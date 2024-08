10 melhores softwares e ferramentas de gerenciamento de recursos em 2024

Se você é um gerente de projetos, sabe que sua caixa de ferramentas está incompleta sem uma solução adequada de gerenciamento de recursos.

O acompanhamento de um projeto - incluindo todos os custos, nivelamento de recursos e planejamento de capacidade que o acompanham - ajudam você a realizar mais trabalho em menos tempo.

Mas isso só acontece com as ferramentas corretas de gerenciamento de recursos. Essa é uma das melhores maneiras de otimizar o processo de alocação de recursos e desperte o verdadeiro potencial da sua equipe!

Portanto, se você chegou até aqui, é porque está em busca da melhor ferramenta de gerenciamento de recursos para as necessidades da sua equipe, e é aí que entra este guia. A seguir, vamos nos aprofundar nas principais ferramentas de gerenciamento de recursos, destacar seus recursos e o que os sites de avaliação de terceiros dizem sobre cada opção.

O que é software de gerenciamento de recursos?

O software de gerenciamento de recursos é usado para otimizar, supervisionar e avaliar o uso dos recursos disponíveis para um projeto, sejam eles funcionários, ferramentas, orçamentos ou tempo. Esse tipo de plataforma fornece aos gerentes de projeto as informações necessárias para identificar, usar e alocar corretamente os recursos da forma mais eficiente possível para evitar gargalos ou perda de prazos.

Isso permite que as equipes contem com os melhores resultados de projeto no menor tempo possível. Em outras palavras, as ferramentas de gerenciamento de recursos existem para maximizar a eficiência e aumentar a produtividade da equipe do início ao fim.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de recursos

quais são as melhores ferramentas a serem usadas para gerenciar os recursos disponíveis? Felizmente, existem várias opções excelentes que você deve conhecer.

Portanto, sente-se e relaxe, pois estamos fornecendo o melhor software de gerenciamento de recursos que você pode usar em praticamente qualquer projeto.

A visualização da linha do tempo no ClickUp oferece uma visão panorâmica de seus recursos e tarefas

Se você estiver procurando o melhor software de gerenciamento de recursos que seja altamente personalizável, não procure mais, o ClickUp é o complemento perfeito para o arsenal de qualquer gerente de projeto, devido à sua capacidade de fazer muitas coisas.

Quer você esteja gerenciando recursos, desenvolvendo as partes iniciais de um projeto ou queira manter toda a sua equipe na mesma página com documentos e tarefas atribuídos, o ClickUp foi criado para ser flexível o suficiente para fazer isso. 📝

Por exemplo, com visualizações baseadas em funções, o ClickUp permite personalizar tarefas e projetos de planejamento de recursos, atribuindo tarefas aos membros apropriados da equipe. E com suas ferramentas de relatórios e análises, você acompanha facilmente o progresso, reatribui recursos à medida que avança e mantém o controle do uso geral.

Algum planejamento de recursos original que não esteja dando certo? Nunca perca isso com as diversas automações personalizáveis baseadas em regras e a capacidade de criar painéis personalizados completos com gráficos e visualizações de calendário em seu planejamento de recursos cronograma. 📈

Recursos

Painéis personalizados: Analise o desempenho dos recursos com painéis personalizados

Analise o desempenho dos recursos com painéis personalizados Geração de relatórios: Gere relatórios para identificar a eficiência dos recursos,restrições de recursos, e muito mais

Gere relatórios para identificar a eficiência dos recursos,restrições de recursos, e muito mais Calendários e linhas do tempo: Visualize a programação de recursos e suas tarefas em tempo real com linhas do tempo interativas ecalendários de recursos ***Planejamento de recursos : Identifique rapidamente o uso de recursos comprogramação de trabalho intuitiva e ferramentas de planejamento de capacidade, incluindomodelos pré-criados* Automações personalizáveis: Automatize as atribuições de recursos e as atualizações de status do projeto para economizar tempo

Prós

Criado para colaboração em equipe: Compartilhe documentos e useQuadro branco do ClickUp com sua equipe em tempo real para desenvolver ideias ou aumentar a eficiência do gerenciamento de projetos

