7 modelos gratuitos de planejamento de contas de vendas

Os clientes são a força vital de nossos negócios. Por isso, é importante oferecer a eles um serviço de primeira classe. Para isso, você precisa entender suas necessidades e problemas e fazer o melhor possível para atendê-los.

Uma maneira eficaz de garantir a satisfação do cliente é usar modelos de planejamento de contas. Eles permitem que os gerentes de contas estratégicas coletem informações valiosas com facilidade e que você crie estratégias personalizadas para estimular as parcerias existentes e forjar novas parcerias.

Confira nossa lista dos sete melhores modelos para melhorar a comunicação com o cliente retenção e potencial de receita!

O que é um modelo de planejamento de conta?

O planejamento de contas é uma estratégia que lhe permite entender melhor os clientes e consumidores atuais e potenciais, melhorar as interações e promover relacionamentos. Um modelo de planejamento de contas é uma estrutura pré-construída para agilizar esse processo, principalmente ajudando-o a organizar informações vitais. Equipado com um modelo bem projetado, o planejamento de contas é mais focado e eficiente.

Esses modelos ajudam os principais gerentes de contas, profissionais de marketing e equipes de vendas em tarefas como:

Definição de KPIs para medir o sucesso e otimizar os esforços futuros para o planejamento estratégico da conta

Integração de novos clientes e compreender seus objetivos e desafios

Pesquisar os setores, as tendências e o cenário competitivo dos clientes

Desenvolver estratégias de colaboração para maximizar o valor fornecido

O que faz um bom modelo de planejamento de contas?

Aqui estão as principais qualidades de um modelo de planejamento de contas que preenche todos os requisitos:

Estrutura abrangente : Contém seções para otimizar as etapas mais importantes do processo. Isso inclui visão geral da conta, metas, insights, orçamento e avaliação

: Contém seções para otimizar as etapas mais importantes do processo. Isso inclui visão geral da conta, metas, insights, orçamento e avaliação Design intuitivo : Fácil de navegar e entender, adequado para todos os níveis de habilidade e departamentos

: Fácil de navegar e entender, adequado para todos os níveis de habilidade e departamentos **Personalizável e dimensionável: flexível o suficiente para acomodar vários tipos de clientes e seu plano de contas-chave

Integração com suas ferramentas favoritas : Fácil de incorporar em seu fluxo de trabalho existente

: Fácil de incorporar em seu fluxo de trabalho existente Acionável: Permite que você transforme suas metas e planos em tarefas e prazos tangíveis

7 Modelos de planejamento de contas para usar em 2024

Se você precisa de uma base sólida e de orientação para revolucionar a maneira como interage com os clientes, use os modelos de planejamento de contas abaixo para centralizar informações, gerenciar relacionamentos e processos, alocar recursos e criar excelentes planos de negócios - sua clientela agradecerá!

1. Modelo de planejamento de conta ClickUp

Modelo de planejamento de conta do ClickUp

O modelo Modelo de planejamento de conta ClickUp é uma ferramenta simples, mas poderosa, para o gerenciamento estratégico de contas. É fácil de usar para iniciantes, o que permite que qualquer pessoa a utilize em pouco tempo. Apesar de sua simplicidade, ele oferece várias visualizações e recursos para elevar o nível de seu relacionamento com o cliente.

A visualização Accounts List (Lista de contas) oferece uma visão geral clara de todos os seus clientes, com suas informações básicas. Por padrão, as contas são agrupadas de acordo com o status, mas você pode classificá-las com base no estágio, na prioridade ou em outros detalhes importantes de planejamento de contas de sua escolha.

Se a matemática não for o seu forte, você ficará feliz em saber que esse modelo pode até fazer operações matemáticas. Se precisar calcular a soma ou a média de, por exemplo, ganhos de uma determinada conta, passe o mouse abaixo da coluna e selecione a opção Calcular. Faça o download deste modelo

Modelo de planejamento de conta ClickUp Gantt

Modelo de planejamento de contas do ClickUp Gantt

A visualização Gantt do modelo leva o planejamento de contas um passo adiante, ajudando-o a visualizar todas as suas atividades relacionadas ao cliente. Diferentemente do calendário típico, trata-se de um gráfico bidimensional que mostra a linha do tempo da tarefa e suas dependências. Use-o para gerenciar tarefas e criar um planejamento preciso planos de projeto para suas contas.

