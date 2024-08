KPIs vs. métricas: O que são e como monitorá-los

Pronto para aprender sobre Métricas de KPI ?

Embora tanto as métricas quanto os KPIs ajudem a medir o desempenho dos negócios, não são a mesma coisa.

pense da seguinte forma:_

Se as métricas fossem programas de TV, os indicadores-chave de desempenho seriam seriados.

As métricas de KPI são essencialmente tipos de métricas que o ajudarão a acompanhar o desempenho de sua empresa ao longo do tempo chave objetivos .

Mas não se preocupe.

Não vamos deixar você com apenas isso!

Este artigo será um mergulho profundo_ no que são KPIs e métricas e como eles diferem. Também destacaremos como você pode configurar indicadores de desempenho eficazes KPIs eficazes para sua empresa para medir seu desempenho.

E quem melhor para nos ajudar do que a família de seriados favorita de todos - Os Simpsons!

Vamos começar!

O que é um indicador-chave de desempenho (KPI)?

Um indicador-chave de desempenho é uma medida quantificável que permite que sua empresa saiba o quanto está atingindo seus objetivos chave de negócios. A palavra-chave aqui é "chave", pois esses indicadores visam apenas os objetivos e as metas principais da empresa.

Além disso, a maioria dos KPIs tende a ser específica e mensurável para que você possa facilmente avaliar o desempenho de sua empresa.

Por exemplo, se Bart estivesse tentando ser um aluno melhor, um bom KPI seria algo como "número de detenções", em vez de algo vago como "quantidade de problemas"

_Por quê?

"Número de detenções" é mais específico e mais fácil de medir do que "quantidade de problemas!"

Deseja exemplos mais concretos e menos "barty"? Não se preocupe, nós lhe daremos vários exemplos de KPI em um minuto!

Por que os KPIs são importantes?

Os KPIs ajudam a avaliar o desempenho da sua empresa, destacando como você está atingindo seus principais objetivos de negócios.

Como esses indicadores de desempenho destacam o quanto você está atingindo seus objetivos comerciais principais_, você pode monitorar facilmente o desempenho da sua organização e da sua equipe para atingir esses objetivos principais.

Quais são alguns exemplos comuns de KPI?

Como o OKRs os indicadores-chave de desempenho ajudam as organizações a acompanhar como estão se saindo na busca de suas próprias metas e objetivos, e podem variar de empresa para empresa.

Lembre-se de que empresas diferentes podem usar indicadores de desempenho diferentes para monitorar seu progresso no alcance de suas metas de KPI.

Por exemplo, digamos que Smithers seja responsável por garantir que a empresa do Sr. Burns ganhe mais dinheiro.

No entanto, a Smithers tem um problema:

_O que ele usa para rastrear isso?

O que ele usa como chave indicador de desempenho para isso?

Ele deve usar indicadores como a margem de lucro líquido?

Ou a receita total é um indicador melhor?

Da mesma forma, empresas diferentes escolherão indicadores-chave de desempenho diferentes, mesmo que estejam se concentrando no desempenho em relação às mesmas_ metas de KPI como ganhar mais dinheiro!

Aqui estão alguns exemplos comuns de KPI para diferentes tipos de metas de KPI:

A. KPI de vendas Exemplos

Vendas crescimento: porcentagem de crescimento das vendas em um período específico Duração do ciclo de vendas duração média do tempo entre o contato inicial e o fechamento de um lead pelos representantes de vendas

Taxa de conversão de leads em clientes: porcentagem de leads convertidos

Métricas de comércio eletrônico: métricas relacionadas à sua atividades de comércio eletrônico

B. KPI de marketing Exemplos

web orgânica* tráfego: quantidade de tráfego que seu website atrai

Custo de aquisição de clientes: custo total de aquisição de um cliente

Taxas de abertura de e-mail: porcentagem de e-mails abertos em relação ao total de e-mails enviados em seu site marketing por e-mail campanhas

KPIs de mídia social: várias métricas sobre suas mídia social interações

C. KPI financeiro Exemplos

Fluxo de caixa livre: quantidade de dinheiro restante após as despesas de capital

Índice de dívida sobre patrimônio líquido: índice entre o passivo total da empresa e o patrimônio líquido

**Custo do produto vendido: custo de fabricação dos produtos que uma empresa vende

D. KPI DE RH Exemplos

Taxa de rotatividade de funcionários: porcentagem de funcionários que saíram em relação ao total de funcionários

Receita por funcionário: receita média que cada funcionário gera

Custo por contratação: custo total de contratação de cada funcionário

E. Exemplos de KPIs de SEO Taxa de rejeição: Porcentagem de visitantes que deixam o site sem realizar nenhuma ação Observação: Cada Relatório de KPI de SEO mede a taxa de rejeição.

