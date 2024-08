10 Estratégias incríveis de gerenciamento de tempo

"Como ficou tão tarde tão cedo? "*

A famosa frase do Dr. Seuss era óbvia na época e parece ainda mais óbvia agora.

A mídia social quer a sua opinião.

Outro artigo está chegando na Internet.

Cada zumbido e toque de seu telefone exige sua atenção .

Em pouco tempo, suas duas horas de trabalho ininterrupto no escritório se reduziram a 2 minutos.

"De novo não", você diz a si mesmo. Mas isso aconteceu de novo. Todos os caminhos levam à procrastinação e à distração.

**Há alguma esperança para nós?

Houve períodos em minha vida em que o tempo passou voando porque eu estava muito concentrado ou envolvido em algo grandioso, atividades produtivas . Outros dias me escapam completamente.

O gerenciamento do tempo consiste em usar nosso tempo com sabedoria para concluir as tarefas e atividades que precisamos realizar.

E o tempo avança, não importa o que façamos com ele. Cabe a nós usá-lo de forma mais produtiva.

confira nossos blogs sobre técnicas de gerenciamento de tempo _e dicas de gerenciamento de tempo .

Quais são as estratégias essenciais de gerenciamento de tempo que podemos implementar para recuperar nosso tempo?

1. Estabeleça metas diariamente

Se você não sabe o que vai fazer hoje, como pode ficar chateado consigo mesmo quando não administra bem o seu tempo? Parte do problema são as falsas expectativas. Se você não definir nenhuma meta para si mesmo ou mesmo uma lista de tarefas, então não fique bravo consigo mesmo quando não fizer "nada"

Ter essa ideia nebulosa do que precisa ser realizado em vez de verificar e fazer uma lista de tarefas é apenas um buraco negro de improdutividade e falta de qualidade gerenciamento de tempo .

No ClickUp, listamos nossos objetivos e as tarefas em que estamos trabalhando todos os dias como parte de uma reunião diária. Também listamos o que fizemos no dia anterior. Eles não coincidem perfeitamente todas as vezes (e, honestamente, acabamos fazendo mais do que pensávamos).

2. Faça as tarefas mais importantes primeiro

Uma maneira de assumir o controle do seu tempo é tentar fazer as tarefas mais desafiadoras primeiro. Outros sugerem "comer o sapo", que é fazer primeiro o que você não quer fazer. Posso ver valor nisso, mas trabalhar na coisa mais importante primeiro o libera daquele ponto em diante.

Para ser sincero, eu oscilo entre comer o sapo e fazer a coisa mais importante primeiro. Depende da agenda e de como é o meu dia, mas é bom ter isso em mente.

3. Registre o tempo que você leva para concluir uma tarefa

Um bom gerenciamento de tempo é saber quanto tempo uma determinada tarefa levará. Para maximizar seu tempo, você precisa limitar as distrações ao mesmo tempo em que monitora o tempo que está levando para fazer algo. Como você equilibra isso?

Duas estratégias para conseguir isso:

Pomodoro : Nomeado em homenagem a um cronômetro de tomate, você trabalha em partes menores de 25 minutos, faz uma pequena pausa e depois faz outra parte de 25 minutos. Depois de alguns desses, você faz um intervalo maior. Usando o Pomodoro é uma ótima maneira de manter o foco. Rastreamento de tempo : Se estiver usando a técnica Pomodoro, também poderá registrar o tempo para anotar quanto tempo uma determinada tarefa está levando. Assim, da próxima vez que precisar fazer uma tarefa semelhante, você terá uma ideia melhor de quanto tempo levará.

Verifique estes_

**Modelos de registro de horas

!

4. Reserve um tempo em seu dia para suas tarefas, não apenas para reuniões

Seu dia pode ficar cheio de reuniões, especialmente se sua empresa não for tão produtiva e eficiente como poderia ser. É fácil dizer "sim" às reuniões. O que é mais difícil é adaptar seu trabalho a essas reuniões. Talvez você precise reservar um tempo e, sim, até mesmo recusar algumas reuniões de vez em quando.

