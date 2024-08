11 modelos gratuitos de definição e acompanhamento de metas

A definição de metas é um processo importante para qualquer indivíduo ou organização. Quando feita corretamente, a definição de metas pode ajudá-lo a priorizar tarefas, identificar marcos e garantir que você esteja na trajetória certa para atingir suas metas .

Entretanto, muitas pessoas acham que a definição de metas é difícil e consome muito tempo. É aí que entram os modelos!

Nesta postagem do blog, abordaremos os benefícios da definição de metas e forneceremos uma variedade de modelos para ajudá-lo a definir e atingir metas de negócios, de desenvolvimento pessoal e de vida.

O que é definição de metas? Definição de metas estratégicas é algo muitas vezes negligenciado, mas é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para seu desenvolvimento pessoal e crescimento em todas as áreas de sua vida.

Quando você define metas, está essencialmente estabelecendo um roteiro para ajudá-lo a ir do ponto A ao ponto B. Com um esboço claramente mapeado de suas metas, é mais provável que você aja de acordo com seus planos. Combinado com o ferramentas, a definição de metas pode ajudá-lo a encontrar a maneira mais eficaz de atingir suas metas de curto e longo prazo e incentivá-lo a medir o progresso regularmente.

Bônus:_ Metas SMART para alunos_ Aqui estão alguns outros benefícios importantes da definição de metas:

Aumenta a produtividade: Delinear e dividir suas metas em objetivos pode ajudá-lo a se concentrar na realização das etapas menores, o que ajuda a aumentar a motivação e a criar impulso

Não é preciso dizer que você pode se beneficiar muito com a definição de metas. Portanto, quer seja iniciante na definição de metas ou queira melhorar seu processo, esses modelos de definição de metas podem fornecer orientação e uma estrutura para ajudá-lo a começar com o pé direito.

Cada um deles foi criado para ajudá-lo a atingir suas metas de uma maneira específica. Saiba para que serve cada um deles e como você pode usá-los para elevar o nível de sua estratégia de definição de metas!

11 Modelos gratuitos de definição de metas

1. Modelo de metas SMART do ClickUp

Faça o download deste modelo

O que você deseja alcançar este ano? Que tal este mês? Esta semana?

Quando você define metas e as atinge, cria um padrão de sucesso que leva a ainda mais sucesso. Mas a definição de metas é mais do que simplesmente escrever uma lista de metas. Você precisa usar metas SMART se quiser ver resultados reais.

SMART significa específico, mensurável, atingível, relevante e com limite de tempo. A definição de metas com essa abordagem em mente pode ajudá-lo a se concentrar em uma coisa de cada vez e evitar que você faça muitas metas que possam atrapalhar seu progresso.

Defina metas no ClickUp e aproveite as vantagens do Modelo de metas SMART do ClickUp para lhe dar uma estrutura para a definição de metas e ajudá-lo a organizar seus objetivos e metas em um sistema gerenciável. Você também pode personalizar esse modelo de qualquer maneira para garantir que ele funcione de acordo com suas necessidades e o prepare para o sucesso. Faça o download deste modelo

2. Modelo de OKRs do ClickUp

Use este modelo de OKR para acompanhar e definir objetivos para sua equipe.

OKR significa Objective and Key Results (objetivos e principais resultados) - os objetivos são considerados o "o quê" e os principais resultados são o "como" Essas metas geralmente são criadas trimestralmente e, em geral, são metas de curto prazo e ajudam os indivíduos e as equipes que desejam definir metas ambiciosas com progresso mensurável.

Com a estrutura flexível do ClickUp e com a assistência de Modelo de OKRs do ClickUp, você poderá criar uma equipe, um departamento e os objetivos comerciais de toda a empresa com mais eficiência!

Use esse modelo de definição de metas para ajudá-lo a criar uma visão de lista organizada, funcional e de alto nível de seus OKRs e medir seu progresso a cada passo do caminho.

Bônus:_ SoftwareOKR para startups_ ! Faça o download deste modelo

3. Modelo de Balanced Scorecard do ClickUp

Faça o download deste modelo

A balanced scorecard o balanced scorecard (BSC) é uma métrica de desempenho para definição de metas e gerenciamento estratégico que as organizações usam para ajudar a melhorar seu desempenho e suas operações. O BSC fornece às empresas uma estrutura para rastrear e gerenciar sua estratégia e oferece aos tomadores de decisão uma visão de alto nível do desempenho da organização.

Em termos simples, esses indicadores-chave permitem que as organizações saibam se estão atingindo suas metas e se estão no caminho certo para atingir metas futuras.

