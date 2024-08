10 modelos de bloqueio de tempo (semanal, diário e mensal)

Seu tempo é o recurso mais valioso que você possui. Então, por que não fazer cada minuto valer a pena?

E se você precisar de ajuda para desenvolver uma estratégia para o gerenciamento do tempo você chegou ao lugar certo.

Independentemente de sua cronograma operacional se você tem um cronograma operacional, é essencial considerar trabalhar com modelos de bloqueio de tempo para organizar seu tempo. Você não só terá a oportunidade de priorizar suas tarefas, como também será mais fácil gerenciar seu trabalho profissionalmente.

Essa é a única maneira de garantir que você tenha realizado todas as tarefas necessárias e, ao mesmo tempo, evite ignorar algumas das mais importantes. Você não quer perder prazos importantes, desperdiçar tempo precioso e nem mesmo perder a motivação necessária, que é fundamental para atingir suas metas. Estratégias de gerenciamento de tempo são úteis e já estão eliminando a maioria dos problemas que as pessoas têm enfrentado quando tentam cumprir prazos e lidar com tarefas prioritárias.

O que é bloqueio de tempo? Bloqueio de tempo (comumente conhecido como task batching e time boxing) é um método de planejamento que divide seu dia em blocos específicos de tempo para trabalho ou tarefas profundas. Isso permitirá que você aproveite ao máximo seu dia e sua energia e, ao mesmo tempo, mantenha-se motivado.

O bloqueio de tempo funciona bem com uma ferramenta como o planejador digital projetado para registrar todas as tarefas, reuniões e lembretes. Aqui estão os modelos mais comuns de bloqueio de tempo:

Modelo de bloqueio de tempo diário

Os modelos de bloqueio de tempo diário são usados para dividir seu dia em horas específicas e, em sua maioria, em blocos de tempo iguais que você pode preencher rapidamente com as tarefas que deseja realizar. Você pode organizar seu modelo de bloqueio de tempo diário em 15 minutos, 30 minutos, 1 hora ou qualquer outro bloco de tempo que atenda às suas necessidades.

Modelo de bloqueio de tempo semanal

Em um modelo de bloqueio de tempo semanal, talvez você queira organizar o seu tempo enquanto olha para os próximos dias. Isso significa que você deseja gerenciar seu tempo em blocos e, ao mesmo tempo, garantir uma compreensão detalhada do que está acontecendo no mercado. Essa é a única maneira de impactar consistentemente suas rotinas diárias de trabalho.

Modelo de bloqueio de tempo mensal

Ao trabalhar com modelos mensais para gerenciamento de tempo, você deve garantir que tenha as metas e os objetivos necessários. Esse aspecto bem-vindo permite que você se inspire e se motive para atingir seus objetivos específicos. Você precisa detalhar suas habilidades de gerenciamento de tempo mensal para evitar possíveis erros.

10 modelos de bloqueio de tempo

1. Modelo de bloqueio de tempo diário do ClickUp

Controle facilmente seu tempo e sua agenda com o Schedule Blocking Template da ClickUp

Você está lutando para se manter consistente com o bloqueio de tempo ou muitas vezes não tem certeza de quanto tempo suas tarefas levarão? Experimente o Modelo de bloqueio de horário do ClickUp !

A visualização Daily Calendar é um ótimo lugar para organizar sua rotina diária e tarefas importantes. Adicione marcadores de posição ou lembretes para liberar espaço em sua mente.

Dica profissional: Sincronize seu Google Agenda com o ClickUp e veja as alterações em uma plataforma refletirem instantaneamente na outra!

O objetivo desse modelo é lembrá-lo dos compromissos e das programações críticas que você deve cumprir dentro do seu tempo limitado. Você terá a oportunidade de manter registros de agendas anteriores, monitorar seus eventos atuais e organizar suas próximas atividades. Faça o download deste modelo

2. Modelo de bloqueio de tempo semanal do ClickUp

Planejador de bloqueio de tempo semanal no modelo de bloqueio de horário do ClickUp

Você pode pular para a visualização Weekly na seção mencionada anteriormente Modelo de bloqueio de programação do ClickUp para ver um intervalo de datas de uma semana específica e organizar suas tarefas em torno de reuniões recorrentes.

Com essa agenda semanal, você terá uma perspectiva mais ampla para definir metas semanais e organizar o trabalho de acordo com seus compromissos pessoais. E se estiver procurando um nível extra de personalização, defina e salve suas opções de layout preferidas:

Sempre fique nesta data : Ao revisitar sua visualização, veja a última data que você olhou em vez de ver automaticamente a data de hoje

: Ao revisitar sua visualização, veja a última data que você olhou em vez de ver automaticamente a data de hoje Mostrar futuras tarefas recorrentes : Mostrar tarefas recorrentes que estão programadas para ocorrer no futuro

: Mostrar tarefas recorrentes que estão programadas para ocorrer no futuro Desvanecer tarefas do passado : As tarefas anteriores a hoje aparecem um pouco menos visíveis

: As tarefas anteriores a hoje aparecem um pouco menos visíveis Mostrar números da semana : Mostra o número de cada semana em um total de 52

: Mostra o número de cada semana em um total de 52 Mostrar linhas de grade de horas : Mostra as linhas de grade de horas para cada dia

: Mostra as linhas de grade de horas para cada dia Mostrar finais de semana: Mostrar finais de semana em seu calendário Faça o download deste modelo ### 3. Modelo de bloqueio de tempo mensal do ClickUp

Planejador de bloqueio de tempo mensal no modelo de bloqueio de horário do ClickUp

Depois de adicionar blocos de tempo nas visualizações diária e semanal, pressione a letra M no teclado para alternar para a visualização Monthly no primeiro exemplo desta lista, o Modelo de bloqueio de horário do ClickUp !

