem que você acompanhe o progresso em relação às horas ou pontos de sprint planejados originalmente

Etapa 5: compartilhar e obter feedback

Antes de implantar o painel para toda a equipe, obtenha feedback das principais partes interessadas e dos membros da equipe para identificar quaisquer melhorias ou recursos adicionais que possam aumentar a utilidade do painel. Você deve saber se há informações de projeto faltando, dados desorganizados ou componentes pouco claros.

Depois de receber e incorporar o feedback, compartilhe o painel com toda a equipe para usá-lo no acompanhamento do progresso do projeto. Certifique-se de que todos saibam como ler e interpretar o painel para que possam identificar tendências rapidamente e tomar as medidas necessárias. ✍️

Por fim, planeje revisões regulares do painel do projeto. Isso ajudará a garantir que todas as partes interessadas estejam atualizadas sobre o progresso e as mudanças que foram feitas. Isso também permitirá que você capture novas percepções ou ajuste o painel conforme necessário.

Use o drill-down no ClickUp Dashboards para alterar ou atualizar tarefas dentro do gráfico para edições contínuas

3 Modelos de painel de projeto para seus principais públicos

Uma das vantagens de usar um modelo de painel de projeto é sua flexibilidade e adaptabilidade para atender a diversas necessidades de projeto e casos de uso.

Um modelo de painel bem projetado serve como uma base que os gerentes de projeto podem personalizar com base nos requisitos específicos de suas campanhas individuais ou portfólio de projetos. 👩‍💻

1. Modelo de painel de gerenciamento de projetos ClickUp

Melhor para acompanhar o desempenho de todos os seus projetos

Abra a visualização da linha do tempo do ClickUp como um painel de status do projeto

A visualização Modelo de painel de gerenciamento de projetos ClickUp é uma ferramenta poderosa para dar início a painéis personalizados. Ele oferece vários tipos de visualização, inclusive um gráfico de Gantt, para manter a organização durante todo o projeto. Com recursos intuitivos de colaboração, rastreamento de tarefas e opções de personalização, ele simplifica o gerenciamento de projetos e a tomada de decisões.

Os gerentes de projeto podem alocar recursos com eficiência, monitorar o progresso e adaptar o painel para atender a diferentes tipos de projetos. O modelo funciona como um hub centralizado para os dados do projeto, promovendo melhor organização e colaboração em todas as fases do projeto! 🤝

2. Modelo de plano de gerenciamento de projeto de alto nível do ClickUp

Melhor para acompanhar as entregas de toda a equipe

Esboço do escopo do projeto e métricas do projeto para compartilhar com a equipe de liderança no ClickUp

Os planos de alto nível são necessários para o início do projeto, facilitando o escopo do projeto, a comunicação eficaz com os participantes e a obtenção de adesão. Eles capacitam as equipes a se adaptarem às mudanças e a priorizarem tomada de decisões estratégicas sem ficar sobrecarregado com detalhes intrincados. 📃

O Modelo de plano de projeto de alto nível da ClickUp é o modelo perfeito para ferramenta visual de gerenciamento de projetos para definir os objetivos do projeto, alocar recursos e estabelecer prioridades claras para a equipe. A visualização de lista permite que os gerentes de projeto criem uma lista organizada de tarefas e entregas, facilitando a definição das metas e dos objetivos do projeto!

3. Modelo de relatório de status de projeto executivo do ClickUp

Melhor para compartilhar o progresso da tarefa com os principais participantes e líderes

Use as ferramentas de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp para alinhar as partes interessadas em um só lugar

Os executivos precisam de um painel de projetos para obter visibilidade em tempo real dos projetos da organização. Com uma visão geral centralizada e facilmente acessível do progresso do projeto, dos principais indicadores de desempenho e dos possíveis gargalos, os executivos podem tomar decisões informadas e oportunas. ⏳

A Modelo de relatório de status de projeto executivo da ClickUp substitui seus e-mails semanais de status que se acumulam no decorrer do projeto. Eles podem ter uma visão abrangente do progresso do projeto, das principais métricas e dos riscos potenciais. Com o pré-construído Campos personalizados do ClickUp e diferentes visualizações de tarefas, esse modelo simplifica o processo de supervisão de vários projetos em um portfólio ao mesmo tempo.

Check out more_ modelos de sumário executivo !

