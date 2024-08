10 melhores softwares de painel (avaliações, recursos e preços)

Quer você gerencie tarefas diárias ou projetos ágeis, é necessário monitorar o desempenho deles para garantir que tudo ocorra conforme o planejado.

Felizmente, com o software de painel correto, você pode identificar tendências, detectar gargalos e fazer previsões com base em dados sem gastar uma fortuna.

Neste artigo, abordaremos o que é um software de painel e destacaremos dez ferramentas de painel que facilitarão muito o gerenciamento de seus projetos.

O que é um software de painel?

O software de painel fornece às equipes e aos gerentes de agentes informações comerciais essenciais, compactando grandes volumes de dados em informações menores e mais fáceis de entender.

Seus agentes podem usar essas novas informações para concluir as missões sem erros.

Como um dashboard de BI (business intelligence dashboard) exibe informações e tendências atualizadas, os usuários corporativos podem usar os dados para monitorar e medir o desempenho e tomar decisões de negócios bem informadas.

como?

Por exemplo, os gerentes podem usar um painel de controle do projeto para monitorar a saúde dos negócios e identificar as áreas que prejudicam seu crescimento. Você não precisará trazer um cientista de dados para o trabalho. 😛

As equipes operacionais podem usar painéis operacionais para reagir a gargalos antes que eles interrompam a produtividade.

Da mesma forma, as equipes financeiras podem usar os dados para prever vendas e receita.

E, é claro, as agências de espionagem podem usar os dados para manter o controle de todas as suas atribuições!

O que procurar em uma ferramenta de painel?

Combinação de dados: combine dados de várias fontes de dados para ver as informações mais importantes. Por exemplo, o progresso que você fez para alcançarseus principais indicadores de desempenho (KPI)

combine dados de várias fontes de dados para ver as informações mais importantes. Por exemplo, o progresso que você fez para alcançarseus principais indicadores de desempenho (KPI) Detalhamento de dados: passe de uma visão geral de alto nível para uma visão mais detalhada dos dados usando gráficos e outros recursos visuais

passe de uma visão geral de alto nível para uma visão mais detalhada dos dados usando gráficos e outros recursos visuais **Personalizações: personalize seu painel usando várias fontes, cores, planos de fundo, widgets e muito mais 🎨

**Ferramentas de colaboração: trabalhe em conjunto nos painéis, comentando e compartilhando dados com colegas de equipe e clientes

**Disponibilidade móvel: monitore seu desempenho e mantenha-se atualizado com seus dados em qualquer lugar

**Segurança de dados: bloqueie suas informações comerciais usando permissões baseadas em funções, proteção por senha e autenticação de dois fatores

Lembre-se: ter uma ferramenta de painel completa significa que você obterá insights completos e acionáveis!

Os 10 melhores softwares de painel em 2024

Aqui estão dez softwares de painel que o ajudarão a coletar dados e analisá-los como um agente secreto:

Acesse o ClickUp em todos os dispositivos

O ClickUp é o site de mais bem avaliado produtividade e software de gerenciamento de projetosusado por equipes superprodutivas em pequenas e grandes empresas.

É também o melhor software de painel de controle em 2024 e permite que você crie Dashboards para qualquer cenário de negócios.

Com mais de 50 personalizações de Widget para ajudá-lo a obter insights sobre as análises de negócios mais importantes, você pode monitorar o desempenho de qualquer processo de negócios com facilidade.

Do gerenciamento de recursos aos relatórios de clientes, esses painéis têm tudo o que você precisa.

Reúna todo o seu trabalho em uma visão geral de alto nível com os Dashboards

Você pode usar ClickUp Dashboards para ajudá-lo a avaliar suas metas trimestrais, ver o tempo registrado em projetos, identificar possíveis gargalos e muito mais. 📈

Os painéis no ClickUp também ajudam você a entender seus KPIs e métricas de negócios melhor.

como?

Um painel de KPI divide dados complexos em gráficos e tabelas simples. Dessa forma, os Dashboards tornam a análise de dados mais acessível para você e seus agentes.

