10 softwares gratuitos de KPI para rastreamento de indicadores-chave de desempenho

O software de indicadores-chave de desempenho (KPI) tornou-se uma ferramenta indispensável para as empresas. Se estiver acompanhando o desempenho em várias áreas, você precisa de um.

Na era do big data, as empresas dependem dos KPIs para monitorar o progresso, tomar decisões informadas e conduzir iniciativas estratégicas. O software de KPI fornece uma plataforma que simplifica o processo de visualização e medição das principais métricas, reunindo-as em um único local centralizado.

Com o software de KPI correto, você pode visualizar dados complexos, rastrear KPIs e obter insights significativos de uma ampla variedade de fontes de dados. Neste artigo, discutiremos as opções mais populares e o que procurar ao comprar

Relatórios de KPI

software.

O que você deve procurar em um software de KPI?

Ao procurar o melhor software de KPI, encontrar o produto que corresponda às suas metas atuais e futuras pode exigir algum esforço. Aqui estão alguns aspectos a serem considerados ao avaliar suas opções e tomar decisões:

Facilidade de uso : Uma curva de aprendizado difícil reduzirá sua eficiência e poderá limitar o número de recursos que você poderá usar

: Uma curva de aprendizado difícil reduzirá sua eficiência e poderá limitar o número de recursos que você poderá usar Flexibilidade : O software escolhido deve permitir a criação de painéis que monitorem os KPIs importantes para o seu setor e caso de uso específicos

: O software escolhido deve permitir a criação de painéis que monitorem os KPIs importantes para o seu setor e caso de uso específicos Recursos de integração : O software precisa se integrar a todas as fontes de dados que você usa para garantir o acesso a todos os dados comerciais relevantes

: O software precisa se integrar a todas as fontes de dados que você usa para garantir o acesso a todos os dados comerciais relevantes Alertas e notificações: O software que permite a configuração de alertas e notificações pode ajudá-lo a lidar proativamente com problemas e oportunidades

Acompanhamento e monitoramento de tarefas, recursos e progresso do projeto na visualização do ClickUp Dashboard

Relatórios e análises : Os recursos analíticos avançados, como análise de tendências e previsão, podem fornecer os relatórios mais perspicazes

: Os recursos analíticos avançados, como análise de tendências e previsão, podem fornecer os relatórios mais perspicazes Colaboração e compartilhamento : Se várias pessoas estiverem trabalhando juntas, procure recursos que ajudem a facilitar esse processo

: Se várias pessoas estiverem trabalhando juntas, procure recursos que ajudem a facilitar esse processo Suporte e treinamento: Certifique-se de que o produto ofereça suporte ao cliente, documentação e recursos de treinamento confiáveis

Os 10 melhores softwares de rastreamento de KPIs para usar em 2024

Abaixo, você encontrará uma lista dos 10 melhores softwares de rastreamento de KPI

software de painel de controle

ferramentas atualmente no mercado, juntamente com os principais recursos e as desvantagens de cada uma.

1.

ClickUp

Melhor para rastreamento de KPI

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir com mais eficiência os objetivos com cronogramas definidos e metas quantificáveis

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos e produtividade que também inclui recursos robustos de rastreamento de KPIs. Ele oferece uma ampla gama de recursos de gerenciamento de projetos e colaboração.

Com o ClickUp, é possível definir e acompanhar KPIs, gerenciar tarefas e monitorar o progresso de várias equipes. Seus

definição de metas

o manterão no caminho certo para atender às expectativas de desempenho. A interface altamente personalizável inclui vários recursos de

modelos que abrangem o rastreamento de KPIs

,

mapeamento de processos

,

relatórios trimestrais

gerenciamento de projetos e muito mais.

Opções como listas, quadros, calendários e gráficos de Gantt permitem que os usuários gerenciem seus

projetos e tarefas

de uma forma que faça mais sentido para eles e seus projetos.

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhe facilmente os KPIs com atualizações de progresso em tempo real usando Metas do ClickUp* Cérebro ClickUp para analisar os dados da tarefa e ajudá-lo a identificar objetivos e resultados específicos usando IA

Cérebro ClickUp para analisar os dados da tarefa e ajudá-lo a identificar objetivos e resultados específicos usando IA Obtenha uma visão geral visual de alto nível de seus KPIs usando widgets personalizáveis para seu Dashboard

Melhore o gerenciamento de projetos com relatórios e análises de desempenho da equipe

A configuração é rápida com o Modelo de KPI do ClickUp que permite que você e sua equipe acompanhem as métricas de sucesso que o ajudarão a atingir as metas da equipe.

