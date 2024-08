10 modelos gratuitos de revisão trimestral de negócios (QBR) para 2024

As organizações estão se movendo mais rápido do que nunca, com mais pessoas, departamentos e tecnologias se unindo para atingir metas grandes e ambiciosas. Os QBRs oferecem um fórum estruturado para que as equipes se alinhem às metas , responsabilizar-se, colaborar e promover a melhoria contínua.

Ao realizar QBRs regulares, as organizações podem melhorar seu desempenho manter o foco em suas metas e garantir que agreguem valor a seus clientes e partes interessadas.

O que é um modelo QBR?

Um modelo de Quarterly Business Review é um documento estruturado, um painel ou uma apresentação formatada para que as empresas possam revisar facilmente desempenho dos negócios no último trimestre e planejar o próximo trimestre. No mínimo, um modelo típico de QBR incluirá uma visão geral de principais métricas , progresso em direção às metas atualizações sobre as principais iniciativas e quaisquer problemas ou desafios que precisem ser abordados.

Essencialmente, esse tipo de modelo foi criado para tornar as reuniões trimestrais de revisão dos negócios o mais produtivas possível. O documento deve facilitar a discussão entre as principais partes interessadas, como executivos, chefes de departamento e líderes de equipe.

No final de cada reunião trimestral, todos devem estar na mesma página e ter uma compreensão clara do desempenho da empresa e do que precisa ser feito para melhorar no próximo trimestre.

O que faz um bom modelo de revisão trimestral de negócios?

Um bom modelo de QBR é como um boletim informativo para uma empresa, oferecendo uma nota clara sobre o desempenho da empresa. Entretanto, diferentemente de um boletim, um modelo de QBR é projetado para destilar o desempenho dos últimos três meses em um plano de ação para o que precisa ser feito para melhorar o desempenho nos próximos três meses.

Além de apenas monitorar o desempenho e planejamento de contas para melhorar, os melhores modelos de QBR reúnem a empresa, reunindo executivos, chefes de departamento e líderes de equipe em torno de metas compartilhadas.

Comunique-se com sua equipe diretamente em uma tarefa, compartilhe outras tarefas e carregue arquivos com comentários encadeados no ClickUp!

Independentemente de estar realizando sua primeira apresentação de QBR ou a centésima, um modelo sólido tornará a conversa, o planejamento e a execução de QBR um valor agregado regular para a empresa. Considere os itens a seguir, que são componentes essenciais que qualquer bom modelo de QBR deve incluir.

Métricas relevantes: O modelo deve incluir métricas relevantes que ajudem a monitorar o desempenho da empresa. É importante escolher métricas que estejam alinhadas com as metas e os objetivos da empresa. Por exemplo, se você estiver gerenciando uma QBR de vendas, o modelo deve incluir métricas relacionadas à receita, aos leads gerados e às taxas de conversão.

O modelo deve incluir métricas relevantes que ajudem a monitorar o desempenho da empresa. É importante escolher métricas que estejam alinhadas com as metas e os objetivos da empresa. Por exemplo, se você estiver gerenciando uma QBR de vendas, o modelo deve incluir métricas relacionadas à receita, aos leads gerados e às taxas de conversão. Clareza: Os QBRs incluem toneladas de dados e informações, portanto, seu modelo precisa tornar toda essa complexidade fácil de ler e entender. A capacidade de incluir tabelas e gráficos facilitará muito sua vida ao tentar tornar as informações mais atraentes visualmente e mais fáceis de consumir.

Os QBRs incluem toneladas de dados e informações, portanto, seu modelo precisa tornar toda essa complexidade fácil de ler e entender. A capacidade de incluir tabelas e gráficos facilitará muito sua vida ao tentar tornar as informações mais atraentes visualmente e mais fáceis de consumir. Insights acionáveis: Um modelo de QBR não deve apenas fornecer uma visão geral do desempenho da empresa, mas também destacar os principais insights e recomendações acionáveis para melhoria.

Um modelo de QBR não deve apenas fornecer uma visão geral do desempenho da empresa, mas também destacar os principais insights e recomendações acionáveis para melhoria. Flexibilidade: As prioridades e estratégias mudam de trimestre para trimestre e, muitas vezes, com mais frequência ainda. Seu modelo deve ser flexível o suficiente para acomodar mudanças regulares sem exigir uma reformulação total da forma como o relatório trimestral é desenvolvido.

As prioridades e estratégias mudam de trimestre para trimestre e, muitas vezes, com mais frequência ainda. Seu modelo deve ser flexível o suficiente para acomodar mudanças regulares sem exigir uma reformulação total da forma como o relatório trimestral é desenvolvido. Específico para o público: Por fim, o modelo de QBR deve ser adaptado para atender ao público específico que o analisará. Isso também envolve flexibilidade. O ideal é que você não precise criar um relatório QBR diferente para cada parte interessada, mas simplesmente filtrar e enquadrar as mesmas informações de maneiras diferentes para quem as estiver analisando.