O ClickUp também permite que você personalize seu Dashboard com gráficos personalizados como:

Gráfico de linhas: crie um gráfico de linhas personalizado para identificar tendências em suas informações

crie um gráfico de linhas personalizado para identificar tendências em suas informações **Gráfico de barras: use gráficos de barras para ver as mudanças nas taxas de criminalidade ao longo do tempo

Gráfico de pizza: use um gráfico de pizza personalizado para mapear as despesas de sua agência de inteligência

O ClickUp permite que você proteja seus Dashboards definindo permissões .

Por padrão, os Dashboards são confidenciais (privados) e visíveis apenas para você. Mas você pode compartilhá-los com qualquer pessoa da sua equipe ou optar por exibir seu Dashboard no escritório em tela cheia!

Outros recursos importantes do ClickUp

**Visualizações: veja o desempenho de sua empresa nas visualizações Workload, Box, Board e Gantt

**Status da tarefa: adicione diferentes estágios ao seu trabalho para um acompanhamento preciso do progresso

*Atribuição de tarefas: atribua tarefas a colegas de equipe para monitorar o desempenho da sua equipecarga de trabalho Rastreamento de tempo nativo: inicie e pare o tempo em qualquer dispositivo e gere relatórios de todos os seus registros de tempo, inclusive horas faturáveisMetas do ClickUp: .

7. Estúdio de dados do Google (Looker Studio)

via Estúdio de dados do Google Looker Studio, anteriormente **Google Data Studio permite que você crie painéis analíticos personalizados. É possível trabalhar em um único relatório com colegas de equipe ou pessoas de fora da empresa em tempo real.

No entanto, o aplicativo carece de recursos avançados de relatório de painel necessários para análises complexas. Por exemplo, não há um recurso incorporado para manter um painel ou uma exibição de relatório atualizados automaticamente.

Parece que você terá que atualizar tudo manualmente:

Principais recursos do Google Data Studio

Modelos para relatórios de canais do YouTube, visão geral do Google Ads e muito mais

Transforma as dimensões e métricas de seus dados em poderosos blocos de construção para gráficos e diagramas

Compartilhe e colabore em todos os seus relatórios e painéis do Data Studio

Painéis personalizáveis que permitem adicionar logotipos, ícones, alterar o plano de fundo e muito mais

Profissionais do Google Data Studio

Fácil de usar

Realiza cálculos em que as fórmulas podem incluir campos da fonte de dados, texto literal e valores numéricos

Oferece suporte a gráficos de barras, gráficos de pizza, tabelas, mapas de calor e muito mais

Limitações do Google Data Studio

Depende de integrações para controle de tempo

Não é adequado para o gerenciamento de tarefas complexas

Necessita de conectores pagos para extrair fontes de dados que não sejam do Google

Preços do Google Data Studio

O Google Data Studio é totalmente gratuito.

Avaliações de usuários do Google Data Studio

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

Domo

Via Domo O próximo da lista é Domo . Esse aplicativo é uma plataforma de dados com pouco código que permite aos usuários integrar dados de qualquer lugar e criar painéis personalizados. O Domo simplifica o processo de geração de relatórios, conectando seus dados e fornecendo acesso a insights em tempo real, tudo em uma interface simples.

Principais recursos do Domo

Integra-se com mais de 1.000 conectores pré-construídos e oferece centenas de outras maneiras de se conectar aos seus dados

Escolha entre mais de 150 tipos de gráficos para visualização de dados

Use a interface de arrastar e soltar para criar facilmente um painel personalizado

Explore mais de 7.000 mapas personalizados ou carregue seus próprios mapas com apenas alguns cliques

Domo pros

Relatórios em tempo real

Disponível no aplicativo móvel

Os caminhos de detalhamento permitem que os usuários se aprofundem ao lidar com dados complexos e hierárquicos

Limitações do Domo

A interface do usuário poderia ser melhorada; a navegação no software pode ser confusa para alguns usuários

Os planos de preços são caros

Preços da Domo

A Domo oferece um teste gratuito. Para planos pagos, visite o site para obter uma cotação

Yellowfin

via Barbatanas amarelasAlbacora é outra ferramenta de Business Intelligence (BI) que permite que os usuários comuniquem e acompanhem os indicadores-chave de desempenho (KPIs) e reúnam várias visualizações e tabelas de diversas fontes de dados para criar uma visão geral de alto nível do desempenho de seus negócios. Essa ferramenta oferece painéis pré-criados e recursos de relatório de serviço fáceis de usar para ajudar as empresas a adicionar facilmente análises aos seus produtos.

