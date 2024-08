10 modelos gratuitos de cronograma de trabalho em Excel e ClickUp

Tempo. É. Tudo. ⏰

Isso é verdade quando estamos explicando por que nosso último relacionamento não deu certo, e é definitivamente verdade quando estamos tentando programar o número certo de membros da equipe para trabalhar no turno da noite.

Um cronograma de trabalho bem cronometrado - seja um cronograma de projeto, um cronograma diário ou um cronograma de turnos de funcionários - é como uma orquestra bem cronometrada. Ele mantém tudo em harmonia. 🎶

Quando seu cronograma de trabalho fica fora de sincronia, isso pode levar a clientes irritados, funcionários esgotados e prazos perdidos. E tudo isso é mais doloroso do que um violino fora de sincronia. 🎻

Mas você pode manter sua pequena empresa funcionando com um modelo de cronograma de trabalho personalizável. Existem modelos de cronograma de trabalho para ajudá-lo a planejar tudo, desde turnos de funcionários até prazos de projetos e seu próprio fluxo de trabalho diário.

Compartilharemos nossos dez modelos favoritos para ajudá-lo a dominar a programação de funcionários em pouco tempo.

O que é um modelo de cronograma de trabalho?

Há vários tipos de modelos de cronograma de trabalho, mas todos eles ajudam você a descobrir: quanto trabalho há, quem o fará e quando.

Talvez o modelo de cronograma de trabalho mais conhecido seja o cronograma semanal dos funcionários. Mas mesmo que você tenha uma equipe que trabalhe em um horário tradicional das 9h às 17h, é possível usar um modelo de cronograma de trabalho para atribuir tarefas e prazos. Além disso, freelancers e indivíduos podem usar um cronograma diário como parte de suas atividades pessoais gerenciamento de tempo estratégia.

Essencialmente, um modelo de cronograma de trabalho pode organizar qualquer dia, semana ou mês de trabalho para qualquer número de funcionários. Aqui estão os diferentes tipos de modelos de cronograma de trabalho para ajudá-lo a entender. 📸

Modelo de cronograma de funcionário : Para empresas com vários funcionários de meio período ou com horas de trabalho que se estendem além das 9h às 17h, esse tipo de cronograma informará aos membros da sua equipe quando eles estão de plantão 🫡

Para empresas com vários funcionários de meio período ou com horas de trabalho que se estendem além das 9h às 17h, esse tipo de cronograma informará aos membros da sua equipe quando eles estão de plantão 🫡 Cronograma de projeto: Uma ferramenta essencial de gerenciamento de projetos, umcronograma de projeto divide sua meta em tarefas e prazos individuais. Ele também pode ajudá-lo a estabelecermarcos do projeto e definir umcadência de reuniões para verificações importantes

Uma ferramenta essencial de gerenciamento de projetos, umcronograma de projeto divide sua meta em tarefas e prazos individuais. Ele também pode ajudá-lo a estabelecermarcos do projeto e definir umcadência de reuniões para verificações importantes Horário de trabalho diário: Para freelancers e colaboradores individuais, umplanejador diário permite que você seja mais produtivo a cada dia

O que faz um bom modelo de cronograma de trabalho?

O que estamos prestes a lhe dizer vai parecer um paradoxo (envolto em uma charada e coberto por um enigma), mas ouça-nos. 🙉

Os melhores modelos de cronograma de trabalho devem ser plug-and-play e fáceis de personalizar. E confie em nós: Os modelos podem ser ambos. De fato, os bons modelos sempre são.

Encontre o custo de campanhas inteiras, horas faturáveis e muito mais com fórmulas avançadas no ClickUp Custom Fields

Você deve ser capaz de abrir seu modelo e começar a inserir instantaneamente informações, como horas, tarefas e nomes de funcionários. Mas também deve ser possível expandir o modelo (ou remover seções) para que o cronograma atenda às necessidades exclusivas da sua empresa.

Deve ser fácil adicionar mais funcionários, mais horas ou mais subtarefas de nicho. Também deve ser possível simplificar esses campos se você estiver executando uma operação menor.

