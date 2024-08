15 melhores ferramentas de software de planejamento de projetos para 2024

O trabalho remoto é o nome do jogo nos dias de hoje - e isso não vai a lugar nenhum.

Todos nós tivemos um gostinho de como é participar de reuniões no conforto de nossas calças de pijama, e nunca mais olhamos para trás!

Mas não estamos sozinhos. De fato, três quartos da força de trabalho global acreditam que trabalho remoto é o novo normal, e as empresas seguiram o exemplo, aproximadamente 85% das empresas agora oferecem trabalho flexível políticas.

Com esse aumento de equipes dispersas, surge uma necessidade maior de ferramentas poderosas e colaborativas software de gerenciamento de projetos para alinhar os membros às principais metas e otimizar os processos diários.

Não importa se você trabalha em casa, no escritório ou um pouco dos dois,

planejamento de projetos

o software de gerenciamento de projetos é uma ferramenta indispensável. Projetado para ajudá-lo em todas as etapas do seu fluxo de trabalho, o software de gerenciamento de projetos reduz a natureza demorada do planejamento de projetos com recursos para gerenciar tarefas, equipes, comunicação e produtividade de qualquer lugar e a qualquer momento.

O problema que enfrentamos não é se precisamos de um software de gerenciamento de projetos. É qual deles devemos escolher? Dentre as centenas de ferramentas existentes no mercado, fizemos nossa lição de casa para apresentar a você o melhor dos melhores.

Acompanhe tudo o que você precisa saber sobre o melhor software de gerenciamento de projetos, inclusive as 15 melhores ferramentas para sua empresa, os principais recursos, os prós e os contras, os planos de preços, as avaliações dos clientes e muito mais. 🙌🏼

O que procurar em uma ferramenta de planejamento de projetos

A ferramenta de planejamento de projeto certa para você depende inteiramente das necessidades exclusivas da sua equipe. Isso inclui o tamanho da sua equipe ou empresa, o produto ou serviço que você fornece, se a sua equipe colabora em tempo real orçamento e muito mais.

Mas isso não é tudo.

Mais do que encontrar uma ferramenta capaz de fazer tudo isso, é importante investir em um software que sua equipe realmente usará_, o que torna a interface do usuário, a facilidade de uso e a conveniência um fator importante a ser considerado.

Então, como esses fatores realmente afetam sua decisão a longo prazo e o que mais você deve observar antes de escolher seu próximo software de gerenciamento de projetos? Nós lhe mostraremos!

Facilidade de uso: Um software de planejamento de projetos eficiente deve oferecer uma interface de usuário intuitiva e organizada, sem comprometer sua funcionalidade. Quanto mais acessível e fácil de navegar for a ferramenta, mais atraente ela será para cada membro da equipe. Além disso, menos dores de cabeça! Embora o software certo não deva exigir horas de treinamento técnico, certifique-se de que haja muitos recursos de suporte ao cliente, como webinars documentos de ajuda e Canais do YouTube para soluções rápidas.

Recursos e funcionalidade: Considere a capacidade do software de oferecer suporte às principais estratégias de planejamento de projetos e ferramentas como gráficos de Gantt e várias visualizações de projeto, automação do fluxo de trabalho , gerenciamento de carga de trabalho e muito mais.

Colaboração: Especialmente se o seu equipe trabalha de forma assíncrona certifique-se de que seu software de gerenciamento de projetos ofereça suporte a bate-papo no aplicativo, integre com ferramentas de comunicação como o Slack, e tem a capacidade de adicionar comentários.

Publique facilmente atualizações, compartilhe links, reaja e consolide conversas importantes com a visualização do Chat no ClickUp

Personalização: O software de gerenciamento de projetos trabalha para você, não o contrário. Escolha uma ferramenta que seja flexível o suficiente para ser dimensionada com você e se alinhe perfeitamente aos seus processos e processos atuais planos de projeto . Isso não só ajudará a equipe a adotar a ferramenta mais rapidamente, mas também lhe dará uma nova perspectiva sobre seus fluxos de trabalho.

