15 melhores ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho para sua equipe 2024

O estresse é um dos principais assassino da produtividade . 💀

Quando a pressão internalizada se acumula além do nosso controle, é mais difícil nos concentrarmos, atingirmos nossas metas ou até mesmo concluirmos tarefas simples. Isso acontece com os melhores de nós! Até mesmo com os membros da sua equipe.

Na verdade, funcionários estressados apresentam 60% mais absenteísmo e são significativamente menos eficazes quando estão no trabalho.

Quando há muita coisa em nossas mãos, nos sentimos dispersos, despreparados e como se não houvesse tempo suficiente no dia para fazer as coisas. Isso aumenta a margem para erros, perda de prazos e, sim, absenteísmo - também conhecido como o padrão de evitar obrigações difíceis.

Como gerente de projeto, é difícil encontrar um limite entre sobrecarregar a equipe com trabalho e dar a ela poucas tarefas, a ponto de o projeto ficar mais lento ou perigosamente atrasado.

As ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho são uma solução eficaz para os gerentes de projeto que desejam resolver esse problema. Felizmente, há uma infinidade de softwares para escolher, mas esse software é um investimento! Cada ferramenta tem recursos específicos para atender a diferentes casos de uso, mas qual é a melhor para a sua equipe?

Neste artigo, vamos nos aprofundar em tudo o que você precisa saber sobre um gerenciamento eficaz da carga de trabalho e analisamos 15 das principais ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho para ajudar sua equipe a fazer as coisas sem se preocupar.

O que são ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho? Gerenciamento de carga de trabalho é o processo de identificar, monitorar e gerenciar o trabalho pelo qual você e sua equipe são responsáveis. É aqui que as habilidades do seu gerente de projeto podem realmente brilhar - por meio de processos adaptados ao tamanho da sua equipe, ao setor, ao caso de uso e ao estilo do projeto.

O objetivo geral do gerenciamento eficaz da carga de trabalho é que todos se sintam satisfeitos e responsáveis por suas listas de tarefas. Isso também pode ajudar os membros a se sentirem mais envolvidos em seu trabalho, o que leva a resultados de projetos de maior qualidade!

Use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para ver quem está adiantado ou atrasado e arraste e solte facilmente as tarefas para realocar recursos

As ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho são projetadas para ajudá-lo a criar, introduzir e manter esses processos junto com sua equipe. Todos os softwares têm seu próprio conjunto exclusivo de benefícios, mas, em geral, há alguns recursos importantes a serem observados para criar sistemas de gerenciamento de carga de trabalho funcionais e organizados:

Acompanhamento do progresso

Priorização de tarefas

Gerenciamento de tarefas

Relatórios e percepções

Datas de vencimento e prazos

Dependências de tarefas

Bate-papo no aplicativo

Várias integrações

Há também muitos benefícios decorrentes do uso de ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho que vão muito além de uma lista de recursos padrão, incluindo colaboração aprimorada , gerenciamento de tempo organização mais clara de projetos e muito mais!

As 15 melhores ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho

A melhor maneira de implementar um processo produtivo de gerenciamento de carga de trabalho para a sua equipe é com a ajuda de um software poderoso para orientar a transição. Aqui estão 15 das melhores ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho para organizar tarefas, equipes e projetos:

1. ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades ClickUp é a plataforma de produtividade definitiva para equipes de todos os setores para gerenciar projetos, centralizar o trabalho e otimizar os processos diários em um espaço de trabalho colaborativo e personalizável. É a solução ideal de gerenciamento de carga de trabalho para equipes de qualquer tamanho ou caso de uso, devido à sua lista diversificada de recursos avançados incluindo quadros brancos digitais, um editor de documentos dinâmico, mais de 15 visualizações exclusivas do ClickUp , bate-papo no aplicativo e muito mais.

Entre as muitas maneiras exclusivas do ClickUp de visualizar a lista de tarefas de sua equipe está a visualização de Carga de Trabalho. Projetada para atender e superar todas as suas necessidades de gerenciamento de carga de trabalho, a visualização de carga de trabalho permite que os gerentes de projeto definam e monitorem as capacidades de trabalho da equipe para ver rapidamente quem está sobrecarregado.

E se você for novo no gerenciamento de carga de trabalho ou no ClickUp, não há problema! Use um dos modelos pré-criados e personalizáveis do ClickUp, como este Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp . Gerencie a carga de trabalho de sua equipe e delegue tarefas para novos projetos com estimativas de tempo, pontos de sprint, campos personalizados e muito mais!