Acompanhe as métricas de sucesso que o ajudarão a atingir os objetivos e os principais resultados (OKR) de sua equipe por meio do modelo de KPI do ClickUp

Limitações do ClickUp

O software às vezes apresenta latência

Pode ser muito complicado se você estiver querendo apenas um software simples de visualização de dados

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Klipfolio - Melhor para criar painéis de KPI

Via Klipfolio O Klipfolio é um aplicativo baseado em nuvem

Painel de controle de KPIs

plataforma de software. Oferece um conjunto abrangente de ferramentas para integração de dados, visualização e geração de relatórios.

Um de seus principais recursos é a capacidade de se conectar a praticamente qualquer fonte. Com mais de 100 conectores de dados pré-construídos, o Klipfolio permite que as empresas integrem perfeitamente dados de qualquer lugar. Isso inclui armazenamentos de dados de terceiros, como o Google Analytics e o Salesforce, bem como fontes próprias, como planilhas do Excel ou bancos de dados MySQL.

O Klipfolio também oferece ferramentas de visualização poderosas. Com uma ampla gama de opções de visualização personalizáveis, os usuários podem criar painéis que atendam às suas necessidades. A interface de arrastar e soltar facilita a criação de painéis interativos para analisar dados comerciais sem a necessidade de conhecimentos técnicos avançados.

Melhores recursos do Klipfolio

Importar e analisar facilmente dados de diferentes fontes

Simplifique formatos de arquivos complexos com o recurso de modelagem de dados

Acompanhe os dados com painéis e relatórios personalizáveis

Compartilhe relatórios via PDF em tempo real ou com e-mails programados

Limitações do Klipfolio

Os materiais de instrução às vezes estão desatualizados na ferramenta de painel de KPI

Além das ferramentas pré-construídas, você precisa de algum conhecimento técnico

Preços do Klipfolio

**Gratuito para sempre

Go : $90/mês

: $90/mês Pro : $225/mês

: $225/mês Business: uS$ 800/mês

Klipfolio ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

3. Tableau - Melhor para análise de dados de KPI

Via tabela O Tableau é uma plataforma líder de visualização de dados e business intelligence (BI). Ela inclui um conjunto de ferramentas e recursos para visualização de dados, análise de dados e relatórios interativos. Ele permite que vários conectores importem dados, incluindo bancos de dados e planilhas, bem como serviços populares de nuvem e plataformas de Big Data.

A interface de usuário de arrastar e soltar e o rico conjunto de elementos visuais do Tableau o tornam uma opção acessível para pessoas de todos os níveis de habilidade. A partir desses painéis personalizados, os usuários podem executar funções de análise avançadas em dados complexos para medir os principais indicadores de desempenho. Eles terão acesso a ferramentas de análise estatística, combinação de dados e modelagem preditiva.

Melhores recursos do Tableau

Permite que você comece a trabalhar em minutos, graças a uma interface de usuário simples

Atualiza automaticamente os dados de aplicativos integrados

Fornece acesso fácil para as partes interessadas externas visualizarem os dados

Oferece amplo controle sobre as permissões de usuário na ferramenta de painel de KPI

Limitações do Tableau

Opções limitadas de formatação personalizada em comparação com as alternativas

Não há atualização automática de relatórios

Preços do Tableau

Tableau Viewer: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Tableau Explorer : uS$ 42/mês por usuário

: uS$ 42/mês por usuário Tableau Creator: uS$ 70/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Tableau

G2 : 4.3/5 (mais de 1.750 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 1.750 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações)

4. Scoro - O melhor para gerenciamento de negócios

Via Scoro O Scoro é um

software de gerenciamento de negócios

solução. Ele combina funcionalidades de gerenciamento de projetos, CRM, faturamento e relatórios em uma plataforma centralizada. Isso lhe dá uma vantagem no rastreamento de KPIs, pois se torna a principal fonte de dados para muitos aspectos de uma empresa.

No entanto, ele também pode se integrar a ferramentas de terceiros, como o Google Analytics, para capturar todos os seus dados. O Scoro tem amplos recursos de relatório e análise. Ele tem relatórios pré-criados e painéis de KPI personalizáveis que permitem aos usuários obter insights sobre as principais métricas e indicadores de desempenho.

Esses recursos são mais acessíveis graças à interface fácil de usar e às opções de personalização do software.