Compartilhe documentos e useQuadro branco do ClickUp com sua equipe em tempo real para desenvolver ideias ou aumentar a eficiência do gerenciamento de projetos Fácil de usar: O ClickUp tem uma interface intuitiva que é fácil de usar e navegar em comparação com outros softwares de gerenciamento de recursos desta lista

O ClickUp tem uma interface intuitiva que é fácil de usar e navegar em comparação com outros softwares de gerenciamento de recursos desta lista Altamente personalizável: O ClickUp oferece poderosas opções de personalização, permitindo que os gerentes de projeto criem uma experiência única e façam a ferramenta funcionar de acordo com as necessidades de cada projeto e seu processo de planejamento de recursos

Contras

Sem ferramentas sofisticadas de orçamento: As ferramentas de orçamento do ClickUp não são tão detalhadas quanto algumas ferramentas de planejamento de recursos financeiros

As ferramentas de orçamento do ClickUp não são tão detalhadas quanto algumas ferramentas de planejamento de recursos financeiros Controle de tempo nativo limitado: Alguns clientes dizem que o controle de tempo nativo manual do ClickUp pode ser difícil de acompanhar

Preços

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Business : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas

G2 : 4.7/5 (mais de 5.400 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Use o modelo de alocação de recursos do ClickUp para manter o controle dos materiais, mão de obra e outros itens da organização para cada projeto

CONTROLE OS RECURSOS MAIS RAPIDAMENTE COM UM MODELO PREDEFINIDO Quer ainda mais ajuda para controlar seus recursos com o ClickUp? Use nosso incrível Modelo de alocação de recursos para ter uma ideia de como controlar, gerenciar e visualizar melhor seus recursos disponíveis no ClickUp!

2. Segunda-feira.com

Via Segunda-feiraSegunda-feira.com é uma solução sólida de gerenciamento de recursos projetada para ajudar os gerentes de projeto a gerenciar rapidamente o trabalho, juntamente com recursos de agendamento de recursos para ter uma visão geral.

Com ferramentas intuitivas de arrastar e soltar, os gerentes de projeto atribuem facilmente tarefas, priorizam cronogramas e monitoram todos os recursos atribuídos a vários projetos que estão gerenciando.

Essa ferramenta de gerenciamento de recursos foi criada com menos flexibilidade do que algumas das outras melhores opções de software de gerenciamento de recursos desta lista, embora ofereça praticamente todos os principais recursos de gerenciamento de projetos esperados. Comparação entre o Monday.com e o ClickUp !

Melhores recursos

Interface de arrastar e soltar: Arraste e solte facilmente tarefas e recursos para um gerenciamento de projetos mais eficiente

Arraste e solte facilmente tarefas e recursos para um gerenciamento de projetos mais eficiente Painéis altamente visuais: O Monday não tem medo de criar visualizações de gerenciamento de projetos para controle de tarefas, alocação de recursos e percepções de projetos com muitas cores

O Monday não tem medo de criar visualizações de gerenciamento de projetos para controle de tarefas, alocação de recursos e percepções de projetos com muitas cores Rastreamento de tempo: Monitore o tempo eutilização de recursos por meio de temporizadores e medições incorporados para um planejamento eficiente dos recursos

Monitore o tempo eutilização de recursos por meio de temporizadores e medições incorporados para um planejamento eficiente dos recursos Várias visualizações de projeto: Visualizações de linha do tempo, kanban, calendário e outras facilitam atroca de contexto e acompanhar o andamento do projeto para o agendamento de recursos

Prós

Integrações: O Monday é bom em fornecer integrações de terceiros para um fluxo de trabalho sem complicações com ferramentas adicionais

O Monday é bom em fornecer integrações de terceiros para um fluxo de trabalho sem complicações com ferramentas adicionais Notificações por e-mail incorporadas: As equipes permanecem na mesma página com notificações por e-mail automatizadas dentro da ferramenta de gerenciamento de projetos

Contras

Ver o progresso dos membros da equipe: Alguns membros da equipe não gostam do fato de ser possível ver o progresso de cada membro da equipe nas tarefas que lhes foram atribuídas - o que é ótimo para fins de utilização de recursos do gerente, mas não é ideal para o gerenciamento geral de recursos dos membros da equipe