Planeje de forma mais inteligente e comece com força usando o Modelo de Balanced Scorecard do ClickUp ! Este modelo de definição de metas pode ajudar fornecendo uma base para priorizar e acompanhar suas tarefas e projetos e criar um plano de ação claro. Faça o download deste modelo

4. Modelo de KPI de vendas do ClickUp

Faça o download deste modelo

Se você trabalha com vendas, já sabe que há muitas coisas para controlar. Tire um peso de seus ombros criando um sistema organizado e funcional para acompanhar suas métricas de vendas em um só lugar.

Com o Modelo de KPI de vendas do ClickUp com o ClickUp Sales KPI Template, você poderá criar uma visão robusta e detalhada de suas métricas de vendas de vários ângulos. Use esse modelo como parte de sua estratégia de definição de metas para melhorar seu desempenho de vendas, identificar facilmente oportunidades, acompanhar seus clientes potenciais e acelerar o crescimento das vendas. Faça o download deste modelo

5. Modelo de metas de carreira do ClickUp

Use o Career Path Template do ClickUp para planejar e acompanhar um movimento de carreira vertical ou horizontal

Como você quer que sua carreira seja? Essa é uma pergunta que muitos profissionais fazem a si mesmos, mas talvez não tenham uma resposta segura porque ainda não a planejaram.

É por isso que criar um roteiro de sua carreira desejada é importante! Ele pode ajudá-lo a visualizar sua jornada profissional, criar metas de desenvolvimento de carreira o objetivo é que as metas de desenvolvimento de carreira, que são as mais importantes, guiem você para manter o curso e evitem que você se desvie de suas metas.

Use as Modelo de trilha de carreira no ClickUp para lhe dar um ponto de partida sólido e mapear facilmente seu caminho de A a Z. Você também pode personalizá-lo para atender às suas necessidades, metas e preferências específicas.

Portanto, quer você esteja apenas começando sua carreira ou querendo mudar de rumo, este modelo o ajudará a criar etapas acionáveis que podem orientá-lo na direção certa! Faça o download deste modelo

6. Modelos de medidas de sinais de metas do ClickUp

Estabeleça objetivos, defina sinais para mantê-lo no caminho certo e acompanhe os KPIs com o modelo de medidas de sinais de metas do ClickUp

O modelo Modelo de medidas de sinais de metas do ClickUp foi criado para ajudá-lo a estabelecer objetivos claros, definir marcadores de sinais para garantir que você está no caminho certo e acompanhar os indicadores-chave de desempenho (KPIs) de forma eficaz. Esse modelo é perfeito para equipes que desejam simplificar seus processos de acompanhamento e manter todos na mesma página para atingir metas estratégicas.

Use este modelo de definição de metas para tornar suas metas mais visíveis, gerenciáveis e alcançáveis. Personalize-o de acordo com suas necessidades e estabeleça uma maneira sistemática de lidar com as metas - desde a criação até a realização. Faça o download deste modelo

7. Modelo de registro de exercícios do ClickUp

Mantenha o controle e maximize a eficiência de seus treinos com o ClickUp Exercise Log Template

Isso pode parecer um pouco fora de lugar, mas nos ouça. Acreditamos muito no equilíbrio entre vida pessoal e profissional e, por isso, incentivamos você a se reconectar com seus valores fundamentais e estabelecer metas pessoais!

O Modelo de registro de exercícios do ClickUp foi criado com suas metas de condicionamento físico em mente. Não importa se está treinando para uma maratona ou se simplesmente deseja uma maneira organizada de registrar seus exercícios, use este modelo como um diário de condicionamento físico para manter-se no caminho certo para atingir suas metas, todas as vitórias grandes e pequenas!

O ClickUp também oferece uma variedade de outros modelos para uso pessoal. Explore outros modelos úteis, como o Self-Care, Resolução de Ano Novo e modelos de desenvolvimento pessoal visitando nosso Central de modelos ! Faça o download deste modelo

8. Modelo de planilha de definição de metas do Excel

Via Microsoft A maioria das pessoas conhece o Microsoft Excel por suas planilhas e as utiliza para tabular resultados e apresentar análises e resultados adicionais que correspondam às suas expectativas na empresa, mas você sabia que também pode usá-lo para fins de definição de metas?