Bônus:_ Modelos de 30-60-90 dias !

Por que os QBRs são importantes para sua empresa

As análises trimestrais de negócios são como o exame anual de bem-estar que você faz com um médico. Da mesma forma que um médico realiza testes padrão para verificar sua saúde geral ou identificar possíveis preocupações mais cedo, uma QBR avalia as principais medidas operacionais e de desempenho para obter um pulso regular sobre a empresa.

Um bom processo de QBR ajuda a empresa a atingir cinco objetivos:

[Revisão do desempenho](https://clickup.com/pt-BR/blog/65278/software-de-avaliacao-de-desempenho/) Promove a melhoria contínua por meio da análise regular do desempenho, da identificação de áreas de crescimento e desenvolvimento e do estabelecimento de planos de ação para melhorar o desempenho.

10 Modelos de revisão trimestral de negócios

Há muitos tipos diferentes de modelos de QBR disponíveis. Dependendo de suas necessidades e objetivos específicos, alguns modelos aqui se concentram no desempenho financeiro, enquanto outros podem se basear em medidas mais qualitativas - por exemplo, satisfação do cliente ou engajamento dos funcionários .

Seu modelo de QBR deve ser adaptado às suas necessidades e metas, e deve ser revisado e atualizado regularmente para continuar a ser eficaz. Aqui está nossa lista de 10 modelos de QBR que você precisa experimentar agora:

1. Modelo de QBR do ClickUp

Modelo ClickUp QBR

Para criar visibilidade e ação coordenada em um grande número de peças móveis, o Modelo ClickUp QBR reúne todas as métricas essenciais de desempenho comercial, status de tarefas e processos em um único hub. Por ter sido criado no ClickUp, o modelo oferece diferentes exibições, filtros e visualizações para que as informações de QBR possam ser adaptadas para atender às necessidades de revisão de cada parte interessada e equipe.

Criado para oferecer flexibilidade e consistência, o modelo organiza as atividades de QBR em cinco campos personalizados principais: Status, Departamento, Tipo, Categoria e Taxa de Conclusão.

No caso do Status, as atividades são marcadas como "A fazer", "Em andamento" ou "Concluído", dando a todos que revisam a apresentação do QBR uma visão rápida da situação de cada atividade. O campo Departamento deixa claro qual função, como a equipe de vendas, o sucesso do cliente, o marketing etc., possui e é responsável pela execução e pelo relatório da atividade.

Em Categorias, cada atividade do QBR é organizada por "Pessoas", "Processo" ou "Tecnologia", de modo que as organizações possam identificar facilmente os grandes grupos de baldes que cada atividade e departamento estão acompanhando. Dentro de cada categoria, as tarefas são rotuladas com um "tipo de QBR" que deixa claro se uma tarefa precisa ser revisada, se está causando um problema, se representa novas metas ou se precisa se tornar um item de ação para o próximo trimestre.

Por fim, cada tarefa tem uma taxa de conclusão associada para que os colaboradores e espectadores tenham uma visão geral de quanto trabalho precisa ser feito para encerrar a atividade. Faça o download deste modelo

2. Modelo de quadro de pista do ClickUp QBR (visualização do quadro)

Modelo de quadro de pista do ClickUp QBR (visualização do quadro)

As prioridades de negócios mudam regularmente, o que torna importante que as equipes saibam quais requisitos ainda estão em andamento, quais foram alterados e quais foram totalmente interrompidos. Sem um alinhamento claro das metas atuais e futuras, as equipes podem facilmente gastar tempo com o trabalho errado.

Qualquer agenda de QBR deve incluir tempo suficiente para analisar os principais indicadores de desempenho dos trimestres anteriores e como esses KPIs podem influenciar as mudanças nas metas e prioridades do próximo trimestre.

Para incluir conversas sobre mudanças nas reuniões de QBR, Modelo de quadro de pista de QBR da ClickUp organiza as tarefas em quatro categorias descritivas: " Iniciar", "Parar", "Continuar" e "Alterar ." O modelo usa um Quadro Kanban para criar uma visão clara e vertical de cada categoria, de modo que os tomadores de decisão não precisem adivinhar nada durante a apresentação da QBR.

Os itens no Quadro Kanban podem ser facilmente arrastados e soltos em diferentes faixas à medida que as prioridades comerciais mudam, simplificando o acompanhamento das próximas etapas pelas equipes. Faça o download deste modelo

3. Modelo ClickUp QBR por categoria (visualização de lista)

Modelo de QBR ClickUp por categoria (visualização de lista)

Uma boa análise de QBR precisa apresentar informações críticas de forma a permitir que os tomadores de decisão analisem rapidamente e respondam com rapidez. Os líderes precisam saber se uma atividade pode afetar o desempenho das vendas, a produtividade dos funcionários ou até mesmo os negócios de um cliente importante.