Integrações: Integrações ampliam a funcionalidade de qualquer software de gerenciamento de projetos e ajudam a agilizar seus processos. Combinando o poder do software de gerenciamento de projetos com as ferramentas que você já usa para gerenciar seu e-mail, agendamento, reuniões, dados e muito mais.

Preço: Com tantas ferramentas à sua disposição, não há razão para que você tenha que gastar muito para obter a ferramenta de planejamento de projetos dos seus sonhos. Você não precisa de um orçamento digno de uma empresa para obter recursos avançados e nenhum compromisso, confie em nós.

Satisfação do cliente: Adquirir um software sem ler as avaliações dos usuários é como pedir frutos do mar em um restaurante antes de pesquisá-lo no Yelp - isso vai acabar lhe assombrando. É claro que uma ferramenta pode parecer ótima no papel, mas o que pensam seus principais clientes? Consulte sites oficiais de avaliação, como o G2 ou o Capterra, para ver se os produtos cumprem suas promessas.

Isso pode parecer muito exigido de um único software, mas é totalmente possível! Analisamos todos os concorrentes para apresentar a você 10 das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos para todas as equipes.

15 melhores ferramentas de software de planejamento de projetos em 2024

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade projetada para reunir equipes e trabalho - tudo em um só lugar. De tarefas diárias a projetos complexos, a interface intuitiva do ClickUp cria uma experiência perfeita para que todos permaneçam conectados. Quer sua equipe trabalhe de forma assíncrona ou em tempo real, você terá o contexto e as ferramentas necessárias para manter os projetos em andamento.

Leve sua produtividade a novos patamares integrando o ClickUp aos seus aplicativos e softwares favoritos para que você sempre tenha uma única fonte de verdade. Além disso, o ClickUp se integra a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho, incluindo Slack, Hubspot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams e muito mais!

Recursos do ClickUp

Funções e permissões de usuário que facilitam o trabalho com parceiros internos e externos

Gravações de tela compartilháveis que podem ser convertidas diretamente em uma tarefa

Automações que simplificarão seus fluxos de trabalho

Modelos de planejamento de projetos para cada caso de uso no Centro de modelos do ClickUp

Um modelo de planejador de projeto pode ser uma ótima maneira de gerenciar um projeto futuro.

Prós do ClickUp

O Board View é separado por colunas de status para que você possa visualizar onde está em seu fluxo de trabalho com cada tarefa (útil para Planejamento de sprint )

Comentários encadeados que podem ser delegados à equipe a partir de qualquer tarefa, documento ou quadro branco

Planejamento de capacidade ferramentas como resumos de projetos para gerenciamento de recursos

Ferramentas de gerenciamento de tarefas, como controle de tempo global e estimativas de tempo

Contras do ClickUp

O nível de personalização e o número de recursos disponíveis podem levar a uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Negócios : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Enterprise:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (1.400+reviews)

: 4.7/5 (1.400+reviews) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Bônus: Faça o download do modelo de plano de projeto do ClickUp para desenvolvimento de site , sem fins lucrativos , ou mesmo escrever um livro .

2. Colmeia

via ColmeiaColmeia é um software de gerenciamento de projetos desenvolvido com foco na colaboração em equipe, o que se reflete em sua variedade de recursos de comunicação. As equipes de projeto podem colaborar com o Hive Chat, o Hive Mail, comentários, acesso a projetos e caixas de entrada múltiplas e compartilhadas.

Com o Colmeia no Hive, você pode escolher entre as várias maneiras de fazer com que sua equipe se concentre no que você está trabalhando por meio de mensagens, níveis de prioridade do cartão para alertá-los sobre tarefas urgentes e marcá-los nos comentários.