No lado esquerdo da visualização, você encontrará uma lista de clientes e suas tarefas associadas. Essa lista também exibe detalhes como prioridade, status, responsável e outras informações que você escolher. À direita da tela, há um gráfico de barras cujo comprimento simboliza a duração estimada das tarefas. As barras são coloridas com base em sua urgência para facilitar a priorização.

Agora que você está familiarizado com seus elementos básicos, usar o gráfico de Gantt será muito fácil! Clique e arraste para mover as tarefas, ou expanda-as e encurte-as puxando as bordas.

Você também pode adicionar dependências para bloquear as tarefas. Quando você fizer alterações em qualquer uma das duas ou mais tarefas, as outras serão automaticamente deslocadas para manter o relacionamento.

Por exemplo, digamos que você tenha planejado se reunir com um cliente para discutir as próximas etapas da sua parceria e precise reagendar a reunião para a semana seguinte. Não é necessário reprogramar todo o fluxo de trabalho, tarefa por tarefa. Você pode adiar apenas a reunião, e as tarefas dependentes seguirão o mesmo caminho. Faça o download deste modelo

Modelo de planejamento de conta da linha do tempo do ClickUp

Use o modelo de planejamento de conta do ClickUp na visualização Timeline para obter uma visão geral rápida de todas as tarefas de planejamento de conta

O modelo A visualização da linha do tempo é semelhante à visualização de Gantt em termos de facilitar a gerenciamento de tempo mas há algumas diferenças cruciais que devem ser levadas em conta pelos gerentes de contas.

Enquanto um gráfico de Gantt descreve as complexidades das tarefas, a visualização Timeline é mais simples e apresenta uma única linha cronológica de eventos. Ela lhe dá uma visão panorâmica do seu trabalho futuro.

É uma ferramenta de visualização que oferece uma visão geral rápida das tarefas, seus nomes, responsáveis, duração e dependências. Você pode usá-la para ver o que está por vir, definir marcos e criar roteiros de projetos. Tudo isso ajuda você a alocar recursos aumentar a responsabilidade e inspirar confiança nas partes interessadas.

Escolha os critérios pelos quais você deseja agrupar e filtrar as tarefas. Assim como nos gráficos de Gantt, você pode reagendar e alterar a duração dos itens com apenas alguns cliques. Ao clicar em uma tarefa, você verá todas as informações necessárias para concluí-la. Faça o download deste modelo

Modelo de planejamento de conta do ClickUp Board

Use o Board View do ClickUp Account Planning Template para visualizar todo o trabalho relacionado ao cliente

Se a visualização de lista for muito grande para você, não se preocupe. O modelo de planejamento de contas do ClickUp também tem um quadro simplificado no estilo Kanban para melhor visualização e gerenciamento de contas e tarefas relacionadas.

Os clientes são representados por cartões, que você pode mover arrastando e soltando entre as colunas. Não há nada mais simples do que isso!

Por padrão, o critério de agrupamento é o estágio da conta, mas você pode selecionar um critério diferente, como prioridade ou complexidade. Se você ativar as raias, poderá introduzir uma segunda dimensão para personalizar ainda mais o processo de planejamento de contas-chave.

Os cartões contêm informações como responsável, duração, integridade da conta, porcentagem de conclusão e receita mensal. Como de costume, você pode personalizar a aparência e clicar na tarefa para revelar mais informações, adicionar comentários e acompanhar o tempo. Baixar este modelo

2. Modelo de gerenciamento de conta ClickUp

Modelo de gerenciamento de conta do ClickUp

O planejamento e o gerenciamento de contas estão intimamente relacionados. Enquanto o planejamento se concentra no estudo das necessidades dos clientes e na elaboração de estratégias, o gerenciamento de contas lida com a execução diária do trabalho relacionado ao cliente. Eles são como uma fechadura e uma chave - um é inútil sem o outro!