Quando uma apresentação de QBR inclui apenas um monte de dados, tarefas e informações, é difícil descobrir o panorama geral. A Modelo ClickUp QBR por categoria coloca cada atividade no contexto mais amplo das prioridades de negócios, organizando as tarefas por "Pessoas", "Processo" ou "Tecnologia"

Ver como cada atividade afeta um dos três componentes principais do negócio pode responder melhor a perguntas-chave como: Precisamos nos concentrar mais nos funcionários e na cultura? Há riscos em nossas operações organizacionais? Existem lacunas em nossa pilha de tecnologia ou infraestrutura? Faça o download deste modelo

4. Modelo de revisão trimestral de negócios do ClickUp com itens de ação (visualização de lista)

Modelo de revisão trimestral de negócios do ClickUp com itens de ação (visualização de lista)

Uma reunião eficaz de QBR não deve apenas fornecer uma visão geral dos principais indicadores de desempenho de uma empresa, mas também revelar as principais percepções e ações a serem abordadas antes da próxima reunião de QBR.

De fato, Revisão trimestral de negócios do ClickUp com modelo de itens de ação faz exatamente isso. Com base no campo personalizado "OKR Type" (tipo de OKR), o modelo destaca apenas os itens da reunião de QBR identificados como "Action Items" (itens de ação) Esses itens de ação são então organizados em uma exibição de lista por seus respectivos status: "A fazer", "Em andamento" ou "Concluído"

Dentro da visualização fácil de digitalizar Lista de itens de ação Na visualização de itens de ação, os tomadores de decisão podem ver o condutor da atividade, qual equipe é responsável pela atividade e a taxa de conclusão de cada atividade. Essa visão panorâmica dos itens de ação facilita para os líderes avaliarem quais atividades precisam de atenção e com quem trabalhar para garantir que as medidas sejam tomadas. Faça o download deste modelo

5. Modelo de relatório trimestral do ClickUp

Modelo de relatório trimestral do ClickUp

Uma parte importante das reuniões de QBR é a avaliação dos dados financeiros da empresa, incluindo despesas, receita e fluxo de caixa. Isso é especialmente importante para as QBRs de vendas, QBRs de sucesso do cliente e QBRs de marketing e RH. Ao compilar e revisando as informações financeiras em uma empresa de médio porte, os líderes empresariais podem avaliar a saúde financeira da empresa observando seus principais indicadores de desempenho financeiro.

Os Modelo de relatório trimestral do ClickUp cria uma visão trimestre a trimestre das finanças da empresa, dividindo os lucros e perdas (P&L) em quatro categorias: Custo indireto, receita, faturamento e fluxo de caixa.

Ao trabalhar com dados financeiros, você precisará fazer muitos cálculos. O modelo inclui instruções para as principais fórmulas, de modo que você possa automatizar facilmente cálculos importantes, como médias anuais, ritmo e se o P&L está dentro ou fora do caminho.

A criação de transparência financeira em todas as funções de negócios é fundamental para construir relacionamentos sólidos entre os líderes de departamento e a equipe financeira. A revisão das finanças trimestrais ajuda os líderes funcionais a melhorar a previsão das despesas de sua equipe e facilita a obtenção de aprovação para novos investimentos e orçamentos. Faça o download deste modelo

6. Modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp

Modelo de análise de desempenho trimestral do ClickUp

As avaliações trimestrais oferecem uma oportunidade de construir relacionamentos em toda a organização e dentro de cada equipe. Isso é feito por meio de análises aprofundadas do desempenho dos funcionários. A vinculação do desempenho dos funcionários às metas comerciais garante que todos trabalhem com os mesmos objetivos.

Por exemplo, as organizações estão tentando incansavelmente criar valor para o cliente, portanto, faz sentido que o desempenho dos gerentes de sucesso do cliente e dos gerentes de vendas esteja vinculado a essa meta. Essas metas podem ser qualquer coisa, desde a priorização dos principais negócios de novos clientes, o desenvolvimento de um programa de treinamento para construir relacionamentos mais sólidos com os clientes ou simplesmente melhorar um discurso de vendas.

Qualquer que seja a avaliação de um funcionário, vinculá-la às metas abrangentes da empresa facilita o fornecimento de feedback tangível e cria um senso de propriedade nos funcionários, pois eles podem ver como seu trabalho está apoiando os negócios.