Recursos do Hive

Visualizações flexíveis

Funcionalidade de mensagens instantâneas

Modelos de resumo executivo

Gerenciamento de portfólio

Controle de tempo

Profissionais do Hive

Quadros Kanban, gráficos de Gantt, tabelas e calendários para facilitar o planejamento

Excelentes recursos de comunicação

Interface de usuário intuitiva e agradável

Fácil de integrar com várias ferramentas

Contras do Hive

Curva de aprendizado acentuada devido à vastidão de recursos

Funcionalidade limitada para versões móveis

Visualizações limitadas

Preços do Hive

Solo : Gratuito

: Gratuito Equipes : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a Hive para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Hive

G2: 4,6/5 (mais de 370 avaliações)

4,6/5 (mais de 370 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

3. Segunda-feira.com

via Segunda-feiraSegunda-feira.com é um dos softwares populares de gerenciamento de projetos que ajuda os gerentes de projetos a lidar com projetos básicos e complexos. A plataforma permite que os usuários colaborem facilmente, personalizem fluxos de trabalho, acompanhem o progresso do projeto e analisem informações.

Criada para transparência e colaboração, Monday oferece recursos que lhe permitem lidar com todas as suas tarefas. As equipes podem visualizar dados por meio de painéis altamente visuais e gerenciar vários projetos com eficiência.

recursos do #### Monday

Gerenciamento de recursos

Colaboração com terceiros

Painéis de relatórios

Diversas integrações personalizadas

Segunda-feira pros

Capacidade de adicionar integrações personalizadas com arquitetura de API aberta

Você pode adicionar freelancers e agentes de terceiros

Permite relatórios detalhados

contras do #### Monday

Integração com a loja o inventário pode ser confuso

Nenhum botão de download ou exportação

Preços de segunda-feira

Gratuito: Acomoda até 2 assentos

Acomoda até 2 assentos Básico: US$ 12 por assento/mês (US$ 36 cobrados mensalmente)

US$ 12 por assento/mês (US$ 36 cobrados mensalmente) Standard: US$ 14 por assento/mês (US$ 42 cobrados mensalmente)

US$ 14 por assento/mês (US$ 42 cobrados mensalmente) Pro: US$ 24 por assento/mês (US$ 72 cobrados mensalmente)

Monday classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

4. nTask

via nTarefa Esse é outro aplicativo líder e gratuito de gerenciamento de projetos criado para equipes e freelancers em vários setores. O nTask oferece uma interface de usuário simplificada em uma solução de software robusta que incorpora recursos sofisticados e avançados para gerenciar projetos em todas as fases.

o nTask oferece vários recursos que o ajudam a monitorar vários projetos ao mesmo tempo. Ele permite que você estabeleça a base para um sistema eficiente de gerenciamento de projetos com seu canal de colaboração transparente e fácil de usar.

Recursos do nTask

Vários espaços de trabalho

Gerenciamento visual de projetos pararastrear projetos* Capacidade de adicionar comentários ou converter comentários em tarefas

Gráficos de Gantt paramonitorar o projeto progresso

nTask pros

Rastreamento eficiente

Otimiza as tarefas e o planejamento com visualizações de quadro kanban

Status personalizados para um fluxo de trabalho personalizado

nTask contras

Não possui recursos avançados de relatório

Não foi criado para equipes grandes

Preços do nTask

Plano gratuito

Premium : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Business : $8/mês por usuário

: $8/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a nTask para obter detalhes

nTask ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 10 avaliações)

5. EquipeGantt

via EquipeGantt O TeamGantt é um software de planejamento e gerenciamento de projetos que ajuda gerentes de projetos, equipes e organizações a visualizar planos de projetos em um gráfico de Gantt on-line fácil de usar.

Ele ajuda as equipes a definir os marcos do projeto, gerenciar projetos, criar dependências e receber atualizações em tempo real. Também oferece funcionalidade para compartilhar planos de projetos com clientes, fornecedores ou outras partes interessadas, mantendo todos informados e alinhados com as metas do projeto.