Para ajudá-lo com os esforços de planejamento de contas, criamos o Modelo de gerenciamento de contas do ClickUp . Serve como um banco de dados central para todas as informações e atividades relacionadas à conta. Use-o para rastrear tarefas e prazos e simplificar a comunicação.

O modelo está em forma de pasta e inclui listas dedicadas para planos de contas importantes e clientes anteriores. Elas estão repletas de informações vitais, como informações de contato, plano de preços escolhido e oportunidade de receita estimada.

A visualização principal oferece até seis visualizações personalizadas:

Em risco: Uma lista de relacionamentos existentes com baixo envolvimento e com probabilidade de rotatividade Engajamento: Uma lista de todos os clientes agrupados com base em seu nível de envolvimento Contas prioritárias: Um quadro ágil que classifica as contas por sua tag de prioridade Gantt: Um gráfico para acompanhar o cronograma de tarefas **Manual do Sucesso do Cliente: Um documento para registrar processos críticos **Formulário de inscrição: Um formulário que os clientes potenciais podem preencher e se conectar com gerentes de contas-chave dedicados Faça o download deste modelo ### 3. Modelo de processo de gerenciamento de contas grandes do ClickUp

Modelo de processo de gerenciamento de contas grandes do ClickUp

Apesar de seus melhores esforços e da ajuda de um modelo prático, o gerenciamento de contas-chave ainda é complexo e trabalhoso. A melhor maneira de simplificá-lo e estabelecer consistência é documentar cada etapa do processo.

A Modelo de processo de gerenciamento de contas grandes da ClickUp é ideal para planejamento de alto nível. Ele ajuda você a desenvolver um fluxo de trabalho eficiente de gerenciamento de contas e a centralizar informações críticas relacionadas a contas.

Ele está em forma de lista e contém várias visualizações. Use a ProcessOverviewList para anotar todos os estágios e tarefas do seu processo de gerenciamento de contas. Com alguns cliques, você pode:

Atribuir tarefas aos membros da equipe Definir sua prioridade e complexidade Atualizar o status

Adicione seus próprios campos específicos e brinque com a filtragem, a classificação e o agrupamento para obter a visão geral de que você precisa.

Depois de definir as tarefas, use as visualizações Gantt e Timeline para programá-las e visualizá-las. Isso ajuda você a identificar caminho crítico tarefas, acompanhar o progresso e alocar recursos para otimizar a produtividade . Faça o download deste modelo

4. Modelo de planejamento de recursos do ClickUp

Modelo de planejamento de recursos do ClickUp

O gerenciamento de contas normalmente exige um grande malabarismo entre os desejos do cliente e seus recursos. Você deseja fornecer o máximo de valor possível sem sobrecarregar a sua equipe ou esgotar os seus recursos. Tudo se resume a atingir o equilíbrio perfeito.

Felizmente, é aí que a Modelo de planejamento de recursos do ClickUp entra em cena. É como ter um gerenciamento de recursos assistente que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um sistema abrangente projetado para empresas de todos os portes, especialmente aquelas que lidam com restrições de recursos e lacunas de capacidade.

O modelo vem em forma de lista e inclui várias visualizações:

Lista de clientes

Quadro de coordenadores de projeto

Carga de trabalho dos coordenadores de projeto

Carga de trabalho da equipe

Gantt de atividades

Cronograma

Sinta-se à vontade para adicionar exibições personalizadas para adaptar o modelo ao seu fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode criar um novo modo de exibição de lista dedicado exclusivamente a orçamentos ou equipamentos.

O modelo também inclui muitas ferramentas de gerenciamento de tempo. Na visualização de carga de trabalho, é possível avaliar rapidamente a disponibilidade e a capacidade dos membros da equipe. Distribua tarefas arrastando-as e soltando-as da barra lateral direita para o gráfico. Os funcionários também podem monitorar o tempo no aplicativo, o que ajuda a garantir um faturamento preciso. Faça o download deste modelo

5. Modelo de plano de negócios do ClickUp

Modelo de plano de negócios do ClickUp

Este modelo Modelo de plano de negócios do ClickUp é um divisor de águas para empresas em ascensão e para aquelas que buscam impulsionar suas operações atuais a novos patamares. É uma ferramenta fácil de usar que fornece uma estrutura para delinear suas metas, estratégias e planos de ação.