E, finalmente, qualquer modelo que você usar deve ser fácil de duplicar. Nossos calendários de programação diária e semanal geralmente seguem um ritmo semelhante. Portanto, a possibilidade de duplicar o modelo de agenda depois de personalizá-lo ajudará a simplificar o processo de agendamento no futuro.

10 modelos de agenda de trabalho para usar em 2024

Plug-and-play, personalizáveis e fáceis de duplicar, esses modelos são misteriosamente bons no que fazem. 🕵️

Melhor ainda: Eles são gratuitos.

Explore esses dez modelos gratuitos de horários de trabalho para encontrar soluções para organizar os horários dos membros da sua equipe e os seus próprios.

1. Modelo de horário de trabalho para funcionários do ClickUp

Modelo de cronograma de trabalho do funcionário do ClickUp

Assim como seu ator favorito da Broadway (presumimos que todo mundo tem um), este modelo gratuito de cronograma de funcionários é uma ameaça tripla. 🎭

Você pode usá-lo para programar os turnos dos funcionários, atribuir tarefas durante esses turnos e calcular seus custos de mão de obra. ✅

O Modelo de horário de trabalho do funcionário do ClickUp inclui células para adicionar as funções e as taxas horárias dos funcionários. Ele também permite designar um gerente de turno e acompanhar o progresso do turno à medida que os membros da sua equipe verificam suas listas de tarefas.

Você também pode adicionar a capacidade do funcionário para a semana ou marcá-la como zero se alguém estiver de folga. Em termos de modelos de programação de funcionários, este vai além do modelo básico de programação semanal, o que o torna realmente uma estrela. 🌟 Faça o download deste modelo

2. Modelo de programação de turnos de trabalho do ClickUp

Modelo de cronograma de turnos de trabalho do ClickUp

Se você acha que "simplicidade" é a palavra mais sexy de todos os tempos, então você precisa planejar seus turnos com o Modelo de escala de turnos de trabalho do ClickUp .

Os campos de dados foram reduzidos ao essencial. Tudo o que você precisa fazer é adicionar os horários de início e término de seus turnos, as funções necessárias para cada turno e quem ocupará essas funções.

O modelo de horário de trabalho semanal é codificado por cores, de modo que é fácil ver os diferentes turnos - como o diurno e o noturno - em um relance. Os únicos campos adicionais são para marcar a ausência dos membros da equipe e adicionar um motivo para as chamadas.

Se o design de interiores no estilo escandinavo fosse um modelo, ele seria este modelo. Este é minimalismo para o local de trabalho e é isso que torna esse layout tão agradável aos olhos. 👀

Esse modelo de agenda de trabalho semanal salvará sua equipe da sobrecarga de informações. E como o ClickUp não é apenas um software de agendamento, ele também é um aplicativo de comunicação de equipe um rastreador de metas, um aplicativo de gerenciamento de projetos, um rastreador de orçamento e muito mais - é fácil compartilhar sua programação de turnos com a equipe quando ela estiver pronta. Faça o download deste modelo

3. Modelo de cronograma de trabalho mensal do ClickUp

Modelo de cronograma de trabalho mensal do ClickUp

Este modelo de calendário mensal para funcionários mostrará as tarefas que cada membro da sua equipe precisa concluir em um mês. E você pode visualizar as informações como um calendário, linha do tempo ou gráfico de Gantt, para que cada membro da equipe possa ver as coisas do seu jeito. 🤩

É uma ótima opção para equipes de tempo integral que não precisam monitorar turnos, mas precisam monitorar tarefas e metas de projetos. As tarefas são até mesmo organizadas por equipe, para que você possa ter uma visão geral do que cada departamento está fazendo. 🦅

Esse modelo de cronograma de funcionários o ajudará a garantir que todas as suas equipes estejam trabalhando para atingir a mesma meta mais ampla da empresa e que nenhuma delas tenha se desviado (e esteja trabalhando nas metas do quarto trimestre quando ainda nem terminou o segundo trimestre).