Gerencie facilmente as capacidades semanais dos membros da equipe com o modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp Faça o download deste modelo Mas ainda há muito mais que o ClickUp pode fazer por toda a equipe! Aqui está um mergulho mais profundo nos recursos, prós, contras e preços que o ClickUp tem a oferecer. ⬇️

Principais recursos do ClickUp

Um sistema flexívelHierarquia para organizar projetos complexos até a última subtarefa

ColaboraçãoQuadros brancos ClickUp para capturar suas ideias e transformá-las instantaneamente em tarefas

Documentos do ClickUp para criar tudo, desde simples anotações até wikis lindamente formatados com edição em tempo real e páginas aninhadas

Múltiplos responsáveis e observadores em tarefas para transparência total do status e do progresso da tarefa

Comentários encadeados com @menções para transformar rapidamente pensamentos emitens de ação que você pode delegar à equipe

Prioridades de tarefas para definir uma ordem clara de operações em sua carga de trabalho diária

Automações de tarefas para eliminar o trabalho pesado envolvido em tarefas repetitivas e manter os processos em andamento o tempo todo

Insights instantâneos e relatórios personalizados comDashboards no ClickUp Prós do ClickUp

Muitos recursos e funcionalidades em todos os planos de preços, inclusiveGrátis para sempre* Interface de arrastar e soltar fácil de usar

Recursos totalmente personalizáveis e experiência de usuário transparente

Centenas de modelos gratuitos e pré-criados para qualquer caso de uso emBiblioteca de modelos do ClickUp* Mais de 1.000 integrações com outras ferramentas de trabalho para facilitar ainda mais o gerenciamento da carga de trabalho

Personalizadoprivacidade e permissões opções para compartilhar seu trabalho no ClickUp por meio de um simples link

Contras do ClickUp

Pode ser um pouco difícil de aprender a se adaptar a tantos recursos - checkoutSuporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e documentos de ajuda do ClickUp* Nem todas as visualizações do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda!

Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre : Projetos e usuários ilimitados, toneladas de visualizações de projetos, documentos, quadros brancos, 100 MB de armazenamento e muito mais

: Projetos e usuários ilimitados, toneladas de visualizações de projetos, documentos, quadros brancos, 100 MB de armazenamento e muito mais Plano Ilimitado (US$ 7 por usuário, por mês) : Armazenamento, integrações e painéis ilimitados, visualizações mais avançadas, metas e muito mais

: Armazenamento, integrações e painéis ilimitados, visualizações mais avançadas, metas e muito mais **Plano Empresarial (US$ 12 por usuário, por mês): Equipes ilimitadas, compartilhamento avançado, recursos avançados de gerenciamento de carga de trabalho e muito mais

Plano Enterprise (entre em contato para obter preços personalizados): White labeling, APE empresarial, MSA e HIPPA, SSO e muito mais

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.600 avaliações)

2. Trello

Via TrelloTrello é um software de gerenciamento de projetos simples e conhecido para visualizar seu fluxo de trabalho, criar tarefas, fazer anotações e muito mais. Popular por sua Abordagem de quadro Kanban para o gerenciamento de projetos, o Trello também tem muitas ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho para colaboração da equipe e supervisão do progresso.

Saiba mais sobre o_ **Melhores alternativas ao Trello **em nosso guia completo!

Principais recursos do Trello

Automatize fluxos de trabalho com o bot butler do Trello

Quadros Kanban e listas de verificação para facilitar o gerenciamento da carga de trabalho

Oferece modelos para o gerenciamento da carga de trabalho,gerenciamento de equipese produtividade geral

Aplicativo móvel disponível para dispositivos Android e iOS

Profissionais do Trello

Preço razoável para os recursos oferecidos

Interface intuitiva para visualizar o progresso de projetos ou tarefas

Várias integrações de terceiros para ampliar sua funcionalidade

Contras do Trello

Não é tão flexível para equipes ou projetos maiores

Armazenamento limitado e plano gratuito

Recursos limitados de controle de tempo

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 5 por usuário, por mês

Premium: US$ 10 por usuário, por mês

Enterprise: A partir de US$ 17,50 por usuário, por mês e acima. Entre em contato com o Trello para obter opções de preços adicionais

Avaliações de clientes do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 12.800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 21.600 avaliações)

3. Segunda-feira.com

Via Segunda-feiraSegunda-feira.com é outra ferramenta de gerenciamento de carga de trabalho com recursos que a ajudam a funcionar como uma solução conveniente de gerenciamento de carga de trabalho. Com a capacidade de criar e atribuir tarefas rapidamente, o Monday é uma alternativa popular para os departamentos de RH, Vendas e Marketing e Mídia, mas carece de um pouco de complexidade para processos de várias etapas, projetos complicados e definição de metas.