Embora abrangente, o modelo é facilmente adaptável a vários cenários e propósitos. A melhor parte é que ele permite um escalonamento fácil quando sua empresa decola.

O modelo está disponível em várias visualizações, incluindo:

Tópicos : Uma lista de assuntos a serem abordados ao discutir o lançamento de um novo negócio

: Uma lista de assuntos a serem abordados ao discutir o lançamento de um novo negócio Status : Uma visualização do quadro de tópicos, ou seja, tarefas, agrupadas por status

: Uma visualização do quadro de tópicos, ou seja, tarefas, agrupadas por status Gantt : Um gráfico para ajudá-lo a planejar e manter-se no topo da linha do tempo

: Um gráfico para ajudá-lo a planejar e manter-se no topo da linha do tempo Plano de negócios: Um documento no qual você pode descrever sua empresa e sua visão, delinear as estratégias de marketing emetas de vendasedefinir métricas e marcos Faça o download deste modelo ### 6. Modelo de plano de contas estratégicas de vendas da Template.net

via Template.net

Se quiser otimizar seus esforços de vendas e alinhá-los com as necessidades e metas do cliente, confira este modelo de planejamento estratégico de contas de vendas da Template.net. Com todas as informações importantes em um único documento, você pode criar uma estratégia de crescimento de vendas vencedora e construir um relacionamento duradouro e mutuamente benéfico com sua conta.

No modelo, você encontrará seções que abrangem todos os aspectos críticos do planejamento de contas de vendas. Para começar, apresente o resumo executivo, os objetivos e os detalhes da conta. Na próxima seção, faça a análise SWOT do cliente e de seus concorrentes e compare os resultados para obter insights valiosos.

A seção final, que é o plano de ação, define as etapas necessárias para atingir os objetivos desejados. Complete-a com indicadores-chave de desempenho e um relatório de vendas e você terá um roteiro perfeito para o sucesso.

Esse modelo funciona no Google Docs, Word, leitores de PDF e Apple Pages. Você precisará se inscrever no Template.net para fazer o download do documento, mas poderá editá-lo diretamente no site gratuitamente. Faça o download deste modelo

7. Modelo de plano de negócios do Google Docs

via Google Docs

Este modelo de plano de negócios do Google Docs pode ser um recurso inestimável para todos os recém-chegados ao mundo dos negócios. Chamá-lo de abrangente seria um grande eufemismo - ele tem 45 páginas!

O documento cobre tudo, desde o Acordo de Confidencialidade e o resumo executivo até as despesas e os apêndices. Ele contém tabelas, gráficos e listas para facilitar a leitura.

Configurar e usar o modelo é muito fácil. Depois de abrir o documento, crie uma cópia para que você possa editá-lo. Em seguida, seção por seção, substitua o texto de chamariz pelo seu próprio texto, seguindo as diretrizes fornecidas para obter os melhores resultados. Faça o download deste modelo

Tipos de modelos de planejamento de contas

Os modelos de planejamento de contas vêm em várias formas, cada uma delas projetada para atender a diferentes aspectos do gerenciamento de contas. Aqui estão alguns tipos comuns de modelos de planejamento de contas que você pode encontrar:

Modelo de plano de conta estratégico: Esse tipo de modelo concentra-se na estratégia e nas metas de longo prazo para uma conta-chave específica. Normalmente, inclui seções para definição de objetivos, compreensão dos negócios e das necessidades do cliente, identificação de oportunidades de crescimento e delineamento de um plano de ação estratégico.

Modelo de plano de conta de vendas: Um modelo de plano de conta de vendas é voltado para equipes de vendas. Ele geralmente inclui seções para identificar os principais tomadores de decisão, analisar os concorrentes, acompanhar as metas de vendas e delinear estratégias para aumentar as vendas na conta.