Quer esteja planejando suas metas semanais ou mensais, use a planilha de definição de metas imprimível do Microsoft Excel para definir metas SMART, planejar suas ações, acompanhar o progresso e ajudar a manter suas metas visíveis e na mente. Faça o download deste modelo

9. Modelo de gráfico de recompensa de tarefas e metas do Microsoft Word

Via Microsoft

Atingir metas é estimulante. É ainda melhor quando você tem um sistema de recompensas para ajudá-lo a comemorar suas vitórias.

Mantenha-se responsável por suas metas usando o modelo de tabela de recompensas de tarefas e metas do Word. Esse modelo para definição de metas promove a responsabilidade pessoal e o reforço positivo, permitindo que você planeje sua semana, visualize seu desempenho e determine se fez o suficiente para atingir suas metas.

Faça o download dessa planilha de definição de metas e comece a se recompensar por fazer o trabalho! Faça o download deste modelo

10. Modelo de metas SMART do PowerPoint

Via Microsoft

O modelo de metas inteligentes do PowerPoint apresenta o conceito de definição de metas no PowerPoint. Com esse modelo, os usuários do PowerPoint podem usar os recursos do aplicativo para criar visuais poderosos, como infográficos, para mostrar suas metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e baseadas em tempo, e adicionar conteúdo textual para dar mais contexto sobre o processo de definição de metas. Faça o download deste modelo

11. Modelo de metas de marcos do PowerPoint

Via Microsoft

O modelo de metas de marcos do PowerPoint é útil para destacar visualmente os principais marcos em seu projeto. Esse modelo é ótimo para a definição de metas, pois pode ajudá-lo a mapear visualmente seus marcos usando infográficos modernos para mostrar recursos visuais atraentes, claros e fáceis de seguir em uma linha do tempo. Faça o download deste modelo

5 Perguntas frequentes sobre o modelo de definição de metas

Quais são os 5 R's da definição de metas?

Os 5 Rs da definição de metas são:

Relevante - Suas metas devem estar alinhadas com seus valores e prioridades. Realista - Defina metas alcançáveis para as quais você possa trabalhar de forma realista. Recursos - Certifique-se de ter os recursos, o apoio e as ferramentas para atingir suas metas. Recompensado - Recompense-se quando atingir marcos ou alcançar uma meta com sucesso. Revisado - Revise e reflita regularmente sobre suas metas para garantir que esteja progredindo e faça os ajustes necessários.

Quais são os 4 tipos de metas?

Os quatro tipos de metas são:

Metas de longo prazo - Metas que levam meses ou anos para serem atingidas. Metas de curto prazo - Metas que podem ser alcançadas em semanas ou meses. Metas de processo - Metas que se concentram nas etapas e ações necessárias para alcançar um resultado específico. Metas de resultado - Metas que se concentram no resultado final ou no desfecho.

O que são metas SMART?

SMART é um acrônimo de Specific (específico), Measurable (mensurável), Achievable (alcançável), Relevant (relevante) e Time-bound (limitado no tempo). Esses critérios o ajudam a definir metas claras e acionáveis para aumentar suas chances de sucesso.

O que são OKRs?

OKR significa Objectives and Key Results (objetivos e principais resultados). É uma estrutura de definição de metas usada por indivíduos, equipes e organizações para definir objetivos e medir o progresso para atingir esses objetivos.

Como os modelos de definição de metas podem me ajudar a atingir meus objetivos?

Os modelos de definição de metas fornecem estrutura e orientação para a criação de metas claras e acionáveis. Eles também o ajudam a acompanhar seu progresso e a revisar suas metas regularmente, garantindo que você permaneça focado e motivado para alcançá-las. Ao usar modelos de definição de metas, você pode economizar tempo e esforço no planejamento e na organização de suas metas, além de aumentar as chances de alcançá-las com sucesso.

Atinja suas metas mais rapidamente com os modelos de definição de metas

A definição de metas é um processo importante que pode ajudá-lo a ter sucesso em qualquer área de sua vida. No entanto, sabemos que nem sempre é fácil, especialmente quando você não sabe por onde começar ou não sabe como criar sistemas eficazes para ajudá-lo a se manter no caminho certo. É por isso que os modelos de definição de metas podem ser tão úteis!

Não importa se você está definindo metas para negócios, desenvolvimento pessoal ou qualquer outro objetivo de vida, os modelos acima podem ajudá-lo a definir metas alcançáveis, criar um plano de ação e mapear suas prioridades de forma organizada e funcional.

Quando você tiver o modelo de sua preferência, vá para Metas do ClickUp para conectar suas metas ao seu trabalho, ajudá-lo a acompanhar seu progresso e gerenciar todas as suas metas em um só lugar! Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo