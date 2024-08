10 melhores ferramentas de software de planejamento estratégico em 2024

A criação de uma estratégia exige muito esforço e tempo. Você precisa construir sua visão para o negócio, definir suas metas de acordo com elas e delinear como chegará lá. O número de variáveis e incertezas envolvidas, juntamente com o longo horizonte de planejamento, pode rapidamente transformar a criação desse plano estratégico em uma dor de cabeça.

A boa notícia é que isso não precisa acontecer. Com o software de planejamento estratégico certo, a captura e o acompanhamento das principais métricas facilitam para as equipes priorizarem o trabalho certo.

O que é planejamento estratégico?

Um processo de planejamento estratégico envolve delinear a visão para o futuro da sua organização juntamente com a direção que todos precisam tomar para chegar lá. O objetivo final é um plano estratégico formal que permita que todos saibam exatamente para o que estão trabalhando.

Cada setor e organização aborda o planejamento e o acompanhamento do progresso de maneiras diferentes. Mas o planejamento estratégico sempre inclui alguns componentes principais.

Para começar, você precisa de uma visão de futuro. É exatamente onde a liderança vê sua organização no futuro e ajuda as partes interessadas a visualizar o progresso ao longo do tempo.

Em seguida, você precisa identificar as metas mais específicas que a organização precisa atingir para concretizar a visão. Essas ainda são metas de alto nível e abrangentes que todos usam para priorizar seu trabalho acompanhar o desempenho e as tarefas diárias.

Por fim, você precisa de um plano de ação, a abordagem que será adotada para realizar seu plano estratégico. Essa etapa final pode se tornar complexa, pois abrange os planos táticos diários de cada unidade organizacional.

O que você deve procurar em um software de estratégia?

Ao examinar nossa lista dos melhores softwares de planejamento estratégico abaixo, você perceberá rapidamente como eles são diferentes em suas tentativas de ajudá-lo a planejar de forma mais eficaz e estratégica. No entanto, toda solução completa que você pesquisar deve incluir pelo menos alguns recursos essenciais de planejamento estratégico em um painel centralizado:

Flexibilidade: Painéis e interfaces de fluxo mais livre, como modelos de quadro branco, que permitem brainstorming e pensamento criativo no início do processo

Personalização: recursos personalizáveis que permitem fazer o software funcionar para o seu processo de planejamento estratégico e acompanhar o progresso

Agilidade: A capacidade de se ajustar rapidamente é necessária, mantendo o potencialplanos de contingência em mente

Nem toda ferramenta que você encontrar será igualmente forte nesses recursos e benefícios. A chave, portanto, é encontrar um software de planejamento estratégico que corresponda ao seu plano de negócios, situação e ambiente específicos.

As 10 melhores ferramentas de software de planejamento estratégico para usar em 2024

É difícil argumentar a favor de algo que não seja o planejamento estratégico como o processo mais importante da sua organização. As táticas sem a estratégia por trás delas provavelmente não terão sucesso. Essas ferramentas podem simplificar a criação dessa estratégia e agilizar o processo para todos os envolvidos.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é o software de planejamento estratégico perfeito para qualquer organização. Ele oferece um conjunto abrangente de ferramentas para ajudar as equipes a organizar planos, priorizar tarefas e gerenciar projetos. Além disso, seu visual modelos de planejamento estratégico dão aos gerentes de projeto um impulso inicial no processo de criação.

E se você estiver procurando uma solução completa de gerenciamento de produtos, o ClickUp se integra a milhares de outros aplicativos de trabalho para simplificar o gerenciamento de portfólio em um único hub central!

Melhores recursos do ClickUp

Uma enorme biblioteca de modelos, incluindo gráficos de Gantt, linhas de tempo visuais, quadros brancos, visualizações de quadros eModelo de roteiro estratégico do ClickUp!Metas do ClickUp A ClearPoint Strategy constrói seu modelo de negócios com base na automação de IA, e sua solução de planejamento estratégico não é diferente. Um assistente de IA ajuda as organizações com qualquer tipo de planejamento estratégico, incluindo balanced scorecards, mecanismos de planejamento GTSM e muito mais. O software também automatiza a execução desse processo de planejamento por meio de tarefas automatizadas, notificações, relatórios e muito mais.

Melhores recursos do ClearPoint Strategy

Uma previsão de orçamento habilitada para IA que adiciona um componente tangível ao processo de planejamento estratégico sem a necessidade de cálculos

Um painel de controle totalmente personalizável que ajuda todos os níveis de gerenciamento no planejamento e na execução do plano

Muitas possibilidades de personalização, incluindo campos e relatórios personalizados, que permitem um processo de planejamento mais personalizado

Limitações do ClearPoint Strategy

Uma curva de aprendizado relativamente longa, graças, em parte, a recursos, como IA, que nem sempre são intuitivos para configurar no início, em comparação com outras soluções de planejamento estratégico

Prazos relativamente rígidos com um padrãocadência mensal que é difícil de alterar no software

Planos de preços do ClearPoint Strategy

Entre em contato para obter os preços

Avaliações e resenhas da ClearPoint Strategy

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,9/5 (38 avaliações)

10. Caixa de correio

Via Peoplebox Como sua estratégia de pessoal se conecta à sua estratégia de negócios? Descubra com o Peoplebox. Trata-se de uma plataforma de gerenciamento de desempenho que combina as ferramentas tradicionais de planejamento estratégico com aquelas que melhoram o envolvimento dos funcionários e o gerenciamento de desempenho.

Melhores recursos do Peoplebox

Ferramentas de gerenciamento de desempenho que permitem ver onde e como está o desempenho de suas equipes, o que pode ser conectado aos seus esforços de previsão estratégica

Software focado em objetivos e resultados-chave (OKR) que é especialmente benéfico para organizações que usam a abordagem OKR para o planejamento estratégico

Notificações automatizadas para quaisquer sinais de alerta que possam impedir o progresso dos negócios ou o desempenho dos funcionários

Limitações do Peoplebox

As funções dos usuários nem sempre são bem definidas, sendo que todos os usuários podem criar metas para toda a empresa, o que pode confundir os relatórios

As integrações ainda estão em desenvolvimento, o que atualmente limita o software a uma plataforma de planejamento relativamente autônoma

Planos de preços do Peoplebox

Profissional: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Premium: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Peoplebox avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

4,5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