Melhores recursos do Scoro

Ferramentas para supervisionar todos os aspectos do desempenho de sua empresa

Widgets e métricas abrangentes facilitam o acompanhamento de todos os KPIs

Integração nativa com muitos produtos populares de software empresarial

Permissões por usuário para controle preciso do acesso

Limitações do Scoro

Recursos limitados nos níveis mais baixos tornam o produto caro

Curva de aprendizado difícil se você quiser tirar o máximo proveito do software

Preços do Scoro

Essencial : uS$ 26/mês por usuário

: uS$ 26/mês por usuário Padrão : uS$ 37/mês por usuário

: uS$ 37/mês por usuário Pro : $63/mês por usuário

: $63/mês por usuário Ultimate: Entre em contato para obter preços

Scoro ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

5. Datapine - Melhor para análise de KPI

Via dados O Datapine é um software de BI baseado em nuvem que oferece recursos avançados de análise e visualização de dados. Você pode obter insights acionáveis para decisões de negócios analisando seus dados com o Datapine', um tipo de painel de KPI.

Ele pode extrair dados de várias fontes, como bancos de dados, planilhas (como o Microsoft Excel) e serviços em nuvem (como o Google Analytics).

O Datapine oferece recursos avançados de análise, como mineração de dados, análise estatística e modelagem preditiva. Usando esses recursos, você pode realizar cálculos complexos e criar métricas personalizadas para obter dados ainda mais perspicazes.

Melhores recursos da Datapine

Um amplo conjunto de integrações de dados nativos

Interface de arrastar e soltar fácil de usar para visualizações básicas e avançadas

Recursos integrados de análise preditiva e previsão

Monitoramento de dados em tempo real com alertas e notificações

Limitações da Datapine

O período de avaliação não lhe dá tempo suficiente para experimentar todos os recursos

Alguns recursos exigem conhecimento técnico para serem usados com eficácia

Preços da Datapine

Básico : uS$ 249/mês

: uS$ 249/mês Profissional : uS$ 449/mês

: uS$ 449/mês Premium : uS$ 799/mês

: uS$ 799/mês Branding & Embedded: uS$ 1.099/mês

Datapine ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 20 avaliações)

6. Smartsheet - Melhor para painéis de KPI em planilhas

Via Smartsheet O Smartsheet é uma plataforma de colaboração e gerenciamento de trabalho baseada em nuvem que apresenta ferramentas de painel de KPI. Sua facilidade de uso se deve ao formato simples, semelhante a uma planilha, que oferece uma interface familiar para dados complexos. Os recursos de colaboração permitem que vários usuários trabalhem em uma planilha ao mesmo tempo.

O painel de KPIs pode extrair métricas de negócios de várias fontes populares, como o Google Analytics, e se conectar com outros usuários

ferramentas de produtividade, como o Microsoft Office

google Workspace e Jira.

Isso permite que você visualize tendências históricas, rastreie pontos de dados importantes e crie relatórios perspicazes para tomar decisões mais orientadas por dados.

Melhores recursos do Smartsheet

Integração com outros softwares de KPI e BI

Colaboração fácil com os membros da equipe em uma determinada tarefa

Organização Painel de controle do scorecard de KPI oferece uma visão geral de todas as informações importantes

Alertas automatizados para lembrar os membros da equipe de tarefas e prazos

Limitações do Smartsheet

As integrações são mais difíceis do que com outras opções

O desempenho às vezes é lento

Preços do Smartsheet

Gratuito para sempre

Pro : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $25/mês por usuário

: $25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Smartsheet ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 12.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.500 avaliações)

7. Databox - Melhor para importar métricas de KPI

Via Databox O Databox é um software de painel de KPI que fornece um local centralizado para rastrear

Métricas de KPI

. Ele apresenta importação de dados para uma ampla gama de fontes de dados, incluindo planilhas do Excel, Google Analytics e software de marketing, como o HubSpot.

Os painéis de KPI personalizáveis são uma maneira conveniente de criar análises visuais para todos os seus pontos de dados mais importantes. Com uma variedade de opções de visualização e personalização, é fácil para iniciantes e usuários técnicos criar gráficos interativos atraentes para visualização e análise de dados. As ferramentas de colaboração facilitam o compartilhamento de relatórios de painéis de KPI e outros dados.

melhores recursos do #### Databox

Painéis fáceis de criar e 300 modelos incorporados para economizar ainda mais tempo

Mais de 70 integrações de painéis

Automatizado relatórios de clientes para agências

Alertas e notificações para KPIs selecionados

Limitações do Databox

Falta de personalização das opções de visualização de dados

Um conjunto limitado de métricas padrão

Preços da Databox

Gratuito para sempre

Inicial : uS$ 47/mês

: uS$ 47/mês Profissional : $135/mês

: $135/mês Growth : uS$ 319/mês

: uS$ 319/mês Premium: uS$ 799/mês

Databox ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 150 avaliações)

8. SimpleKPI - Melhor para painéis de KPI em tempo real

Via SimpleKPI O SimpleKPI é um software de painel de KPI e uma solução de análise que permite criar painéis de negócios em tempo real por meio de uma interface intuitiva e fácil de usar. Ele pode coletar dados automaticamente de diversas fontes, como Google Analytics, Microsoft Excel e bancos de dados SQL. Uma vez conectadas, as equipes podem trabalhar de forma colaborativa com os dados.