Alguns membros da equipe não gostam do fato de ser possível ver o progresso de cada membro da equipe nas tarefas que lhes foram atribuídas - o que é ótimo para fins de utilização de recursos do gerente, mas não é ideal para o gerenciamento geral de recursos dos membros da equipe Não é tão personalizável quanto outras alternativas: Embora o Monday forneça uma estrutura completa para gerenciar todos os tipos de projetos, alguns usuários gostariam que ele fosse uma ferramenta de gerenciamento de projetos um pouco mais flexível

Preços

Individual : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Básico : uS$ 8 por assento por mês

: uS$ 8 por assento por mês Standard : uS$ 10 por assento por mês

: uS$ 10 por assento por mês Pro : uS$ 16 por assento por mês

: uS$ 16 por assento por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas

G2 : 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 3.000 avaliações)

Confira estes_ Alternativas à Monday.com !

3. Mosaico

Se tivéssemos que resumir Mosaico como uma ferramenta de gerenciamento de recursos, as palavras intuitivo e abrangente vêm à mente. Esse recurso ferramenta de planejamento oferece aos usuários a capacidade de gerenciar seus recursos, acessar análises e tomar decisões baseadas em dados.

O Mosaic oferece muitas ferramentas para agendamento de recursos, permitindo que as equipes de projeto atribuam tarefas, acompanhem a disponibilidade e gerenciem a disponibilidade de recursos. O Mosaic usa uma combinação de recursos - incluindo recursos de IA - para garantir que sua equipe esteja alinhada e centralizada para o planejamento do projeto.

O melhor de tudo é que essa ferramenta de gerenciamento de recursos foi criada com base na ideia de que a carga de trabalho de todos é visível para que os membros da equipe permaneçam engajados e atinjam os marcos dentro do prazo. ⌛

Melhores recursos

Colaboração em projetos: A ferramenta de gerenciamento de recursos permite que as equipes colaborem em projetos em tempo real, o que possibilita uma comunicação fácil e contínua para um melhor planejamento de recursos

A ferramenta de gerenciamento de recursos permite que as equipes colaborem em projetos em tempo real, o que possibilita uma comunicação fácil e contínua para um melhor planejamento de recursos Análise de recursos e projetos: O Mosaic oferece análises para ajudar os usuários a obter insights sobre o desempenho e a utilização de recursos e o andamento do projeto.

Notificações: A plataforma envia notificações por e-mail e SMS para garantir que os usuários se mantenham atualizados sobre as informações do projeto.

Prós

Ótima equipe de suporte: A equipe de suporte da Mosaic responde rapidamente a todas as suas perguntas sobre gerenciamento de tarefas, gerenciamento de recursos ou bloqueios no gerenciamento de projetos

A equipe de suporte da Mosaic responde rapidamente a todas as suas perguntas sobre gerenciamento de tarefas, gerenciamento de recursos ou bloqueios no gerenciamento de projetos Ajuda a reduzir as tarefas gerenciais: Juntamente com seus recursos de automação, o Mosaic ajuda as equipes a automatizar tarefas repetitivas, reduzindo o tempo gasto em tarefas manuais de gerenciamento de projetos

Juntamente com seus recursos de automação, o Mosaic ajuda as equipes a automatizar tarefas repetitivas, reduzindo o tempo gasto em tarefas manuais de gerenciamento de projetos Mantenha o esgotamento afastado: Visualize a capacidade da sua equipe para nunca sobrecarregar nenhum membro e mantenha o esgotamento afastado com a alocação informada de recursos

Contras

Falhas na plataforma: Alguns usuários relataram o desaparecimento de tarefas após terem sido finalizadas

Alguns usuários relataram o desaparecimento de tarefas após terem sido finalizadas Funcionalidade de exportação inconsistente: Às vezes, o formato do documento muda e fica desorganizado ao exportar CSVs

Preços

Plano de equipe : uS$ 9,99 por usuário por mês

: uS$ 9,99 por usuário por mês Plano Empresarial : uS$ 14,99 por usuário por mês

: uS$ 14,99 por usuário por mês Plano Empresarial: Entre em contato com a equipe

Avaliações e resenhas

G2 : 4.8/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

4. Corrida

Via Runn Runn.io é uma poderosa opção de software de gerenciamento de recursos que oferece aos usuários um conjunto abrangente de recursos para ajudá-los a planejar, gerenciar e acompanhar projetos com eficiência. Com ele, os usuários maximizam a utilização de recursos, melhoram a tomada de decisões e aceleram a execução do projeto com melhor planejamento de recursos. 🏎️

Sua interface interativa e os relatórios pré-criados permitem que os usuários obtenham insights sobre o progresso do gerenciamento de projetos de forma rápida e fácil. Essa ferramenta de planejamento de recursos tem sólidos recursos de análise e também ajuda os usuários a identificar tendências e apontar áreas de melhoria.