Leia mais sobre o_ **Principais alternativas para segunda-feira .

principais recursos do #### Monday

Uma ferramenta de acompanhamento da carga de trabalho para ver as tarefas atuais da sua equipe

Controle de tempo incorporado

Automatize os fluxos de trabalho para reduzir as tarefas repetitivas

Mais de 200 modelos para começar

Profissionais de segunda-feira

Promove a transparência da carga de trabalho da equipe

É uma plataforma dimensionável, excelente para equipes em crescimento

Integra-se com mais de 40 outros aplicativos, como Hubspot, Spotify e Google Drive

contras do #### Monday

Difícil de configurar dependências de tarefas

Recursos limitados de relatórios

Preços da Monday

Individual : Gratuito

: Gratuito Plano básico : uS$ 8 por usuário, por mês

: uS$ 8 por usuário, por mês Padrão : uS$ 10 por usuário, por mês

: uS$ 10 por usuário, por mês Pro : uS$ 16 por usuário, por mês

: uS$ 16 por usuário, por mês Empresarial: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes na segunda-feira

G2: 4,7 (mais de 6.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.800 avaliações)

4. Trabalho em equipe

Via Trabalho em equipe O Teamwork é um software de gerenciamento de projetos e cargas de trabalho que também pode ajudá-lo a gerenciar a carga de trabalho da sua equipe por meio da criação e alocação de tarefas, projetos e recursos.

Principais recursos do Teamwork

Gráficos de Gantt e quadros Kanban para visualizar seu trabalho

Atribuição rápida de tarefas para definir equipes e subequipes

Seguidores para supervisionar o progresso das tarefas

Automações para otimizar seus processos

Controle de tempo integrado

Prós do trabalho em equipe

Vários add-ons para ampliar sua funcionalidade

Gerenciamento de recursos para ficar por dentro das capacidades diárias de sua equipe

Inúmeros recursos para que os gerentes vejam as tarefas de suas equipes

contras do #### Teamwork

Projetos de modelos limitados

Período de adaptação para novos usuários que aprendem muitos recursos novos

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre : Até cinco usuários por plano

: Até cinco usuários por plano Entrega : uS$ 9,99 por usuário, por mês

: uS$ 9,99 por usuário, por mês Grow : uS$ 17,99 por usuário, por mês

: uS$ 17,99 por usuário, por mês Escala: Entre em contato com a Teamwork para obter mais informações sobre preços

Avaliações de clientes do Teamwork

G2: 4,4 (mais de 1.010 avaliações)

Capterra: 4,5 (mais de 730 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas de trabalho em equipe !

5. Wrike

Via Wrike Como muitas das ferramentas desta lista, Wrike é um software de gerenciamento de projetos que pode ajudar equipes pequenas e grandes a planejar projetos, delegar tarefas e gerenciar cargas de trabalho. No entanto, o Wrike é voltado principalmente para usuários de nível empresarial. Quando se trata de gerenciamento de cargas de trabalho, a análise e os gráficos intuitivos do Wrike são os principais recursos!

Saiba mais sobre o_ **Principais alternativas ao Wrike **Em nosso guia de comparação detalhado

Principais recursos do Wrike

Criação de tarefas a partir de envios de formulários e solicitações de pesquisas

Infográficos intuitivos para acompanhar as estatísticas de desempenho da sua equipe

Supervisão do tempo registrado para tarefas e cargas de trabalho dos membros

Coordenar projetos usando pastas e etiquetas organizadas

Acesse modelos prontos de layout de projeto

Profissionais do Wrike

Gerenciamento de carga de trabalho de nível empresarial recursos

Várias exibições, incluindo quadro Kanban e gráfico de Gantt

Integração avançada com aplicativos como Google Drive e Dropbox

Contras do Wrike

Interface de usuário não intuitiva

Plano gratuito limitado e opções pagas caras para recursos avançados

Processo de integração difícil

Funcionalidade limitada no aplicativo móvel

Preços do Wrike

**Gratuito

Plano Profissional : uS$ 9,80 por usuário, por mês

: uS$ 9,80 por usuário, por mês Plano Empresarial : uS$ 24,80 por usuário, por mês