Recursos do TeamGantt

Guia de disponibilidade fácil de acessar paragerenciamento de recursos* Visualizações e relatórios de portfólio

Cronograma planejado vs. cronograma real

Prós da TeamGantt

Configuração flexível para rastreamento de projetos

Não é necessário fazer login do destinatário ao compartilhar gráficos

Disponível no Mac (Dê uma olhada nomelhor software de gerenciamento de projetos para Mac)

Contras do TeamGantt

Funcionalidade de dependência complexa

Não há notificações no aplicativo

As visualizações estão frequentemente atrasadas em relação às alterações

Preços do TeamGantt

Limitado Gratuito Plano

Lite: $19/mês

$19/mês Pro: $49/mês

$49/mês Enterprise: A partir de US$ 99/mês

TeamGantt avaliações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.6/5 (189+ avaliações)

6. MeisterTask

via MeisterTask O MeisterTask é um software de gerenciamento de projetos desenvolvido para ajudar equipes de todos os tamanhos e de todos os setores a colaborar no planejamento de projetos, tarefas e prazos. É um software Ferramenta de planejamento ágil que oferece quadros de tarefas intuitivos para planejamento de projetos e acompanhamento de tarefas.

Recursos do MeisterTask

Fluxo de atividades em cada quadro para colaboração da equipe

Painéis de projeto personalizáveis com atualizações em tempo real

Tags de comentários ajudam a manter todos informados

Fácil de usar

Prós do MeisterTask

Permite várias integrações com soluções como Slack, Microsoft Teams e GitHub

Capacidade de personalizar quadros de projetos

Fácil colaboração da equipe

Contras do MeisterTask

O aplicativo móvel não é tão eficiente quanto o aplicativo para desktop (notificações atrasadas)

Não há recurso dedicado de prioridades de tarefas

Preços do MeisterTask

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 14,50/mês por usuário

US$ 14,50/mês por usuário Plano Empresarial: $29/mês por usuário

MeisterTask avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 850 avaliações)

7. ProofHub

via Proofhub O ProofHub é um software de gerenciamento de projetos que permite que as equipes concluam projetos com prazos determinados. É uma plataforma altamente personalizável que os gerentes de projeto usam para personalizar relatórios, fluxos de trabalho, painéis de controle e formulários de solicitação.

A interface visual do ProofHub permite que você determine rapidamente as prioridades, alternando entre poderosos quadros Kanban, visualizações de tabela e gráficos de Gantt interativos do tipo arrastar e soltar, para se manter no topo.

Recursos do ProofHub

Boa colaboração em equipe

Alocação de recursos

Calendários para agendamento adequado

Gráficos de Gantt interativos

Painel de controle personalizável

Prós do ProofHub

Recursos de personalização

Recursos de segurança eficazes, como direitos de acesso personalizados

Aplicativo móvel poderoso para Android e iOS

contras do #### ProofHub

Nenhuma funcionalidade adicional, como orçamento

Não foi desenvolvido para gerenciamento de projetos complexos

Preços do ProofHub

Essencial: $45/mês

$45/mês Controle Ultimate: $89/mês

Avaliações e opiniões sobre o ProofHub

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

8. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipeTrabalho em equipe está entre os melhores softwares de gerenciamento de projetos devido aos seus módulos principais que se concentram no gerenciamento de tarefas e, principalmente, no planejamento de projetos. Os gráficos de Gantt do Teamwork, o recurso de marcos, o cronômetro de desktop para controle de tempo e a interface de usuário limpa fazem desse software uma opção vencedora.