Assim como o ClickUP, o SimpleKPI permite que você

definir metas profissionais

e acompanhar o progresso em direção a elas. Os usuários podem criar marcos, atribuir responsabilidades e monitorar o cumprimento das metas. Isso permite que você aja mais facilmente com base nos insights obtidos com os dados.

Melhores recursos do SimpleKPI

Uma das curvas de aprendizado mais baixas de todos os produtos de software de painel de KPI

Painel altamente personalizável, com gráficos, tabelas e widgets para visualizações rápidas de seus dados

Capacidade de detalhar os dados facilmente para obter uma visão mais ou menos granular de suas métricas

Limitações do SimpleKPI

O preço único pode não atender a todas as necessidades e orçamentos

O produto não tem muitas avaliações

Preços da SimpleKPI

uS$ 99/mês

Avaliações e resenhas da SimpleKPI

G2: 5 (1 avaliação)

9. Geckoboard - Melhor para equipes não técnicas

Via Geckoboard O Geckoboard é um software de visualização de dados e de painel de KPI para monitoramento em tempo real das principais métricas e indicadores de desempenho. Por meio de atualizações em tempo real, você pode ter certeza de que seus usuários têm acesso às informações mais atuais em todos os momentos. Ele extrai esses dados de várias fontes, como Google Analytics, Salesforce e Zendesk.

O Geckoboard oferece muitos recursos de colaboração. Os usuários podem limitar o acesso a painéis específicos e a widgets individuais dentro deles. Isso permite que os membros da equipe, as partes interessadas e os clientes tenham acesso fácil apenas às informações de que precisam.

Para simplificar isso para todos os membros não técnicos desses grupos de pessoas, o Geckoboard prioriza um design intuitivo e fácil de usar.

Melhores recursos do Geckoboard

Integração nativa para muitos produtos, além da capacidade de extrair dados de planilhas, Zapier ou APIs personalizadas

Capacidade de adicionar widgets de KPI às telas iniciais do iOS e do Android

Transferência automática de dados por meio de e-mails ou do Slack com o recurso de agendamento

Gerenciamento granular de usuários para controle preciso sobre quem vê o quê

Limitações do Geckoboard

Mais caro do que outras opções com recursos semelhantes

Funcionalidade limitada em algumas integrações

Preços do Geckoboard

Essencial : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Pro : uS$ 79/mês

: uS$ 79/mês Scale: uS$ 559/mês

Geckoboard avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (47 avaliações)

: 4.3/5 (47 avaliações) Capterra: 4.6 (99 avaliações)

10. Datapad - Melhor para usuários móveis

Via Datapad O Datapad é uma nova oferta para pequenas empresas monitorarem seus KPIs. O objetivo do produto é tornar tudo tão fácil que "até as vovós podem usá-lo"

Ele faz isso removendo os recursos de BI que as pequenas empresas provavelmente não precisarão e simplificando o fluxo de trabalho do que resta. O produto oferece integração de dados com um clique com as fontes de dados mais comuns e a capacidade de integrar facilmente toda a sua equipe.

O foco em um design que prioriza os dispositivos móveis fornece acesso instantâneo às métricas a qualquer momento. Simples

gerenciamento de tarefas

completam o produto.

Melhores recursos do Datapad

Integração em um clique com fontes de dados populares para importação automatizada de dados

Painéis altamente personalizáveis

aplicativos para iOS e Android para rastrear dados em qualquer lugar

Limitações do Datapad

Por ser um produto novo, o Datapad não tem um histórico comprovado como as outras plataformas

O Datapad omite muitos recursos avançados de BI em favor da simplicidade

Preços do Datapad

Gratuito para os primeiros usuários

Avaliações e resenhas do Datapad

Ainda não há comentários

Tenha um desempenho melhor com o software de rastreamento de KPI ideal para você

Os KPIs são essenciais para manter sua empresa no caminho certo, portanto, você precisa de um software de KPI que faça tudo o que você deseja. O ClickUp é uma ótima solução para equipes que desejam a flexibilidade da personalização e a conveniência do acesso a

KPIs em um sistema de gerenciamento de projetos

.