: uS$ 24,80 por usuário, por mês Empresa: Entre em contato com o Wrike para obter preços

Avaliações de clientes do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.200 avaliações)

Capterra: 4,3 (mais de 1.800 avaliações)

6. Asana

Via AsanaAsana é uma das mais conhecidas ferramentas de gerenciamento de projetos por sua funcionalidade inteligente e automatizada que oferece muitos benefícios de gerenciamento de carga de trabalho.

Confira mais sobre o_ **Melhores alternativas à Asana !

Principais recursos da Asana

Delegar tarefas com base em funções, habilidades, cargas de trabalho e muito mais

Crie projetos recorrentes com modelos de fluxo de trabalho personalizáveis

Integra-se com mais de 100 outras ferramentas, como Excel, Dropbox e Google Calendar

Crie listas de tarefas para priorizar suas tarefas de projeto

Profissionais da Asana

Fácil de visualizar o progresso de seu projeto usando quadros Kanban, visualização de calendário e muito mais

Recursos de bate-papo e colaboração em tempo real para cada tarefa

Rápido de usar, com uma interface de usuário simples e intuitiva

Contras da Asana

Não há recurso nativo de controle de tempo

Não é possível atribuir várias pessoas à mesma tarefa

Não oferece opções avançadas de personalização

Preços da Asana

Básico : Gratuito

: Gratuito Premium : uS$ 10,99 por usuário, usuário por mês

: uS$ 10,99 por usuário, usuário por mês Business : uS$ 24,99 por usuário, por mês

: uS$ 24,99 por usuário, por mês Empresarial: Entre em contato com a Asana para saber o preço

Avaliações de clientes da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 8.900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 11.400 avaliações)

7. Jira

Via Jira Originalmente voltado para o controle de bugs, Jira é hoje um software de gerenciamento de projetos de grande porte para planejar, acompanhar e gerenciar cargas de trabalho. Essa ferramenta é voltada principalmente para Desenvolvimento ágil de software mas se você estiver lidando com vários projetos grandes ao mesmo tempo, o Jira tem a capacidade de lidar com todos esses dados!

Procurando um motivo para isso_ desistir do Jira ? Temos cinco!

Principais recursos do Jira

Modelos de projeto prontos para uso

Monitorar projetos com relatórios em tempo real

Aumente a transparência com fluxos de trabalho detalhados

Sua visualização de linha do tempo pode ser usada para mapear dependências de tarefas

Profissionais do Jira

Priorize seu backlog para realizar primeiro o trabalho importante

Sincronize seu trabalho entre dispositivos para gerenciar projetos em qualquer lugar

Mais de 3.000 integrações, incluindo Google Sheets, Slack e Evernote

Contras do Jira

Curva de aprendizado acentuada e requer um administrador em tempo integral para configurar e manter

Não é adequado para equipes não técnicas ou casos de uso

Difícil de personalizar

Lento para carregar

Não possui recursos de colaboração incorporados

Caro para acessar recursos essenciais de gerenciamento de carga de trabalho

Preços do Jira

Gratuito : Inclui três agentes

: Inclui três agentes Padrão : Estimativa de US$ 21 por agente, por mês

: Estimativa de US$ 21 por agente, por mês Premium : Estimativa de US$ 47 por agente, por mês

: Estimativa de US$ 47 por agente, por mês Empresa: Entre em contato com o Jira para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes do Jira

G2: 4,2/5 (mais de 4.800 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 12.300 avaliações)

8. MS Project

Via MicrosoftProjeto Microsoft é um produto de planejamento de projetos do Microsoft 365 com ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho para que as equipes planejem, agendem e resumam suas tarefas. Se o seu estilo preferido de gerenciamento de projetos envolve Excel ou se você tiver um conhecimento prático dos produtos da Microsoft em geral, o MS Project pode ser ideal para você! Mas ele não é para todos.

O Microsoft Project é excelente para planejamento e programação de projetos. Você pode criar tarefas e subtarefas resumidas, atribuir recursos, equilibrar cargas de trabalho e usar o gerenciamento de portfólio de projetos (Microsoft PPM) para manter tudo sob controle.