Recursos do Teamwork

Quadros de tarefas intuitivos

Integração de e-mail

Modelos e temas de projetos coloridos

Gerenciamento de orçamento com recursos de faturamento

Prós do trabalho em equipe

Muita capacidade de personalização

Diversos recursos nativos, como uma ferramenta de faturamento para usuários com planilhas de horas integradas

Aplicativos móveis funcionais

contras do #### Teamwork

O plano gratuito é limitado apenas a pequenas equipes que trabalham em um máximo de dois ou menos projetos

Não se destina ao gerenciamento de projetos complexos

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre

Iniciante: US$ 5,99/usuário por mês

US$ 5,99/usuário por mês Entrega: $9,99/usuário por mês

$9,99/usuário por mês Crescimento: $19,99/usuário por mês

$19,99/usuário por mês Enterprise: Entre em contato com a Teamwork para obter detalhes

Classificações e análises do Teamwork

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

9. Toggl

via TogglO Toggl é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda os gerentes de projeto a acompanhar as tarefas do projeto e a priorizar sua carga de trabalho. Ele vem com recursos avançados de gerenciamento de projetos, tarefas e tempo que facilitam o acompanhamento e a colaboração de projetos.

Recursos do Toggl

Interface simples de arrastar e soltar para cronogramas ilimitados de planejamento de projetos

Lista de pendências para salvartarefas não programadas do projeto* Marcos codificados por cores

Altamente visual

Prós do Toggl

Permite cronogramas de projetos ilimitados

Melhor para controle de tempo

Gerencie visualmente as cargas de trabalho

Salve tarefas não planejadas para depois

Contras do Toggl

Não possui muitos recursos

O plano gratuito é limitado a usuários individuais

Preços do Toggl

Plano gratuito

Plano de equipe : uS$ 9/usuário por mês

: uS$ 9/usuário por mês Empresa : $15/usuário por mês

: $15/usuário por mês Plano empresarial : Entre em contato com a Toggl para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Toggl

G2: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

10. Trello

via Trello Outra ferramenta simples, mas fantástica, de gerenciamento de projetos da lista é Trello . Famoso por seus cartões icônicos, esse aplicativo funciona como notas adesivas supercarregadas. É uma excelente ferramenta para gerenciar projetos e várias tarefas e recursos associados ao projeto usando os quadros do Trello.

O Quadros do Trello exibem todas as informações exigidas pelo gerente de projeto para organizar todas as atividades que os membros da equipe devem concluir.

Recursos do Trello

Fácil funcionalidade de arrastar e soltar

Solução simples de gerenciamento de tarefas

Permite o uso de power-ups para obter funcionalidades adicionais

Lembretes de prazos

Notificações por e-mail

Prós do Trello

Interface simples e fácil de usar

Fácil agendamento e gerenciamento de tarefas

Fácil de carregar arquivos e anexos

Capacidade de arquivar registros de cartões

Contras do Trello

Não há visualizações além das visualizações Kanban

Não possui funcionalidade de relatório

Depende de várias integrações externas

Sem recursos avançados, como gráficos de Gantt, mapas mentais e documentos

Preços do Trello

Gratuito Plano

Padrão : uS$ 5/usuário por mês

: uS$ 5/usuário por mês Premium : $10/usuário por mês

: $10/usuário por mês Enterprise: $17,50/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)

11. Wrike

via Wrike O Wrike é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos que oferece uma solução abrangente para planejar, acompanhar e gerenciar projetos de todos os tamanhos. Com recursos como gráficos de Gantt, dependências de tarefas e atualizações em tempo real, o Wrike ajuda as equipes a se manterem organizadas e produtivas.

Recursos do Wrike

Gráficos de Gantt para planejamento visual do projeto e gerenciamento da linha do tempo

Fluxos de trabalho personalizáveis para atender às diferentes necessidades do projeto

Dependências de tarefas para garantir um sequenciamento eficiente das tarefas

Controle de tempo e relatórios para um melhor gerenciamento de projetos

Prós do Wrike

Recursos robustos de gerenciamento de projetos para planejamento e acompanhamento de tarefas

Ferramentas de colaboração para comunicação perfeita com a equipe e compartilhamento de arquivos

Recursos de automação para simplificar tarefas repetitivas

Integração com ferramentas populares como Google Workspace, Microsoft Teams e outras

Contras do Wrike

Curva de aprendizado mais acentuada para novos usuários em comparação com ferramentas de gerenciamento de projetos mais simples

O preço pode ser mais alto para equipes menores ou indivíduos

Opções limitadas de personalização de relatórios e painéis

Wrike preço

**Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 9,80/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: US$ 24,80/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 24,80/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Pinnacle: Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.500 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2.500+ avaliações)

12. Asana

Via Asana A Asana é uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos conhecida por sua interface amigável e recursos abrangentes para gerenciamento de tarefas, colaboração em equipe e acompanhamento de projetos. Com opções para listas de tarefas simples e fluxos de trabalho de projetos complexos, a Asana atende a equipes de todos os tamanhos e setores.