Se você estiver envolvido em projetos complexos e maiores, a única maneira de atingir seus objetivos com facilidade é usar um cronograma mensal de bloqueio de tempo.

Nesse caso, você deve prestar atenção ao que está acontecendo em blocos de tempo que abrangem vários meses e outros que podem se tornar um ano inteiro. Isso inclui prazos importantes, eventos, viagens e compromissos. Faça o download deste modelo

4. Modelo de lista de bloqueio de tempo do ClickUp

Modelo de bloqueio de horário do ClickUp na visualização de lista

Dê um passo adiante com o primeiro modelo da lista e use a visualização de lista na seção Modelo de bloqueio de programação do ClickUp . É perfeito para os entusiastas do planejamento que desejam otimizar o gerenciamento do calendário.

Se você já usa o listas de tarefas para organizar sua vida, coloque-as no ClickUp e use os recursos de lista para aumentar sua produtividade:

Organize as categorias Pessoal , Trabalho Profundo , Self Cuidado e Reuniões para adicionar rapidamente tarefas em qualquer lugar e editá-las mais tarde

, , e para adicionar rapidamente tarefas em qualquer lugar e editá-las mais tarde UseCampos personalizados para determinados tipos de informações para manter a consistência e a precisão

Adicione descrições detalhadas, notas, documentos e arquivos de mídia para acessar em um só lugar

Crie subtarefas para dividir grandes atividades em itens de ação menores Faça o download deste modelo Bônus:_ Modelos de itinerário ### 5. Modelo de agenda de 24 horas do ClickUp

Dê a todas as suas tarefas um espaço de tempo dedicado em seu ClickUp Calendar

Use Modelo de programação de 24 horas do ClickUp para planejar cada hora do seu dia de trabalho.

Com esse cronograma de bloqueio de 24 horas você pode priorizar suas tarefas codificar por cores os itens de ação e definir tarefas recorrentes por data e hora. Faça o download deste modelo

6. Modelo de horário de trabalho por hora do ClickUp

Visualize sua agenda de trabalho e inicie reuniões diretamente no ClickUp

O modelo Modelo de programação por hora do ClickUp é uma ótima ferramenta para mapear nossas seu cronograma de trabalho por hora. Esse modelo tem três visualizações diferentes para acompanhar os funcionários se eles forem pagos por hora e tem recursos de personalização para acompanhar suas tarefas.

7. Modelo de bloqueio de tempo semanal do Excel

via TemplateLab

O cronograma básico de bloqueio de tempo no Excel é um planejador semanal melhor utilizado para intervalos de uma hora.

Para obter um modelo de bloqueio de tempo semanal adequado, é útil conhecer suas prioridades, tarefas e deveres para decidir o que vem primeiro e o que deve ser substituído à medida que a semana avança. Além disso, vale a pena incluir uma lista de tarefas e, ao mesmo tempo, prestar atenção à seção de notas e comentários. Faça o download deste modelo Bônus:_ Modelos de planilha de horas !

8. Modelo de bloqueio de tempo mensal do QuickBooks Excel

via QuickBooks

Conforme observado anteriormente, o bloqueio de tempo mensal é um dos empreendimentos mais importantes para as pessoas que lidam com várias tarefas diárias. Isso significa que as pessoas querem algo que lhes permita planejar todas as atividades mensais com uma ferramenta simples.

Existem vários planejamentos mensais aplicativos de agendamento de horário as pessoas têm usado para gerenciar seu tempo ao longo dos anos. Entretanto, com o surgimento do software de bloqueio de tempo mensal do Excel, será mais fácil atingir seus objetivos com eficiência. Faça o download desse modelo

9. Modelo de calendário semanal de bloqueio de tempo do Google Sheets

via Google

Com esse modelo simples de agenda em blocos do Google, você tem opções para personalizar os intervalos de tempo e pular para semanas específicas.

O planejamento e o gerenciamento do tempo são essenciais para o seu sucesso. Não é possível atingir seus objetivos diários, semanais, mensais e anuais sem uma atenção crucial ao seu tempo. É por isso que você precisa ser proativo no gerenciamento do tempo para dar conta de cada segundo do dia e maximizar o tempo limitado disponível.

10. Modelo de calendário mensal com bloqueio de tempo do Google Sheets

via Google

Crie grandes blocos de tempo para todas as tarefas, reuniões e eventos em um calendário mensal do Google Sheets. Os modelos de planejadores no Google podem ser personalizados com cores e fontes diferentes para destacar datas importantes em um piscar de olhos.

Se você estiver procurando um modelo de bloqueio de tempo gratuito no Google Workspace o Google Sheets é a ferramenta mais eficiente para testar um método de bloqueio de tempo anual em um mês de cada vez. Faça o download deste modelo

Você está procurando um modelo de bloqueio de tempo?

Os modelos de bloqueio de tempo são úteis para o planejamento de tempo na sua função. Você precisa estar ciente dos modelos necessários disponíveis no mercado hoje para consideração. Esses modelos foram gerenciados para atender às suas abordagens diárias, semanais e mensais de gerenciamento de tempo.

No ClickUp, modelos de gerenciamento de tempo foram criados para todos os tipos de planejadores. Você pode acessar facilmente o gerenciamento de tempo diário, semanal e mensal apenas com um modelo para alternar entre diferentes visualizações.