O modelo Modelo de cronograma de trabalho mensal do ClickUp manterá sua equipe e seus projetos no caminho certo para que todos possam cruzar a linha de chegada juntos. 🏁 Faça o download deste modelo

4. Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp

Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp

Seus recursos humanos são os recursos mais importantes de sua empresa. E acompanhar as cargas de trabalho dos membros da sua equipe é essencial para gerenciamento de recursos .

O ClickUp é a solução ideal para software de monitoramento de funcionários para o trabalho. Com o Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp com o modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp, você pode ver se os horários de trabalho dos membros da sua equipe estão muito leves, muito cheios ou quase certos em qualquer dia da semana.

Isso pode ajudá-lo a tomar melhores decisões sobre a quem atribuir novas tarefas e permitir que você redistribua as tarefas para que a agenda de trabalho ou de turnos de ninguém fique muito cheia. (Porque, ao contrário de uma mala muito cheia, você não pode simplesmente sentar em uma agenda de trabalho e magicamente colocar mais coisas no seu dia) 🧳

Você também pode visualizar as cargas de trabalho da equipe, o que o ajudará a tomar decisões mais estratégicas de contratação no futuro. Esse modelo de programação de funcionários garante que todos em sua empresa tenham espaço suficiente para respirar em sua programação de trabalho. 😮‍💨 Faça o download deste modelo

5. Modelo de programação de 24 horas do ClickUp

Modelo de programação de 24 horas do ClickUp

Se você está pronto para ser um super empreendedor, o Modelo de programação de 24 horas do ClickUp pode ajudá-lo a aproveitar ao máximo cada dia. 💪

Use este modelo de programação diária de funcionários para dividir tudo o que você deseja realizar durante o dia em tarefas simples com blocos de tempo para cada uma delas. Você pode programar tudo, desde a revisão do projeto até o exercício após o trabalho.

Uma agenda diária com blocos de tempo aplicativo de calendário pode ajudá-lo a atingir mais de suas metas dentro e fora do trabalho. Só não se esqueça de reservar oito horas para uma boa noite de sono. (Você precisa estar bem descansado quando for enfrentar o mundo.) 😴 Faça o download deste modelo

6. Modelo de programação mensal da equipe do ClickUp

Modelo de programação mensal da equipe do ClickUp

Quando um novo projeto é lançado, você não pode simplesmente se deixar levar. Você precisa de um plano de ataque. O Modelo de programação da equipe ClickUp é como o golpe duplo de um gerente de projeto. 🥊

Você pode usá-lo para delinear as atividades do seu projeto e atribuir tarefas aos membros da equipe para que todos no projeto entendam quem é responsável por quais tarefas. Em seguida, adicione horas e prazos a cada tarefa e visualize-a como um cronograma semanal, mostrando todo o trabalho que sua equipe precisa concluir nesta semana, ou como um cronograma de membros da equipe, mostrando o trabalho dividido por pessoa.

Ele ainda tem uma visualização de carga de trabalho integrada para que você possa ter certeza de que o cronograma de trabalho de ninguém está sobrecarregado. Com tantas visualizações, codificadas por cores e organizadas em linhas e colunas organizadas, esse modelo de cronograma de trabalho é um arraso em mais de um aspecto. Faça o download desse modelo

7. Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos ClickUp

Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos ClickUp

Normalmente, não somos pessoas que se deixam levar pelas emoções. Nem mesmo choramos no último filme da Pixar que assistimos. Mas, o Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp é tão bonito que nos deixa com os olhos cheios de lágrimas. 🥹

Você configura o trabalho do seu projeto com tarefas, datas de início e término e responsáveis, e esse modelo o organizará em um quadro de status, gráfico de Gantt e visualização de linha do tempo. Você também pode dividir seu projeto em fases e adicionar riscos e problemas.