Recursos da Asana

Atribuição de tarefas e datas de vencimento para um gerenciamento eficiente de tarefas

Cronogramas de projetos e visualizações de calendário para um melhor planejamento

Modelos de projeto personalizáveis para fluxos de trabalho recorrentes

Integração com ferramentas populares como Slack, Dropbox e muito mais

Profissionais da Asana

Interface intuitiva para facilitar a integração e a adoção rápida

Variedade de visualizações de projetos para atender a diferentes preferências de trabalho

Recursos de colaboração como comentários e anexos de arquivos para uma comunicação perfeita com a equipe

Contras da Asana

Opções de personalização limitadas para visualizações de projetos e painéis

Recursos básicos de automação em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Níveis de preços mais altos para recursos avançados, como campos personalizados e funcionalidade de gerenciamento de portfólio

Preços da Asana

Básico : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Premium : uS$ 10,99/mês por usuário

: uS$ 10,99/mês por usuário Business: uS$ 24,99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da Asana

G2 :4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

:4,3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra:4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

13. Miro

Via Miro O Miro é uma ferramenta versátil de planejamento de projetos que permite que as equipes colaborem visualmente em tempo real. Com uma interface intuitiva e uma ampla variedade de modelos, o Miro é uma ferramenta essencial para o planejamento de projetos, brainstorming e fluxos de trabalho ágeis.

Recursos do Miro

Colaboração em tempo real para uma interação perfeita com a equipe

Ampla biblioteca de modelos para várias necessidades de planejamento de projetos

Integração com ferramentas populares como Jira, Trello, Slack e muito mais

Quadros personalizáveis para organizar tarefas, ideias e fluxos de trabalho

Miro pros

Interface amigável para fácil adoção pelas equipes

Excelente para colaboração remota e sessões de brainstorming

Oferece suporte a metodologias ágeis com recursos como quadros Kanban e planejamento de sprint

Oferece amplas integrações para otimizar os fluxos de trabalho

Miro contras

Atrasos ocasionais e problemas de desempenho ao trabalhar em quadros grandes

O preço pode ser um pouco alto para equipes menores ou indivíduos

Curva de aprendizado para utilização de recursos avançados, como automação e integrações

Preços do Miro

Gratuito : $0

: $0 Inicial : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Empresarial : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Miro ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 4.800 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 4.800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.300 avaliações)

14. Jira

Via Jira Como uma das ferramentas de gerenciamento de projetos mais populares, o Jira é conhecido por seus recursos robustos e sua flexibilidade para lidar com projetos complexos. Com seus recursos de gerenciamento de projetos ágeis, fluxos de trabalho personalizáveis e integração com ferramentas de desenvolvimento populares, o Jira é uma potência para as equipes que desejam implementar metodologias ágeis e acompanhar o progresso do projeto com eficiência. Embora o Jira possa ter uma curva de aprendizado para novos usuários, seus amplos recursos de geração de relatórios e o suporte ativo da comunidade fazem dele a escolha ideal para muitas organizações.