Principais recursos do MS Project

Uma variedade de modelos pré-criados

Sua visualização de linha do tempo ajuda a ver o progresso geral

Monitore a quantidade de trabalho concluída por meio de relatórios

Trabalhe em vários projetos simultaneamente com o Master Project Plan

Organize seu trabalho com painéis de controle visuais

Profissionais do MS Project

Compatível com trabalho remoto e off-line

Alinha-se perfeitamente com outras ferramentas da Microsoft

Oferece integrações para comunicação em equipe, como Skype, Yammer e Outlook

Contras do MS Project

Não é intuitivo para aprender e é muito complicado para iniciantes

Os recursos de colaboração dependem de integrações

Não é compatível com muitos PCs

Planos e estruturas de preços confusos

Não há planos gratuitos e há planos pagos caros

Preços do MS Project

Soluções baseadas em nuvem:

Projeto Plano 1 : uS$ 10 por usuário por mês

: uS$ 10 por usuário por mês Plano de Projeto 3 : uS$ 30 por usuário por mês

: uS$ 30 por usuário por mês Plano de Projeto 5: uS$ 55 por usuário por mês

Soluções no local:

Projeto Padrão 2021 : Pagamento único de US$ 679,99

: Pagamento único de US$ 679,99 Project Professional 2021 : Pagamento único de US$ 1.129,99

: Pagamento único de US$ 1.129,99 Project Server: Entre em contato com a Microsoft para obter detalhes

**Observação: cada licença cobre um PC

Avaliações de clientes do MS Project

G2: 4/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.400 avaliações)

9. Toggl

Rastreamento de uma linha do tempo em Toggl O Toggl é uma ferramenta de gerenciamento de carga de trabalho com três produtos separados para monitorar o tempo, planejar o trabalho e contratar novos membros. Quando se trata de gerenciamento de carga de trabalho, o Toggl Plan é sua melhor aposta. Ele permite equilibrar a carga de trabalho da equipe, fornecendo uma visão geral de alocação de recursos em tempo real.

Cansado de alternar entre tarefas? Dê uma olhada nestas_ **Alternativas de alternância !

Principais recursos do Toggl

Interface de usuário simples e intuitiva

Crie gráficos de Gantt codificados por cores

Funcionalidade de arrastar e soltar para reprogramar tarefas e alocar recursos

Prós do Toggl

Melhor para equipes menores

Automatize itens de ação repetitivos com tarefas recorrentes

Simplifique a comunicação com comentários e compartilhamentoscronogramas de projetos Contras do Toggl

Não oferece uma experiência de aplicativo móvel tranquila

Opções de personalização limitadas

Falta de recursos avançados de gerenciamento de carga de trabalho

Não é adequado para equipes de médio a grande porte

Pode ser caro para um conjunto básico de recursos

Preços do Toggl

A Toggl tem planos de preços separados para seus três produtos. Para o plano Toggl, há dois níveis:

Equipe : uS$ 9 por usuário por mês

: uS$ 9 por usuário por mês Negócios: uS$ 15 por usuário por mês

Avaliações de clientes do Toggl

G2: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

10. Projetos Zoho

Via Projetos ZohoProjetos Zoho é um software de gerenciamento de projetos com recursos de carga de trabalho para colaborar com a equipe, trabalhar com as partes interessadas e acompanhar os problemas do projeto. Ele também é uma das principais ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho para seus utilização de recursos gráficos e Gráficos de Gantt para rastrear marcos alocação de recursos, caminho crítico cálculo, entre outros.

Recursos do Zoho Projects

Diferentes visualizações de tarefas para o planejamento de vários projetos

Dependências entre tarefas relacionadas

Painéis de projetos para obter insights sobre seu orçamento, tarefas, status da equipe e trabalho atrasado

Ferramentas de gerenciamento de recursos para distribuir o trabalho uniformemente entre a equipe

Prós do Zoho Projects

Várias ferramentas administrativas para auxiliar no gerenciamento da carga de trabalho

Várias maneiras de visualizar sua carga de trabalho, incluindo visualizações e fluxogramas

Diversos produtos Zoho ampliam perfeitamente sua funcionalidade sem depender de integrações de terceiros

Contras do Zoho Projects

Você terá que investir em vários aplicativos Zoho para obter os mesmos recursos de gerenciamento de carga de trabalho que muitas outras ferramentas oferecem em um único software