Há status para a sua taxa de progresso e para as tarefas que foram adiadas ou colocadas em espera, para que você possa ficar por dentro do seu cronograma de trabalho e resolver rapidamente os problemas que ameaçam o seu cronograma. Com este modelo de cronograma de funcionário, essas ameaças estão prestes a ser neutralizadas. 🦹 Faça o download deste modelo

8. Modelo de bloqueio de cronograma de trabalho do ClickUp

Modelo de bloqueio de cronograma de trabalho do ClickUp

Bloqueio de tempo é uma das melhores maneiras de organizar seu dia e ser mais produtivo. Com essa técnica, você bloqueia partes do tempo para atividades individuais ou para tipos de atividades (como atribuir um bloco de tempo para trabalhar em um projeto específico, outro para e-mails e outro para reuniões).

Essa é uma ótima estratégia para freelancers e colaboradores individuais que desejam ter mais controle sobre seus cronogramas de trabalho, mas não se dão bem quando agendam cada minuto do dia. Organizar seus blocos de tempo é uma maneira mais flexível de programar seu dia de trabalho, portanto, essa técnica é como o iogue da programação.

E, assim como a ioga, ela também pode fazer você se sentir mais zen. 🧘

A Modelo de bloqueio de horário de trabalho do ClickUp o ajudará a começar a bloquear seus dias para organizar sua agenda de trabalho e sua agenda de vida. Além de bloquear seu dia, você também pode definir sua disponibilidade para manter o foco e trabalhar com menos interrupções usando esse modelo de programação. Faça o download deste modelo

9. Modelo de cronograma de trabalho mensal do Excel por Vertex42

via Vértice42 Para as equipes que já estão profundamente enraizadas no Microsoft Excel, isso Calendário do Excel o modelo de calendário do Excel e de programação de funcionários se encaixará nos processos que você já usa. É simples de usar, com uma estrutura de grade que descreve os dias da semana na parte superior e a hora do dia na lateral.

Tudo o que você precisa fazer é inserir os nomes dos funcionários para mostrar quem está trabalhando e quando, para que você tenha uma visão melhor desse modelo de horário de trabalho semanal.

Além disso, esse modelo de escala de turnos é ideal para pequenas empresas que dependem de trabalho em turnos simples, com poucos funcionários trabalhando ao mesmo tempo. Ele permite que você programe os turnos dos funcionários para duas semanas de cada vez, de modo que se alinhe bem com uma configuração de folha de pagamento quinzenal.

E depois de preencher as informações, elas podem ser impressas para que os membros da sua equipe possam consultá-las. Você pode fazer o download como um modelo de programação do Excel ou um modelo de programação do Google Sheets. Faça o download deste modelo

10. Modelo de cronograma de trabalho diário do Excel

via Microsoft Este modelo fácil de usar o ajuda a organizar e priorizar suas tarefas de forma eficiente. Quer você esteja lidando com vários projetos ou gerenciando uma equipe, esse modelo oferece uma visão geral clara do que precisa ser feito a cada dia.

Com seus recursos personalizáveis, você pode adaptá-lo às suas necessidades específicas, acompanhar o progresso e garantir que nada seja esquecido. Transforme a maneira como você trabalha com o nosso modelo de programação de trabalho diário do Excel. Faça o download deste modelo

Gerencie sua carga de trabalho com modelos de cronograma de trabalho

As programações têm tudo a ver com o uso eficiente do seu tempo, e um modelo de programação de funcionários torna mais eficiente o tempo que você gasta na programação. Portanto, acerte o horário dos dias de trabalho da sua equipe.

Escolha o seu modelo de programação de funcionários ou de turnos favorito acima e faça o download gratuito para começar a planejar as programações de seus funcionários, projetos ou programações diárias.

Com o ClickUp, você pode escolher entre milhares de modelos gratuitos que o ajudarão a planejar tudo em sua vida, desde o dia de trabalho até a próxima viagem de férias. Todos os nossos modelos são personalizáveis, portanto, você pode organizá-los como quiser. Você é o maestro - nós apenas ajudamos seus projetos a cantar. 🎼

Portanto, não deixe mais o tempo passar. Comece a usar gratuitamente !