Além disso, o Runn se integra a vários aplicativos populares ferramentas de gerenciamento de projetos para garantir a colaboração contínua entre as equipes para obter a melhor experiência de gerenciamento de recursos.

Melhores recursos

Painéis automatizados: Visualize os dados para melhorrastreamento de projetos e gerenciamento de recursos *Recursos de relatórios de autoatendimento: Os membros da equipe podem criar relatórios personalizados de gerenciamento de projetos em pouco tempo

Visualize os dados para melhorrastreamento de projetos e gerenciamento de recursos *Recursos de relatórios de autoatendimento: Os membros da equipe podem criar relatórios personalizados de gerenciamento de projetos em pouco tempo Criado para maximização: Maximize a alocação de recursos identificando tendências de uso e gargalos

Pros

Ferramentas de previsão: Planeje com antecedência projetos futuros usando suas ferramentas de previsão para criar cenários de projetos e estimar orçamentos

Planeje com antecedência projetos futuros usando suas ferramentas de previsão para criar cenários de projetos e estimar orçamentos Melhor para equipes baseadas em serviços: TI, arquitetura, consultorias e agências são os tipos de equipes que podem tirar o máximo proveito do Runn para as necessidades de gerenciamento de recursos

Contras

Não há aplicativo móvel: O Run não permite que as equipes gerenciem facilmente os recursos em qualquer lugar

O Run não permite que as equipes gerenciem facilmente os recursos em qualquer lugar Não há ferramenta de colaboração embutida

**Caro: a ferramenta de planejamento de projetos pode ser cara para equipes menores, dependendo dos recursos específicos que elas procuram

Recursos adicionais Pode ser muito complexa e rica em recursos para equipes básicasnecessidades de gerenciamento de recursos Precificação

Gratuito : uS$ 0 por pessoa para até cinco pessoas

: uS$ 0 por pessoa para até cinco pessoas Pro: uS$ 10 por pessoa por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,5/5 (1+ avaliações)

4,5/5 (1+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (25 avaliações)

5. Colmeia

Via Hive

Se o overbooking for um problema constante à medida que você aloca recursos entre projetos, Colmeia oferece ferramentas criadas para evitar que isso aconteça. Além disso, você tem funções personalizadas, de modo que não só controla a alocação de recursos, mas também quem decide quem controlará o gerenciamento da carga de trabalho funções.

A interface de usuário de gerenciamento de recursos e planejamento de projetos apresenta uma maneira simples e eficiente de visualizar a alocação de recursos de acordo com a fase do projeto, as funções da equipe e os marcos. Ela permite que os usuários avaliem rapidamente as alocações, a programação de recursos, a capacidade geral e o progresso.

Assim como outras ferramentas de gerenciamento de recursos, o Hive oferece os recursos que você espera, desde o gerenciamento de folgas até notificações automatizadas para aprimorar o planejamento do projeto. Se você gosta de simplicidade e visibilidade como gerente de projeto, considere o Hive como uma opção para gerenciamento e planejamento de recursos.

Melhores recursos

Controle de tempo: Controle o tempo manualmente, adicione tempo e registre reuniões como parte do processo de controle de tempo para que o planejamento de recursos seja feito em tempo real

Controle o tempo manualmente, adicione tempo e registre reuniões como parte do processo de controle de tempo para que o planejamento de recursos seja feito em tempo real Colaboração e mensagens: Envie mensagens e colabore com os membros da equipe diretamente no painel, sem precisar ir e voltar da ferramenta de gerenciamento de recursos