7 tipos de painéis para projetos bem-sucedidos

Com uma variedade de tipos de painéis à nossa disposição, o desafio geralmente está em escolher o tipo certo para se alinhar às necessidades e aos objetivos exclusivos do projeto.

**Os melhores painéis de gerenciamento de projetos têm objetivos bem definidos. A tentativa de cobrir muitas coisas pode prejudicar a produtividade, a tomada de decisões e o sucesso do projeto

Aqui estão mais sete tipos de painéis para adicionar ao seu kit de ferramentas de produtividade!

1. Painel de progresso da tarefa

O painel de progresso da tarefa é uma ferramenta importante para rastrear o status atual de um projeto. Esse painel normalmente apresenta um gráfico de tarefas e seu progresso, permitindo que os gerentes de projeto monitorem o quanto foi concluído e onde as próximas etapas devem ser realizadas. Ele pode incluir dados sobre as datas de conclusão estimadas e reais para dar mais visibilidade ao desempenho da equipe.

2. Painel de controle de orçamento

O painel de controle de orçamento é essencial para manter o controle dos gastos do projeto. Esse tipo de painel normalmente apresenta pontos de dados como custos totais, despesas projetadas e fundos disponíveis. Além disso, ele também pode fornecer informações sobre o custo por tarefa ou recurso para ajudar a identificar possíveis problemas com orçamento e/ou gastos. 💰

Organize fornecedores, pagamentos, tarefas e muito mais com uma lista do ClickUp

3. Painel de gerenciamento de riscos

O painel de gerenciamento de riscos é essencial para a preparação e a mitigação de possíveis riscos durante o curso de um projeto. Esse tipo de painel fornece uma visão geral de todos os riscos identificados e seus planos de mitigação associados, permitindo que os gerentes de projeto ajustem rapidamente sua estratégia caso surjam novas ameaças. Além disso, ele ajuda a manter a equipe concentrada nos problemas de maior prioridade que prejudicam o progresso.

4. Painel de desempenho da equipe

O painel de desempenho da equipe monitora o progresso dos membros individuais da equipe, permitindo que os gerentes de projeto identifiquem possíveis problemas ou áreas de melhoria. Esse tipo de painel pode incluir dados sobre tempos de conclusão de tarefas, precisão de tarefas e outras métricas relacionadas à produtividade da equipe.

Acompanhe as atribuições das equipes de projeto em uma visualização de carga de trabalho do ClickUp

5. Painel de comunicação com o cliente

Um painel de comunicação com o cliente é essencial para ficar por dentro de qualquer dúvida ou feedback de seus clientes. Essa consolidação simplifica o processo de acesso a informações relevantes, eliminando a necessidade de passar por diferentes canais de comunicação, como e-mails, telefonemas e até mesmo mensagens de mídia social! 👥

6. Painel de alocação de recursos

Diferentemente de um painel de desempenho da equipe, o painel de alocação de recursos é essencial para avaliar a distribuição de recursos em vários projetos ou tarefas. Portanto, há uma alocação justa e equilibrada que se alinha às prioridades do projeto e aos objetivos organizacionais. Esse tipo de painel fornece uma visão de alto nível de onde os recursos estão sendo usados, permitindo que os gerentes de projeto identifiquem rapidamente quaisquer ineficiências em potencial.

7. Painel de controle de problemas e bugs

O painel de rastreamento de problemas e bugs é uma ferramenta inestimável para identificar, monitorar e resolver quaisquer problemas ou bugs encontrados durante o curso de um projeto. Esse tipo de painel oferece uma visão centralizada dos problemas atuais e fornece dados sobre o progresso de cada tarefa associada a eles. 📈

Mais importante ainda, ele pode ajudar a evitar atrasos dispendiosos, alertando os gerentes de projeto quando os prazos estão se aproximando e o trabalho ainda não foi iniciado.

Crie um painel de software de gerenciamento de projetos para rastrear bugs e solicitações recebidas

Impulsione o sucesso do projeto com os painéis do ClickUp

Com uma interface fácil de usar e recursos intuitivos de arrastar e soltar, você tem controle total para configurar o painel do projeto no ClickUp de acordo com suas preferências. Não precisa se preocupar com treinamento extensivo ou configurações complicadas! O ClickUp oferece modelos pré-criados e etapas de personalização fáceis de seguir.

Crie uma conta gratuita no ClickUp hoje mesmo e convide seus colaboradores para explorar a plataforma! 🔍