Taxa de engajamento: a proporção das sessões engajadas de um site em relação ao total de sessões

Páginas por sessão: o número médio de páginas visitadas pelos usuários em uma sessão

Poderíamos continuar... mas você entendeu a ideia!

Se você quiser uma lista extensa de KPIs para sua empresa, confira nosso artigo sobre métricas de negócios importantes!

Como os indicadores-chave de desempenho e os objetivos de negócios diferem?

Os KPIs e os objetivos podem parecer semelhantes, mas não são.

Um objetivo é um meio para atingir uma meta, enquanto um KPI é usado para medir como você está atingindo seu objetivo metas e objetivos .

Pense dessa forma:

Se a meta de Bart era se tornar um aluno melhor, "reduzir o número de detenções em 50%" é um objetivo que ele precisa atingir para alcançar sua meta

O KPI aqui é "número de detenções", pois é a métrica que você está usando para medir o progresso dele na conquista desse objetivo

O que são métricas?

| As métricas são medidas quantificáveis que o ajudam a identificar o desempenho da sua empresa; no entanto, elas são usadas em todos os aspectos do desempenho da empresa e, ao contrário dos KPIs, não tratam apenas dos objetivos da empresa. |

Você tem métricas que abrangem todos os aspectos do desempenho de sua empresa!

E como as métricas abrangem tudo, ao avaliar as métricas e os KPIs, veja os KPIs como um subconjunto hiperfocado de métricas de negócios .

Quais são alguns exemplos de métricas?

Todos os KPIs que listamos anteriormente podem ser usados como métricas por sua empresa!

Lembre-se, a única diferença real entre métricas e KPIs é:

Se essa métrica for direcionada a uma meta ou objetivo comercial principal , ela é um KPI

, ela é um KPI Se a métrica não for direcionada a um objetivo central, ela será chamada apenas de métrica

Ainda vale a pena monitorar as métricas, já que elas não monitoram as metas chave?

Isso é como perguntar ao Homer se ainda vale a pena comer um donut de três dias atrás, mesmo que ele não esteja tão fresco!

É claro que as métricas ainda são valiosas!

Embora as métricas de negócios possam não ter como alvo suas metas chave de negócios, elas ainda são muito importantes para sua empresa.

Por exemplo, digamos que Krusty, o Palhaço, quisesse expandir seu negócio on-line e um de seus KPIs fosse "número de leads de entrada".

Mas, com o passar do tempo e o acompanhamento de seus KPIs, ele descobriu que seus leads de entrada estavam diminuindo - mostrando a ele que havia um problema.

Mas é só isso. Isso é tudo que suas métricas de KPI podem lhe dizer.

Ela pode destacar como ele está enfrentando um problema importante, mas não por que isso aconteceu.

É aí que entram as outras métricas de negócios.

Lembre-se de que essa redução pode ter ocorrido por vários motivos, como:

Páginas de destino com defeito

Links quebrados

Tempo de carregamento lento da página

E muito mais!

Para chegar à causa raiz disso, Krusty provavelmente precisará fazer login no Google Analytics e analisar as métricas de negócios, como:

Conversões de cliques

Taxa de rejeição

Tempo na página

Número de sessões

Dessa forma, as métricas e os KPIs se combinam para dar à sua empresa uma impressão precisa de como as coisas estão indo e o que você pode fazer para manter as coisas funcionando sem problemas!

3 etapas para definir e rastrear métricas de KPI eficientes

Ok, está claro que os KPIs são tão importantes para as empresas quanto os donuts são para o Homer.

_Mas como você pode criá-los e monitorá-los?

Afinal, essas medidas devem ser detalhadas e quantificáveis, certo?

Você provavelmente precisará de um especialista para gerenciá-las!

Não.

Definir KPIs para sua empresa não é ciência de foguetes!

Tudo o que você precisa fazer é seguir estas etapas simples:

Passo 1. Defina o tipo certo de KPIs

Todos os KPIs eficientes contêm três componentes comuns.

São eles:

Específicos

Mensuráveis

Relevantes

isso soa familiar para o processo de definição de metas SMART ?_

Isso é porque é!

Entretanto, definir KPIs é um processo ligeiramente diferente.

Mas não se preocupe.

Criar KPIs que tenham todos esses três componentes é muito fácil!