O ClickUp Time View é ótimo para isso, pois você pode programar suas tarefas com uma hora de antecedência e não necessariamente fazê-las aparecer no seu calendário .

5. Priorize seu trabalho e sua lista de tarefas

Ao criar uma lista de tarefas ou verificar o que fazer em seguida em seu sistema de gerenciamento de projetos, é importante priorizar. Isso significa não apenas definir o que fazer primeiro como o mais importante, mas também priorizar o restante de suas tarefas .

Há todo um sistema para decidir como priorizar seu trabalho mas uma das principais conclusões é pensar no que é importante e no que é urgente. Eles nem sempre são a mesma coisa. Fazer essa distinção lhe poupará muito tempo.

6. Planeje-se para fazer seu melhor trabalho no melhor momento.

Acho que esse ponto é frequentemente negligenciado. Cada um de nós tem ritmos diferentes para o funcionamento de nossos dias. Alguns de nós são matutinos; outros são noturnos, e as tardes são ruins para todos (j/k). Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a fazer isso: Cumpra um cronograma.

Se você conhece seus ritmos, então planeje seu trabalho mais difícil para os horários de pico. Esse pode ser o momento de comer o sapo

7. Trabalho profundo, não trabalho pela metade. Trabalho profundo é reservar um tempo em sua agenda para trabalho focado. Esse tempo não é necessariamente para seu trabalho mais urgente, mas para

planejamento estratégico .

Exemplos podem ser o desenvolvimento de um novo negócio plano ou cronograma de marketing ou planejamento dos principais lançamentos de recursos para o próximo trimestre.

O pesquisador de produtividade James Clear chama qualquer trabalho atolado em mensagens de texto, verificação de e-mails e mídias sociais "meio-trabalho" . Eliminar a metade do trabalho de sua rotina ajuda você a economizar tempo a longo prazo, porque você se concentra nas tarefas que precisa realizar.

8. Organize seu espaço de trabalho para ter o que você precisa

Ter um mesa organizada e o espaço de trabalho colocarão as ferramentas de que você precisa na ponta de seus dedos. Procurar suprimentos extras, procurar uma unidade USB ou procurar notas adesivas são distrações que atrapalham sua concentração.

Além disso, a organização de seu espaço de trabalho digital também é importante. Usar um ferramentas de gerenciamento de tempo é uma ótima técnica de gerenciamento de tempo, pois você pode automatizar lembretes, notificações e priorizar suas tarefas.

9. Analise seu desempenho em relação a essas metas

É o fim do dia e como você se saiu com seu tempo? Se você criou uma lista de tarefas, concentrou-se nas tarefas que tinha em mãos e usou o controle de tempo, deve saber como administrou bem o seu tempo.

E adivinhe só? Não tem problema se você não fez tudo perfeitamente. Você vai conseguir desenvolverá hábitos melhores ao longo do tempo para aprender a trabalhar com mais eficiência.

10. Crie uma ótima equipe

Os colegas podem ser uma bênção - e uma maldição.

Se você estiver em uma equipe que o responsabiliza e quer que você faça um trabalho incrível, você chegará a esse nível.

Colegas excelentes podem elevá-lo a um nível mais alto e isso também pode fazer com que suas estratégias de gerenciamento de tempo sejam melhores.

Conclusão Gerenciamento eficaz do tempo não acontecem por acaso.

Elas exigem trabalho e dedicação. É uma habilidade, de fato.

As estratégias de gerenciamento de tempo são como uma árvore. Elas começam com uma semente, depois criam raízes e florescem em um hábito e estilo de vida completos.

É esse o seu objetivo. Com isso em mente, você pode aumentar sua produtividade e fazer mais com seu tempo do que fazia no passado.

Quando esses hábitos estiverem estabelecidos, você definirá metas melhores a longo prazo. O tempo gasto com esses hábitos compensa.

Você saberá mais sobre o que pode realizar e não ficará frustrado com metas irrealistas. As estratégias de gerenciamento de tempo otimizam não apenas seu tempo atual, mas também o tempo futuro.