Envie mensagens e colabore com os membros da equipe diretamente no painel, sem precisar ir e voltar da ferramenta de gerenciamento de recursos Hive for Zoom: O Hive se integra com o Zoom para permitir que você faça anotações à medida que avança e rastreie tarefas para obter melhores recursos de gerenciamento de tarefas

Prós

Fórum do Hive: Dê feedback facilmente sobre os recursos em seu Fórum do Hive e saiba mais sobre dicas úteis de gerenciamento de recursos

Dê feedback facilmente sobre os recursos em seu Fórum do Hive e saiba mais sobre dicas úteis de gerenciamento de recursos Fluxos de trabalho personalizáveis: O Hive é bastante flexível em termos de permitir que você crie fluxos de trabalho que se ajustem ao seu processo de gerenciamento de recursos existente

O Hive é bastante flexível em termos de permitir que você crie fluxos de trabalho que se ajustem ao seu processo de gerenciamento de recursos existente Ferramenta dois em um: Os gerentes de projeto usam o Hive tanto para o gerenciamento geral de projetos quanto para a alocação de recursos

Contras

Ferramenta de mensagens com falhas: Alguns usuários relatam um painel de mensagens com falhas, onde fica difícil encontrar mensagens mais antigas

Alguns usuários relatam um painel de mensagens com falhas, onde fica difícil encontrar mensagens mais antigas Aplicativo móvel básico: Comparado a outros aplicativos móveis para gerenciamento de recursos, o aplicativo do Hive oferece uma funcionalidade bastante básica para fins de gerenciamento de projetos

Comparado a outros aplicativos móveis para gerenciamento de recursos, o aplicativo do Hive oferece uma funcionalidade bastante básica para fins de gerenciamento de projetos Falta de integrações nativas importantes: O Hive não facilita a integração com outras ferramentas de gerenciamento de projetos e CRMs em seu fluxo de trabalho, como o HubSpot

Preços

Único : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Equipes : uS$ 12 por usuário por mês

: uS$ 12 por usuário por mês Empresa: Entre em contato com a equipe

Avaliações e resenhas

G2 : 4.6/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 400 avaliações)

6. Gerenciamento de recursos pelo Smartsheet

Via Smartsheet O que define o gerenciamento de recursos por Smartsheet além disso, há recursos como suas ferramentas de previsão de projetos. Com as ferramentas de planejamento de recursos, você pode não apenas planejar suas necessidades atuais de recursos, mas também prever quantos recursos serão necessários para o orçamento de projetos futuros.

O Resource Management do Smartsheet oferece uma visão geral abrangente de todos os recursos do projeto, incluindo a disponibilidade e as cargas de trabalho, para que você gerencie sem problemas todos os projetos que surgirem sem ficar para trás.

Com notificações e atualizações automatizadas, você sempre estará informado com esse software de gerenciamento de recursos para se manter coordenado e dentro do cronograma.

Melhores recursos

Visibilidade total das cargas de trabalho: Permite que as partes interessadas obtenham visualizações de gerenciamento de cargas de trabalho e recursos de gerenciamento de projetos, como relatórios de progresso

Permite que as partes interessadas obtenham visualizações de gerenciamento de cargas de trabalho e recursos de gerenciamento de projetos, como relatórios de progresso Notificações e atualizações automatizadas: Mantém os gerentes de planejamento de recursos informados sobre quaisquer alterações no projeto para necessidades de programação de recursos no local

Mantém os gerentes de planejamento de recursos informados sobre quaisquer alterações no projeto para necessidades de programação de recursos no local Ferramentas de previsão e análise: Ajuda os gerentes de projeto com planejamento de recursos a se anteciparem e otimizarem a utilização de recursos

Ajuda os gerentes de projeto com planejamento de recursos a se anteciparem e otimizarem a utilização de recursos Representação visual dos recursos disponíveis: O software de gerenciamento de recursos ajuda a avaliar rapidamente a disponibilidade de recursos e a gerenciar a capacidade

Pros

Modelos e planilhas adaptáveis: Não comece do zero com os modelos do Smartsheet, que são flexíveis o suficiente para serem personalizados de acordo com as necessidades de seu projeto

Não comece do zero com os modelos do Smartsheet, que são flexíveis o suficiente para serem personalizados de acordo com as necessidades de seu projeto Filtragem avançada: Nunca perca nenhuma tarefa ou anotação com as opções avançadas de filtragem para otimizar o gerenciamento de recursos