Veja a seguir uma análise mais detalhada de cada componente e por que ele é importante:

A. Seus KPIs devem ser específicos

Os KPIs devem ser indicadores precisos de seu desempenho na busca de determinadas metas e objetivos. E como eles devem ajudá-lo a determinar facilmente como você está se saindo, eles precisam ser bem definidos

Voltemos ao nosso exemplo do Bart que queria se tornar um aluno melhor, no qual ele tinha duas opções para definir um indicador KPI:

Número de detenções Quantidade de problemas

**A opção um é ótima, pois é muito focada

Ela dá a Bart uma ideia clara do que ele precisa acompanhar para determinar se ele se tornou um aluno melhor ou não.

**O problema da segunda opção é que ela é muito vaga

O que constitui um problema?

Quais atividades se enquadram nisso?

Como não há maneiras fáceis de Bart responder a essas perguntas, ele terá dificuldade em usá-lo para determinar se está realmente se tornando um aluno melhor!

B. Seus KPIs devem ser mensuráveis

Lembre-se de que os KPIs o ajudam a rastrear seu desempenho.

E para rastrear qualquer coisa, é necessário que haja alguma medida quantificável associada a ela.

pense nisso

É fácil medir o número de detenções a que você comparece? Sim.

Você pode medir facilmente "a quantidade de problemas em que você se mete"? Na verdade, não.

Todo KPI que você definir precisa ser mensurável para facilitar o acompanhamento de como as coisas estão indo e verificar se estão no caminho certo.

C. Seus KPIs precisam ser relevantes

Esse é provavelmente o componente mais importante de qualquer bom KPI.

Como você está usando KPIs para monitorar o seu desempenho, a métrica do KPI deve ser relevante para o que você está fazendo.

Por exemplo, "número de detenções" é um indicador de desempenho relevante para alguém que deseja melhorar na escola.

Entretanto, "número de doces consumidos" não é!

Da mesma forma, seus KPIs de negócios precisam ser relevantes para as metas de negócios que você está acompanhando. Você não pode esperar usar métricas de marketing para avaliar seus processos de RH, certo?

Etapa 2: usar o painel de KPI correto

Agora você sabe como definir o tipo certo de métrica.

Mas isso é apenas metade do trabalho!

Agora você terá que monitorá-las para ver como está seu desempenho.

E, embora usar caneta e papel para anotar as métricas de KPI ainda seja uma opção, não é a opção certa.

_Por quê?

Porque é ineficiente, arriscada e pode forçá-lo a trabalhar mais do que realmente precisa!

_É mais ou menos como empregar Homer em uma usina nuclear!

Se você realmente quiser monitorar seus KPIs de forma eficiente, precisará de uma ferramenta especializada Painel de controle de KPI .

Felizmente, o ClickUp tem os painéis de KPI perfeitos para você!

**O que é o ClickUp?

O ClickUp é o número 1 do mundo ferramenta de gerenciamento de projetos .

Empresas e estudantes também adoram usar ClickUp como seu painel de controle de KPI e centro de responsabilidade de controle de metas!

Veja a seguir como o ClickUp pode ajudá-lo a monitorar seus principais indicadores de desempenho:

A. Objetivos As metas do ClickUp são uma das maneiras mais fáceis de acompanhar seus KPIs e seu progresso.

Na verdade, é tão fácil que temos certeza de que até o Barney conseguiria fazer isso!

No ClickUp, as metas são contêineres de alto nível que são divididos em metas menores. Essas metas funcionam essencialmente como objetivos comerciais e você as completa para atingir a meta geral.

À medida que você cumpre as metas, o progresso geral da meta é atualizado em tempo real!

A melhor coisa sobre o ClickUp é que você pode personalizar as métricas que escolher para medir essas metas, como:

Números: valores numéricos, como porcentagens e pontuações

Moeda: para métricas como lucros e taxa de rotatividade

Tarefas: para acompanhar o desempenho com base na conclusão de tarefas

**Veja como todo esse processo se compõe

Criar uma meta

(como "aumentar a receita da empresa em US$ 500.000")

Atribua um conjunto de objetivos (Metas) que o ajudarão a atingir essa meta

(por exemplo, "atingir US$ 250.000 em vendas de Shiny Widgets")

Definir um conjunto de métricas-chave que você usará para medir o progresso de sua meta

(usando a métrica de moeda nas Metas do ClickUp)

Comece a monitorar seu progresso até alcançar o sucesso!

O uso desse fluxo de trabalho é especialmente útil se você estiver administrando uma equipe remota e precisar se comunicar de forma mais eficiente com os membros da equipe que trabalham em casa.

B. Dashboards

Os painéis do ClickUp Painéis de controle são o centro de comando perfeito para gerenciar todos os seus KPIs. Eles fornecem visões gerais de alto nível de todos os tipos de KPIs da maneira que você deseja rastreá-los!