Integrações limitadas com ferramentas de trabalho que não são da Zoho

Falta de recursos de gerenciamento de sprint

Versão gratuita limitada

Preços do Zoho Projects

Gratuito

Premium : uS$ 5 por usuário por mês

: uS$ 5 por usuário por mês Enterprise: $10 por usuário por mês

Avaliações de clientes do Zoho Projects

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 260 avaliações)

11. nTask

Via nTarefa Como uma das principais ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho da atualidade, o nTask é ideal para colaboração, planejamento e gerenciamento de tarefas diárias. Com o nTask, você pode definir marcos de tarefas, acompanhar o progresso do projeto em tempo real e priorizar tarefas para que as coisas sejam feitas no prazo.

principais recursos do #### nTask

Organizar projetos em tarefas e espaços de trabalho separados

Definir subtarefas e dependências de tarefas

Acompanhamento do tempo para obter informações sobre a atividade da equipe

nTask pros

Várias visualizações,incluindo gráficos de Gantt e quadros Kanban

Convites de equipe em massa para economizar tempo

contras do nTask

Falta de recursos avançados de relatório para uma equipe maior

Os quadros Kanban são um recurso pago

Pode ser difícil de configurar para iniciantes

Preços do nTask

Básico : Gratuito

: Gratuito Premium : uS$ 3 por usuário por mês

: uS$ 3 por usuário por mês Business : uS$ 8 por usuário por mês

: uS$ 8 por usuário por mês Empresa: Entre em contato com a nTask para saber o preço

Avaliações de clientes do nTask

G2: 4,4/5 (mais de 15 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 90 avaliações)

12. Folga

via FolgaSlack é uma ferramenta popular de gerenciamento de carga de trabalho para comunicação baseada em texto. A ferramenta de colaboração permite que você se comunique facilmente com os membros da equipe, compartilhe arquivos de projetos e faça chamadas telefônicas e de vídeo.

Além disso, a variedade de reações de emojis e gifs do Slack a comentários e mensagens é realmente incomparável. Embora isso não esteja necessariamente relacionado ao gerenciamento da carga de trabalho, com certeza torna o trabalho mais divertido no dia a dia.

Principais recursos do Slack

Poderosos recursos de pesquisa

Crie canais específicos para projetos e equipes para discussões focadas

Colabore com imagens, anotações e arquivos de projeto

Lembretes fáceis e automatizados para manter o controle de sua carga de trabalho diária

Profissionais do Slack

Os dados na plataforma estão sempre protegidos graças à excelente segurança

Os canais podem ser públicos, privados, compartilhados ou em vários espaços de trabalho - você escolhe o que melhor se adapta à sua equipe

Fácil de compartilhar e colaborar com qualquer pessoa em tempo real

Diversas integrações com o Slack

Contras do Slack

Armazenamento limitado de arquivos

Pode causar distração

O Slack é uma ótima ferramenta de mensagens, mas carece de recursos convenientes de gerenciamento de carga de trabalho

As conversas são excluídas após 14 dias

Preços do Slack

Gratuito

Pro : uS$ 7,25 por usuário por mês

: uS$ 7,25 por usuário por mês Business : uS$ 12,50 por usuário por mês

: uS$ 12,50 por usuário por mês Grade empresarial: Entre em contato com o Slack para obter preços

Avaliações de clientes do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 30.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 22.000 avaliações)

13. ProofHub

Via Centro de Provas O ProofHub é outra ferramenta de gerenciamento de carga de trabalho para planejar, colaborar e concluir projetos dentro do prazo.

Principais recursos do ProofHub

Várias visualizações de projeto, incluindo quadros Kanban, gráficos de Gantt, tabelas e visualizações de calendário

Campos personalizados para suas tarefas

Modelos para facilitar o planejamento e a implementação do projeto

Agenda diária para um projeto de equipe compartilhado

Profissionais do ProofHub

Rotulagem branca

Controle robusto de administração e permissão

Vários recursos para gerenciamento de carga de trabalho

Trabalhe de qualquer lugar com o aplicativo móvel do ProHub

Conecte-se com ferramentas como Google Drive, Outlook e Dropbox

Contras do ProofHub

Curva de aprendizado acentuada

Falta a capacidade de automatizar tarefas recorrentes

Preços do ProofHub

O ProofHub oferece duas opções de preços:

Essencial : uS$ 45 por mês

: uS$ 45 por mês Controle Ultimate: uS$ 89 por mês

Avaliações de clientes do ProofHub

G2: 4,2/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

14. Basecamp

Via BasecampBasecamp não é novidade - na verdade, ele existe há mais de 15 anos.