Os Modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp facilita a conexão entre o desempenho dos funcionários e o desempenho da empresa. O modelo se concentra em quatro categorias de avaliação: Visão geral do desempenho, cumprimento de metas, aprimoramento de processos e ética no trabalho. Cada seção vem com componentes pré-formatados para classificar o resultado de "excelente" a "ruim", bem como uma seção para os gerentes incluírem feedback detalhado e com marcadores, explicando a classificação.

Na parte inferior do modelo de avaliação de desempenho, há uma seção de confirmação, na qual o funcionário e o gerente incluem seus comentários gerais e sua assinatura, confirmando que leram e se comprometeram com a avaliação. Faça o download deste modelo

7. Modelo de roteiro trimestral do ClickUp

Modelo de roteiro trimestral do ClickUp

Reuniões eficazes de QBR se transformarão em planos de ação robustos para o próximo trimestre. Para garantir que essas ações sejam cumpridas até a próxima QBR, as equipes precisam de um roteiro claro.

O Modelo de roteiro trimestral do ClickUp usa uma visualização de linha do tempo que agrupa as ações futuras necessárias em categorias de iniciativas padrão e o mês em que devem ser concluídas. Por exemplo, se os próximos recursos precisarem ser lançados em um determinado momento para a próxima QBR de sucesso do cliente, isso pode ser incluído no modelo em "Research" (Pesquisa) e "Software" (Software) e definido para ser implementado no mês anterior à próxima reunião da QBR.

Ao organizar as metas trimestrais em um roadmap, as organizações podem continuar a construir relacionamentos sólidos entre as funções, desenvolvendo uma linguagem compartilhada e linha do tempo sobre quando e o que eles precisam entregar . Faça o download deste modelo

8. Modelo de relatório financeiro trimestral do ClickUp

Modelo de relatório financeiro trimestral do ClickUp

Falamos sobre relatórios financeiros no modelo nº 5 acima, mas Relatório financeiro trimestral do ClickUp é um mergulho muito profundo no desempenho financeiro de uma empresa.

Isso sim é um assunto sério. Um relatório financeiro trimestral, ou QFR (Quarterly Financial Report), é uma compilação de dados financeiros não auditados, como balanços patrimoniais e declarações de renda, que são publicados pelas empresas a cada três meses. Esses relatórios também podem incluir resultados comparativos e acumulados no ano, como a comparação entre o mesmo trimestre do ano anterior e o trimestre atual.

O modelo de relatório financeiro trimestral do ClickUp cria uma visão rápida da receita e das despesas de um trimestre para outro. Por exemplo, a receita é dividida em categorias como "Taxas de serviço", "Vendas de produtos", "Ganho de juros" etc., com seções para totais acumulados no ano, bem como indicadores de aumento e redução.

O contexto é sempre importante quando se trata de finanças. O modelo também inclui uma seção de destaques e pontos fracos de vendas, produtividade e perspectiva orçamentária . Isso ajuda a garantir que sua apresentação de QBR forneça contexto suficiente para que os tomadores de decisão entendam os dados. Faça o download deste modelo

9. Modelo de QBR para PowerPoint da SlideTeam

Via SlideTeam

Se o PowerPoint ainda é o seu método preferido para gerenciar suas revisões trimestrais de negócios, este modelo de apresentação da Slide Team tem tudo o que você precisa. Esse modelo vem com 80 slides PPT prontos que permitem que você conecte e use seus destaques trimestrais, principais desenvolvimentos, resumo financeiro, demonstrativos de fluxo de caixa e muito mais.

O modelo de apresentação também vem com exemplos de slides para incorporar tópicos relacionados em sua reunião de QBR, como roteiro do produto , Análise SWOT , organogramas e outros tópicos que trazem informações relevantes, mas não recorrentes, para suas reuniões . Faça o download deste modelo

10. Template.net Modelo de QBR do Microsoft Word

Via Template.net

Se você é um Microsoft Office lealista, você pode começar com este modelo de QBR do Microsoft Word da Template.net. Ele adota uma perspectiva de 30.000 pés de visão dos QBRs, com foco na classificação dos principais indicadores de desempenho, como a execução dos lucros, alinhamento estratégico desenvolvimento e gerenciamento de recursos.

O modelo também inclui uma seção de comentários para que os revisores façam recomendações sobre o que precisa ser feito com base na avaliação do KPI acima. Faça o download deste modelo

Comece com o modelo certo para dar início à sua próxima QBR

As reuniões de QBR têm muitas formas e tamanhos diferentes. Mas o objetivo sempre será o mesmo: identificar as preocupações e os aprendizados do desempenho do trimestre anterior e desenvolver um plano de ação informado para o próximo trimestre.

Encontrar o modelo certo para sua próxima apresentação de QBR pode fazer toda a diferença para alinhar sua equipe e atingir suas metas.