Cons

Não há aplicativo para desktop: Você não poderá baixar um aplicativo para desktop com o Resource Management do Smartsheet

Você não poderá baixar um aplicativo para desktop com o Resource Management do Smartsheet Funciona de forma semelhante ao Excel: Se você estiver procurando uma ferramenta de gerenciamento de recursos que vá além do que uma planilha do Excel faz com linhas e colunas, talvez queira procurar alternativas

Preços

**Profissional: uS$ 7 por usuário por mês

Business : uS$ 25 por usuário por mês

: uS$ 25 por usuário por mês Empresa: Entre em contato com a equipe

Avaliações e resenhas

G2: 4,0/5 (mais de 100 avaliações)

4,0/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 60 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas de planilha_ !

7. Planejador de hub

Via Hub Planner

Se você reunir um planejador, várias planilhas de horas e recursos de relatório, terá Planejador de hub . No que se refere ao software de gerenciamento de recursos, ele é simples e direto ao ponto para melhorar os recursos de gerenciamento de projetos.

Embora talvez não seja possível personalizá-lo em um nível mais granular, como seria possível com uma ferramenta como o ClickUp, ele ainda oferece recursos sólidos para equipes menores de gerenciamento de projetos, programação de recursos e planejamento de recursos.

Seu melhor conjunto de recursos provavelmente seria o das ferramentas de orçamento dinâmico. A ferramenta oferece um assistente de orçamento intuitivo que ajuda a criar um orçamento personalizado para cada projeto e acompanha as despesas reais em relação às despesas previstas. 💰💰💰

O Hub Planner também inclui um painel de análise de custos interativo que oferece uma visão geral do uso e dos custos do orçamento. Com alertas automatizados de orçamento e rastreamento, os gerentes são avisados quando um projeto está acima ou abaixo do orçamento, o que o torna uma excelente ferramenta de planejamento de recursos financeiros.

Melhores recursos

Agendador de arrastar e soltar: É fácil de criarprogramações de projetos com um agendador de arrastar e soltar acessível

É fácil de criarprogramações de projetos com um agendador de arrastar e soltar acessível Fácil de aprender e gerenciar: O Hub Planner não tem uma curva de aprendizado acentuada como outros softwares de gerenciamento de recursos, por isso é fácil de integrar e integrar ao fluxo de trabalho da sua equipe

O Hub Planner não tem uma curva de aprendizado acentuada como outros softwares de gerenciamento de recursos, por isso é fácil de integrar e integrar ao fluxo de trabalho da sua equipe Taxas de cobrança dinâmicas: Tem um processo de cobrança complexo? O Hub Planner permite que você acompanhe as taxas de cobrança internas e externas para que você saiba quanto está lucrando com cada projeto

Pros

Fácil de navegar: Os usuários do Hub Planner apreciam essa opção de software de gerenciamento de recursos devido à sua facilidade de uso e não aos recursos

Os usuários do Hub Planner apreciam essa opção de software de gerenciamento de recursos devido à sua facilidade de uso e não aos recursos Preenchimento automático das horas do projeto:Economiza tempo permitindo que o Hub Planner preencha automaticamente suas horas e funcione como uma ferramenta de planejamento de recursos mais rápida

Contras

Sofisticação de recursos: As equipes que usam o Hub Planner trabalham melhor quando precisam de um projeto básico ou de uma ferramenta de planejamento de recursos para fluxos de trabalho mais simples

As equipes que usam o Hub Planner trabalham melhor quando precisam de um projeto básico ou de uma ferramenta de planejamento de recursos para fluxos de trabalho mais simples Rastreia o uso de recursos por meio de relatórios que podem ser baixados: Precisa ver se a alocação de recursos está indo bem? Você precisará baixar um relatório para descobrir

Preços

Plus & Play : uS$ 7 por recurso por mês

: uS$ 7 por recurso por mês Premium : uS$ 18 por recurso por mês

: uS$ 18 por recurso por mês **Líder empresarial: Entre em contato com a equipe

Avaliações e comentários

G2 : 4/5 (mais de 17 avaliações)

: 4/5 (mais de 17 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

8. nTask

via nTask

Com nTarefa com o nTask, você colabora, planeja e analisa todos os seus projetos com a sua equipe. Assim como outros softwares de gerenciamento de projetos e de recursos, o nTask oferece o básico em termos de definição de marcos, orçamento, gerenciamento de recursos e um recurso de arrastar e soltar quadro kanban planejador que acrescenta visibilidade a qualquer projeto. 🔎

Então, o que faz o nTask se destacar?