Modelo de plano de conta de sucesso do cliente: Esse modelo foi criado para ajudar as equipes de sucesso do cliente a gerenciar suas contas de forma eficaz. Geralmente, inclui seções para entender a jornada do cliente, identificar os pontos problemáticos do cliente, definir metas de satisfação do cliente e planejar iniciativas para melhorar o sucesso do cliente.

Modelo de plano de gerenciamento de contas: Um modelo de plano de gerenciamento de contas é uma ferramenta abrangente para gerenciar uma conta em todas as frentes. Ele pode incluir seções para definição de objetivos, identificação das principais partes interessadas, análise SWOT, desenvolvimento de um plano de ação e acompanhamento do progresso.

Modelo de plano de conta-chave: Esse tipo de modelo é usado para gerenciar os principais clientes que representam uma parte significativa da receita da empresa. Geralmente inclui seções para entender as metas estratégicas do cliente, identificar oportunidades de upselling ou cross-selling e criar um plano de serviço personalizado.

Modelo de plano de desenvolvimento de conta: Um modelo de plano de desenvolvimento de conta é usado quando a meta é aumentar a conta. Ele geralmente inclui seções para identificar oportunidades de crescimento, definir metas de crescimento, delinear uma estratégia de vendas e acompanhar o progresso do desenvolvimento.

Como usar um modelo de planejamento de conta

Um modelo de planejamento de contas é uma ferramenta valiosa para otimizar suas estratégias de vendas e aprimorar os relacionamentos com os clientes. Mas como exatamente você o utiliza? A seguir, detalhamos as etapas para utilizar efetivamente um modelo de planejamento de contas.

Entenda o modelo: Cada modelo de planejamento de conta pode variar em termos de design e estrutura, mas geralmente incluem seções para definição de objetivos, análise SWOT, principais partes interessadas, planos de ação e acompanhamento do progresso. Familiarize-se com essas seções para entender quais informações são necessárias. Defina objetivos claros: Comece definindo objetivos claros para sua conta. O que você pretende alcançar? Pode ser expandir seus negócios dentro da conta, melhorar a satisfação do cliente ou aumentar a lucratividade da conta. Escreva esses objetivos na seção designada do modelo. Realize uma análise SWOT: A seção de análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) ajuda a entender o estado atual da conta. Identifique seus pontos fortes e fracos na conta, bem como quaisquer oportunidades de crescimento ou ameaças em potencial que possam impedir seu progresso. Identifique as principais partes interessadas: Toda conta terá partes interessadas ou tomadores de decisão importantes. É essencial identificar quem são essas pessoas, entender suas necessidades e expectativas e documentar essas informações no modelo. Desenvolva um plano de ação: Depois de definir os objetivos e realizar uma análise SWOT, desenvolva um plano de ação estratégico. Esse plano deve delinear as etapas que você tomará para atingir seus objetivos, com ações claras, responsáveis e cronogramas. Acompanhe o progresso: A maioria dos modelos inclui uma seção para acompanhar o progresso em direção aos seus objetivos. Atualize regularmente essa seção para acompanhar suas realizações e ajustar suas estratégias conforme necessário. Revisar e atualizar regularmente: Um plano de conta não é um documento que se define e se esquece. Ele deve ser um documento vivo que você revisa e atualiza regularmente. Isso garante que o plano permaneça relevante e alinhado com quaisquer mudanças na conta ou em sua estratégia de negócios.

Lembre-se de que um modelo de planejamento de conta é uma ferramenta para orientar sua estratégia e suas ações. Não se trata de preencher todas as seções perfeitamente; trata-se de usá-lo como uma estrutura para aprofundar seu entendimento da conta, alinhar sua equipe e conduzir ações estratégicas em direção aos seus objetivos.

Uma visão geral dos melhores modelos de planejamento de contas

Dê uma olhada na tabela abaixo para comparar os modelos da nossa lista e seus benefícios:

Eleve seu planejamento de contas com os modelos do ClickUp

Com sua flexibilidade e facilidade de uso, esses modelos certamente levarão seu planejamento de contas para o próximo nível. Utilize-os para fortalecer o relacionamento com seus clientes e impulsionar o crescimento e trazer benefícios mútuos. Inicie um espaço de trabalho ClickUp gratuito hoje mesmo!