Recursos do Jira

Recursos de gerenciamento de projetos ágeis para scrum, kanban e outras metodologias

Funcionalidades de rastreamento de problemas e relatórios de bugs

Fluxos de trabalho e quadros personalizáveis para colaboração em equipe

Integração com ferramentas de desenvolvimento como GitHub e Bitbucket

Profissionais do Jira

Altamente personalizável para atender a uma variedade de necessidades de gerenciamento de projetos

Amplos recursos de relatórios e análises para obter insights detalhados sobre o projeto

Escalável para pequenas equipes e grandes empresas

Suporte ativo da comunidade e recursos para assistência ao usuário

Contras do Jira

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários não familiarizados com metodologias ágeis

Preço mais alto em comparação com algumas outras ferramentas de planejamento de projetos

Opções limitadas para personalização visual dos quadros de projetos

Jira preço

Gratuito

Standard: US$ 8,15/mês por usuário para 10 usuários

US$ 8,15/mês por usuário para 10 usuários Premium: $16/mês por usuário para 10 usuários

$16/mês por usuário para 10 usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 5.600 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (13.700+ avaliações)

15. Pagamento

Via Paymo O Paymo é uma ferramenta versátil de planejamento de projetos que oferece uma série de recursos para facilitar o gerenciamento de projetos e a colaboração. Com sua interface intuitiva e recursos robustos, o Paymo permite que as equipes acompanhem as tarefas, gerenciem o tempo com eficiência e otimizem os fluxos de trabalho. De modelos de projetos personalizáveis a relatórios e análises detalhados, o Paymo foi projetado para ajudar equipes de todos os tamanhos a se manterem organizadas e no caminho certo para cumprir suas metas

metas de projeto

.

Recursos do Paymo

Recursos de gerenciamento de tarefas e controle de tempo

Ferramentas de colaboração em equipe, como compartilhamento de arquivos e mensagens

Modelos de projeto personalizáveis para agilizar o fluxo de trabalho

Relatórios e análises para acompanhar o progresso do projeto

Profissionais do Paymo

Interface amigável para fácil navegação

Integração com ferramentas populares como Slack, Google Apps e QuickBooks

Planos de preços acessíveis para equipes de todos os tamanhos

Aplicativo móvel para gerenciamento de projetos em qualquer lugar

Contras do Paymo

Opções de personalização limitadas em comparação com algumas outras ferramentas de planejamento de projetos

Alguns usuários podem achar que os recursos de relatório e análise não têm profundidade suficiente

Os recursos avançados podem exigir o upgrade para um nível de preço mais alto

Preços do Paymo

Gratuito

Iniciante: $5,9/mês

$5,9/mês Escritório pequeno: $10,9/mês

$10,9/mês Empresa: $16,9/mês

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Avaliações e críticas do Paymo

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

A melhor ferramenta de planejamento de projetos? Não procure mais

Encontrar a solução de gerenciamento de projetos mais eficaz para a sua equipe parece bastante simples, mas com todas as opções disponíveis e a variedade de funcionalidades entre elas, há muito mais a considerar antes de fazer a compra.

Essas 15 opções darão o pontapé inicial em sua pesquisa para encontrar o software desejado o mais rápido possível. Mas se você estiver procurando uma ferramenta projetada para aumentar a produtividade e a colaboração, independentemente do tamanho da sua equipe, do setor ou do orçamento, não precisa procurar mais, basta usar o ClickUp. 🙂

Monitore as atualizações do projeto gerenciar tarefas e trabalhar com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace ClickUp é o único software desta lista suficientemente avançado para reunir seu trabalho em vários aplicativos, economizando tempo e recursos importantes que, de outra forma, seriam gastos alternando entre guias, navegando em outras ferramentas ou aguardando atualizações.

Com seu rico conjunto de recursos e um vasto Biblioteca de modelos para cada caso de uso, o ClickUp ajuda as equipes a simplificar seus processos de planejamento e as capacita a trabalhar da maneira que desejam. Além disso, ele pode fazer tudo isso por uma fração do custo.

Acesse toneladas de recursos dinâmicos de planejamento de projetos, tarefas ilimitadas, membros ilimitados, mais de 1.000 integrações e muito mais ao se inscrever em qualquer Plano de preços do ClickUp incluindo o plano Free Forever!

Obtenha a personalização que você está procurando em um software de planejamento de projetos sem comprometer a funcionalidade quando você se inscrever no ClickUp hoje mesmo .