Com o nTask, o diabo está nos detalhes. Por exemplo, você mesmo pode criar modelos para trabalhar em projetos futuros. Ele também oferece uma solução integrada de controle de tempo que exibe métricas de custo até a conclusão em cada etapa do seu projeto.

Melhores recursos

Status personalizados: O nTask é flexível o suficiente para que as equipes criem status personalizados para projetos com nuances adicionais

O nTask é flexível o suficiente para que as equipes criem status personalizados para projetos com nuances adicionais Vinculação de projetos: Tem vários projetos interligados em andamento ao mesmo tempo? O nTask permite que as equipes vinculem projetos relacionados para que não haja erros ao cumprir marcos e prazos de acordo com o cronograma

Tem vários projetos interligados em andamento ao mesmo tempo? O nTask permite que as equipes vinculem projetos relacionados para que não haja erros ao cumprir marcos e prazos de acordo com o cronograma Datas de vencimento personalizáveis: Não é incomum não terminar um projeto na data de vencimento esperada, por isso o nTask vem com recursos pequenos, mas poderosos, como a definição de datas de vencimento planejadas versus datas de vencimento reais - ideal para a programação de recursos

Pros

Criar equipes: O nTask permite que os gerentes de projeto criem equipes como forma de manter os projetos e a programação de recursos organizados

O nTask permite que os gerentes de projeto criem equipes como forma de manter os projetos e a programação de recursos organizados Acessível: O nTask é acessível, o que o torna excelente para equipes pequenas e em crescimento que não precisam de software de gerenciamento de recursos para levar um projeto até a linha de chegada

Contras

Lento para carregar: Dependendo de como você configurou seu fluxo de trabalho, o nTask pode ser lento para carregar em comparação com outras opções de software de gerenciamento de recursos nesta lista

Dependendo de como você configurou seu fluxo de trabalho, o nTask pode ser lento para carregar em comparação com outras opções de software de gerenciamento de recursos nesta lista Integrações limitadas: Trabalhar com uma grande pilha de tecnologia pode se tornar um problema se o nTask não se integrar a nenhuma de suas ferramentas de gerenciamento de tarefas

Trabalhar com uma grande pilha de tecnologia pode se tornar um problema se o nTask não se integrar a nenhuma de suas ferramentas de gerenciamento de tarefas Curva de aprendizado acentuada: Os usuários relataram uma curva de aprendizado um pouco mais acentuada, pois a plataforma não é tão intuitiva quanto outras opções de software de gerenciamento de recursos

Preços

Premium : uS$ 3 por mês com cobrança anual

: uS$ 3 por mês com cobrança anual Business : uS$ 8 por mês com cobrança anual

: uS$ 8 por mês com cobrança anual Enterprise: Entre em contato com a equipe

Avaliações e resenhas

G2: 4,5/5 (mais de 17 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

9. Celoxis

Via Celoxis Ce o loxis é uma combinação de ferramentas ágeis de gerenciamento de recursos e automação de fluxo de trabalho recursos. Ele oferece relatórios e análises de negócios avançados que dão aos gerentes de projeto uma visão completa de seus projetos.

O Celoxis também oferece visualizações personalizáveis, para que os gerentes de projeto entendam os dados de seus projetos com mais rapidez. Ele também equipa sua equipe com ferramentas externas para gerenciar clientes com recursos do portal do cliente. 💡

Lembre-se de que a Celoxis ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de desenvolvimento de recursos adicionais para tornar seu produto mais robusto em relação às diferentes necessidades do projeto. 🧠

Melhores recursos

Painéis de portfólio personalizáveis: Mantenha-se atualizado com as informações do projeto em tempo real dentro dos portfólios.

Mantenha-se atualizado com as informações do projeto em tempo real dentro dos portfólios. Visualizações personalizáveis: Permitem que os usuários tenham uma melhor compreensão dos dados de seus projetos.