Esse software possui várias ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho para ajudá-lo a organizar e distribuir projetos entre a equipe sem sobrecarregar nenhum de seus membros. Basecamp é bem conhecido por sua capacidade de criar tarefas dentro de suas listas de tarefas, mas ainda carece de algumas funcionalidades importantes que deixam seus usuários procurar alternativas para o Basecamp .

Recursos do Basecamp

Listas de tarefas com notificações, datas de vencimento e lembretes para acompanhamento

Plataforma de bate-papo no aplicativo para comunicação rápida

Relatórios e insights sobre listas de tarefas em andamento

Gráficos visuais de Hill Charts para acompanhar o progresso

Profissionais do Basecamp

Mais adequado para projetos menores ou mais simples

Fácil de organizar e pesquisar tarefas na plataforma

Integrações para ampliar sua funcionalidade

Contras do Basecamp

Visualizações de projeto limitadas para gerenciar cargas de trabalho

Falta de prioridades de tarefas para estruturar as listas de tarefas dos membros

Os recursos de relatório e controle de progresso são muito básicos

Difícil de supervisionar projetos ou equipes maiores

Preços do Basecamp

O Basecamp oferece um ano de teste gratuito para até três usuários. Depois disso, o Basecamp custa US$ 11 por usuário, por mês.

Avaliações de clientes do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.080 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 13.770 avaliações)

15. Bitrix24

Via Bitrix24 O Bitrix24 é um software de serviços empresariais com diferentes ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho para colaborar em projetos, automatizar processos de RH e supervisionar seu CRM.

Recursos do Bitrix24

Controle automático de tempo de tarefas

Observadores e vários participantes em tarefas

Delegação de tarefas e recurso de planejador de tarefas

Prós do Bitrix24

Várias maneiras de visualizar seus projetos e dependências de tarefas

Diversos recursos para que os chefes de RH e de departamento vejam o progresso de cada membro da equipe

Chats de projeto separados

Contras do Bitrix24

Interface de usuário desatualizada e não intuitiva

Falta de recursos avançados de gerenciamento de carga de trabalho

Você depende de várias ferramentas dentro do ecossistema Bitrix24, portanto, é difícil acessar os recursos de que precisa sem aumentar seu plano de preços

Preços do Bitrix24

**Gratuito

Básico : uS$ 49 por mês para cinco usuários

: uS$ 49 por mês para cinco usuários Standard : $99 por mês para até 50 usuários

: $99 por mês para até 50 usuários Profissional : uS$ 199 por mês para até 100 usuários

: uS$ 199 por mês para até 100 usuários Enterprise: uS$ 399 por usuário para até 250 usuários (o preço aumenta de acordo com o número de usuários)

Avaliações de clientes do Bitrix24

G2: 4.1/5 (mais de 480 avaliações)

Capterra: 4.1/5 (mais de 540 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas ao Bitrix24 !

ClickUp: A melhor ferramenta de gerenciamento de carga de trabalho

Cada uma dessas ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho levará a sua equipe mais longe, sem estresse desnecessário, horas extras excessivas ou reclamações.

Mas se você deseja investir em um software projetado para aumentar a produtividade, envolver a equipe, melhorar a colaboração e consolidar todo o seu trabalho, há apenas uma opção na mesa: ClickUp!

Monitore as atualizações do projeto gerencie as cargas de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

O ClickUp é o software ideal de gerenciamento de carga de trabalho com mais de 15 maneiras de organizar projetos, automações de fluxo de trabalho, um editor de documentos integrado, quadros brancos digitais, tarefas personalizáveis e centenas de outros recursos para elevar seu sistema de gerenciamento de carga de trabalho a novos patamares.

Além disso, a visualização exclusiva de carga de trabalho do ClickUp foi criada para atender exatamente a esse caso de uso! Personalize as capacidades dos membros da sua equipe, gerencie o tempo gasto nas tarefas, visualize o progresso e obtenha insights sem microgerenciamento ou necessidade de enviar uma única mensagem.

Inscreva-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo para iniciar e otimizar seus processos de gerenciamento de carga de trabalho! Experimente o ClickUp gratuitamente