Principais recursos do Yellowfin

A análise automatizada analisa automaticamente os dados de seus clientes e os notifica sobre as alterações

As histórias e apresentações de dados permitem combinar gráficos e tabelas com narrativas em formatos fáceis de consumir pelos usuários finais

Comunique os dados de forma eficaz com visualizações personalizadas em JavaScript

Profissionais do Yellowfin

Os painéis de plug-in permitem que você forneça painéis pré-construídos integrados em seu aplicativo

O Self Service BI permite que os clientes criem seus próprios relatórios ad-hoc

Use a API simples da Yellowfin para adicionar relatórios, gráficos e dashboards ao seu software com o mínimo de código

Limitações da Yellowfin

Curva de aprendizado acentuada para quem não está familiarizado com SQL

A criação e a edição de dashboards podem ser complicadas para alguns usuários

Os planos podem ser caros

Preços do Yellowfin

Entre em contato com a Yellowfin para solicitar uma cotação para Enterprise Analytics e Embedded Analytics

DataBox

Via Caixa de dadosDataBox é uma plataforma de análise de negócios que permite aos usuários criar painéis de KPI e conectar todos os seus dados de desempenho em um só lugar. Ele oferece recursos para relatórios, rastreamento de métricas, rastreamento de metas de negócios, painéis de TV, cálculos de dados e muito mais para ajudá-lo a conectar facilmente seus dados, criar e compartilhar relatórios, monitorar tendências e descobrir insights, tudo dentro do DataBox.

Principais recursos do DataBox

Crie painéis significativos e personalizados com o Dashboard Designer

Use o Dashboard Reports Editor para criar relatórios rápidos e personalizados semelhantes a um deck

Mantenha-se atualizado com seus dados usando os slides do Data Story

Profissionais de DataBox

O DataBox oferece mais de 75 integrações nativas para ajudá-lo a conectar e consolidar todos os seus dados em um só lugar

Navegue por mais de 200 relatórios pré-construídos e exemplos de painéis criados por especialistas e agências parceiras

O criador de fórmulas de arrastar e soltar facilita o cálculo de novas métricas a partir de qualquer fonte de dados

Limitações do DataBox

Sua interface de usuário poderia ser melhorada; alguns usuários relataram que ela é desajeitada

Não há plano de preços para usuários individuais, apenas para equipes pequenas, o que é caro para um usuário

Algumas opções de relatórios foram consideradas limitadas por alguns usuários

Preços do DataBox

O DataBox oferece um plano gratuito para sempre, e os planos pagos começam em US$ 72/mês

Escolha o melhor software de painel de projetos para sua equipe

O software de painel oferece às equipes e aos gerentes de projeto uma visão geral do desempenho dos negócios.

Usando os dados do seu painel, você poderá corrigir problemas antes que eles aconteçam, melhorar os fluxos de trabalho e acompanhar com precisão o seu progresso.

_Mas será que James Bond confiaria em uma ferramenta de inteligência qualquer ou em uma fonte excelente?

O mesmo vale para o software de painel que você escolher para a sua empresa.

_Você vai confiar em alguma ferramenta inferior ou usar um software de painel poderoso como o ClickUp?

Desde ajudá-lo a monitorar sprints até ajudá-lo a planejar, visualizar, rastrear e avaliar suas metas trimestrais, o ClickUp é o software de painel definitivo. Comece a usar o ClickUp gratuitamente para saber tudo sobre sua empresa.