Permitem que os usuários tenham uma melhor compreensão dos dados de seus projetos. Automação: Oferece inúmeras automações personalizáveis

Pros

Automatização de cronogramas Relatórios de recursos e projetos : O software de gerenciamento de recursos ajuda você a obter um relatório de projeto que inclui os detalhes do andamento do projeto em sua caixa de entrada

: O software de gerenciamento de recursos ajuda você a obter um relatório de projeto que inclui os detalhes do andamento do projeto em sua caixa de entrada Funciona muito bem para equipes menores: Você não precisa ser muito versado em softwares sofisticados de gerenciamento de recursos para começar a trabalhar com o Celoxis e tirar o máximo proveito dele

Contras

Planos de uso limitados: Ao contrário de outros softwares de gerenciamento de recursos, o Celoxis não oferece muitos planos para escolher, o que pode não funcionar muito bem se você estiver com um orçamento limitado

Ao contrário de outros softwares de gerenciamento de recursos, o Celoxis não oferece muitos planos para escolher, o que pode não funcionar muito bem se você estiver com um orçamento limitado Precisa ser melhorado: Dependendo do que você faz com o painel do Celoxis, a navegação nem sempre é fácil

Preços

Nuvem : uS$ 22,50 cobrados anualmente

: uS$ 22,50 cobrados anualmente No local: Entre em contato com a equipe

Avaliações e resenhas

G2 : 4.3/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

10. Previsão

Via Forecast

Trabalhando com clientes? Previsão vem com muitas ferramentas de gerenciamento de recursos e projetos para garantir a satisfação do cliente. Você pode manter as partes interessadas atualizadas e, ao mesmo tempo, manter a visibilidade dos recursos no back-end. 🔎

No que diz respeito ao software de gerenciamento de recursos, o Forecast não deixa a desejar, o que é ótimo em termos de planejamento de projetos. Planilhas de horas, relatórios e seu painel altamente visual garantem a distribuição ideal de sua largura de banda em todos os projetos em andamento para um planejamento de recursos ideal. Se você tem uma empresa baseada em serviços, o Forecast pode ser uma opção sólida que vale a pena considerar.

Melhores recursos

Recursos de faturamento Crie e envie facilmente faturas de clientes a partir da plataforma

Crie e envie facilmente faturas de clientes a partir da plataforma Ferramenta completa para agências: As agências gerenciam clientes, projetos e recursos em um único local centralizado

Prós

Atualizações consistentes do produto: A equipe da Forecasts é sólida em fornecer atualizações consistentes do produto

A equipe da Forecasts é sólida em fornecer atualizações consistentes do produto Mostra a disponibilidade de todos para os projetos: As equipes ficam na mesma página ao adicionar visibilidade à disponibilidade do planejamento do projeto à medida que ela muda

Contras

Não é o melhor em dispositivos móveis: O painel do Forecast não foi projetado com uma visualização móvel em mente.

O painel do Forecast não foi projetado com uma visualização móvel em mente. Não automatiza muitas tarefas repetitivas: Muitas tarefas que o Forecast poderia automatizar paraagilizar os processos têm de ser repetidas manualmente.

Muitas tarefas que o Forecast poderia automatizar paraagilizar os processos têm de ser repetidas manualmente. Aproveitado para equipes do tipo agência: O Forecast é ótimo para empresas baseadas em serviços, como agências, portanto, seus recursos podem não servir para qualquer outramodelo de negócios totalmente.

Preços

Lite : uS$ 29 por assento por mês

: uS$ 29 por assento por mês Pro : Entre em contato com a equipe

: Entre em contato com a equipe Plus: Entre em contato com a equipe

Avaliações e críticas

G2 : 4.2/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

Inicie o planejamento de recursos com o software de gerenciamento de recursos

Ouça - o melhor software de gerenciamento de recursos nem sempre é tão claro quanto parece. Você precisa de uma opção que possa fazer mais do que o simples planejamento de projetos ou a descoberta dos recursos alocados.

Recursos e projetos software de planejamento como o ClickUp, oferece tudo o que você precisa para monitorar, acompanhar, programar, organizar e redefinir a prioridade de seus recursos da forma mais eficaz possível.