Cada Dashboard pode conter uma variedade de Widgets personalizados

cada um monitorando uma métrica escolhida no estilo que você desejar.

Aqui está uma lista de todos os widgets que você pode acessar no ClickUp:

Gráfico de linhas

Gráfico de barras

Gráfico de pizza

Gráfico de bateria

Cálculo (para calcular somas, médias e outros dados numéricos)

Fonte: https://docs.clickup.com/en/articles/3625951-custom-widgets Dessa forma, você pode acompanhar visualmente todas as suas principais métricas da maneira que desejar!

Não importa se são métricas de vendas, métricas financeiras, métricas de donuts - você pode acompanhar todos os tipos de KPIs no ClickUp!

Além disso, você pode personalizar os direitos de acesso desses Dashboards. Dessa forma, você pode compartilhar seus indicadores de desempenho KPIs com diferentes membros da equipe e partes interessadas no projeto !

C. Relatórios da equipe Os KPIs não se limitam apenas aos processos de negócios.

Você pode avaliar o desempenho da sua equipe por meio de um Relatório de KPI também!

Felizmente, o ClickUp tem vários relatórios detalhados para medir o desempenho da sua equipe, como:

Completed : use o número de tarefas concluídas para medir o desempenho de cada membro da equipe em seu relatório de KPI

: use o número de tarefas concluídas para medir o desempenho de cada membro da equipe em seu relatório de KPI Trabalhado : use dados sobre quem trabalhou em mais tarefas como um KPI

: use dados sobre quem trabalhou em mais tarefas como um KPI Tempo rastreado : use o tempo como um KPI para determinar quem foi o mais comprometido

: use o tempo como um KPI para determinar quem foi o mais comprometido Pontos do espaço de trabalho : atribua pontos às atividades do projeto e use-os como KPIs para avaliar o desempenho da sua equipe

: atribua pontos às atividades do projeto e use-os como KPIs para avaliar o desempenho da sua equipe E muitos outros relatórios para diferentes tipos de KPIs!

Todos esses recursos são muito úteis para gerenciar membros da equipe que trabalham remotamente.

Mas ajudar você a monitorar um indicador-chave de desempenho (KPI) não é tudo o que o ClickUp faz!

Você também conta com recursos úteis como:

Etapa 3: Sempre avalie e reajuste seus KPIs de acordo

então você encontrou um conjunto de _métricas de desempenho _e agora sabe como monitorá-las

Trabalho feito, certo?

Não exatamente.

É importante revisar regularmente seu relatório de KPI e reajustar seus KPIs de acordo.

_Por quê?

Nem todas as suas métricas de desempenho são bem-sucedidas.

Às vezes, você pode escolher um KPI que pareça relevante para sua meta, mas ele não reflete com precisão seu progresso.

vamos voltar ao exemplo do Krusty que mencionamos anteriormente:_

Krusty estava procurando expandir seu negócio on-line e usou "número de leads de entrada" como seu KPI. Embora esse seja um KPI específico, mensurável e relevante, ele ainda pode ser enganoso_.

Por exemplo, ele poderia estar obtendo mais leads de entrada, mas sua taxa de conversão pode estar diminuindo e seu custo de aquisição de clientes pode estar aumentando.

Isso provavelmente resultará em menos receita, mesmo que ele tenha mais leads de entrada!

É por isso que é importante examinar regularmente os dados de KPI e verificar se eles estão acompanhando com precisão o seu progresso.

Além disso, se as metas e os processos de sua empresa mudarem, é necessário mudar suas métricas de desempenho também.

Lembre-se de que a meta de um indicador-chave de desempenho é acompanhar seu desempenho em relação a metas e objetivos específicos. Se suas principais métricas não estiverem alinhadas com essas metas, elas não serão úteis!

Conclusão

**Tanto as métricas quanto os KPIs desempenham um papel importante para ajudá-lo a avaliar o desempenho da sua empresa. Eles o ajudarão a monitorar facilmente as coisas para garantir que tudo esteja no caminho certo.

No entanto, você não pode definir e monitorar essas métricas sem o painel de KPI correto ou o centro de responsabilidade de rastreamento de metas

Felizmente, o ClickUp tem tudo que você precisa para acompanhar seus KPIs e manter tudo funcionando sem problemas. Seja personalizando o tipo de métricas que você usa ou os gráficos visuais com os quais você pode acompanhá-las, o ClickUp o ajudará em cada etapa do caminho! Registre-se no ClickUp hoje mesmo e deixe que ele seja seu companheiro inseparável de KPIs - assim como Lisa e seu saxofone!